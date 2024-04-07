Тур: 28. Стадион: Стад Огюст Делон. Главный судья: Ваттеллье Эрик
Ход матча
13'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
94
Диуф
Йеванн
14
Хадра
Реда
22
Дьяките
Умар
26
Бар
Мельвен
28
Будауи
Хишем
19
Тюрам
Кефрен
- Основной состав
-
94 Диуф ЙеваннВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Хадра РедаПолузащитник
-
22 Дьяките УмарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Де Смет ТибоЗащитник
-
32 Фоке ТомасЗащитник
-
45 Куду ТеренсЗащитник
-
72 Коне АмадуПолузащитник
-
71 Фофана ЯяПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Боянг АдамаНападающий
-
Главный тренер: Стилл Уильям
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Дюпе МаксимВратарь
-
33 Менди АнтуанЗащитник
-
15 Перро РоменЗащитник
- Полузащитник
-
32 Лоше ТомПолузащитник
-
27 Бальде АлиуПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Гессан ЭваннНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фариоли Франческо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Реймс
Ницца
8 матчей
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед
20 матчей
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 побед
Первый тайм
20%
55%
25%
4 победы 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
2
Голов в среднем за матч
1.1
0.2
Среднее время на гол
81
450
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
0.9
1.1
Среднее время на гол
100
81
Всего голов
20
13
Голов в среднем за матч
1
0.65
Тотал матчей
2.5
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
Среднее время на гол
90
138
Бомбардиры внутри турнира
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Теума Тедди
|6 (1)
|0.21
|Дарами Мохаммед
|5 (1)
|0.18
|Дьяките Умар
|5
|0.18
|Ито Дзюня
|3
|0.11
|Манетси Маршал
|3
|0.11
|Ричардсон Амир
|3
|0.11
|Абдельамид Юнис
|3
|0.11
|Накамура Кейто
|2
|0.07
|Хадра Реда
|1
|0.04
|Уилсон-Эсбранд Джош
|1
|0.04
|Акиеме Серхио
|1
|0.04
|Окуму Джозеф
|1
|0.04
|Матусива Азор
|1
|0.04
|Стамбули Бенжамен
|0
|0
|Фоке Томас
|0
|0
|Агбаду Эммануэль
|0
|0
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моффи Теремас
|10 (3)
|0.36
|Бога Жереми
|4
|0.14
|Лаборд Гаэтан
|4 (1)
|0.14
|Гессан Эванн
|4 (1)
|0.14
|Будауи Хишем
|2
|0.07
|Аталь Юсеф
|1
|0.04
|Тюрам Кефрен
|1
|0.04
|Лоше Том
|1
|0.04
|Сансон Морган
|0
|0
|Бар Мельвен
|0
|0
|Чо Мохамед-Али
|0
|0
|Данте Бонфим
|0
|0
|Тодибо Жан-Клер
|0
|0
Карточки
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фоке Томас
|8
|1
|Де Смет Тибо
|7
|0
|Уильям Стилл
|4
|1
|Теума Тедди
|5
|0
|Абдельамид Юнис
|4
|0
|Манетси Маршал
|4
|0
|Дьяките Умар
|3
|0
|Матусива Азор
|3
|0
|Ричардсон Амир
|3
|0
|Стамбули Бенжамен
|2
|0
|Ито Дзюня
|2
|0
|Окуму Джозеф
|2
|0
|Куду Теренс
|2
|0
|Накамура Кейто
|1
|0
|Бузи Максим
|1
|0
|Хадра Реда
|1
|0
|Агбаду Эммануэль
|1
|0
|Уилсон-Эсбранд Джош
|1
|0
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ндайишимийе Юссуф
|6
|1
|Данте Бонфим
|5
|1
|Тюрам Кефрен
|6
|0
|Бар Мельвен
|5
|0
|Лотомба Жордан
|4
|0
|Будауи Хишем
|4
|0
|Росарио Пабло
|3
|0
|Моффи Теремас
|3
|0
|Тодибо Жан-Клер
|1
|1
|Сансон Морган
|2
|0
|Лаборд Гаэтан
|2
|0
|Перро Ромен
|2
|0
|Аталь Юсеф
|2
|0
|Бога Жереми
|1
|0
|Булка Марцин
|1
|0
|Гессан Эванн
|1
|0
|Лоше Том
|1
|0
Результаты матчей
Реймс
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Ницца
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
5
3
Реймс
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
71% (10)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Ницца
