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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 29. Стадион: . Зрители: 20417 Главный судья: Маншот Ероен
Херенвен
2:3
Конец матча
Утрехт
0'
0:1
37' Гол
Лидберг Исак
39' Желтая карточка
Йенсен Виктор
0:2
48' Гол
Ламмерс Сэм
70' Желтая карточка
Брауде Оливер
77' Вторая желтая карточка
Брауде Оливер
0:3
83' Гол
Ламмерс Сэм
1:3
90' Гол
Волемарк Патрик
2:3
90' Гол
Волемарк Патрик
90'+6

Ход матча

37'
0:1
Лидберг Исак
39'
 
Йенсен Виктор
48'
0:2
Ламмерс Сэм
(Лидберг Исак)
57'
Волемарк Патрик
Тахири Анас
 
57'
Николаеску Йон
Сахрауи Осам
 
66'
 
Nazjir Held
Ван дер Марел Марк
66'
 
Бауссайд Отман
Йенсен Виктор
66'
Ван Оттеле Сюб
Нуннели Че
 
70'
Брауде Оливер
 
77'
Брауде Оливер
 
83'
0:3
Ламмерс Сэм
(Бауссайд Отман)
84'
 
Икбал Зидан
Тоорнстра Йенс
85'
Ван Эе Эспен
Ван Амерсфоорт Пелле
 
85'
Чу-А-Он Натан
Кёлерт Матс
 
89'
 
Блейк Адриан
Лидберг Исак
89'
 
Боздоган Джан
Фрауло Оскар
90'
Волемарк Патрик
1:3
90'
Волемарк Патрик
2:3

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 4 Удары по воротам 8
  • 5 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 458 Количество передач 362
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
13
Ван
дер
Харт
Микки
45
Брауде
Оливер
4
Ван
Бик
Свен
5
Бохневич
Павел
7
Кёлерт
Матс
33
Хайе
Том
19
Ольссон
Симон
17
Нуннели
Че
26
Тахири
Анас
20
Сахрауи
Осам
11
Ван
Амерсфоорт
Пелле
1
Баркас
Василис
2
Ван
дер
Марел
Марк
3
Ван
дер
Хорн
Майк
24
Виргевер
Ник
16
Эль-Каруани
Суфьян
34
Фламинго
Райан
8
Фрауло
Оскар
18
Тоорнстра
Йенс
7
Йенсен
Виктор
37
Лидберг
Исак
9
Ламмерс
Сэм
Херенвен
4-2-3-1
Утрехт
4-2-3-1

История личных встреч

Херенвен
Утрехт

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

68.8%
50%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
37.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед

24 матча

12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 21 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 13 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 6 ничьих 17 побед

40 матчей

30%
17.5%
52.5%
12 побед 7 ничьих 21 победа

Первый тайм

27.5%
40%
32.5%
11 побед 16 ничьих 13 побед

Второй тайм

27.5%
30%
42.5%
11 побед 12 ничьих 17 побед

История матчей

Э
0:2
Э
1:0
Э
1:2
ТМК
0:1
Э
1:2
Э
2:1
Э
0:0
Э
1:1
ТМС
4:1
Э
1:1
Э
3:1
Э
2:3
ЛЕ
2:1
ЛЕ
4:3
Э
2:2
Э
3:1
ЛЕ
2:1
ЛЕ
1:3
Э
1:0
Э
2:2
Э
0:4
Э
1:1
Э
1:2
Э
3:1
Э
4:1
Э
2:0
Э
2:1
Э
0:1
Э
2:4
Э
3:1
Э
2:0
Э
1:4
Э
3:0
ТМС
1:2
Э
2:1
Э
2:0
Э
2:3
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

33
27

Голов в среднем за матч

1.74
1.29

Среднее время на гол

51
70

Всего голов

38
32

Голов в среднем за матч

1.81
1.68

Среднее время на гол

49
53

Всего голов

71
59

Голов в среднем за матч

1.78
1.48

Тотал матчей

2.5
39
Больше 98%
Меньше 3%
1
35
Больше 88%
Меньше 13%
5
28
Больше 70%
Меньше 30%
12
17
Больше 43%
Меньше 58%
23
8
Больше 20%
Меньше 80%
32
2
Больше 5%
Меньше 95%
38
1
Больше 3%
Меньше 98%
39

