  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Буке Рюдди
Тулуза
0:0
Первый тайм: 15'
Страсбург
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Прогнозы 121
Тулуза 69.4% (84)
X 24.8% (30)
Страсбург 5.8% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тулуза
Ничья
Страсбург
3.75
3.50
Реклама, pari.ru
3.65
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
50
Рестес
Гийом
6
Коста
Логан
2
Николайсен
Расмус
23
Диарра
Мусса
12
Каманзи
Уоррен
17
Суасо
Габриэль
8
Сьерро
Венсан
24
Кассерес
Кристиан
19
Магри
Франк
37
Гбоо
Янн
9
Даллинга
Тийс
36
Беллаароуч
Алаа
2
Гильберт
Фредерик
5
Перрен
Люка
13
Соу
Саиду
28
Сеная
Марвин
3
Делен
Тома
8
Сантос
Андрей
27
Сиссоко
Ибраима
26
Баква
Дилан
19
Диарра
Хабиб
9
Гамейро
Кевин
Тулуза
3-4-2-1
Страсбург
3-4-2-1

История личных встреч

Тулуза
Страсбург

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 8 побед

11 матчей

9.1%
27.3%
63.6%
1 победа 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

9.1%
63.6%
27.3%
1 победа 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

9.1%
18.2%
72.7%
1 победа 2 ничьи 8 побед

История матчей

Л1
2:0
Л1
1:2
Л1
2:2
Л1
0:1
Л1
4:2
ТМК
3:1
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
2:2
Л1
2:1
Л1
2:0

Голы

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

2.14
1.75

Среднее время на гол

42
51

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

1.82
1.27

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

49
70

Бомбардиры внутри турнира

Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даллинга Тийс 11 (1) 0.39
Сьерро Венсан 6 (4) 0.21
Магри Франк 4 0.14
Абухляль Закария 3 (1) 0.11
Мависса Кристиан 2 0.07
Хелаберт Сесар 1 0.04
Гбоо Янн 1 0.04
Коста Логан 1 0.04
Шмидт Никлас 1 0.04
Николайсен Расмус 1 0.04
Бабика Шави 1 0.04
Суасо Габриэль 0 0
Кассерес Кристиан 0 0
Каманзи Уоррен 0 0
Деслер Миккел 0 0
Диарра Мусса 0 0
Доннум Арон 0 0
Бангре Мамади 0 0
Шаиби Фарес 0 0
Сиссоко Ибрагим I 0 0
Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эмега Эмануэль 7 0.25
Гамейро Кевин 3 (1) 0.11
Мотиба Лебо 3 0.11
Баква Дилан 2 0.07
Беллегард Жан-Рикнер 2 0.07
Сахи Дион 2 0.07
Диарра Хабиб 2 (1) 0.07
Себас Жереми 2 0.07
Делен Тома 1 0.04
Сеная Марвин 1 0.04
Мванга Жуниор 1 0.04
Гильберт Фредерик 1 0.04
Абакар Силла 1 0.04
Габриэл Анжело 0 0
Сиссоко Ибраима 0 0
Перрен Люка 0 0
Соу Саиду 0 0

Карточки

Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доннум Арон 8 0
Сьерро Венсан 7 0
Коста Логан 6 0
Суасо Габриэль 5 0
Даллинга Тийс 5 0
Спирингс Стейн 4 0
Шмидт Никлас 4 0
Николайсен Расмус 4 0
Магри Франк 4 0
Мартинес Карлес 3 0
Деслер Миккел 2 0
Диарра Мусса 2 0
Бангре Мамади 2 0
Рестес Гийом 2 0
Хелаберт Сесар 1 0
Гбоо Янн 1 0
Кассерес Кристиан 1 0
Каманзи Уоррен 1 0
Кебен Кевин 1 0
Шаиби Фарес 1 0
Сиссоко Ибрагим I 1 0
Мависса Кристиан 1 0
Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баква Дилан 4 1
Сеная Марвин 4 1
Сиссоко Ибраима 5 0
Делен Тома 5 0
Дукуре Исмаэль 4 0
Гильберт Фредерик 3 0
Перрен Люка 3 0
Эмега Эмануэль 3 0
Мванга Жуниор 3 0
Виейра Патрик 2 0
Селс Матц 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 2 0
Диарра Хабиб 2 0
Абакар Силла 2 0
Габриэл Анжело 2 0
Ньямси Жерзино 1 0
Деминге Джесси 1 0
Соу Саиду 1 0
Сантос Андрей 1 0
Нзингула Рабби 1 0

Результаты матчей

Тулуза
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Страсбург
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

10
8
Тулуза
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Страсбург
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

12
12

Упущенные победы

13
12
Тулуза
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (6)
37% (10)
41% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
37% (10)
22% (6)
Страсбург
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (7)
41% (11)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
30% (8)
37% (10)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

