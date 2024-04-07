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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Мийо Бенуа
Брест
4:3
Конец матча
Мец
0'
0:1
6' Гол
Траоре Исмаэль
1:1
12' Гол
Шардонне Брендан
2:1
31' Гол
Думбия Камори
3:1
38' Гол
Мунье Стив
4:1
60' Гол
Сатриано Мартин
62' Желтая карточка
Юдоль Матьё
4:2
74' Гол
Микаутадзе Жорж
4:3
80' Гол
Микаутадзе Жорж
90'+6

Ход матча

6'
0:1
Траоре Исмаэль
(Камара Ламин)
12'
Шардонне Брендан
1:1
31'
Думбия Камори
(Дель Кастильо Ромен)
2:1
38'
Мунье Стив
(Сатриано Мартин)
3:1
46'
 
Диалло Папе
Ламкель Зе Дидье
60'
Сатриано Мартин
(Дель Кастильо Ромен)
4:1
62'
 
Юдоль Матьё
64'
 
Ван Ден Керкхоф Кевин
Джаллоу Абли
69'
Камара Махди
Думбия Камори
 
69'
Маньетти Уго
Мартен Жонас
 
69'
Ле Дуарон Жереми
Сатриано Мартин
 
74'
4:2
Микаутадзе Жорж
(Атта Артур)
75'
Перейра-Лаже Матиаш
Мунье Стив
 
75'
 
Сабали Шейх
Атта Артур
79'
 
Н'Дорам Кевин
Жан-Жак Данле
80'
4:3
Микаутадзе Жорж
88'
Ле Кардинал Жюльен
Дель Кастильо Ромен
 

Статистика матча

  • 4 Голы 3
  • 6 Удары по воротам 1
  • 10 Удары в створ 6
  • 8 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 17
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 633 Количество передач 315
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Брест 91.7% (111)
X 5% (6)
Мец 3.3% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Бизот
Марко
27
Лала
Кенни
5
Шардонне
Брендан
3
Брассье
Лилиан
2
Локо
Брэдли
20
Лис-Мелу
Пьерр
28
Мартен
Жонас
10
Дель
Кастильо
Ромен
23
Думбия
Камори
7
Сатриано
Мартин
9
Мунье
Стив
16
Укиджа
Александр
39
Куао
Коффи
8
Траоре
Исмаэль
5
Канде
Фали
3
Юдоль
Матьё
18
Камара
Ламин
27
Жан-Жак
Данле
25
Атта
Артур
36
Джаллоу
Абли
10
Микаутадзе
Жорж
11
Ламкель
Зе
Дидье
Брест
4-2-3-1
Мец
4-3-3

История личных встреч

Брест
Мец

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

18 матчей

50%
16.7%
33.3%
9 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

22.2%
55.6%
22.2%
4 победы 10 ничьих 4 победы

История матчей

Л1
0:1
Л1
0:1
Л1
1:2
Л1
2:4
Л1
0:2
КЛ
1:1
Л1
2:0
Л2
0:1
ТМК
1:0
Л2
2:2
Л2
1:1
К
0:0
Л2
1:0
Л2
0:3
Л2
0:0
Л2
2:1
Л2
1:0
Л2
2:1

