Тур: 28. Стадион: Мунисипал. Главный судья: Буке Рюдди
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
7 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 1
-
4 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
495 Количество передач 531
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
50
Рестес
Гийом
23
Диарра
Мусса
19
Магри
Франк
37
Гбоо
Янн
13
Соу
Саиду
28
Сеная
Марвин
26
Баква
Дилан
19
Диарра
Хабиб
- Основной состав
-
50 Рестес ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Диарра МуссаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Магри ФранкПолузащитник
-
37 Гбоо ЯннПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Кебен КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Доннум АронПолузащитник
-
20 Шмидт НикласПолузащитник
-
80 Бабика ШавиПолузащитник
-
Главный тренер: Мартинес Карлес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Соу СаидуЗащитник
-
28 Сеная МарвинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Баква ДиланПолузащитник
-
19 Диарра ХабибПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Абакар СиллаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Себас ЖеремиПолузащитник
-
11 Сахи ДионНападающий
-
33 Абубакар АлиНападающий
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Тулуза
Страсбург
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 8 побед
11 матчей
9.1%
27.3%
63.6%
1 победа 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
9.1%
63.6%
27.3%
1 победа 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
9.1%
18.2%
72.7%
1 победа 2 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1.25
1
Среднее время на гол
72
90
Всего голов
15
7
Голов в среднем за матч
2.14
1.75
Среднее время на гол
42
51
Всего голов
20
14
Голов в среднем за матч
1.82
1.27
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
49
70
Бомбардиры внутри турнира
Тулуза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даллинга Тийс
|11 (1)
|0.39
|Сьерро Венсан
|6 (4)
|0.21
|Магри Франк
|4
|0.14
|Абухляль Закария
|3 (1)
|0.11
|Мависса Кристиан
|2
|0.07
|Хелаберт Сесар
|1
|0.04
|Гбоо Янн
|1
|0.04
|Коста Логан
|1
|0.04
|Шмидт Никлас
|1
|0.04
|Николайсен Расмус
|1
|0.04
|Бабика Шави
|1
|0.04
|Суасо Габриэль
|0
|0
|Кассерес Кристиан
|0
|0
|Каманзи Уоррен
|0
|0
|Деслер Миккел
|0
|0
|Диарра Мусса
|0
|0
|Доннум Арон
|0
|0
|Бангре Мамади
|0
|0
|Шаиби Фарес
|0
|0
|Сиссоко Ибрагим I
|0
|0
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эмега Эмануэль
|7
|0.25
|Гамейро Кевин
|3 (1)
|0.11
|Мотиба Лебо
|3
|0.11
|Баква Дилан
|2
|0.07
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0.07
|Сахи Дион
|2
|0.07
|Диарра Хабиб
|2 (1)
|0.07
|Себас Жереми
|2
|0.07
|Делен Тома
|1
|0.04
|Сеная Марвин
|1
|0.04
|Мванга Жуниор
|1
|0.04
|Гильберт Фредерик
|1
|0.04
|Абакар Силла
|1
|0.04
|Габриэл Анжело
|0
|0
|Сиссоко Ибраима
|0
|0
|Перрен Люка
|0
|0
|Соу Саиду
|0
|0
Карточки
Тулуза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Доннум Арон
|8
|0
|Сьерро Венсан
|7
|0
|Даллинга Тийс
|6
|0
|Коста Логан
|6
|0
|Суасо Габриэль
|5
|0
|Спирингс Стейн
|4
|0
|Шмидт Никлас
|4
|0
|Николайсен Расмус
|4
|0
|Магри Франк
|4
|0
|Мартинес Карлес
|3
|0
|Деслер Миккел
|2
|0
|Диарра Мусса
|2
|0
|Бангре Мамади
|2
|0
|Рестес Гийом
|2
|0
|Абухляль Закария
|1
|0
|Хелаберт Сесар
|1
|0
|Гбоо Янн
|1
|0
|Кассерес Кристиан
|1
|0
|Каманзи Уоррен
|1
|0
|Кебен Кевин
|1
|0
|Шаиби Фарес
|1
|0
|Сиссоко Ибрагим I
|1
|0
|Мависса Кристиан
|1
|0
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баква Дилан
|4
|1
|Сеная Марвин
|4
|1
|Сиссоко Ибраима
|5
|0
|Делен Тома
|5
|0
|Дукуре Исмаэль
|4
|0
|Гильберт Фредерик
|3
|0
|Перрен Люка
|3
|0
|Эмега Эмануэль
|3
|0
|Мванга Жуниор
|3
|0
|Виейра Патрик
|2
|0
|Селс Матц
|2
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0
|Диарра Хабиб
|2
|0
|Абакар Силла
|2
|0
