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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 32. Стадион: . Зрители: 11797 Главный судья: Мэдли Анди
Лутон Таун
2:1
Конец матча
Борнмут
0'
0:1
52' Гол
Тавернер Маркус
1:1
73' Гол
Кларк Джордан
2:1
90' Гол
Моррис Карлтон
90'+8

Ход матча

52'
0:1
Тавернер Маркус
(Клюйверт Джастин)
59'
 
Уттара Данго
Тавернер Маркус
62'
Берри Люк
Таунсенд Андрос
 
62'
Оньединма Фред
Хасиока Даики
 
68'
 
Биллинг Филип
Клюйверт Джастин
69'
 
Унал Энес
Семеньо Антуан
73'
Кларк Джордан
(Берри Люк)
1:1
80'
Вудроу Коули
Чон Тахит
 
86'
 
Сенеси Маркос
Керкез Милош
87'
 
Скотт Алекс
Кук Льюис
90'
Моррис Карлтон
(Вудроу Коули)
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 6
  • 9 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 401 Количество передач 321
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 120
Лутон Таун 25% (30)
X 35% (42)
Борнмут 40% (48)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
24
Камински
Томас
12
Каборе
Исса
15
Менги
Теден
16
Бурк
Рис
27
Хасиока
Даики
45
Доти
Алфи
18
Кларк
Джордан
6
Баркли
Росс
30
Таунсенд
Андрос
14
Чон
Тахит
9
Моррис
Карлтон
1
Нето
Мурара
15
Смит
Адам
27
Забарный
Илья
5
Келли
Ллойд
3
Керкез
Милош
4
Кук
Льюис
10
Кристи
Райан
16
Тавернер
Маркус
19
Клюйверт
Джастин
24
Семеньо
Антуан
9
Соланке
Доминик
Лутон Таун
3-4-2-1
Борнмут
4-2-3-1

История личных встреч

Лутон Таун
Борнмут

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

10 матчей

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
4:3
Ч
3:2
Ч
2:1
Ч
0:1
Ч
0:0
К
4:0
ВЛ
1:1
ВЛ
3:3
ПЛ
1:4
ПЛ
4:3

Голы

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

1.75
1.5

Среднее время на гол

51
60

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

2.5
2.25

Среднее время на гол

36
40

Всего голов

22
18

Голов в среднем за матч

2.2
1.8

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

40
50

Бомбардиры внутри турнира

Лутон Таун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адебайо Элайджа 10 0.31
Моррис Карлтон 9 (4) 0.28
Баркли Росс 4 0.13
Огбене Чидози 4 0.13
Чон Тахит 4 0.13
Браун Джейкоб 2 0.06
Ошо Гэбриэл 2 0.06
Доти Алфи 1 0.03
Таунсенд Андрос 1 0.03
Берри Люк 1 0.03
Локьер Том 1 0.03
Кларк Джордан 1 0.03
Вудроу Коули 1 0.03
Андерсен Мадс 1 0.03
Менги Теден 1 0.03
Бурк Рис 0 0
Самби Локонга Альберт-Мбойо 0 0
Каборе Исса 0 0
Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соланке Доминик 17 (1) 0.55
Семеньо Антуан 7 0.23
Клюйверт Джастин 5 0.16
Тавернер Маркус 3 0.1
Сенеси Маркос 3 0.1
Биллинг Филип 2 0.06
Синистерра Луис 2 0.06
Брукс Дэвид 1 0.03
Скотт Алекс 1 0.03
Унал Энес 1 0.03
Уттара Данго 1 0.03
Мур Киффер 1 0.03
Забарный Илья 1 0.03
Кристи Райан 0 0
Кук Льюис 0 0
Смит Адам 0 0
Келли Ллойд 0 0
Мефам Крис 0 0
Ааронс Макс 0 0
Керкез Милош 0 0

Карточки

Лутон Таун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каборе Исса 7 0
Баркли Росс 5 0
Накамба Марвелус 5 0
Локьер Том 4 0
Бурк Рис 4 0
Браун Джейкоб 4 0
Доти Алфи 4 0
Камински Томас 3 0
Кларк Джордан 3 0
Чон Тахит 3 0
Ошо Гэбриэл 3 0
Менги Теден 3 0
Вудроу Коули 2 0
Моррис Карлтон 2 0
Самби Локонга Альберт-Мбойо 2 0
Таунсенд Андрос 1 0
Берри Люк 1 0
Оньединма Фред 1 0
Раддок Пелли 1 0
Андерсен Мадс 1 0
Огбене Чидози 1 0
Адебайо Элайджа 1 0
Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сенеси Маркос 8 0
Семеньо Антуан 6 0
Кук Льюис 4 1
Биллинг Филип 3 1
Смит Адам 4 0
Нето Мурара 4 0
Кристи Райан 4 0
Клюйверт Джастин 4 0
Забарный Илья 4 0
Соланке Доминик 3 0
Тавернер Маркус 3 0
Керкез Милош 3 0
Ираола Андони 2 0
Скотт Алекс 2 0
Келли Ллойд 2 0
Мефам Крис 2 0
Уттара Данго 2 0
Брукс Дэвид 1 0
Февр Ромен 1 0
Ааронс Макс 1 0
Энтони Джейдон 1 0

Результаты матчей

Лутон Таун
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Борнмут
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

15
12
Лутон Таун
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Борнмут
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

25
13

Упущенные победы

11
19
Лутон Таун
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (9)
31% (10)
41% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (15)
41% (13)
13% (4)
Борнмут
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
32% (10)
45% (14)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
29% (9)
45% (14)

Сухие победы

6
7

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

27
16

Упущенные победы

26
31

Голы по времени матча

Забито

24
25
7 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 9
17 Не забивали 17
3
13%
5
20%
1-15
2
8%
3
12%
16-30
2
8%
2
8%
31-45
4
17%
6
24%
46-60
5
21%
4
16%
61-75
8
33%
5
20%
76-90

Пропущено

27
30
13 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 12
3
11%
4
13%
1-15
3
11%
2
7%
16-30
7
26%
5
17%
31-45
4
15%
5
17%
46-60
5
19%
6
20%
61-75
5
19%
8
27%
76-90

Забито

21
20
11 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 7
19 Не забивали 20
3
14%
2
10%
1-15
3
14%
2
10%
16-30
5
24%
1
5%
31-45
2
10%
3
15%
46-60
2
10%
6
30%
61-75
6
29%
6
30%
76-90

Пропущено

38
25
9 В 1-м тайме 11
29 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 12
2
5%
2
8%
1-15
4
11%
5
20%
16-30
3
8%
4
16%
31-45
8
21%
4
16%
46-60
11
29%
3
12%
61-75
10
26%
7
28%
76-90

Забито

45
45
18 В 1-м тайме 15
27 Во 2-м тайме 30
10 Забивали первыми 16
4 Не забивали 6
6
13%
7
16%
1-15
5
11%
5
11%
16-30
7
16%
3
7%
31-45
6
13%
9
20%
46-60
7
16%
10
22%
61-75
14
31%
11
24%
76-90

Пропущено

65
55
22 В 1-м тайме 22
43 Во 2-м тайме 33
22 Пропускали первыми 14
30 Не пропускали 24
5
8%
6
11%
1-15
7
11%
7
13%
16-30
10
15%
9
16%
31-45
12
18%
9
16%
46-60
16
25%
9
16%
61-75
15
23%
15
27%
76-90

Результаты последних матчей

Лутон Таун
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Арсенал - Лутон Таун 2:0 Тоттенхэм - Лутон Таун 2:1 Лутон Таун - Ноттингем Форест 1:1 Борнмут - Лутон Таун 4:3
Кристал Пэлас - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Астон Вилла 2:3 Лутон Таун - Манчестер Сити 2:6 Ливерпуль - Лутон Таун 4:1 Лутон Таун - Манчестер Юнайтед 1:2 Лутон Таун - Шеффилд Юнайтед 1:3 Ньюкасл - Лутон Таун 4:4 Лутон Таун - Брайтон 4:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Болтон - Лутон Таун 1:2 Бёрнли - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Болтон 0:0 Лутон Таун - Челси 2:3 Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 2:3 Лутон Таун - Ньюкасл 1:0 Лутон Таун - Манчестер Сити 1:2
Борнмут
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Борнмут - Кристал Пэлас 1:0 Борнмут - Эвертон 2:1 Борнмут - Лутон Таун 4:3 Борнмут - Шеффилд Юнайтед 2:2
Бёрнли - Борнмут 0:2 Борнмут - Лестер 0:1 Борнмут - Манчестер Сити 0:1 Ньюкасл - Борнмут 2:2 Фулхэм - Борнмут 3:1 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Вест Хэм - Борнмут 1:1 Борнмут - Суонси 5:0 Борнмут - Ливерпуль 0:4 КПР - Борнмут 2:3 Тоттенхэм - Борнмут 3:1 Борнмут - Фулхэм 3:0 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3 Кристал Пэлас - Борнмут 0:2 Борнмут - Астон Вилла 2:2

Результаты матчей

Лутон Таун
Борнмут

Точный счет

1:2
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:4
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 56%
2
4 раза 25%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
5 раз 31%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
3:1
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 16%
1:2
5 раз 16%
1:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
3:1
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:4
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 50%
2
6 раз 19%
0
5 раз 16%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
1
11 раз 35%
2
9 раз 29%
0
6 раз 19%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Лутон Таун
Борнмут

