Тур: 28. Стадион: Луи II. Главный судья: Фраппарт Стефани
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Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
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- Дисквалифицирован
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Монако
Ренн
20 матчей
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
31 матч
54.8%
19.4%
25.8%
17 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
35.5%
41.9%
22.6%
11 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
45.2%
32.3%
22.5%
14 побед 10 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
35
16
Голов в среднем за матч
2.06
1.14
Среднее время на гол
43
78
Всего голов
19
15
Голов в среднем за матч
1.36
0.88
Среднее время на гол
66
102
Всего голов
54
31
Голов в среднем за матч
1.74
1
Тотал матчей
2.5
25
Больше 81%
Меньше 19%
6
16
Больше 52%
Меньше 48%
15
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
51
90
Бомбардиры внутри турнира
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бен-Йеддер Виссам
|11 (1)
|0.41
|Минамино Такуми
|8
|0.3
|Балогун Фоларин
|7
|0.26
|Головин Александр
|6
|0.22
|Аклиуш Манес
|6
|0.22
|Вандерсон V
|3
|0.11
|Закария Денис
|3
|0.11
|Фофана Юссуф
|2
|0.07
|Якобс Исмаил
|1
|0.04
|Синго Вилфред
|1
|0.04
|Матсима Крислен
|1
|0.04
|Бен Сехир Элиссе
|1
|0.04
|Марипан Гильермо
|1
|0.04
|Боаду Мирон
|1
|0.04
|Кайо Энрике
|0
|0
|Керер Тило
|0
|0
|Салису Мохаммед
|0
|0
|Матазо Элио
|0
|0
|Камара Мохамед
|0
|0
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буриго Бенжамен
|7 (5)
|0.26
|Террье Мартен
|6
|0.22
|Мюинга Арно
|6 (2)
|0.22
|Гуйри Амин
|5
|0.19
|Блас Людовик
|4 (1)
|0.15
|Дуэ Дезире
|3
|0.11
|Салах Ибрагим
|3
|0.11
|Трюффер Адриен
|1
|0.04
|Ассиньон Лоренс
|1
|0.04
|Доку Жереми
|1
|0.04
|Ву Кристофер
|1
|0.04
|Теате Артур
|1
|0.04
|Омари Вармед
|1
|0.04
|Сантамария Батист
|0
|0
|Ле Фе Энцо
|0
|0
|Дуэ Гела
|0
|0
Карточки
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Закария Денис
|10
|2
|Головин Александр
|8
|1
|Синго Вилфред
|6
|0
|Магасса Сунгуту
|6
|0
|Вандерсон V
|4
|1
|Камара Мохамед
|4
|0
|Фофана Юссуф
|3
|0
|Диоп Эден
|3
|0
|Бен-Йеддер Виссам
|2
|0
|Минамино Такуми
|2
|0
|Керер Тило
|2
|0
|Салису Мохаммед
|2
|0
|Матсима Крислен
|2
|0
|Матазо Элио
|2
|0
|Аклиуш Манес
|2
|0
|Ади Хюттер
|2
|0
|Марипан Гильермо
|0
|1
|Маецки Радослав
|1
|0
|Дьятта Крепен
|1
|0
|Балогун Фоларин
|1
|0
|Уаттара Кассум
|1
|0
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матич Неманья
|7
|0
|Омари Вармед
|5
|1
|Мюинга Арно
|4
|0
|Трюффер Адриен
|4
|0
|Ассиньон Лоренс
|4
|0
|Блас Людовик
|3
|0
|Ву Кристофер
|1
|1
|Салах Ибрагим
|2
|0
|Буриго Бенжамен
|2
|0
|Сантамария Батист
|2
|0
|Ле Фе Энцо
|2
|0
|Теате Артур
|2
|0
|Сейду Алиду
|2
|0
|Йылдырым Бертуг
|2
|0
|Дуэ Дезире
|2
|0
|Дуэ Гела
|0
|1
|Манданда Стив
|1
|0
|Галлон Готье
|1
|0
|Матусива Азор
|1
|0
|Террье Мартен
|1
|0
|Гуйри Амин
|1
|0
|Жюльен Стефан
|1
|0
Результаты матчей
Монако
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Ренн
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
6
7
Монако
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Ренн
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
8
Упущенные победы
30
25
Монако
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (7)
44% (12)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
37% (10)
33% (9)
Ренн
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (5)
41% (11)
41% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
22% (6)
48% (13)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
10
11
Упущенные победы
36
32
Голы по времени матча
Забито
21
14
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 19
3
14%
2
14%
1-15
4
19%
3
21%
16-30
3
14%
3
21%
31-45
7
33%
3
21%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
1
5%
3
21%
76-90
Пропущено
12
13
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
2
17%
3
23%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
2
15%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
1
8%
3
23%
61-75
4
33%
4
31%
76-90
Забито
32
28
16 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 9
15 Не забивали 14
3
9%
4
14%
1-15
9
28%
4
14%
16-30
4
13%
2
7%
31-45
5
16%
6
21%
46-60
4
13%
5
18%
61-75
7
22%
7
25%
76-90
Пропущено
25
18
12 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 12
5
20%
0
0%
1-15
1
4%
1
6%
16-30
6
24%
6
33%
31-45
4
16%
3
17%
46-60
3
12%
5
28%
61-75
6
24%
3
17%
76-90
Забито
53
42
26 В 1-м тайме 18
27 Во 2-м тайме 24
13 Забивали первыми 14
5 Не забивали 6
6
11%
6
14%
1-15
13
25%
7
17%
16-30
7
13%
5
12%
31-45
12
23%
9
21%
46-60
7
13%
5
12%
61-75
8
15%
10
24%
76-90
Пропущено
37
31
18 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 21
7
19%
3
10%
1-15
3
8%
1
3%
16-30
8
22%
8
26%
31-45
5
14%
4
13%
46-60
4
11%
8
26%
61-75
10
27%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Монако
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Мец - Монако 2:5 Монако - Лорьян 2:2 Страсбург - Монако 0:1 Монако - ПСЖ 0:0
Ланс - Монако 2:3 Монако - Тулуза 1:2 Ницца - Монако 2:3 Руан - Монако 1:1 Монако - Гавр 1:1 Марсель - Монако 2:2 Родез - Монако 1:3 Монако - Реймс 1:3 Ланс - Монако 2:2 Тулуза - Монако 1:2 Монако - Лион 0:1 Ренн - Монако 1:2 Монако - Монпелье 2:0 ПСЖ - Монако 5:2 Гавр - Монако 0:0 Монако - Брест 2:0
Ренн
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ПСЖ - Ренн 1:0 Страсбург - Ренн 2:0 Ренн - Марсель 2:0 Лилль - Ренн 2:2
Ренн - Лорьян 1:2 Ле Пюи - Ренн 1:3 ПСЖ - Ренн 1:1 Ренн - Милан 3:2 Ренн - Клермон 3:1 Милан - Ренн 3:0 Гавр - Ренн 0:1 Сошо - Ренн 1:6 Ренн - Монпелье 2:1 Лион - Ренн 2:3 Ренн - Марсель 1:1 Ренн - Ницца 2:0 Генгам - Ренн 0:2 Клермон - Ренн 1:3 Тулуза - Ренн 0:0 Ренн - Вильярреал 2:3
Результаты матчей
Монако
Ренн
Точный счет
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
3
4 раза 29%
0
2 раза 14%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
Точный счет
0:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
2:0
5 раз 19%
0:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 33%
3
7 раз 26%
0
5 раз 19%
1
4 раза 15%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
8 раз 30%
0
7 раз 26%
2
6 раз 22%
3
5 раз 19%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Монако
Ренн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
131
76
95
310
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
76
113
310
68
211
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
225
Больше Меньше
207
189
1215
918
621
225
126
126
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|18
|8
|1
|64 - 23
|62
|2.
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|37 - 20
|50
|3.
|Заявка
|27
|14
|7
|6
|52 - 38
|49
|4.
|Заявка
|27
|12
|10
|5
|39 - 24
|46
|5.
|Заявка
|27
|12
|7
|8
|28 - 22
|43
|6.
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|36 - 29
|42
|7.
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|35 - 36
|39
|8.
|Заявка
|27
|10
|9
|8
|40 - 30
|39
|9.
|Заявка
|27
|10
|9
|8
|40 - 33
|39
|10.
|Заявка
|27
|10
|5
|12
|31 - 41
|35
|11.
|Заявка
|27
|8
|8
|11
|32 - 36
|32
|12.
|Заявка
|27
|8
|8
|11
|30 - 39
|32
|13.
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|37 - 42
|29
|14.
|Заявка
|27
|8
|4
|15
|26 - 42
|28
|15.
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|26 - 35
|27
|16.
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|35 - 50
|26
|17.
|Заявка
|27
|6
|5
|16
|25 - 44
|23
|18.
|Заявка
|27
|4
|8
|15
|21 - 50
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|25 - 7
|30
|2.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|24 - 9
|29
|3.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|33 - 14
|28
|4.
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|20 - 8
|26
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|16 - 9
|25
|6.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|28 - 18
|24
|7.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|8.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 13
|21
|9.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|15 - 15
|20
|10.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|16 - 18
|18
|11.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 14
|17
|12.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|16 - 23
|16
|13.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|18 - 18
|14
|14.
|Заявка
|14
|2
|8
|4
|21 - 22
|14
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|19 - 24
|13
|16.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|15 - 22
|12
|17.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 24
|10
|18.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 19
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|31 - 9
|34
|2.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|32 - 25
|28
|3.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|17 - 12
|24
|4.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|15 - 18
|19
|5.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|15 - 14
|19
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 21
|19
|7.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|12 - 13
|18
|8.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 18
|18
|9.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|11 - 20
|16
|10.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 17
|16
|11.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|16 - 20
|15
|12.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|12 - 15
|15
|13.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 21
|14
|14.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|13 - 25
|14
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 26
|13
|16.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|16 - 21
|10
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|12 - 26
|10
|18.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|12 - 21
|10
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|24 (5)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|15 (2)
|Лион
|Ляказетт Александр
|13
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|11 (7)
|Тулуза
|Даллинга Тийс
|11 (2)
|Монако
|Закария Денис
|2 10
|Ланс
|Медина Факундо
|10
|Монако
|Головин Александр
|1 8
|Реймс
|Фоке Томас
|1 8
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 8
Прогнозы на матч Монако - Ренн
Исход игры
Монако
96.2% (50)
Ничья
3.8% (2)
Ренн
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
59.57% (28)
Меньше
40.43% (19)
Обе команды забьют
Да
63.83% (30)
Нет
36.17% (17)
Популярный счёт
2:1 Монако
44.2% (23)
2:0 Монако
19.2% (10)
1:0 Монако
13.5% (7)
3:1 Монако
5.8% (3)
3:2 Монако
3.8% (2)
1:1 Ничья
3.8% (2)
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