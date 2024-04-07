Тур: 28. Стадион: Стад де ля Моссон. Главный судья: Лиссорг Ромен
0'
13' Желтая карточкаФерри Жордан
41' Желтая карточкаСаванье Тежи
43' Желтая карточкаЙонгва Дарлин
45' Желтая карточкаМенди Формоз III
51' Желтая карточкаАджей Натаниэль
1:0
54' ПенальтиСаванье Тежи
57' Желтая карточкаПонсо Жульен
58' Желтая карточкаБамба Мохаммед
60' Желтая карточкаХазри Вахби
2:0
89' ГолКарамо Янн
90' Желтая карточкаКацерис Панос
90'+6
Ход матча
13'
41'
43'
45'
51'
54'
1:0
57'
58'
60'
89'
2:0
90'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
9 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 4
-
5 Угловые 7
-
0 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 18
-
3 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
376 Количество передач 470
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
29
Тшато
Энзо
13
Шотар
Жорис
12
Ферри
Жордан
11
Саванье
Тежи
10
Хазри
Вахби
38
Мвого
Ивон
44
Кари
Айман
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Тшато ЭнзоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Хазри ВахбиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
77 Сако ФалаеЗащитник
-
18 Леруа ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Делайе СашаПолузащитник
- Нападающий
-
23 Карамо ЯннНападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Кари АйманПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 Ле Бри ТеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Понсо ЖульенПолузащитник
- Нападающий
-
11 Бамба ДьенгНападающий
-
Главный тренер: Регис Ле Брис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Монпелье
Лорьян
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
40%
10 побед 6 ничьих 0 побед
11 матчей
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
26 матчей
50%
30.8%
19.2%
13 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
34.6%
46.2%
19.2%
9 побед 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
38.5%
42.3%
19.2%
10 побед 11 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
20
Голов в среднем за матч
2
1.54
Среднее время на гол
45
58
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
1.23
1
Среднее время на гол
73
90
Всего голов
42
33
Голов в среднем за матч
1.62
1.27
Тотал матчей
2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
55
70
Бомбардиры внутри турнира
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саванье Тежи
|10 (9)
|0.36
|Адамс Акор
|7
|0.25
|Норден Арно
|6
|0.21
|Аль-Тамари Мусса
|6
|0.21
|Фаяд Халил
|2
|0.07
|Ферри Жордан
|1
|0.04
|Силла Иссиага
|1
|0.04
|Эстев Максим
|1
|0.04
|Хазри Вахби
|1
|0.04
|Жюльен Кристофер
|1
|0.04
|Карамо Янн
|1
|0.04
|Модибо Саньян
|1
|0.04
|Куяте Кики
|0
|0
|Шотар Жорис
|0
|0
|Сако Фалае
|0
|0
|Леруа Лео
|0
|0
|Минкарелли Дэвин Лукас
|0
|0
Лорьян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бамба Мохаммед
|6
|0.21
|Крупи Эли Джуниор
|5
|0.18
|Февр Ромен
|5
|0.18
|Бакайоко Тьемуэ
|2
|0.07
|Понсо Жульен
|2
|0.07
|Бамба Дьенг
|2
|0.07
|Тосин Айегун
|2
|0.07
|Луза Имран
|1
|0.04
|Дукуре Сирине
|1
|0.04
|Ле Гофф Венсан
|1
|0.04
|Абергель Лоран
|1
|0.04
|Йонгва Дарлин
|1
|0.04
|Туре Сулейман
|1
|0.04
|Кари Айман
|1
|0.04
|Кацерис Панос
|1
|0.04
|Менди Бенжамен
|1
|0.04
|Ле Бри Тео
|0
|0
|Калюлю Гедеон
|0
|0
Карточки
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куяте Кики
|5
|1
|Саванье Тежи
|6
|0
|Ферри Жордан
|5
|0
|Жюльен Кристофер
|5
|0
|Шотар Жорис
|5
|0
|Хазри Вахби
|4
|0
|Модибо Саньян
|4
|0
|Омерагич Бечир
|4
|0
|Эстев Максим
|2
|1
|Леруа Лео
|3
|0
|Мишель Тер-Закарян
|1
|1
|Силла Иссиага
|2
|0
|Адамс Акор
|2
|0
|Фаяд Халил
|2
|0
|Лекомт Бенжамен
|1
|0
|Хефти Сильван
|1
|0
|Норден Арно
|1
|0
|Сент-Люс Тео
|1
|0
|Кулибали Танги
|1
|0
|Делайе Саша
|1
|0
|Тшато Энзо
|1
|0
|Минкарелли Дэвин Лукас
|1
|0
Лорьян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Туре Сулейман
|6
|0
|Менди Формоз III
|6
|0
|Понсо Жульен
|4
|0
|Менди Бенжамен
|3
|0
|Абергель Лоран
|3
|0
|Бакайоко Тьемуэ
|3
|0
|Йонгва Дарлин
|3
