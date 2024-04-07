Тур: 29. Стадион: Гелредом. Главный судья: Линдхут Аллард
0:3
Конец матча
0'
31' Желтая карточкаАаронсон Пакстен
46' Желтая карточкаБас Юри
54' Желтая карточкаСано Кадаи
0:1
65' ГолХудемакерс Меес
0:2
80' ГолХансен Сонтье
80' Желтая карточкаХансен Сонтье
85' Желтая карточкаОроз Алоис
0:3
90' ГолХансен Сонтье
90' Желтая карточкаАртс Д'Леану
90'+8
Ход матча
31'
46'
54'
65'
0:1
75'
80'
0:2
80'
83'
85'
90'
0:3
90'
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
6 Удары по воротам 0
-
6 Удары в створ 7
-
7 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
438 Количество передач 384
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
1
Ром
Элой
25
Де
Регт
Гиан
17
Нюйтинк
Брэм
5
Бас
Юри
23
Сано
Кадаи
18
Огава
Коки
- Основной состав
-
1 Ром ЭлойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Де Регт ГианНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Брамел ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Уйсман ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
58 Виссер ЭндиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Стюринг Эдвард
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
-
5 Бас ЮриЗащитник
- Полузащитник
-
23 Сано КадаиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Огава КокиНападающий
- Запасные игроки
-
22 Руфс РобинВратарь
-
31 Янсе РейкВратарь
- Защитник
-
21 Артс Д'ЛеануЗащитник
-
32 Россен НилсПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Со СиллаПолузащитник
-
-
Главный тренер: Мейер Рогир
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Витесс
НЕК Неймеген
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
53.3%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
46.7%
20%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед
24 матча
45.8%
25%
29.2%
11 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
9 побед 12 ничьих 3 победы
Второй тайм
29.2%
41.7%
29.1%
7 побед 10 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
19
Голов в среднем за матч
1.64
1.46
Среднее время на гол
55
61
Всего голов
18
8
Голов в среднем за матч
1.38
0.73
Среднее время на гол
65
123
Всего голов
36
27
Голов в среднем за матч
1.5
1.13
Тотал матчей
2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
16
Больше 67%
Меньше 33%
8
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
Среднее время на гол
60
80
Бомбардиры внутри турнира
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Гинкел Марко
|4
|0.14
|Манхуф Миллион
|4
|0.14
|Козловски Кацпер
|2
|0.07
|Бутра Амин
|2
|0.07
|Ааронсон Пакстен
|2
|0.07
|Anis Hadj Moussa
|1
|0.03
|Исима-Мирен Николя
|1
|0.03
|Пинту Мика
|1
|0.03
|Тилеманс Матейс
|1
|0.03
|Мёленстен Мелле
|1
|0.03
|Ороз Алоис
|1
|0.03
|Де Регт Гиан
|1
|0.03
|Аркус Карлан
|0
|0
|Бёйтинк Томас
|0
|0
|Хамулич Саид
|0
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маттссон Магнус
|12 (2)
|0.41
|Огава Коки
|8 (1)
|0.28
|Хансен Сонтье
|5
|0.17
|Гонсалес Роберто
|5
|0.17
|Пропер Дирк
|4
|0.14
|Дост Бас
|4 (1)
|0.14
|Бас Юри
|3
|0.1
|Ван Рой Барт
|2
|0.07
|Вердонк Калвин
|2
|0.07
|Сано Кадаи
|2
|0.07
|Тавшан Элаис
|2
|0.07
|Чери Тьяронн
|2
|0.07
|Росс Матиас
|2
|0.07
|Худемакерс Меес
|1
|0.03
|Шоне Лассе
|1 (1)
|0.03
|Ларсен Ларс Олден
|1
|0.03
|Перейра Брайанн
|0
|0
Карточки
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ороз Алоис
|7
|0
|Мёленстен Мелле
|4
|1
|Хендрикс Рамон
|5
|0
|Аркус Карлан
|4
|0
|Козловски Кацпер
|4
|0
|Ван Гинкел Марко
|2
|1
|Исима-Мирен Николя
|2
|1
|Ааронсон Пакстен
|3
|0
|Домджони Тони
|2
|0
|Бутра Амин
|2
|0
|Корнелисс Энцо
|2
|0
|Тилеманс Матейс
|2
|0
|Хамулич Саид
|2
|0
|Де Регт Гиан
|2
|0
|Манхуф Миллион
|0
|1
|Ром Элой
|1
|0
|Пинту Мика
|1
|0
|Перссон Йоэль
|1
|0
|Anis Hadj Moussa
|1
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Рой Барт
|4
|1
|Вердонк Калвин
|5
|0
|Бас Юри
|5
|0
|Тавшан Элаис
|2
|1
|Нюйтинк Брэм
|3
|0
|Пропер Дирк
|3
|0
|Худемакерс Меес
|1
|1
|Гонсалес Роберто
|2
|0
|Шоне Лассе
|2
|0
|Ван Вермескеркен Саи
|2
|0
|Сандлер Филипп
|2
|0
|Росс Матиас
|2
|0
|Хансен Сонтье
|2
|0
|Силлессен Яспер
|1
|0
|Маркеш Педру
|1
|0
|Огава Коки
|1
|0
|Маттссон Магнус
|1
|0
|Перейра Брайанн
|1
|0
|Артс Д'Леану
|1
|0
|Сано Кадаи
|1
|0
