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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Маккили Дэнни
Фейеноорд
6:0
Конец матча
Аякс
0'
1:0
34' Гол
Пайшао Игор
2:0
35' Гол
Минте Янкуба
3:0
45' Гол
Ганцко Давид
4:0
56' Гол
Минте Янкуба
5:0
62' Гол
Тимбер Квинтен
6:0
66' Гол
Пайшао Игор
69' Желтая карточка
Каплан Ахметджан
76' Желтая карточка
Тахирович Бенджамин
79' Undefined phrase: football_event_
Джаханбахш Алиреза
90'+3

Ход матча

34'
Пайшао Игор
(Минте Янкуба)
1:0
35'
Минте Янкуба
(Ниукоп Барт)
2:0
45'
Ганцко Давид
(Хименес Сантьяго Томас)
3:0
46'
 
Акпом Чуба
Гааей Антон
46'
 
Ван ден Бомен Бранко
Хлинссон Кристиан
56'
Минте Янкуба
(Стенгс Келвин)
4:0
62'
Тимбер Квинтен
5:0
64'
Лопес Маркос
Ниукоп Барт
 
64'
 
Вос Силвано
Годс Мика
66'
Пайшао Игор
(Гертрейда Лютсхарел)
6:0
69'
 
Каплан Ахметджан
76'
 
Тахирович Бенджамин
76'
Джаханбахш Алиреза
Минте Янкуба
 
77'
Уэда Аясэ
Хименес Сантьяго Томас
 
77'
Лингр Ондржей
Стенгс Келвин
 
77'
 
Рейкхофф Юлиан
Бергвейн Стевен
79'
Джаханбахш Алиреза
 
84'
Иванушец Лука
Пайшао Игор
 

Статистика матча

  • 6 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 0
  • 15 Удары в створ 1
  • 9 Угловые 1
  • 3 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 475 Количество передач 364
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Велленройтер
Тимон
2
Ниукоп
Барт
3
Белен
Томас
33
Ганцко
Давид
4
Гертрейда
Лютсхарел
10
Стенгс
Келвин
20
Виффер
Матс
8
Тимбер
Квинтен
19
Минте
Янкуба
29
Хименес
Сантьяго
Томас
14
Пайшао
Игор
1
Рульи
Херонимо
3
Гааей
Антон
2
Ренсх
Девайн
13
Каплан
Ахметджан
4
Хато
Йоррель
16
Маннсверк
Сиверт
38
Хлинссон
Кристиан
33
Тахирович
Бенджамин
8
Тейлор
Кеннет
7
Бергвейн
Стевен
39
Годс
Мика
Фейеноорд
4-3-3
Аякс
4-1-3-2

История личных встреч

Фейеноорд
Аякс

12 матчей

41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

26 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 2 ничьи 24 победы

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 19 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 20 побед

38 матчей

13.2%
23.7%
63.1%
5 побед 9 ничьих 24 победы

Первый тайм

18.4%
31.6%
50%
7 побед 12 ничьих 19 побед

Второй тайм

21.1%
26.3%
52.6%
8 побед 10 ничьих 20 побед

История матчей

Э
0:4
К
1:2
Э
2:3
Э
1:1
Э
3:2
Э
0:2
Э
0:3
Э
1:0
Э
4:0
К
0:3
Э
6:2
Э
3:0
Э
2:0
Э
1:4
Э
2:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
1:1
К
1:0
Э
0:0
Э
0:1
Э
1:2
К
3:1
Э
2:1
Э
3:0
Э
2:2
Э
4:2
Э
1:1
Э
2:0
Э
1:2
К
1:4
К
2:0
Э
1:1
Э
5:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

26
15

Голов в среднем за матч

1.37
0.79

Среднее время на гол

65
114

Всего голов

42
37

Голов в среднем за матч

2.21
1.95

Среднее время на гол

40
46

Всего голов

68
52

Голов в среднем за матч

1.79
1.37

Тотал матчей

2.5
37
Больше 97%
Меньше 3%
1
34
Больше 89%
Меньше 11%
4
24
Больше 63%
Меньше 37%
14
13
Больше 34%
Меньше 66%
25
7
Больше 18%
Меньше 82%
31
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

