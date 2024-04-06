Тур: 27. Стадион: Suzuki Arena. Главный судья: Сильвестшак Дамиан
1:0
Конец матча
0'
1:0
43' ГолКвецень Бартош
45' Желтая карточкаЭсселинк Берт
45' Желтая карточкаМатрас Матеуш
45' Желтая карточкаКвецень Бартош
48' Желтая карточкаПиньот Максимилиан
54' Желтая карточкаХофмейстер Йоав
73' Вторая желтая карточкаХофмейстер Йоав
74' Желтая карточкаJacek Podgorski
83' Желтая карточкаKrzysztof Wolkowicz
90' Желтая карточкаJakub Lukowski
90'+6
Ход матча
43'
1:0
45'
45'
45'
54'
73'
74'
90'
66
Milos
Trojak
17
Dawid
Blanik
18
Piotr
Wlazlo
17
Шкурин
Илья
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
66 Milos TrojakЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Dawid BlanikПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Daniel Trejo
-
Главный тренер: Kamil Kuzera
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Piotr WlazloПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Шкурин ИльяНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Ялоха КонрадВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Георге ИонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Kamil Kieres
История личных встреч
Корона Кельце
Сталь Мелец
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
4 матча
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
1.33
Среднее время на гол
0
67
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
60
60
Бомбардиры внутри турнира
Корона Кельце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Martin Remacle
|5
|0.19
|Шикавка Евгений
|5
|0.19
|Ноно Давид
|4 (2)
|0.15
|Далмау Адриан
|4 (1)
|0.15
|Дякону Роналдо
|3
|0.11
|Milos Trojak
|2
|0.07
|Dawid Blanik
|1
|0.04
|Daniel Trejo
|1
|0.04
|Чижички Матеуш
|1
|0.04
|Затор Доминик
|1
|0.04
|Хофмейстер Йоав
|1
|0.04
|Jakub Konstantyn
|1
|0.04
|Квецень Бартош
|1
|0.04
|Годиньо Маркус
|0
|0
|Jacek Podgorski
|0
|0
|Marcel Pieczek
|0
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шкурин Илья
|12
|0.44
|Доманьски Мацей
|3
|0.11
|Гетингер Крыстян
|3 (1)
|0.11
|Koki Hinokio
|3
|0.11
|Матрас Матеуш
|2
|0.07
|Гийомье Мэтью
|2
|0.07
|Мерилуото Кай
|2
|0.07
|Эсселинк Берт
|2
|0.07
|Piotr Wlazlo
|1
|0.04
|Тромбка Михал
|1
|0.04
|Lukasz Gerstenstein
|1
|0.04
|Krzysztof Wolkowicz
|1
|0.04
|Яунземс Алвис
|0
|0
Карточки
Корона Кельце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хофмейстер Йоав
|8
|1
|Martin Remacle
|6
|0
|Ноно Давид
|5
|0
|Годиньо Маркус
|5
|0
|Квецень Бартош
|4
|0
|Jacek Podgorski
|4
|0
|Dawid Blanik
|3
|0
|Такач Далибор
|3
|0
|Затор Доминик
|3
|0
|Малярчик Петр
|2
|0
|Дякону Роналдо
|2
|0
|Петров Кирилл
|1
|0
|Камил Кузера
|1
|0
|Jakub Lukowski
|1
|0
|Milos Trojak
|1
|0
|Шикавка Евгений
|1
|0
|Чижички Матеуш
|1
|0
|Daniel Trejo
|1
|0
|Milosz Strzebonski
|1
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эхманн Марко
|8
|0
|Piotr Wlazlo
|6
|0
|Пиньот Максимилиан
|4
|1
|Эсселинк Берт
|3
|1
|Гетингер Крыстян
|4
|0
|Koki Hinokio
|4
|0
|Матрас Матеуш
|3
|0
|Krzysztof Wolkowicz
|3
|0
|Гийомье Мэтью
|3
|0
|Шкурин Илья
|3
|0
|Kamil Pajnowski
|2
|0
|Брито Рафаэл
|2
|0
|Тромбка Михал
|2
|0
|Доманьски Мацей
|1
|0
|Leandro VIII
|1
|0
|Георге Ион
|1
|0
|Стемпень Матеуш
|1
|0
|Кохальски Матеуш
|1
|0
|Lukasz Gerstenstein
|1
|0
Результаты матчей
Корона Кельце
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сталь Мелец
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
11
6
Корона Кельце
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
77% (10)
0% (0)
Сталь Мелец
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
12
4
Упущенные победы
5
19
Корона Кельце
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
37% (10)
48% (13)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
59% (16)
19% (5)
Сталь Мелец
25%
75%
5 побед 15 поражений
Первый тайм
15% (4)
41% (11)
44% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
52% (14)
33% (9)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
16
7
Упущенные победы
16
25
Голы по времени матча
Забито
21
13
12 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
16 Не забивали 19
3
14%
1
8%
1-15
3
14%
1
8%
16-30
6
29%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
3
14%
1
8%
61-75
6
29%
5
38%
76-90
Пропущено
19
21
7 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
3
16%
0
0%
1-15
1
5%
6
29%
16-30
3
16%
4
19%
31-45
5
26%
1
5%
46-60
3
16%
7
33%
61-75
4
21%
3
14%
76-90
Забито
11
21
4 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
19 Не забивали 18
0
0%
2
10%
1-15
2
18%
5
24%
16-30
2
18%
5
24%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
4
36%
2
10%
61-75
3
27%
3
14%
76-90
Пропущено
16
12
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
3
19%
4
33%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
2
13%
4
33%
61-75
5
31%
2
17%
76-90
Забито
32
34
16 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 10
8 Не забивали 10
3
9%
3
9%
1-15
5
16%
6
18%
16-30
8
25%
8
24%
31-45
0
0%
6
18%
46-60
7
22%
3
9%
61-75
9
28%
8
24%
76-90
Пропущено
35
33
14 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 20
3
9%
1
3%
1-15
4
11%
10
30%
16-30
7
20%
4
12%
31-45
7
20%
2
6%
46-60
5
14%
11
33%
61-75
9
26%
5
15%
76-90
Результаты последних матчей
Корона Кельце
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Видзев Лодзь - Корона Кельце 3:1 Корона Кельце - Погонь Щецин 2:2 Корона Кельце - Ракув 0:2 Корона Кельце - Краковия 1:1
Заглембе Любин - Корона Кельце 1:0 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Легия 3:3 Гурник Забже - Корона Кельце 3:1 Корона Кельце - ЛКС Лодзь 2:1 Корона Кельце - Пяст 0:2 Корона Кельце - Левски Крумовград 1:2 Корона Кельце - Ческе-Будеёвице 0:1 Корона Кельце - ЦСКА София 2:0 Штурм Грац - Корона Кельце 0:0 Ракув - Корона Кельце 1:0 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Легия 2:1 Корона Кельце - Лех 0:1 Рух Хожув - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Ягеллония Белосток 2:2
Сталь Мелец
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сталь Мелец - Лех 0:0 Заглембе Любин - Сталь Мелец 0:0 Сталь Мелец - Рух Хожув 3:1 Радомяк Радом - Сталь Мелец 2:1
Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 1:0 Сталь Мелец - Ракув 0:0 Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 0:1 Сталь Мелец - Пуща Неполомице 2:1 Вернаму - Сталь Мелец 2:1 Полесье - Сталь Мелец 1:1 Интерсити - Сталь Мелец 1:2 Сталь Мелец - Прушков 0:1 Пяст - Сталь Мелец 3:0 Краковия - Сталь Мелец 2:2 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:2 Погонь Щецин - Сталь Мелец 2:3 Сталь Мелец - Сталь Жешув 1:1 Сталь Мелец - Гурник Забже 2:1 Гарбарния Краков - Сталь Мелец 2:4 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 4:0
Результаты матчей
Корона Кельце
Сталь Мелец
Точный счет
1:1
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
0:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
3
2 раза 15%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:0
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
3:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
3
1 раз 8%
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
Точный счет
1:1
6 раз 22%
1:0
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
0:0
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 41%
0
9 раз 33%
2
4 раза 15%
3
2 раза 7%
5
1 раз 4%
0
11 раз 41%
2
6 раз 22%
1
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Корона Кельце
Сталь Мелец
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
94
68
85
212
310
113
112
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
77
112
311
112
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
189
Больше Меньше
1611
720
1116
324
522
126
126
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|15
|6
|5
|62 - 34
|51
|2.
