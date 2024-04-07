Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Пеер Копмейнерс не смог попасть в створ ударом издали

Пеер Копмейнерс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Пеер Копмейнерс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Адеканье Бобби получает желтую карточку за неспортивное поведение

46' Флоранюс Шерел совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Кюйперс Бас не смог попасть в створ ударом издали

45' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Налич Ади оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

42' Йоей Якобс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Радлингер Самуэль взял и забрал мяч на выходе

39' Пеер Копмейнерс из команды Алмере Сити подал угловой справа.

36' Эдвардсен Оливер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Флоранюс Шерел не смог попасть в створ ударом издали

31' Йоей Якобс пробует нанести удар издали, но Джеффри де Ланге держит все под контролем

29' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Матч возобновлен

28' Ох, нехорошо это выглядит. Амофа Джамал получил травму и медбригада забирает его с поля.

28' Амофа Джамал на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Хорошую попытку сделал Пенья Альваро . Удар в створ, но вратарь начеку

25' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Пеер Копмейнерс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Йоей Якобс нанес удар, но тот был заблокирован.

22' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Робине Тома и попал в каркас ворот!

21' Пеер Копмейнерс из команды Алмере Сити подал угловой слева.

21' Пеер Копмейнерс из команды Алмере Сити разыграл угловой с левого угла.

20' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Эдвардсен Оливер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Игрок из команды Алмере Сити делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

16' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Игрок из команды Алмере Сити делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

11' Г О О О О Л - Эдвардсен Оливер забивает ударом с правой ноги!

11' Хорошую попытку сделал Серен Тенгстедт. Удар в створ, но вратарь начеку

11' Адеканье Бобби создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Дейл Матс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола