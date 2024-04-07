Тур: 29. Стадион: Абе Ленстра. Зрители: 20417 Главный судья: Маншот Ероен
0'
0:1
37' ГолЛидберг Исак
39' Желтая карточкаЙенсен Виктор
0:2
48' ГолЛаммерс Сэм
70' Желтая карточкаБрауде Оливер
77' Вторая желтая карточкаБрауде Оливер
0:3
83' ГолЛаммерс Сэм
1:3
90' ГолВолемарк Патрик
2:3
90' ГолВолемарк Патрик
90'+6
Ход матча
37'
0:1
39'
48'
0:2
70'
77'
83'
0:3
90'
1:3
90'
2:3
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
4 Удары по воротам 8
-
5 Удары в створ 6
-
5 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
458 Количество передач 362
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
33
Хайе
Том
17
Нуннели
Че
26
Тахири
Анас
20
Сахрауи
Осам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Хайе ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Нуннели ЧеПолузащитник
-
26 Тахири АнасПолузащитник
-
20 Сахрауи ОсамПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Беккема ЯнВратарь
- Вратарь
-
15 Али ХусейнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Лойзу ЛойзосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Ван Эе ЭспенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван Вондерен Кес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Виргевер НикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Лидберг ИсакПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
-
14 Икбал ЗиданПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Блейк АдрианНападающий
-
45 Nazjir Held
-
44 Joshua Mukeh
-
-
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Херенвен
Утрехт
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
68.8%
50%
11 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.8%
37.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед
24 матча
12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 21 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 13 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 6 ничьих 17 побед
40 матчей
30%
17.5%
52.5%
12 побед 7 ничьих 21 победа
Первый тайм
27.5%
40%
32.5%
11 побед 16 ничьих 13 побед
Второй тайм
27.5%
30%
42.5%
11 побед 12 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
27
Голов в среднем за матч
1.74
1.29
Среднее время на гол
51
70
Всего голов
38
32
Голов в среднем за матч
1.81
1.68
Среднее время на гол
49
53
Всего голов
71
59
Голов в среднем за матч
1.78
1.48
Тотал матчей
2.5
39
Больше 98%
Меньше 3%
1
35
Больше 88%
Меньше 13%
5
28
Больше 70%
Меньше 30%
12
17
Больше 43%
Меньше 58%
23
8
Больше 20%
Меньше 80%
32
2
Больше 5%
Меньше 95%
38
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
Среднее время на гол
50
61
Бомбардиры внутри турнира
Херенвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Амерсфоорт Пелле
|9
|0.31
|Сахрауи Осам
|7
|0.24
|Брауэрс Люк
|6
|0.21
|Николаеску Йон
|5
|0.17
|Хайе Том
|4 (3)
|0.14
|Волемарк Патрик
|3
|0.1
|Тахири Анас
|3 (3)
|0.1
|Ольссон Симон
|2
|0.07
|Кёлерт Матс
|2
|0.07
|Бохневич Павел
|2
|0.07
|Нуннели Че
|1
|0.03
|Ван Бик Свен
|1
|0.03
|Карлсбакк Даниэль
|1
|0.03
|Уэбстер Чарли
|1
|0.03
|Брауде Оливер
|0
|0
|Ван Оттеле Сюб
|0
|0
|Виттевен Мелле
|0
|0
Утрехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ламмерс Сэм
|7 (1)
|0.24
|Йенсен Виктор
|5
|0.17
|Бут Тейлор
|5
|0.17
|Лидберг Исак
|4
|0.14
|Тоорнстра Йенс
|4
|0.14
|Бауссайд Отман
|3
|0.1
|Фрауло Оскар
|2
|0.07
|Фламинго Райан
|2
|0.07
|Сёнтьенс Матс
|1
|0.03
|Рамселар Барт
|1
|0.03
|Боздоган Джан
|1
|0.03
|Виргевер Ник
|1
|0.03
|Ван дер Хорн Майк
|1
|0.03
|Модибо Саньян
|1
|0.03
|Ромени Оле
|1
|0.03
|Блейк Адриан
|1
|0.03
|Эль-Каруани Суфьян
|0
|0
|Лабьяд Закария
|0
|0
|Тер Авест Хидде
|0
|0
|Азаркан Маруан
|0
|0
Карточки
Херенвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брауде Оливер
|4
|1
|Кёлерт Матс
|5
|0
|Хайе Том
|3
|1
|Ван Бик Свен
|3
|0
|Ван Амерсфоорт Пелле
|3
|0
|Брауэрс Люк
|3
|0
|Ольссон Симон
|3
|0
|Волемарк Патрик
|3
|0
|Бохневич Павел
|2
|0
|Тахири Анас
|2
|0
|Ван Эе Эспен
|0
|1
|Уэбстер Чарли
|0
|1
|Николаеску Йон
|1
|0
|Ван Оттеле Сюб
|1
|0
|Халл Дензел
|1
|0
Утрехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Хорн Майк
|5
|0
|Фрауло Оскар
|4
|0
|Фламинго Райан
|4
|0
|Тоорнстра Йенс
|3
|0
|Боздоган Джан
|3
|0
|Азаркан Маруан
|3
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|3
|0
|Виргевер Ник
|1
|1
|Новоа Уго
|1
|1
|Сёнтьенс Матс
|2
|0
|Баркас Василис
|2
|0
|Бауссайд Отман
|2
|0
|Йенсен Виктор
|2
|0
|Ван дер Марел Марк
|1
|0
|Тер Авест Хидде
|1
|0
|Лидберг Исак
|1
|0
|Вестерлунн Никлас
|1
|0
|Модибо Саньян
|1
|0
|Дескотт Антони
|1
|0
|Yannick Leliendal
|1
|0
Результаты матчей
Херенвен
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Утрехт
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
12
5
Херенвен
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
14% (2)
21% (3)
Утрехт
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
24
9
Упущенные победы
15
25
Херенвен
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
41% (12)
31% (9)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (14)
21% (6)
31% (9)
Утрехт
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (8)
52% (15)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (4)
41% (12)
45% (13)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
26
14
Упущенные победы
27
30
Голы по времени матча
Забито
30
15
15 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 7
16 Не забивали 21
4
13%
5
33%
1-15
5
17%
2
13%
16-30
6
20%
3
20%
31-45
4
13%
2
13%
46-60
7
23%
2
13%
61-75
4
13%
1
7%
76-90
Пропущено
24
19
12 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
2
8%
1
5%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
6
25%
6
32%
31-45
5
21%
2
11%
46-60
2
8%
4
21%
61-75
5
21%
6
32%
76-90
Забито
19
26
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 7
20 Не забивали 17
2
11%
0
0%
1-15
4
21%
4
15%
16-30
2
11%
3
12%
31-45
1
5%
6
23%
46-60
4
21%
5
19%
61-75
6
32%
8
31%
76-90
Пропущено
31
21
12 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
3
10%
3
14%
1-15
6
19%
1
5%
16-30
3
10%
3
14%
31-45
3
10%
6
29%
46-60
11
35%
4
19%
61-75
5
16%
4
19%
76-90
Забито
49
41
23 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 24
13 Забивали первыми 14
7 Не забивали 9
6
12%
5
12%
1-15
9
18%
6
15%
16-30
8
16%
6
15%
31-45
5
10%
8
20%
46-60
11
22%
7
17%
61-75
10
20%
9
22%
76-90
Пропущено
55
40
24 В 1-м тайме 14
31 Во 2-м тайме 26
16 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 22
5
9%
4
10%
1-15
10
18%
1
3%
16-30
9
16%
9
23%
31-45
8
15%
8
20%
46-60
13
24%
8
20%
61-75
10
18%
10
25%
76-90
Результаты последних матчей
Херенвен
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Херенвен - Твенте 3:3 Валвейк - Херенвен 1:1 Херенвен - Фейеноорд 2:3 НЕК Неймеген - Херенвен 2:0
Херенвен - ПЕК Зволле 2:0 Волендам - Херенвен 0:4 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:2 Херенвен - Аякс 3:2 Фортуна Ситтард - Херенвен 3:3 Херенвен - АЗ Алкмаар 2:2 Эксельсиор - Херенвен 3:0 ПЕК Зволле - Херенвен 2:2 Херенвен - Алмере Сити 2:4 Витесс - Херенвен 1:0 Херенвен - Волендам 1:2 ПСВ - Херенвен 2:0 Херенвен - Алмере Сити 3:0 Херенвен - Фортуна Ситтард 3:0 Витесс - Херенвен 1:3 Аякс - Херенвен 4:1
Утрехт
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 Фейеноорд - Утрехт 4:2 Утрехт - Хельмонд 3:0 Утрехт - Хелмонд Спорт 3:0
Утрехт - НЕК Неймеген 1:0 Алмере Сити - Утрехт 1:1 Аякс - Утрехт 2:0 Утрехт - Хераклес 1:0 Твенте - Утрехт 0:1 Утрехт - Фортуна Ситтард 4:0 Утрехт - Волендам 4:2 Эксельсиор - Утрехт 1:1 Утрехт - ПСВ 1:1 Витесс - Утрехт 0:0 Утрехт - Беверен 4:4 Утрехт - Васланд-Беверен 4:4 Фейеноорд - Утрехт 2:1 Утрехт - Валвейк 1:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:2 Утрехт - АЗ Алкмаар 1:1
Результаты матчей
Херенвен
Утрехт
Точный счет
3:0
3 раза 20%
2:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
3
6 раз 40%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
0
2 раза 13%
1
7 раз 50%
4
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
Точный счет
3:0
5 раз 17%
2:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 21%
1:0
4 раза 14%
0:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
3
8 раз 28%
0
7 раз 24%
2
7 раз 24%
1
6 раз 21%
4
1 раз 3%
1
10 раз 34%
0
9 раз 31%
2
4 раза 14%
4
3 раза 10%
3
2 раза 7%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Херенвен
Утрехт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
122
105
59
69
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
87
68
510
311
213
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
227
Больше Меньше
209
1613
1019
920
623
128
425
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|25
|3
|1
|89 - 17
|78
|2.
|Заявка
|29
|21
|6
|2
|79 - 23
|69
|3.
|Заявка
|29
|18
|6
|5
|55 - 28
|60
|4.
|Заявка
|29
|15
|7
|7
|57 - 35
|52
|5.
|Заявка
|29
|12
|10
|7
|59 - 43
|46
|6.
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|64 - 60
|45
|7.
|Заявка
|29
|11
|9
|9
|43 - 37
|42
|8.
|Заявка
|29
|11
|9
|9
|41 - 40
|42
|9.
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|42 - 41
|37
|10.
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|34 - 51
|35
|11.
|Заявка
|29
|9
|6
|14
|48 - 56
|33
|12.
|Заявка
|29
|7
|12
|10
|28 - 45
|33
|13.
|Заявка
|29
|9
|5
|15
|40 - 60
|32
|14.
|Заявка
|29
|8
|7
|14
|38 - 56
|31
|15.
|Заявка
|29
|6
|6
|17
|29 - 50
|24
|16.
|Заявка
|29
|4
|10
|15
|40 - 64
|22
|17.
|Заявка
|29
|4
|7
|18
|30 - 70
|19
|18.
|Заявка
|29
|4
|5
|20
|22 - 62
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|13
|1
|0
|41 - 8
|40
|2.
|Заявка
|15
|12
|1
|2
|30 - 14
|37
|3.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|42 - 10
|36
|4.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|34 - 14
|29
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|31 - 17
|27
|6.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|32 - 21
|26
|7.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|26 - 18
|25
|8.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|30 - 17
|25
|9.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|26 - 21
|23
|10.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|25 - 28
|21
|11.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|29 - 25
|21
|12.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|22 - 24
|17
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 25
|16
|14.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|14 - 22
|15
|15.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|15 - 28
|15
|16.
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|18 - 24
|13
|17.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|14 - 38
|11
|18.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|10 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|48 - 9
|38
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|37 - 13
|33
|3.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|25 - 14
|23
|4.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|23 - 21
|23
|5.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|20 - 17
|20
|6.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|7.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|32 - 39
|19
|8.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|28 - 26
|19
|9.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 23
|18
|10.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|13 - 20
|17
|11.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|23 - 28
|16
|12.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|19 - 31
|12
|13.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|15 - 32
|11
|14.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|8 - 33
|10
|15.
|Заявка
|14
|3
|0
|11
|12 - 36
|9
|16.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|22 - 40
|9
|17.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 25
|8
|18.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|16 - 32
|8
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|26 (2)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|24 (11)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|23 (6)
|Аякс
|Бробби Брайан
|17 (7)
|Твенте
|Ван Волфсвинкель Рикки
|13
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|1 7
|Валвейк
|Мейерс Арон
|8
|Хераклес
|Брюнс Томас
|8
|Эксельсиор
|Бас Юлиан
|8
|ПЕК Зволле
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|8