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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Лиссорг Ромен
Монпелье
2:0
Конец матча
Лорьян
0'
13' Желтая карточка
Ферри Жордан
41' Желтая карточка
Саванье Тежи
43' Желтая карточка
Йонгва Дарлин
45' Желтая карточка
Менди Формоз III
51' Желтая карточка
Аджей Натаниэль
1:0
54' Пенальти
Саванье Тежи
57' Желтая карточка
Понсо Жульен
58' Желтая карточка
Бамба Мохаммед
60' Желтая карточка
Хазри Вахби
2:0
89' Гол
Карамо Янн
90' Желтая карточка
Кацерис Панос
90'+6

Ход матча

13'
Ферри Жордан
 
41'
Саванье Тежи
 
43'
 
Йонгва Дарлин
45'
 
Менди Формоз III
46'
Кулибали Танги
Аль-Тамари Мусса
 
51'
 
Аджей Натаниэль
54'
Саванье Тежи
1:0
57'
 
Понсо Жульен
58'
 
Бамба Мохаммед
60'
Хазри Вахби
 
69'
 
Понсо Жульен
Кари Айман
70'
Карамо Янн
Хазри Вахби
 
76'
 
Бакайоко Тьемуэ
Луза Имран
76'
 
Менди Бенжамен
Йонгва Дарлин
76'
Жюльен Кристофер
Ферри Жордан
 
81'
 
Крупи Эли Джуниор
Буанани Бадредин
81'
 
Бамба Дьенг
Бамба Мохаммед
89'
Карамо Янн
(Норден Арно)
2:0
90'
 
Кацерис Панос

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 7
  • 0 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 18
  • 3 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 376 Количество передач 470
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Монпелье 75.2% (91)
X 19.8% (24)
Лорьян 5% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Лекомт
Бенжамен
29
Тшато
Энзо
27
Омерагич
Бечир
5
Модибо
Саньян
35
Минкарелли
Дэвин
Лукас
13
Шотар
Жорис
12
Ферри
Жордан
7
Норден
Арно
11
Саванье
Тежи
9
Аль-Тамари
Мусса
10
Хазри
Вахби
38
Мвого
Ивон
13
Менди
Формоз
III
32
Аджей
Натаниэль
95
Туре
Сулейман
7
Кацерис
Панос
12
Йонгва
Дарлин
19
Абергель
Лоран
6
Луза
Имран
10
Буанани
Бадредин
44
Кари
Айман
9
Бамба
Мохаммед
Монпелье
4-2-3-1
Лорьян
3-4-2-1

История личных встреч

Монпелье
Лорьян

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
40%
10 побед 6 ничьих 0 побед

11 матчей

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

26 матчей

50%
30.8%
19.2%
13 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

34.6%
46.2%
19.2%
9 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

38.5%
42.3%
19.2%
10 побед 11 ничьих 5 побед

История матчей

Л1
0:3
Л1
1:1
Л1
0:2
Л1
0:1
Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
0:1
К
4:3
Л1
2:0
Л1
2:2
Л1
1:1
КЛ
3:2
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
4:4
Л1
0:2
Л1
2:0
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
4:0
КЛ
1:2
Л1
3:1
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
2:2

Голы

Всего голов

26
20

Голов в среднем за матч

2
1.54

Среднее время на гол

45
58

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

1.23
1

Среднее время на гол

73
90

Всего голов

42
33

Голов в среднем за матч

1.62
1.27

Тотал матчей

2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

55
70

Бомбардиры внутри турнира

Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саванье Тежи 10 (9) 0.36
Адамс Акор 7 0.25
Норден Арно 6 0.21
Аль-Тамари Мусса 6 0.21
Фаяд Халил 2 0.07
Ферри Жордан 1 0.04
Силла Иссиага 1 0.04
Эстев Максим 1 0.04
Хазри Вахби 1 0.04
Жюльен Кристофер 1 0.04
Карамо Янн 1 0.04
Модибо Саньян 1 0.04
Куяте Кики 0 0
Шотар Жорис 0 0
Сако Фалае 0 0
Леруа Лео 0 0
Минкарелли Дэвин Лукас 0 0
Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бамба Мохаммед 6 0.21
Крупи Эли Джуниор 5 0.18
Февр Ромен 5 0.18
Бакайоко Тьемуэ 2 0.07
Понсо Жульен 2 0.07
Бамба Дьенг 2 0.07
Тосин Айегун 2 0.07
Луза Имран 1 0.04
Дукуре Сирине 1 0.04
Ле Гофф Венсан 1 0.04
Абергель Лоран 1 0.04
Йонгва Дарлин 1 0.04
Туре Сулейман 1 0.04
Кари Айман 1 0.04
Кацерис Панос 1 0.04
Менди Бенжамен 1 0.04
Ле Бри Тео 0 0
Калюлю Гедеон 0 0

