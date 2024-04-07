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  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 29. Стадион: . Зрители: 9827 Главный судья: Нихуйс Бас
Гоу Эхед Иглс
1:1
Конец матча
Алмере Сити
0'
1:0
11' Гол
Эдвардсен Оливер
1:1
23' Гол
Робине Тома
45' Желтая карточка
Флоранюс Шерел
45' Желтая карточка
Адеканье Бобби
73' Желтая карточка
Мартинсен Якоб
90'+8

Ход матча

11'
Эдвардсен Оливер
1:0
23'
1:1
Робине Тома
(Акуджоби Хамди)
45'
 
Флоранюс Шерел
45'
Адеканье Бобби
 
60'
 
Налич Ади
Пенья Альваро
60'
 
Ресинк Стейе
Ван ла Парра Райив
66'
Мартинсен Якоб
Тенгстедт Сёрен
 
66'
Штоккерс Финн
Батен Тибо
 
73'
Мартинсен Якоб
 
77'
 
Коррин Милан
Флоранюс Шерел
86'
Эдвардсен Виктор
Эдвардсен Оливер
 
88'
 
Маттуар Фез
Ван Де Камп Йокем Ритмистер

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 7
  • 2 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 339 Количество передач 393
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Де
Ланге
Жеффри
2
Дейл
Матс
25
Амофа
Джамал
4
Крамер
Йорис
5
Кюйперс
Бас
18
Виллюмссон
Виллюм
7
Тенгстедт
Сёрен
20
Бломме
Ксандер
11
Адеканье
Бобби
32
Батен
Тибо
23
Эдвардсен
Оливер
18
Радлингер
Самуэль
3
Якобс
Йоей
4
Ван
Брюген
Дамиан
6
Пенья
Альваро
2
Флоранюс
Шерел
20
Акуджоби
Хамди
15
Копмейнерс
Пер
39
Ван
Де
Камп
Йокем
Ритмистер
19
Катлайн
Йоанн
9
Робине
Тома
16
Налич
Ади
Гоу Эхед Иглс
4-3-3
Алмере Сити
4-4-2

История личных встреч

Гоу Эхед Иглс
Алмере Сити

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 3 победы

17 матчей

58.8%
29.4%
11.8%
10 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

Э
0:0
К
0:2
ПД
3:0
ПД
3:0
ПД
1:1
К
1:3
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
3:4
ПД
4:1
ПД
2:2
ПД
0:2
ПД
0:2
ПД
2:2

Голы

Всего голов

16
15

Голов в среднем за матч

2.29
1.5

Среднее время на гол

39
60

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1
1.14

Среднее время на гол

90
78

Всего голов

26
23

Голов в среднем за матч

1.53
1.35

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

58
66

Бомбардиры внутри турнира

Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллюмссон Виллюм 7 0.24
Эдвардсен Виктор 6 (2) 0.21
Эдвардсен Оливер 6 0.21
Кюйперс Бас 5 0.17
Со Силла 5 0.17
Ромменс Филипп 3 (1) 0.1
Мартинсен Якоб 3 0.1
Крамер Йорис 2 0.07
Льянсана Энрик 2 0.07
Дейл Матс 1 (1) 0.03
Наубер Геррит 1 0.03
Линторст Эверт 1 0.03
Амофа Джамал 1 0.03
Адеканье Бобби 0 0
Батен Тибо 0 0
Тенгстедт Сёрен 0 0
Штоккерс Финн 0 0
Алмере Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Робине Тома 10 (3) 0.34
Катлайн Йоанн 3 0.1
Хансен Корнелиус 2 0.07
Ван Де Камп Йокем Ритмистер 2 0.07
Якобс Йоей 2 0.07
Китала Янн 2 0.07
Ван ла Парра Райив 1 0.03
Мбе Со Лоик 1 0.03
Ресинк Стейе 1 0.03
Пост Данни 1 0.03
Пенья Альваро 1 0.03
Налич Ади 1 0.03
Копмейнерс Пер 0 0
Дёйвестейн Лансе 0 0
Акуджоби Хамди 0 0
Флоранюс Шерел 0 0
Коррин Милан 0 0
Эсаяс Марселенсио 0 0