50
65

Бомбардиры внутри турнира

Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Сантьяго Томас 23 (1) 0.79
Пайшао Игор 10 0.34
Минте Янкуба 9 0.31
Тимбер Квинтен 7 0.24
Гертрейда Лютсхарел 6 0.21
Стенгс Келвин 5 0.17
Виффер Матс 5 0.17
Ганцко Давид 3 (1) 0.1
Сейер Лео 2 0.07
Лингр Ондржей 2 0.07
Уэда Аясэ 2 0.07
Иванушец Лука 1 0.03
Дилросун Джавайро 1 0.03
Ниукоп Барт 1 0.03
Миламбо Антони 1 0.03
Хартман Квилиндси 0 0
Траунер Гернот 0 0
Джаханбахш Алиреза 0 0
Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бробби Брайан 17 0.59
Бергвейн Стевен 9 (5) 0.31
Акпом Чуба 9 0.31
Хлинссон Кристиан 7 0.24
Бергёйс Стивен 5 0.17
Тейлор Кеннет 3 0.1
Боргес Карлос 2 0.07
Тахирович Бенджамин 2 0.07
Ван ден Бомен Бранко 2 0.07
Ренсх Девайн 1 0.03
Хато Йоррель 1 0.03
Кудус Мохаммед 1 0.03
Гааей Антон 1 0.03
Классен Дэви 1 0.03
Медич Яков 1 0.03
Соса Борна 0 0
Хендерсон Джордан 0 0
Годс Мика 0 0
Салах-Эддин Анасс 0 0
Марта Арьяни 0 0
Банель Джейдон 0 0
Гуйер Тристан 0 0

Карточки

Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Велленройтер Тимон 4 0
Хименес Сантьяго Томас 4 0
Тимбер Квинтен 4 0
Ниукоп Барт 2 1
Пайшао Игор 3 0
Хартман Квилиндси 3 0
Ганцко Давид 2 0
Гертрейда Лютсхарел 2 0
Виффер Матс 2 0
Зерруки Рамиз 2 0
Слот Арне 1 0
Траунер Гернот 1 0
Бейло Юстин 1 0
Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бергвейн Стевен 4 0
Бробби Брайан 4 0
Тейлор Кеннет 4 0
Хато Йоррель 4 0
Ренсх Девайн 2 1
Каплан Ахметджан 2 1
Вос Силвано 3 0
Тахирович Бенджамин 3 0
Маннсверк Сиверт 2 0
Хлинссон Кристиан 2 0
Бергёйс Стивен 1 0
Ван ден Бомен Бранко 1 0
Соса Борна 1 0
Медич Яков 1 0
Авила Гастон 1 0
Стейн Морис 1 0

Результаты матчей

Фейеноорд
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
Аякс
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

7
8

Упущенные победы

3
13
Фейеноорд
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
36% (5)
64% (9)
Аякс
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

33
31
Фейеноорд
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
34% (10)
41% (12)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
28% (8)
38% (11)
Аякс
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (6)
28% (8)
52% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
31% (9)
34% (10)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

9
14

Упущенные победы

36
44

Голы по времени матча

Забито

41
28
19 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 6
16 Не забивали 17
5
12%
2
7%
1-15
7
17%
5
18%
16-30
7
17%
4
14%
31-45
6
15%
6
21%
46-60
8
20%
5
18%
61-75
8
20%
6
21%
76-90

Пропущено

11
38
5 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 23
2 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 14
1
9%
5
13%
1-15
1
9%
2
5%
16-30
3
27%
8
21%
31-45
1
9%
12
32%
46-60
3
27%
7
18%
61-75
2
18%
4
11%
76-90

Забито

34
32
14 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 11
16 Не забивали 16
5
15%
6
19%
1-15
6
18%
3
9%
16-30
3
9%
6
19%
31-45
5
15%
3
9%
46-60
7
21%
5
16%
61-75
8
24%
9
28%
76-90

