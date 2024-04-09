Тур: 42. Стадион: Элланд Роуд.
0:0
Первый тайм: 27'
Ход матча
21'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
78 Владение мячом, % 22
Прогноз на матч от Liveresult
22
Грэй
Арчи
14
Родон
Джо
44
Груев
Илия
13
О'Найен
Люк
32
Хьюм
Трай
24
Нил
Даниэль
31
Ригг
Крис
39
Эква
Пьер
20
Кларк
Джек
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Грэй АрчиЗащитник
-
14 Родон ДжоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Груев ИлияПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Дарлоу КарлВратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Байрам СэмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фарке Даниэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 О'Найен ЛюкЗащитник
-
32 Хьюм ТрайЗащитник
-
24 Нил ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Ригг КрисПолузащитник
-
39 Эква ПьерПолузащитник
-
20 Кларк ДжекПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Бишоп НатанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Мандл РомейнПолузащитник
-
22 Аушиш АдильПолузащитник
- Нападающий
-
17 Ба АбдуллаНападающий
-
46 Дак БрэдлиНападающий
-
Главный тренер: Доддс Майк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Лидс
Сандерленд
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
0.75
0.75
Тотал матчей
1.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
120
120
Бомбардиры внутри турнира
Лидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саммервилл Крисенсио
|17 (3)
|0.4
|Джеймс Дэниэл
|13
|0.31
|Пиру Йоэл
|12 (2)
|0.29
|Ньонто Вильфред
|7
|0.17
|Бэмфорд Патрик
|7
|0.17
|Рюттер Жоржиньо
|6
|0.14
|Стрёйк Паскаль
|3 (1)
|0.07
|Байрам Сэм
|2
|0.05
|Грэй Арчи
|1
|0.02
|Эйлинг Люк
|1
|0.02
|Робертс Коннор II
|1
|0.02
|Купер Лиам
|1
|0.02
|Синистерра Луис
|1
|0.02
|Энтони Джейдон
|1
|0.02
|Фернандес Матео
|1
|0.02
|Фирпо Жуниор
|0
|0
|Камара Глен
|0
|0
|Ампаду Этан
|0
|0
|Шеклтон Джейми
|0
|0
|Груев Илия
|0
|0
Сандерленд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кларк Джек
|15 (5)
|0.36
|Беллингем Джуд
|7
|0.17
|Нил Даниэль
|4
|0.1
|Эква Пьер
|4
|0.1
|Ба Абдулла
|3
|0.07
|Баллард Дэниэл
|3
|0.07
|Аушиш Адиль
|2 (1)
|0.05
|Русин Назарий
|2
|0.05
|О'Найен Люк
|2
|0.05
|Ригг Крис
|2
|0.05
|Притчард Алекс
|1
|0.02
|Дак Брэдли
|1
|0.02
|Хьюм Трай
|1
|0.02
|Хаггинс Ниалл
|1
|0.02
|Берстоу Мэйсон
|1
|0.02
|Мандл Ромейн
|1
|0.02
|Робертс Патрик
|0
|0
|Киркин Деннис
|0
|0
|Селт Йенсон
|0
|0
|Беннетте Джевисон
|0
|0
Карточки
Лидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ампаду Этан
|9
|0
|Родон Джо
|6
|1
|Саммервилл Крисенсио
|7
|0
|Рюттер Жоржиньо
|6
|0
|Груев Илия
|6
|0
|Мелье Иллан
|3
|1
|Джеймс Дэниэл
|4
|0
|Фирпо Жуниор
|4
|0
|Эйлинг Люк
|3
|0
|Байрам Сэм
|2
|0
|Камара Глен
|2
|0
|Шеклтон Джейми
|2
|0
|Ньонто Вильфред
|2
|0
|Грэй Арчи
|2
|0
|Бэмфорд Патрик
|1
|0
|Робертс Коннор II
|1
|0
|Стрёйк Паскаль
|1
|0
|Пиру Йоэл
|1
|0
|Гелхардт Джо
|1
|0
Сандерленд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хьюм Трай
|12
|1
|Баллард Дэниэл
|12
|0
|О'Найен Люк
|10
|0
|Ба Абдулла
|8
|0
|Кларк Джек
|5
|0
|Беллингем Джуд
|4
|0
|Эква Пьер
|4
|0
|Нил Даниэль
|2
|1
|Притчард Алекс
|3
|0
|Робертс Патрик
|3
|0
|Киркин Деннис
|3
|0
|Берстоу Мэйсон
|3
|0
|Аушиш Адиль
|2
|0
|Селт Йенсон
|2
|0
|Стайлс Каллум
|1
|0
|Русин Назарий
|1
|0
|Хаггинс Ниалл
|1
|0
|Фур-Хьельде Лео
|1
|0
|Мандл Ромейн
|1
|0
|Триантис Нектариос
|1
|0
|Семеду Луиш
|1
|0
|Паттерсон Энтони
|1
|0
Результаты матчей
Лидс
100%
16 побед 0 поражений
Первый тайм
55% (11)
35% (7)
10% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (11)
35% (7)
10% (2)
Сандерленд
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (6)
48% (10)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
24% (5)
48% (10)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
4
9
Лидс
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
24% (5)
57% (12)
Сандерленд
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
20% (4)
50% (10)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
55% (11)
25% (5)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
8
5
Волевые победы
10
21
Упущенные победы
29
26
Лидс
69.7%
30.3%
23 победы 10 поражений
Первый тайм
41% (17)
37% (15)
22% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (15)
29% (12)
34% (14)
Сандерленд
41.2%
58.8%
14 побед 20 поражений
Первый тайм
24% (10)
49% (20)
27% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (10)
39% (16)
37% (15)
Сухие победы
12
8
Сухие поражения
8
9
Волевые победы
20
23
Упущенные победы
33
35
Голы по времени матча
Забито
43
21
23 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 9
13 Забивали первыми 6
22 Не забивали 28
8
19%
4
19%
1-15
4
9%
4
19%
16-30
11
26%
4
19%
31-45
6
14%
1
5%
46-60
5
12%
3
14%
61-75
9
21%
5
24%
76-90
Пропущено
14
23
10 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 15
4
29%
4
17%
1-15
2
14%
3
13%
16-30
4
29%
6
26%
31-45
1
7%
4
17%
46-60
2
14%
2
9%
61-75
1
7%
4
17%
76-90
Забито
33
30
15 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 7
24 Не забивали 27
9
27%
3
10%
1-15
2
6%
2
7%
16-30
4
12%
7
23%
31-45
4
12%
5
17%
46-60
5
15%
5
17%
61-75
9
27%
8
27%
76-90
Пропущено
19
27
12 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 14
3
16%
1
4%
1-15
0
0%
7
26%
16-30
9
47%
4
15%
31-45
2
11%
6
22%
46-60
1
5%
5
19%
61-75
4
21%
4
15%
76-90
Забито
76
51
38 В 1-м тайме 24
38 Во 2-м тайме 27
24 Забивали первыми 13
5 Не забивали 14
17
22%
7
14%
1-15
6
8%
6
12%
16-30
15
20%
11
22%
31-45
10
13%
6
12%
46-60
10
13%
8
16%
61-75
18
24%
13
25%
76-90
Пропущено
33
50
22 В 1-м тайме 25
11 Во 2-м тайме 25
15 Пропускали первыми 24
23 Не пропускали 29
7
21%
5
10%
1-15
2
6%
10
20%
16-30
13
39%
10
20%
31-45
3
9%
10
20%
46-60
3
9%
7
14%
61-75
5
15%
8
16%
76-90
Результаты последних матчей
Лидс
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Ковентри - Лидс 2:1 Лидс - Халл Сити 3:1 Уотфорд - Лидс 2:2 Лидс - Миллуолл 2:0
Шеффилд Уэнсдей - Лидс 0:2 Лидс - Сток Сити 1:0 Хаддерсфилд Таун - Лидс 1:1 Челси - Лидс 3:2 Лидс - Лестер 3:1 Плимут - Лидс 0:2 Суонси - Лидс 0:4 Лидс - Ротерхэм 3:0 Плимут - Лидс 1:4 Бристоль Сити - Лидс 0:1 Лидс - Плимут 1:1 Лидс - Норвич 1:0 Лидс - Престон Норт Энд 2:1 Кардифф Сити - Лидс 0:3 Питерборо Юнайтед - Лидс 0:3 Лидс - Бирмингем 3:0
Сандерленд
