Тур: 29. Стадион: Де Кёйп. Главный судья: Маккили Дэнни
0'
1:0
34' ГолПайшао Игор
2:0
35' ГолМинте Янкуба
3:0
45' ГолГанцко Давид
4:0
56' ГолМинте Янкуба
5:0
62' ГолТимбер Квинтен
6:0
66' ГолПайшао Игор
69' Желтая карточкаКаплан Ахметджан
76' Желтая карточкаТахирович Бенджамин
79' Undefined phrase: football_event_Джаханбахш Алиреза
90'+3
Ход матча
34'
1:0
35'
2:0
45'
56'
4:0
62'
5:0
64'
66'
69'
Статистика матча
-
6 Голы 0
-
9 Удары по воротам 0
-
15 Удары в створ 1
-
9 Угловые 1
-
3 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
475 Количество передач 364
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.40 Победа «Фейеноорда»
-
-
11.00 Точный счёт - 3:1
33
Ганцко
Давид
20
Виффер
Матс
19
Минте
Янкуба
14
Пайшао
Игор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Ганцко ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Виффер МатсПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Минте ЯнкубаНападающий
- Нападающий
-
14 Пайшао ИгорНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Лопес МаркосЗащитник
-
26 Дживайро РидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Сейер ЛеоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
39 Годс МикаНападающий
- Запасные игроки
-
22 Пасвер РемкоВратарь
- Вратарь
-
18 Медич ЯковЗащитник
-
37 Шутало ЙосипЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Вос СилваноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Акпом ЧубаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван'т Схип Джон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фейеноорд
Аякс
12 матчей
41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
26 матчей
7.7%
92.3%
0 побед 2 ничьи 24 победы
Первый тайм
23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 19 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 20 побед
38 матчей
13.2%
23.7%
63.1%
5 побед 9 ничьих 24 победы
Первый тайм
18.4%
31.6%
50%
7 побед 12 ничьих 19 побед
Второй тайм
21.1%
26.3%
52.6%
8 побед 10 ничьих 20 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
15
Голов в среднем за матч
1.37
0.79
Среднее время на гол
65
114
Всего голов
42
37
Голов в среднем за матч
2.21
1.95
Среднее время на гол
40
46
Всего голов
68
52
Голов в среднем за матч
1.79
1.37
Тотал матчей
2.5
37
Больше 97%
Меньше 3%
1
34
Больше 89%
Меньше 11%
4
24
Больше 63%
Меньше 37%
14
13
Больше 34%
Меньше 66%
25
7
Больше 18%
Меньше 82%
31
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
50
65
Бомбардиры внутри турнира
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Сантьяго Томас
|23 (1)
|0.79
|Пайшао Игор
|10
|0.34
|Минте Янкуба
|9
|0.31
|Тимбер Квинтен
|7
|0.24
|Гертрейда Лютсхарел
|6
|0.21
|Стенгс Келвин
|5
|0.17
|Виффер Матс
|5
|0.17
|Ганцко Давид
|3 (1)
|0.1
|Сейер Лео
|2
|0.07
|Лингр Ондржей
|2
|0.07
|Уэда Аясэ
|2
|0.07
|Иванушец Лука
|1
|0.03
|Дилросун Джавайро
|1
|0.03
|Ниукоп Барт
|1
|0.03
|Миламбо Антони
|1
|0.03
|Хартман Квилиндси
|0
|0
|Траунер Гернот
|0
|0
|Джаханбахш Алиреза
|0
|0
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бробби Брайан
|17
|0.59
|Бергвейн Стевен
|9 (5)
|0.31
|Акпом Чуба
|9
|0.31
|Хлинссон Кристиан
|7
|0.24
|Бергёйс Стивен
|5
|0.17
|Тейлор Кеннет
|3
|0.1
|Боргес Карлос
|2
|0.07
|Тахирович Бенджамин
|2
|0.07
|Ван ден Бомен Бранко
|2
|0.07
|Ренсх Девайн
|1
|0.03
|Хато Йоррель
|1
|0.03
|Кудус Мохаммед
|1
|0.03
|Гааей Антон
|1
|0.03
|Классен Дэви
|1
|0.03
|Медич Яков
|1
|0.03
|Соса Борна
|0
|0
|Хендерсон Джордан
|0
|0
|Годс Мика
|0
|0
|Салах-Эддин Анасс
|0
|0
|Марта Арьяни
|0
|0
|Банель Джейдон
|0
|0
|Гуйер Тристан
|0
|0
Карточки
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Велленройтер Тимон
|4
|0
|Хименес Сантьяго Томас
|4
|0
|Тимбер Квинтен
|4
|0
|Ниукоп Барт
|2
|1
|Пайшао Игор
|3
|0
|Хартман Квилиндси
|3
|0
|Ганцко Давид
|2
|0
|Гертрейда Лютсхарел
|2
|0
|Виффер Матс
|2
|0
|Зерруки Рамиз
|2
|0
|Слот Арне
|1
|0
|Траунер Гернот
|1
|0
|Бейло Юстин
|1
|0
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бергвейн Стевен
|4
|0
|Бробби Брайан
|4
|0
|Тейлор Кеннет
|4
|0
|Хато Йоррель
|4
|0
|Ренсх Девайн
|2
|1
|Каплан Ахметджан
|2
|1
|Вос Силвано
|3
|0
|Тахирович Бенджамин
|3
|0
|Маннсверк Сиверт
|2
|0
|Хлинссон Кристиан
|2
|0
|Бергёйс Стивен
|1
|0
|Ван ден Бомен Бранко
|1
|0
|Соса Борна
|1
|0
|Медич Яков
|1
|0
|Авила Гастон
|1
|0
|Стейн Морис
|1
|0
Результаты матчей
Фейеноорд
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
Аякс
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
7
8
Упущенные победы
3
13
Фейеноорд
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
36% (5)
64% (9)
Аякс
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
33
31
Фейеноорд
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
34% (10)
41% (12)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
28% (8)
38% (11)
Аякс
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (6)
28% (8)
52% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
31% (9)
34% (10)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
9
14
Упущенные победы
36
44
Голы по времени матча
Забито
41
28
19 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 6
16 Не забивали 17
5
12%
2
7%
1-15
7
17%
5
18%
16-30
7
17%
4
14%
31-45
6
15%
6
21%
46-60
8
20%
5
18%
61-75
8
20%
6
21%
76-90
Пропущено
11
38
5 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 23
2 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 14
1
9%
5
13%
1-15
1
9%
2
5%
16-30
3
27%
8
21%
31-45
1
9%
12
32%
46-60
3
27%
7
18%
61-75
2
18%
4
11%
76-90
Забито
34
32
14 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 11
16 Не забивали 16
5
15%
6
19%
1-15
6
18%
3
9%
16-30
3
9%
6
19%
31-45
5
15%
3
9%
46-60
7
21%
5
16%
61-75
8
24%
9
28%
76-90
Пропущено
13
18
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 12
2
15%
2
11%
1-15
4
31%
1
6%
16-30
1
8%
5
28%
31-45
1
8%
6
33%
46-60
3
23%
1
6%
61-75
2
15%
3
17%
76-90
Забито
75
60
33 В 1-м тайме 26
42 Во 2-м тайме 34
19 Забивали первыми 17
3 Не забивали 4
10
13%
8
13%
1-15
13
17%
8
13%
16-30
10
13%
10
17%
31-45
11
15%
9
15%
46-60
15
20%
10
17%
61-75
16
21%
15
25%
76-90
Пропущено
24
56
12 В 1-м тайме 23
12 Во 2-м тайме 33
7 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 26
3
13%
7
13%
1-15
5
21%
3
5%
16-30
4
17%
13
23%
31-45
2
8%
18
32%
46-60
6
25%
8
14%
61-75
4
17%
7
13%
76-90
Результаты последних матчей
Фейеноорд
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Волендам - Фейеноорд 0:0 Фейеноорд - Утрехт 4:2 Херенвен - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - Хераклес 3:0
ПСВ - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - Гронинген 2:1 Алмере Сити - Фейеноорд 0:2 Рома - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - Валвейк 1:0 Фейеноорд - Рома 1:1 Фейеноорд - Спарта Роттердам 2:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - Твенте 0:0 Фейеноорд - ПСВ 1:0 Витесс - Фейеноорд 1:2 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:2 Фейеноорд - Майнц 1:2 Фейеноорд - Утрехт 2:1 Хераклес - Фейеноорд 0:4
Аякс
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 ПЕК Зволле - Аякс 1:3 Спарта Роттердам - Аякс 2:2 Астон Вилла - Аякс 4:0
Аякс - Фортуна Ситтард 2:2 Аякс - Астон Вилла 0:0 Аякс - Утрехт 2:0 АЗ Алкмаар - Аякс 2:0 Будё/Глимт - Аякс 1:2 Аякс - НЕК Неймеген 2:2 Аякс - Будё/Глимт 2:2 Херенвен - Аякс 3:2 Аякс - ПСВ 1:1 Хераклес - Аякс 2:4 Аякс - Валвейк 4:1 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:3 Аякс - Ганновер 96 2:1 Аякс - Ганновер 96 0:3 УСВ Геркулес - Аякс 3:2 Аякс - ПЕК Зволле 2:2
Результаты матчей
Фейеноорд
Аякс
Точный счет
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
6:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
4:1
3 раза 21%
2:2
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
6
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
2
6 раз 43%
1
3 раза 21%
4
3 раза 21%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:2
2 раза 14%
0:4
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
2:2
3 раза 20%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
4
3 раза 21%
1
2 раза 14%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
6 раз 40%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:4
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
6:1
2 раза 7%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
2:2
6 раз 21%
2:0
3 раза 10%
4:1
3 раза 10%
2:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
8 раз 28%
1
5 раз 17%
4
5 раз 17%
