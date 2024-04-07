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  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Ваттеллье Эрик
Реймс
0:0
Конец матча
Ницца
0'
12' Желтая карточка
Акиеме Серхио
39' Желтая карточка
Окуму Джозеф
50' Желтая карточка
Будауи Хишем
90'+6

Ход матча

12'
Акиеме Серхио
 
39'
Окуму Джозеф
 
50'
 
Будауи Хишем
61'
 
Гессан Эванн
Чо Мохамед-Али
63'
Накамура Кейто
Атангана-Эдоа Валентин
 
64'
Де Смет Тибо
Акиеме Серхио
 
72'
Коне Амаду
Ричардсон Амир
 
78'
 
Лаборд Гаэтан
Бога Жереми
78'
 
Клод-Морис Алексис
Будауи Хишем
83'
Фоке Томас
Окуму Джозеф
 
89'
 
Бальде Алиу
Моффи Теремас

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 480 Количество передач 430
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Реймс 28.1% (34)
X 46.3% (56)
Ницца 25.6% (31)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
94
Диуф
Йеванн
24
Агбаду
Эммануэль
2
Окуму
Джозеф
5
Абдельамид
Юнис
14
Хадра
Реда
15
Манетси
Маршал
6
Атангана-Эдоа
Валентин
8
Ричардсон
Амир
18
Акиеме
Серхио
22
Дьяките
Умар
7
Ито
Дзюня
1
Булка
Марцин
23
Лотомба
Жордан
6
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
26
Бар
Мельвен
28
Будауи
Хишем
8
Росарио
Пабло
19
Тюрам
Кефрен
25
Чо
Мохамед-Али
9
Моффи
Теремас
7
Бога
Жереми
Реймс
3-5-2
Ницца
4-3-3

История личных встреч

Реймс
Ницца

8 матчей

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед

20 матчей

15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

20%
55%
25%
4 победы 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
2:3
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
3:1
К
2:3

Голы

Всего голов

11
2

Голов в среднем за матч

1.1
0.2

Среднее время на гол

81
450

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

0.9
1.1

Среднее время на гол

100
81

Всего голов

20
13

Голов в среднем за матч

1
0.65

Тотал матчей

2.5
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18

Среднее время на гол

90
138

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теума Тедди 6 (1) 0.21
Дарами Мохаммед 5 (1) 0.18
Дьяките Умар 5 0.18
Ито Дзюня 3 0.11
Манетси Маршал 3 0.11
Ричардсон Амир 3 0.11
Абдельамид Юнис 3 0.11
Накамура Кейто 2 0.07
Хадра Реда 1 0.04
Уилсон-Эсбранд Джош 1 0.04
Акиеме Серхио 1 0.04
Окуму Джозеф 1 0.04
Матусива Азор 1 0.04
Стамбули Бенжамен 0 0
Фоке Томас 0 0
Агбаду Эммануэль 0 0
Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моффи Теремас 10 (3) 0.36
Бога Жереми 4 0.14
Лаборд Гаэтан 4 (1) 0.14
Гессан Эванн 4 (1) 0.14
Будауи Хишем 2 0.07
Аталь Юсеф 1 0.04
Тюрам Кефрен 1 0.04
Лоше Том 1 0.04
Сансон Морган 0 0
Бар Мельвен 0 0
Чо Мохамед-Али 0 0
Данте Бонфим 0 0
Тодибо Жан-Клер 0 0

Карточки

Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фоке Томас 8 1
Де Смет Тибо 7 0
Уильям Стилл 4 1
Теума Тедди 5 0
Абдельамид Юнис 4 0
Манетси Маршал 4 0
Дьяките Умар 3 0
Окуму Джозеф 3 0
Матусива Азор 3 0
Ричардсон Амир 3 0
Стамбули Бенжамен 2 0
Ито Дзюня 2 0
Куду Теренс 2 0
Акиеме Серхио 1 0
Накамура Кейто 1 0
Бузи Максим 1 0
Хадра Реда 1 0
Агбаду Эммануэль 1 0
Уилсон-Эсбранд Джош 1 0
Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ндайишимийе Юссуф 6 1
Данте Бонфим 5 1
Тюрам Кефрен 6 0
Будауи Хишем 5 0
Бар Мельвен 5 0
Лотомба Жордан 4 0
Росарио Пабло 3 0
Моффи Теремас 3 0
Тодибо Жан-Клер 1 1
Сансон Морган 2 0
Лаборд Гаэтан 2 0
Перро Ромен 2 0
Аталь Юсеф 2 0
Бога Жереми 1 0
Булка Марцин 1 0
Гессан Эванн 1 0
Лоше Том 1 0

Результаты матчей

Реймс
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Ницца
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