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Сандерленд - Бристоль Сити 0:0 Сандерленд - Блэкберн 1:5 Кардифф Сити - Сандерленд 0:2 Сандерленд - КПР 0:0
Саутгемптон - Сандерленд 4:2 Сандерленд - Лестер 0:1 Норвич - Сандерленд 1:0 Сандерленд - Суонси 1:2 Бирмингем - Сандерленд 2:1 Хаддерсфилд Таун - Сандерленд 1:0 Сандерленд - Плимут 3:1 Мидлсбро - Сандерленд 1:1 Сандерленд - Сток Сити 3:1 Сандерленд - Халл Сити 0:1 Ипсвич - Сандерленд 2:1 Сандерленд - Ньюкасл 0:3 Сандерленд - Престон Норт Энд 2:0 Ротерхэм - Сандерленд 1:1 Халл Сити - Сандерленд 0:1 Сандерленд - Ковентри 0:3
Результаты матчей
Лидс
Сандерленд
Точный счет
1:0
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
3:0
3 раза 15%
3:1
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
3:1
4 раза 19%
0:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
3
7 раз 35%
2
5 раз 25%
1
5 раз 25%
4
2 раза 10%
0
1 раз 5%
0
7 раз 33%
1
5 раз 24%
2
4 раза 19%
3
4 раза 19%
5
1 раз 5%
Точный счет
1:0
4 раза 19%
0:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
2:1
4 раза 20%
1:0
4 раза 20%
1:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 33%
0
5 раз 24%
2
4 раза 19%
3
3 раза 14%
4
2 раза 10%
1
8 раз 40%
0
7 раз 35%
3
3 раза 15%
2
2 раза 10%
Точный счет
1:0
7 раз 17%
2:1
5 раз 12%
3:1
4 раза 10%
1:1
4 раза 10%
0:2
3 раза 7%
3:0
3 раза 7%
2:2
2 раза 5%
0:0
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
2:0
1 раз 2%
2:3
1 раз 2%
0:4
1 раз 2%
3:2
1 раз 2%
3:4
1 раз 2%
4:0
1 раз 2%
4:1
1 раз 2%
2:1
6 раз 15%
1:0
5 раз 12%
0:0
4 раза 10%
0:1
4 раза 10%
3:1
4 раза 10%
1:1
3 раза 7%
1:2
3 раза 7%
2:0
3 раза 7%
0:3
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
0:2
1 раз 2%
0:4
1 раз 2%
1:5
1 раз 2%
4:2
1 раз 2%
5:0
1 раз 2%
Точное количество голов
1
12 раз 29%
3
10 раз 24%
2
9 раз 22%
0
6 раз 15%
4
4 раза 10%
0
14 раз 34%
1
13 раз 32%
3
7 раз 17%
2
6 раз 15%
5
1 раз 2%
Тоталы голов в матче
Лидс
Сандерленд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
191
Больше Меньше
147
146
912
911
516
218
120
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
165
Больше Меньше
137
912
515
516
317
219
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
356
Больше Меньше
2714
2318
1427
1427
833
437
140
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|41
|28
|5
|8
|79 - 36
|89
|2.
|Заявка
|41
|26
|9
|6
|84 - 52
|87
|3.
|0:0 Заявка
|42
|26
|9
|7
|76 - 33
|87
|4.
|2:0 Заявка
|40
|23
|9
|8
|78 - 51
|78
|5.
|2:0 Заявка
|42
|21
|7
|14
|75 - 58
|70
|6.
|Заявка
|41
|19
|12
|10
|64 - 41
|69
|7.
|0:2 Заявка
|41
|17
|12
|12
|65 - 49
|63
|8.
|Заявка
|40
|17
|10
|13
|57 - 52
|61
|9.
|Заявка
|41
|18
|7
|16
|58 - 53
|61
|10.
|0:0 Заявка
|41
|17
|10
|14
|52 - 55
|61
|11.
|Заявка
|41
|17
|5
|19
|46 - 57
|56
|12.
|Заявка
|41
|15
|9
|17
|44 - 45
|54
|13.
|0:0 Заявка
|42
|15
|8
|19
|51 - 50
|53
|14.
|Заявка
|41
|12
|15
|14
|57 - 55
|51
|15.
|Заявка
|41
|12
|11
|18
|49 - 62
|47
|16.
|0:0 Заявка
|42
|12
|11
|19
|39 - 53
|47
|17.
|Заявка
|41
|12
|10
|19
|56 - 66
|46
|18.
|Заявка
|41
|12
|10
|19
|40 - 56
|46
|19.
|0:0 Заявка
|42
|11
|12
|19
|56 - 65
|45
|20.
|0:0 Заявка
|42
|11
|12
|19
|38 - 54
|45
|21.
|0:0 Заявка
|42
|9
|17
|16
|45 - 65
|44
|22.