Голы

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.22
0.78

Среднее время на гол

73
115

Всего голов

5
13

Голов в среднем за матч

0.56
1.44

Среднее время на гол

162
62

Всего голов

16
20

Голов в среднем за матч

0.89
1.11

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

101
81

Бомбардиры внутри турнира

Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дель Кастильо Ромен 6 (3) 0.21
Думбия Камори 6 0.21
Камара Махди 5 (1) 0.18
Мунье Стив 4 0.14
Лис-Мелу Пьерр 4 0.14
Ле Дуарон Жереми 4 0.14
Сатриано Мартин 3 0.11
Перейра-Лаже Матиаш 3 0.11
Маньетти Уго 2 0.07
Лала Кенни 1 0.04
Шардонне Брендан 1 0.04
Брассье Лилиан 1 0.04
Локо Брэдли 0 0
Мартен Жонас 0 0
Лебо Адриен 0 0
Мец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микаутадзе Жорж 7 (2) 0.25
Юдоль Матьё 3 0.11
Сабали Шейх 3 0.11
Джаллоу Абли 3 (1) 0.11
Асоро Йоэль 2 0.07
Траоре Исмаэль 2 0.07
Камара Ламин 1 0.04
Ван Ден Керкхоф Кевин 1 0.04
Атта Артур 1 0.04
Ламкель Зе Дидье 1 0.04
Мазиз Юссеф 1 0.04
Элисор Симон 1 0.04
Диалло Папе 1 0.04
Сане Ибу 1 0.04
Куао Коффи 0 0
Н'Дорам Кевин 0 0
Канде Фали 0 0

Карточки

Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брассье Лилиан 8 1
Лис-Мелу Пьерр 9 0
Камара Махди 6 0
Мартен Жонас 5 0
Лала Кенни 5 0
Шардонне Брендан 4 0
Дель Кастильо Ромен 4 0
Маньетти Уго 4 0
Сатриано Мартин 4 0
Бизот Марко 2 1
Мунье Стив 2 1
Локо Брэдли 3 0
Эрик Рой 3 0
Браими Билаль 1 1
Перейра-Лаже Матиаш 2 0
Ле Дуарон Жереми 2 0
Ле Кардинал Жюльен 2 0
Камблан Аксель 2 0
Мец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сабали Шейх 5 0
Эрей Кристоф 3 1
Юдоль Матьё 4 0
Колин Максим 3 0
Н'Дорам Кевин 3 0
Канде Фали 3 0
Камара Ламин 3 0
Ласло Болони 3 0
Укиджа Александр 2 0
Тетте Бенджамин 2 0
Асоро Йоэль 2 0
Куао Коффи 2 0
Жан-Жак Данле 2 0
Н'Дюкюиди Жозеф 2 0
Ло Абабакар 0 1
Мбайе Малик 1 0
Ван Ден Керкхоф Кевин 1 0
Джаллоу Абли 1 0
Элисор Симон 1 0
Диалло Папе 1 0
Сане Ибу 1 0

Результаты матчей

Брест
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Мец
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

5
9
Брест
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Мец
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

6
14

Упущенные победы

16
8
Брест
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
39% (11)
39% (11)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
39% (11)
32% (9)
Мец
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (6)
54% (15)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
39% (11)
32% (9)

Сухие победы

10
8

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

11
16

Упущенные победы

21
17

Голы по времени матча

Забито

24
16
13 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
16 Не забивали 17
1
4%
4
25%
1-15
4
17%
1
6%
16-30
8
33%
1
6%
31-45
5
21%
2
13%
46-60
0
0%
5
31%
61-75
6
25%
3
19%
76-90

Пропущено

11
29
6 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 12
2
18%
4
14%
1-15
4
36%
2
7%
16-30
0
0%
7
24%
31-45
0
0%
7
24%
46-60
2
18%
1
3%
61-75
3
27%
8
28%
76-90

Забито

16
12
3 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
19 Не забивали 21
0
0%
3
25%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
8
50%
0
0%
46-60
2
13%
3
25%
61-75
3
19%
3
25%
76-90

Пропущено

13
19
8 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
2
15%
7
37%
1-15
3
23%
3
16%
16-30
3
23%
1
5%
31-45
2
15%
3
16%
46-60
3
23%
1
5%
61-75
0
0%
4
21%
76-90

Забито

40
28
16 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 11
7 Не забивали 10
1
3%
7
25%
1-15
5
13%
3
11%
16-30
10
25%
2
7%
31-45
13
33%
2
7%
46-60
2
5%
8
29%
61-75
9
23%
6
21%
76-90

Пропущено

24
48
14 В 1-м тайме 24
10 Во 2-м тайме 24
12 Пропускали первыми 16
15 Не пропускали 23
4
17%
11
23%
1-15
7
29%
29%
5
10%
16-30
3
13%
8
17%
31-45
2
8%
10
21%
46-60
5
21%
2
4%
61-75
3
13%
12
25%
76-90

Результаты последних матчей

Брест
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Лорьян - Брест 0:1 Брест - Лилль 1:1 Ланс - Брест 1:0 Брест - Гавр 1:0
Страсбург - Брест 0:3 Брест - Марсель 1:0 Клермон - Брест 1:1 ПСЖ - Брест 3:1 Брест - Ницца 0:0 ПСЖ - Брест 2:2 Трелиссак - Брест 1:2 Брест - Монпелье 2:0 Брест - Анже 1:0 Брест - Лорьян 4:0 Нант - Брест 0:2 Мец - Брест 0:1 Брест - Страсбург 1:1 Брест - Клермон 3:0 Монпелье - Брест 1:3 Монако - Брест 2:0
Мец
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Мец - Монако 2:5 Мец - Труа 0:0 Реймс - Мец 2:1 Мец - Клермон 1:0
Нант - Мец 0:2 Мец - Лион 1:2 Монпелье - Мец 3:0 Марсель - Мец 1:1 Мец - Лорьян 1:2 Ницца - Мец 1:0 Мец - Свифт Эсперанж 4:1 Мец - Тулуза 0:1 Мец - Клермон 1:1 ПСЖ - Мец 3:1 Мец - Монпелье 0:1 Мец - Брест 0:1 Лилль - Мец 2:0 Лорьян - Мец 2:3 Эльвeрсберг - Мец 1:0 Мец - Нант 3:1

Результаты матчей

Брест
Мец

Точный счет

1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
0:1
5 раз 38%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%

Точный счет

1:0
5 раз 18%
1:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
0:1
7 раз 25%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 32%
0
7 раз 25%
2
6 раз 21%
3
4 раза 14%
4
2 раза 7%
1
11 раз 39%
0
10 раз 36%
2
4 раза 14%
3
3 раза 11%

Тоталы голов в матче

Брест
Мец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
7
6
6
8
1.5
4
9
4
10
2.5
1
12
2
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
11
4
6
8
1.5
3
12
2
12
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
7
0.5
Больше Меньше
18
10
12
16
1.5
7
21
6
22
2.5
3
25
2
26
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 28 18 9 1 65 - 24 63
2.
Брест
 Заявка 28 15 8 5 41 - 23 53
3.
Монако
 Заявка 27 14 7 6 52 - 38 49
4.
Лилль
 Заявка 28 13 10 5 42 - 25 49
5.
Ницца
 0:0 Заявка 28 12 8 8 28 - 22 44
6.
Ланс
 Заявка 28 12 7 9 37 - 30 43
7.
Реймс
 0:0 Заявка 28 11 7 10 35 - 36 40
8.
Ренн
 Заявка 27 10 9 8 40 - 33 39
9.
Марсель
 Заявка 28 10 9 9 41 - 33 39
10.
Лион
 Заявка 27 10 5 12 31 - 41 35
11.
Тулуза
 0:0 Заявка 28 8 9 11 32 - 36 33
12.
Страсбург
 0:0 Заявка 28 8 9 11 30 - 39 33
13.
Монпелье
 0:0 Заявка 28 7 10 11 37 - 42 30
14.
Нант
 Заявка 27 8 4 15 26 - 42 28
15.
Гавр
 Заявка 28 6 10 12 27 - 36 28
16.
Лорьян
 0:0 Заявка 28 6 9 13 35 - 50 27
17.
Мец
 Заявка 28 6 5 17 28 - 48 23
18.
Клермон
 Заявка 28 4 9 15 22 - 51 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 Заявка 14 10 3 1 28 - 8 33
2.
ПСЖ
 Заявка 14 8 5 1 34 - 15 29
3.
Марсель
 Заявка 14 8 5 1 24 - 9 29
4.
Брест
 Заявка 14 8 5 1 24 - 11 29
5.
Ницца
 0:0 Заявка 14 7 4 3 16 - 9 25
6.
Ренн
 Заявка 14 7 3 4 28 - 18 24
7.
Ланс
 Заявка 14 7 3 4 22 - 16 24
8.
Монако
 Заявка 13 6 3 4 20 - 13 21
9.
Реймс
 0:0 Заявка 14 6 3 5 15 - 15 21
10.
Страсбург
 0:0 Заявка 14 5 3 6 16 - 18 18
11.
Гавр
 Заявка 13 5 2 6 14 - 14 17
12.
Лион
 Заявка 14 4 4 6 16 - 23 16
13.
Тулуза
 0:0 Заявка 14 3 6 5 18 - 18 15
14.
Монпелье
 0:0 Заявка 15 2 9 4 21 - 22 15
15.
Лорьян
 0:0 Заявка 14 3 4 7 19 - 24 13
16.
Нант
 Заявка 14 3 3 8 15 - 22 12
17.
Клермон
 Заявка 14 2 4 8 9 - 24 10
18.
Мец
 Заявка 13 2 3 8 12 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 14 10 4 0 31 - 9 34
2.
Монако
 Заявка 14 8 4 2 32 - 25 28
3.
Брест
 Заявка 14 7 3 4 17 - 12 24
4.
Лион
 Заявка 13 6 1 6 15 - 18 19
5.
Ланс
 Заявка 14 5 4 5 15 - 14 19
6.
Реймс
 0:0 Заявка 14 5 4 5 20 - 21 19
7.
Ницца
 0:0 Заявка 14 5 4 5 12 - 13 19
8.
Тулуза
 0:0 Заявка 14 5 3 6 14 - 18 18
9.
Нант
 Заявка 13 5 1 7 11 - 20 16
10.
Лилль
 Заявка 14 3 7 4 14 - 17 16
11.
Монпелье
 0:0 Заявка 13 5 1 7 16 - 20 15
12.
Ренн
 Заявка 13 3 6 4 12 - 15 15
13.
Страсбург
 0:0 Заявка 14 3 6 5 14 - 21 15
14.
Лорьян
 0:0 Заявка 14 3 5 6 16 - 26 14
15.
Мец
 Заявка 15 4 2 9 16 - 29 14
16.
Клермон
 Заявка 14 2 5 7 13 - 27 11
17.
Гавр
 Заявка 15 1 8 6 13 - 22 11
18.
Марсель
 Заявка 14 2 4 8 17 - 24 10
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 24 (6)
Лилль Дэвид Джонатан 16 (2)
Лион Ляказетт Александр 13
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 11 (7)
Тулуза Даллинга Тийс 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 10
Ланс Медина Факундо 10
Монако Головин Александр 1 8
Реймс Фоке Томас 1 8
Ланс Гради Жонатан 1 8
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Брест заслуженно побеждает в отличном матче
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Брест: 66%, Мец: 34%.
  • 96'
    Шардонне Брендан из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 96'
    Жереми Ле Дуарон из команды Брест опасно и грубо сыграл. Н'Дорам Кевин пострадал.
  • 95'
    Юдоль Матьё выиграл воздушное противоборство у Жереми Ле Дуарон.
  • 95'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 95'
    Шейк Сабали не смог попасть в створ ударом издали
  • 95'
    Бизот Марко из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 95'
    Диалло Папе навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 94'
    Лала Кенни из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 94'
    Мец пытается что-то создать.
  • 94'
    Бизот Марко из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 94'
    Мец пытается что-то создать.
  • 93'
    Удар от ворот произведет Брест
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Маньетти Уго из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 92'
      Мец контролирует мяч.
    • 92'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 91'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      Куао Коффи успешно блокирует удар.
    • 91'
      Жереми Ле Дуарон нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 91'
      Судья сигнализирует, что Диалло Папе из команды Мец поставил подножку. Пострадал Маньетти Уго
    • 90'
      Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
    • 90'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francis le Ble. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Брест 91.7% (111)
    X 5% (6)
    Мец 3.3% (4)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брест 4:3 Мец

    Исход игры
    Брест
    91.7% (111)
    Ничья
    5% (6)
    Мец
    3.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.59% (51)
    Меньше
    56.41% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    45.3% (53)
    Нет
    54.7% (64)
    Популярный счёт
    2:1 Брест
    36.4% (44)
    2:0 Брест
    29.8% (36)
    1:0 Брест
    20.7% (25)
    1:1 Ничья
    3.3% (4)
    1:2 Мец
    2.5% (3)
    3:0 Брест
    1.7% (2)
    3:1 Брест
    1.7% (2)
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