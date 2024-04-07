Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Guillaume Restes взял и забрал мяч на выходе

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Guillaume Restes взял и забрал мяч на выходе

Муса Диарра выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

50' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Гамейро Кевин не смог попасть в створ ударом издали

46' Муса Диарра ослабляет давление, выбив мяч.

46' Игрок из команды Страсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

46' Матч возобновлен

46' Ох, нехорошо это выглядит. Баква Дилан получил травму и медбригада забирает его с поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Баква Дилан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Удар от ворот произведет Страсбург

42' Матч возобновлен

42' Ох, нехорошо это выглядит. Сантос Андрей получил травму и медбригада забирает его с поля.

41' Сантос Андрей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Гбоо Янн не смог попасть в створ ударом издали

40' Магри Франк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Муса Диарра выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Соу Саиду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Баква Дилан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Беллаароуч Алаа взял и забрал мяч на выходе

32' Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Удар от ворот произведет Страсбург

29' Люка Перрен успешно блокирует удар.

29' Каманзи Уоррен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Удар от ворот произведет Тулуза

25' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Кассерес Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Сантос Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Удар от ворот произведет Страсбург

22' Гбоо Янн не смог попасть в створ ударом издали

19' Удар от ворот произведет Тулуза

19' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Суасо Габриэль из команды Тулуза своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

17' Баква Дилан пробил со штрафного прямо в стенку

16' Даллинга Тийс - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

16' Гильберт Фредерик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Сьерро Венсан пробует нанести удар издали, но Алаа Беллаарух держит все под контролем

14' Кассерес Кристиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Матч возобновлен

12' Ох, нехорошо это выглядит. Диарра Хабиб получил травму и медбригада забирает его с поля.

12' Диарра Хабиб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Матч возобновлен

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Сеная Марвин из команды Страсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

7' Муса Диарра из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

6' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Муса Диарра ослабляет давление, выбив мяч.

5' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Каманзи Уоррен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Удар от ворот произведет Страсбург

4' Николайсен Расмус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Сьерро Венсан из команды Тулуза своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Удар от ворот произведет Страсбург

2' Соу Саиду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Страсбург начинает с центра поля

1' Судья начинает матч