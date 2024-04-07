Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

50' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Саванье Тежи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Лорьян

46' Оооо... вот это был удар! Модибо Саньян должен был забить с этой позиции.

45' Саванье Тежи из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

43' Йонгва Дарлин получил желтую карточку от судьи

43' Лекомт Бенжамен взял и забрал мяч на выходе

43' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Саванье Тежи получил желтую карточку от судьи

39' Буанани Бадредин из команды Лорьян своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

39' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Удар от ворот произведет Монпелье

36' Удар от ворот произведет Монпелье

34' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Хорошую попытку сделал Бамба Мохаммед . Удар в створ, но вратарь начеку

31' Матч возобновится спорным мячом

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Шотар Жорис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Саванье Тежи из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Бамба Мохаммед нанес удар головой, но Бенжамен Леконт спокойно отбил мяч.

23' Йонгва Дарлин из команды Лорьян своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' Удар от ворот произведет Лорьян

22' Шотар Жорис из команды Монпелье не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

22' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Удар от ворот произведет Лорьян

20' Матч возобновлен

20' Ох, нехорошо это выглядит. Аль-Тамари Мусса получил травму и медбригада забирает его с поля.

19' Аль-Тамари Мусса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Луза Имран навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Луза Имран пробил со штрафного прямо в стенку

15' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Ферри Жордан получил желтую карточку от судьи

13' Омерагич Бечир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Удар от ворот произведет Лорьян

11' Матч возобновится спорным мячом

11' После проверки VAR рефери поменял решение - Лорьян не будет бить пенальти!

9' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Лорьян

7' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Аджей Натаниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Удар от ворот произведет Монпелье

5' Удар от ворот произведет Монпелье

3' Луза Имран навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Лорьян начинает с центра поля