Карточки

Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куяте Кики 5 1
Саванье Тежи 6 0
Ферри Жордан 5 0
Жюльен Кристофер 5 0
Шотар Жорис 5 0
Хазри Вахби 4 0
Модибо Саньян 4 0
Омерагич Бечир 4 0
Эстев Максим 2 1
Леруа Лео 3 0
Мишель Тер-Закарян 1 1
Силла Иссиага 2 0
Адамс Акор 2 0
Фаяд Халил 2 0
Лекомт Бенжамен 1 0
Хефти Сильван 1 0
Норден Арно 1 0
Сент-Люс Тео 1 0
Кулибали Танги 1 0
Делайе Саша 1 0
Тшато Энзо 1 0
Минкарелли Дэвин Лукас 1 0
Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Туре Сулейман 6 0
Менди Формоз III 6 0
Понсо Жульен 4 0
Менди Бенжамен 3 0
Абергель Лоран 3 0
Бакайоко Тьемуэ 3 0
Йонгва Дарлин 3 0
Лапорт Жульен 2 0
Силва Игор 2 0
Тальби Монтассар 2 0
Дукуре Сирине 2 0
Бамба Дьенг 2 0
Ле Бри Тео 2 0
Кацерис Панос 2 0
Тосин Айегун 0 1
Крупи Эли Джуниор 1 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Мвого Ивон 1 0
Инносент Бонке 1 0
Февр Ромен 1 0
Луза Имран 1 0
Мугиша Джоэл 1 0
Бамба Мохаммед 1 0
Пабло Пажис 1 0
Аджей Натаниэль 1 0
Пелон Орельен 1 0

Результаты матчей

Монпелье
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Лорьян
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

12
9
Монпелье
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Лорьян
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
71% (10)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

15
16

Упущенные победы

14
13
Монпелье
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (10)
32% (9)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
32% (9)
29% (8)
Лорьян
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
14% (4)
64% (18)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
39% (11)
32% (9)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

15
19

Упущенные победы

26
22

Голы по времени матча

Забито

20
16
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 21
3
15%
2
13%
1-15
3
15%
3
19%
16-30
2
10%
1
6%
31-45
5
25%
4
25%
46-60
3
15%
1
6%
61-75
4
20%
5
31%
76-90

Пропущено

19
28
6 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 13
4
21%
1
4%
1-15
1
5%
6
21%
16-30
1
5%
4
14%
31-45
5
26%
6
21%
46-60
3
16%
3
11%
61-75
5
26%
8
29%
76-90

Забито

17
18
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 3
20 Не забивали 19
2
12%
4
22%
1-15
2
12%
1
6%
16-30
4
24%
3
17%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
5
29%
29%
3
17%
61-75
4
24%
4
22%
76-90

Пропущено

19
25
9 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 12
6
32%
6
24%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
3
16%
2
8%
31-45
3
16%
4
16%
46-60
5
26%
5
20%
61-75
2
11%
5
20%
76-90

Забито

37
34
16 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 8
9 Не забивали 12
5
14%
6
18%
1-15
5
14%
4
12%
16-30
6
16%
4
12%
31-45
5
14%
7
21%
46-60
8
22%
4
12%
61-75
8
22%
9
26%
76-90

Пропущено

38
53
15 В 1-м тайме 22
23 Во 2-м тайме 31
12 Пропускали первыми 18
18 Не пропускали 25
10
26%
7
13%
1-15
1
3%
9
17%
16-30
4
11%
6
11%
31-45
8
21%
10
19%
46-60
8
21%
8
15%
61-75
7
18%
13
25%
76-90

Результаты последних матчей

Монпелье
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Гавр - Монпелье 0:2 Монпелье - ПСЖ 2:6 Ницца - Монпелье 1:2 Монпелье - Страсбург 2:2
Марсель - Монпелье 4:1 Монпелье - Мец 3:0 Монпелье - Лион 1:2 Монпелье - Ницца 1:4 Ренн - Монпелье 2:1 Монпелье - Лилль 0:0 Феньи-Ольнуа - Монпелье 0:4 Брест - Монпелье 2:0 Амьен - Монпелье 1:2 Монпелье - Марсель 1:1 Мец - Монпелье 0:1 Монпелье - Ланс 0:0 Монако - Монпелье 2:0 Монпелье - Клермон 1:1 Монпелье - Брест 1:3 Монпелье - Ницца 0:0
Лорьян
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Лорьян - Брест 0:1 Монако - Лорьян 2:2 Лорьян - Лион 0:2 Ренн - Лорьян 1:2
Лорьян - Нант 0:1 Страсбург - Лорьян 1:3 Лорьян - Реймс 2:0 Мец - Лорьян 1:2 Лорьян - Гавр 3:3 Лилль - Лорьян 3:0 Сошо - Лорьян 2:1 Брест - Лорьян 4:0 Лорьян - Страсбург 1:2 Лорьян - Марсель 2:4 Тулуза - Лорьян 1:1 Лорьян - Мец 2:3 Клермон - Лорьян 1:0 Лорьян - Ланс 0:0 Реймс - Лорьян 1:0 Лорьян - Ренн 2:1

Результаты матчей

Монпелье
Лорьян

Точный счет

0:0
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:6
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:0
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
7 раз 50%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
1 раз 7%