|0
|Лапорт Жульен
|2
|0
|Силва Игор
|2
|0
|Тальби Монтассар
|2
|0
|Дукуре Сирине
|2
|0
|Бамба Дьенг
|2
|0
|Ле Бри Тео
|2
|0
|Кацерис Панос
|2
|0
|Тосин Айегун
|0
|1
|Крупи Эли Джуниор
|1
|0
|Ле Гофф Венсан
|1
|0
|Мвого Ивон
|1
|0
|Инносент Бонке
|1
|0
|Февр Ромен
|1
|0
|Луза Имран
|1
|0
|Мугиша Джоэл
|1
|0
|Бамба Мохаммед
|1
|0
|Пабло Пажис
|1
|0
|Аджей Натаниэль
|1
|0
|Пелон Орельен
|1
|0
Результаты матчей
Монпелье
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Лорьян
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
12
9
Монпелье
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Лорьян
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
71% (10)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
15
16
Упущенные победы
14
13
Монпелье
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (10)
32% (9)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
32% (9)
29% (8)
Лорьян
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
14% (4)
64% (18)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
39% (11)
32% (9)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
15
19
Упущенные победы
26
22
Голы по времени матча
Забито
20
16
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 21
3
15%
2
13%
1-15
3
15%
3
19%
16-30
2
10%
1
6%
31-45
5
25%
4
25%
46-60
3
15%
1
6%
61-75
4
20%
5
31%
76-90
Пропущено
19
28
6 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 13
4
21%
1
4%
1-15
1
5%
6
21%
16-30
1
5%
4
14%
31-45
5
26%
6
21%
46-60
3
16%
3
11%
61-75
5
26%
8
29%
76-90
Забито
17
18
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 3
20 Не забивали 19
2
12%
4
22%
1-15
2
12%
1
6%
16-30
4
24%
3
17%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
5
29%
29%
3
17%
61-75
4
24%
4
22%
76-90
Пропущено
19
25
9 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 12
6
32%
6
24%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
3
16%
2
8%
31-45
3
16%
4
16%
46-60
5
26%
5
20%
61-75
2
11%
5
20%
76-90
Забито
37
34
16 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 8
9 Не забивали 12
5
14%
6
18%
1-15
5
14%
4
12%
16-30
6
16%
4
12%
31-45
5
14%
7
21%
46-60
8
22%
4
12%
61-75
8
22%
9
26%
76-90
Пропущено
38
53
15 В 1-м тайме 22
23 Во 2-м тайме 31
12 Пропускали первыми 18
18 Не пропускали 25
10
26%
7
13%
1-15
1
3%
9
17%
16-30
4
11%
6
11%
31-45
8
21%
10
19%
46-60
8
21%
8
15%
61-75
7
18%
13
25%
76-90
Результаты последних матчей
Монпелье
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Гавр - Монпелье 0:2 Монпелье - ПСЖ 2:6 Ницца - Монпелье 1:2 Монпелье - Страсбург 2:2
Марсель - Монпелье 4:1 Монпелье - Мец 3:0 Монпелье - Лион 1:2 Монпелье - Ницца 1:4 Ренн - Монпелье 2:1 Монпелье - Лилль 0:0 Феньи-Ольнуа - Монпелье 0:4 Брест - Монпелье 2:0 Амьен - Монпелье 1:2 Монпелье - Марсель 1:1 Мец - Монпелье 0:1 Монпелье - Ланс 0:0 Монако - Монпелье 2:0 Монпелье - Клермон 1:1 Монпелье - Брест 1:3 Монпелье - Ницца 0:0
Лорьян
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Лорьян - Брест 0:1 Монако - Лорьян 2:2 Лорьян - Лион 0:2 Ренн - Лорьян 1:2
Лорьян - Нант 0:1 Страсбург - Лорьян 1:3 Лорьян - Реймс 2:0 Мец - Лорьян 1:2 Лорьян - Гавр 3:3 Лилль - Лорьян 3:0 Сошо - Лорьян 2:1 Брест - Лорьян 4:0 Лорьян - Страсбург 1:2 Лорьян - Марсель 2:4 Тулуза - Лорьян 1:1 Лорьян - Мец 2:3 Клермон - Лорьян 1:0 Лорьян - Ланс 0:0 Реймс - Лорьян 1:0 Лорьян - Ренн 2:1
Результаты матчей
Монпелье
Лорьян
Точный счет
0:0
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:6
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:0
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
7 раз 50%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
1 раз 7%
Точный счет
0:0
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
2:2
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:6
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 32%
1
8 раз 29%
2
7 раз 25%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
0
12 раз 43%
2
8 раз 29%
3
4 раза 14%
1
3 раза 11%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Монпелье
Лорьян
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
