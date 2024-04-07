Тур: 28. Стадион: Стад Франсис Ле Блё. Главный судья: Мийо Бенуа
0'
0:1
6' ГолТраоре Исмаэль
1:1
12' ГолШардонне Брендан
2:1
31' ГолДумбия Камори
3:1
38' ГолМунье Стив
4:1
60' ГолСатриано Мартин
62' Желтая карточкаЮдоль Матьё
4:2
74' ГолМикаутадзе Жорж
4:3
80' ГолМикаутадзе Жорж
90'+6
Ход матча
6'
0:1
12'
1:1
31'
38'
3:1
60'
62'
74'
4:2
80'
4:3
Статистика матча
-
4 Голы 3
-
6 Удары по воротам 1
-
10 Удары в створ 6
-
8 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 17
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
633 Количество передач 315
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
40
Бизот
Марко
27
Лала
Кенни
28
Мартен
Жонас
39
Куао
Коффи
18
Камара
Ламин
25
Атта
Артур
36
Джаллоу
Абли
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
-
27 Лала КенниЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Мартен ЖонасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Амави ЖорданЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
45 Камара МахдиПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Лебо АдриенНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Руа Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Куао КоффиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Камара ЛаминПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Атта АртурПолузащитник
-
36 Джаллоу АблиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Ло АбабакарЗащитник
-
38 Сане СадибуЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Сабали ШейхНападающий
- Нападающий
-
37 Сане ИбуНападающий
-
Главный тренер: Болони Ласло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Брест
Мец
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
18 матчей
50%
16.7%
33.3%
9 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
22.2%
55.6%
22.2%
4 победы 10 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.22
0.78
Среднее время на гол
73
115
Всего голов
5
13
Голов в среднем за матч
0.56
1.44
Среднее время на гол
162
62
Всего голов
16
20
Голов в среднем за матч
0.89
1.11
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
101
81
Бомбардиры внутри турнира
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дель Кастильо Ромен
|6 (3)
|0.21
|Думбия Камори
|6
|0.21
|Камара Махди
|5 (1)
|0.18
|Мунье Стив
|4
|0.14
|Лис-Мелу Пьерр
|4
|0.14
|Ле Дуарон Жереми
|4
|0.14
|Сатриано Мартин
|3
|0.11
|Перейра-Лаже Матиаш
|3
|0.11
|Маньетти Уго
|2
|0.07
|Лала Кенни
|1
|0.04
|Шардонне Брендан
|1
|0.04
|Брассье Лилиан
|1
|0.04
|Локо Брэдли
|0
|0
|Мартен Жонас
|0
|0
|Лебо Адриен
|0
|0
Мец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Микаутадзе Жорж
|7 (2)
|0.25
|Юдоль Матьё
|3
|0.11
|Сабали Шейх
|3
|0.11
|Джаллоу Абли
|3 (1)
|0.11
|Асоро Йоэль
|2
|0.07
|Траоре Исмаэль
|2
|0.07
|Камара Ламин
|1
|0.04
|Ван Ден Керкхоф Кевин
|1
|0.04
|Атта Артур
|1
|0.04
|Ламкель Зе Дидье
|1
|0.04
|Мазиз Юссеф
|1
|0.04
|Элисор Симон
|1
|0.04
|Диалло Папе
|1
|0.04
|Сане Ибу
|1
|0.04
|Куао Коффи
|0
|0
|Н'Дорам Кевин
|0
|0
|Канде Фали
|0
|0
Карточки
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брассье Лилиан
|8
|1
|Лис-Мелу Пьерр
|9
|0
|Камара Махди
|6
|0
|Мартен Жонас
|5
|0
|Лала Кенни
|5
|0
|Шардонне Брендан
|4
|0
|Дель Кастильо Ромен
|4
|0
|Маньетти Уго
|4
|0
|Сатриано Мартин
|4
|0
|Бизот Марко
|2
|1
|Мунье Стив
|2
|1
|Локо Брэдли
|3
|0
|Эрик Рой
|3
|0
|Браими Билаль
|1
|1
|Перейра-Лаже Матиаш
|2
|0
|Ле Дуарон Жереми
|2
|0
|Ле Кардинал Жюльен
|2
|0
|Камблан Аксель
|2
|0
Мец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сабали Шейх
|5
|0
|Эрей Кристоф
|3
|1
|Юдоль Матьё
|4
|0
|Колин Максим
|3
|0
|Н'Дорам Кевин
|3
|0
|Канде Фали
|3
|0
|Камара Ламин
|3
|0
|Ласло Болони
|3
|0
