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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Франковски Бартож
Рух Хожув
0:0
Второй тайм: 90+'
Пуща Неполомице
0'
47' Желтая карточка
Летневски Юлиуш
54' Желтая карточка
Bartlomiej Poczobut
78' Желтая карточка
Щепан Даниэль
79' Желтая карточка
Зых Оливер
86' Желтая карточка
36
Стипица
Данте
59
Стемпиньски
Мариуш
20
Szymon
Szymanski
6
Хосема
96
Дадок
Роберт
8
Patryk
Sikora
7
Летневски
Юлиуш
5
Tomasz
Wojtowicz
95
Щепан
Даниэль
86
Новотны
Сома
88
Влканова
Адам
48
Зых
Оливер
8
Piotr
Mrozinski
22
Крачун
Артур
3
Якуба
Роман
21
Кой
Михал
14
Jacub
Serafin
93
Bartlomiej
Poczobut
10
Hubert
Tomalski
70
Хайда
Войцех
6
Ли
Чжин-Хен
25
Запольник
Камиль
Рух Хожув
3-4-3
Пуща Неполомице
4-2-3-1

История личных встреч

Рух Хожув
Пуща Неполомице

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

Э
2:2
ТМК
5:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ТМК
0:1
ПД
0:2
ПД
2:1

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

2.33
1.25

Среднее время на гол

38
72

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.57
1.29

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

57
70

Бомбардиры внутри турнира

Рух Хожув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Щепан Даниэль 9 (5) 0.33
Tomasz Swedrowski 4 0.15
Michal Feliks 3 0.11
Бартолевски Матеуш 2 0.07
Lukasz Moneta 1 0.04
Подставски Томаш 1 0.04
Новотны Сома 1 0.04
Przemyslaw Szur 1 0.04
Хосема 1 0.04
Дадок Роберт 1 0.04
Михальский Кацпер 1 0.04
Летневски Юлиуш 1 0.04
Tomasz Wojtowicz 1 0.04
Patryk Sikora 1 0.04
Козак Милош 0 0
Стажиньски Филип 0 0
Влканова Адам 0 0
Szymon Szymanski 0 0
Пуща Неполомице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крачун Артур 6 (5) 0.22
Lukasz Solowiej 6 (2) 0.22
Семашко Артур 5 0.19
Запольник Камиль 4 (1) 0.15
Холевяк Матеуш 3 0.11
Якуба Роман 3 0.11
Piotr Mrozinski 1 0.04
Кой Михал 1 0.04
Кидрич Рок 1 0.04
Вальски Михал 1 0.04
Bartlomiej Poczobut 1 0.04
Jacub Serafin 0 0
Konrad Stepien 0 0
Хайда Войцех 0 0
Maciej Firlej 0 0
Marcel Pieczek 0 0

Карточки

Рух Хожув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садлок Мацей 8 0
Щепан Даниэль 4 1
Летневски Юлиуш 5 0
Szymon Szymanski 3 1
Подставски Томаш 4 0
Бартолевски Матеуш 4 0
Konrad Kasolik 0 2
Tomasz Swedrowski 3 0
Przemyslaw Szur 3 0
Козак Милош 3 0
Михальский Кацпер 3 0
Tomasz Foszmanczyk 2 0
Remigiusz Szywacz 2 0
Michal Feliks 2 0
Tomasz Wojtowicz 2 0
Стемпиньски Мариуш 1 0
Барановски Павел 1 0
Дадок Роберт 1 0
Длугош Виктор 1 0
Стечик Доминик 1 0
Patryk Sikora 1 0
Пуща Неполомице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крачун Артур 9 1
Jacub Serafin 7 0
Якуба Роман 7 0
Konrad Stepien 5 1
Запольник Камиль 5 0
Хайда Войцех 5 0
Piotr Mrozinski 4 0
Бартош Якуб 4 0
Bartlomiej Poczobut 3 0
Семашко Артур 3 0
Hubert Tomalski 3 0
Майчрзак Джордан 3 0
Мешанович Мурис 2 0
Холевяк Матеуш 2 0
Зых Оливер 2 0
Ревенко Иоан-Кэлин 0 1
Вальски Михал 1 0
Кой Михал 1 0
Lukasz Solowiej 1 0
Кидрич Рок 1 0
Kacper Cichon 1 0
Igor Pieprzyca 1 0

Результаты матчей

Рух Хожув
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Пуща Неполомице
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