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
11
6
Упущенные победы
18
11
Реймс
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (6)
56% (15)
22% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
26% (7)
33% (9)
Ницца
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
19% (5)
56% (15)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
44% (12)
33% (9)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
3
9
Волевые победы
13
9
Упущенные победы
23
14
Голы по времени матча
Забито
15
12
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 7
17 Не забивали 19
2
13%
3
25%
1-15
3
20%
1
8%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
2
13%
2
17%
46-60
1
7%
4
33%
61-75
4
27%
2
17%
76-90
Пропущено
15
13
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
3
20%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
4
27%
2
15%
31-45
6
40%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
13%
3
23%
76-90
Забито
21
16
11 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 9
15 Не забивали 16
4
19%
2
13%
1-15
3
14%
1
6%
16-30
4
19%
3
19%
31-45
5
24%
2
13%
46-60
2
10%
4
25%
61-75
3
14%
4
25%
76-90
Пропущено
20
9
6 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
13 Не пропускали 6
2
10%
0
0%
1-15
2
10%
2
22%
16-30
2
10%
1
11%
31-45
4
20%
1
11%
46-60
7
35%
0
0%
61-75
3
15%
5
56%
76-90
Забито
36
28
19 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 18
17 Забивали первыми 16
5 Не забивали 8
6
17%
5
18%
1-15
6
17%
2
7%
16-30
7
19%
3
11%
31-45
7
19%
4
14%
46-60
3
8%
8
29%
61-75
7
19%
6
21%
76-90
Пропущено
35
22
13 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 6
21 Не пропускали 14
5
14%
1
5%
1-15
2
6%
5
23%
16-30
6
17%
3
14%
31-45
10
29%
3
14%
46-60
7
20%
2
9%
61-75
5
14%
8
36%
76-90
Результаты последних матчей
Реймс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Лион - Реймс 1:1 Реймс - Мец 2:1 ПСЖ - Реймс 2:2 Реймс - Лилль 0:1
Гавр - Реймс 1:2 Реймс - Ланс 1:1 Лорьян - Реймс 2:0 Реймс - Тулуза 2:3 Реймс - Нант 0:0 Сошо - Реймс 2:2 Монако - Реймс 1:3 Динан-Леон - Реймс 0:3 Реймс - Гавр 1:0 Ланс - Реймс 2:0 Ницца - Реймс 2:1 Реймс - Страсбург 2:1 Ренн - Реймс 3:1 Реймс - ПСЖ 0:3 Нант - Реймс 0:1 Реймс - Лорьян 1:0
Ницца
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Ницца - Нант 1:2 Ланс - Ницца 1:3 ПСЖ - Ницца 3:1 Ницца - Монпелье 1:2
Тулуза - Ницца 2:1 Ницца - Клермон 0:0 Лион - Ницца 1:0 Ницца - Монако 2:3 Монпелье - Ницца 1:4 Брест - Ницца 0:0 Ницца - Мец 1:0 Бордо - Ницца 2:3 Ренн - Ницца 2:0 Ницца - Осер 0:0 Ницца - Ланс 2:0 Гавр - Ницца 3:1 Ницца - Реймс 2:1 Нант - Ницца 1:0 Ницца - Тулуза 1:0 Монпелье - Ницца 0:0
Результаты матчей
Реймс
Ницца
Точный счет
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:0
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
Точный счет
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
3
2 раза 15%
Точный счет
2:1
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:0
5 раз 19%
1:0
5 раз 19%
2:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 41%
2
9 раз 33%
0
5 раз 19%
3
2 раза 7%
1
12 раз 44%
0
8 раз 30%
2
5 раз 19%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Реймс
Ницца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
113
58
59
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
85
68
211
212
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
225
Больше Меньше
198
1116
720
225
225
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|18
|9
|1
|65 - 24
|63
|2.
|Заявка
|28
|15
|8
|5
|41 - 23
|53
|3.
|Заявка
|27
|14
|7
|6
|52 - 38
|49
|4.
|Заявка
|28
|13
|10
|5
|42 - 25
|49
|5.
|0:0 Заявка
|28
|12
|8
|8
|28 - 22
|44
|6.