14
14

Упущенные победы

23
20

Голы по времени матча

Забито

18
14
5 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 17
3
17%
2
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
11%
2
14%
31-45
6
33%
2
14%
46-60
4
22%
1
7%
61-75
3
17%
7
50%
76-90

Пропущено

18
21
8 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
2
11%
3
14%
1-15
1
6%
4
19%
16-30
5
28%
6
29%
31-45
3
17%
4
19%
46-60
1
6%
2
10%
61-75
6
33%
2
10%
76-90

Забито

14
15
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 6
19 Не забивали 17
3
21%
1
7%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
4
29%
6
40%
61-75
2
14%
4
27%
76-90

Пропущено

18
19
6 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
2
11%
1
5%
1-15
3
17%
2
11%
16-30
1
6%
7
37%
31-45
5
28%
6
32%
46-60
2
11%
2
11%
61-75
5
28%
1
5%
76-90

Забито

32
29
13 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 22
11 Забивали первыми 11
8 Не забивали 7
6
19%
3
10%
1-15
1
3%
2
7%
16-30
6
19%
2
7%
31-45
6
19%
4
14%
46-60
8
25%
7
24%
61-75
5
16%
11
38%
76-90

Пропущено

36
40
14 В 1-м тайме 23
22 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 23
4
11%
4
10%
1-15
4
11%
6
15%
16-30
6
17%
13
33%
31-45
8
22%
10
25%
46-60
3
8%
4
10%
61-75
11
31%
3
8%
76-90

Результаты последних матчей

Тулуза
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Клермон - Тулуза 0:3 Тулуза - Лион 2:3 Гавр - Тулуза 1:0 Тулуза - Ницца 2:1
Тулуза - Лилль 3:1 Тулуза - Бенфика 0:0 Монако - Тулуза 1:2 Бенфика - Тулуза 2:1 Тулуза - Нант 1:2 Реймс - Тулуза 2:3 Тулуза - Ланс 0:2 Руан - Тулуза 3:3 Мец - Тулуза 0:1 Шамбери - Тулуза 0:3 ПСЖ - Тулуза 2:0 Тулуза - Монако 1:2 Тулуза - Ренн 0:0 ЛАСК - Тулуза 1:2 Лион - Тулуза 3:0 Тулуза - Лорьян 1:1
Страсбург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Страсбург - Ренн 2:0 Нант - Страсбург 1:3 Страсбург - Монако 0:1 Монпелье - Страсбург 2:2
Лион - Страсбург 0:0 Страсбург - Брест 0:3 Страсбург - Лорьян 1:3 Ланс - Страсбург 3:1 Страсбург - Гавр 3:1 Страсбург - ПСЖ 1:2 Клермон - Страсбург 1:1 Клермон - Страсбург 1:3 Марсель - Страсбург 1:1 Авуан-Шинон - Страсбург 0:4 Страсбург - Лилль 2:1 Лорьян - Страсбург 1:2 Страсбург - Гавр 2:1 Брест - Страсбург 1:1 Реймс - Страсбург 2:1 Страсбург - Марсель 1:1

Результаты матчей

Тулуза
Страсбург

Точный счет

1:1
3 раза 23%
1:2
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
2
6 раз 43%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%

