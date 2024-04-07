Тур: 29. Стадион: Крас. Зрители: 6769 Главный судья: Гозубуик Сердар
0'
1:0
14' ГолМюрен Роберт
2:0
22' ГолМюрен Роберт
2:1
55' ГолНимейер Рёвен
2:2
59' ГолКрамер Михил
60' Желтая карточкаМаулун Робин
3:2
75' ГолДжонсон Дариус
83' Желтая карточкаГаари Жюрьен
90' Желтая карточкаРумерату Годфрид
90' Желтая карточкаБенамар Бенаисса
90' Желтая карточкаSafouane Karim
90'+7
Ход матча
14'
1:0
22'
2:0
55'
59'
2:2
60'
75'
3:2
80'
83'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
5 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 8
-
6 Угловые 7
-
1 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
269 Количество передач 399
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
28
Флинт
Джош
7
Бут
Зак
10
Маулун
Робин
21
Мюрен
Роберт
23
Гаари
Жюрьен
14
Локеза
Крис
29
Крамер
Михил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Флинт ДжошЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Бут ЗакПолузащитник
-
10 Маулун РобинПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Мюрен РобертНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Лауэрс БарриВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Твигт КалвинПолузащитник
-
27 Хуве КвинсиПолузащитник
- Нападающий
-
16 Imran Nazih
-
-
Главный тренер: Симонс Реджиллио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Гаари ЖюрьенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Локеза КрисПолузащитник
-
29 Крамер МихилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Хауэн ЙерунВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Фелида КевинПолузащитник
-
Главный тренер: Фрэзер Хенк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Волендам
Валвейк
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
88.9%
33.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
16 матчей
50%
18.8%
31.2%
8 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
31.3%
31.3%
37.4%
5 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
21
Голов в среднем за матч
1.71
2.33
Среднее время на гол
52
38
Всего голов
18
7
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
30
28
Голов в среднем за матч
1.88
1.75
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
48
51
Бомбардиры внутри турнира
Волендам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мюрен Роберт
|8
|0.28
|Зеефейк Ликвинсио
|3
|0.1
|Бенамар Бенаисса
|3
|0.1
|Milan de Haan
|3
|0.1
|Улд-Ших Биляль
|2
|0.07
|Бут Зак
|2
|0.07
|Твигт Калвин
|2 (1)
|0.07
|Джонсон Дариус
|1
|0.03
|Мирани Деймон
|1
|0.03
|Флинт Джош
|1
|0.03
|Куол Гаранг
|1
|0.03
|Ван Мигем Дарил
|1
|0.03
|Соуса Вивальдо
|1
|0.03
|Маулун Робин
|0
|0
|Кокс Джордж
|0
|0
|Дуири Ашраф
|0
|0
|Пайн Дерон
|0
|0
|Хуве Квинси
|0
|0
Валвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамер Михил
|9 (4)
|0.31
|Укили Яссин
|6
|0.21
|Мин Давид
|4 (1)
|0.14
|Нимейер Рёвен
|2
|0.07
|Стеванович Филип
|2
|0.07
|Сёнтьенс Матс
|1
|0.03
|Маргарет Рихонелл
|1
|0.03
|Клеонизе Денильо
|1
|0.03
|Локеза Крис
|1
|0.03
|Фелида Кевин
|1
|0.03
|Мейерс Арон
|0
|0
|Ван ден Бёйс Дарио
|0
|0
|Леливелд Юлиан
|0
|0
|Румерату Годфрид
|0
|0
Карточки
Волендам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бенамар Бенаисса
|4
|1
|Флинт Джош
|4
|0
|Твигт Калвин
|4
|0
|Улд-Ших Биляль
|3
|0
|Мирани Деймон
|3
|0
|Зеефейк Ликвинсио
|3
|0
|Мио Бакхаус
|3
|0
|Хуве Квинси
|3
|0
|Буур Оскар
|2
|0
|Кокс Джордж
|2
|0
|Джонсон Дариус
|2
|0
|Milan de Haan
|2
|0
|Пайн Дерон
|2
|0
|Safouane Karim
|2
|0
|Мюрен Роберт
|0
|1
|Маулун Робин
|1
|0
|Ле Ру Люк
|1
|0
|Мёркин Дерри
|1
|0
|Мбуямба Ксавьер
|1
|0
|Плат Брайан
|1
|0
|Дуири Ашраф
|1
|0
|Куол Гаранг
|1
|0
|Соуса Вивальдо
|1
|0
Валвейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мейерс Арон
|8
|0
|Румерату Годфрид
|6
|1
|Укили Яссин
|5
|0
|Крамер Михил
|4
|0
|Вассен Этьенн
|2
|1
|Ван ден Бёйс Дарио
|3
|0
|Леливелд Юлиан
|3
|0
|Гаари Жюрьен
|3
|0
|Адевойе Шоун
|1
|1
|Сёнтьенс Матс
|2
|0
|Фелида Кевин
|2
|0
|Маргарет Рихонелл
|2
|0
|Локеза Крис
|2
|0
|Нимейер Рёвен
|1
|0
|Мин Давид
|1
|0
|Стеванович Филип
|1
|0
Результаты матчей
Волендам
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Валвейк
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
6
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
6
6
Волендам
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
50% (7)
0% (0)
Валвейк
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
24
16
Упущенные победы
9
12
Волендам
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (7)
41% (12)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
38% (11)
31% (9)
Валвейк
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
17% (5)
41% (12)
41% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
34% (10)
31% (9)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
6
9
Волевые победы
27
17
Упущенные победы
15
18
Голы по времени матча
Забито
13
10
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
22 Не забивали 22
3
23%
2
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
4
31%
4
40%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
2
15%
2
20%
76-90
Пропущено
39
25
13 В 1-м тайме 13
26 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 13
6
15%
2
8%
1-15
2
5%
8
32%
16-30
5
13%
3
12%
31-45
8
21%
1
4%
46-60
6
15%
4
16%
61-75
12
31%
7
28%
76-90
Забито
16
17
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
17 Не забивали 19
3
19%
1
6%
1-15
1
6%
4
24%
16-30
3
19%
3
18%
31-45
2
13%
3
18%
46-60
2
13%
3
18%
61-75
5
31%
3
18%
76-90
Пропущено
32
22
11 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
6
19%
0
0%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
5
16%
4
18%
31-45
7
22%
8
36%
46-60
4
13%
2
9%
61-75
10
31%
6
27%
76-90
Забито
29
27
11 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 9
10 Не забивали 12
6
21%
3
11%
1-15
2
7%
4
15%
16-30
3
10%
5
19%
31-45
6
21%
7
26%
46-60
5
17%
3
11%
61-75
7
24%
5
19%
76-90
Пропущено
71
47
24 В 1-м тайме 19
47 Во 2-м тайме 28
20 Пропускали первыми 19
27 Не пропускали 25
12
17%
2
4%
1-15
2
3%
10
21%
16-30
10
14%
7
15%
31-45
15
21%
9
19%
46-60
10
14%
6
13%
61-75
22
31%
13
28%
76-90
Результаты последних матчей
Волендам
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Волендам - Фейеноорд 0:0 Алмере Сити - Волендам 1:1 АДО Ден Хааг - Волендам 4:0 Волендам - АЗ Алкмаар 0:4
ПЕК Зволле - Волендам 1:1 Волендам - НЕК Неймеген 2:5 Волендам - Херенвен 0:4 Витесс - Волендам 1:1 Волендам - ПСВ 1:5 Утрехт - Волендам 4:2 Волендам - Фортуна Ситтард 0:1 Хераклес - Волендам 1:1 Волендам - Алмере Сити 0:1 Винтертур - Волендам 0:2 Волендам - Партизани 1:1 Херенвен - Волендам 1:2 Фейеноорд - Волендам 3:1 Волендам - ПЕК Зволле 0:5 АЗ Алкмаар - Волендам 3:0 Эксельсиор Масслёйс - Волендам 1:0
Валвейк
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Валвейк - Алмере Сити 0:0 Валвейк - Херенвен 1:1 Эксельсиор - Валвейк 1:1 Валвейк - Витесс 3:1
Гоу Эхед Иглс - Валвейк 1:0 Валвейк - Фортуна Ситтард 0:1 Фейеноорд - Валвейк 1:0 Валвейк - НЕК Неймеген 2:0 Твенте - Валвейк 3:0 Валвейк - Спарта Роттердам 1:1 Аякс - Валвейк 4:1 Валвейк - Хераклес 1:2 Валвейк - Кавкаб Марракеш 1:1 Утрехт - Валвейк 1:1 Фортуна Ситтард - Валвейк 1:0 Валвейк - Аякс 2:3 Валвейк - Эксельсиор 2:2 ПЕК Зволле - Валвейк 1:2 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 0:1 Валвейк - Фейеноорд 1:2
Результаты матчей
Волендам
Валвейк
Точный счет
0:1
2 раза 13%
0:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 29%
3:1
3 раза 21%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 64%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
Точный счет
3:1
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
0:4
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
1:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 45%
0
9 раз 31%
2
4 раза 14%
3
3 раза 10%
0
11 раз 38%
1
10 раз 34%
2
7 раз 24%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Волендам
Валвейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
114
411
510
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
77
311
311
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
209
Больше Меньше
1811
722
821
326
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|25
|3
|1
|89 - 17
|78
|2.
|Заявка
|29
|21
|6
|2
|79 - 23
|69
|3.
|Заявка
|29
|18
|6
|5
|55 - 28
|60
|4.
|Заявка
|29
|15
|7
|7
|57 - 35
|52
|5.
|Заявка
|29
|12
|10
|7
|59 - 43
|46
|6.
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|64 - 60
|45
|7.
|Заявка
|29
|11
|9
|9
|43 - 37
|42
|8.
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|38 - 38
|39
|9.
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|42 - 41
|37
|10.
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|34 - 51
|35
|11.
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|46 - 53
|33
|12.
|Заявка
|29
|7
|12
|10
|28 - 45
|33
|13.
|Заявка
|29
|9
|5
|15
|40 - 60
|32
|14.
|Заявка
|29
|8
|7
|14
|38 - 56
|31
|15.
|Заявка
|29
|6
|6
|17
|29 - 50
|24
|16.
|Заявка
|29
|4
|10
|15
|40 - 64
|22
|17.
|Заявка
|29
|4
|7
|18
|30 - 70
|19
|18.
|Заявка
|29
|4
|5
|20
|22 - 62
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|13
|1
|0
|41 - 8
|40
|2.
|Заявка
|15
|12
|1
|2
|30 - 14
|37
|3.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|42 - 10
|36
|4.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|34 - 14
|29
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|31 - 17
|27
|6.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|32 - 21
|26
|7.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|26 - 18
|25
|8.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|30 - 17
|25
|9.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|26 - 21
|23
|10.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|27 - 22
|21
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|25 - 28
|21
|12.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|22 - 24
|17
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 25
|16
|14.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|14 - 22
|15
|15.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|15 - 28
|15
|16.
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|18 - 24
|13
|17.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|14 - 38
|11
|18.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|10 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|48 - 9
|38
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|37 - 13
|33
|3.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|25 - 14
|23
|4.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|23 - 21
|23
|5.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|20 - 17
|20
|6.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|32 - 39
|19
|7.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|28 - 26
|19
|8.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 23
|18
|9.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|13 - 20
|17
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|23 - 28
|16
|11.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|12 - 17
|16
|12.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|19 - 31
|12
|13.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|15 - 32
|11
|14.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|8 - 33
|10
|15.
|Заявка
|14
|3
|0
|11
|12 - 36
|9
|16.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|22 - 40
|9
|17.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 25
|8
|18.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|16 - 32
|8
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|26 (2)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|24 (11)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|23 (6)
|Аякс
|Бробби Брайан
|17 (7)
|Твенте
|Ван Волфсвинкель Рикки
|13
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|1 7
|Валвейк
|Мейерс Арон
|8
|Хераклес
|Брюнс Томас
|8
|Эксельсиор
|Бас Юлиан
|8
|ПЕК Зволле
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|8