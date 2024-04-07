Тур: 28. Стадион: Стад де ля Божуар. Главный судья: Брисар Жером
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
24
Кёмерт
Эрай
25
Молле
Флоран
39
Аблин
Маттис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Кёмерт ЭрайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Аблин МаттисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Петрич ДенисВратарь
- Защитник
-
44 Зезе НатанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Коко МаркусНападающий
- Нападающий
-
77 Траоре БениНападающий
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Нуама ЭрнестНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Перри ЛукасВратарь
-
14 АдриэлсонЗащитник
- Защитник
-
22 Мата КлинтонЗащитник
-
24 Лепнан ЙоаннПолузащитник
-
18 Шерки РайанПолузащитник
- Нападающий
-
11 Фофана МаликНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сейдж Пьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Нант
Лион
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
77.8%
7 побед 7 ничьих 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 8 побед
25 матчей
20%
24%
56%
5 побед 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
8%
48%
44%
2 победы 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
28%
40%
32%
7 побед 10 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
1.08
0.67
Среднее время на гол
83
135
Всего голов
23
20
Голов в среднем за матч
1.92
1.54
Среднее время на гол
46
58
Всего голов
37
28
Голов в среднем за матч
1.48
1.12
Тотал матчей
2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
12
Больше 48%
Меньше 52%
13
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
60
80
Бомбардиры внутри турнира
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мохамед Мостафа
|8 (3)
|0.29
|Молле Флоран
|4
|0.14
|Саймон Мозес
|3 (1)
|0.11
|Кастеллетто Жан-Шарль
|2
|0.07
|Кёмерт Эрай
|2
|0.07
|Аблин Маттис
|2
|0.07
|Бамба Абдул-Кадер
|1
|0.04
|Коко Маркус
|1
|0.04
|Чиривелья Педро
|1
|0.04
|Кадевере Тино
|1
|0.04
|Мутуссами Самуэль
|1
|0.04
|Паллуа Николя
|0
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|0
|0
|Траоре Бени
|0
|0
|Мерлен Кентен
|0
|0
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ляказетт Александр
|13 (1)
|0.46
|О'Брайан Джек
|4
|0.14
|Нуама Эрнест
|2
|0.07
|Тальяфико Николас
|2
|0.07
|Шерки Райан
|1
|0.04
|Какере Максанс
|1
|0.04
|Джеффиньо
|1
|0.04
|Бенрахма Саид
|1
|0.04
|Бальде Мама
|1
|0.04
|Мангаля Орель
|1
|0.04
|Милагрес Энрике
|1
|0.04
|Альверо Скелли
|1
|0.04
|Толиссо Корентен
|1 (1)
|0.04
|Мата Клинтон
|0
|0
|Кумбеди Саэль
|0
|0
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|0
|0
Карточки
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуглас Гомес
|7
|0
|Кастеллетто Жан-Шарль
|5
|0
|Сиссоко Мусса
|4
|0
|Молле Флоран
|4
|0
|Кёмерт Эрай
|4
|0
|Дюверн Жан-Кевин
|4
|0
|Паллуа Николя
|3
|0
|Чиривелья Педро
|3
|0
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|3
|0
|Мохамед Мостафа
|1
|1
|Коко Маркус
|2
|0
|Коцца Николя
|2
|0
|Мутуссами Самуэль
|2
|0
|Jocelyn Gourvennec
|2
|0
|Траоре Бени
|0
|1
|Мёпийу Бастьен
|0
|1
|Сентонз Фабьен
|1
|0
|Кадевере Тино
|1
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|1
|0
|Лафон Альбан
|1
|0
|Дескамп Реми
|1
|0
|Бамба Абдул-Кадер
|1
|0
|Аблин Маттис
|1
|0
|Зезе Натан
|1
|0
|Пьер Аристуи
|1
|0
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тальяфико Николас
|5
|0
|Толиссо Корентен
|5
|0
|Мата Клинтон
|5
|0
|О'Брайан Джек
|3
|1
|Кумбеди Саэль
|4
|0
|Ловрен Деян
|2
|1
|Чалета-Цар Дуе
|2
|1
|Ляказетт Александр
|1
|1
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|1
|1
|Диавара МамадуII
|2
|0
|Диоманде Синали
|2
|0
|Милагрес Энрике
|2
|0
|Нуама Эрнест
|2
|0
|Альверо Скелли
|2
|0
|Гроссо Фабио II
|1
|0
|Бальде Мама
|1
|0
|Акуоку Поль
|1
|0
|Какере Максанс
|1
|0
|Лепнан Йоанн
|1
|0
|Морейра Диегу
|1
|0
|Орбан Гифт
|1
|0
Результаты матчей
Нант
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Лион
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
7
4
Нант
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Лион
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
17
19
Упущенные победы
8
11
Нант
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (8)
59% (16)
11% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
30% (8)
41% (11)
Лион
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (7)
44% (12)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
30% (8)
41% (11)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
7
7
Волевые победы
20
23
Упущенные победы
15
15
Голы по времени матча
Забито
15
15
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
19 Не забивали 18
3
20%
1
7%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
27%
2
13%
31-45
4
27%
3
20%
46-60
1
7%
4
27%
61-75
2
13%
5
33%
76-90
Пропущено
22
18
5 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
3
14%
1
6%
1-15
2
9%
5
28%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
7
32%
5
28%
46-60
4
18%
5
28%
61-75
6
27%
1
6%
76-90
Забито
11
15
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
19 Не забивали 17
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
5
33%
16-30
1
9%
2
13%
31-45
6
55%
2
13%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
1
9%
3
20%
76-90
Пропущено
20
24
6 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 9
2
10%
2
8%
1-15
3
15%
5
21%
16-30
1
5%
8
33%
31-45
2
10%
4
17%
46-60
4
20%
1
4%
61-75
8
40%
4
17%
76-90
Забито
26
30
12 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 9
11 Не забивали 8
5
19%
1
3%
1-15
2
8%
5
17%
16-30
5
19%
4
13%
31-45
10
38%
5
17%
46-60
1
4%
7
23%
61-75
3
12%
8
27%
76-90
Пропущено
42
42
11 В 1-м тайме 22
31 Во 2-м тайме 20
16 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 18
5
12%
3
7%
1-15
5
12%
10
24%
16-30
1
2%
9
21%
31-45
9
21%
9
21%
46-60
8
19%
6
14%
61-75
14
33%
5
12%
76-90
Результаты последних матчей
Нант
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Ницца - Нант 1:2 Нант - Страсбург 1:3 Марсель - Нант 2:0 Нант - Мец 0:2
Лорьян - Нант 0:1 Нант - ПСЖ 0:2 Тулуза - Нант 1:2 Нант - Ланс 0:1 Реймс - Нант 0:0 Нант - Лаваль 0:1 Нант - Клермон 1:2 По - Нант 1:4 Лион - Нант 1:0 Нант - Брест 0:2 ПСЖ - Нант 2:1 Нант - Ницца 1:0 Нант - Гавр 0:0 Мец - Нант 3:1 Нант - Реймс 0:1 Ланс - Нант 4:0
Лион
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Лион - Валансьен 3:0 Лион - Реймс 1:1 Тулуза - Лион 2:3 Лорьян - Лион 0:2
Лион - Ланс 0:3 Лион - Страсбург 0:0 Мец - Лион 1:2 Лион - Ницца 1:0 Монпелье - Лион 1:2 Лион - Лилль 2:1 Лион - Марсель 1:0 Лион - Ренн 2:3 Бержерак - Лион 1:2 Гавр - Лион 3:1 Понтарлье - Лион 0:3 Лион - Нант 1:0 Монако - Лион 0:1 Лион - Тулуза 3:0 Марсель - Лион 3:0 Ланс - Лион 3:2
Результаты матчей
Нант
Лион
Точный счет
0:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:4
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
Точный счет
1:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:2
5 раз 19%
0:1
4 раза 15%
0:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
1:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 41%
1
10 раз 37%
2
4 раза 15%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
12 раз 44%
0
7 раз 26%
2
5 раз 19%
3
3 раза 11%
Тоталы голов в матче
Нант
Лион
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
113
311
311
212
212
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
94
310
58
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1611
Больше Меньше
207
621
819
225
324
126
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|18
|9
|1
|65 - 24
|63
|2.
|Заявка
|28
|15
|8
|5
|41 - 23
|53
|3.
|Заявка
|28
|15
|7
|6
|53 - 38
|52
|4.
|Заявка
|28
|13
|10
|5
|42 - 25
|49
|5.
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|28 - 22
|44
|6.
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|37 - 30
|43
|7.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|35 - 36
|40
|8.
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|41 - 33
|39
|9.
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|40 - 34
|39
|10.
|0:0 Заявка
|28
|10
|6
|12
|31 - 41
|36
|11.
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|32 - 36
|33
|12.
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|30 - 39
|33
|13.
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|39 - 42
|32
|14.
|0:0 Заявка
|28
|8
|5
|15
|26 - 42
|29
|15.
|Заявка
|28
|6
|10
|12
|27 - 36
|28
|16.
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|35 - 52
|26
|17.
|Заявка
|28
|6
|5
|17
|28 - 48
|23
|18.
|Заявка
|28
|4
|9
|15
|22 - 51
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|28 - 8
|33
|2.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|34 - 15
|29
|3.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|24 - 9
|29
|4.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|24 - 11
|29
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|16 - 9
|25
|6.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|28 - 18
|24
|7.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 13
|24
|8.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 16
|24
|9.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 15
|21
|10.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|16 - 18
|18
|11.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 14
|17
|12.
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|23 - 22
|17
|13.
|0:0 Заявка
|14
|4
|4
|6
|16 - 23
|16
|14.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|18 - 18
|15
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|19 - 24
|13
|16.
|0:0 Заявка
|15
|3
|4
|8
|15 - 22
|13
|17.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 24
|10
|18.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 19
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|31 - 9
|34
|2.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|32 - 25
|28
|3.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|17 - 12
|24
|4.
|0:0 Заявка
|14
|6
|2
|6
|15 - 18
|20
|5.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|15 - 14
|19
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 21
|19
|7.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|12 - 13
|19
|8.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 18
|18
|9.
|0:0 Заявка
|13
|5
|1
|7
|11 - 20
|16
|10.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 17
|16
|11.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|16 - 20
|15
|12.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|12 - 16
|15
|13.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|14 - 21
|15
|14.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 29
|14
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 28
|13
|16.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 27
|11
|17.
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|13 - 22
|11
|18.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|17 - 24
|10
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|24 (6)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|16 (2)
|Лион
|Ляказетт Александр
|13
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|11 (7)
|Тулуза
|Даллинга Тийс
|11 (2)
|Монако
|Закария Денис
|2 10
|Ланс
|Медина Факундо
|10
|Монако
|Головин Александр
|1 8
|Реймс
|Фоке Томас
|1 8
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Нант 0:0 Лион
Исход игры
Нант
8.1% (10)
Ничья
26% (32)
Лион
65.9% (81)
Тотал 2.5
Больше
54.31% (63)
Меньше
45.69% (53)
Обе команды забьют
Да
79.31% (92)
Нет
20.69% (24)
Популярный счёт
1:2 Лион
44.7% (55)
1:1 Ничья
23.6% (29)
0:1 Лион
16.3% (20)
2:1 Нант
4.1% (5)
2:2 Ничья
1.6% (2)
0:2 Лион
1.6% (2)
1:0 Нант
1.6% (2)
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