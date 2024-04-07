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  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Брисар Жером
Нант
1:3
Конец матча
Лион
0'
1:0
16' Гол
Аблин Маттис
18' Желтая карточка
Кёмерт Эрай
26' Желтая карточка
Антуан Комбуаре
53' Желтая карточка
Ляказетт Александр
71' Желтая карточка
Нуама Эрнест
74' Желтая карточка
Мохамед Мостафа
1:1
75' Гол
Ляказетт Александр
1:2
77' Гол
Фофана Малик
1:3
90' Гол
Орбан Гифт
90'+9

Ход матча

16'
Аблин Маттис
(Молле Флоран)
1:0
18'
Кёмерт Эрай
 
26'
Антуан Комбуаре
 
41'
Зезе Натан
Кёмерт Эрай
 
53'
 
Ляказетт Александр
60'
 
Шерки Райан
Толиссо Корентен
71'
 
Нуама Эрнест
74'
Мохамед Мостафа
 
74'
 
Фофана Малик
Нуама Эрнест
75'
1:1
Ляказетт Александр
76'
Коко Маркус
Молле Флоран
 
76'
Бамба Абдул-Кадер
Мохамед Мостафа
 
77'
1:2
Фофана Малик
(Мэйтленд-Найлс Эйнсли)
86'
 
Бальде Мама
Бенрахма Саид
86'
 
Орбан Гифт
Ляказетт Александр
86'
Траоре Бени
Сиссоко Мусса
 
86'
Мутуссами Самуэль
Дуглас Гомес
 
90'
1:3
Орбан Гифт
(Бальде Мама)

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 5 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 11
  • 5 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 392 Количество передач 556
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Нант 8.1% (10)
X 26% (32)
Лион 65.9% (81)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лафон
Альбан
98
Амьен-Аду
Кельвен
24
Кёмерт
Эрай
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
3
Коцца
Николя
6
Дуглас
Гомес
5
Чиривелья
Педро
25
Молле
Флоран
17
Сиссоко
Мусса
39
Аблин
Маттис
31
Мохамед
Мостафа
1
Лопеш
Антони
98
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли
12
О'Брайан
Джек
55
Чалета-Цар
Дуе
3
Тальяфико
Николас
6
Какере
Максанс
31
Матич
Неманья
8
Толиссо
Корентен
37
Нуама
Эрнест
10
Ляказетт
Александр
17
Бенрахма
Саид
Нант
4-2-3-1
Лион
4-3-3

История личных встреч

Нант
Лион

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
77.8%
7 побед 7 ничьих 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 8 побед

25 матчей

20%
24%
56%
5 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

8%
48%
44%
2 победы 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

28%
40%
32%
7 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

Л1
1:0
К
1:0
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
3:2
Л1
0:1
Л1
1:2
Л1
3:0
К
3:4
Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
0:0
Л1
3:2
Л1
0:6
Л1
2:0
Л1
0:0
Л1
1:0
К
3:2
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
3:1
Л1
3:0
Л1
2:1

Голы

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

1.08
0.67

Среднее время на гол

83
135

Всего голов

23
20

Голов в среднем за матч

1.92
1.54

Среднее время на гол

46
58

Всего голов

37
28

Голов в среднем за матч

1.48
1.12

Тотал матчей

2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
12
Больше 48%
Меньше 52%
13
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

60
80

Бомбардиры внутри турнира

Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мохамед Мостафа 8 (3) 0.29
Молле Флоран 4 0.14
Саймон Мозес 3 (1) 0.11
Аблин Маттис 3 0.11
Кастеллетто Жан-Шарль 2 0.07
Кёмерт Эрай 2 0.07
Бамба Абдул-Кадер 1 0.04
Коко Маркус 1 0.04
Чиривелья Педро 1 0.04
Кадевере Тино 1 0.04
Мутуссами Самуэль 1 0.04
Паллуа Николя 0 0
Амьен-Аду Кельвен 0 0
Траоре Бени 0 0
Мерлен Кентен 0 0
Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ляказетт Александр 14 (1) 0.5
О'Брайан Джек 4 0.14
Нуама Эрнест 2 0.07
Тальяфико Николас 2 0.07
Шерки Райан 1 0.04
Какере Максанс 1 0.04
Бальде Мама 1 0.04
Джеффиньо 1 0.04
Бенрахма Саид 1 0.04
Мангаля Орель 1 0.04
Милагрес Энрике 1 0.04
Фофана Малик 1 0.04
Орбан Гифт 1 0.04
Альверо Скелли 1 0.04
Толиссо Корентен 1 (1) 0.04
Мата Клинтон 0 0
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 0 0
Кумбеди Саэль 0 0

Карточки

Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуглас Гомес 7 0
Кастеллетто Жан-Шарль 5 0
Кёмерт Эрай 5 0
Сиссоко Мусса 4 0
Молле Флоран 4 0
Дюверн Жан-Кевин 4 0
Мохамед Мостафа 2 1
Паллуа Николя 3 0
Чиривелья Педро 3 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 3 0
Коко Маркус 2 0
Коцца Николя 2 0
Мутуссами Самуэль 2 0
Jocelyn Gourvennec 2 0
Траоре Бени 0 1
Мёпийу Бастьен 0 1
Сентонз Фабьен 1 0
Кадевере Тино 1 0
Амьен-Аду Кельвен 1 0
Лафон Альбан 1 0
Дескамп Реми 1 0
Бамба Абдул-Кадер 1 0
Аблин Маттис 1 0
Антуан Комбуаре 1 0
Зезе Натан 1 0
Пьер Аристуи 1 0
Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тальяфико Николас 5 0
Толиссо Корентен 5 0
Мата Клинтон 5 0
О'Брайан Джек 3 1
Кумбеди Саэль 4 0
Ловрен Деян 2 1
Ляказетт Александр 2 1
Чалета-Цар Дуе 2 1
Нуама Эрнест 3 0
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 1 1
Диавара МамадуII 2 0
Диоманде Синали 2 0
Милагрес Энрике 2 0
Альверо Скелли 2 0
Гроссо Фабио II 1 0
Бальде Мама 1 0
Акуоку Поль 1 0
Какере Максанс 1 0
Лепнан Йоанн 1 0
Морейра Диегу 1 0
Орбан Гифт 1 0

Результаты матчей

Нант
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Лион
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

8
4
Нант
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Лион
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

17
19

Упущенные победы

8
11
Нант
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
32% (9)
57% (16)
11% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
29% (8)
43% (12)
Лион
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (7)
43% (12)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
29% (8)
39% (11)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

7
7

Волевые победы

20
24

Упущенные победы

16
15

Голы по времени матча

Забито

16
18
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 5
19 Не забивали 18
3
19%
1
6%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
25%
2
11%
31-45
4
25%
3
17%
46-60
1
6%
5
28%
61-75
2
13%
7
39%
76-90

Пропущено

25
19
5 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
3
12%
1
5%
1-15
2
8%
6
32%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
7
28%
5
26%
46-60
5
20%
5
26%
61-75
8
32%
1
5%
76-90

Забито

11
15
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
20 Не забивали 18
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
5
33%
16-30
1
9%
2
13%
31-45
6
55%
2
13%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
1
9%
3
20%
76-90

Пропущено

20
24
6 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 9
2
10%
2
8%
1-15
3
15%
5
21%
16-30
1
5%
8
33%
31-45
2
10%
4
17%
46-60
4
20%
1
4%
61-75
8
40%
4
17%
76-90

Забито

27
33
13 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 23
10 Забивали первыми 9
11 Не забивали 8
5
19%
1
3%
1-15
3
11%
5
15%
16-30
5
19%
4
12%
31-45
10
37%
5
15%
46-60
1
4%
8
24%
61-75
3
11%
10
30%
76-90

Пропущено

45
43
11 В 1-м тайме 23
34 Во 2-м тайме 20
16 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 19
5
11%
3
7%
1-15
5
11%
11
26%
16-30
1
2%
9
21%
31-45
9
20%
9
21%
46-60
9
20%
6
14%
61-75
16
36%
5
12%
76-90

Результаты последних матчей

Нант
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Ницца - Нант 1:2 Нант - Страсбург 1:3 Марсель - Нант 2:0 Нант - Мец 0:2
Лорьян - Нант 0:1 Нант - ПСЖ 0:2 Тулуза - Нант 1:2 Нант - Ланс 0:1 Реймс - Нант 0:0 Нант - Лаваль 0:1 Нант - Клермон 1:2 По - Нант 1:4 Лион - Нант 1:0 Нант - Брест 0:2 ПСЖ - Нант 2:1 Нант - Ницца 1:0 Нант - Гавр 0:0 Мец - Нант 3:1 Нант - Реймс 0:1 Ланс - Нант 4:0
Лион
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Лион - Валансьен 3:0 Лион - Реймс 1:1 Тулуза - Лион 2:3 Лорьян - Лион 0:2
Лион - Ланс 0:3 Лион - Страсбург 0:0 Мец - Лион 1:2 Лион - Ницца 1:0 Монпелье - Лион 1:2 Лион - Лилль 2:1 Лион - Марсель 1:0 Лион - Ренн 2:3 Бержерак - Лион 1:2 Гавр - Лион 3:1 Понтарлье - Лион 0:3 Лион - Нант 1:0 Монако - Лион 0:1 Лион - Тулуза 3:0 Марсель - Лион 3:0 Ланс - Лион 3:2

Результаты матчей

Нант
Лион

Точный счет

0:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:4
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%

Точный счет

1:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%

Точный счет

1:2
5 раз 18%
0:1
4 раза 14%
0:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:0
4 раза 14%
1:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 39%
1
11 раз 39%
2
4 раза 14%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
12 раз 43%
0
7 раз 25%
2
5 раз 18%
3
4 раза 14%

Тоталы голов в матче

Нант
Лион

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
11
3
3
12
1.5
3
11
2
13
2.5
2
12
1
14
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
10
4
3
10
1.5
6
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
11
0.5
Больше Меньше
21
7
6
22
1.5
9
19
2
26
2.5
4
24
1
27
3.5
1
27
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 28 18 9 1 65 - 24 63
2.
Брест
 Заявка 28 15 8 5 41 - 23 53
3.
Монако
 Заявка 28 15 7 6 53 - 38 52
4.
Лилль
 Заявка 28 13 10 5 42 - 25 49
5.
Ницца
 Заявка 28 12 8 8 28 - 22 44
6.
Ланс
 Заявка 28 12 7 9 37 - 30 43
7.
Реймс
 Заявка 28 11 7 10 35 - 36 40
8.
Марсель
 Заявка 28 10 9 9 41 - 33 39
9.
Ренн
 Заявка 28 10 9 9 40 - 34 39
10.
Лион
 Заявка 28 11 5 12 34 - 42 38
11.
Тулуза
 Заявка 28 8 9 11 32 - 36 33
12.
Страсбург
 Заявка 28 8 9 11 30 - 39 33
13.
Монпелье
 Заявка 28 8 9 11 39 - 42 32
14.
Нант
 Заявка 28 8 4 16 27 - 45 28
15.
Гавр
 Заявка 28 6 10 12 27 - 36 28
16.
Лорьян
 Заявка 28 6 8 14 35 - 52 26
17.
Мец
 Заявка 28 6 5 17 28 - 48 23
18.
Клермон
 Заявка 28 4 9 15 22 - 51 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 Заявка 14 10 3 1 28 - 8 33
2.
ПСЖ
 Заявка 14 8 5 1 34 - 15 29
3.
Марсель
 Заявка 14 8 5 1 24 - 9 29
4.
Брест
 Заявка 14 8 5 1 24 - 11 29
5.
Ницца
 Заявка 14 7 4 3 16 - 9 25
6.
Ренн
 Заявка 14 7 3 4 28 - 18 24
7.
Монако
 Заявка 14 7 3 4 21 - 13 24
8.
Ланс
 Заявка 14 7 3 4 22 - 16 24
9.
Реймс
 Заявка 14 6 3 5 15 - 15 21
10.
Страсбург
 Заявка 14 5 3 6 16 - 18 18
11.
Гавр
 Заявка 13 5 2 6 14 - 14 17
12.
Монпелье
 Заявка 15 3 8 4 23 - 22 17
13.
Лион
 Заявка 14 4 4 6 16 - 23 16
14.
Тулуза
 Заявка 14 3 6 5 18 - 18 15
15.
Лорьян
 Заявка 14 3 4 7 19 - 24 13
16.
Нант
 Заявка 15 3 3 9 16 - 25 12
17.
Клермон
 Заявка 14 2 4 8 9 - 24 10
18.
Мец
 Заявка 13 2 3 8 12 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 14 10 4 0 31 - 9 34
2.
Монако
 Заявка 14 8 4 2 32 - 25 28
3.
Брест
 Заявка 14 7 3 4 17 - 12 24
4.
Лион
 Заявка 14 7 1 6 18 - 19 22
5.
Ланс
 Заявка 14 5 4 5 15 - 14 19
6.
Реймс
 Заявка 14 5 4 5 20 - 21 19
7.
Ницца
 Заявка 14 5 4 5 12 - 13 19
8.
Тулуза
 Заявка 14 5 3 6 14 - 18 18
9.
Нант
 Заявка 13 5 1 7 11 - 20 16
10.
Лилль
 Заявка 14 3 7 4 14 - 17 16
11.
Монпелье
 Заявка 13 5 1 7 16 - 20 15
12.
Ренн
 Заявка 14 3 6 5 12 - 16 15
13.
Страсбург
 Заявка 14 3 6 5 14 - 21 15
14.
Мец
 Заявка 15 4 2 9 16 - 29 14
15.
Лорьян
 Заявка 14 3 4 7 16 - 28 13
16.
Клермон
 Заявка 14 2 5 7 13 - 27 11
17.
Гавр
 Заявка 15 1 8 6 13 - 22 11
18.
Марсель
 Заявка 14 2 4 8 17 - 24 10
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 24 (6)
Лилль Дэвид Джонатан 16 (2)
Лион Ляказетт Александр 14
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 11 (7)
Тулуза Даллинга Тийс 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 10
Ланс Медина Факундо 10
Монако Головин Александр 1 8
Реймс Фоке Томас 1 8
Ланс Гради Жонатан 1 8
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    После классного второго тайма Лион совершает камбэк и уходит с поля победителем!
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Нант: 41%, Лион: 59%.
  • 98'
    Орбан Гифт удалось забить из легкой позиции.
  • 97'
    Бальде Мама сделал результативную передачу.
  • 97'
    Г О О О О Л - Орбан Гифт забивает с правой ноги!
  • 97'
    Бальде Мама создает голевую возможность для своего партнера по команде.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 123
    Нант 8.1% (10)
    X 26% (32)
    Лион 65.9% (81)
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