Точный счет

1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
1:1
4 раза 31%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:2
5 раз 19%
1:1
5 раз 19%
3:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
2:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 37%
0
8 раз 30%
2
5 раз 19%
3
4 раза 15%
1
11 раз 41%
2
8 раз 30%
0
7 раз 26%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Тулуза
Страсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
10
4
5
8
1.5
6
8
2
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
10
3
4
10
1.5
3
10
2
12
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
8
0.5
Больше Меньше
20
7
9
18
1.5
9
18
4
23
2.5
1
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 28 18 9 1 65 - 24 63
2.
Брест
 Заявка 28 15 8 5 41 - 23 53
3.
Монако
 Заявка 27 14 7 6 52 - 38 49
4.
Лилль
 Заявка 28 13 10 5 42 - 25 49
5.
Ницца
 0:0 Заявка 28 12 8 8 28 - 22 44
6.
Ланс
 Заявка 28 12 7 9 37 - 30 43
7.
Реймс
 0:0 Заявка 28 11 7 10 35 - 36 40
8.
Ренн
 Заявка 27 10 9 8 40 - 33 39
9.
Марсель
 Заявка 28 10 9 9 41 - 33 39
10.
Лион
 Заявка 27 10 5 12 31 - 41 35
11.
Тулуза
 0:0 Заявка 28 8 9 11 32 - 36 33
12.
Страсбург
 0:0 Заявка 28 8 9 11 30 - 39 33
13.
Монпелье
 0:0 Заявка 28 7 10 11 37 - 42 30
14.
Нант
 Заявка 27 8 4 15 26 - 42 28
15.
Гавр
 Заявка 28 6 10 12 27 - 36 28
16.
Лорьян
 0:0 Заявка 28 6 9 13 35 - 50 27
17.
Мец
 Заявка 28 6 5 17 28 - 48 23
18.
Клермон
 Заявка 28 4 9 15 22 - 51 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 Заявка 14 10 3 1 28 - 8 33
2.
ПСЖ
 Заявка 14 8 5 1 34 - 15 29
3.
Марсель
 Заявка 14 8 5 1 24 - 9 29
4.
Брест
 Заявка 14 8 5 1 24 - 11 29
5.
Ницца
 0:0 Заявка 14 7 4 3 16 - 9 25
6.
Ренн
 Заявка 14 7 3 4 28 - 18 24
7.
Ланс
 Заявка 14 7 3 4 22 - 16 24
8.
Монако
 Заявка 13 6 3 4 20 - 13 21
9.
Реймс
 0:0 Заявка 14 6 3 5 15 - 15 21
10.
Страсбург
 0:0 Заявка 14 5 3 6 16 - 18 18
11.
Гавр
 Заявка 13 5 2 6 14 - 14 17
12.
Лион
 Заявка 14 4 4 6 16 - 23 16
13.
Тулуза
 0:0 Заявка 14 3 6 5 18 - 18 15
14.
Монпелье
 0:0 Заявка 15 2 9 4 21 - 22 15
15.
Лорьян
 0:0 Заявка 14 3 4 7 19 - 24 13
16.
Нант
 Заявка 14 3 3 8 15 - 22 12
17.
Клермон
 Заявка 14 2 4 8 9 - 24 10
18.
Мец
 Заявка 13 2 3 8 12 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 14 10 4 0 31 - 9 34
2.
Монако
 Заявка 14 8 4 2 32 - 25 28
3.
Брест
 Заявка 14 7 3 4 17 - 12 24
4.
Лион
 Заявка 13 6 1 6 15 - 18 19
5.
Ланс
 Заявка 14 5 4 5 15 - 14 19
6.
Реймс
 0:0 Заявка 14 5 4 5 20 - 21 19
7.
Ницца
 0:0 Заявка 14 5 4 5 12 - 13 19
8.
Тулуза
 0:0 Заявка 14 5 3 6 14 - 18 18
9.
Нант
 Заявка 13 5 1 7 11 - 20 16
10.
Лилль
 Заявка 14 3 7 4 14 - 17 16
11.
Монпелье
 0:0 Заявка 13 5 1 7 16 - 20 15
12.
Ренн
 Заявка 13 3 6 4 12 - 15 15
13.
Страсбург
 0:0 Заявка 14 3 6 5 14 - 21 15
14.
Лорьян
 0:0 Заявка 14 3 5 6 16 - 26 14
15.
Мец
 Заявка 15 4 2 9 16 - 29 14
16.
Клермон
 Заявка 14 2 5 7 13 - 27 11
17.
Гавр
 Заявка 15 1 8 6 13 - 22 11
18.
Марсель
 Заявка 14 2 4 8 17 - 24 10
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 24 (6)
Лилль Дэвид Джонатан 16 (2)
Лион Ляказетт Александр 13
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 11 (7)
Тулуза Даллинга Тийс 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 10
Ланс Медина Факундо 10
Монако Головин Александр 1 8
Реймс Фоке Томас 1 8
Ланс Гради Жонатан 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 15'
    Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 15'
    Сьерро Венсан пробует нанести удар издали, но Алаа Беллаарух держит все под контролем
  • 14'
    Суасо Габриэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 14'
    Страсбург контролирует мяч.
  • 12'
    Диарра Хабиб возвращается на поле.
  • 12'
    Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 12'
    Матч возобновлен
  • 12'
    Ох, нехорошо это выглядит. Диарра Хабиб получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 12'
    Диарра Хабиб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 11'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 11'
    Страсбург пытается что-то создать.
  • 11'
    Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 10'
    Матч возобновлен
  • 10'
    Контроль мяча: Тулуза: 36%, Страсбург: 64%.
  • 10'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 41% пользователей.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 121
    Тулуза 69.4% (84)
    X 24.8% (30)
    Страсбург 5.8% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Тулуза
    Ничья
    Страсбург
    3.75
    3.50
    Реклама, pari.ru
    3.65
    Реклама, pari.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Тулуза 0:0 Страсбург онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Тулуза 0:0 Страсбург

    Исход игры
    Тулуза
    69.7% (85)
    Ничья
    24.6% (30)
    Страсбург
    5.7% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (59)
    Меньше
    50% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    72.03% (85)
    Нет
    27.97% (33)
    Популярный счёт
    2:1 Тулуза
    41% (50)
    1:1 Ничья
    21.3% (26)
    1:0 Тулуза
    21.3% (26)
    2:0 Тулуза
    4.1% (5)
    1:2 Страсбург
    3.3% (4)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Тулуза
    Страсбург
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный