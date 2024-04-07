Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

50' Команда Утрехт имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Матч возобновлен

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Фламинго Райан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Хайе Том навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Удар от ворот произведет Херенвен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Фрауло Оскар не смог попасть в створ ударом издали

44' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Матч возобновлен

40' Ох, нехорошо это выглядит. Бохневич Павел получил травму и медбригада забирает его с поля.

39' Йенсен Виктор совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Г О О О О Л - Лидберг Исак первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

36' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Тахири Анас пробует нанести удар издали, но Василиос Баркас держит все под контролем

34' Матч возобновлен

34' Ох, нехорошо это выглядит. Сахрауи Осам получил травму и медбригада забирает его с поля.

33' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

32' Сахрауи Осам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Баркас Василис взял и забрал мяч на выходе

31' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Удар от ворот произведет Утрехт

27' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Оливер Бреуде ослабляет давление, выбив мяч.

24' Удар от ворот произведет Херенвен

24' Матч возобновлен

23' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

22' Матч остановлен

21' Игрок из команды Утрехт делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

19' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Удар от ворот произведет Утрехт

15' Оооо... вот это был удар! Нуннели Че должен был забить с этой позиции.

14' Хорошую попытку сделал Нуннели Че . Удар в створ, но вратарь начеку

14' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Тоорнстра Йенс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Хорошую попытку сделал Ламмерс Сэм . Удар в створ, но вратарь начеку

13' Фламинго Райан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Тоорнстра Йенс из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

12' Оливер Бреуде наказан за толчок Лидберг Исак

11' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Удар от ворот произведет Херенвен

8' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Удар от ворот произведет Херенвен

7' Лидберг Исак из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

5' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Удар от ворот произведет Утрехт

3' Ламмерс Сэм создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Тоорнстра Йенс из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

3' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Баркас Василис взял и забрал мяч на выходе

2' Матч возобновится спорным мячом

1' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Херенвен начинает с центра поля