|Укиджа Александр
|2
|0
|Тетте Бенджамин
|2
|0
|Асоро Йоэль
|2
|0
|Куао Коффи
|2
|0
|Жан-Жак Данле
|2
|0
|Н'Дюкюиди Жозеф
|2
|0
|Ло Абабакар
|0
|1
|Мбайе Малик
|1
|0
|Ван Ден Керкхоф Кевин
|1
|0
|Джаллоу Абли
|1
|0
|Элисор Симон
|1
|0
|Диалло Папе
|1
|0
|Сане Ибу
|1
|0
Результаты матчей
Брест
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Мец
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
5
9
Брест
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Мец
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
6
14
Упущенные победы
16
8
Брест
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
39% (11)
39% (11)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
39% (11)
32% (9)
Мец
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (6)
54% (15)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
39% (11)
32% (9)
Сухие победы
10
8
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
11
16
Упущенные победы
21
17
Голы по времени матча
Забито
24
16
13 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
16 Не забивали 17
1
4%
4
25%
1-15
4
17%
1
6%
16-30
8
33%
1
6%
31-45
5
21%
2
13%
46-60
0
0%
5
31%
61-75
6
25%
3
19%
76-90
Пропущено
11
29
6 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 12
2
18%
4
14%
1-15
4
36%
2
7%
16-30
0
0%
7
24%
31-45
0
0%
7
24%
46-60
2
18%
1
3%
61-75
3
27%
8
28%
76-90
Забито
16
12
3 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
19 Не забивали 21
0
0%
3
25%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
8
50%
0
0%
46-60
2
13%
3
25%
61-75
3
19%
3
25%
76-90
Пропущено
13
19
8 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
2
15%
7
37%
1-15
3
23%
3
16%
16-30
3
23%
1
5%
31-45
2
15%
3
16%
46-60
3
23%
1
5%
61-75
0
0%
4
21%
76-90
Забито
40
28
16 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 11
7 Не забивали 10
1
3%
7
25%
1-15
5
13%
3
11%
16-30
10
25%
2
7%
31-45
13
33%
2
7%
46-60
2
5%
8
29%
61-75
9
23%
6
21%
76-90
Пропущено
24
48
14 В 1-м тайме 24
10 Во 2-м тайме 24
12 Пропускали первыми 16
15 Не пропускали 23
4
17%
11
23%
1-15
7
29%
29%
5
10%
16-30
3
13%
8
17%
31-45
2
8%
10
21%
46-60
5
21%
2
4%
61-75
3
13%
12
25%
76-90
Результаты последних матчей
Брест
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Лорьян - Брест 0:1 Брест - Лилль 1:1 Ланс - Брест 1:0 Брест - Гавр 1:0
Страсбург - Брест 0:3 Брест - Марсель 1:0 Клермон - Брест 1:1 ПСЖ - Брест 3:1 Брест - Ницца 0:0 ПСЖ - Брест 2:2 Трелиссак - Брест 1:2 Брест - Монпелье 2:0 Брест - Анже 1:0 Брест - Лорьян 4:0 Нант - Брест 0:2 Мец - Брест 0:1 Брест - Страсбург 1:1 Брест - Клермон 3:0 Монпелье - Брест 1:3 Монако - Брест 2:0
Мец
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Мец - Монако 2:5 Мец - Труа 0:0 Реймс - Мец 2:1 Мец - Клермон 1:0
Нант - Мец 0:2 Мец - Лион 1:2 Монпелье - Мец 3:0 Марсель - Мец 1:1 Мец - Лорьян 1:2 Ницца - Мец 1:0 Мец - Свифт Эсперанж 4:1 Мец - Тулуза 0:1 Мец - Клермон 1:1 ПСЖ - Мец 3:1 Мец - Монпелье 0:1 Мец - Брест 0:1 Лилль - Мец 2:0 Лорьян - Мец 2:3 Эльвeрсберг - Мец 1:0 Мец - Нант 3:1
Результаты матчей
Брест
Мец
Точный счет
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
0:1
5 раз 38%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
Точный счет
1:0
5 раз 18%
1:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
0:1
7 раз 25%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 32%
0
7 раз 25%
2
6 раз 21%
3
4 раза 14%
4
2 раза 7%
1
11 раз 39%
0
10 раз 36%
2
4 раза 14%
3
3 раза 11%
Тоталы голов в матче
Брест
Мец
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
76
68
49
410
112
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
114
68
312
212
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
217
Больше Меньше
1810
1216
721
622
325
226
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|18
|9
|1
|65 - 24
|63
|2.