5
3
Реймс
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
71% (10)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Ницца
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

11
6

Упущенные победы

18
11
Реймс
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
21% (6)
57% (16)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
29% (8)
32% (9)
Ницца
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
18% (5)
57% (16)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
46% (13)
32% (9)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

13
9

Упущенные победы

23
14

Голы по времени матча

Забито

15
12
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 7
18 Не забивали 20
2
13%
3
25%
1-15
3
20%
1
8%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
2
13%
2
17%
46-60
1
7%
4
33%
61-75
4
27%
2
17%
76-90

Пропущено

15
13
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
3
20%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
4
27%
2
15%
31-45
6
40%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
13%
3
23%
76-90

Забито

21
16
11 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 9
16 Не забивали 17
4
19%
2
13%
1-15
3
14%
1
6%
16-30
4
19%
3
19%
31-45
5
24%
2
13%
46-60
2
10%
4
25%
61-75
3
14%
4
25%
76-90

Пропущено

20
9
6 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
13 Не пропускали 6
2
10%
0
0%
1-15
2
10%
2
22%
16-30
2
10%
1
11%
31-45
4
20%
1
11%
46-60
7
35%
0
0%
61-75
3
15%
5
56%
76-90

Забито

36
28
19 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 18
17 Забивали первыми 16
6 Не забивали 9
6
17%
5
18%
1-15
6
17%
2
7%
16-30
7
19%
3
11%
31-45
7
19%
4
14%
46-60
3
8%
8
29%
61-75
7
19%
6
21%
76-90

Пропущено

35
22
13 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 6
21 Не пропускали 14
5
14%
1
5%
1-15
2
6%
5
23%
16-30
6
17%
3
14%
31-45
10
29%
3
14%
46-60
7
20%
2
9%
61-75
5
14%
8
36%
76-90

Результаты последних матчей

Реймс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Лион - Реймс 1:1 Реймс - Мец 2:1 ПСЖ - Реймс 2:2 Реймс - Лилль 0:1
Гавр - Реймс 1:2 Реймс - Ланс 1:1 Лорьян - Реймс 2:0 Реймс - Тулуза 2:3 Реймс - Нант 0:0 Сошо - Реймс 2:2 Монако - Реймс 1:3 Динан-Леон - Реймс 0:3 Реймс - Гавр 1:0 Ланс - Реймс 2:0 Ницца - Реймс 2:1 Реймс - Страсбург 2:1 Ренн - Реймс 3:1 Реймс - ПСЖ 0:3 Нант - Реймс 0:1 Реймс - Лорьян 1:0
Ницца
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Ницца - Нант 1:2 Ланс - Ницца 1:3 ПСЖ - Ницца 3:1 Ницца - Монпелье 1:2
Тулуза - Ницца 2:1 Ницца - Клермон 0:0 Лион - Ницца 1:0 Ницца - Монако 2:3 Монпелье - Ницца 1:4 Брест - Ницца 0:0 Ницца - Мец 1:0 Бордо - Ницца 2:3 Ренн - Ницца 2:0 Ницца - Осер 0:0 Ницца - Ланс 2:0 Гавр - Ницца 3:1 Ницца - Реймс 2:1 Нант - Ницца 1:0 Ницца - Тулуза 1:0 Монпелье - Ницца 0:0

Результаты матчей

Реймс
Ницца

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%

Точный счет

1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
0:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
3
2 раза 14%

