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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Сильвестшак Дамиан
Корона Кельце
1:0
Второй тайм: 57'
Сталь Мелец
0'
1:0
43' Гол
Квецень Бартош
45' Желтая карточка
Эсселинк Берт
45' Желтая карточка
Матрас Матеуш
45' Желтая карточка
Квецень Бартош
48' Желтая карточка
Пиньот Максимилиан
54' Желтая карточка
Хофмейстер Йоав

Ход матча

5'
Такач Далибор
Milos Trojak
 
43'
Квецень Бартош
(Dawid Blanik)
1:0
45'
 
Эсселинк Берт
45'
 
Матрас Матеуш
45'
Квецень Бартош
 
48'
 
Пиньот Максимилиан
54'
Хофмейстер Йоав
 
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Корона Кельце
Ничья
Сталь Мелец
4.80
5.30
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Все Коэффициенты
55
Дзеконски
Ксавье
2
Затор
Доминик
94
Квецень
Бартош
66
Milos
Trojak
23
Marcel
Pieczek
6
Jacek
Podgorski
88
Martin
Remacle
18
Хофмейстер
Йоав
17
Dawid
Blanik
19
Jakub
Konstantyn
9
Шикавка
Евгений
1
Кохальски
Матеуш
3
Эсселинк
Берт
21
Матрас
Матеуш
55
Пиньот
Максимилиан
27
Яунземс
Алвис
18
Piotr
Wlazlo
16
Гийомье
Мэтью
23
Гетингер
Крыстян
10
Доманьски
Мацей
17
Шкурин
Илья
8
Koki
Hinokio
Корона Кельце
4-4-2
Сталь Мелец
3-4-3

История личных встреч

Корона Кельце
Сталь Мелец

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

Э
2:3
Э
2:1
Э
0:2
ТМК
2:0

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
1.33

Среднее время на гол

0
67

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Корона Кельце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Martin Remacle 5 0.19
Шикавка Евгений 5 0.19
Ноно Давид 4 (2) 0.15
Далмау Адриан 4 (1) 0.15
Дякону Роналдо 3 0.11
Milos Trojak 2 0.07
Dawid Blanik 1 0.04
Daniel Trejo 1 0.04
Чижички Матеуш 1 0.04
Затор Доминик 1 0.04
Хофмейстер Йоав 1 0.04
Jakub Konstantyn 1 0.04
Квецень Бартош 1 0.04
Годиньо Маркус 0 0
Jacek Podgorski 0 0
Marcel Pieczek 0 0
Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шкурин Илья 12 0.44
Доманьски Мацей 3 0.11
Гетингер Крыстян 3 (1) 0.11
Koki Hinokio 3 0.11
Матрас Матеуш 2 0.07
Гийомье Мэтью 2 0.07
Мерилуото Кай 2 0.07
Эсселинк Берт 2 0.07
Piotr Wlazlo 1 0.04
Тромбка Михал 1 0.04
Lukasz Gerstenstein 1 0.04
Krzysztof Wolkowicz 1 0.04
Яунземс Алвис 0 0

Карточки

Корона Кельце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хофмейстер Йоав 7 0
Martin Remacle 6 0
Ноно Давид 5 0
Годиньо Маркус 5 0
Квецень Бартош 4 0
Dawid Blanik 3 0
Такач Далибор 3 0
Jacek Podgorski 3 0
Затор Доминик 3 0
Малярчик Петр 2 0
Дякону Роналдо 2 0
Петров Кирилл 1 0
Камил Кузера 1 0
Milos Trojak 1 0
Шикавка Евгений 1 0
Чижички Матеуш 1 0
Daniel Trejo 1 0
Milosz Strzebonski 1 0
Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эхманн Марко 8 0
Piotr Wlazlo 6 0
Эсселинк Берт 3 1
Пиньот Максимилиан 3 1
Гетингер Крыстян 4 0
Koki Hinokio 4 0
Матрас Матеуш 3 0
Гийомье Мэтью 3 0
Шкурин Илья 3 0
Krzysztof Wolkowicz 2 0
Kamil Pajnowski 2 0
Брито Рафаэл 2 0
Тромбка Михал 2 0
Доманьски Мацей 1 0
Leandro VIII 1 0
Георге Ион 1 0
Стемпень Матеуш 1 0
Кохальски Матеуш 1 0
Lukasz Gerstenstein 1 0

