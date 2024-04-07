Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Эспен ван Э нанес удар, но тот был заблокирован.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Тактическая замена. Кёлерт Матс уходит с поля и его заменяет Натан Тджо-А-Он

85' Тактическая замена. Ван Амерсфоорт Пелле уходит с поля и его заменяет Эспен ван Э

83' Фантастический гол, где все сам сделал Ламмерс Сэм

83' Г О О О О Л - Ламмерс Сэм забивает с правой ноги!

83' Бауссайд Отман создает голевую возможность для своего партнера по команде.

83' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Удар от ворот произведет Херенвен

81' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Ламмерс Сэм оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

80' Тоорнстра Йенс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

80' Близко! Эль-Каруани Суфьян нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

79' Фламинго Райан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

79' Матч возобновлен

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' УДАЛЕНИЕ! - Оливер Бреуде удален из-за второго грубого нарушения

76' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Кёлерт Матс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Ван Амерсфоорт Пелле оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

74' Виргевер Ник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Удар от ворот произведет Утрехт

73' Ольссон Симон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

73' Кёлерт Матс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

72' Команда Утрехт довольна результатом к этому моменту.

70' Оливер Бреуде тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

70' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Фрауло Оскар не смог попасть в створ ударом издали

69' Тоорнстра Йенс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Тоорнстра Йенс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Удар от ворот произведет Херенвен

58' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Матч возобновлен

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Удар от ворот произведет Херенвен

55' Эль-Каруани Суфьян оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

55' Лидберг Исак создает голевую возможность для своего партнера по команде.

55' Матч возобновится спорным мячом

55' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

54' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Ольссон Симон пробует нанести удар издали, но Василиос Баркас держит все под контролем

52' Нуннели Че создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Г О О О О Л - Ламмерс Сэм забивает с левой ноги!

48' Лидберг Исак создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Удар от ворот произведет Херенвен

47' Фламинго Райан не смог попасть в створ ударом издали

46' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля