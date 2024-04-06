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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Рачковски Павел
Шленск Вроцлав
1:0
Перерыв
Варта Познань
0'
1:0
26' Гол
Науэль Матиас
37' Желтая карточка
Маценко Егор
45' Желтая карточка
Пржикрыл Томаш

Ход матча

26'
Науэль Матиас
1:0
37'
Маценко Егор
 
45'
 
Пржикрыл Томаш
Лучшие коэффициенты
Шленск Вроцлав
Ничья
Варта Познань
2.02
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5.20
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4.56
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Все Коэффициенты
12
Лещыньски
Рафал
4
Бейгер
Лукаш
87
Петров
Симеон
5
Петков
Алекс
16
Покорны
Петер
78
Герчио
Томмазо
20
Мустафич
Ален
10
Науэль
Матиас
33
Маценко
Егор
11
Климала
Патрик
9
Экспозито
Эрик
33
Гробельны
Енджей
21
Купчак
Матеуш
44
Шимонович
Давид
14
Цэру
Богдан
16
Луиш
Мигел
20
Межграни
Мохамед
6
Журавски
Мачей
47
Пржикрыл
Томаш
22
Konrad
Matuszewski
99
Зреляк
Адам
9
Эппель
Мартон
Шленск Вроцлав
3-1-4-2
Варта Познань
3-1-4-2

История личных встреч

Шленск Вроцлав
Варта Познань

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

9 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
3 победы 0 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

Э
0:1
Э
3:1
Э
0:2
Э
2:1
Э
2:2
Э
2:3
Э
2:1
ВД
2:3
ВД
1:1

Голы

Всего голов

5
9

Голов в среднем за матч

1.25
1.8

Среднее время на гол

72
50

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.8
1.5

Среднее время на гол

50
60

Всего голов

14
15

Голов в среднем за матч

1.56
1.67

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

57
54

Бомбардиры внутри турнира

Шленск Вроцлав
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экспозито Эрик 15 (6) 0.56
Науэль Матиас 7 (1) 0.26
Самец-Талар Пётр 5 0.19
Шварц Петр 3 0.11
Индже Бурак 2 0.07
Кончковски Мартин 1 0.04
Палюшек Александр 1 0.04
Жуховски Михал 1 0.04
Patryk Szwedzik 1 0.04
Бейгер Лукаш 1 0.04
Ольсен Патрик 0 0
Бортвик-Джексон Кэмерон 0 0
Янасик Патрик 0 0
Ястржембски Деннис 0 0
Покорны Петер 0 0
Петков Алекс 0 0
Варта Познань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шмыт Каетан 7 (4) 0.26
Журавски Мачей 4 0.15
Купчак Матеуш 3 0.11
Савич Стефан V 2 0.07
Луиш Мигел 2 0.07
Пржикрыл Томаш 2 0.07
Эппель Мартон 2 (1) 0.07
Визингер Дарио 1 0.04
Ставропулос Димитрис 1 0.04
Кьельб Якуб 0 0
Konrad Matuszewski 0 0
Зреляк Адам 0 0
Боровски Филип 0 0

Карточки

Шленск Вроцлав
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Покорны Петер 8 1
Ольсен Патрик 6 0
Шварц Петр 5 0
Науэль Матиас 3 1
Маценко Егор 3 1
Жуковски Матеуш 4 0
Бейгер Лукаш 4 0
Кончковски Мартин 3 0
Экспозито Эрик 3 0
Самец-Талар Пётр 3 0
Петков Алекс 3 0
Лещыньски Рафал 2 0
Мустафич Ален 2 0
Петров Симеон 2 0
Patryk Szwedzik 2 0
Жуховски Михал 1 0
Климала Патрик 1 0
Янасик Патрик 1 0
Индже Бурак 1 0
Яцек Магера 1 0
Варта Познань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Визингер Дарио 7 0
Ставропулос Димитрис 7 0
Журавски Мачей 5 0
Бартковски Якуб 5 0
Плеснерович Виктор 5 0
Шмыт Каетан 5 0
Боровски Филип 3 1
Купчак Матеуш 4 0
Шимонович Давид 3 0
Луиш Мигел 3 0
Цэру Богдан 2 0
Савич Стефан V 2 0
Межграни Мохамед 2 0
Гробельны Енджей 2 0
Пржикрыл Томаш 1 0
Эппель Мартон 1 0
Лис Адриан 1 0
Копчински Михал 1 0
Konrad Matuszewski 1 0