Результаты матчей

Корона Кельце
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сталь Мелец
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

11
6
Корона Кельце
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
77% (10)
0% (0)
Сталь Мелец
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

12
4

Упущенные победы

5
19
Корона Кельце
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (9)
50% (13)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
58% (15)
19% (5)
Сталь Мелец
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
15% (4)
42% (11)
42% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
50% (13)
35% (9)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

16
7

Упущенные победы

16
25

Голы по времени матча

Забито

20
13
11 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
16 Не забивали 18
3
15%
1
8%
1-15
3
15%
1
8%
16-30
5
25%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
3
15%
1
8%
61-75
6
30%
5
38%
76-90

Пропущено

19
20
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
3
16%
0
0%
1-15
1
5%
6
30%
16-30
3
16%
3
15%
31-45
5
26%
1
5%
46-60
3
16%
7
35%
61-75
4
21%
3
15%
76-90

Забито

11
21
4 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
18 Не забивали 17
0
0%
2
10%
1-15
2
18%
5
24%
16-30
2
18%
5
24%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
4
36%
2
10%
61-75
3
27%
3
14%
76-90

Пропущено

16
12
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
3
19%
4
33%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
2
13%
4
33%
61-75
5
31%
2
17%
76-90

Забито

31
34
15 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 10
8 Не забивали 9
3
10%
3
9%
1-15
5
16%
6
18%
16-30
7
23%
8
24%
31-45
0
0%
6
18%
46-60
7
23%
3
9%
61-75
9
29%
29%
8
24%
76-90

Пропущено

35
32
14 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 19
3
9%
1
3%
1-15
4
11%
10
31%
16-30
7
20%
3
9%
31-45
7
20%
2
6%
46-60
5
14%
11
34%
61-75
9
26%
5
16%
76-90

Результаты последних матчей

Корона Кельце
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Видзев Лодзь - Корона Кельце 3:1 Корона Кельце - Погонь Щецин 2:2 Корона Кельце - Ракув 0:2 Корона Кельце - Краковия 1:1
Заглембе Любин - Корона Кельце 1:0 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Легия 3:3 Гурник Забже - Корона Кельце 3:1 Корона Кельце - ЛКС Лодзь 2:1 Корона Кельце - Пяст 0:2 Корона Кельце - Левски Крумовград 1:2 Корона Кельце - Ческе-Будеёвице 0:1 Корона Кельце - ЦСКА София 2:0 Штурм Грац - Корона Кельце 0:0 Ракув - Корона Кельце 1:0 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Легия 2:1 Корона Кельце - Лех 0:1 Рух Хожув - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Ягеллония Белосток 2:2
Сталь Мелец
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сталь Мелец - Лех 0:0 Заглембе Любин - Сталь Мелец 0:0 Сталь Мелец - Рух Хожув 3:1 Радомяк Радом - Сталь Мелец 2:1
Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 1:0 Сталь Мелец - Ракув 0:0 Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 0:1 Сталь Мелец - Пуща Неполомице 2:1 Вернаму - Сталь Мелец 2:1 Полесье - Сталь Мелец 1:1 Интерсити - Сталь Мелец 1:2 Сталь Мелец - Прушков 0:1 Пяст - Сталь Мелец 3:0 Краковия - Сталь Мелец 2:2 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:2 Погонь Щецин - Сталь Мелец 2:3 Сталь Мелец - Сталь Жешув 1:1 Сталь Мелец - Гурник Забже 2:1 Гарбарния Краков - Сталь Мелец 2:4 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 4:0

