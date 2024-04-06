Тур: 32. Стадион: Кенилуорт Роуд. Зрители: 11797 Главный судья: Мэдли Анди
2:1
Конец матча
Ход матча
52'
73'
1:1
87'
90'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
6 Удары по воротам 6
-
9 Удары в створ 1
-
7 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
401 Количество передач 321
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
1.51 ТБ(2,5) голов
-
-
1.76 Тотал больше 3 голов
-
12
Каборе
Исса
15
Менги
Теден
16
Бурк
Рис
45
Доти
Алфи
14
Чон
Тахит
15
Смит
Адам
10
Кристи
Райан
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Каборе ИссаЗащитник
-
15 Менги ТеденЗащитник
-
16 Бурк РисЗащитник
- Защитник
-
45 Доти АлфиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Чон ТахитПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Крул ТимВратарь
-
38 Джонсон ДжоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Раддок ПеллиПолузащитник
-
43 Нельсон ЗакПолузащитник
-
10 Вудроу КоулиНападающий
-
Главный тренер: Эдвардс Роб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Смит АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Кристи РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
42 Траверс МаркВратарь
-
23 Хилл ДжеймсЗащитник
- Защитник
-
37 Ааронс МаксЗащитник
- Полузащитник
-
14 Скотт АлексПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Уттара ДангоПолузащитник
-
26 Унал ЭнесНападающий
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Лутон Таун
Борнмут
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
10 матчей
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
1.75
1.5
Среднее время на гол
51
60
Всего голов
15
9
Голов в среднем за матч
2.5
2.25
Среднее время на гол
36
40
Всего голов
22
18
Голов в среднем за матч
2.2
1.8
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
40
50
Бомбардиры внутри турнира
Лутон Таун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адебайо Элайджа
|10
|0.31
|Моррис Карлтон
|9 (4)
|0.28
|Баркли Росс
|4
|0.13
|Огбене Чидози
|4
|0.13
|Чон Тахит
|4
|0.13
|Браун Джейкоб
|2
|0.06
|Ошо Гэбриэл
|2
|0.06
|Доти Алфи
|1
|0.03
|Таунсенд Андрос
|1
|0.03
|Берри Люк
|1
|0.03
|Локьер Том
|1
|0.03
|Кларк Джордан
|1
|0.03
|Вудроу Коули
|1
|0.03
|Андерсен Мадс
|1
|0.03
|Менги Теден
|1
|0.03
|Бурк Рис
|0
|0
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|0
|0
|Каборе Исса
|0
|0
Борнмут
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соланке Доминик
|17 (1)
|0.55
|Семеньо Антуан
|7
|0.23
|Клюйверт Джастин
|5
|0.16
|Тавернер Маркус
|3
|0.1
|Сенеси Маркос
|3
|0.1
|Биллинг Филип
|2
|0.06
|Синистерра Луис
|2
|0.06
|Брукс Дэвид
|1
|0.03
|Скотт Алекс
|1
|0.03
|Унал Энес
|1
|0.03
|Уттара Данго
|1
|0.03
|Мур Киффер
|1
|0.03
|Забарный Илья
|1
|0.03
|Кристи Райан
|0
|0
|Кук Льюис
|0
|0
|Смит Адам
|0
|0
|Келли Ллойд
|0
|0
|Мефам Крис
|0
|0
|Ааронс Макс
|0
|0
|Керкез Милош
|0
|0
Карточки
Лутон Таун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каборе Исса
|7
|0
|Баркли Росс
|5
|0
|Накамба Марвелус
|5
|0
|Локьер Том
|4
|0
|Бурк Рис
|4
|0
|Браун Джейкоб
|4
|0
|Доти Алфи
|4
|0
|Камински Томас
|3
|0
|Кларк Джордан
|3
|0
|Чон Тахит
|3
|0
|Ошо Гэбриэл
|3
|0
|Менги Теден
|3
|0
|Вудроу Коули
|2
|0
|Моррис Карлтон
|2
|0
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|2
|0
|Таунсенд Андрос
|1
|0
|Берри Люк
|1
|0
|Оньединма Фред
|1
|0
|Раддок Пелли
|1
|0
|Андерсен Мадс
|1
|0
|Огбене Чидози
|1
|0
|Адебайо Элайджа
|1
|0
Борнмут
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сенеси Маркос
|8
|0
|Семеньо Антуан
|6
|0
|Кук Льюис
|4
|1
|Биллинг Филип
|3
|1
|Смит Адам
|4
|0
|Нето Мурара
|4
|0
|Кристи Райан
|4
|0
|Клюйверт Джастин
|4
|0
|Забарный Илья
|4
|0
|Соланке Доминик
|3
|0
|Тавернер Маркус
|3
|0
|Керкез Милош
|3
|0
|Ираола Андони
|2
|0
|Скотт Алекс
|2
|0
|Келли Ллойд
|2
|0
|Мефам Крис
|2
|0
|Уттара Данго
|2
|0
|Брукс Дэвид
|1
|0
|Февр Ромен
|1
|0
|Ааронс Макс
|1
|0
|Энтони Джейдон
|1
|0
Результаты матчей
Лутон Таун
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Борнмут
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
15
12
Лутон Таун
