68' Ох, нехорошо это выглядит. Кокс Джордж получил травму и медбригада забирает его с поля.

67' Кокс Джордж на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

65' Игрок из команды Волендам делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

65' Бенамар Бенаисса навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

64' Удар от ворот произведет Волендам

61' Удар от ворот произведет Валвейк

60' Рефери не любит споров - именно за это Маулун Робин сейчас получил желтую

59' Г О О О О Л - Крамер Михил забивает с правой ноги!

59' Сёнтьенс Матс из команды Валвейк своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

58' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Г О О О О Л - Нимейер Рёвен из команды Валвейк правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

54' Мирани Деймон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Удар от ворот произведет Валвейк

52' Игрок из команды Волендам делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

52' Игрок из команды Волендам делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

51' Игрок из команды Волендам делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

50' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Мио Бакхаус взял и забрал мяч на выходе

49' Удар от ворот произведет Валвейк

49' Шанс! Джош Флинт из команды Волендам пробил головой, но мимо

49' Маулун Робин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Матч возобновлен

48' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

48' Джош Флинт нанес удар, но тот был заблокирован.

46' Удар от ворот произведет Волендам

46' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Джош Флинт выиграл воздушное противоборство у Локеза Крис