|Габриэл Анжело
|2
|0
|Ньямси Жерзино
|1
|0
|Деминге Джесси
|1
|0
|Соу Саиду
|1
|0
|Сантос Андрей
|1
|0
|Нзингула Рабби
|1
|0
Результаты матчей
Тулуза
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Страсбург
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
10
8
Тулуза
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Страсбург
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
12
12
Упущенные победы
13
12
Тулуза
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
21% (6)
39% (11)
39% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
39% (11)
21% (6)
Страсбург
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (7)
43% (12)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
32% (9)
36% (10)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
14
14
Упущенные победы
23
20
Голы по времени матча
Забито
18
14
5 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 18
3
17%
2
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
11%
2
14%
31-45
6
33%
2
14%
46-60
4
22%
1
7%
61-75
3
17%
7
50%
76-90
Пропущено
18
21
8 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
2
11%
3
14%
1-15
1
6%
4
19%
16-30
5
28%
6
29%
31-45
3
17%
4
19%
46-60
1
6%
2
10%
61-75
6
33%
2
10%
76-90
Забито
14
15
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 6
20 Не забивали 18
3
21%
1
7%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
4
29%
6
40%
61-75
2
14%
4
27%
76-90
Пропущено
18
19
6 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
2
11%
1
5%
1-15
3
17%
2
11%
16-30
1
6%
7
37%
31-45
5
28%
6
32%
46-60
2
11%
2
11%
61-75
5
28%
1
5%
76-90
Забито
32
29
13 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 22
11 Забивали первыми 11
9 Не забивали 8
6
19%
3
10%
1-15
1
3%
2
7%
16-30
6
19%
2
7%
31-45
6
19%
4
14%
46-60
8
25%
7
24%
61-75
5
16%
11
38%
76-90
Пропущено
36
40
14 В 1-м тайме 23
22 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 23
4
11%
4
10%
1-15
4
11%
6
15%
16-30
6
17%
13
33%
31-45
8
22%
10
25%
46-60
3
8%
4
10%
61-75
11
31%
3
8%
76-90
Результаты последних матчей
Тулуза
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Клермон - Тулуза 0:3 Тулуза - Лион 2:3 Гавр - Тулуза 1:0 Тулуза - Ницца 2:1
Тулуза - Лилль 3:1 Тулуза - Бенфика 0:0 Монако - Тулуза 1:2 Бенфика - Тулуза 2:1 Тулуза - Нант 1:2 Реймс - Тулуза 2:3 Тулуза - Ланс 0:2 Руан - Тулуза 3:3 Мец - Тулуза 0:1 Шамбери - Тулуза 0:3 ПСЖ - Тулуза 2:0 Тулуза - Монако 1:2 Тулуза - Ренн 0:0 ЛАСК - Тулуза 1:2 Лион - Тулуза 3:0 Тулуза - Лорьян 1:1
Страсбург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Страсбург - Ренн 2:0 Нант - Страсбург 1:3 Страсбург - Монако 0:1 Монпелье - Страсбург 2:2
Лион - Страсбург 0:0 Страсбург - Брест 0:3 Страсбург - Лорьян 1:3 Ланс - Страсбург 3:1 Страсбург - Гавр 3:1 Страсбург - ПСЖ 1:2 Клермон - Страсбург 1:1 Клермон - Страсбург 1:3 Марсель - Страсбург 1:1 Авуан-Шинон - Страсбург 0:4 Страсбург - Лилль 2:1 Лорьян - Страсбург 1:2 Страсбург - Гавр 2:1 Брест - Страсбург 1:1 Реймс - Страсбург 2:1 Страсбург - Марсель 1:1
Результаты матчей
Тулуза
Страсбург
Точный счет
1:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
2
6 раз 43%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
Точный счет
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:2
5 раз 18%
1:1
5 раз 18%
0:0
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 18%
2:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 36%
0
9 раз 32%
2
5 раз 18%
3
4 раза 14%
1
11 раз 39%
0
8 раз 29%
2
8 раз 29%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Тулуза
Страсбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
104
59
68
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
104
410
311
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
199
Больше Меньше
208
919
919
424
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|18
|9
|1
|65 - 24
|63
|2.
|Заявка
|28
|15
|8
|5
|41 - 23
|53
|3.
|1:0 Заявка
|28
|15
|7
|6
|53 - 38
|52
|4.
|Заявка
|28
|13
|10
|5
|42 - 25
|49
|5.
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|28 - 22
|44
|6.
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|37 - 30
|43
|7.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|35 - 36
|40
|8.
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|41 - 33
|39
|9.
|0:1 Заявка
|28
|10
|9
|9
|40 - 34
|39
|10.
|Заявка
|27
|10
|5
|12
|31 - 41
|35
|11.
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|32 - 36
|33
|12.
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|30 - 39
|33
|13.
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|39 - 42
|32
|14.
|Заявка
|27
|8
|4
|15
|26 - 42
|28
|15.
|Заявка
|28
|6
|10
|12
|27 - 36
|28
|16.
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|35 - 52
|26
|17.
|Заявка
|28
|6
|5
|17
|28 - 48
|23
|18.
|Заявка
|28
|4
|9
|15
|22 - 51
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|28 - 8
|33
|2.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|34 - 15
|29
|3.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|24 - 9
|29
|4.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|24 - 11
|29
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|16 - 9
|25
|6.
|0:1 Заявка
|14
|7
|3
|4
|28 - 18
|24
|7.
|1:0 Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 13
|24
|8.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 16
|24
|9.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 15
|21
|10.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|16 - 18
|18
|11.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 14
|17
|12.
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|23 - 22
|17
|13.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|16 - 23
|16
|14.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|18 - 18
|15
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|19 - 24
|13
|16.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|15 - 22
|12
|17.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 24
|10
|18.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 19
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|31 - 9
|34
|2.
|1:0 Заявка
|14
|8
|4
|2
|32 - 25
|28
|3.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|17 - 12
|24
|4.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|15 - 18
|19
|5.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|15 - 14
|19
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 21
|19
|7.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|12 - 13
|19
|8.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 18
|18
|9.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|11 - 20
|16
|10.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 17
|16
|11.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|16 - 20
|15
|12.
|0:1 Заявка
|14
|3
|6
|5
|12 - 16
|15
|13.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|14 - 21
|15
|14.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 29
|14
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 28
|13
|16.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 27
|11
|17.
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|13 - 22
|11
|18.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|17 - 24
|10
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|24 (6)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|16 (2)
|Лион
|Ляказетт Александр
|13
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|11 (7)
|Тулуза
|Даллинга Тийс
|11 (2)
|Монако
|Закария Денис
|2 10
|Ланс
|Медина Факундо
|10
|Монако
|Головин Александр
|1 8
|Реймс
|Фоке Томас
|1 8
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Тулуза 0:0 Страсбург
Исход игры
Тулуза
69.7% (85)
Ничья
24.6% (30)
Страсбург
5.7% (7)
Тотал 2.5
Больше
50% (59)
Меньше
50% (59)
Обе команды забьют
Да
72.03% (85)
Нет
27.97% (33)
Популярный счёт
2:1 Тулуза
41% (50)
1:1 Ничья
21.3% (26)
1:0 Тулуза
21.3% (26)
2:0 Тулуза
4.1% (5)
1:2 Страсбург
3.3% (4)
2:2 Ничья
2.5% (3)
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