|26
|13
|8
|5
|36 - 23
|47
|3.
|26
|12
|9
|5
|38 - 30
|45
|4.
|27
|12
|9
|6
|49 - 30
|45
|5.
|26
|13
|5
|8
|49 - 31
|44
|6.
|26
|12
|8
|6
|41 - 31
|44
|7.
|26
|11
|6
|9
|34 - 31
|39
|8.
|27
|10
|7
|10
|33 - 34
|37
|9.
|26
|10
|5
|11
|35 - 36
|35
|10.
|26
|9
|8
|9
|29 - 37
|35
|11.
|27
|9
|8
|10
|32 - 40
|35
|12.
|26
|5
|14
|7
|26 - 31
|29
|13.
|27
|5
|14
|8
|35 - 38
|29
|14.
|26
|6
|10
|10
|24 - 31
|28
|15.
|27
|5
|12
|10
|30 - 37
|27
|16.
|0:0
|27
|5
|11
|11
|32 - 45
|26
|17.
|0:0
|27
|2
|14
|11
|29 - 42
|20
|18.
|27
|4
|6
|17
|23 - 56
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|2
|1
|37 - 11
|32
|2.
|13
|9
|4
|0
|29 - 6
|31
|3.
|13
|8
|3
|2
|26 - 12
|27
|4.
|13
|7
|4
|2
|23 - 12
|25
|5.
|13
|7
|4
|2
|21 - 12
|25
|6.
|13
|8
|0
|5
|18 - 16
|24
|7.
|13
|7
|3
|3
|15 - 11
|24
|8.
|13
|6
|4
|3
|17 - 10
|22
|9.
|13
|6
|2
|5
|28 - 23
|20
|10.
|13
|5
|5
|3
|13 - 13
|20
|11.
|0:0
|13
|4
|7
|2
|18 - 18
|19
|12.
|14
|4
|7
|3
|21 - 19
|19
|13.
|13
|4
|6
|3
|16 - 14
|18
|14.
|14
|4
|5
|5
|16 - 19
|17
|15.
|14
|3
|7
|4
|25 - 24
|16
|16.
|13
|3
|5
|5
|14 - 24
|14
|17.
|0:0
|14
|2
|7
|5
|15 - 18
|13
|18.
|13
|2
|5
|6
|9 - 14
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|4
|2
|19 - 13
|25
|2.
|13
|7
|3
|3
|21 - 8
|24
|3.
|13
|5
|4
|4
|25 - 23
|19
|4.
|13
|5
|4
|4
|18 - 19
|19
|5.
|13
|5
|3
|5
|16 - 21
|18
|6.
|13
|4
|6
|3
|12 - 18
|18
|7.
|13
|4
|5
|4
|15 - 17
|17
|8.
|13
|4
|3
|6
|19 - 20
|15
|9.
|13
|4
|3
|6
|16 - 24
|15
|10.
|14
|3
|5
|6
|20 - 24
|14
|11.
|13
|2
|7
|4
|10 - 14
|13
|12.
|14
|3
|3
|8
|12 - 22
|12
|13.
|13
|2
|5
|6
|17 - 20
|11
|14.
|13
|1
|8
|4
|10 - 17
|11
|15.
|13
|1
|5
|7
|9 - 18
|8
|16.
|0:0
|13
|0
|7
|6
|14 - 24
|7
|17.
|0:0
|14
|1
|4
|9
|14 - 27
|7
|18.
|14
|1
|1
|12
|9 - 32
|4
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|15 (4)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|12 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|11 (9)
|Лех
|Вельде Кристоффер
|9 (5)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|9 (3)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 10
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|11
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 9
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 9
|Пяст
|Дзичек Патрик
|10