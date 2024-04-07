  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Лиссорг Ромен
Монпелье
0:0
Первый тайм: 16'
Лорьян
0'
15' Желтая карточка
Ферри Жордан

Ход матча

15'
Ферри Жордан
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Прогнозы 119
Монпелье 74.8% (89)
X 20.2% (24)
Лорьян 5% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Монпелье
Ничья
Лорьян
4.55
4.00
Реклама, fon.bet
4.30
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Лекомт
Бенжамен
29
Тшато
Энзо
27
Омерагич
Бечир
5
Модибо
Саньян
35
Минкарелли
Дэвин
Лукас
13
Шотар
Жорис
12
Ферри
Жордан
11
Саванье
Тежи
9
Аль-Тамари
Мусса
7
Норден
Арно
10
Хазри
Вахби
38
Мвого
Ивон
13
Менди
Формоз
III
32
Аджей
Натаниэль
95
Туре
Сулейман
7
Кацерис
Панос
12
Йонгва
Дарлин
19
Абергель
Лоран
6
Луза
Имран
44
Кари
Айман
10
Буанани
Бадредин
9
Бамба
Мохаммед
Монпелье
4-2-3-1
Лорьян
3-4-2-1

История личных встреч

Монпелье
Лорьян

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
40%
10 побед 6 ничьих 0 побед

11 матчей

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

26 матчей

50%
30.8%
19.2%
13 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

34.6%
46.2%
19.2%
9 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

38.5%
42.3%
19.2%
10 побед 11 ничьих 5 побед

История матчей

Л1
0:3
Л1
1:1
Л1
0:2
Л1
0:1
Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
0:1
К
4:3
Л1
2:0
Л1
2:2
Л1
1:1
КЛ
3:2
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
4:4
Л1
0:2
Л1
2:0
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
4:0
КЛ
1:2
Л1
3:1
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
2:2

Голы

Всего голов

26
20

Голов в среднем за матч

2
1.54

Среднее время на гол

45
58

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

1.23
1

Среднее время на гол

73
90

Всего голов

42
33

Голов в среднем за матч

1.62
1.27

Тотал матчей

2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

55
70

Бомбардиры внутри турнира

Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саванье Тежи 9 (8) 0.32
Адамс Акор 7 0.25
Норден Арно 6 0.21
Аль-Тамари Мусса 6 0.21
Фаяд Халил 2 0.07
Ферри Жордан 1 0.04
Силла Иссиага 1 0.04
Эстев Максим 1 0.04
Хазри Вахби 1 0.04
Жюльен Кристофер 1 0.04
Модибо Саньян 1 0.04
Куяте Кики 0 0
Шотар Жорис 0 0
Сако Фалае 0 0
Леруа Лео 0 0
Минкарелли Дэвин Лукас 0 0
Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бамба Мохаммед 6 0.21
Крупи Эли Джуниор 5 0.18
Февр Ромен 5 0.18
Бакайоко Тьемуэ 2 0.07
Понсо Жульен 2 0.07
Бамба Дьенг 2 0.07
Тосин Айегун 2 0.07
Луза Имран 1 0.04
Дукуре Сирине 1 0.04
Ле Гофф Венсан 1 0.04
Абергель Лоран 1 0.04
Йонгва Дарлин 1 0.04
Туре Сулейман 1 0.04
Кари Айман 1 0.04
Кацерис Панос 1 0.04
Менди Бенжамен 1 0.04
Ле Бри Тео 0 0
Калюлю Гедеон 0 0

Карточки

Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куяте Кики 5 1
Саванье Тежи 5 0
Жюльен Кристофер 5 0
Шотар Жорис 5 0
Ферри Жордан 4 0
Модибо Саньян 4 0
Омерагич Бечир 4 0
Эстев Максим 2 1
Хазри Вахби 3 0
Леруа Лео 3 0
Мишель Тер-Закарян 1 1
Силла Иссиага 2 0
Адамс Акор 2 0
Фаяд Халил 2 0
Лекомт Бенжамен 1 0
Хефти Сильван 1 0
Норден Арно 1 0
Сент-Люс Тео 1 0
Кулибали Танги 1 0
Делайе Саша 1 0
Тшато Энзо 1 0
Минкарелли Дэвин Лукас 1 0
Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Туре Сулейман 6 0
Менди Формоз III 5 0
Менди Бенжамен 3 0
Абергель Лоран 3 0
Бакайоко Тьемуэ 3 0
Понсо Жульен 3 0
Лапорт Жульен 2 0
Силва Игор 2 0
Тальби Монтассар 2 0
Йонгва Дарлин 2 0
Дукуре Сирине 2 0
Бамба Дьенг 2 0
Ле Бри Тео 2 0
Тосин Айегун 0 1
Крупи Эли Джуниор 1 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Мвого Ивон 1 0
Инносент Бонке 1 0
Февр Ромен 1 0
Луза Имран 1 0
Мугиша Джоэл 1 0
Пабло Пажис 1 0
Кацерис Панос 1 0
Пелон Орельен 1 0

