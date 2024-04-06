Тур: 27. Стадион: Suzuki Arena. Главный судья: Сильвестшак Дамиан
1:0
Второй тайм: 57'
0'
1:0
43' ГолКвецень Бартош
45' Желтая карточкаЭсселинк Берт
45' Желтая карточкаМатрас Матеуш
45' Желтая карточкаКвецень Бартош
48' Желтая карточкаПиньот Максимилиан
54' Желтая карточкаХофмейстер Йоав
Ход матча
43'
1:0
45'
45'
45'
54'
66
Milos
Trojak
17
Dawid
Blanik
18
Piotr
Wlazlo
17
Шкурин
Илья
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
66 Milos TrojakЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Dawid BlanikПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Daniel Trejo
-
Главный тренер: Kamil Kuzera
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Piotr WlazloПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Шкурин ИльяНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Ялоха КонрадВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Георге ИонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Kamil Kieres
История личных встреч
Корона Кельце
Сталь Мелец
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
4 матча
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
1.33
Среднее время на гол
0
67
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
60
60
Бомбардиры внутри турнира
Корона Кельце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Martin Remacle
|5
|0.19
|Шикавка Евгений
|5
|0.19
|Ноно Давид
|4 (2)
|0.15
|Далмау Адриан
|4 (1)
|0.15
|Дякону Роналдо
|3
|0.11
|Milos Trojak
|2
|0.07
|Dawid Blanik
|1
|0.04
|Daniel Trejo
|1
|0.04
|Чижички Матеуш
|1
|0.04
|Затор Доминик
|1
|0.04
|Хофмейстер Йоав
|1
|0.04
|Jakub Konstantyn
|1
|0.04
|Квецень Бартош
|1
|0.04
|Годиньо Маркус
|0
|0
|Jacek Podgorski
|0
|0
|Marcel Pieczek
|0
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шкурин Илья
|12
|0.44
|Доманьски Мацей
|3
|0.11
|Гетингер Крыстян
|3 (1)
|0.11
|Koki Hinokio
|3
|0.11
|Матрас Матеуш
|2
|0.07
|Гийомье Мэтью
|2
|0.07
|Мерилуото Кай
|2
|0.07
|Эсселинк Берт
|2
|0.07
|Piotr Wlazlo
|1
|0.04
|Тромбка Михал
|1
|0.04
|Lukasz Gerstenstein
|1
|0.04
|Krzysztof Wolkowicz
|1
|0.04
|Яунземс Алвис
|0
|0
Карточки
Корона Кельце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хофмейстер Йоав
|7
|0
|Martin Remacle
|6
|0
|Ноно Давид
|5
|0
|Годиньо Маркус
|5
|0
|Квецень Бартош
|4
|0
|Dawid Blanik
|3
|0
|Такач Далибор
|3
|0
|Jacek Podgorski
|3
|0
|Затор Доминик
|3
|0
|Малярчик Петр
|2
|0
|Дякону Роналдо
|2
|0
|Петров Кирилл
|1
|0
|Камил Кузера
|1
|0
|Milos Trojak
|1
|0
|Шикавка Евгений
|1
|0
|Чижички Матеуш
|1
|0
|Daniel Trejo
|1
|0
|Milosz Strzebonski
|1
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эхманн Марко
|8
|0
|Piotr Wlazlo
|6
|0
|Эсселинк Берт
|3
|1
|Пиньот Максимилиан
|3
|1
|Гетингер Крыстян
|4
|0
|Koki Hinokio
|4
|0
|Матрас Матеуш
|3
|0
|Гийомье Мэтью
|3
|0
|Шкурин Илья
|3
|0
|Krzysztof Wolkowicz
|2
|0
|Kamil Pajnowski
|2
|0
|Брито Рафаэл
|2
|0
|Тромбка Михал
|2
|0
|Доманьски Мацей
|1
|0
|Leandro VIII
|1
|0
|Георге Ион
|1
|0
|Стемпень Матеуш
|1
|0
|Кохальски Матеуш
|1
|0
|Lukasz Gerstenstein
|1
|0
Результаты матчей
Корона Кельце
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сталь Мелец
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
11
6
Корона Кельце
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
77% (10)
0% (0)
Сталь Мелец
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
12
4
Упущенные победы
5
19
Корона Кельце
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (9)
50% (13)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
58% (15)
19% (5)
Сталь Мелец
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
15% (4)
42% (11)
42% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
50% (13)