Пропущено

13
18
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 12
2
15%
2
11%
1-15
4
31%
1
6%
16-30
1
8%
5
28%
31-45
1
8%
6
33%
46-60
3
23%
1
6%
61-75
2
15%
3
17%
76-90

Забито

75
60
33 В 1-м тайме 26
42 Во 2-м тайме 34
19 Забивали первыми 17
3 Не забивали 4
10
13%
8
13%
1-15
13
17%
8
13%
16-30
10
13%
10
17%
31-45
11
15%
9
15%
46-60
15
20%
10
17%
61-75
16
21%
15
25%
76-90

Пропущено

24
56
12 В 1-м тайме 23
12 Во 2-м тайме 33
7 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 26
3
13%
7
13%
1-15
5
21%
3
5%
16-30
4
17%
13
23%
31-45
2
8%
18
32%
46-60
6
25%
8
14%
61-75
4
17%
7
13%
76-90

Результаты последних матчей

Фейеноорд
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Волендам - Фейеноорд 0:0 Фейеноорд - Утрехт 4:2 Херенвен - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - Хераклес 3:0
ПСВ - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - Гронинген 2:1 Алмере Сити - Фейеноорд 0:2 Рома - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - Валвейк 1:0 Фейеноорд - Рома 1:1 Фейеноорд - Спарта Роттердам 2:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - Твенте 0:0 Фейеноорд - ПСВ 1:0 Витесс - Фейеноорд 1:2 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:2 Фейеноорд - Майнц 1:2 Фейеноорд - Утрехт 2:1 Хераклес - Фейеноорд 0:4
Аякс
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 ПЕК Зволле - Аякс 1:3 Спарта Роттердам - Аякс 2:2 Астон Вилла - Аякс 4:0
Аякс - Фортуна Ситтард 2:2 Аякс - Астон Вилла 0:0 Аякс - Утрехт 2:0 АЗ Алкмаар - Аякс 2:0 Будё/Глимт - Аякс 1:2 Аякс - НЕК Неймеген 2:2 Аякс - Будё/Глимт 2:2 Херенвен - Аякс 3:2 Аякс - ПСВ 1:1 Хераклес - Аякс 2:4 Аякс - Валвейк 4:1 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:3 Аякс - Ганновер 96 2:1 Аякс - Ганновер 96 0:3 УСВ Геркулес - Аякс 3:2 Аякс - ПЕК Зволле 2:2

Результаты матчей

Фейеноорд
Аякс

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
6:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
4:1
3 раза 21%
2:2
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
6
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
2
6 раз 43%
1
3 раза 21%
4
3 раза 21%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:2
2 раза 14%
0:4
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
2:2
3 раза 20%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
4
3 раза 21%
1
2 раза 14%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
6 раз 40%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:4
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
6:1
2 раза 7%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
2:2
6 раз 21%
2:0
3 раза 10%
4:1
3 раза 10%
2:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
8 раз 28%
1
5 раз 17%
4
5 раз 17%
3
4 раза 14%
0
3 раза 10%
6
3 раза 10%
5
1 раз 3%
2
12 раз 41%
0
4 раза 14%
1
4 раза 14%
3
4 раза 14%
4
4 раза 14%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Фейеноорд
Аякс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
13
1
10
5
1.5
10
4
8
7
2.5
4
10
5
10
3.5
4
10
3
12
4.5
1
13
3
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
12
3
11
3
1.5
11
4
5
9
2.5
5
10
4
10
3.5
1
14
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
3
0.5
Больше Меньше
25
4
21
8
1.5
21
8
13
16
2.5
9
20
9
20
3.5
5
24
4
25
4.5
1
28
3
26
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 29 25 3 1 89 - 17 78
2.
Фейеноорд
 Заявка 29 21 6 2 79 - 23 69
3.
Твенте
 Заявка 29 18 6 5 55 - 28 60
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 29 15 7 7 57 - 35 52
5.
НЕК Неймеген
 Заявка 29 12 10 7 59 - 43 46
6.
Аякс
 Заявка 29 12 9 8 64 - 60 45
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 29 11 9 9 43 - 37 42
8.
Утрехт
 Заявка 28 10 9 9 38 - 38 39
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 29 10 7 12 42 - 41 37
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 29 9 8 12 34 - 51 35
11.
Херенвен
 Заявка 28 9 6 13 46 - 53 33
12.
Алмере Сити
 Заявка 29 7 12 10 28 - 45 33
13.
Хераклес
 Заявка 29 9 5 15 40 - 60 32
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 29 8 7 14 38 - 56 31
15.
Валвейк
 0:0 Заявка 29 6 7 16 27 - 47 25
16.
Эксельсиор
 Заявка 29 4 10 15 40 - 64 22
17.
Витесс
 Заявка 29 4 5 20 22 - 62 17
18.
Волендам
 0:0 Заявка 29 3 8 18 27 - 68 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 14 13 1 0 41 - 8 40
2.
Твенте
 Заявка 15 12 1 2 30 - 14 37
3.
Фейеноорд
 Заявка 15 11 3 1 42 - 10 36
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 14 9 2 3 34 - 14 29
5.
НЕК Неймеген
 Заявка 14 8 3 3 31 - 17 27
6.
Аякс
 Заявка 14 7 5 2 32 - 21 26
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 14 7 4 3 26 - 18 25
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 15 7 4 4 30 - 17 25
9.
Утрехт
 Заявка 14 6 5 3 26 - 21 23
10.
Херенвен
 Заявка 14 6 3 5 27 - 22 21
11.
Хераклес
 Заявка 14 6 3 5 25 - 28 21
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 15 4 5 6 22 - 24 17
13.
Валвейк
 0:0 Заявка 15 4 4 7 19 - 25 16
14.
Алмере Сити
 Заявка 14 3 6 5 14 - 22 15
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 15 4 3 8 15 - 28 15
16.
Эксельсиор
 Заявка 14 2 7 5 18 - 24 13
17.
Волендам
 0:0 Заявка 15 2 3 10 11 - 36 9
18.
Витесс
 Заявка 15 1 5 9 10 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 15 12 2 1 48 - 9 38
2.
Фейеноорд
 Заявка 14 10 3 1 37 - 13 33
3.
Твенте
 Заявка 14 6 5 3 25 - 14 23
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 15 6 5 4 23 - 21 23
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 14 6 2 6 20 - 17 20
6.
Аякс
 Заявка 15 5 4 6 32 - 39 19
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 15 4 7 4 28 - 26 19
8.
Алмере Сити
 Заявка 15 4 6 5 14 - 23 18
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 14 4 5 5 13 - 20 17
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 14 4 4 6 23 - 28 16
11.
Утрехт
 Заявка 14 4 4 6 12 - 17 16
12.
Херенвен
 Заявка 14 3 3 8 19 - 31 12
13.
Хераклес
 Заявка 15 3 2 10 15 - 32 11
14.
Фортуна Ситтард
 Заявка 15 2 4 9 8 - 33 10
15.
Витесс
 Заявка 14 3 0 11 12 - 36 9
16.
Валвейк
 0:0 Заявка 14 2 3 9 8 - 22 9
17.
Эксельсиор
 Заявка 15 2 3 10 22 - 40 9
18.
Волендам
 0:0 Заявка 14 1 5 8 16 - 32 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 26 (2)
ПСВ Де Йонг Люк 24 (11)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 23 (6)
Аякс Бробби Брайан 17 (7)
Твенте Ван Волфсвинкель Рикки 13
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Гут Родриго 1 7
Валвейк Мейерс Арон 8
Хераклес Брюнс Томас 8
Эксельсиор Бас Юлиан 8
ПЕК Зволле Ансельмо Гарсия-Макналти 8
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 93'
    Фейеноорд заслуженно побеждает в отличном матче
  • 93'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 93'
    Контроль мяча: Фейеноорд: 57%, Аякс: 43%.
  • 92'
    Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 91'
    Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 91'
    Белен Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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