|Заявка
|41
|11
|9
|21
|45 - 63
|42
|23.
|0:2 Заявка
|42
|12
|6
|24
|33 - 66
|42
|24.
|Заявка
|41
|4
|11
|26
|32 - 82
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|21
|16
|5
|0
|44 - 13
|53
|2.
|Заявка
|20
|15
|4
|1
|56 - 31
|49
|3.
|2:0 Заявка
|21
|15
|2
|4
|40 - 19
|47
|4.
|0:0 Заявка
|20
|15
|1
|4
|40 - 15
|46
|5.
|Заявка
|20
|13
|4
|3
|33 - 16
|43
|6.
|2:0 Заявка
|20
|13
|3
|4
|48 - 25
|42
|7.
|0:2 Заявка
|20
|9
|8
|3
|32 - 20
|35
|8.
|0:0 Заявка
|21
|10
|5
|6
|31 - 31
|35
|9.
|0:0 Заявка
|21
|10
|2
|9
|30 - 27
|32
|10.
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|24 - 21
|31
|11.
|Заявка
|20
|9
|3
|8
|23 - 20
|30
|12.
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|27 - 24
|30
|13.
|Заявка
|21
|9
|3
|9
|24 - 27
|30
|14.
|0:0 Заявка
|21
|8
|5
|8
|38 - 34
|29
|15.
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|27 - 22
|28
|16.
|0:2 Заявка
|21
|7
|5
|9
|21 - 26
|26
|17.
|0:0 Заявка
|21
|6
|7
|8
|25 - 31
|25
|18.
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|26 - 31
|24
|19.
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|17 - 27
|24
|20.
|0:0 Заявка
|21
|6
|6
|9
|17 - 28
|24
|21.
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|22 - 27
|23
|22.
|Заявка
|21
|5
|8
|8
|31 - 28
|23
|23.
|0:0 Заявка
|21
|5
|6
|10
|23 - 32
|21
|24.
|Заявка
|21
|4
|7
|10
|19 - 26
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|21
|13
|4
|4
|39 - 21
|43
|2.
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|28 - 21
|38
|3.
|2:0 Заявка
|20
|10
|6
|4
|30 - 26
|36
|4.
|0:0 Заявка
|21
|10
|4
|7
|32 - 20
|34
|5.
|Заявка
|20
|10
|3
|7
|30 - 30
|33
|6.
|Заявка
|20
|9
|3
|8
|34 - 32
|30
|7.
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|26 - 27
|28
|8.
|0:2 Заявка
|21
|8
|4
|9
|33 - 29
|28
|9.
|Заявка
|20
|8
|2
|10
|22 - 30
|26
|10.
|0:0 Заявка
|20
|7
|5
|8
|21 - 24
|26
|11.
|0:0 Заявка
|21
|7
|5
|9
|16 - 21
|26
|12.
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|31 - 25
|26
|13.
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|21 - 25
|24
|14.
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|27 - 35
|24
|15.
|2:0 Заявка
|21
|6
|5
|10
|35 - 39
|23
|16.
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|30 - 35
|22
|17.
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|23 - 29
|22
|18.
|0:0 Заявка
|21
|5
|6
|10
|21 - 23
|21
|19.
|0:0 Заявка
|21
|5
|6
|10
|21 - 26
|21
|20.
|0:0 Заявка
|21
|3
|10
|8
|20 - 34
|19
|21.
|0:2 Заявка
|21
|5
|1
|15
|12 - 40
|16
|22.
|0:0 Заявка
|21
|3
|7
|11
|18 - 31
|16
|23.
|Заявка
|21
|3
|3
|15
|18 - 39
|12
|24.
|Заявка
|20
|0
|4
|16
|13 - 56
|4
- — Выход в Премьер-Лигу
- — Выход в плей-офф за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет в Первую лигу
|Блэкберн
|Шмодикс Сэмми
|23 (4)
|Саутгемптон
|Армстронг Адам
|20 (10)
|Плимут
|Уиттакер Морган
|19 (8)
|Лидс
|Саммервилл Крисенсио
|17 (8)
|Ковентри
|Райт Хаджи
|15 (5)
|Сток Сити
|Пирсон Бен
|1 12
|Сток Сити
|Томпсон Джордан
|1 12
|Сандерленд
|Хьюм Трай
|1 12
|Ипсвич
|Морси Сэм
|13
|Сандерленд
|Баллард Дэниэл
|13