Среднее время на гол

50
61

Бомбардиры внутри турнира

Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Амерсфоорт Пелле 9 0.31
Сахрауи Осам 7 0.24
Брауэрс Люк 6 0.21
Николаеску Йон 5 0.17
Хайе Том 4 (3) 0.14
Волемарк Патрик 3 0.1
Тахири Анас 3 (3) 0.1
Ольссон Симон 2 0.07
Кёлерт Матс 2 0.07
Бохневич Павел 2 0.07
Нуннели Че 1 0.03
Ван Бик Свен 1 0.03
Карлсбакк Даниэль 1 0.03
Уэбстер Чарли 1 0.03
Брауде Оливер 0 0
Ван Оттеле Сюб 0 0
Виттевен Мелле 0 0
Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ламмерс Сэм 7 (1) 0.24
Йенсен Виктор 5 0.17
Бут Тейлор 5 0.17
Лидберг Исак 4 0.14
Тоорнстра Йенс 4 0.14
Бауссайд Отман 3 0.1
Фрауло Оскар 2 0.07
Фламинго Райан 2 0.07
Сёнтьенс Матс 1 0.03
Рамселар Барт 1 0.03
Боздоган Джан 1 0.03
Виргевер Ник 1 0.03
Ван дер Хорн Майк 1 0.03
Модибо Саньян 1 0.03
Ромени Оле 1 0.03
Блейк Адриан 1 0.03
Эль-Каруани Суфьян 0 0
Лабьяд Закария 0 0
Тер Авест Хидде 0 0
Азаркан Маруан 0 0

Карточки

Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брауде Оливер 4 1
Кёлерт Матс 5 0
Хайе Том 3 1
Ван Бик Свен 3 0
Ван Амерсфоорт Пелле 3 0
Брауэрс Люк 3 0
Ольссон Симон 3 0
Волемарк Патрик 3 0
Бохневич Павел 2 0
Тахири Анас 2 0
Ван Эе Эспен 0 1
Уэбстер Чарли 0 1
Николаеску Йон 1 0
Ван Оттеле Сюб 1 0
Халл Дензел 1 0
Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Хорн Майк 5 0
Фрауло Оскар 4 0
Фламинго Райан 4 0
Тоорнстра Йенс 3 0
Боздоган Джан 3 0
Азаркан Маруан 3 0
Эль-Каруани Суфьян 3 0
Виргевер Ник 1 1
Новоа Уго 1 1
Сёнтьенс Матс 2 0
Баркас Василис 2 0
Бауссайд Отман 2 0
Йенсен Виктор 2 0
Ван дер Марел Марк 1 0
Тер Авест Хидде 1 0
Лидберг Исак 1 0
Вестерлунн Никлас 1 0
Модибо Саньян 1 0
Дескотт Антони 1 0
Yannick Leliendal 1 0

Результаты матчей

Херенвен
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Утрехт
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

12
5
Херенвен
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
14% (2)
21% (3)
Утрехт
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

24
9

Упущенные победы

15
25
Херенвен
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
41% (12)
31% (9)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (14)
21% (6)
31% (9)
Утрехт
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (8)
52% (15)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (4)
41% (12)
45% (13)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

26
14

Упущенные победы

27
30

Голы по времени матча

Забито

30
15
15 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 7
16 Не забивали 21
4
13%
5
33%
1-15
5
17%
2
13%
16-30
6
20%
3
20%
31-45
4
13%
2
13%
46-60
7
23%
2
13%
61-75
4
13%
1
7%
76-90

Пропущено

24
19
12 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
2
8%
1
5%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
6
25%
6
32%
31-45
5
21%
2
11%
46-60
2
8%
4
21%
61-75
5
21%
6
32%
76-90

Забито

19
26
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 7
20 Не забивали 17
2
11%
0
0%
1-15
4
21%
4
15%
16-30
2
11%
3
12%
31-45
1
5%
6
23%
46-60
4
21%
5
19%
61-75
6
32%
8
31%
76-90

Пропущено

31
21
12 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
3
10%
3
14%
1-15
6
19%
1
5%
16-30
3
10%
3
14%
31-45
3
10%
6
29%
46-60
11
35%
4
19%
61-75
5
16%
4
19%
76-90