3
4 раза 14%
0
3 раза 10%
6
3 раза 10%
5
1 раз 3%
2
12 раз 41%
0
4 раза 14%
1
4 раза 14%
3
4 раза 14%
4
4 раза 14%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Фейеноорд
Аякс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
131
105
104
87
410
510
410
312
113
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
123
113
114
59
510
410
114
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
263
Больше Меньше
254
218
218
1316
920
920
524
425
128
326
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|25
|3
|1
|89 - 17
|78
|2.
|Заявка
|29
|21
|6
|2
|79 - 23
|69
|3.
|Заявка
|29
|18
|6
|5
|55 - 28
|60
|4.
|Заявка
|29
|15
|7
|7
|57 - 35
|52
|5.
|Заявка
|29
|12
|10
|7
|59 - 43
|46
|6.
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|64 - 60
|45
|7.
|Заявка
|29
|11
|9
|9
|43 - 37
|42
|8.
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|38 - 38
|39
|9.
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|42 - 41
|37
|10.
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|34 - 51
|35
|11.
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|46 - 53
|33
|12.
|Заявка
|29
|7
|12
|10
|28 - 45
|33
|13.
|Заявка
|29
|9
|5
|15
|40 - 60
|32
|14.
|Заявка
|29
|8
|7
|14
|38 - 56
|31
|15.
|0:0 Заявка
|29
|6
|7
|16
|27 - 47
|25
|16.
|Заявка
|29
|4
|10
|15
|40 - 64
|22
|17.
|Заявка
|29
|4
|5
|20
|22 - 62
|17
|18.
|0:0 Заявка
|29
|3
|8
|18
|27 - 68
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|13
|1
|0
|41 - 8
|40
|2.
|Заявка
|15
|12
|1
|2
|30 - 14
|37
|3.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|42 - 10
|36
|4.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|34 - 14
|29
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|31 - 17
|27
|6.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|32 - 21
|26
|7.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|26 - 18
|25
|8.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|30 - 17
|25
|9.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|26 - 21
|23
|10.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|27 - 22
|21
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|25 - 28
|21
|12.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|22 - 24
|17
|13.
|0:0 Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 25
|16
|14.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|14 - 22
|15
|15.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|15 - 28
|15
|16.
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|18 - 24
|13
|17.
|0:0 Заявка
|15
|2
|3
|10
|11 - 36
|9
|18.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|10 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|48 - 9
|38
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|37 - 13
|33
|3.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|25 - 14
|23
|4.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|23 - 21
|23
|5.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|20 - 17
|20
|6.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|32 - 39
|19
|7.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|28 - 26
|19
|8.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 23
|18
|9.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|13 - 20
|17
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|23 - 28
|16
|11.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|12 - 17
|16
|12.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|19 - 31
|12
|13.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|15 - 32
|11
|14.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|8 - 33
|10
|15.
|Заявка
|14
|3
|0
|11
|12 - 36
|9
|16.
|0:0 Заявка
|14
|2
|3
|9
|8 - 22
|9
|17.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|22 - 40
|9
|18.
|0:0 Заявка
|14
|1
|5
|8
|16 - 32
|8
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|26 (2)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|24 (11)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|23 (6)
|Аякс
|Бробби Брайан
|17 (7)
|Твенте
|Ван Волфсвинкель Рикки
|13
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|1 7
|Валвейк
|Мейерс Арон
|8
|Хераклес
|Брюнс Томас
|8
|Эксельсиор
|Бас Юлиан
|8
|ПЕК Зволле
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|8