Результаты матчей

Шленск Вроцлав
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Варта Познань
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

3
11
Шленск Вроцлав
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Варта Познань
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

6
9

Упущенные победы

17
8
Шленск Вроцлав
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
38% (10)
35% (9)
Варта Познань
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (9)
42% (11)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)

Сухие победы

2
9

Сухие поражения

7
4

Волевые победы

10
9

Упущенные победы

20
19

Голы по времени матча

Забито

17
16
5 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
1
6%
4
25%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
3
18%
1
6%
31-45
3
18%
3
19%
46-60
4
24%
3
19%
61-75
5
29%
29%
3
19%
76-90

Пропущено

10
16
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
0
0%
1
6%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
1
10%
1
6%
31-45
3
30%
5
31%
46-60
2
20%
1
6%
61-75
3
30%
6
38%
76-90

Забито

19
9
6 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 1
8 Забивали первыми 5
14 Не забивали 20
2
11%
2
22%
1-15
3
16%
3
33%
16-30
1
5%
3
33%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
6
32%
1
11%
76-90

Пропущено

13
14
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
1
8%
2
14%
1-15
3
23%
5
36%
16-30
2
15%
2
14%
31-45
3
23%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
4
31%
2
14%
76-90

Забито

36
25
11 В 1-м тайме 15
25 Во 2-м тайме 10
16 Забивали первыми 13
5 Не забивали 11
3
8%
6
24%
1-15
4
11%
5
20%
16-30
4
11%
4
16%
31-45
7
19%
3
12%
46-60
7
19%
3
12%
61-75
11
31%
4
16%
76-90

Пропущено

23
30
8 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 18
1
4%
3
10%
1-15
4
17%
7
23%
16-30
3
13%
3
10%
31-45
6
26%
6
20%
46-60
2
9%
3
10%
61-75
7
30%
8
27%
76-90

Результаты последних матчей

Шленск Вроцлав
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Пяст - Шленск Вроцлав 2:2 Шленск Вроцлав - Пуща Неполомице 0:0 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 3:1 Шленск Вроцлав - Видзев Лодзь 2:1
Лех - Шленск Вроцлав 0:0 Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 0:1 Шленск Вроцлав - Погонь Щецин 0:1 Шленск Вроцлав - ККС 1925 Калиш 2:1 Ред Булл Зальцбург - Шленск Вроцлав 0:0 Шленск Вроцлав - Домжале 2:1 Шленск Вроцлав - Хайдук 1:3 Динамо Загреб - Шленск Вроцлав 3:2 Заглембе Любин - Шленск Вроцлав 1:2 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 0:0 Шленск Вроцлав - Ракув 1:1 Радомяк Радом - Шленск Вроцлав 0:1 Шленск Вроцлав - Хробры Глогув 2:3 Краковия - Шленск Вроцлав 0:1 Шленск Вроцлав - ЛКС Лодзь 2:1 Рух Хожув - Шленск Вроцлав 2:2
Варта Познань
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Варта Познань - Заглембе Любин 1:1 Погонь Щецин - Варта Познань 0:2 Лех - Варта Познань 2:0 Варта Познань - ЛКС Лодзь 0:1
Краковия - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Радомяк Радом 0:0 Варта Познань - Нотек Чарнкув 3:1 Рух Хожув - Варта Познань 0:0 Варта Познань - Ракув 2:1 Варта Познань - Шкендия 0:1 Варта Познань - Слован Либерец 1:1 Варта Познань - ЛНЗ Черкасcы 2:1 Видзев Лодзь - Варта Познань 5:1 Гурник Забже - Варта Познань 3:0 Погонь Щецин - Варта Познань 3:3 Ягеллония Белосток - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Ягеллония Белосток 1:2 Легия - Варта Познань 2:2 Варта Познань - Пуща Неполомице 0:2 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:1

Результаты матчей

Шленск Вроцлав
Варта Познань

Точный счет

2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%

Точный счет

0:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
2
5 раз 38%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:1
5 раз 19%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:1
6 раз 23%
0:0
3 раза 12%
0:2
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 38%
2
8 раз 31%
0
5 раз 19%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
0
11 раз 42%
1
7 раз 27%
2
7 раз 27%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Шленск Вроцлав
Варта Познань

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
6
7
5
8
1.5
3
10
2
11
2.5
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
9
4
6
7
1.5
5
8
1
12
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
5
0.5
Больше Меньше
15
11
11
15
1.5
8
18
3
23
2.5
1
25
1
25
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 26 15 6 5 62 - 34 51
2.
Шленск Вроцлав
 1:0 27 14 8 5 37 - 23 50
3.
Лех
 26 12 9 5 38 - 30 45
4.
Ракув
 27 12 9 6 49 - 30 45
5.
Погонь Щецин
 26 13 5 8 49 - 31 44
6.
Легия
 26 12 8 6 41 - 31 44
7.
Гурник Забже
 26 11 6 9 34 - 31 39
8.
Сталь Мелец
 27 10 7 10 33 - 34 37
9.
Видзев Лодзь
 26 10 5 11 35 - 36 35
10.
Заглембе Любин
 26 9 8 9 29 - 37 35
11.
Радомяк Радом
 27 9 8 10 32 - 40 35
12.
Пяст
 26 5 14 7 26 - 31 29
13.
Краковия
 27 5 14 8 35 - 38 29
14.
Варта Познань
 0:1 27 6 10 11 24 - 32 28
15.
Корона Кельце
 27 5 12 10 30 - 37 27
16.
Пуща Неполомице
 27 5 11 11 32 - 45 26
17.
Рух Хожув
 27 2 14 11 29 - 42 20
18.
ЛКС Лодзь
 27 4 6 17 23 - 56 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 13 10 2 1 37 - 11 32
2.
Ракув
 13 9 4 0 29 - 6 31
3.
Лех
 13 8 3 2 26 - 12 27
4.
Легия
 13 7 4 2 23 - 12 25
5.
Сталь Мелец
 13 7 4 2 21 - 12 25
6.
Шленск Вроцлав
 1:0 14 7 4 3 18 - 10 25
7.
Видзев Лодзь
 13 8 0 5 18 - 16 24
8.
Гурник Забже
 13 7 3 3 15 - 11 24
9.
Погонь Щецин
 13 6 2 5 28 - 23 20
10.
Заглембе Любин
 13 5 5 3 13 - 13 20
11.
Пуща Неполомице
 13 4 7 2 18 - 18 19
12.
Корона Кельце
 14 4 7 3 21 - 19 19
13.
Пяст
 13 4 6 3 16 - 14 18
14.
Радомяк Радом
 14 4 5 5 16 - 19 17
15.
Краковия
 14 3 7 4 25 - 24 16
16.
ЛКС Лодзь
 13 3 5 5 14 - 24 14
17.
Рух Хожув
 14 2 7 5 15 - 18 13
18.
Варта Познань
 0:1 13 2 5 6 9 - 14 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 1:0 13 7 4 2 19 - 13 25
2.
Погонь Щецин
 13 7 3 3 21 - 8 24
3.
Ягеллония Белосток
 13 5 4 4 25 - 23 19
4.
Легия
 13 5 4 4 18 - 19 19
5.
Радомяк Радом
 13 5 3 5 16 - 21 18
6.
Лех
 13 4 6 3 12 - 18 18
7.
Варта Познань
 0:1 14 4 5 5 15 - 18 17
8.
Гурник Забже
 13 4 3 6 19 - 20 15
9.
Заглембе Любин
 13 4 3 6 16 - 24 15
10.
Ракув
 14 3 5 6 20 - 24 14
11.
Краковия
 13 2 7 4 10 - 14 13
12.
Сталь Мелец
 14 3 3 8 12 - 22 12
13.
Видзев Лодзь
 13 2 5 6 17 - 20 11
14.
Пяст
 13 1 8 4 10 - 17 11
15.
Корона Кельце
 13 1 5 7 9 - 18 8
16.
Рух Хожув
 13 0 7 6 14 - 24 7
17.
Пуща Неполомице
 14 1 4 9 14 - 27 7
18.
ЛКС Лодзь
 14 1 1 12 9 - 32 4
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 15 (4)
Сталь Мелец Шкурин Илья 12 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 11 (9)
Лех Вельде Кристоффер 9 (5)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 10
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 11
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 9
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 9
Пяст Дзичек Патрик 10
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Томаш Прикрил получил желтую карточку от судьи
  • 37'
    Маценко Егор получил желтую карточку от судьи
  • 26'
    Г О О О О Л - Науэль Матиас бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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Шленск Вроцлав
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