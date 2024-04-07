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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Линдхут Аллард
Витесс
0:3
Конец матча
НЕК Неймеген
0'
31' Желтая карточка
Ааронсон Пакстен
46' Желтая карточка
Бас Юри
54' Желтая карточка
Сано Кадаи
0:1
65' Гол
Худемакерс Меес
0:2
80' Гол
Хансен Сонтье
80' Желтая карточка
Хансен Сонтье
85' Желтая карточка
Ороз Алоис
0:3
90' Гол
Хансен Сонтье
90' Желтая карточка
Артс Д'Леану
90'+8

Ход матча

31'
Ааронсон Пакстен
 
46'
 
Росс Матиас
Нюйтинк Брэм
46'
 
Бас Юри
54'
 
Сано Кадаи
61'
 
Хансен Сонтье
Ларсен Ларс Олден
65'
0:1
Худемакерс Меес
(Хансен Сонтье)
67'
Виссер Энди
Бёйтинк Томас
 
70'
Домджони Тони
Мёленстен Мелле
 
70'
Бутра Амин
Козловски Кацпер
 
75'
 
Со Силла
Огава Коки
80'
0:2
Хансен Сонтье
(Сано Кадаи)
80'
 
Хансен Сонтье
82'
Мазилу Адриан
Де Регт Гиан
 
82'
 
Артс Д'Леану
Перейра Брайанн
83'
Ороз Алоис
Пинту Мика
 
85'
Ороз Алоис
 
90'
0:3
Хансен Сонтье
(Бас Юри)
90'
 
Артс Д'Леану

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 6 Удары по воротам 0
  • 6 Удары в створ 7
  • 7 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 18 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 438 Количество передач 384
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ром
Элой
2
Аркус
Карлан
29
Исима-Мирен
Николя
15
Хендрикс
Рамон
5
Пинту
Мика
14
Ааронсон
Пакстен
21
Тилеманс
Матейс
20
Мёленстен
Мелле
25
Де
Регт
Гиан
19
Бёйтинк
Томас
17
Козловски
Кацпер
1
Силлессен
Яспер
2
Перейра
Брайанн
3
Сандлер
Филипп
17
Нюйтинк
Брэм
5
Бас
Юри
6
Худемакерс
Меес
23
Сано
Кадаи
11
Гонсалес
Роберто
9
Чери
Тьяронн
14
Ларсен
Ларс
Олден
18
Огава
Коки
Витесс
4-3-3
НЕК Неймеген
4-2-3-1

История личных встреч

Витесс
НЕК Неймеген

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
53.3%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.7%
20%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед

24 матча

45.8%
25%
29.2%
11 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
9 побед 12 ничьих 3 победы

Второй тайм

29.2%
41.7%
29.1%
7 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

Э
1:3
Э
1:4
Э
0:0
Э
4:1
Э
0:1
Э
2:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
2:3
Э
2:1
Э
4:1
Э
2:0
Э
3:2
Э
0:1
Э
0:1
Э
2:1
Э
0:0
Э
2:1
Э
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

18
19

Голов в среднем за матч

1.64
1.46

Среднее время на гол

55
61

Всего голов

18
8

Голов в среднем за матч

1.38
0.73

Среднее время на гол

65
123

Всего голов

36
27

Голов в среднем за матч

1.5
1.13

Тотал матчей

2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
16
Больше 67%
Меньше 33%
8
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
5
Больше 21%
Меньше 79%
19

Среднее время на гол

60
80

Бомбардиры внутри турнира

Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Гинкел Марко 4 0.14
Манхуф Миллион 4 0.14
Козловски Кацпер 2 0.07
Бутра Амин 2 0.07
Ааронсон Пакстен 2 0.07
Anis Hadj Moussa 1 0.03
Исима-Мирен Николя 1 0.03
Пинту Мика 1 0.03
Тилеманс Матейс 1 0.03
Мёленстен Мелле 1 0.03
Ороз Алоис 1 0.03
Де Регт Гиан 1 0.03
Аркус Карлан 0 0
Бёйтинк Томас 0 0
Хамулич Саид 0 0
НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маттссон Магнус 12 (2) 0.41
Огава Коки 8 (1) 0.28
Хансен Сонтье 5 0.17
Гонсалес Роберто 5 0.17
Пропер Дирк 4 0.14
Дост Бас 4 (1) 0.14
Бас Юри 3 0.1
Ван Рой Барт 2 0.07
Вердонк Калвин 2 0.07
Сано Кадаи 2 0.07
Тавшан Элаис 2 0.07
Чери Тьяронн 2 0.07
Росс Матиас 2 0.07
Худемакерс Меес 1 0.03
Шоне Лассе 1 (1) 0.03
Ларсен Ларс Олден 1 0.03
Перейра Брайанн 0 0

