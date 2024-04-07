Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

90' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

90' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

89' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Джош Флинт ослабляет давление, выбив мяч.

89' Матч возобновлен

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Удар от ворот произведет Волендам

85' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Игрок из команды Волендам делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

83' Гаари Жюрьен получил желтую карточку от судьи

83' Удар от ворот произведет Валвейк

81' Удар от ворот произведет Волендам

81' Оооо... вот это был удар! Локеза Крис должен был забить с этой позиции.

81' Локеза Крис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

80' Удар от ворот произведет Волендам

80' Игрок из команды Валвейк делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

78' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Матч возобновлен

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Плат Брайан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Г О О О О Л - Джонсон Дариус забивает ударом с правой ноги!

75' Игрок из команды Волендам делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

75' ШТАНГА! Пробил головой Бенамар Бенаисса прямо в каркас ворот!

75' Буур Оскар из команды Волендам своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

74' Игрок из команды Волендам делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

73' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Джош Флинт ослабляет давление, выбив мяч.

69' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Матч возобновлен

68' Ох, нехорошо это выглядит. Кокс Джордж получил травму и медбригада забирает его с поля.

67' Кокс Джордж на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

65' Игрок из команды Волендам делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

65' Бенамар Бенаисса навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

64' Удар от ворот произведет Волендам

61' Удар от ворот произведет Валвейк

60' Рефери не любит споров - именно за это Маулун Робин сейчас получил желтую

59' Г О О О О Л - Крамер Михил забивает с правой ноги!

59' Сёнтьенс Матс из команды Валвейк своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

58' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Г О О О О Л - Нимейер Рёвен из команды Валвейк правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

54' Мирани Деймон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Удар от ворот произведет Валвейк

52' Игрок из команды Волендам делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

52' Игрок из команды Волендам делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

51' Игрок из команды Волендам делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

50' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Мио Бакхаус взял и забрал мяч на выходе

49' Удар от ворот произведет Валвейк

49' Шанс! Джош Флинт из команды Волендам пробил головой, но мимо

49' Маулун Робин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Матч возобновлен

48' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

48' Джош Флинт нанес удар, но тот был заблокирован.

46' Удар от ворот произведет Волендам

46' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Джош Флинт выиграл воздушное противоборство у Локеза Крис