Тур: 27. Стадион: Арена Тарчински Вроцлав. Главный судья: Рачковски Павел
1:0
Перерыв
Ход матча
26'
1:0
37'
45'
33
Маценко
Егор
14
Цэру
Богдан
16
Луиш
Мигел
99
Зреляк
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Маценко ЕгорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Индже БуракПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Магера Яцек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Цэру БогданЗащитник
-
16 Луиш МигелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Зреляк АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Савич СтефанНападающий
-
-
Главный тренер: Dawid Szulczek
История личных встреч
Шленск Вроцлав
Варта Познань
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
9 матчей
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
3 победы 0 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
9
Голов в среднем за матч
1.25
1.8
Среднее время на гол
72
50
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.8
1.5
Среднее время на гол
50
60
Всего голов
14
15
Голов в среднем за матч
1.56
1.67
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
57
54
Бомбардиры внутри турнира
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экспозито Эрик
|15 (6)
|0.56
|Науэль Матиас
|7 (1)
|0.26
|Самец-Талар Пётр
|5
|0.19
|Шварц Петр
|3
|0.11
|Индже Бурак
|2
|0.07
|Кончковски Мартин
|1
|0.04
|Палюшек Александр
|1
|0.04
|Жуховски Михал
|1
|0.04
|Patryk Szwedzik
|1
|0.04
|Бейгер Лукаш
|1
|0.04
|Ольсен Патрик
|0
|0
|Бортвик-Джексон Кэмерон
|0
|0
|Янасик Патрик
|0
|0
|Ястржембски Деннис
|0
|0
|Покорны Петер
|0
|0
|Петков Алекс
|0
|0
Варта Познань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шмыт Каетан
|7 (4)
|0.26
|Журавски Мачей
|4
|0.15
|Купчак Матеуш
|3
|0.11
|Савич Стефан V
|2
|0.07
|Луиш Мигел
|2
|0.07
|Пржикрыл Томаш
|2
|0.07
|Эппель Мартон
|2 (1)
|0.07
|Визингер Дарио
|1
|0.04
|Ставропулос Димитрис
|1
|0.04
|Кьельб Якуб
|0
|0
|Konrad Matuszewski
|0
|0
|Зреляк Адам
|0
|0
|Боровски Филип
|0
|0
Карточки
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Покорны Петер
|8
|1
|Ольсен Патрик
|6
|0
|Шварц Петр
|5
|0
|Науэль Матиас
|3
|1
|Маценко Егор
|3
|1
|Жуковски Матеуш
|4
|0
|Бейгер Лукаш
|4
|0
|Кончковски Мартин
|3
|0
|Экспозито Эрик
|3
|0
|Самец-Талар Пётр
|3
|0
|Петков Алекс
|3
|0
|Лещыньски Рафал
|2
|0
|Мустафич Ален
|2
|0
|Петров Симеон
|2
|0
|Patryk Szwedzik
|2
|0
|Жуховски Михал
|1
|0
|Климала Патрик
|1
|0
|Янасик Патрик
|1
|0
|Индже Бурак
|1
|0
|Яцек Магера
|1
|0
Варта Познань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Визингер Дарио
|7
|0
|Ставропулос Димитрис
|7
|0
|Журавски Мачей
|5
|0
|Бартковски Якуб
|5
|0
|Плеснерович Виктор
|5
|0
|Шмыт Каетан
|5
|0
|Боровски Филип
|3
|1
|Купчак Матеуш
|4
|0
|Шимонович Давид
|3
|0
|Луиш Мигел
|3
|0
|Цэру Богдан
|2
|0
|Савич Стефан V
|2
|0
|Межграни Мохамед
|2
|0
|Гробельны Енджей
|2
|0
|Пржикрыл Томаш
|1
|0
|Эппель Мартон
|1
|0
|Лис Адриан
|1
|0
|Копчински Михал
|1
|0
|Konrad Matuszewski
|1
|0
Результаты матчей
Шленск Вроцлав
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Варта Познань
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
3
11
Шленск Вроцлав
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Варта Познань
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
6
9
Упущенные победы
17
8
Шленск Вроцлав
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
38% (10)
35% (9)
Варта Познань
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (9)
42% (11)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)
Сухие победы
2
9
Сухие поражения
7
4
Волевые победы
10
9
Упущенные победы
20
19
Голы по времени матча
Забито
17
16
5 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