Карточки

Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ороз Алоис 7 0
Мёленстен Мелле 4 1
Хендрикс Рамон 5 0
Аркус Карлан 4 0
Козловски Кацпер 4 0
Ван Гинкел Марко 2 1
Исима-Мирен Николя 2 1
Ааронсон Пакстен 3 0
Домджони Тони 2 0
Бутра Амин 2 0
Корнелисс Энцо 2 0
Тилеманс Матейс 2 0
Хамулич Саид 2 0
Де Регт Гиан 2 0
Манхуф Миллион 0 1
Ром Элой 1 0
Пинту Мика 1 0
Перссон Йоэль 1 0
Anis Hadj Moussa 1 0
НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Рой Барт 4 1
Вердонк Калвин 5 0
Бас Юри 5 0
Тавшан Элаис 2 1
Нюйтинк Брэм 3 0
Пропер Дирк 3 0
Худемакерс Меес 1 1
Гонсалес Роберто 2 0
Шоне Лассе 2 0
Ван Вермескеркен Саи 2 0
Сандлер Филипп 2 0
Росс Матиас 2 0
Хансен Сонтье 2 0
Силлессен Яспер 1 0
Маркеш Педру 1 0
Огава Коки 1 0
Маттссон Магнус 1 0
Перейра Брайанн 1 0
Артс Д'Леану 1 0
Сано Кадаи 1 0
Неттен Люк 1 0

Результаты матчей

Витесс
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
НЕК Неймеген
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

7
12
Витесс
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
71% (10)
21% (3)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
НЕК Неймеген
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

32
9

Упущенные победы

7
26
Витесс
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
41% (12)
34% (10)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
28% (8)
38% (11)
НЕК Неймеген
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (7)
41% (12)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
28% (8)
45% (13)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

32
13

Упущенные победы

14
38

Голы по времени матча

Забито

9
25
5 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 8
21 Не забивали 17
2
22%
2
8%
1-15
2
22%
1
4%
16-30
1
11%
7
28%
31-45
0
0%
6
24%
46-60
1
11%
2
8%
61-75
3
33%
7
28%
76-90

Пропущено

27
26
12 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 14
3
11%
3
12%
1-15
5
19%
3
12%
16-30
4
15%
3
12%
31-45
3
11%
3
12%
46-60
4
15%
7
27%
61-75
8
30%
30%
7
27%
76-90

Забито

13
31
3 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 19
2 Забивали первыми 7
21 Не забивали 15
1
8%
1
3%
1-15
2
15%
2
6%
16-30
0
0%
9
29%
29%
31-45
4
31%
6
19%
46-60
1
8%
7
23%
61-75
5
38%
6
19%
76-90

Пропущено

35
17
16 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 9
6
17%
3
18%
1-15
6
17%
1
6%
16-30
4
11%
2
12%
31-45
7
20%
2
12%
46-60
5
14%
2
12%
61-75
7
20%
7
41%
76-90

Забито

22
56
8 В 1-м тайме 22
14 Во 2-м тайме 34
5 Забивали первыми 15
13 Не забивали 3
3
14%
3
5%
1-15
4
18%
3
5%
16-30
1
5%
16
29%
31-45
4
18%
12
21%
46-60
2
9%
9
16%
61-75
8
36%
13
23%
76-90

Пропущено

62
43
28 В 1-м тайме 15
34 Во 2-м тайме 28
22 Пропускали первыми 14
26 Не пропускали 23
9
15%
6
14%
1-15
11
18%
4
9%
16-30
8
13%
5
12%
31-45
10
16%
5
12%
46-60
9
15%
9
21%
61-75
15
24%
14
33%
76-90

Результаты последних матчей

Витесс
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Витесс - Спарта Роттердам 1:4 АЗ Алкмаар - Витесс 2:0 Витесс - Алмере Сити 1:1 Валвейк - Витесс 3:1
Витесс - Твенте 1:2 Спортинг Каскейдс - Витесс 2:0 Эксельсиор - Витесс 1:2 Ройял Бобо-Диуласо - Витесс 0:2 Витесс - Волендам 1:1 Витесс - Расинг Бобо Диулассо 2:1 Хераклес - Витесс 3:2 Салитас - Витесс 2:0 Камбюр - Витесс 3:1 Витесс - Гоу Эхед Иглс 0:2 Витесс - Салитас 0:0 ПЕК Зволле - Витесс 1:0 Витесс - Фейеноорд 1:2 Витесс - Амстердамсхе 1:0 Витесс - Спортинг Каскейдс 1:1 Витесс - Утрехт 0:0
НЕК Неймеген
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - ПСВ 3:1 Утрехт - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Херенвен 2:0
Волендам - НЕК Неймеген 2:5 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 2:0 Аякс - НЕК Неймеген 2:2 Валвейк - НЕК Неймеген 2:0 НЕК Неймеген - АДО Ден Хааг 3:0 НЕК Неймеген - Хераклес 3:1 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 2:2 НЕК Неймеген - Твенте 1:0 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:2 НЕК Неймеген - Фортуна 2:0 ГВВВ Венендал - НЕК Неймеген 1:6 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 4:1 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:3 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:2

