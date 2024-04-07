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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 29. Стадион: . Зрители: 6769 Главный судья: Гозубуик Сердар
Волендам
3:2
Конец матча
Валвейк
0'
1:0
14' Гол
Мюрен Роберт
2:0
22' Гол
Мюрен Роберт
2:1
55' Гол
Нимейер Рёвен
2:2
59' Гол
Крамер Михил
60' Желтая карточка
Маулун Робин
3:2
75' Гол
Джонсон Дариус
83' Желтая карточка
Гаари Жюрьен
90' Желтая карточка
Румерату Годфрид
90' Желтая карточка
Бенамар Бенаисса
90' Желтая карточка
Safouane Karim
90'+7

Ход матча

14'
Мюрен Роберт
(Джонсон Дариус)
1:0
22'
Мюрен Роберт
2:0
36'
 
Нимейер Рёвен
Укили Яссин
55'
2:1
Нимейер Рёвен
(Ван ден Бёйс Дарио)
59'
2:2
Крамер Михил
(Сёнтьенс Матс)
60'
Маулун Робин
 
61'
Ле Ру Люк
Маулун Робин
 
69'
Твигт Калвин
Кокс Джордж
 
75'
Джонсон Дариус
3:2
76'
 
Адевойе Шоун
Леливелд Юлиан
76'
 
Клеонизе Денильо
Маргарет Рихонелл
79'
Safouane Karim
Джонсон Дариус
 
80'
Хуве Квинси
Бут Зак
 
82'
 
Мин Давид
Сёнтьенс Матс
82'
 
Фелида Кевин
Ван ден Бёйс Дарио
83'
 
Гаари Жюрьен
90'
 
Румерату Годфрид
90'
Бенамар Бенаисса
 
90'
Safouane Karim
 

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 8
  • 6 Угловые 7
  • 1 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 269 Количество передач 399
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Мио
Бакхаус
2
Буур
Оскар
6
Бенамар
Бенаисса
28
Флинт
Джош
3
Плат
Брайан
4
Мирани
Деймон
5
Кокс
Джордж
7
Бут
Зак
10
Маулун
Робин
38
Джонсон
Дариус
21
Мюрен
Роберт
1
Вассен
Этьенн
2
Леливелд
Юлиан
23
Гаари
Жюрьен
3
Ван
ден
Бёйс
Дарио
5
Лутонда
Тьерри
24
Румерату
Годфрид
6
Укили
Яссин
19
Маргарет
Рихонелл
20
Сёнтьенс
Матс
14
Локеза
Крис
29
Крамер
Михил
Волендам
4-2-3-1
Валвейк
4-2-3-1

История личных встреч

Волендам
Валвейк

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

88.9%
33.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

16 матчей

50%
18.8%
31.2%
8 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

31.3%
31.3%
37.4%
5 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

Э
2:1
Э
4:1
Э
2:1
ПД
3:3
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
1:3
ПД
1:4
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
3:0
ПД
2:0
ПД
1:3
ПД
3:4
ПД
2:2
ВД(GD
2:3

Голы

Всего голов

12
21

Голов в среднем за матч

1.71
2.33

Среднее время на гол

52
38

Всего голов

18
7

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

30
28

Голов в среднем за матч

1.88
1.75

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

48
51

Бомбардиры внутри турнира

Волендам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюрен Роберт 8 0.28
Зеефейк Ликвинсио 3 0.1
Бенамар Бенаисса 3 0.1
Milan de Haan 3 0.1
Улд-Ших Биляль 2 0.07
Бут Зак 2 0.07
Твигт Калвин 2 (1) 0.07
Джонсон Дариус 1 0.03
Мирани Деймон 1 0.03
Флинт Джош 1 0.03
Куол Гаранг 1 0.03
Ван Мигем Дарил 1 0.03
Соуса Вивальдо 1 0.03
Маулун Робин 0 0
Кокс Джордж 0 0
Дуири Ашраф 0 0
Пайн Дерон 0 0
Хуве Квинси 0 0
Валвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамер Михил 9 (4) 0.31
Укили Яссин 6 0.21
Мин Давид 4 (1) 0.14
Нимейер Рёвен 2 0.07
Стеванович Филип 2 0.07
Сёнтьенс Матс 1 0.03
Маргарет Рихонелл 1 0.03
Клеонизе Денильо 1 0.03
Локеза Крис 1 0.03
Фелида Кевин 1 0.03
Мейерс Арон 0 0
Ван ден Бёйс Дарио 0 0
Леливелд Юлиан 0 0
Румерату Годфрид 0 0