95
69
77
213
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
77
58
68
211
311
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
199
Больше Меньше
1612
1117
1315
424
523
127
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|18
|9
|1
|65 - 24
|63
|2.
|Заявка
|28
|15
|8
|5
|41 - 23
|53
|3.
|1:0 Заявка
|28
|15
|7
|6
|53 - 38
|52
|4.
|Заявка
|28
|13
|10
|5
|42 - 25
|49
|5.
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|28 - 22
|44
|6.
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|37 - 30
|43
|7.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|35 - 36
|40
|8.
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|41 - 33
|39
|9.
|0:1 Заявка
|28
|10
|9
|9
|40 - 34
|39
|10.
|Заявка
|27
|10
|5
|12
|31 - 41
|35
|11.
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|32 - 36
|33
|12.
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|30 - 39
|33
|13.
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|39 - 42
|32
|14.
|Заявка
|27
|8
|4
|15
|26 - 42
|28
|15.
|Заявка
|28
|6
|10
|12
|27 - 36
|28
|16.
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|35 - 52
|26
|17.
|Заявка
|28
|6
|5
|17
|28 - 48
|23
|18.
|Заявка
|28
|4
|9
|15
|22 - 51
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|28 - 8
|33
|2.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|34 - 15
|29
|3.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|24 - 9
|29
|4.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|24 - 11
|29
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|16 - 9
|25
|6.
|0:1 Заявка
|14
|7
|3
|4
|28 - 18
|24
|7.
|1:0 Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 13
|24
|8.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 16
|24
|9.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 15
|21
|10.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|16 - 18
|18
|11.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 14
|17
|12.
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|23 - 22
|17
|13.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|16 - 23
|16
|14.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|18 - 18
|15
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|19 - 24
|13
|16.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|15 - 22
|12
|17.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 24
|10
|18.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 19
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|31 - 9
|34
|2.
|1:0 Заявка
|14
|8
|4
|2
|32 - 25
|28
|3.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|17 - 12
|24
|4.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|15 - 18
|19
|5.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|15 - 14
|19
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 21
|19
|7.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|12 - 13
|19
|8.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 18
|18
|9.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|11 - 20
|16
|10.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 17
|16
|11.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|16 - 20
|15
|12.
|0:1 Заявка
|14
|3
|6
|5
|12 - 16
|15
|13.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|14 - 21
|15
|14.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 29
|14
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 28
|13
|16.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 27
|11
|17.
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|13 - 22
|11
|18.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|17 - 24
|10
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|24 (6)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|16 (2)
|Лион
|Ляказетт Александр
|13
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|11 (7)
|Тулуза
|Даллинга Тийс
|11 (2)
|Монако
|Закария Денис
|2 10
|Ланс
|Медина Факундо
|10
|Монако
|Головин Александр
|1 8
|Реймс
|Фоке Томас
|1 8
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Монпелье 2:0 Лорьян
Исход игры
Монпелье
75.2% (91)
Ничья
19.8% (24)
Лорьян
5% (6)