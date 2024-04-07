Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Это был отличный перфоманс от команды Фейеноорд , есть о чем петь фанатам в перерыве.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Фейеноорд будет все-таки засчитан.

48' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Фейеноорд

47' Хименес Сантьяго Томас нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

47' Ниукоп Барт не смог попасть в створ ударом издали

47' Пайшао Игор навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Ренсх Девайн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Удар от ворот произведет Аякс

45' Стенгс Келвин решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

43' Ниукоп Барт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Удар от ворот произведет Аякс

43' Ганцко Давид оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

42' Хорошую попытку сделал Ниукоп Барт . Удар в створ, но вратарь начеку

42' Минте Янкуба создает голевую возможность для своего партнера по команде.

42' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Удар от ворот произведет Аякс

38' Оооо... вот это был удар! Хименес Сантьяго Томас должен был забить с этой позиции.

38' Пайшао Игор из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Хато Йоррель плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

35' Г О О О О Л - Минте Янкуба забивает с правой ноги!

35' Ниукоп Барт создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Стенгс Келвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Команда Фейеноорд забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

34' Каплан Ахметджан плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

34' Г О О О О Л - Отличный черпачок левой ногой сделал Пайшао Игор из команды Фейеноорд

34' Минте Янкуба создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Минте Янкуба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Удар от ворот произведет Фейеноорд

33' Тимбер Квинтен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Годс Мика выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Оооо... вот это был удар! Хименес Сантьяго Томас должен был забить с этой позиции.

32' Хорошую попытку сделал Хименес Сантьяго Томас . Удар в створ, но вратарь начеку

32' Матч возобновлен

31' Тейлор Кеннет на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Удар от ворот произведет Аякс

28' Удар от ворот произведет Аякс

27' Виффер Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Годс Мика выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Фейеноорд нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

25' Минте Янкуба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе

25' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Удар от ворот произведет Аякс

24' Тимбер Квинтен не смог попасть в створ ударом издали

24' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Тейлор Кеннет выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Матч возобновится спорным мячом

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Хорошую попытку сделал Ганцко Давид . Удар в створ, но вратарь начеку

21' Стенгс Келвин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе

20' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Тейлор Кеннет выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе

18' Тахирович Бенджамин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Удар от ворот произведет Аякс

15' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Удар от ворот произведет Аякс

10' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Минте Янкуба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Удар от ворот произведет Аякс

6' Ганцко Давид оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

6' Хорошую попытку сделал Минте Янкуба . Удар в створ, но вратарь начеку

6' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Удар от ворот произведет Аякс