Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Удар от ворот произведет Борнмут

48' Лутон Таун идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Лутон Таун совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

44' Лутон Таун совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Семеньо Антуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Удар от ворот произведет Борнмут

41' Доти Алфи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Лутон Таун идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Теден Менги возвращается на поле.

39' Тавернер Маркус из команды Борнмут своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

39' Тавернер Маркус из команды Борнмут своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

39' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Матч возобновлен

38' Ох, нехорошо это выглядит. Теден Менги получил травму и медбригада забирает его с поля.

37' Теден Менги на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Теден Менги выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Теден Менги ослабляет давление, выбив мяч.

35' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Лутон Таун совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Доти Алфи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Доти Алфи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Лутон Таун идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Лутон Таун идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Теден Менги из команды Лутон Таун перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

28' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Теден Менги возвращается на поле.

26' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Хорошую попытку сделал Семеньо Антуан . Удар в створ, но вратарь начеку

24' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Матч возобновлен

24' Ох, нехорошо это выглядит. Теден Менги получил травму и медбригада забирает его с поля.

23' Теден Менги на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Теден Менги выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Семеньо Антуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Кларк Джордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Удар от ворот произведет Борнмут

20' Чон Тахит оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

18' Клюйверт Джастин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

18' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Доти Алфи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Лутон Таун идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Теден Менги успешно блокирует удар.

16' Близко! Клюйверт Джастин нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

16' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Лутон Таун идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Тавернер Маркус не смог попасть в створ ударом издали

14' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Лутон Таун совершает вбрасывание на своей половине поля

11' ШТАНГА! Тавернер Маркус обвел стенку при ударе со штрафного и попал в каркас ворот!

8' Келли Ллойд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Доти Алфи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Лутон Таун идет вперед с потенциально опасной атакой.