Результаты матчей

Корона Кельце
Сталь Мелец

Точный счет

1:1
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
3
2 раза 15%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:0
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
3:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
3
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:1
6 раз 23%
0:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
2:1
4 раза 15%
0:0
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 38%
0
9 раз 35%
2
4 раза 15%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
0
10 раз 38%
2
6 раз 23%
1
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Корона Кельце
Сталь Мелец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
9
4
6
7
1.5
8
5
2
11
2.5
3
10
1
12
3.5
1
12
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
7
6
1
12
1.5
3
10
1
12
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
9
0.5
Больше Меньше
16
10
7
19
1.5
11
15
3
23
2.5
5
21
1
25
3.5
1
25
1
25
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 26 15 6 5 62 - 34 51
2.
Шленск Вроцлав
 26 13 8 5 36 - 23 47
3.
Лех
 26 12 9 5 38 - 30 45
4.
Ракув
 27 12 9 6 49 - 30 45
5.
Погонь Щецин
 26 13 5 8 49 - 31 44
6.
Легия
 26 12 8 6 41 - 31 44
7.
Гурник Забже
 26 11 6 9 34 - 31 39
8.
Сталь Мелец
 0:1 27 10 7 10 33 - 34 37
9.
Видзев Лодзь
 26 10 5 11 35 - 36 35
10.
Заглембе Любин
 26 9 8 9 29 - 37 35
11.
Радомяк Радом
 27 9 8 10 32 - 40 35
12.
Пяст
 26 5 14 7 26 - 31 29
13.
Краковия
 27 5 14 8 35 - 38 29
14.
Варта Познань
 26 6 10 10 24 - 31 28
15.
Корона Кельце
 1:0 27 5 12 10 30 - 37 27
16.
Пуща Неполомице
 26 5 10 11 32 - 45 25
17.
Рух Хожув
 26 2 13 11 29 - 42 19
18.
ЛКС Лодзь
 27 4 6 17 23 - 56 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 13 10 2 1 37 - 11 32
2.
Ракув
 13 9 4 0 29 - 6 31
3.
Лех
 13 8 3 2 26 - 12 27
4.
Легия
 13 7 4 2 23 - 12 25
5.
Сталь Мелец
 0:1 13 7 4 2 21 - 12 25
6.
Видзев Лодзь
 13 8 0 5 18 - 16 24
7.
Гурник Забже
 13 7 3 3 15 - 11 24
8.
Шленск Вроцлав
 13 6 4 3 17 - 10 22
9.
Погонь Щецин
 13 6 2 5 28 - 23 20
10.
Заглембе Любин
 13 5 5 3 13 - 13 20
11.
Пуща Неполомице
 13 4 7 2 18 - 18 19
12.
Корона Кельце
 1:0 14 4 7 3 21 - 19 19
13.
Пяст
 13 4 6 3 16 - 14 18
14.
Радомяк Радом
 14 4 5 5 16 - 19 17
15.
Краковия
 14 3 7 4 25 - 24 16
16.
ЛКС Лодзь
 13 3 5 5 14 - 24 14
17.
Рух Хожув
 13 2 6 5 15 - 18 12
18.
Варта Познань
 13 2 5 6 9 - 14 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 13 7 4 2 19 - 13 25
2.
Погонь Щецин
 13 7 3 3 21 - 8 24
3.
Ягеллония Белосток
 13 5 4 4 25 - 23 19
4.
Легия
 13 5 4 4 18 - 19 19
5.
Радомяк Радом
 13 5 3 5 16 - 21 18
6.
Лех
 13 4 6 3 12 - 18 18
7.
Варта Познань
 13 4 5 4 15 - 17 17
8.
Гурник Забже
 13 4 3 6 19 - 20 15
9.
Заглембе Любин
 13 4 3 6 16 - 24 15
10.
Ракув
 14 3 5 6 20 - 24 14
11.
Краковия
 13 2 7 4 10 - 14 13
12.
Сталь Мелец
 0:1 14 3 3 8 12 - 22 12
13.
Видзев Лодзь
 13 2 5 6 17 - 20 11
14.
Пяст
 13 1 8 4 10 - 17 11
15.
Корона Кельце
 1:0 13 1 5 7 9 - 18 8
16.
Рух Хожув
 13 0 7 6 14 - 24 7
17.
Пуща Неполомице
 13 1 3 9 14 - 27 6
18.
ЛКС Лодзь
 14 1 1 12 9 - 32 4
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 15 (4)
Сталь Мелец Шкурин Илья 12 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 11 (9)
Лех Вельде Кристоффер 9 (5)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 10
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 11
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 9
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 9
Пяст Дзичек Патрик 10
Весь список
  • Второй тайм
  • 54'
    Хофмейстер Йоав получил желтую карточку от судьи
  • 48'
    Пиньот Максимилиан получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 50'
    Квецень Бартош получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Матрас Матеуш получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Эсселинк Берт получил желтую карточку от судьи
Лучшие коэффициенты
Корона Кельце
Ничья
Сталь Мелец
4.80
5.30
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4.67
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