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|37 - 30
|43
|7.
|0:0 Заявка
|28
|11
|7
|10
|35 - 36
|40
|8.
|Заявка
|27
|10
|9
|8
|40 - 33
|39
|9.
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|41 - 33
|39
|10.
|Заявка
|27
|10
|5
|12
|31 - 41
|35
|11.
|0:0 Заявка
|28
|8
|9
|11
|32 - 36
|33
|12.
|0:0 Заявка
|28
|8
|9
|11
|30 - 39
|33
|13.
|0:0 Заявка
|28
|7
|10
|11
|37 - 42
|30
|14.
|Заявка
|27
|8
|4
|15
|26 - 42
|28
|15.
|Заявка
|28
|6
|10
|12
|27 - 36
|28
|16.
|0:0 Заявка
|28
|6
|9
|13
|35 - 50
|27
|17.
|Заявка
|28
|6
|5
|17
|28 - 48
|23
|18.
|Заявка
|28
|4
|9
|15
|22 - 51
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|28 - 8
|33
|2.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|34 - 15
|29
|3.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|24 - 9
|29
|4.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|24 - 11
|29
|5.
|0:0 Заявка
|14
|7
|4
|3
|16 - 9
|25
|6.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|28 - 18
|24
|7.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 16
|24
|8.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 13
|21
|9.
|0:0 Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 15
|21
|10.
|0:0 Заявка
|14
|5
|3
|6
|16 - 18
|18
|11.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 14
|17
|12.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|16 - 23
|16
|13.
|0:0 Заявка
|14
|3
|6
|5
|18 - 18
|15
|14.
|0:0 Заявка
|15
|2
|9
|4
|21 - 22
|15
|15.
|0:0 Заявка
|14
|3
|4
|7
|19 - 24
|13
|16.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|15 - 22
|12
|17.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 24
|10
|18.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 19
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|31 - 9
|34
|2.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|32 - 25
|28
|3.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|17 - 12
|24
|4.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|15 - 18
|19
|5.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|15 - 14
|19
|6.
|0:0 Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 21
|19
|7.
|0:0 Заявка
|14
|5
|4
|5
|12 - 13
|19
|8.
|0:0 Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 18
|18
|9.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|11 - 20
|16
|10.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 17
|16
|11.
|0:0 Заявка
|13
|5
|1
|7
|16 - 20
|15
|12.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|12 - 15
|15
|13.
|0:0 Заявка
|14
|3
|6
|5
|14 - 21
|15
|14.
|0:0 Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 26
|14
|15.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 29
|14
|16.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 27
|11
|17.
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|13 - 22
|11
|18.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|17 - 24
|10
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|24 (6)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|16 (2)
|Лион
|Ляказетт Александр
|13
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|11 (7)
|Тулуза
|Даллинга Тийс
|11 (2)
|Монако
|Закария Денис
|2 10
|Ланс
|Медина Факундо
|10
|Монако
|Головин Александр
|1 8
|Реймс
|Фоке Томас
|1 8
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Реймс 0:0 Ницца
Исход игры
Реймс
28.1% (34)
Ничья
46.3% (56)
Ницца
25.6% (31)
Тотал 2.5
Больше
36.44% (43)
Меньше
63.56% (75)
Обе команды забьют
Да
80.51% (95)
Нет
19.49% (23)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.8% (53)
1:2 Ницца
18.2% (22)
2:1 Реймс
14.9% (18)
1:0 Реймс
9.9% (12)
0:1 Ницца
5% (6)
0:0 Ничья
2.5% (3)
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