Точный счет

2:1
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:0
6 раз 21%
1:0
5 раз 18%
2:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 39%
2
9 раз 32%
0
6 раз 21%
3
2 раза 7%
1
12 раз 43%
0
9 раз 32%
2
5 раз 18%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Реймс
Ницца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
11
3
5
9
1.5
5
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
8
6
6
8
1.5
2
12
2
12
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
6
0.5
Больше Меньше
19
9
11
17
1.5
7
21
2
26
2.5
2
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 28 18 9 1 65 - 24 63
2.
Брест
 Заявка 28 15 8 5 41 - 23 53
3.
Монако
 1:0 Заявка 28 15 7 6 53 - 38 52
4.
Лилль
 Заявка 28 13 10 5 42 - 25 49
5.
Ницца
 Заявка 28 12 8 8 28 - 22 44
6.
Ланс
 Заявка 28 12 7 9 37 - 30 43
7.
Реймс
 Заявка 28 11 7 10 35 - 36 40
8.
Марсель
 Заявка 28 10 9 9 41 - 33 39
9.
Ренн
 0:1 Заявка 28 10 9 9 40 - 34 39
10.
Лион
 Заявка 27 10 5 12 31 - 41 35
11.
Тулуза
 Заявка 28 8 9 11 32 - 36 33
12.
Страсбург
 Заявка 28 8 9 11 30 - 39 33
13.
Монпелье
 Заявка 28 8 9 11 39 - 42 32
14.
Нант
 Заявка 27 8 4 15 26 - 42 28
15.
Гавр
 Заявка 28 6 10 12 27 - 36 28
16.
Лорьян
 Заявка 28 6 8 14 35 - 52 26
17.
Мец
 Заявка 28 6 5 17 28 - 48 23
18.
Клермон
 Заявка 28 4 9 15 22 - 51 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 Заявка 14 10 3 1 28 - 8 33
2.
ПСЖ
 Заявка 14 8 5 1 34 - 15 29
3.
Марсель
 Заявка 14 8 5 1 24 - 9 29
4.
Брест
 Заявка 14 8 5 1 24 - 11 29
5.
Ницца
 Заявка 14 7 4 3 16 - 9 25
6.
Ренн
 0:1 Заявка 14 7 3 4 28 - 18 24
7.
Монако
 1:0 Заявка 14 7 3 4 21 - 13 24
8.
Ланс
 Заявка 14 7 3 4 22 - 16 24
9.
Реймс
 Заявка 14 6 3 5 15 - 15 21
10.
Страсбург
 Заявка 14 5 3 6 16 - 18 18
11.
Гавр
 Заявка 13 5 2 6 14 - 14 17
12.
Монпелье
 Заявка 15 3 8 4 23 - 22 17
13.
Лион
 Заявка 14 4 4 6 16 - 23 16
14.
Тулуза
 Заявка 14 3 6 5 18 - 18 15
15.
Лорьян
 Заявка 14 3 4 7 19 - 24 13
16.
Нант
 Заявка 14 3 3 8 15 - 22 12
17.
Клермон
 Заявка 14 2 4 8 9 - 24 10
18.
Мец
 Заявка 13 2 3 8 12 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 14 10 4 0 31 - 9 34
2.
Монако
 1:0 Заявка 14 8 4 2 32 - 25 28
3.
Брест
 Заявка 14 7 3 4 17 - 12 24
4.
Лион
 Заявка 13 6 1 6 15 - 18 19
5.
Ланс
 Заявка 14 5 4 5 15 - 14 19
6.
Реймс
 Заявка 14 5 4 5 20 - 21 19
7.
Ницца
 Заявка 14 5 4 5 12 - 13 19
8.
Тулуза
 Заявка 14 5 3 6 14 - 18 18
9.
Нант
 Заявка 13 5 1 7 11 - 20 16
10.
Лилль
 Заявка 14 3 7 4 14 - 17 16
11.
Монпелье
 Заявка 13 5 1 7 16 - 20 15
12.
Ренн
 0:1 Заявка 14 3 6 5 12 - 16 15
13.
Страсбург
 Заявка 14 3 6 5 14 - 21 15
14.
Мец
 Заявка 15 4 2 9 16 - 29 14
15.
Лорьян
 Заявка 14 3 4 7 16 - 28 13
16.
Клермон
 Заявка 14 2 5 7 13 - 27 11
17.
Гавр
 Заявка 15 1 8 6 13 - 22 11
18.
Марсель
 Заявка 14 2 4 8 17 - 24 10
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  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 24 (6)
Лилль Дэвид Джонатан 16 (2)
Лион Ляказетт Александр 13
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 11 (7)
Тулуза Даллинга Тийс 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 10
Ланс Медина Факундо 10
Монако Головин Александр 1 8
Реймс Фоке Томас 1 8
Ланс Гради Жонатан 1 8
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 95'
    Лотомба Жордан ослабляет давление, выбив мяч.
  • 94'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 94'
    Удар от ворот произведет Ницца
  • 94'
    Коне Амаду нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 94'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 93'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 93'
    Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Удар от ворот произведет Ницца
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 93'
      Хорошую попытку сделал Хадра Реда. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 93'
      Реймс начинает контратаку
    • 93'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 93'
      Ито Дзюня ослабляет давление, выбив мяч.
    • 92'
      Судья сигнализирует, что Коне Амаду из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Тюрам Кефрен
    • 91'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 91'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 90'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 90'
      Контроль мяча: Реймс: 53%, Ницца: 47%.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Реймс 28.1% (34)
    X 46.3% (56)
    Ницца 25.6% (31)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реймс 0:0 Ницца

    Исход игры
    Реймс
    28.1% (34)
    Ничья
    46.3% (56)
    Ницца
    25.6% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.44% (43)
    Меньше
    63.56% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    80.51% (95)
    Нет
    19.49% (23)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    43.8% (53)
    1:2 Ницца
    18.2% (22)
    2:1 Реймс
    14.9% (18)
    1:0 Реймс
    9.9% (12)
    0:1 Ницца
    5% (6)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
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