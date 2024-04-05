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  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Фраппарт Стефани
Монако
 
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Ренн
Прогнозы 52
Монако 96.2% (50)
X 3.8% (2)
Ренн 0% (0)
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Монако
Ничья
Ренн
4.10
4.04
4.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Монако
Ренн

История личных встреч

Монако
Ренн

20 матчей

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

31 матч

54.8%
19.4%
25.8%
17 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

35.5%
41.9%
22.6%
11 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

45.2%
32.3%
22.5%
14 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
1:2
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
2:3
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
3:2
Л1
2:2
КЛ
1:1
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
2:3
КЛ
7:0
Л1
3:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
К
3:1
Л1
2:0
Л1
0:1
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
3:1
Л1
2:1
Л1
1:2
Л1
0:1

Голы

Всего голов

35
16

Голов в среднем за матч

2.06
1.14

Среднее время на гол

43
78

Всего голов

19
15

Голов в среднем за матч

1.36
0.88

Среднее время на гол

66
102

Всего голов

54
31

Голов в среднем за матч

1.74
1

Тотал матчей

2.5
25
Больше 81%
Меньше 19%
6
16
Больше 52%
Меньше 48%
15
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

51
90

Бомбардиры внутри турнира

Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 11 (1) 0.41
Минамино Такуми 8 0.3
Балогун Фоларин 7 0.26
Головин Александр 6 0.22
Аклиуш Манес 6 0.22
Вандерсон V 3 0.11
Закария Денис 3 0.11
Фофана Юссуф 2 0.07
Якобс Исмаил 1 0.04
Синго Вилфред 1 0.04
Матсима Крислен 1 0.04
Бен Сехир Элиссе 1 0.04
Марипан Гильермо 1 0.04
Боаду Мирон 1 0.04
Кайо Энрике 0 0
Керер Тило 0 0
Салису Мохаммед 0 0
Матазо Элио 0 0
Камара Мохамед 0 0
Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буриго Бенжамен 7 (5) 0.26
Террье Мартен 6 0.22
Мюинга Арно 6 (2) 0.22
Гуйри Амин 5 0.19
Блас Людовик 4 (1) 0.15
Дуэ Дезире 3 0.11
Салах Ибрагим 3 0.11
Трюффер Адриен 1 0.04
Ассиньон Лоренс 1 0.04
Доку Жереми 1 0.04
Ву Кристофер 1 0.04
Теате Артур 1 0.04
Омари Вармед 1 0.04
Сантамария Батист 0 0
Ле Фе Энцо 0 0
Дуэ Гела 0 0

Карточки

Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Закария Денис 10 2
Головин Александр 8 1
Синго Вилфред 6 0
Магасса Сунгуту 6 0
Вандерсон V 4 1
Камара Мохамед 4 0
Фофана Юссуф 3 0
Диоп Эден 3 0
Бен-Йеддер Виссам 2 0
Минамино Такуми 2 0
Керер Тило 2 0
Салису Мохаммед 2 0
Матсима Крислен 2 0
Матазо Элио 2 0
Аклиуш Манес 2 0
Ади Хюттер 2 0
Марипан Гильермо 0 1
Маецки Радослав 1 0
Дьятта Крепен 1 0
Балогун Фоларин 1 0
Уаттара Кассум 1 0
Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матич Неманья 7 0
Омари Вармед 5 1
Мюинга Арно 4 0
Трюффер Адриен 4 0
Ассиньон Лоренс 4 0
Блас Людовик 3 0
Ву Кристофер 1 1
Салах Ибрагим 2 0
Буриго Бенжамен 2 0
Сантамария Батист 2 0
Ле Фе Энцо 2 0
Теате Артур 2 0
Сейду Алиду 2 0
Йылдырым Бертуг 2 0
Дуэ Дезире 2 0
Дуэ Гела 0 1
Манданда Стив 1 0
Галлон Готье 1 0
Матусива Азор 1 0
Террье Мартен 1 0
Гуйри Амин 1 0
Жюльен Стефан 1 0

Результаты матчей

Монако
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Ренн
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

6
7
Монако
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Ренн
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
8

Упущенные победы

30
25
Монако
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (7)
44% (12)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
37% (10)
33% (9)
Ренн
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (5)
41% (11)
41% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
22% (6)
48% (13)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

