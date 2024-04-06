Тур: 27. Стадион: Stadion Slaski. Главный судья: Франковски Бартож
0:0
Конец матча
0'
46' Желтая карточкаЛетневски Юлиуш
54' Желтая карточкаBartlomiej Poczobut
78' Желтая карточкаЩепан Даниэль
79' Желтая карточкаЗых Оливер
86' Желтая карточкаКозак Милош
90' Желтая карточкаPrzemyslaw Szur
90' Желтая карточкаСтемпиньски Мариуш
90' Желтая карточкаДадок Роберт
90' Вторая желтая карточкаДадок Роберт
90'+9
Ход матча
46'
78'
79'
86'
90'
90'
90'
6
Хосема
96
Дадок
Роберт
86
Новотны
Сома
48
Зых
Оливер
22
Крачун
Артур
21
Кой
Михал
70
Хайда
Войцех
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
6 ХосемаЗащитник
-
96 Дадок РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
86 Новотны СомаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Садлок МацейЗащитник
- Защитник
-
70 Козак МилошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Janusz Niedzwiedz
- Основной состав
-
48 Зых ОливерВратарь
- Защитник
-
22 Крачун АртурЗащитник
- Защитник
-
21 Кой МихалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Хайда ВойцехПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Бартош ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
19 Jakub Stec
-
-
Главный тренер: Tomasz Tulacz
История личных встреч
Рух Хожув
Пуща Неполомице
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
2.33
1.25
Среднее время на гол
38
72
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.57
1.29
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
57
70
Бомбардиры внутри турнира
Рух Хожув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Щепан Даниэль
|9 (5)
|0.33
|Tomasz Swedrowski
|4
|0.15
|Michal Feliks
|3
|0.11
|Бартолевски Матеуш
|2
|0.07
|Lukasz Moneta
|1
|0.04
|Подставски Томаш
|1
|0.04
|Новотны Сома
|1
|0.04
|Przemyslaw Szur
|1
|0.04
|Хосема
|1
|0.04
|Дадок Роберт
|1
|0.04
|Михальский Кацпер
|1
|0.04
|Летневски Юлиуш
|1
|0.04
|Tomasz Wojtowicz
|1
|0.04
|Patryk Sikora
|1
|0.04
|Козак Милош
|0
|0
|Стажиньски Филип
|0
|0
|Влканова Адам
|0
|0
|Szymon Szymanski
|0
|0
Пуща Неполомице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крачун Артур
|6 (5)
|0.22
|Lukasz Solowiej
|6 (2)
|0.22
|Семашко Артур
|5
|0.19
|Запольник Камиль
|4 (1)
|0.15
|Холевяк Матеуш
|3
|0.11
|Якуба Роман
|3
|0.11
|Piotr Mrozinski
|1
|0.04
|Кой Михал
|1
|0.04
|Кидрич Рок
|1
|0.04
|Вальски Михал
|1
|0.04
|Bartlomiej Poczobut
|1
|0.04
|Jacub Serafin
|0
|0
|Konrad Stepien
|0
|0
|Хайда Войцех
|0
|0
|Maciej Firlej
|0
|0
|Marcel Pieczek
|0
|0
Карточки
Рух Хожув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Садлок Мацей
|8
|0
|Щепан Даниэль
|5
|1
|Летневски Юлиуш
|5
|0
|Szymon Szymanski
|3
|1
|Подставски Томаш
|4
|0
|Przemyslaw Szur
|4
|0
|Козак Милош
|4
|0
|Бартолевски Матеуш
|4
|0
|Дадок Роберт
|2
|1
|Konrad Kasolik
|0
|2
|Tomasz Swedrowski
|3
|0
|Михальский Кацпер
|3
|0
|Tomasz Foszmanczyk
|2
|0
|Стемпиньски Мариуш
|2
|0
|Remigiusz Szywacz
|2
|0
|Michal Feliks
|2
|0
|Tomasz Wojtowicz
|2
|0
|Барановски Павел
|1
|0
|Длугош Виктор
|1
|0
|Стечик Доминик
|1
|0
|Patryk Sikora
|1
|0
Пуща Неполомице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крачун Артур
|9
|1
|Jacub Serafin
|7
|0
|Якуба Роман
|7
|0
|Konrad Stepien
|5
|1
|Запольник Камиль
|5
|0
|Хайда Войцех
|5
|0
|Piotr Mrozinski
|4
|0
|Бартош Якуб
|4
|0
|Bartlomiej Poczobut
|3
|0
|Семашко Артур
|3
|0
|Hubert Tomalski
|3
|0
|Зых Оливер
|3
|0
|Майчрзак Джордан
|3
|0
|Мешанович Мурис
|2
|0
|Холевяк Матеуш
|2
|0
|Ревенко Иоан-Кэлин
|0
|1
|Вальски Михал
|1
|0
|Кой Михал
|1
|0
|Lukasz Solowiej
|1
|0
|Кидрич Рок
|1
|0
|Kacper Cichon
|1
|0
|Igor Pieprzyca
|1
|0
Результаты матчей
Рух Хожув
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Пуща Неполомице
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
11
12
Рух Хожув
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Пуща Неполомице
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
14
5
Упущенные победы
11
18
Рух Хожув
