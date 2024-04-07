Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Первый тайм

49' Команда Нант имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Молле Флоран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Матч возобновлен

46' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

41' Матч возобновится спорным мячом

41' Матч возобновлен

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Бенрахма Саид пробует нанести удар издали, но Альбан Ляфон держит все под контролем

39' Матч возобновится спорным мячом

39' Матч возобновлен

38' Кёмерт Эрай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Удар от ворот произведет Лион

36' ШТАНГА! Так было близко к голу - Мохамед Мостафа нанес удар в каркас ворот!

36' Аблин Маттис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Матч возобновлен

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Удар от ворот произведет Лион

34' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

32' Толиссо Корентен из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

31' Аблин Маттис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе

29' Аблин Маттис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Удар от ворот произведет Нант

27' Ляказетт Александр оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

27' Мэйтленд-Найлс Эйнсли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Матч возобновлен

26' Рефери не любит споров - именно за это Антуан Комбуаре сейчас получил желтую

26' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

25' Толиссо Корентен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Матч возобновлен

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Бенрахма Саид навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Какере Максанс из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

21' Оооо... вот это был удар! Аблин Маттис должен был забить с этой позиции.

21' Хорошую попытку сделал Аблин Маттис . Удар в створ, но вратарь начеку

21' Мохамед Мостафа из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

21' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Какере Максанс из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

19' Мэйтленд-Найлс Эйнсли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Кёмерт Эрай - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

17' Команда Нант забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

16' Молле Флоран из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Тальяфико Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Хорошую попытку сделал Аблин Маттис . Удар в створ, но вратарь начеку

14' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Удар от ворот произведет Нант

10' Удар от ворот произведет Нант

10' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Удар от ворот произведет Лион

8' Молле Флоран не смог попасть в створ ударом издали

7' Сегодняшная посещаемость составляет 0 болельщиков

7' Хозяева были наказаны, и матч проходит без зрителей.

7' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Бенрахма Саид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Какере Максанс нанес удар головой, но Альбан Ляфон спокойно отбил мяч.

4' Бенрахма Саид навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Бенрахма Саид навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Мэйтленд-Найлс Эйнсли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

3' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

2' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Удар от ворот произведет Нант

1' Толиссо Корентен не смог попасть в створ ударом издали

1' Бенрахма Саид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Нант начинает с центра поля