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Борнмут
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
25
13
Упущенные победы
11
19
Лутон Таун
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (9)
31% (10)
41% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (15)
41% (13)
13% (4)
Борнмут
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
32% (10)
45% (14)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
29% (9)
45% (14)
Сухие победы
6
7
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
27
16
Упущенные победы
26
31
Голы по времени матча
Забито
24
25
7 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 9
17 Не забивали 17
3
13%
5
20%
1-15
2
8%
3
12%
16-30
2
8%
2
8%
31-45
4
17%
6
24%
46-60
5
21%
4
16%
61-75
8
33%
5
20%
76-90
Пропущено
27
30
13 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 12
3
11%
4
13%
1-15
3
11%
2
7%
16-30
7
26%
5
17%
31-45
4
15%
5
17%
46-60
5
19%
6
20%
61-75
5
19%
8
27%
76-90
Забито
21
20
11 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 7
19 Не забивали 20
3
14%
2
10%
1-15
3
14%
2
10%
16-30
5
24%
1
5%
31-45
2
10%
3
15%
46-60
2
10%
6
30%
61-75
6
29%
6
30%
76-90
Пропущено
38
25
9 В 1-м тайме 11
29 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 12
2
5%
2
8%
1-15
4
11%
5
20%
16-30
3
8%
4
16%
31-45
8
21%
4
16%
46-60
11
29%
3
12%
61-75
10
26%
7
28%
76-90
Забито
45
45
18 В 1-м тайме 15
27 Во 2-м тайме 30
10 Забивали первыми 16
4 Не забивали 6
6
13%
7
16%
1-15
5
11%
5
11%
16-30
7
16%
3
7%
31-45
6
13%
9
20%
46-60
7
16%
10
22%
61-75
14
31%
11
24%
76-90
Пропущено
65
55
22 В 1-м тайме 22
43 Во 2-м тайме 33
22 Пропускали первыми 14
30 Не пропускали 24
5
8%
6
11%
1-15
7
11%
7
13%
16-30
10
15%
9
16%
31-45
12
18%
9
16%
46-60
16
25%
9
16%
61-75
15
23%
15
27%
76-90
Результаты последних матчей
Лутон Таун
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Арсенал - Лутон Таун 2:0 Тоттенхэм - Лутон Таун 2:1 Лутон Таун - Ноттингем Форест 1:1 Борнмут - Лутон Таун 4:3
Кристал Пэлас - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Астон Вилла 2:3 Лутон Таун - Манчестер Сити 2:6 Ливерпуль - Лутон Таун 4:1 Лутон Таун - Манчестер Юнайтед 1:2 Лутон Таун - Шеффилд Юнайтед 1:3 Ньюкасл - Лутон Таун 4:4 Лутон Таун - Брайтон 4:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Болтон - Лутон Таун 1:2 Бёрнли - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Болтон 0:0 Лутон Таун - Челси 2:3 Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 2:3 Лутон Таун - Ньюкасл 1:0 Лутон Таун - Манчестер Сити 1:2
Борнмут
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Борнмут - Кристал Пэлас 1:0 Борнмут - Эвертон 2:1 Борнмут - Лутон Таун 4:3 Борнмут - Шеффилд Юнайтед 2:2
Бёрнли - Борнмут 0:2 Борнмут - Лестер 0:1 Борнмут - Манчестер Сити 0:1 Ньюкасл - Борнмут 2:2 Фулхэм - Борнмут 3:1 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Вест Хэм - Борнмут 1:1 Борнмут - Суонси 5:0 Борнмут - Ливерпуль 0:4 КПР - Борнмут 2:3 Тоттенхэм - Борнмут 3:1 Борнмут - Фулхэм 3:0 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3 Кристал Пэлас - Борнмут 0:2 Борнмут - Астон Вилла 2:2
Результаты матчей
Лутон Таун
Борнмут
Точный счет
1:2
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:4
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 56%
2
4 раза 25%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
5 раз 31%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
3:1
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 16%
1:2
5 раз 16%
1:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
3:1
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:4
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 50%
2
6 раз 19%
0
5 раз 16%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
1
11 раз 35%
2
9 раз 29%
0
6 раз 19%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Лутон Таун
Борнмут
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
115
610
79
214
214
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
141
511
78
313
312
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
275
Больше Меньше
256
1121
1417
527
526
230
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|31
|22
|5
|4
|73 - 24
|71
|2.