Результаты матчей

Витесс
НЕК Неймеген

Точный счет

0:2
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
6 раз 40%
2
1 раз 7%
3
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
5:0
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
2:2
3 раза 20%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
2
4 раза 27%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:2
4 раза 14%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
2:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 45%
1
11 раз 38%
2
4 раза 14%
3
1 раз 3%
1
9 раз 31%
3
9 раз 31%
2
6 раз 21%
0
3 раза 10%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Витесс
НЕК Неймеген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
1
14
1.5
9
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
12
3
4
10
1.5
8
7
1
13
2.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
13
0.5
Больше Меньше
26
3
5
24
1.5
17
12
1
28
2.5
11
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 29 25 3 1 89 - 17 78
2.
Фейеноорд
 2:0 Заявка 29 21 6 2 75 - 23 69
3.
Твенте
 Заявка 29 18 6 5 55 - 28 60
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 29 15 7 7 57 - 35 52
5.
НЕК Неймеген
 Заявка 29 12 10 7 59 - 43 46
6.
Аякс
 0:2 Заявка 29 12 9 8 64 - 56 45
7.
Гоу Эхед Иглс
 1:1 Заявка 29 11 9 9 43 - 37 42
8.
Утрехт
 Заявка 28 10 9 9 38 - 38 39
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 29 10 7 12 42 - 41 37
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 29 9 8 12 34 - 51 35
11.
Херенвен
 Заявка 28 9 6 13 46 - 53 33
12.
Алмере Сити
 1:1 Заявка 29 7 12 10 28 - 45 33
13.
Хераклес
 Заявка 29 9 5 15 40 - 60 32
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 29 8 7 14 38 - 56 31
15.
Валвейк
 Заявка 28 6 6 16 27 - 47 24
16.
Эксельсиор
 Заявка 29 4 10 15 40 - 64 22
17.
Витесс
 Заявка 29 4 5 20 22 - 62 17
18.
Волендам
 Заявка 28 3 7 18 27 - 68 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 14 13 1 0 41 - 8 40
2.
Твенте
 Заявка 15 12 1 2 30 - 14 37
3.
Фейеноорд
 2:0 Заявка 15 11 3 1 38 - 10 36
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 14 9 2 3 34 - 14 29
5.
НЕК Неймеген
 Заявка 14 8 3 3 31 - 17 27
6.
Аякс
 0:2 Заявка 14 7 5 2 32 - 21 26
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 14 7 4 3 26 - 18 25
8.
Гоу Эхед Иглс
 1:1 Заявка 15 7 4 4 30 - 17 25
9.
Утрехт
 Заявка 14 6 5 3 26 - 21 23
10.
Херенвен
 Заявка 14 6 3 5 27 - 22 21
11.
Хераклес
 Заявка 14 6 3 5 25 - 28 21
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 15 4 5 6 22 - 24 17
13.
Валвейк
 Заявка 15 4 4 7 19 - 25 16
14.
Алмере Сити
 1:1 Заявка 14 3 6 5 14 - 22 15
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 15 4 3 8 15 - 28 15
16.
Эксельсиор
 Заявка 14 2 7 5 18 - 24 13
17.
Волендам
 Заявка 14 2 2 10 11 - 36 8
18.
Витесс
 Заявка 15 1 5 9 10 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 15 12 2 1 48 - 9 38
2.
Фейеноорд
 2:0 Заявка 14 10 3 1 37 - 13 33
3.
Твенте
 Заявка 14 6 5 3 25 - 14 23
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 15 6 5 4 23 - 21 23
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 14 6 2 6 20 - 17 20
6.
Аякс
 0:2 Заявка 15 5 4 6 32 - 35 19
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 15 4 7 4 28 - 26 19
8.
Алмере Сити
 1:1 Заявка 15 4 6 5 14 - 23 18
9.
Гоу Эхед Иглс
 1:1 Заявка 14 4 5 5 13 - 20 17
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 14 4 4 6 23 - 28 16
11.
Утрехт
 Заявка 14 4 4 6 12 - 17 16
12.
Херенвен
 Заявка 14 3 3 8 19 - 31 12
13.
Хераклес
 Заявка 15 3 2 10 15 - 32 11
14.
Фортуна Ситтард
 Заявка 15 2 4 9 8 - 33 10
15.
Витесс
 Заявка 14 3 0 11 12 - 36 9
16.
Эксельсиор
 Заявка 15 2 3 10 22 - 40 9
17.
Валвейк
 Заявка 13 2 2 9 8 - 22 8
18.
Волендам
 Заявка 14 1 5 8 16 - 32 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 26 (2)
ПСВ Де Йонг Люк 24 (11)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 23 (5)
Аякс Бробби Брайан 17 (7)
Твенте Ван Волфсвинкель Рикки 13
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Гут Родриго 1 7
Валвейк Мейерс Арон 8
Хераклес Брюнс Томас 8
Эксельсиор Бас Юлиан 8
ПЕК Зволле Ансельмо Гарсия-Макналти 8
Весь список
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