|Заявка
|28
|15
|8
|5
|41 - 23
|53
|3.
|Заявка
|27
|14
|7
|6
|52 - 38
|49
|4.
|Заявка
|28
|13
|10
|5
|42 - 25
|49
|5.
|0:0 Заявка
|28
|12
|8
|8
|28 - 22
|44
|6.
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|37 - 30
|43
|7.
|0:0 Заявка
|28
|11
|7
|10
|35 - 36
|40
|8.
|Заявка
|27
|10
|9
|8
|40 - 33
|39
|9.
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|41 - 33
|39
|10.
|Заявка
|27
|10
|5
|12
|31 - 41
|35
|11.
|0:0 Заявка
|28
|8
|9
|11
|32 - 36
|33
|12.
|0:0 Заявка
|28
|8
|9
|11
|30 - 39
|33
|13.
|0:0 Заявка
|28
|7
|10
|11
|37 - 42
|30
|14.
|Заявка
|27
|8
|4
|15
|26 - 42
|28
|15.
|Заявка
|28
|6
|10
|12
|27 - 36
|28
|16.
|0:0 Заявка
|28
|6
|9
|13
|35 - 50
|27
|17.
|Заявка
|28
|6
|5
|17
|28 - 48
|23
|18.
|Заявка
|28
|4
|9
|15
|22 - 51
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|28 - 8
|33
|2.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|34 - 15
|29
|3.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|24 - 9
|29
|4.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|24 - 11
|29
|5.
|0:0 Заявка
|14
|7
|4
|3
|16 - 9
|25
|6.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|28 - 18
|24
|7.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 16
|24
|8.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 13
|21
|9.
|0:0 Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 15
|21
|10.
|0:0 Заявка
|14
|5
|3
|6
|16 - 18
|18
|11.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 14
|17
|12.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|16 - 23
|16
|13.
|0:0 Заявка
|14
|3
|6
|5
|18 - 18
|15
|14.
|0:0 Заявка
|15
|2
|9
|4
|21 - 22
|15
|15.
|0:0 Заявка
|14
|3
|4
|7
|19 - 24
|13
|16.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|15 - 22
|12
|17.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 24
|10
|18.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 19
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|31 - 9
|34
|2.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|32 - 25
|28
|3.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|17 - 12
|24
|4.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|15 - 18
|19
|5.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|15 - 14
|19
|6.
|0:0 Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 21
|19
|7.
|0:0 Заявка
|14
|5
|4
|5
|12 - 13
|19
|8.
|0:0 Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 18
|18
|9.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|11 - 20
|16
|10.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 17
|16
|11.
|0:0 Заявка
|13
|5
|1
|7
|16 - 20
|15
|12.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|12 - 15
|15
|13.
|0:0 Заявка
|14
|3
|6
|5
|14 - 21
|15
|14.
|0:0 Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 26
|14
|15.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 29
|14
|16.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 27
|11
|17.
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|13 - 22
|11
|18.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|17 - 24
|10
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|24 (6)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|16 (2)
|Лион
|Ляказетт Александр
|13
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|11 (7)
|Тулуза
|Даллинга Тийс
|11 (2)
|Монако
|Закария Денис
|2 10
|Ланс
|Медина Факундо
|10
|Монако
|Головин Александр
|1 8
|Реймс
|Фоке Томас
|1 8
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брест 4:3 Мец
Исход игры
Брест
91.7% (111)
Ничья
5% (6)
Мец
3.3% (4)
Тотал 2.5
Больше
43.59% (51)
Меньше
56.41% (66)
Обе команды забьют
Да
45.3% (53)
Нет
54.7% (64)
Популярный счёт
2:1 Брест
36.4% (44)
2:0 Брест
29.8% (36)
1:0 Брест
20.7% (25)
1:1 Ничья
3.3% (4)
1:2 Мец
2.5% (3)
3:0 Брест
1.7% (2)
3:1 Брест
1.7% (2)
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