Карточки

Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амофа Джамал 5 1
Кюйперс Бас 6 0
Адеканье Бобби 4 1
Наубер Геррит 3 0
Батен Тибо 3 0
Бломме Ксандер 3 0
Виллюмссон Виллюм 1 1
Крамер Йорис 2 0
Дейл Матс 2 0
Де Ланге Жеффри 2 0
Мартинсен Якоб 2 0
Эдвардсен Виктор 1 0
Ромменс Филипп 1 0
Со Силла 1 0
Льянсана Энрик 1 0
Алмере Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Брюген Дамиан 6 1
Якобс Йоей 7 0
Флоранюс Шерел 6 0
Копмейнерс Пер 6 0
Робине Тома 4 1
Ресинк Стейе 5 0
Барбе Тео 4 0
Пенья Альваро 3 0
Китала Янн 3 0
Ройо Манел 2 0
Мбе Со Лоик 2 0
Акуджоби Хамди 2 0
Хансен Корнелиус 2 0
Ван ла Парра Райив 1 0
Налич Ади 1 0
Дёйвестейн Лансе 1 0
Катлайн Йоанн 1 0
Эсаяс Марселенсио 1 0
Ван Де Камп Йокем Ритмистер 1 0
Ван Дайвен Джейсон 1 0

Результаты матчей

Гоу Эхед Иглс
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
60% (9)
0% (0)
Алмере Сити
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

7
9
Гоу Эхед Иглс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Алмере Сити
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

16
17

Упущенные победы

11
11
Гоу Эхед Иглс
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (11)
34% (10)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
48% (14)
14% (4)
Алмере Сити
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (8)
48% (14)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
48% (14)
31% (9)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

20
18

Упущенные победы

18
20

Голы по времени матча

Забито

30
15
12 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 8
17 Не забивали 18
3
10%
3
20%
1-15
2
7%
3
20%
16-30
7
23%
3
20%
31-45
2
7%
1
7%
46-60
7
23%
1
7%
61-75
9
30%
4
27%
76-90

Пропущено

17
22
10 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
3
18%
5
23%
1-15
4
24%
2
9%
16-30
3
18%
2
9%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
2
12%
6
27%
61-75
5
29%
29%
5
23%
76-90

Забито

13
13
3 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
19 Не забивали 21
1
8%
1
8%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
1
8%
3
23%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
3
23%
61-75
5
38%
5
38%
76-90

Пропущено

20
23
7 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
3
15%
3
13%
1-15
2
10%
2
9%
16-30
2
10%
1
4%
31-45
7
35%
1
4%
46-60
1
5%
7
30%
61-75
5
25%
9
39%
76-90

Забито

43
28
15 В 1-м тайме 14
28 Во 2-м тайме 14
14 Забивали первыми 13
7 Не забивали 10
4
9%
4
14%
1-15
3
7%
4
14%
16-30
8
19%
6
21%
31-45
5
12%
1
4%
46-60
9
21%
4
14%
61-75
14
33%
9
32%
76-90

Пропущено

37
45
17 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 30
13 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 19
6
16%
8
18%
1-15
6
16%
4
9%
16-30
5
14%
3
7%
31-45
7
19%
3
7%
46-60
3
8%
13
29%
61-75
10
27%
14
31%
76-90

Результаты последних матчей

Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Эксельсиор 3:0 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 0:1
Гоу Эхед Иглс - Валвейк 1:0 Твенте - Гоу Эхед Иглс 3:0 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:1 Витесс - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 2:2 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 0:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:3 Боруссия М - Гоу Эхед Иглс 3:2 Гоу Эхед Иглс - Де Трефферс 7:1 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:2 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:3 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:1 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 0:1
Алмере Сити
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Валвейк - Алмере Сити 0:0 Алмере Сити - Волендам 1:1 Фортуна - Алмере Сити 0:2 Витесс - Алмере Сити 1:1
Алмере Сити - Утрехт 1:1 Хераклес - Алмере Сити 2:2 Алмере Сити - Фейеноорд 0:2 ПЕК Зволле - Алмере Сити 0:1 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:0 Алмере Сити - Эксельсиор 2:1 ПСВ - Алмере Сити 2:0 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 0:0 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 1:2 Волендам - Алмере Сити 0:1 Херенвен - Алмере Сити 2:4 Катвийк - Алмере Сити 1:2 Алмере Сити - Витесс 5:0 АЗ Алкмаар - Алмере Сити 4:1 Херенвен - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - Хераклес 0:5

Результаты матчей

Гоу Эхед Иглс
Алмере Сити

Точный счет

3:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
0:2
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%

