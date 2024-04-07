Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Шейк Сабали не смог попасть в створ ударом издали

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Жереми Ле Дуарон нанес удар, но тот был заблокирован.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Хорошую попытку сделал Шейк Сабали. Удар в створ, но вратарь начеку

Хорошую попытку сделал Жереми Ле Дуарон. Удар в створ, но вратарь начеку

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Лис-Мелу Пьерр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Юдоль Матьё выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Лала Кенни пробует нанести удар издали, но Александр Укиджа держит все под контролем

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Мунье Стив нанес удар головой, но Александр Укиджа спокойно отбил мяч.

43' Удар от ворот произведет Мец

42' Лис-Мелу Пьерр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Сатриано Мартин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Удар от ворот произведет Мец

37' Сатриано Мартин не смог попасть в створ ударом издали

35' Удар от ворот произведет Мец

34' Мец совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Мец совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Мец совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Локо Брэдли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Атта Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Мартен Жонас из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

31' Дель Кастильо Ромен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Оооо... вот это был удар! Мунье Стив должен был забить с этой позиции.

31' Хорошую попытку сделал Мунье Стив . Удар в створ, но вратарь начеку

31' Сатриано Мартин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Дель Кастильо Ромен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Дель Кастильо Ромен бьет со штрафного в створ, но Александр Укиджа держит все под контролем

27' Хорошую попытку сделал Мунье Стив . Удар в створ, но вратарь начеку

26' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Удар от ворот произведет Мец

25' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Удар от ворот произведет Мец

25' Дель Кастильо Ромен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Дель Кастильо Ромен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Лала Кенни из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Думбия Камори выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Мец совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Удар от ворот произведет Мец

22' Дель Кастильо Ромен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе

19' Оооо... вот это был удар! Микаутадзе Жорж должен был забить с этой позиции.

19' Микаутадзе Жорж завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

17' Шардонне Брендан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Камара Ламин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Мунье Стив выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Матч возобновлен

14' Лала Кенни из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Мец совершает вбрасывание на своей половине поля

13' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Брест будет все-таки засчитан.

12' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Брест

12' Г О О О О Л - Шардонне Брендан первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

11' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Мец совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Куао Коффи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Дель Кастильо Ромен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Мец совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Удар от ворот произведет Мец

7' Команда Мец забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

6' Г О О О О Л - Траоре Исмаэль забивает с левой ноги!

5' Джаллоу Абли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Камара Ламин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Брассье Лилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Удар от ворот произведет Мец

2' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Шардонне Брендан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Мец начинает с центра поля