11
12
Рух Хожув
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Пуща Неполомице
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

14
5

Упущенные победы

11
18
Рух Хожув
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (9)
31% (8)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
31% (8)
27% (7)
Пуща Неполомице
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
27% (7)
35% (9)
38% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
27% (7)
50% (13)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

14
5

Упущенные победы

22
30

Голы по времени матча

Забито

16
14
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
2
13%
3
21%
1-15
2
13%
3
21%
16-30
1
6%
1
7%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
4
25%
2
14%
61-75
5
31%
4
29%
76-90

Пропущено

17
27
9 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
2
12%
2
7%
1-15
3
18%
3
11%
16-30
4
24%
6
22%
31-45
3
18%
5
19%
46-60
1
6%
1
4%
61-75
4
24%
10
37%
76-90

Забито

13
19
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 10
18 Не забивали 14
0
0%
2
11%
1-15
2
15%
4
21%
16-30
3
23%
3
16%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
3
23%
6
32%
61-75
5
38%
2
11%
76-90

Пропущено

25
17
13 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 10
2
8%
1
6%
1-15
5
20%
2
12%
16-30
6
24%
4
24%
31-45
5
20%
1
6%
46-60
2
8%
3
18%
61-75
5
20%
6
35%
76-90

Забито

29
33
10 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 16
9 Не забивали 5
2
7%
5
15%
1-15
4
14%
7
21%
16-30
4
14%
4
12%
31-45
2
7%
3
9%
46-60
7
24%
8
24%
61-75
10
34%
6
18%
76-90

Пропущено

42
44
22 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 26
16 Пропускали первыми 9
21 Не пропускали 21
4
10%
3
7%
1-15
8
19%
5
11%
16-30
10
24%
10
23%
31-45
8
19%
6
14%
46-60
3
7%
4
9%
61-75
9
21%
16
36%
76-90

Результаты последних матчей

Рух Хожув
(20 матчей)
10%
60%
30%
2 победы 12 ничьих 6 поражений
Ракув - Рух Хожув 1:1 Рух Хожув - Гурник Забже 1:2 Сталь Мелец - Рух Хожув 3:1 Рух Хожув - Пяст 3:0
Ягеллония Белосток - Рух Хожув 1:1 Рух Хожув - Варта Познань 0:0 Рух Хожув - ГКС Ястшембе 0:0 Рух Хожув - Легия 0:1 Шкупи - Рух Хожув 1:1 Рух Хожув - Брера Струмица 2:1 Рух Хожув - Дрита 0:1 Рух Хожув - Кечкемет 1:1 Полония Бытом - Рух Хожув 1:1 ЛКС Лодзь - Рух Хожув 1:1 Рух Хожув - Заглембе Любин 2:2 Краковия - Рух Хожув 4:4 Рух Хожув - Корона Кельце 1:1 Видзев Лодзь - Рух Хожув 2:1 Рух Хожув - Радомяк Радом 0:0 Лех - Рух Хожув 2:0
Пуща Неполомице
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Пуща Неполомице - Радомяк Радом 1:1 Р. Жешув - Пуща Неполомице 1:1 Шленск Вроцлав - Пуща Неполомице 0:0 Пяст - Пуща Неполомице 1:0
Пуща Неполомице - Ракув 1:1 ЛКС Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 Пуща Неполомице - Заглембе Любин 2:2 Легия - Пуща Неполомице 1:1 Сталь Мелец - Пуща Неполомице 2:1 Заглембе Сосновец - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Гурник Ленчна 2:1 Пуща Неполомице - Гарбарния Краков 3:2 Пуща Неполомице - Одра Ополе 3:0 Скерневице - Пуща Неполомице 0:0 Пуща Неполомице - Чарни Поланец 2:2 Пуща Неполомице - Брук-Бет Термалица 2:1 Пуща Неполомице - Ягеллония Белосток 3:3 Пуща Неполомице - Видзев Лодзь 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:1 Брук-Бет Термалица - Пуща Неполомице 3:0

Результаты матчей

Рух Хожув
Пуща Неполомице

Точный счет

0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
1
7 раз 54%
2
4 раза 31%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
5 раз 19%
2:2
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
1:1
6 раз 23%
1:0
4 раза 15%
2:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 35%
1
9 раз 35%
2
5 раз 19%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
12 раз 46%
2
7 раз 27%
0
5 раз 19%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Рух Хожув
Пуща Неполомице

