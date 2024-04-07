Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Матч возобновится спорным мячом

89' Тактическая замена. Моффи Теремас уходит с поля и его заменяет Алиу Бальде

88' Диуф Йеванн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Тюрам Кефрен нанес удар головой, но Йеванн Диуф спокойно отбил мяч.

86' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Булка Марцин взял и забрал мяч на выходе

84' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Матч возобновлен

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Матч возобновлен

81' Ох, нехорошо это выглядит. Окуму Джозеф получил травму и медбригада забирает его с поля.

80' Окуму Джозеф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Удар от ворот произведет Ницца

78' Удар от ворот произведет Ницца

74' Удар от ворот произведет Ницца

74' Коне Амаду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Хорошую попытку сделал Дьяките Умар . Удар в створ, но вратарь начеку

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Булка Марцин взял и забрал мяч на выходе

68' Бар Мельвен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Удар от ворот произведет Реймс

66' Булка Марцин взял и забрал мяч на выходе

65' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Матч возобновлен

63' Тодибо Жан-Клер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Удар от ворот произведет Реймс

58' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Удар от ворот произведет Ницца

53' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Булка Марцин взял и забрал мяч на выходе

52' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Абдельамид Юнис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Тодибо Жан-Клер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Будауи Хишем получил желтую карточку от судьи

49' Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе

48' Данте Бонфим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Тодибо Жан-Клер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.