Карточки

Волендам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бенамар Бенаисса 4 1
Флинт Джош 4 0
Твигт Калвин 4 0
Улд-Ших Биляль 3 0
Мирани Деймон 3 0
Зеефейк Ликвинсио 3 0
Мио Бакхаус 3 0
Хуве Квинси 3 0
Буур Оскар 2 0
Кокс Джордж 2 0
Джонсон Дариус 2 0
Milan de Haan 2 0
Пайн Дерон 2 0
Safouane Karim 2 0
Мюрен Роберт 0 1
Маулун Робин 1 0
Ле Ру Люк 1 0
Мёркин Дерри 1 0
Мбуямба Ксавьер 1 0
Плат Брайан 1 0
Дуири Ашраф 1 0
Куол Гаранг 1 0
Соуса Вивальдо 1 0
Валвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мейерс Арон 8 0
Румерату Годфрид 6 1
Укили Яссин 5 0
Крамер Михил 4 0
Вассен Этьенн 2 1
Ван ден Бёйс Дарио 3 0
Леливелд Юлиан 3 0
Гаари Жюрьен 3 0
Адевойе Шоун 1 1
Сёнтьенс Матс 2 0
Фелида Кевин 2 0
Маргарет Рихонелл 2 0
Локеза Крис 2 0
Нимейер Рёвен 1 0
Мин Давид 1 0
Стеванович Филип 1 0

Результаты матчей

Волендам
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Валвейк
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

6
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

6
6
Волендам
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
50% (7)
0% (0)
Валвейк
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

24
16

Упущенные победы

9
12
Волендам
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (7)
41% (12)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
38% (11)
31% (9)
Валвейк
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
17% (5)
41% (12)
41% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
34% (10)
31% (9)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

6
9

Волевые победы

27
17

Упущенные победы

15
18

Голы по времени матча

Забито

13
10
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
22 Не забивали 22
3
23%
2
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
4
31%
4
40%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
2
15%
2
20%
76-90

Пропущено

39
25
13 В 1-м тайме 13
26 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 13
6
15%
2
8%
1-15
2
5%
8
32%
16-30
5
13%
3
12%
31-45
8
21%
1
4%
46-60
6
15%
4
16%
61-75
12
31%
7
28%
76-90

Забито

16
17
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
17 Не забивали 19
3
19%
1
6%
1-15
1
6%
4
24%
16-30
3
19%
3
18%
31-45
2
13%
3
18%
46-60
2
13%
3
18%
61-75
5
31%
3
18%
76-90

Пропущено

32
22
11 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
6
19%
0
0%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
5
16%
4
18%
31-45
7
22%
8
36%
46-60
4
13%
2
9%
61-75
10
31%
6
27%
76-90

Забито

29
27
11 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 9
10 Не забивали 12
6
21%
3
11%
1-15
2
7%
4
15%
16-30
3
10%
5
19%
31-45
6
21%
7
26%
46-60
5
17%
3
11%
61-75
7
24%
5
19%
76-90

Пропущено

71
47
24 В 1-м тайме 19
47 Во 2-м тайме 28
20 Пропускали первыми 19
27 Не пропускали 25
12
17%
2
4%
1-15
2
3%
10
21%
16-30
10
14%
7
15%
31-45
15
21%
9
19%
46-60
10
14%
6
13%
61-75
22
31%
13
28%
76-90

Результаты последних матчей

Волендам
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Волендам - Фейеноорд 0:0 Алмере Сити - Волендам 1:1 АДО Ден Хааг - Волендам 4:0 Волендам - АЗ Алкмаар 0:4
ПЕК Зволле - Волендам 1:1 Волендам - НЕК Неймеген 2:5 Волендам - Херенвен 0:4 Витесс - Волендам 1:1 Волендам - ПСВ 1:5 Утрехт - Волендам 4:2 Волендам - Фортуна Ситтард 0:1 Хераклес - Волендам 1:1 Волендам - Алмере Сити 0:1 Винтертур - Волендам 0:2 Волендам - Партизани 1:1 Херенвен - Волендам 1:2 Фейеноорд - Волендам 3:1 Волендам - ПЕК Зволле 0:5 АЗ Алкмаар - Волендам 3:0 Эксельсиор Масслёйс - Волендам 1:0
Валвейк
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Валвейк - Алмере Сити 0:0 Валвейк - Херенвен 1:1 Эксельсиор - Валвейк 1:1 Валвейк - Витесс 3:1
Гоу Эхед Иглс - Валвейк 1:0 Валвейк - Фортуна Ситтард 0:1 Фейеноорд - Валвейк 1:0 Валвейк - НЕК Неймеген 2:0 Твенте - Валвейк 3:0 Валвейк - Спарта Роттердам 1:1 Аякс - Валвейк 4:1 Валвейк - Хераклес 1:2 Валвейк - Кавкаб Марракеш 1:1 Утрехт - Валвейк 1:1 Фортуна Ситтард - Валвейк 1:0 Валвейк - Аякс 2:3 Валвейк - Эксельсиор 2:2 ПЕК Зволле - Валвейк 1:2 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 0:1 Валвейк - Фейеноорд 1:2