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
12
1
5
8
1.5
5
8
2
11
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
9
4
3
10
1.5
4
9
1
12
2.5
1
12
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
9
0.5
Больше Меньше
21
5
8
18
1.5
9
17
3
23
2.5
2
24
1
25
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 26 15 6 5 62 - 34 51
2.
Шленск Вроцлав
 26 13 8 5 36 - 23 47
3.
Лех
 26 12 9 5 38 - 30 45
4.
Ракув
 27 12 9 6 49 - 30 45
5.
Погонь Щецин
 26 13 5 8 49 - 31 44
6.
Легия
 26 12 8 6 41 - 31 44
7.
Гурник Забже
 26 11 6 9 34 - 31 39
8.
Сталь Мелец
 27 10 7 10 33 - 34 37
9.
Видзев Лодзь
 26 10 5 11 35 - 36 35
10.
Заглембе Любин
 26 9 8 9 29 - 37 35
11.
Радомяк Радом
 27 9 8 10 32 - 40 35
12.
Пяст
 26 5 14 7 26 - 31 29
13.
Краковия
 27 5 14 8 35 - 38 29
14.
Варта Познань
 26 6 10 10 24 - 31 28
15.
Корона Кельце
 27 5 12 10 30 - 37 27
16.
Пуща Неполомице
 0:0 27 5 11 11 32 - 45 26
17.
Рух Хожув
 0:0 27 2 14 11 29 - 42 20
18.
ЛКС Лодзь
 27 4 6 17 23 - 56 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 13 10 2 1 37 - 11 32
2.
Ракув
 13 9 4 0 29 - 6 31
3.
Лех
 13 8 3 2 26 - 12 27
4.
Легия
 13 7 4 2 23 - 12 25
5.
Сталь Мелец
 13 7 4 2 21 - 12 25
6.
Видзев Лодзь
 13 8 0 5 18 - 16 24
7.
Гурник Забже
 13 7 3 3 15 - 11 24
8.
Шленск Вроцлав
 13 6 4 3 17 - 10 22
9.
Погонь Щецин
 13 6 2 5 28 - 23 20
10.
Заглембе Любин
 13 5 5 3 13 - 13 20
11.
Пуща Неполомице
 0:0 13 4 7 2 18 - 18 19
12.
Корона Кельце
 14 4 7 3 21 - 19 19
13.
Пяст
 13 4 6 3 16 - 14 18
14.
Радомяк Радом
 14 4 5 5 16 - 19 17
15.
Краковия
 14 3 7 4 25 - 24 16
16.
ЛКС Лодзь
 13 3 5 5 14 - 24 14
17.
Рух Хожув
 0:0 14 2 7 5 15 - 18 13
18.
Варта Познань
 13 2 5 6 9 - 14 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 13 7 4 2 19 - 13 25
2.
Погонь Щецин
 13 7 3 3 21 - 8 24
3.
Ягеллония Белосток
 13 5 4 4 25 - 23 19
4.
Легия
 13 5 4 4 18 - 19 19
5.
Радомяк Радом
 13 5 3 5 16 - 21 18
6.
Лех
 13 4 6 3 12 - 18 18
7.
Варта Познань
 13 4 5 4 15 - 17 17
8.
Гурник Забже
 13 4 3 6 19 - 20 15
9.
Заглембе Любин
 13 4 3 6 16 - 24 15
10.
Ракув
 14 3 5 6 20 - 24 14
11.
Краковия
 13 2 7 4 10 - 14 13
12.
Сталь Мелец
 14 3 3 8 12 - 22 12
13.
Видзев Лодзь
 13 2 5 6 17 - 20 11
14.
Пяст
 13 1 8 4 10 - 17 11
15.
Корона Кельце
 13 1 5 7 9 - 18 8
16.
Рух Хожув
 0:0 13 0 7 6 14 - 24 7
17.
Пуща Неполомице
 0:0 14 1 4 9 14 - 27 7
18.
ЛКС Лодзь
 14 1 1 12 9 - 32 4
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 15 (4)
Сталь Мелец Шкурин Илья 12 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 11 (9)
Лех Вельде Кристоффер 9 (5)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 10
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 11
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 9
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 9
Пяст Дзичек Патрик 10
Весь список
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      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    Рух Хожув
    Ничья
    Пуща Неполомице
    3.75
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    3.65
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    7.10
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