|Неттен Люк
|1
|0
Результаты матчей
Витесс
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
НЕК Неймеген
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
7
12
Витесс
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
71% (10)
21% (3)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
НЕК Неймеген
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
32
9
Упущенные победы
7
26
Витесс
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
41% (12)
34% (10)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
28% (8)
38% (11)
НЕК Неймеген
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (7)
41% (12)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
28% (8)
45% (13)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
32
13
Упущенные победы
14
38
Голы по времени матча
Забито
9
25
5 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 8
21 Не забивали 17
2
22%
2
8%
1-15
2
22%
1
4%
16-30
1
11%
7
28%
31-45
0
0%
6
24%
46-60
1
11%
2
8%
61-75
3
33%
7
28%
76-90
Пропущено
27
26
12 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 14
3
11%
3
12%
1-15
5
19%
3
12%
16-30
4
15%
3
12%
31-45
3
11%
3
12%
46-60
4
15%
7
27%
61-75
8
30%
30%
7
27%
76-90
Забито
13
31
3 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 19
2 Забивали первыми 7
21 Не забивали 15
1
8%
1
3%
1-15
2
15%
2
6%
16-30
0
0%
9
29%
29%
31-45
4
31%
6
19%
46-60
1
8%
7
23%
61-75
5
38%
6
19%
76-90
Пропущено
35
17
16 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 9
6
17%
3
18%
1-15
6
17%
1
6%
16-30
4
11%
2
12%
31-45
7
20%
2
12%
46-60
5
14%
2
12%
61-75
7
20%
7
41%
76-90
Забито
22
56
8 В 1-м тайме 22
14 Во 2-м тайме 34
5 Забивали первыми 15
13 Не забивали 3
3
14%
3
5%
1-15
4
18%
3
5%
16-30
1
5%
16
29%
31-45
4
18%
12
21%
46-60
2
9%
9
16%
61-75
8
36%
13
23%
76-90
Пропущено
62
43
28 В 1-м тайме 15
34 Во 2-м тайме 28
22 Пропускали первыми 14
26 Не пропускали 23
9
15%
6
14%
1-15
11
18%
4
9%
16-30
8
13%
5
12%
31-45
10
16%
5
12%
46-60
9
15%
9
21%
61-75
15
24%
14
33%
76-90
Результаты последних матчей
Витесс
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Витесс - Спарта Роттердам 1:4 АЗ Алкмаар - Витесс 2:0 Витесс - Алмере Сити 1:1 Валвейк - Витесс 3:1
Витесс - Твенте 1:2 Спортинг Каскейдс - Витесс 2:0 Эксельсиор - Витесс 1:2 Ройял Бобо-Диуласо - Витесс 0:2 Витесс - Волендам 1:1 Витесс - Расинг Бобо Диулассо 2:1 Хераклес - Витесс 3:2 Салитас - Витесс 2:0 Камбюр - Витесс 3:1 Витесс - Гоу Эхед Иглс 0:2 Витесс - Салитас 0:0 ПЕК Зволле - Витесс 1:0 Витесс - Фейеноорд 1:2 Витесс - Амстердамсхе 1:0 Витесс - Спортинг Каскейдс 1:1 Витесс - Утрехт 0:0
НЕК Неймеген
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - ПСВ 3:1 Утрехт - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Херенвен 2:0
Волендам - НЕК Неймеген 2:5 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 2:0 Аякс - НЕК Неймеген 2:2 Валвейк - НЕК Неймеген 2:0 НЕК Неймеген - АДО Ден Хааг 3:0 НЕК Неймеген - Хераклес 3:1 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 2:2 НЕК Неймеген - Твенте 1:0 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:2 НЕК Неймеген - Фортуна 2:0 ГВВВ Венендал - НЕК Неймеген 1:6 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 4:1 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:3 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:2
Результаты матчей
Витесс
НЕК Неймеген
Точный счет
0:2
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
6 раз 40%
2
1 раз 7%
3
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
5:0
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
2:2
3 раза 20%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
2
4 раза 27%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:2
4 раза 14%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
2:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 45%
1
11 раз 38%
2
4 раза 14%
3
1 раз 3%
1
9 раз 31%
3
9 раз 31%
2
6 раз 21%
0
3 раза 10%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Витесс
НЕК Неймеген
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
114
95
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
123
410
87
113
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1613
Больше Меньше
263
524
1712
128
1118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|25
|3
|1
|89 - 17
|78
|2.