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
11
5
6
10
1.5
7
9
2
14
2.5
2
14
1
15
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
14
1
5
11
1.5
7
8
3
13
2.5
3
12
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
5
0.5
Больше Меньше
25
6
11
21
1.5
14
17
5
27
2.5
5
26
2
30
3.5
1
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 1:0 Заявка 31 22 5 4 73 - 24 71
2.
Ливерпуль
 Заявка 30 21 7 2 70 - 28 70
3.
Манчестер Сити
 Заявка 31 21 7 3 71 - 31 70
4.
Астон Вилла
 Заявка 32 18 6 8 66 - 49 60
5.
Тоттенхэм
 Заявка 30 17 6 7 62 - 44 57
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 30 15 3 12 43 - 44 48
7.
Вест Хэм
 Заявка 32 13 9 10 52 - 56 48
8.
Ньюкасл
 Заявка 31 14 5 12 65 - 52 47
9.
Челси
 Заявка 29 12 7 10 53 - 50 43
10.
Брайтон
 0:1 Заявка 31 11 10 10 51 - 47 43
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 31 12 6 13 44 - 49 42
12.
Борнмут
 Заявка 31 11 8 12 46 - 56 41
13.
Фулхэм
 Заявка 32 11 6 15 47 - 51 39
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 31 7 9 15 36 - 54 30
15.
Эвертон
 Заявка 31 9 8 14 32 - 42 29
16.
Брентфорд
 Заявка 32 7 8 17 45 - 58 29
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 31 7 8 16 39 - 53 25
18.
Лутон Таун
 Заявка 32 6 7 19 46 - 66 25
19.
Бёрнли
 Заявка 32 4 7 21 32 - 67 19
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 30 3 6 21 28 - 80 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 16 13 3 0 43 - 14 42
2.
Арсенал
 1:0 Заявка 15 12 2 1 38 - 13 38
3.
Манчестер Сити
 Заявка 16 11 5 0 38 - 13 38
4.
Астон Вилла
 Заявка 16 11 2 3 40 - 22 35
5.
Тоттенхэм
 Заявка 15 11 0 4 31 - 20 33
6.
Ньюкасл
 Заявка 16 10 3 3 39 - 20 33
7.
Фулхэм
 Заявка 16 9 1 6 29 - 16 28
8.
Брайтон
 0:1 Заявка 15 7 6 2 28 - 17 27
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 8 1 5 21 - 20 25
10.
Челси
 Заявка 15 7 4 4 29 - 25 25
11.
Вест Хэм
 Заявка 16 6 7 3 26 - 23 25
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 15 7 3 5 23 - 23 24
13.
Борнмут
 Заявка 16 6 5 5 22 - 25 23
14.
Брентфорд
 Заявка 16 4 6 6 25 - 30 18
15.
Эвертон
 Заявка 15 4 4 7 16 - 18 16
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 4 4 7 21 - 24 16
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 5 4 7 23 - 23 15
18.
Лутон Таун
 Заявка 16 4 3 9 24 - 27 15
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 15 2 3 10 15 - 45 9
20.
Бёрнли
 Заявка 16 2 3 11 16 - 36 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 1:0 Заявка 16 10 3 3 35 - 11 33
2.
Манчестер Сити
 Заявка 15 10 2 3 33 - 18 32
3.
Ливерпуль
 Заявка 14 8 4 2 27 - 14 28
4.
Астон Вилла
 Заявка 16 7 4 5 26 - 27 25
5.
Тоттенхэм
 Заявка 15 6 6 3 31 - 24 24
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 16 7 2 7 22 - 24 23
7.
Вест Хэм
 Заявка 16 7 2 7 26 - 33 23
8.
Челси
 Заявка 14 5 3 6 24 - 25 18
9.
Борнмут
 Заявка 15 5 3 7 24 - 31 18
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 16 5 3 8 21 - 26 18
11.
Брайтон
 0:1 Заявка 16 4 4 8 23 - 30 16
12.
Ньюкасл
 Заявка 15 4 2 9 26 - 32 14
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 16 3 5 8 15 - 30 14
14.
Эвертон
 Заявка 16 5 4 7 16 - 24 13
15.
Брентфорд
 Заявка 16 3 2 11 20 - 28 11
16.
Фулхэм
 Заявка 16 2 5 9 18 - 35 11
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 2 4 9 16 - 30 10
18.
Бёрнли
 Заявка 16 2 4 10 16 - 31 10
19.
Лутон Таун
 Заявка 16 2 4 10 22 - 39 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 15 1 3 11 13 - 35 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 19 (5)
Астон Вилла Уоткинс Олли 18 (10)
Борнмут Соланке Доминик 17 (3)
Ливерпуль Салах Мохамед 16 (9)
Челси Палмер Коул 16 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Тоттенхэм Биссума Ив 2 8
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Ньюкасл Гордон Энтони 1 9
Вест Хэм Альварес Эдсон 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    Сегодняшная посещаемость составляет 11797 болельщиков
  • 98'
    После классного второго тайма Лутон Таун совершает камбэк и уходит с поля победителем!
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Лутон Таун: 56%, Борнмут: 44%.
  • 98'
    Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 98'
    Вудроу Коули из команды Лутон Таун разыграл угловой с левого угла.
  • 97'
    Лутон Таун пытается что-то создать.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 95'
      Уттара Данго из команды Борнмут своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 95'
      Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 95'
      Борнмут пытается что-то создать.
    • 95'
      Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 94'
      Лутон Таун пытается что-то создать.
    • 94'
      Судья свистит. Кристи Райан атаковал сзади соперника. Это Берри Люк заработал своей команде штрафной
    • 93'
      Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 93'
      Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 92'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • 92'
      Камински Томас взял и забрал мяч на выходе