Забито

49
41
23 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 24
13 Забивали первыми 14
7 Не забивали 9
6
12%
5
12%
1-15
9
18%
6
15%
16-30
8
16%
6
15%
31-45
5
10%
8
20%
46-60
11
22%
7
17%
61-75
10
20%
9
22%
76-90

Пропущено

55
40
24 В 1-м тайме 14
31 Во 2-м тайме 26
16 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 22
5
9%
4
10%
1-15
10
18%
1
3%
16-30
9
16%
9
23%
31-45
8
15%
8
20%
46-60
13
24%
8
20%
61-75
10
18%
10
25%
76-90

Результаты последних матчей

Херенвен
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Херенвен - Твенте 3:3 Валвейк - Херенвен 1:1 Херенвен - Фейеноорд 2:3 НЕК Неймеген - Херенвен 2:0
Херенвен - ПЕК Зволле 2:0 Волендам - Херенвен 0:4 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:2 Херенвен - Аякс 3:2 Фортуна Ситтард - Херенвен 3:3 Херенвен - АЗ Алкмаар 2:2 Эксельсиор - Херенвен 3:0 ПЕК Зволле - Херенвен 2:2 Херенвен - Алмере Сити 2:4 Витесс - Херенвен 1:0 Херенвен - Волендам 1:2 ПСВ - Херенвен 2:0 Херенвен - Алмере Сити 3:0 Херенвен - Фортуна Ситтард 3:0 Витесс - Херенвен 1:3 Аякс - Херенвен 4:1
Утрехт
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 Фейеноорд - Утрехт 4:2 Утрехт - Хельмонд 3:0 Утрехт - Хелмонд Спорт 3:0
Утрехт - НЕК Неймеген 1:0 Алмере Сити - Утрехт 1:1 Аякс - Утрехт 2:0 Утрехт - Хераклес 1:0 Твенте - Утрехт 0:1 Утрехт - Фортуна Ситтард 4:0 Утрехт - Волендам 4:2 Эксельсиор - Утрехт 1:1 Утрехт - ПСВ 1:1 Витесс - Утрехт 0:0 Утрехт - Беверен 4:4 Утрехт - Васланд-Беверен 4:4 Фейеноорд - Утрехт 2:1 Утрехт - Валвейк 1:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:2 Утрехт - АЗ Алкмаар 1:1

Результаты матчей

Херенвен
Утрехт

Точный счет

3:0
3 раза 20%
2:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

3
6 раз 40%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
0
2 раза 13%
1
7 раз 50%
4
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%

Точный счет

3:0
5 раз 17%
2:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 21%
1:0
4 раза 14%
0:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