|2:0 Заявка
|29
|21
|6
|2
|75 - 23
|69
|3.
|Заявка
|29
|18
|6
|5
|55 - 28
|60
|4.
|Заявка
|29
|15
|7
|7
|57 - 35
|52
|5.
|Заявка
|29
|12
|10
|7
|59 - 43
|46
|6.
|0:2 Заявка
|29
|12
|9
|8
|64 - 56
|45
|7.
|1:1 Заявка
|29
|11
|9
|9
|43 - 37
|42
|8.
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|38 - 38
|39
|9.
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|42 - 41
|37
|10.
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|34 - 51
|35
|11.
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|46 - 53
|33
|12.
|1:1 Заявка
|29
|7
|12
|10
|28 - 45
|33
|13.
|Заявка
|29
|9
|5
|15
|40 - 60
|32
|14.
|Заявка
|29
|8
|7
|14
|38 - 56
|31
|15.
|Заявка
|28
|6
|6
|16
|27 - 47
|24
|16.
|Заявка
|29
|4
|10
|15
|40 - 64
|22
|17.
|Заявка
|29
|4
|5
|20
|22 - 62
|17
|18.
|Заявка
|28
|3
|7
|18
|27 - 68
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|13
|1
|0
|41 - 8
|40
|2.
|Заявка
|15
|12
|1
|2
|30 - 14
|37
|3.
|2:0 Заявка
|15
|11
|3
|1
|38 - 10
|36
|4.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|34 - 14
|29
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|31 - 17
|27
|6.
|0:2 Заявка
|14
|7
|5
|2
|32 - 21
|26
|7.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|26 - 18
|25
|8.
|1:1 Заявка
|15
|7
|4
|4
|30 - 17
|25
|9.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|26 - 21
|23
|10.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|27 - 22
|21
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|25 - 28
|21
|12.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|22 - 24
|17
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 25
|16
|14.
|1:1 Заявка
|14
|3
|6
|5
|14 - 22
|15
|15.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|15 - 28
|15
|16.
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|18 - 24
|13
|17.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|11 - 36
|8
|18.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|10 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|48 - 9
|38
|2.
|2:0 Заявка
|14
|10
|3
|1
|37 - 13
|33
|3.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|25 - 14
|23
|4.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|23 - 21
|23
|5.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|20 - 17
|20
|6.
|0:2 Заявка
|15
|5
|4
|6
|32 - 35
|19
|7.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|28 - 26
|19
|8.
|1:1 Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 23
|18
|9.
|1:1 Заявка
|14
|4
|5
|5
|13 - 20
|17
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|23 - 28
|16
|11.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|12 - 17
|16
|12.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|19 - 31
|12
|13.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|15 - 32
|11
|14.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|8 - 33
|10
|15.
|Заявка
|14
|3
|0
|11
|12 - 36
|9
|16.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|22 - 40
|9
|17.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 22
|8
|18.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|16 - 32
|8
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|26 (2)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|24 (11)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|23 (5)
|Аякс
|Бробби Брайан
|17 (7)
|Твенте
|Ван Волфсвинкель Рикки
|13
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|1 7
|Валвейк
|Мейерс Арон
|8
|Хераклес
|Брюнс Томас
|8
|Эксельсиор
|Бас Юлиан
|8
|ПЕК Зволле
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|8