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (9)
33% (9)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
33% (9)
26% (7)
Пуща Неполомице
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
26% (7)
37% (10)
37% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
30% (8)
48% (13)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
14
5
Упущенные победы
22
30
Голы по времени матча
Забито
16
14
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
18 Не забивали 18
2
13%
3
21%
1-15
2
13%
3
21%
16-30
1
6%
1
7%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
4
25%
2
14%
61-75
5
31%
4
29%
76-90
Пропущено
17
27
9 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
2
12%
2
7%
1-15
3
18%
3
11%
16-30
4
24%
6
22%
31-45
3
18%
5
19%
46-60
1
6%
1
4%
61-75
4
24%
10
37%
76-90
Забито
13
19
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 10
19 Не забивали 15
0
0%
2
11%
1-15
2
15%
4
21%
16-30
3
23%
3
16%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
3
23%
6
32%
61-75
5
38%
2
11%
76-90
Пропущено
25
17
13 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 10
2
8%
1
6%
1-15
5
20%
2
12%
16-30
6
24%
4
24%
31-45
5
20%
1
6%
46-60
2
8%
3
18%
61-75
5
20%
6
35%
76-90
Забито
29
33
10 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 16
10 Не забивали 6
2
7%
5
15%
1-15
4
14%
7
21%
16-30
4
14%
4
12%
31-45
2
7%
3
9%
46-60
7
24%
8
24%
61-75
10
34%
6
18%
76-90
Пропущено
42
44
22 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 26
16 Пропускали первыми 9
21 Не пропускали 21
4
10%
3
7%
1-15
8
19%
5
11%
16-30
10
24%
10
23%
31-45
8
19%
6
14%
46-60
3
7%
4
9%
61-75
9
21%
16
36%
76-90
Результаты последних матчей
Рух Хожув
(20 матчей)
10%
60%
30%
2 победы 12 ничьих 6 поражений
Ракув - Рух Хожув 1:1 Рух Хожув - Гурник Забже 1:2 Сталь Мелец - Рух Хожув 3:1 Рух Хожув - Пяст 3:0
Ягеллония Белосток - Рух Хожув 1:1 Рух Хожув - Варта Познань 0:0 Рух Хожув - ГКС Ястшембе 0:0 Рух Хожув - Легия 0:1 Шкупи - Рух Хожув 1:1 Рух Хожув - Брера Струмица 2:1 Рух Хожув - Дрита 0:1 Рух Хожув - Кечкемет 1:1 Полония Бытом - Рух Хожув 1:1 ЛКС Лодзь - Рух Хожув 1:1 Рух Хожув - Заглембе Любин 2:2 Краковия - Рух Хожув 4:4 Рух Хожув - Корона Кельце 1:1 Видзев Лодзь - Рух Хожув 2:1 Рух Хожув - Радомяк Радом 0:0 Лех - Рух Хожув 2:0
Пуща Неполомице
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Пуща Неполомице - Радомяк Радом 1:1 Р. Жешув - Пуща Неполомице 1:1 Шленск Вроцлав - Пуща Неполомице 0:0 Пяст - Пуща Неполомице 1:0
Пуща Неполомице - Ракув 1:1 ЛКС Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 Пуща Неполомице - Заглембе Любин 2:2 Легия - Пуща Неполомице 1:1 Сталь Мелец - Пуща Неполомице 2:1 Заглембе Сосновец - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Гурник Ленчна 2:1 Пуща Неполомице - Гарбарния Краков 3:2 Пуща Неполомице - Одра Ополе 3:0 Скерневице - Пуща Неполомице 0:0 Пуща Неполомице - Чарни Поланец 2:2 Пуща Неполомице - Брук-Бет Термалица 2:1 Пуща Неполомице - Ягеллония Белосток 3:3 Пуща Неполомице - Видзев Лодзь 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:1 Брук-Бет Термалица - Пуща Неполомице 3:0
Результаты матчей
Рух Хожув
Пуща Неполомице
Точный счет
0:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
1:1
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
1
7 раз 54%
2
4 раза 31%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 19%
0:0
4 раза 15%
2:2
4 раза 15%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
1:1
6 раз 22%
1:0
4 раза 15%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 37%
1
9 раз 33%
2
5 раз 19%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
1
12 раз 44%
2
7 раз 26%
0
6 раз 22%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Рух Хожув
Пуща Неполомице
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
121
59
58
212
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
95
310
410
112
113
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1710
Больше Меньше
216
819
918
324
225
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|15
|6
|5
|62 - 34
|51
|2.