10
11

Упущенные победы

36
32

Голы по времени матча

Забито

21
14
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 19
3
14%
2
14%
1-15
4
19%
3
21%
16-30
3
14%
3
21%
31-45
7
33%
3
21%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
1
5%
3
21%
76-90

Пропущено

12
13
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
2
17%
3
23%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
2
15%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
1
8%
3
23%
61-75
4
33%
4
31%
76-90

Забито

32
28
16 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 9
15 Не забивали 14
3
9%
4
14%
1-15
9
28%
4
14%
16-30
4
13%
2
7%
31-45
5
16%
6
21%
46-60
4
13%
5
18%
61-75
7
22%
7
25%
76-90

Пропущено

25
18
12 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 12
5
20%
0
0%
1-15
1
4%
1
6%
16-30
6
24%
6
33%
31-45
4
16%
3
17%
46-60
3
12%
5
28%
61-75
6
24%
3
17%
76-90

Забито

53
42
26 В 1-м тайме 18
27 Во 2-м тайме 24
13 Забивали первыми 14
5 Не забивали 6
6
11%
6
14%
1-15
13
25%
7
17%
16-30
7
13%
5
12%
31-45
12
23%
9
21%
46-60
7
13%
5
12%
61-75
8
15%
10
24%
76-90

Пропущено

37
31
18 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 21
7
19%
3
10%
1-15
3
8%
1
3%
16-30
8
22%
8
26%
31-45
5
14%
4
13%
46-60
4
11%
8
26%
61-75
10
27%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Монако
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Мец - Монако 2:5 Монако - Лорьян 2:2 Страсбург - Монако 0:1 Монако - ПСЖ 0:0
Ланс - Монако 2:3 Монако - Тулуза 1:2 Ницца - Монако 2:3 Руан - Монако 1:1 Монако - Гавр 1:1 Марсель - Монако 2:2 Родез - Монако 1:3 Монако - Реймс 1:3 Ланс - Монако 2:2 Тулуза - Монако 1:2 Монако - Лион 0:1 Ренн - Монако 1:2 Монако - Монпелье 2:0 ПСЖ - Монако 5:2 Гавр - Монако 0:0 Монако - Брест 2:0
Ренн
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ПСЖ - Ренн 1:0 Страсбург - Ренн 2:0 Ренн - Марсель 2:0 Лилль - Ренн 2:2
Ренн - Лорьян 1:2 Ле Пюи - Ренн 1:3 ПСЖ - Ренн 1:1 Ренн - Милан 3:2 Ренн - Клермон 3:1 Милан - Ренн 3:0 Гавр - Ренн 0:1 Сошо - Ренн 1:6 Ренн - Монпелье 2:1 Лион - Ренн 2:3 Ренн - Марсель 1:1 Ренн - Ницца 2:0 Генгам - Ренн 0:2 Клермон - Ренн 1:3 Тулуза - Ренн 0:0 Ренн - Вильярреал 2:3

Результаты матчей

Монако
Ренн

Точный счет

0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
3
4 раза 29%
0
2 раза 14%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%