Результаты матчей

Волендам
Валвейк

Точный счет

0:1
2 раза 13%
0:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
3:1
3 раза 21%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 64%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%

Точный счет

3:1
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
0:4
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
1:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 45%
0
9 раз 31%
2
4 раза 14%
3
3 раза 10%
0
11 раз 38%
1
10 раз 34%
2
7 раз 24%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Волендам
Валвейк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
11
4
4
11
1.5
5
10
2
13
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
7
7
3
11
1.5
3
11
1
13
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
9
0.5
Больше Меньше
18
11
7
22
1.5
8
21
3
26
2.5
1
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 29 25 3 1 89 - 17 78
2.
Фейеноорд
 Заявка 29 21 6 2 79 - 23 69
3.
Твенте
 Заявка 29 18 6 5 55 - 28 60
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 29 15 7 7 57 - 35 52
5.
НЕК Неймеген
 Заявка 29 12 10 7 59 - 43 46
6.
Аякс
 Заявка 29 12 9 8 64 - 60 45
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 29 11 9 9 43 - 37 42
8.
Утрехт
 Заявка 28 10 9 9 38 - 38 39
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 29 10 7 12 42 - 41 37
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 29 9 8 12 34 - 51 35
11.
Херенвен
 Заявка 28 9 6 13 46 - 53 33
12.
Алмере Сити
 Заявка 29 7 12 10 28 - 45 33
13.
Хераклес
 Заявка 29 9 5 15 40 - 60 32
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 29 8 7 14 38 - 56 31
15.
Валвейк
 Заявка 29 6 6 17 29 - 50 24
16.
Эксельсиор
 Заявка 29 4 10 15 40 - 64 22
17.
Волендам
 Заявка 29 4 7 18 30 - 70 19
18.
Витесс
 Заявка 29 4 5 20 22 - 62 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 14 13 1 0 41 - 8 40
2.
Твенте
 Заявка 15 12 1 2 30 - 14 37
3.
Фейеноорд
 Заявка 15 11 3 1 42 - 10 36
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 14 9 2 3 34 - 14 29
5.
НЕК Неймеген
 Заявка 14 8 3 3 31 - 17 27
6.
Аякс
 Заявка 14 7 5 2 32 - 21 26
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 14 7 4 3 26 - 18 25
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 15 7 4 4 30 - 17 25
9.
Утрехт
 Заявка 14 6 5 3 26 - 21 23
10.
Херенвен
 Заявка 14 6 3 5 27 - 22 21
11.
Хераклес
 Заявка 14 6 3 5 25 - 28 21
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 15 4 5 6 22 - 24 17
13.
Валвейк
 Заявка 15 4 4 7 19 - 25 16
14.
Алмере Сити
 Заявка 14 3 6 5 14 - 22 15
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 15 4 3 8 15 - 28 15
16.
Эксельсиор
 Заявка 14 2 7 5 18 - 24 13
17.
Волендам
 Заявка 15 3 2 10 14 - 38 11
18.
Витесс
 Заявка 15 1 5 9 10 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 15 12 2 1 48 - 9 38
2.
Фейеноорд
 Заявка 14 10 3 1 37 - 13 33
3.
Твенте
 Заявка 14 6 5 3 25 - 14 23
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 15 6 5 4 23 - 21 23
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 14 6 2 6 20 - 17 20
6.
Аякс
 Заявка 15 5 4 6 32 - 39 19
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 15 4 7 4 28 - 26 19
8.
Алмере Сити
 Заявка 15 4 6 5 14 - 23 18
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 14 4 5 5 13 - 20 17
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 14 4 4 6 23 - 28 16
11.
Утрехт
 Заявка 14 4 4 6 12 - 17 16
12.
Херенвен
 Заявка 14 3 3 8 19 - 31 12
13.
Хераклес
 Заявка 15 3 2 10 15 - 32 11
14.
Фортуна Ситтард
 Заявка 15 2 4 9 8 - 33 10
15.
Витесс
 Заявка 14 3 0 11 12 - 36 9
16.
Эксельсиор
 Заявка 15 2 3 10 22 - 40 9
17.
Валвейк
 Заявка 14 2 2 10 10 - 25 8
18.
Волендам
 Заявка 14 1 5 8 16 - 32 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 26 (2)
ПСВ Де Йонг Люк 24 (11)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 23 (6)
Аякс Бробби Брайан 17 (7)
Твенте Ван Волфсвинкель Рикки 13
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Гут Родриго 1 7
Валвейк Мейерс Арон 8
Хераклес Брюнс Томас 8
Эксельсиор Бас Юлиан 8
ПЕК Зволле Ансельмо Гарсия-Макналти 8
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