Точный счет

1:1
6 раз 21%
0:2
4 раза 14%
3:0
4 раза 14%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
0:0
5 раз 17%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 38%
0
7 раз 24%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
1
13 раз 45%
0
10 раз 34%
2
5 раз 17%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Гоу Эхед Иглс
Алмере Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
8
6
8
7
1.5
3
11
6
9
2.5
1
13
3
12
3.5
1
13
1
14
4.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
11
4
3
11
1.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
7
0.5
Больше Меньше
19
10
11
18
1.5
6
23
6
23
2.5
1
28
3
26
3.5
1
28
1
28
4.5
1
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 29 25 3 1 89 - 17 78
2.
Фейеноорд
 Заявка 29 21 6 2 79 - 23 69
3.
Твенте
 Заявка 29 18 6 5 55 - 28 60
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 29 15 7 7 57 - 35 52
5.
НЕК Неймеген
 Заявка 29 12 10 7 59 - 43 46
6.
Аякс
 Заявка 29 12 9 8 64 - 60 45
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 29 11 9 9 43 - 37 42
8.
Утрехт
 Заявка 28 10 9 9 38 - 38 39
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 29 10 7 12 42 - 41 37
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 29 9 8 12 34 - 51 35
11.
Херенвен
 Заявка 28 9 6 13 46 - 53 33
12.
Алмере Сити
 Заявка 29 7 12 10 28 - 45 33
13.
Хераклес
 Заявка 29 9 5 15 40 - 60 32
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 29 8 7 14 38 - 56 31
15.
Валвейк
 0:0 Заявка 29 6 7 16 27 - 47 25
16.
Эксельсиор
 Заявка 29 4 10 15 40 - 64 22
17.
Витесс
 Заявка 29 4 5 20 22 - 62 17
18.
Волендам
 0:0 Заявка 29 3 8 18 27 - 68 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 14 13 1 0 41 - 8 40
2.
Твенте
 Заявка 15 12 1 2 30 - 14 37
3.
Фейеноорд
 Заявка 15 11 3 1 42 - 10 36
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 14 9 2 3 34 - 14 29
5.
НЕК Неймеген
 Заявка 14 8 3 3 31 - 17 27
6.
Аякс
 Заявка 14 7 5 2 32 - 21 26
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 14 7 4 3 26 - 18 25
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 15 7 4 4 30 - 17 25
9.
Утрехт
 Заявка 14 6 5 3 26 - 21 23
10.
Херенвен
 Заявка 14 6 3 5 27 - 22 21
11.
Хераклес
 Заявка 14 6 3 5 25 - 28 21
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 15 4 5 6 22 - 24 17
13.
Валвейк
 0:0 Заявка 15 4 4 7 19 - 25 16
14.
Алмере Сити
 Заявка 14 3 6 5 14 - 22 15
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 15 4 3 8 15 - 28 15
16.
Эксельсиор
 Заявка 14 2 7 5 18 - 24 13
17.
Волендам
 0:0 Заявка 15 2 3 10 11 - 36 9
18.
Витесс
 Заявка 15 1 5 9 10 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 15 12 2 1 48 - 9 38
2.
Фейеноорд
 Заявка 14 10 3 1 37 - 13 33
3.
Твенте
 Заявка 14 6 5 3 25 - 14 23
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 15 6 5 4 23 - 21 23
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 14 6 2 6 20 - 17 20
6.
Аякс
 Заявка 15 5 4 6 32 - 39 19
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 15 4 7 4 28 - 26 19
8.
Алмере Сити
 Заявка 15 4 6 5 14 - 23 18
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 14 4 5 5 13 - 20 17
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 14 4 4 6 23 - 28 16
11.
Утрехт
 Заявка 14 4 4 6 12 - 17 16
12.
Херенвен
 Заявка 14 3 3 8 19 - 31 12
13.
Хераклес
 Заявка 15 3 2 10 15 - 32 11
14.
Фортуна Ситтард
 Заявка 15 2 4 9 8 - 33 10
15.
Витесс
 Заявка 14 3 0 11 12 - 36 9
16.
Валвейк
 0:0 Заявка 14 2 3 9 8 - 22 9
17.
Эксельсиор
 Заявка 15 2 3 10 22 - 40 9
18.
Волендам
 0:0 Заявка 14 1 5 8 16 - 32 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 26 (2)
ПСВ Де Йонг Люк 24 (11)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 23 (6)
Аякс Бробби Брайан 17 (7)
Твенте Ван Волфсвинкель Рикки 13
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Гут Родриго 1 7
Валвейк Мейерс Арон 8
Хераклес Брюнс Томас 8
Эксельсиор Бас Юлиан 8
ПЕК Зволле Ансельмо Гарсия-Макналти 8
Весь список
  • Второй тайм
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Гоу Эхед Иглс: 46%, Алмере Сити: 54%.
  • 97'
    Судья сигнализирует, что Пеер Копмейнерс из команды Алмере Сити поставил подножку. Пострадал Бломме Ксандер
  • 96'
    Гоу Эхед Иглс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 96'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 96'
    Коррин Милан возвращается на поле.
  • 96'
    Ох, нехорошо это выглядит. Коррин Милан получил травму и медбригада забирает его с поля.
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