Точный счет

0:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
2:0
5 раз 19%
0:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 33%
3
7 раз 26%
0
5 раз 19%
1
4 раза 15%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
8 раз 30%
0
7 раз 26%
2
6 раз 22%
3
5 раз 19%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Монако
Ренн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
13
1
7
6
1.5
9
5
3
10
2.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
7
6
11
3
1.5
3
10
6
8
2.5
2
11
2
12
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
5
0.5
Больше Меньше
20
7
18
9
1.5
12
15
9
18
2.5
6
21
2
25
3.5
1
26
1
26
4.5
1
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 27 18 8 1 64 - 23 62
2.
Брест
 Заявка 27 14 8 5 37 - 20 50
3.
Монако
 Заявка 27 14 7 6 52 - 38 49
4.
Лилль
 Заявка 27 12 10 5 39 - 24 46
5.
Ницца
 Заявка 27 12 7 8 28 - 22 43
6.
Ланс
 Заявка 27 12 6 9 36 - 29 42
7.
Реймс
 Заявка 27 11 6 10 35 - 36 39
8.
Марсель
 Заявка 27 10 9 8 40 - 30 39
9.
Ренн
 Заявка 27 10 9 8 40 - 33 39
10.
Лион
 Заявка 27 10 5 12 31 - 41 35
11.
Тулуза
 Заявка 27 8 8 11 32 - 36 32
12.
Страсбург
 Заявка 27 8 8 11 30 - 39 32
13.
Монпелье
 Заявка 27 7 9 11 37 - 42 29
14.
Нант
 Заявка 27 8 4 15 26 - 42 28
15.
Гавр
 Заявка 27 6 9 12 26 - 35 27
16.
Лорьян
 Заявка 27 6 8 13 35 - 50 26
17.
Мец
 Заявка 27 6 5 16 25 - 44 23
18.
Клермон
 Заявка 27 4 8 15 21 - 50 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 Заявка 13 9 3 1 25 - 7 30
2.
Марсель
 Заявка 14 8 5 1 24 - 9 29
3.
ПСЖ
 Заявка 13 8 4 1 33 - 14 28
4.
Брест
 Заявка 13 7 5 1 20 - 8 26
5.
Ницца
 Заявка 14 7 4 3 16 - 9 25
6.
Ренн
 Заявка 14 7 3 4 28 - 18 24
7.
Ланс
 Заявка 13 7 2 4 21 - 15 23
8.
Монако
 Заявка 13 6 3 4 20 - 13 21
9.
Реймс
 Заявка 13 6 2 5 15 - 15 20
10.
Страсбург
 Заявка 14 5 3 6 16 - 18 18
11.
Гавр
 Заявка 13 5 2 6 14 - 14 17
12.
Лион
 Заявка 14 4 4 6 16 - 23 16
13.
Тулуза
 Заявка 13 3 5 5 18 - 18 14
14.
Монпелье
 Заявка 14 2 8 4 21 - 22 14
15.
Лорьян
 Заявка 14 3 4 7 19 - 24 13
16.
Нант
 Заявка 14 3 3 8 15 - 22 12
17.
Клермон
 Заявка 14 2 4 8 9 - 24 10
18.
Мец
 Заявка 13 2 3 8 12 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 14 10 4 0 31 - 9 34
2.
Монако
 Заявка 14 8 4 2 32 - 25 28
3.
Брест
 Заявка 14 7 3 4 17 - 12 24
4.
Лион
 Заявка 13 6 1 6 15 - 18 19
5.
Ланс
 Заявка 14 5 4 5 15 - 14 19
6.
Реймс
 Заявка 14 5 4 5 20 - 21 19
7.
Ницца
 Заявка 13 5 3 5 12 - 13 18
8.
Тулуза
 Заявка 14 5 3 6 14 - 18 18
9.
Нант
 Заявка 13 5 1 7 11 - 20 16
10.
Лилль
 Заявка 14 3 7 4 14 - 17 16
11.
Монпелье
 Заявка 13 5 1 7 16 - 20 15
12.
Ренн
 Заявка 13 3 6 4 12 - 15 15
13.
Страсбург
 Заявка 13 3 5 5 14 - 21 14
14.
Мец
 Заявка 14 4 2 8 13 - 25 14
15.
Лорьян
 Заявка 13 3 4 6 16 - 26 13
16.
Марсель
 Заявка 13 2 4 7 16 - 21 10
17.
Клермон
 Заявка 13 2 4 7 12 - 26 10
18.
Гавр
 Заявка 14 1 7 6 12 - 21 10
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 24 (5)
Лилль Дэвид Джонатан 15 (2)
Лион Ляказетт Александр 13
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 11 (7)
Тулуза Даллинга Тийс 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 10
Ланс Медина Факундо 10
Монако Головин Александр 1 8
Реймс Фоке Томас 1 8
Брест Брассье Лилиан 1 8
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Ренн от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 апреля 2024, осталось 2 дня 8 часов 10 минут.

    Главный судья: Фраппарт Стефани

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    • Прогнозы 52
    Монако 96.2% (50)
    X 3.8% (2)
    Ренн 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Монако
    Ничья
    Ренн
    4.10
    4.04
    4.20
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    Прогнозы на матч Монако - Ренн

    Исход игры
    Монако
    96.2% (50)
    Ничья
    3.8% (2)
    Ренн
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.57% (28)
    Меньше
    40.43% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    63.83% (30)
    Нет
    36.17% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Монако
    44.2% (23)
    2:0 Монако
    19.2% (10)
    1:0 Монако
    13.5% (7)
    3:1 Монако
    5.8% (3)
    3:2 Монако
    3.8% (2)
    1:1 Ничья
    3.8% (2)
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