|1:0
|27
|14
|8
|5
|37 - 23
|50
|3.
|26
|12
|9
|5
|38 - 30
|45
|4.
|27
|12
|9
|6
|49 - 30
|45
|5.
|26
|13
|5
|8
|49 - 31
|44
|6.
|26
|12
|8
|6
|41 - 31
|44
|7.
|26
|11
|6
|9
|34 - 31
|39
|8.
|27
|10
|7
|10
|33 - 34
|37
|9.
|26
|10
|5
|11
|35 - 36
|35
|10.
|26
|9
|8
|9
|29 - 37
|35
|11.
|27
|9
|8
|10
|32 - 40
|35
|12.
|26
|5
|14
|7
|26 - 31
|29
|13.
|27
|5
|14
|8
|35 - 38
|29
|14.
|0:1
|27
|6
|10
|11
|24 - 32
|28
|15.
|27
|5
|12
|10
|30 - 37
|27
|16.
|27
|5
|11
|11
|32 - 45
|26
|17.
|27
|2
|14
|11
|29 - 42
|20
|18.
|27
|4
|6
|17
|23 - 56
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|2
|1
|37 - 11
|32
|2.
|13
|9
|4
|0
|29 - 6
|31
|3.
|13
|8
|3
|2
|26 - 12
|27
|4.
|13
|7
|4
|2
|23 - 12
|25
|5.
|13
|7
|4
|2
|21 - 12
|25
|6.
|1:0
|14
|7
|4
|3
|18 - 10
|25
|7.
|13
|8
|0
|5
|18 - 16
|24
|8.
|13
|7
|3
|3
|15 - 11
|24
|9.
|13
|6
|2
|5
|28 - 23
|20
|10.
|13
|5
|5
|3
|13 - 13
|20
|11.
|13
|4
|7
|2
|18 - 18
|19
|12.
|14
|4
|7
|3
|21 - 19
|19
|13.
|13
|4
|6
|3
|16 - 14
|18
|14.
|14
|4
|5
|5
|16 - 19
|17
|15.
|14
|3
|7
|4
|25 - 24
|16
|16.
|13
|3
|5
|5
|14 - 24
|14
|17.
|14
|2
|7
|5
|15 - 18
|13
|18.
|0:1
|13
|2
|5
|6
|9 - 14
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|13
|7
|4
|2
|19 - 13
|25
|2.
|13
|7
|3
|3
|21 - 8
|24
|3.
|13
|5
|4
|4
|25 - 23
|19
|4.
|13
|5
|4
|4
|18 - 19
|19
|5.
|13
|5
|3
|5
|16 - 21
|18
|6.
|13
|4
|6
|3
|12 - 18
|18
|7.
|0:1
|14
|4
|5
|5
|15 - 18
|17
|8.
|13
|4
|3
|6
|19 - 20
|15
|9.
|13
|4
|3
|6
|16 - 24
|15
|10.
|14
|3
|5
|6
|20 - 24
|14
|11.
|13
|2
|7
|4
|10 - 14
|13
|12.
|14
|3
|3
|8
|12 - 22
|12
|13.
|13
|2
|5
|6
|17 - 20
|11
|14.
|13
|1
|8
|4
|10 - 17
|11
|15.
|13
|1
|5
|7
|9 - 18
|8
|16.
|13
|0
|7
|6
|14 - 24
|7
|17.
|14
|1
|4
|9
|14 - 27
|7
|18.
|14
|1
|1
|12
|9 - 32
|4
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|15 (4)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|12 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|11 (9)
|Лех
|Вельде Кристоффер
|9 (5)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|9 (3)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 10
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|11
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 9
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 9
|Пяст
|Дзичек Патрик
|10