Результаты матчей

Монпелье
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Лорьян
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

12
9
Монпелье
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Лорьян
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

15
16

Упущенные победы

14
13
Монпелье
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
37% (10)
30% (8)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
33% (9)
30% (8)
Лорьян
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
15% (4)
63% (17)
22% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
41% (11)
30% (8)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

15
19

Упущенные победы

26
22

Голы по времени матча

Забито

18
16
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 20
3
17%
2
13%
1-15
3
17%
3
19%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
4
22%
4
25%
46-60
3
17%
1
6%
61-75
3
17%
5
31%
76-90

Пропущено

19
26
6 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 12
4
21%
1
4%
1-15
1
5%
6
23%
16-30
1
5%
4
15%
31-45
5
26%
5
19%
46-60
3
16%
3
12%
61-75
5
26%
7
27%
76-90

Забито

17
18
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 3
19 Не забивали 18
2
12%
4
22%
1-15
2
12%
1
6%
16-30
4
24%
3
17%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
5
29%
29%
3
17%
61-75
4
24%
4
22%
76-90

Пропущено

19
25
9 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 12
6
32%
6
24%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
3
16%
2
8%
31-45
3
16%
4
16%
46-60
5
26%
5
20%
61-75
2
11%
5
20%
76-90

Забито

35
34
16 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 8
9 Не забивали 11
5
14%
6
18%
1-15
5
14%
4
12%
16-30
6
17%
4
12%
31-45
4
11%
7
21%
46-60
8
23%
4
12%
61-75
7
20%
9
26%
76-90

Пропущено

38
51
15 В 1-м тайме 22
23 Во 2-м тайме 29
12 Пропускали первыми 17
18 Не пропускали 24
10
26%
7
14%
1-15
1
3%
9
18%
16-30
4
11%
6
12%
31-45
8
21%
9
18%
46-60
8
21%
8
16%
61-75
7
18%
12
24%
76-90

Результаты последних матчей

Монпелье
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Гавр - Монпелье 0:2 Монпелье - ПСЖ 2:6 Ницца - Монпелье 1:2 Монпелье - Страсбург 2:2
Марсель - Монпелье 4:1 Монпелье - Мец 3:0 Монпелье - Лион 1:2 Монпелье - Ницца 1:4 Ренн - Монпелье 2:1 Монпелье - Лилль 0:0 Феньи-Ольнуа - Монпелье 0:4 Брест - Монпелье 2:0 Амьен - Монпелье 1:2 Монпелье - Марсель 1:1 Мец - Монпелье 0:1 Монпелье - Ланс 0:0 Монако - Монпелье 2:0 Монпелье - Клермон 1:1 Монпелье - Брест 1:3 Монпелье - Ницца 0:0
Лорьян
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Лорьян - Брест 0:1 Монако - Лорьян 2:2 Лорьян - Лион 0:2 Ренн - Лорьян 1:2
Лорьян - Нант 0:1 Страсбург - Лорьян 1:3 Лорьян - Реймс 2:0 Мец - Лорьян 1:2 Лорьян - Гавр 3:3 Лилль - Лорьян 3:0 Сошо - Лорьян 2:1 Брест - Лорьян 4:0 Лорьян - Страсбург 1:2 Лорьян - Марсель 2:4 Тулуза - Лорьян 1:1 Лорьян - Мец 2:3 Клермон - Лорьян 1:0 Лорьян - Ланс 0:0 Реймс - Лорьян 1:0 Лорьян - Ренн 2:1

Результаты матчей

Монпелье
Лорьян

Точный счет

0:0
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:6
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:0
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
6 раз 46%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
1 раз 8%

Точный счет

0:0
4 раза 15%
2:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:6
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 33%
1
8 раз 30%
2
6 раз 22%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
0
11 раз 41%
2
8 раз 30%
3
4 раза 15%
1
3 раза 11%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Монпелье
Лорьян