35% (9)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
16
7
Упущенные победы
16
25
Голы по времени матча
Забито
20
13
11 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
16 Не забивали 18
3
15%
1
8%
1-15
3
15%
1
8%
16-30
5
25%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
3
15%
1
8%
61-75
6
30%
5
38%
76-90
Пропущено
19
20
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
3
16%
0
0%
1-15
1
5%
6
30%
16-30
3
16%
3
15%
31-45
5
26%
1
5%
46-60
3
16%
7
35%
61-75
4
21%
3
15%
76-90
Забито
11
21
4 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
18 Не забивали 17
0
0%
2
10%
1-15
2
18%
5
24%
16-30
2
18%
5
24%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
4
36%
2
10%
61-75
3
27%
3
14%
76-90
Пропущено
16
12
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
3
19%
4
33%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
2
13%
4
33%
61-75
5
31%
2
17%
76-90
Забито
31
34
15 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 10
8 Не забивали 9
3
10%
3
9%
1-15
5
16%
6
18%
16-30
7
23%
8
24%
31-45
0
0%
6
18%
46-60
7
23%
3
9%
61-75
9
29%
29%
8
24%
76-90
Пропущено
35
32
14 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 19
3
9%
1
3%
1-15
4
11%
10
31%
16-30
7
20%
3
9%
31-45
7
20%
2
6%
46-60
5
14%
11
34%
61-75
9
26%
5
16%
76-90
Результаты последних матчей
Корона Кельце
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Видзев Лодзь - Корона Кельце 3:1 Корона Кельце - Погонь Щецин 2:2 Корона Кельце - Ракув 0:2 Корона Кельце - Краковия 1:1
Заглембе Любин - Корона Кельце 1:0 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Легия 3:3 Гурник Забже - Корона Кельце 3:1 Корона Кельце - ЛКС Лодзь 2:1 Корона Кельце - Пяст 0:2 Корона Кельце - Левски Крумовград 1:2 Корона Кельце - Ческе-Будеёвице 0:1 Корона Кельце - ЦСКА София 2:0 Штурм Грац - Корона Кельце 0:0 Ракув - Корона Кельце 1:0 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Легия 2:1 Корона Кельце - Лех 0:1 Рух Хожув - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Ягеллония Белосток 2:2
Сталь Мелец
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сталь Мелец - Лех 0:0 Заглембе Любин - Сталь Мелец 0:0 Сталь Мелец - Рух Хожув 3:1 Радомяк Радом - Сталь Мелец 2:1
Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 1:0 Сталь Мелец - Ракув 0:0 Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 0:1 Сталь Мелец - Пуща Неполомице 2:1 Вернаму - Сталь Мелец 2:1 Полесье - Сталь Мелец 1:1 Интерсити - Сталь Мелец 1:2 Сталь Мелец - Прушков 0:1 Пяст - Сталь Мелец 3:0 Краковия - Сталь Мелец 2:2 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:2 Погонь Щецин - Сталь Мелец 2:3 Сталь Мелец - Сталь Жешув 1:1 Сталь Мелец - Гурник Забже 2:1 Гарбарния Краков - Сталь Мелец 2:4 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 4:0
Результаты матчей
Корона Кельце
Сталь Мелец
Точный счет
1:1
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
3
2 раза 15%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:0
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
3:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
3
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:1
6 раз 23%
0:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
2:1
4 раза 15%
0:0
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 38%
0
9 раз 35%
2
4 раза 15%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
0
10 раз 38%
2
6 раз 23%
1
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Корона Кельце
Сталь Мелец
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
94
67
85
211
310
112
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
76
112
310
112
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
179
Больше Меньше
1610
719
1115
323
521
125
125
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|15
|6
|5
|62 - 34
|51
|2.
|26
|13
|8
|5
|36 - 23
|47
|3.
|26
|12
|9
|5
|38 - 30
|45
|4.
|27
|12
|9
|6
|49 - 30
|45
|5.
|26
|13
|5
|8
|49 - 31
|44
|6.
|26
|12
|8
|6
|41 - 31
|44
|7.
|26
|11
|6
|9
|34 - 31
|39
|8.
|0:1
|27
|10
|7
|10
|33 - 34
|37
|9.
|26
|10
|5
|11
|35 - 36
|35
|10.
|26
|9
|8
|9
|29 - 37
|35
|11.
|27
|9
|8
|10
|32 - 40
|35
|12.
|26
|5
|14
|7
|26 - 31
|29
|13.
|27
|5
|14
|8
|35 - 38
|29
|14.
|26
|6
|10
|10
|24 - 31
|28
|15.
|1:0
|27
|5
|12
|10
|30 - 37
|27
|16.
|26
|5
|10
|11
|32 - 45
|25
|17.
|26
|2
|13
|11
|29 - 42
|19
|18.
|27
|4
|6
|17
|23 - 56
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|2
|1
|37 - 11
|32
|2.
|13
|9
|4
|0
|29 - 6
|31
|3.
|13
|8
|3
|2
|26 - 12
|27
|4.
|13
|7
|4
|2
|23 - 12
|25
|5.
|0:1
|13
|7
|4
|2
|21 - 12
|25
|6.
|13
|8
|0
|5
|18 - 16
|24
|7.
|13
|7
|3
|3
|15 - 11
|24
|8.
|13
|6
|4
|3
|17 - 10
|22
|9.
|13
|6
|2
|5
|28 - 23
|20
|10.
|13
|5
|5
|3
|13 - 13
|20
|11.
|13
|4
|7
|2
|18 - 18
|19
|12.
|1:0
|14
|4
|7
|3
|21 - 19
|19
|13.
|13
|4
|6
|3
|16 - 14
|18
|14.
|14
|4
|5
|5
|16 - 19
|17
|15.
|14
|3
|7
|4
|25 - 24
|16
|16.
|13
|3
|5
|5
|14 - 24
|14
|17.
|13
|2
|6
|5
|15 - 18
|12
|18.
|13
|2
|5
|6
|9 - 14
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|4
|2
|19 - 13
|25
|2.
|13
|7
|3
|3
|21 - 8
|24
|3.
|13
|5
|4
|4
|25 - 23
|19
|4.
|13
|5
|4
|4
|18 - 19
|19
|5.
|13
|5
|3
|5
|16 - 21
|18
|6.
|13
|4
|6
|3
|12 - 18
|18
|7.
|13
|4
|5
|4
|15 - 17
|17
|8.
|13
|4
|3
|6
|19 - 20
|15
|9.
|13
|4
|3
|6
|16 - 24
|15
|10.
|14
|3
|5
|6
|20 - 24
|14
|11.
|13
|2
|7
|4
|10 - 14
|13
|12.
|0:1
|14
|3
|3
|8
|12 - 22
|12
|13.
|13
|2
|5
|6
|17 - 20
|11
|14.
|13
|1
|8
|4
|10 - 17
|11
|15.
|1:0
|13
|1
|5
|7
|9 - 18
|8
|16.
|13
|0
|7
|6
|14 - 24
|7
|17.
|13
|1
|3
|9
|14 - 27
|6
|18.
|14
|1
|1
|12
|9 - 32
|4
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|15 (4)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|12 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|11 (9)
|Лех
|Вельде Кристоффер
|9 (5)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|9 (3)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 10
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|11
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 9
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 9
|Пяст
|Дзичек Патрик
|10