1
6%
4
25%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
3
18%
1
6%
31-45
3
18%
3
19%
46-60
4
24%
3
19%
61-75
5
29%
29%
3
19%
76-90
Пропущено
10
16
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
0
0%
1
6%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
1
10%
1
6%
31-45
3
30%
5
31%
46-60
2
20%
1
6%
61-75
3
30%
6
38%
76-90
Забито
19
9
6 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 1
8 Забивали первыми 5
14 Не забивали 20
2
11%
2
22%
1-15
3
16%
3
33%
16-30
1
5%
3
33%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
6
32%
1
11%
76-90
Пропущено
13
14
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
1
8%
2
14%
1-15
3
23%
5
36%
16-30
2
15%
2
14%
31-45
3
23%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
4
31%
2
14%
76-90
Забито
36
25
11 В 1-м тайме 15
25 Во 2-м тайме 10
16 Забивали первыми 13
5 Не забивали 11
3
8%
6
24%
1-15
4
11%
5
20%
16-30
4
11%
4
16%
31-45
7
19%
3
12%
46-60
7
19%
3
12%
61-75
11
31%
4
16%
76-90
Пропущено
23
30
8 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 18
1
4%
3
10%
1-15
4
17%
7
23%
16-30
3
13%
3
10%
31-45
6
26%
6
20%
46-60
2
9%
3
10%
61-75
7
30%
8
27%
76-90
Результаты последних матчей
Шленск Вроцлав
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Пяст - Шленск Вроцлав 2:2 Шленск Вроцлав - Пуща Неполомице 0:0 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 3:1 Шленск Вроцлав - Видзев Лодзь 2:1
Лех - Шленск Вроцлав 0:0 Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 0:1 Шленск Вроцлав - Погонь Щецин 0:1 Шленск Вроцлав - ККС 1925 Калиш 2:1 Ред Булл Зальцбург - Шленск Вроцлав 0:0 Шленск Вроцлав - Домжале 2:1 Шленск Вроцлав - Хайдук 1:3 Динамо Загреб - Шленск Вроцлав 3:2 Заглембе Любин - Шленск Вроцлав 1:2 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 0:0 Шленск Вроцлав - Ракув 1:1 Радомяк Радом - Шленск Вроцлав 0:1 Шленск Вроцлав - Хробры Глогув 2:3 Краковия - Шленск Вроцлав 0:1 Шленск Вроцлав - ЛКС Лодзь 2:1 Рух Хожув - Шленск Вроцлав 2:2
Варта Познань
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Варта Познань - Заглембе Любин 1:1 Погонь Щецин - Варта Познань 0:2 Лех - Варта Познань 2:0 Варта Познань - ЛКС Лодзь 0:1
Краковия - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Радомяк Радом 0:0 Варта Познань - Нотек Чарнкув 3:1 Рух Хожув - Варта Познань 0:0 Варта Познань - Ракув 2:1 Варта Познань - Шкендия 0:1 Варта Познань - Слован Либерец 1:1 Варта Познань - ЛНЗ Черкасcы 2:1 Видзев Лодзь - Варта Познань 5:1 Гурник Забже - Варта Познань 3:0 Погонь Щецин - Варта Познань 3:3 Ягеллония Белосток - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Ягеллония Белосток 1:2 Легия - Варта Познань 2:2 Варта Познань - Пуща Неполомице 0:2 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:1
Результаты матчей
Шленск Вроцлав
Варта Познань
Точный счет
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
Точный счет
0:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
2
5 раз 38%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:1
5 раз 19%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:1
6 раз 23%
0:0
3 раза 12%
0:2
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 38%
2
8 раз 31%
0
5 раз 19%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
0
11 раз 42%
1
7 раз 27%
2
7 раз 27%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Шленск Вроцлав
Варта Познань
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
67
58
310
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
94
67
58
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
215
Больше Меньше
1511
1115
818
323
125
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|15
|6
|5
|62 - 34
|51
|2.