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
9
5
5
9
1.5
7
7
2
12
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
7
6
5
8
1.5
6
7
2
11
2.5
3
10
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
9
0.5
Больше Меньше
16
11
10
17
1.5
13
14
4
23
2.5
5
22
1
26
3.5
1
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 28 18 9 1 65 - 24 63
2.
Брест
 Заявка 28 15 8 5 41 - 23 53
3.
Монако
 Заявка 27 14 7 6 52 - 38 49
4.
Лилль
 Заявка 28 13 10 5 42 - 25 49
5.
Ницца
 0:0 Заявка 28 12 8 8 28 - 22 44
6.
Ланс
 Заявка 28 12 7 9 37 - 30 43
7.
Реймс
 0:0 Заявка 28 11 7 10 35 - 36 40
8.
Ренн
 Заявка 27 10 9 8 40 - 33 39
9.
Марсель
 Заявка 28 10 9 9 41 - 33 39
10.
Лион
 Заявка 27 10 5 12 31 - 41 35
11.
Тулуза
 0:0 Заявка 28 8 9 11 32 - 36 33
12.
Страсбург
 0:0 Заявка 28 8 9 11 30 - 39 33
13.
Монпелье
 0:0 Заявка 28 7 10 11 37 - 42 30
14.
Нант
 Заявка 27 8 4 15 26 - 42 28
15.
Гавр
 Заявка 28 6 10 12 27 - 36 28
16.
Лорьян
 0:0 Заявка 28 6 9 13 35 - 50 27
17.
Мец
 Заявка 28 6 5 17 28 - 48 23
18.
Клермон
 Заявка 28 4 9 15 22 - 51 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 Заявка 14 10 3 1 28 - 8 33
2.
ПСЖ
 Заявка 14 8 5 1 34 - 15 29
3.
Марсель
 Заявка 14 8 5 1 24 - 9 29
4.
Брест
 Заявка 14 8 5 1 24 - 11 29
5.
Ницца
 0:0 Заявка 14 7 4 3 16 - 9 25
6.
Ренн
 Заявка 14 7 3 4 28 - 18 24
7.
Ланс
 Заявка 14 7 3 4 22 - 16 24
8.
Монако
 Заявка 13 6 3 4 20 - 13 21
9.
Реймс
 0:0 Заявка 14 6 3 5 15 - 15 21
10.
Страсбург
 0:0 Заявка 14 5 3 6 16 - 18 18
11.
Гавр
 Заявка 13 5 2 6 14 - 14 17
12.
Лион
 Заявка 14 4 4 6 16 - 23 16
13.
Тулуза
 0:0 Заявка 14 3 6 5 18 - 18 15
14.
Монпелье
 0:0 Заявка 15 2 9 4 21 - 22 15
15.
Лорьян
 0:0 Заявка 14 3 4 7 19 - 24 13
16.
Нант
 Заявка 14 3 3 8 15 - 22 12
17.
Клермон
 Заявка 14 2 4 8 9 - 24 10
18.
Мец
 Заявка 13 2 3 8 12 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 14 10 4 0 31 - 9 34
2.
Монако
 Заявка 14 8 4 2 32 - 25 28
3.
Брест
 Заявка 14 7 3 4 17 - 12 24
4.
Лион
 Заявка 13 6 1 6 15 - 18 19
5.
Ланс
 Заявка 14 5 4 5 15 - 14 19
6.
Реймс
 0:0 Заявка 14 5 4 5 20 - 21 19
7.
Ницца
 0:0 Заявка 14 5 4 5 12 - 13 19
8.
Тулуза
 0:0 Заявка 14 5 3 6 14 - 18 18
9.
Нант
 Заявка 13 5 1 7 11 - 20 16
10.
Лилль
 Заявка 14 3 7 4 14 - 17 16
11.
Монпелье
 0:0 Заявка 13 5 1 7 16 - 20 15
12.
Ренн
 Заявка 13 3 6 4 12 - 15 15
13.
Страсбург
 0:0 Заявка 14 3 6 5 14 - 21 15
14.
Лорьян
 0:0 Заявка 14 3 5 6 16 - 26 14
15.
Мец
 Заявка 15 4 2 9 16 - 29 14
16.
Клермон
 Заявка 14 2 5 7 13 - 27 11
17.
Гавр
 Заявка 15 1 8 6 13 - 22 11
18.
Марсель
 Заявка 14 2 4 8 17 - 24 10
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 24 (6)
Лилль Дэвид Джонатан 16 (2)
Лион Ляказетт Александр 13
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 11 (7)
Тулуза Даллинга Тийс 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 10
Ланс Медина Факундо 10
Монако Головин Александр 1 8
Реймс Фоке Томас 1 8
Ланс Гради Жонатан 1 8
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 11'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 11'
      После проверки VAR рефери поменял решение - Лорьян не будет бить пенальти!
    • 10'
      Контроль мяча: Монпелье: 33%, Лорьян: 67%.
    • 9'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Лорьян.
    • 8'
      ПЕНАЛЬТИ! - Ферри Жордан из команды Монпелье нарушает правила против Кари Айман.
    • 8'
      Модибо Саньян из команды Монпелье перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 7'
      Лорьян контролирует мяч.
    • 7'
      Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Аджей Натаниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 56% завершится победой Лорьян.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.78. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      1.78 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 119
    Монпелье 74.8% (89)
    X 20.2% (24)
    Лорьян 5% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Монпелье
    Ничья
    Лорьян
    4.55
    4.00
    Реклама, fon.bet
    4.30
    Реклама, pari.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Монпелье 0:0 Лорьян онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монпелье 0:0 Лорьян

    Исход игры
    Монпелье
    75.2% (91)
    Ничья
    19.8% (24)
    Лорьян
    5% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.45% (62)
    Меньше
    46.55% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    70.69% (82)
    Нет
    29.31% (34)
    Популярный счёт
    2:1 Монпелье
    43% (52)
    1:0 Монпелье
    19.8% (24)
    1:1 Ничья
    17.4% (21)
    2:0 Монпелье
    6.6% (8)
    1:2 Лорьян
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    3:1 Монпелье
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Монпелье
    Лорьян
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный