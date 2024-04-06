Тур: 27. Стадион: Арена Тарчински Вроцлав. Главный судья: Рачковски Павел
2:1
Конец матча
0'
1:0
26' ГолНауэль Матиас
37' Желтая карточкаМаценко Егор
45' Желтая карточкаПржикрыл Томаш
49' Красная карточкаПржикрыл Томаш
1:1
56' Гол в свои воротаБейгер Лукаш
68' Желтая карточкаЭкспозито Эрик
68' Желтая карточкаШимонович Давид
83' Желтая карточкаПетров Симеон
90' Желтая карточкаКупчак Матеуш
2:1
90' ГолЭкспозито Эрик
90' Желтая карточкаPatryk Rychlik
90'+8
Ход матча
26'
1:0
37'
45'
49'
56'
1:1
68'
68'
83'
90'
90'
90'
2:1
90'
33
Маценко
Егор
14
Цэру
Богдан
16
Луиш
Мигел
99
Зреляк
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Маценко ЕгорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Индже БуракПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Магера Яцек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Цэру БогданЗащитник
-
16 Луиш МигелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Зреляк АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Савич СтефанНападающий
-
-
Главный тренер: Dawid Szulczek
История личных встреч
Шленск Вроцлав
Варта Познань
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
9 матчей
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
3 победы 0 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
9
Голов в среднем за матч
1.25
1.8
Среднее время на гол
72
50
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.8
1.5
Среднее время на гол
50
60
Всего голов
14
15
Голов в среднем за матч
1.56
1.67
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
57
54
Бомбардиры внутри турнира
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экспозито Эрик
|16 (6)
|0.59
|Науэль Матиас
|7 (1)
|0.26
|Самец-Талар Пётр
|5
|0.19
|Шварц Петр
|3
|0.11
|Индже Бурак
|2
|0.07
|Кончковски Мартин
|1
|0.04
|Палюшек Александр
|1
|0.04
|Жуховски Михал
|1
|0.04
|Patryk Szwedzik
|1
|0.04
|Бейгер Лукаш
|1
|0.04
|Ольсен Патрик
|0
|0
|Бортвик-Джексон Кэмерон
|0
|0
|Янасик Патрик
|0
|0
|Ястржембски Деннис
|0
|0
|Покорны Петер
|0
|0
|Петков Алекс
|0
|0
Варта Познань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шмыт Каетан
|7 (4)
|0.26
|Журавски Мачей
|4
|0.15
|Купчак Матеуш
|3
|0.11
|Савич Стефан V
|2
|0.07
|Луиш Мигел
|2
|0.07
|Пржикрыл Томаш
|2
|0.07
|Эппель Мартон
|2 (1)
|0.07
|Визингер Дарио
|1
|0.04
|Ставропулос Димитрис
|1
|0.04
|Кьельб Якуб
|0
|0
|Konrad Matuszewski
|0
|0
|Зреляк Адам
|0
|0
|Боровски Филип
|0
|0
Карточки
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Покорны Петер
|8
|1
|Ольсен Патрик
|6
|0
|Маценко Егор
|4
|1
|Шварц Петр
|5
|0
|Науэль Матиас
|3
|1
|Экспозито Эрик
|4
|0
|Жуковски Матеуш
|4
|0
|Бейгер Лукаш
|4
|0
|Кончковски Мартин
|3
|0
|Петров Симеон
|3
|0
|Самец-Талар Пётр
|3
|0
|Петков Алекс
|3
|0
|Лещыньски Рафал
|2
|0
|Мустафич Ален
|2
|0
|Patryk Szwedzik
|2
|0
|Жуховски Михал
|1
|0
|Климала Патрик
|1
|0
|Янасик Патрик
|1
|0
|Индже Бурак
|1
|0
|Яцек Магера
|1
|0
Варта Познань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Визингер Дарио
|7
|0
|Ставропулос Димитрис
|7
|0
|Журавски Мачей
|5
|0
|Бартковски Якуб
|5
|0
|Купчак Матеуш
|5
|0
|Плеснерович Виктор
|5
|0
|Шмыт Каетан
|5
|0
|Боровски Филип
|3
|1
|Шимонович Давид
|4
|0
|Пржикрыл Томаш
|2
|1
|Луиш Мигел
|3
|0
|Цэру Богдан
|2
|0
|Савич Стефан V
|2
|0
|Межграни Мохамед
|2
|0
|Гробельны Енджей
|2
|0
|Эппель Мартон
|1
|0
|Лис Адриан
|1
|0
|Копчински Михал
|1
|0
|Konrad Matuszewski
|1
|0
|Patryk Rychlik
|1
|0
Результаты матчей
Шленск Вроцлав
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Варта Познань
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
3
11
Шленск Вроцлав
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Варта Познань
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
6
9
Упущенные победы
17
8
Шленск Вроцлав
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (9)
41% (11)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
41% (11)
33% (9)
Варта Познань
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (9)
41% (11)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
44% (12)
26% (7)
Сухие победы
2
9
Сухие поражения
7
4
Волевые победы
10
9
Упущенные победы
20
19