|Заявка
|30
|21
|7
|2
|70 - 28
|70
|3.
|Заявка
|31
|21
|7
|3
|71 - 31
|70
|4.
|Заявка
|32
|18
|6
|8
|66 - 49
|60
|5.
|Заявка
|30
|17
|6
|7
|62 - 44
|57
|6.
|Заявка
|30
|15
|3
|12
|43 - 44
|48
|7.
|Заявка
|32
|13
|9
|10
|52 - 56
|48
|8.
|Заявка
|31
|14
|5
|12
|65 - 52
|47
|9.
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|53 - 50
|43
|10.
|0:1 Заявка
|31
|11
|10
|10
|51 - 47
|43
|11.
|Заявка
|31
|12
|6
|13
|44 - 49
|42
|12.
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|46 - 56
|41
|13.
|Заявка
|32
|11
|6
|15
|47 - 51
|39
|14.
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|36 - 54
|30
|15.
|Заявка
|31
|9
|8
|14
|32 - 42
|29
|16.
|Заявка
|32
|7
|8
|17
|45 - 58
|29
|17.
|Заявка
|31
|7
|8
|16
|39 - 53
|25
|18.
|Заявка
|32
|6
|7
|19
|46 - 66
|25
|19.
|Заявка
|32
|4
|7
|21
|32 - 67
|19
|20.
|Заявка
|30
|3
|6
|21
|28 - 80
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|3
|0
|43 - 14
|42
|2.
|1:0 Заявка
|15
|12
|2
|1
|38 - 13
|38
|3.
|Заявка
|16
|11
|5
|0
|38 - 13
|38
|4.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|40 - 22
|35
|5.
|Заявка
|15
|11
|0
|4
|31 - 20
|33
|6.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|39 - 20
|33
|7.
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|29 - 16
|28
|8.
|0:1 Заявка
|15
|7
|6
|2
|28 - 17
|27
|9.
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|21 - 20
|25
|10.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|29 - 25
|25
|11.
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|26 - 23
|25
|12.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|23 - 23
|24
|13.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 25
|23
|14.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|25 - 30
|18
|15.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 18
|16
|16.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|21 - 24
|16
|17.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|23 - 23
|15
|18.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|24 - 27
|15
|19.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|15 - 45
|9
|20.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|16 - 36
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|16
|10
|3
|3
|35 - 11
|33
|2.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|33 - 18
|32
|3.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 14
|28
|4.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|26 - 27
|25
|5.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|31 - 24
|24
|6.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|22 - 24
|23
|7.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|26 - 33
|23
|8.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 25
|18
|9.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|24 - 31
|18
|10.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|21 - 26
|18
|11.
|0:1 Заявка
|16
|4
|4
|8
|23 - 30
|16
|12.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|26 - 32
|14
|13.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|15 - 30
|14
|14.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|16 - 24
|13
|15.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|20 - 28
|11
|16.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|18 - 35
|11
|17.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|16 - 30
|10
|18.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|16 - 31
|10
|19.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|22 - 39
|10
|20.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|13 - 35
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|19 (5)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|18 (10)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|17 (3)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|16 (9)
|Челси
|Палмер Коул
|16 (8)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|12
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 8
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 9
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|1 9
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|10