Точный счет

0:0
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
2:2
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:6
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 32%
1
8 раз 29%
2
7 раз 25%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
0
12 раз 43%
2
8 раз 29%
3
4 раза 14%
1
3 раза 11%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Монпелье
Лорьян

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
9
5
6
9
1.5
7
7
2
13
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
7
7
5
8
1.5
6
8
2
11
2.5
3
11
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
9
0.5
Больше Меньше
16
12
11
17
1.5
13
15
4
24
2.5
5
23
1
27
3.5
1
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 28 18 9 1 65 - 24 63
2.
Брест
 Заявка 28 15 8 5 41 - 23 53
3.
Монако
 1:0 Заявка 28 15 7 6 53 - 38 52
4.
Лилль
 Заявка 28 13 10 5 42 - 25 49
5.
Ницца
 Заявка 28 12 8 8 28 - 22 44
6.
Ланс
 Заявка 28 12 7 9 37 - 30 43
7.
Реймс
 Заявка 28 11 7 10 35 - 36 40
8.
Марсель
 Заявка 28 10 9 9 41 - 33 39
9.
Ренн
 0:1 Заявка 28 10 9 9 40 - 34 39
10.
Лион
 Заявка 27 10 5 12 31 - 41 35
11.
Тулуза
 Заявка 28 8 9 11 32 - 36 33
12.
Страсбург
 Заявка 28 8 9 11 30 - 39 33
13.
Монпелье
 Заявка 28 8 9 11 39 - 42 32
14.
Нант
 Заявка 27 8 4 15 26 - 42 28
15.
Гавр
 Заявка 28 6 10 12 27 - 36 28
16.
Лорьян
 Заявка 28 6 8 14 35 - 52 26
17.
Мец
 Заявка 28 6 5 17 28 - 48 23
18.
Клермон
 Заявка 28 4 9 15 22 - 51 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 Заявка 14 10 3 1 28 - 8 33
2.
ПСЖ
 Заявка 14 8 5 1 34 - 15 29
3.
Марсель
 Заявка 14 8 5 1 24 - 9 29
4.
Брест
 Заявка 14 8 5 1 24 - 11 29
5.
Ницца
 Заявка 14 7 4 3 16 - 9 25
6.
Ренн
 0:1 Заявка 14 7 3 4 28 - 18 24
7.
Монако
 1:0 Заявка 14 7 3 4 21 - 13 24
8.
Ланс
 Заявка 14 7 3 4 22 - 16 24
9.
Реймс
 Заявка 14 6 3 5 15 - 15 21
10.
Страсбург
 Заявка 14 5 3 6 16 - 18 18
11.
Гавр
 Заявка 13 5 2 6 14 - 14 17
12.
Монпелье
 Заявка 15 3 8 4 23 - 22 17
13.
Лион
 Заявка 14 4 4 6 16 - 23 16
14.
Тулуза
 Заявка 14 3 6 5 18 - 18 15
15.
Лорьян
 Заявка 14 3 4 7 19 - 24 13
16.
Нант
 Заявка 14 3 3 8 15 - 22 12
17.
Клермон
 Заявка 14 2 4 8 9 - 24 10
18.
Мец
 Заявка 13 2 3 8 12 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 14 10 4 0 31 - 9 34
2.
Монако
 1:0 Заявка 14 8 4 2 32 - 25 28
3.
Брест
 Заявка 14 7 3 4 17 - 12 24
4.
Лион
 Заявка 13 6 1 6 15 - 18 19
5.
Ланс
 Заявка 14 5 4 5 15 - 14 19
6.
Реймс
 Заявка 14 5 4 5 20 - 21 19
7.
Ницца
 Заявка 14 5 4 5 12 - 13 19
8.
Тулуза
 Заявка 14 5 3 6 14 - 18 18
9.
Нант
 Заявка 13 5 1 7 11 - 20 16
10.
Лилль
 Заявка 14 3 7 4 14 - 17 16
11.
Монпелье
 Заявка 13 5 1 7 16 - 20 15
12.
Ренн
 0:1 Заявка 14 3 6 5 12 - 16 15
13.
Страсбург
 Заявка 14 3 6 5 14 - 21 15
14.
Мец
 Заявка 15 4 2 9 16 - 29 14
15.
Лорьян
 Заявка 14 3 4 7 16 - 28 13
16.
Клермон
 Заявка 14 2 5 7 13 - 27 11
17.
Гавр
 Заявка 15 1 8 6 13 - 22 11
18.
Марсель
 Заявка 14 2 4 8 17 - 24 10
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 24 (6)
Лилль Дэвид Джонатан 16 (2)
Лион Ляказетт Александр 13
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 11 (7)
Тулуза Даллинга Тийс 11 (2)
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Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 10
Ланс Медина Факундо 10
Монако Головин Александр 1 8
Реймс Фоке Томас 1 8
Ланс Гради Жонатан 1 8
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    Прогнозы 121
    Монпелье 75.2% (91)
    X 19.8% (24)
    Лорьян 5% (6)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монпелье 2:0 Лорьян

    Исход игры
    Монпелье
    75.2% (91)
    Ничья
    19.8% (24)
    Лорьян
    5% (6)