Голы по времени матча
Забито
20
16
6 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 8
17 Не забивали 18
1
5%
4
25%
1-15
2
10%
2
13%
16-30
3
15%
1
6%
31-45
4
20%
3
19%
46-60
4
20%
3
19%
61-75
6
30%
3
19%
76-90
Пропущено
10
19
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
0
0%
1
5%
1-15
1
10%
3
16%
16-30
1
10%
1
5%
31-45
3
30%
6
32%
46-60
2
20%
1
5%
61-75
3
30%
7
37%
76-90
Забито
19
9
6 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 1
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 21
2
11%
2
22%
1-15
3
16%
3
33%
16-30
1
5%
3
33%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
6
32%
1
11%
76-90
Пропущено
13
14
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
1
8%
2
14%
1-15
3
23%
5
36%
16-30
2
15%
2
14%
31-45
3
23%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
4
31%
2
14%
76-90
Забито
39
25
12 В 1-м тайме 15
27 Во 2-м тайме 10
17 Забивали первыми 13
5 Не забивали 12
3
8%
6
24%
1-15
5
13%
5
20%
16-30
4
10%
4
16%
31-45
8
21%
3
12%
46-60
7
18%
3
12%
61-75
12
31%
4
16%
76-90
Пропущено
23
33
8 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 19
1
4%
3
9%
1-15
4
17%
8
24%
16-30
3
13%
3
9%
31-45
6
26%
7
21%
46-60
2
9%
3
9%
61-75
7
30%
9
27%
76-90
Результаты последних матчей
Шленск Вроцлав
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Пяст - Шленск Вроцлав 2:2 Шленск Вроцлав - Пуща Неполомице 0:0 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 3:1 Шленск Вроцлав - Видзев Лодзь 2:1
Лех - Шленск Вроцлав 0:0 Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 0:1 Шленск Вроцлав - Погонь Щецин 0:1 Шленск Вроцлав - ККС 1925 Калиш 2:1 Ред Булл Зальцбург - Шленск Вроцлав 0:0 Шленск Вроцлав - Домжале 2:1 Шленск Вроцлав - Хайдук 1:3 Динамо Загреб - Шленск Вроцлав 3:2 Заглембе Любин - Шленск Вроцлав 1:2 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 0:0 Шленск Вроцлав - Ракув 1:1 Радомяк Радом - Шленск Вроцлав 0:1 Шленск Вроцлав - Хробры Глогув 2:3 Краковия - Шленск Вроцлав 0:1 Шленск Вроцлав - ЛКС Лодзь 2:1 Рух Хожув - Шленск Вроцлав 2:2
Варта Познань
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Варта Познань - Заглембе Любин 1:1 Погонь Щецин - Варта Познань 0:2 Лех - Варта Познань 2:0 Варта Познань - ЛКС Лодзь 0:1
Краковия - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Радомяк Радом 0:0 Варта Познань - Нотек Чарнкув 3:1 Рух Хожув - Варта Познань 0:0 Варта Познань - Ракув 2:1 Варта Познань - Шкендия 0:1 Варта Познань - Слован Либерец 1:1 Варта Познань - ЛНЗ Черкасcы 2:1 Видзев Лодзь - Варта Познань 5:1 Гурник Забже - Варта Познань 3:0 Погонь Щецин - Варта Познань 3:3 Ягеллония Белосток - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Ягеллония Белосток 1:2 Легия - Варта Познань 2:2 Варта Познань - Пуща Неполомице 0:2 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:1
Результаты матчей
Шленск Вроцлав
Варта Познань
Точный счет
2:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
Точный счет
0:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
0:1
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
2
5 раз 38%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:1
5 раз 19%
2:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:1
6 раз 22%
0:0
3 раза 11%
0:2
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 37%
2
9 раз 33%
0
5 раз 19%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
0
11 раз 41%
1
8 раз 30%
2
7 раз 26%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Шленск Вроцлав
Варта Познань
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
67
68
310
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
104
67
59
112
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
225
Больше Меньше
1611
1215
819
324
126
126
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|16 (4)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|12 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|11 (9)
|Лех
|Вельде Кристоффер
|9 (5)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|9 (3)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 10
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|11
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 9
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 9
|Пяст
|Дзичек Патрик
|10