3
8 раз 28%
0
7 раз 24%
2
7 раз 24%
1
6 раз 21%
4
1 раз 3%
1
10 раз 34%
0
9 раз 31%
2
4 раза 14%
4
3 раза 10%
3
2 раза 7%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Херенвен
Утрехт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
12
2
10
5
1.5
5
9
6
9
2.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
8
7
6
8
1.5
5
10
3
11
2.5
2
13
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
7
0.5
Больше Меньше
20
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16
13
1.5
10
19
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20
2.5
6
23
1
28
3.5
4
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 29 25 3 1 89 - 17 78
2.
Фейеноорд
 Заявка 29 21 6 2 79 - 23 69
3.
Твенте
 Заявка 29 18 6 5 55 - 28 60
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 29 15 7 7 57 - 35 52
5.
НЕК Неймеген
 Заявка 29 12 10 7 59 - 43 46
6.
Аякс
 Заявка 29 12 9 8 64 - 60 45
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 29 11 9 9 43 - 37 42
8.
Утрехт
 Заявка 29 11 9 9 41 - 40 42
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 29 10 7 12 42 - 41 37
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 29 9 8 12 34 - 51 35
11.
Херенвен
 Заявка 29 9 6 14 48 - 56 33
12.
Алмере Сити
 Заявка 29 7 12 10 28 - 45 33
13.
Хераклес
 Заявка 29 9 5 15 40 - 60 32
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 29 8 7 14 38 - 56 31
15.
Валвейк
 Заявка 29 6 6 17 29 - 50 24
16.
Эксельсиор
 Заявка 29 4 10 15 40 - 64 22
17.
Волендам
 Заявка 29 4 7 18 30 - 70 19
18.
Витесс
 Заявка 29 4 5 20 22 - 62 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 14 13 1 0 41 - 8 40
2.
Твенте
 Заявка 15 12 1 2 30 - 14 37
3.
Фейеноорд
 Заявка 15 11 3 1 42 - 10 36
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 14 9 2 3 34 - 14 29
5.
НЕК Неймеген
 Заявка 14 8 3 3 31 - 17 27
6.
Аякс
 Заявка 14 7 5 2 32 - 21 26
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 14 7 4 3 26 - 18 25
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 15 7 4 4 30 - 17 25
9.
Утрехт
 Заявка 14 6 5 3 26 - 21 23
10.
Хераклес
 Заявка 14 6 3 5 25 - 28 21
11.
Херенвен
 Заявка 15 6 3 6 29 - 25 21
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 15 4 5 6 22 - 24 17
13.
Валвейк
 Заявка 15 4 4 7 19 - 25 16
14.
Алмере Сити
 Заявка 14 3 6 5 14 - 22 15
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 15 4 3 8 15 - 28 15
16.
Эксельсиор
 Заявка 14 2 7 5 18 - 24 13
17.
Волендам
 Заявка 15 3 2 10 14 - 38 11
18.
Витесс
 Заявка 15 1 5 9 10 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 15 12 2 1 48 - 9 38
2.
Фейеноорд
 Заявка 14 10 3 1 37 - 13 33
3.
Твенте
 Заявка 14 6 5 3 25 - 14 23
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 15 6 5 4 23 - 21 23
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 14 6 2 6 20 - 17 20
6.
Утрехт
 Заявка 15 5 4 6 15 - 19 19
7.
Аякс
 Заявка 15 5 4 6 32 - 39 19
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 15 4 7 4 28 - 26 19
9.
Алмере Сити
 Заявка 15 4 6 5 14 - 23 18
10.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 14 4 5 5 13 - 20 17
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 14 4 4 6 23 - 28 16
12.
Херенвен
 Заявка 14 3 3 8 19 - 31 12
13.
Хераклес
 Заявка 15 3 2 10 15 - 32 11
14.
Фортуна Ситтард
 Заявка 15 2 4 9 8 - 33 10
15.
Витесс
 Заявка 14 3 0 11 12 - 36 9
16.
Эксельсиор
 Заявка 15 2 3 10 22 - 40 9
17.
Валвейк
 Заявка 14 2 2 10 10 - 25 8
18.
Волендам
 Заявка 14 1 5 8 16 - 32 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 26 (2)
ПСВ Де Йонг Люк 24 (11)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 23 (6)
Аякс Бробби Брайан 17 (7)
Твенте Ван Волфсвинкель Рикки 13
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Гут Родриго 1 7
Валвейк Мейерс Арон 8
Хераклес Брюнс Томас 8
Эксельсиор Бас Юлиан 8
ПЕК Зволле Ансельмо Гарсия-Макналти 8
Весь список
  • 94'
    Удар от ворот произведет Херенвен
  • 94'
    Волемарк Патрик ослабляет давление, выбив мяч.
  • 94'
    Удар от ворот произведет Утрехт
  • 93'
    Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Херенвен будет все-таки засчитан.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 91'
    Контроль мяча: Херенвен: 55%, Утрехт: 45%.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Херенвен.
    • 90'
      Ван дер Харт Микки сделал ключевой пас для гола!
    • 90'
      Хайе Том сделал результативную передачу.
    • 90'
      Г О О О О Л - Волемарк Патрик левой ногой классно пробил с лета.
    • 89'
      Тактическая замена. Фрауло Оскар уходит с поля и его заменяет Боздоган Джан
    • 89'
      Тактическая замена. Лидберг Исак уходит с поля и его заменяет Блейк Адриан
    • 89'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 87'
      Эспен ван Э нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 87'
      Николаеску Йон создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 86'
      Хорошую попытку сделал Фрауло Оскар. Удар в створ, но вратарь начеку
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abe Lenstra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Где смотреть матч Херенвен 2:3 Утрехт онлайн

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