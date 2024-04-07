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  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Буке Рюдди
Тулуза
0:0
Конец матча
Страсбург
0'
16' Желтая карточка
Даллинга Тийс
87' Желтая карточка
Абухляль Закария
90'+5

Ход матча

16'
Даллинга Тийс
 
52'
 
Абакар Силла
Сеная Марвин
56'
Спирингс Стейн
Кассерес Кристиан
 
57'
Абухляль Закария
Магри Франк
 
67'
 
Себас Жереми
Гамейро Кевин
77'
Мависса Кристиан
Диарра Мусса
 
77'
Доннум Арон
Гбоо Янн
 
84'
 
Мванга Жуниор
Сиссоко Ибраима
87'
Абухляль Закария
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 495 Количество передач 531
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 122
Тулуза 69.7% (85)
X 24.6% (30)
Страсбург 5.7% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
50
Рестес
Гийом
6
Коста
Логан
2
Николайсен
Расмус
23
Диарра
Мусса
12
Каманзи
Уоррен
17
Суасо
Габриэль
8
Сьерро
Венсан
24
Кассерес
Кристиан
19
Магри
Франк
37
Гбоо
Янн
9
Даллинга
Тийс
36
Беллаароуч
Алаа
2
Гильберт
Фредерик
5
Перрен
Люка
13
Соу
Саиду
28
Сеная
Марвин
3
Делен
Тома
8
Сантос
Андрей
27
Сиссоко
Ибраима
26
Баква
Дилан
19
Диарра
Хабиб
9
Гамейро
Кевин
Тулуза
3-4-2-1
Страсбург
3-4-2-1

История личных встреч

Тулуза
Страсбург

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 8 побед

11 матчей

9.1%
27.3%
63.6%
1 победа 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

9.1%
63.6%
27.3%
1 победа 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

9.1%
18.2%
72.7%
1 победа 2 ничьи 8 побед

История матчей

Л1
2:0
Л1
1:2
Л1
2:2
Л1
0:1
Л1
4:2
ТМК
3:1
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
2:2
Л1
2:1
Л1
2:0

Голы

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

2.14
1.75

Среднее время на гол

42
51

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

1.82
1.27

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

49
70

Бомбардиры внутри турнира

Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даллинга Тийс 11 (1) 0.39
Сьерро Венсан 6 (4) 0.21
Магри Франк 4 0.14
Абухляль Закария 3 (1) 0.11
Мависса Кристиан 2 0.07
Хелаберт Сесар 1 0.04
Гбоо Янн 1 0.04
Коста Логан 1 0.04
Шмидт Никлас 1 0.04
Николайсен Расмус 1 0.04
Бабика Шави 1 0.04
Суасо Габриэль 0 0
Кассерес Кристиан 0 0
Каманзи Уоррен 0 0
Деслер Миккел 0 0
Диарра Мусса 0 0
Доннум Арон 0 0
Бангре Мамади 0 0
Шаиби Фарес 0 0
Сиссоко Ибрагим I 0 0
Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эмега Эмануэль 7 0.25
Гамейро Кевин 3 (1) 0.11
Мотиба Лебо 3 0.11
Баква Дилан 2 0.07
Беллегард Жан-Рикнер 2 0.07
Сахи Дион 2 0.07
Диарра Хабиб 2 (1) 0.07
Себас Жереми 2 0.07
Делен Тома 1 0.04
Сеная Марвин 1 0.04
Мванга Жуниор 1 0.04
Гильберт Фредерик 1 0.04
Абакар Силла 1 0.04
Габриэл Анжело 0 0
Сиссоко Ибраима 0 0
Перрен Люка 0 0
Соу Саиду 0 0

Карточки

Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доннум Арон 8 0
Сьерро Венсан 7 0
Даллинга Тийс 6 0
Коста Логан 6 0
Суасо Габриэль 5 0
Спирингс Стейн 4 0
Шмидт Никлас 4 0
Николайсен Расмус 4 0
Магри Франк 4 0
Мартинес Карлес 3 0
Деслер Миккел 2 0
Диарра Мусса 2 0
Бангре Мамади 2 0
Рестес Гийом 2 0
Абухляль Закария 1 0
Хелаберт Сесар 1 0
Гбоо Янн 1 0
Кассерес Кристиан 1 0
Каманзи Уоррен 1 0
Кебен Кевин 1 0
Шаиби Фарес 1 0
Сиссоко Ибрагим I 1 0
Мависса Кристиан 1 0
Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баква Дилан 4 1
Сеная Марвин 4 1
Сиссоко Ибраима 5 0
Делен Тома 5 0
Дукуре Исмаэль 4 0
Гильберт Фредерик 3 0
Перрен Люка 3 0
Эмега Эмануэль 3 0
Мванга Жуниор 3 0
Виейра Патрик 2 0
Селс Матц 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 2 0
Диарра Хабиб 2 0
Абакар Силла 2 0
Габриэл Анжело 2 0
Ньямси Жерзино 1 0
Деминге Джесси 1 0
Соу Саиду 1 0
Сантос Андрей 1 0
Нзингула Рабби 1 0

