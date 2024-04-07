Тур: 29. Стадион: Де Аделарсхорст. Зрители: 9827 Главный судья: Нихуйс Бас
1:1
Конец матча
0'
1:0
11' ГолЭдвардсен Оливер
1:1
23' ГолРобине Тома
45' Желтая карточкаФлоранюс Шерел
45' Желтая карточкаАдеканье Бобби
73' Желтая карточкаМартинсен Якоб
90'+8
Ход матча
11'
1:0
23'
1:1
45'
45'
73'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 6
-
3 Угловые 7
-
2 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
339 Количество передач 393
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
25
Амофа
Джамал
32
Батен
Тибо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Амофа ДжамалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Батен ТибоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Малдер ЭрвинВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Джеймс ДеанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Саатоф ПимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Лука Эверинк
-
Главный тренер: Хаке Рене
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Налич АдиНападающий
- Запасные игроки
-
29 Этемади АгилВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Коррин МиланПолузащитник
-
28 Ресинк СтейеПолузащитник
- Нападающий
-
24 Маттуар ФезНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пастор Алекс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Гоу Эхед Иглс
Алмере Сити
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 3 победы
17 матчей
58.8%
29.4%
11.8%
10 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
15
Голов в среднем за матч
2.29
1.5
Среднее время на гол
39
60
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1
1.14
Среднее время на гол
90
78
Всего голов
26
23
Голов в среднем за матч
1.53
1.35
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
58
66
Бомбардиры внутри турнира
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виллюмссон Виллюм
|7
|0.24
|Эдвардсен Виктор
|6 (2)
|0.21
|Эдвардсен Оливер
|6
|0.21
|Кюйперс Бас
|5
|0.17
|Со Силла
|5
|0.17
|Ромменс Филипп
|3 (1)
|0.1
|Мартинсен Якоб
|3
|0.1
|Крамер Йорис
|2
|0.07
|Льянсана Энрик
|2
|0.07
|Дейл Матс
|1 (1)
|0.03
|Наубер Геррит
|1
|0.03
|Линторст Эверт
|1
|0.03
|Амофа Джамал
|1
|0.03
|Адеканье Бобби
|0
|0
|Батен Тибо
|0
|0
|Тенгстедт Сёрен
|0
|0
|Штоккерс Финн
|0
|0
Алмере Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Робине Тома
|10 (3)
|0.34
|Катлайн Йоанн
|3
|0.1
|Хансен Корнелиус
|2
|0.07
|Ван Де Камп Йокем Ритмистер
|2
|0.07
|Якобс Йоей
|2
|0.07
|Китала Янн
|2
|0.07
|Ван ла Парра Райив
|1
|0.03
|Мбе Со Лоик
|1
|0.03
|Ресинк Стейе
|1
|0.03
|Пост Данни
|1
|0.03
|Пенья Альваро
|1
|0.03
|Налич Ади
|1
|0.03
|Копмейнерс Пер
|0
|0
|Дёйвестейн Лансе
|0
|0
|Акуджоби Хамди
|0
|0
|Флоранюс Шерел
|0
|0
|Коррин Милан
|0
|0
|Эсаяс Марселенсио
|0
|0
Карточки
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амофа Джамал
|5
|1
|Кюйперс Бас
|6
|0
|Адеканье Бобби
|4
|1
|Наубер Геррит
|3
|0
|Батен Тибо
|3
|0
|Бломме Ксандер
|3
|0
|Виллюмссон Виллюм
|1
|1
|Крамер Йорис
|2
|0
|Дейл Матс
|2
|0
|Де Ланге Жеффри
|2
|0
|Мартинсен Якоб
|2
|0
|Эдвардсен Виктор
|1
|0
|Ромменс Филипп
|1
|0
|Со Силла
|1
|0
|Льянсана Энрик
|1
|0
Алмере Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Брюген Дамиан
|6
|1
|Якобс Йоей
|7
|0
|Флоранюс Шерел
|6
|0
|Копмейнерс Пер
|6
|0
|Робине Тома
|4
|1
|Ресинк Стейе
|5
|0
|Барбе Тео
|4
|0
|Пенья Альваро
|3
|0
|Китала Янн
|3
|0
|Ройо Манел
|2
|0
|Мбе Со Лоик
|2
|0
|Акуджоби Хамди
|2
|0
|Хансен Корнелиус
|2
|0
|Ван ла Парра Райив
|1
|0
|Налич Ади
|1
|0
|Дёйвестейн Лансе
|1
|0
|Катлайн Йоанн
|1
|0
|Эсаяс Марселенсио
|1
|0
|Ван Де Камп Йокем Ритмистер
|1
|0
|Ван Дайвен Джейсон
|1
|0
Результаты матчей
Гоу Эхед Иглс
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
60% (9)
0% (0)
Алмере Сити
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
7
9
Гоу Эхед Иглс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Алмере Сити
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
16
17
Упущенные победы
11
11
Гоу Эхед Иглс
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (11)
34% (10)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
48% (14)
14% (4)
Алмере Сити
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (8)
48% (14)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
48% (14)
31% (9)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
20
18
Упущенные победы
18
20
Голы по времени матча
Забито
30
15
12 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 8
17 Не забивали 18
3
10%
3
20%
1-15
2
7%
3
20%
16-30
7
23%
3
20%
31-45
2
7%
1
7%
46-60
7
23%
1
7%
61-75
9
30%
4
27%
76-90
Пропущено
17
22
10 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
3
18%
5
23%
1-15
4
24%
2
9%
16-30
3
18%
2
9%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
2
12%
6
27%
61-75
5
29%
29%
5
23%
76-90
Забито
13
13
3 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
19 Не забивали 21
1
8%
1
8%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
1
8%
3
23%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
3
23%
61-75
5
38%
5
38%
76-90
Пропущено
20
23
7 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
3
15%
3
13%
1-15
2
10%
2
9%
16-30
2
10%
1
4%
31-45
7
35%
1
4%
46-60
1
5%
7
30%
61-75
5
25%
9
39%
76-90
Забито
43
28
15 В 1-м тайме 14
28 Во 2-м тайме 14
14 Забивали первыми 13
7 Не забивали 10
4
9%
4
14%
1-15
3
7%
4
14%
16-30
8
19%
6
21%
31-45
5
12%
1
4%
46-60
9
21%
4
14%
61-75
14
33%
9
32%
76-90
Пропущено
37
45
17 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 30
13 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 19
6
16%
8
18%
1-15
6
16%
4
9%
16-30
5
14%
3
7%
31-45
7
19%
3
7%
46-60
3
8%
13
29%
61-75
10
27%
14
31%
76-90
Результаты последних матчей
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Эксельсиор 3:0 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 0:1