|1:0
|27
|14
|8
|5
|37 - 23
|50
|3.
|26
|12
|9
|5
|38 - 30
|45
|4.
|27
|12
|9
|6
|49 - 30
|45
|5.
|26
|13
|5
|8
|49 - 31
|44
|6.
|26
|12
|8
|6
|41 - 31
|44
|7.
|26
|11
|6
|9
|34 - 31
|39
|8.
|27
|10
|7
|10
|33 - 34
|37
|9.
|26
|10
|5
|11
|35 - 36
|35
|10.
|26
|9
|8
|9
|29 - 37
|35
|11.
|27
|9
|8
|10
|32 - 40
|35
|12.
|26
|5
|14
|7
|26 - 31
|29
|13.
|27
|5
|14
|8
|35 - 38
|29
|14.
|0:1
|27
|6
|10
|11
|24 - 32
|28
|15.
|27
|5
|12
|10
|30 - 37
|27
|16.
|27
|5
|11
|11
|32 - 45
|26
|17.
|27
|2
|14
|11
|29 - 42
|20
|18.
|27
|4
|6
|17
|23 - 56
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|2
|1
|37 - 11
|32
|2.
|13
|9
|4
|0
|29 - 6
|31
|3.
|13
|8
|3
|2
|26 - 12
|27
|4.
|13
|7
|4
|2
|23 - 12
|25
|5.
|13
|7
|4
|2
|21 - 12
|25
|6.
|1:0
|14
|7
|4
|3
|18 - 10
|25
|7.
|13
|8
|0
|5
|18 - 16
|24
|8.
|13
|7
|3
|3
|15 - 11
|24
|9.
|13
|6
|2
|5
|28 - 23
|20
|10.
|13
|5
|5
|3
|13 - 13
|20
|11.
|13
|4
|7
|2
|18 - 18
|19
|12.
|14
|4
|7
|3
|21 - 19
|19
|13.
|13
|4
|6
|3
|16 - 14
|18
|14.
|14
|4
|5
|5
|16 - 19
|17
|15.
|14
|3
|7
|4
|25 - 24
|16
|16.
|13
|3
|5
|5
|14 - 24
|14
|17.
|14
|2
|7
|5
|15 - 18
|13
|18.
|0:1
|13
|2
|5
|6
|9 - 14
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|13
|7
|4
|2
|19 - 13
|25
|2.
|13
|7
|3
|3
|21 - 8
|24
|3.
|13
|5
|4
|4
|25 - 23
|19
|4.
|13
|5
|4
|4
|18 - 19
|19
|5.
|13
|5
|3
|5
|16 - 21
|18
|6.
|13
|4
|6
|3
|12 - 18
|18
|7.
|0:1
|14
|4
|5
|5
|15 - 18
|17
|8.
|13
|4
|3
|6
|19 - 20
|15
|9.
|13
|4
|3
|6
|16 - 24
|15
|10.
|14
|3
|5
|6
|20 - 24
|14
|11.
|13
|2
|7
|4
|10 - 14
|13
|12.
|14
|3
|3
|8
|12 - 22
|12
|13.
|13
|2
|5
|6
|17 - 20
|11
|14.
|13
|1
|8
|4
|10 - 17
|11
|15.
|13
|1
|5
|7
|9 - 18
|8
|16.
|13
|0
|7
|6
|14 - 24
|7
|17.
|14
|1
|4
|9
|14 - 27
|7
|18.
|14
|1
|1
|12
|9 - 32
|4
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|15 (4)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|12 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|11 (9)
|Лех
|Вельде Кристоффер
|9 (5)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|9 (3)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 10
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|11
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 9
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 9
|Пяст
|Дзичек Патрик
|10