Результаты матчей

Тулуза
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Страсбург
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

10
8
Тулуза
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Страсбург
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

12
12

Упущенные победы

13
12
Тулуза
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
21% (6)
39% (11)
39% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
39% (11)
21% (6)
Страсбург
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (7)
43% (12)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
32% (9)
36% (10)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

14
14

Упущенные победы

23
20

Голы по времени матча

Забито

18
14
5 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 18
3
17%
2
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
11%
2
14%
31-45
6
33%
2
14%
46-60
4
22%
1
7%
61-75
3
17%
7
50%
76-90

Пропущено

18
21
8 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
2
11%
3
14%
1-15
1
6%
4
19%
16-30
5
28%
6
29%
31-45
3
17%
4
19%
46-60
1
6%
2
10%
61-75
6
33%
2
10%
76-90

Забито

14
15
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 6
20 Не забивали 18
3
21%
1
7%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
4
29%
6
40%
61-75
2
14%
4
27%
76-90

Пропущено

18
19
6 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
2
11%
1
5%
1-15
3
17%
2
11%
16-30
1
6%
7
37%
31-45
5
28%
6
32%
46-60
2
11%
2
11%
61-75
5
28%
1
5%
76-90

Забито

32
29
13 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 22
11 Забивали первыми 11
9 Не забивали 8
6
19%
3
10%
1-15
1
3%
2
7%
16-30
6
19%
2
7%
31-45
6
19%
4
14%
46-60
8
25%
7
24%
61-75
5
16%
11
38%
76-90

Пропущено

36
40
14 В 1-м тайме 23
22 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 23
4
11%
4
10%
1-15
4
11%
6
15%
16-30
6
17%
13
33%
31-45
8
22%
10
25%
46-60
3
8%
4
10%
61-75
11
31%
3
8%
76-90

Результаты последних матчей

Тулуза
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Клермон - Тулуза 0:3 Тулуза - Лион 2:3 Гавр - Тулуза 1:0 Тулуза - Ницца 2:1
Тулуза - Лилль 3:1 Тулуза - Бенфика 0:0 Монако - Тулуза 1:2 Бенфика - Тулуза 2:1 Тулуза - Нант 1:2 Реймс - Тулуза 2:3 Тулуза - Ланс 0:2 Руан - Тулуза 3:3 Мец - Тулуза 0:1 Шамбери - Тулуза 0:3 ПСЖ - Тулуза 2:0 Тулуза - Монако 1:2 Тулуза - Ренн 0:0 ЛАСК - Тулуза 1:2 Лион - Тулуза 3:0 Тулуза - Лорьян 1:1
Страсбург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Страсбург - Ренн 2:0 Нант - Страсбург 1:3 Страсбург - Монако 0:1 Монпелье - Страсбург 2:2
Лион - Страсбург 0:0 Страсбург - Брест 0:3 Страсбург - Лорьян 1:3 Ланс - Страсбург 3:1 Страсбург - Гавр 3:1 Страсбург - ПСЖ 1:2 Клермон - Страсбург 1:1 Клермон - Страсбург 1:3 Марсель - Страсбург 1:1 Авуан-Шинон - Страсбург 0:4 Страсбург - Лилль 2:1 Лорьян - Страсбург 1:2 Страсбург - Гавр 2:1 Брест - Страсбург 1:1 Реймс - Страсбург 2:1 Страсбург - Марсель 1:1

Результаты матчей

Тулуза
Страсбург

Точный счет

1:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
2
6 раз 43%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%

Точный счет

1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:2
5 раз 18%
1:1
5 раз 18%
0:0
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 18%
2:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 36%
0
9 раз 32%
2
5 раз 18%
3
4 раза 14%
1
11 раз 39%
0
8 раз 29%
2
8 раз 29%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Тулуза
Страсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
10
4
5
9
1.5
6
8
2
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
10
4
4
10
1.5
3
11
2
12
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
9
0.5
Больше Меньше
20
8
9
19
1.5
9
19
4
24
2.5
1
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 28 18 9 1 65 - 24 63
2.
Брест
 Заявка 28 15 8 5 41 - 23 53
3.
Монако
 1:0 Заявка 28 15 7 6 53 - 38 52
4.
Лилль
 Заявка 28 13 10 5 42 - 25 49
5.
Ницца
 Заявка 28 12 8 8 28 - 22 44
6.
Ланс
 Заявка 28 12 7 9 37 - 30 43
7.
Реймс
 Заявка 28 11 7 10 35 - 36 40
8.
Марсель
 Заявка 28 10 9 9 41 - 33 39
9.
Ренн
 0:1 Заявка 28 10 9 9 40 - 34 39
10.
Лион
 Заявка 27 10 5 12 31 - 41 35
11.
Тулуза
 Заявка 28 8 9 11 32 - 36 33
12.
Страсбург
 Заявка 28 8 9 11 30 - 39 33
13.
Монпелье
 Заявка 28 8 9 11 39 - 42 32
14.
Нант
 Заявка 27 8 4 15 26 - 42 28
15.
Гавр
 Заявка 28 6 10 12 27 - 36 28
16.
Лорьян
 Заявка 28 6 8 14 35 - 52 26
17.
Мец
 Заявка 28 6 5 17 28 - 48 23
18.
Клермон
 Заявка 28 4 9 15 22 - 51 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 Заявка 14 10 3 1 28 - 8 33
2.
ПСЖ
 Заявка 14 8 5 1 34 - 15 29
3.
Марсель
 Заявка 14 8 5 1 24 - 9 29
4.
Брест
 Заявка 14 8 5 1 24 - 11 29
5.
Ницца
 Заявка 14 7 4 3 16 - 9 25
6.
Ренн
 0:1 Заявка 14 7 3 4 28 - 18 24
7.
Монако
 1:0 Заявка 14 7 3 4 21 - 13 24
8.
Ланс
 Заявка 14 7 3 4 22 - 16 24
9.
Реймс
 Заявка 14 6 3 5 15 - 15 21
10.
Страсбург
 Заявка 14 5 3 6 16 - 18 18
11.
Гавр
 Заявка 13 5 2 6 14 - 14 17
12.
Монпелье
 Заявка 15 3 8 4 23 - 22 17
13.
Лион
 Заявка 14 4 4 6 16 - 23 16
14.
Тулуза
 Заявка 14 3 6 5 18 - 18 15
15.
Лорьян
 Заявка 14 3 4 7 19 - 24 13
16.
Нант
 Заявка 14 3 3 8 15 - 22 12
17.
Клермон
 Заявка 14 2 4 8 9 - 24 10
18.
Мец
 Заявка 13 2 3 8 12 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 14 10 4 0 31 - 9 34
2.
Монако
 1:0 Заявка 14 8 4 2 32 - 25 28
3.
Брест
 Заявка 14 7 3 4 17 - 12 24
4.
Лион
 Заявка 13 6 1 6 15 - 18 19
5.
Ланс
 Заявка 14 5 4 5 15 - 14 19
6.
Реймс
 Заявка 14 5 4 5 20 - 21 19
7.
Ницца
 Заявка 14 5 4 5 12 - 13 19
8.
Тулуза
 Заявка 14 5 3 6 14 - 18 18
9.
Нант
 Заявка 13 5 1 7 11 - 20 16
10.
Лилль
 Заявка 14 3 7 4 14 - 17 16
11.
Монпелье
 Заявка 13 5 1 7 16 - 20 15
12.
Ренн
 0:1 Заявка 14 3 6 5 12 - 16 15
13.
Страсбург
 Заявка 14 3 6 5 14 - 21 15
14.
Мец
 Заявка 15 4 2 9 16 - 29 14
15.
Лорьян
 Заявка 14 3 4 7 16 - 28 13
16.
Клермон
 Заявка 14 2 5 7 13 - 27 11
17.
Гавр
 Заявка 15 1 8 6 13 - 22 11
18.
Марсель
 Заявка 14 2 4 8 17 - 24 10
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 24 (6)
Лилль Дэвид Джонатан 16 (2)
Лион Ляказетт Александр 13
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 11 (7)
Тулуза Даллинга Тийс 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 10
Ланс Медина Факундо 10
Монако Головин Александр 1 8
Реймс Фоке Томас 1 8
Ланс Гради Жонатан 1 8
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 94'
    Мванга Жуниор не смог попасть в створ ударом издали
  • 94'
    Каманзи Уоррен выиграл воздушное противоборство у Диарра Хабиб.
  • 93'
    Матч возобновлен
  • 93'
    Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
  • 93'
    Судья сигнализирует, что Спирингс Стейн из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Сантос Андрей
  • 93'
    Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 92'
    Люка Перрен ослабляет давление, выбив мяч.
  • 92'
    Страсбург пытается что-то создать.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Делен Тома ослабляет давление, выбив мяч.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 91'
      Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 91'
      Спирингс Стейн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 91'
      Соу Саиду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 90'
      Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 90'
      Контроль мяча: Тулуза: 47%, Страсбург: 53%.
    • 90'
      Guillaume Restes взял и забрал мяч на выходе
    • 90'
      Игрок из команды Страсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 89'
      Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Тулуза 69.7% (85)
    X 24.6% (30)
    Страсбург 5.7% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Тулуза 0:0 Страсбург

    Исход игры
    Тулуза
    69.7% (85)
    Ничья
    24.6% (30)
    Страсбург
    5.7% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (59)
    Меньше
    50% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    72.03% (85)
    Нет
    27.97% (33)
    Популярный счёт
    2:1 Тулуза
    41% (50)
    1:1 Ничья
    21.3% (26)
    1:0 Тулуза
    21.3% (26)
    2:0 Тулуза
    4.1% (5)
    1:2 Страсбург
    3.3% (4)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
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