Гоу Эхед Иглс - Валвейк 1:0 Твенте - Гоу Эхед Иглс 3:0 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:1 Витесс - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 2:2 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 0:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:3 Боруссия М - Гоу Эхед Иглс 3:2 Гоу Эхед Иглс - Де Трефферс 7:1 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:2 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:3 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:1 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 0:1
Алмере Сити
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Валвейк - Алмере Сити 0:0 Алмере Сити - Волендам 1:1 Фортуна - Алмере Сити 0:2 Витесс - Алмере Сити 1:1
Алмере Сити - Утрехт 1:1 Хераклес - Алмере Сити 2:2 Алмере Сити - Фейеноорд 0:2 ПЕК Зволле - Алмере Сити 0:1 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:0 Алмере Сити - Эксельсиор 2:1 ПСВ - Алмере Сити 2:0 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 0:0 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 1:2 Волендам - Алмере Сити 0:1 Херенвен - Алмере Сити 2:4 Катвийк - Алмере Сити 1:2 Алмере Сити - Витесс 5:0 АЗ Алкмаар - Алмере Сити 4:1 Херенвен - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - Хераклес 0:5
Результаты матчей
Гоу Эхед Иглс
Алмере Сити
Точный счет
3:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 29%
0:2
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
Точный счет
1:1
6 раз 21%
0:2
4 раза 14%
3:0
4 раза 14%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
0:0
5 раз 17%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 38%
0
7 раз 24%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
1
13 раз 45%
0
10 раз 34%
2
5 раз 17%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Гоу Эхед Иглс
Алмере Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
86
87
311
69
113
312
113
114
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
114
311
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
227
Больше Меньше
1910
1118
623
623
128
326
128
128
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|25
|3
|1
|89 - 17
|78
|2.
|Заявка
|29
|21
|6
|2
|79 - 23
|69
|3.
|Заявка
|29
|18
|6
|5
|55 - 28
|60
|4.
|Заявка
|29
|15
|7
|7
|57 - 35
|52
|5.
|Заявка
|29
|12
|10
|7
|59 - 43
|46
|6.
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|64 - 60
|45
|7.
|Заявка
|29
|11
|9
|9
|43 - 37
|42
|8.
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|38 - 38
|39
|9.
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|42 - 41
|37
|10.
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|34 - 51
|35
|11.
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|46 - 53
|33
|12.
|Заявка
|29
|7
|12
|10
|28 - 45
|33
|13.
|Заявка
|29
|9
|5
|15
|40 - 60
|32
|14.
|Заявка
|29
|8
|7
|14
|38 - 56
|31
|15.
|0:0 Заявка
|29
|6
|7
|16
|27 - 47
|25
|16.
|Заявка
|29
|4
|10
|15
|40 - 64
|22
|17.
|Заявка
|29
|4
|5
|20
|22 - 62
|17
|18.
|0:0 Заявка
|29
|3
|8
|18
|27 - 68
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|13
|1
|0
|41 - 8
|40
|2.
|Заявка
|15
|12
|1
|2
|30 - 14
|37
|3.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|42 - 10
|36
|4.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|34 - 14
|29
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|31 - 17
|27
|6.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|32 - 21
|26
|7.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|26 - 18
|25
|8.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|30 - 17
|25
|9.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|26 - 21
|23
|10.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|27 - 22
|21
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|25 - 28
|21
|12.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|22 - 24
|17
|13.
|0:0 Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 25
|16
|14.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|14 - 22
|15
|15.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|15 - 28
|15
|16.
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|18 - 24
|13
|17.
|0:0 Заявка
|15
|2
|3
|10
|11 - 36
|9
|18.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|10 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|48 - 9
|38
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|37 - 13
|33
|3.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|25 - 14
|23
|4.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|23 - 21
|23
|5.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|20 - 17
|20
|6.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|32 - 39
|19
|7.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|28 - 26
|19
|8.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 23
|18
|9.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|13 - 20
|17
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|23 - 28
|16
|11.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|12 - 17
|16
|12.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|19 - 31
|12
|13.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|15 - 32
|11
|14.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|8 - 33
|10
|15.
|Заявка
|14
|3
|0
|11
|12 - 36
|9
|16.
|0:0 Заявка
|14
|2
|3
|9
|8 - 22
|9
|17.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|22 - 40
|9
|18.
|0:0 Заявка
|14
|1
|5
|8
|16 - 32
|8
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|26 (2)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|24 (11)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|23 (6)
|Аякс
|Бробби Брайан
|17 (7)
|Твенте
|Ван Волфсвинкель Рикки
|13
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|1 7
|Валвейк
|Мейерс Арон
|8
|Хераклес
|Брюнс Томас
|8
|Эксельсиор
|Бас Юлиан
|8
|ПЕК Зволле
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|8