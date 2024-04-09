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  4. .Чемпионшип 2023-2024
Тур: 42. Стадион: .
Лидс
0:0
Первый тайм: 27'
Сандерленд
0'
21' Желтая карточка
Баллард Дэниэл

Ход матча

21'
 
Баллард Дэниэл

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 78 Владение мячом, % 22
Прогноз на матч от Liveresult
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Лидс
Ничья
Сандерленд
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1
Мелье
Иллан
22
Грэй
Арчи
14
Родон
Джо
4
Ампаду
Этан
3
Фирпо
Жуниор
44
Груев
Илия
8
Камара
Глен
20
Джеймс
Дэниэл
24
Рюттер
Жоржиньо
10
Саммервилл
Крисенсио
9
Бэмфорд
Патрик
1
Паттерсон
Энтони
6
Пембеле
Тимоте
5
Баллард
Дэниэл
13
О'Найен
Люк
32
Хьюм
Трай
24
Нил
Даниэль
28
Стайлс
Каллум
31
Ригг
Крис
39
Эква
Пьер
20
Кларк
Джек
7
Беллингем
Джуд
Лидс
4-2-3-1
Сандерленд
4-1-4-1

История личных встреч

Лидс
Сандерленд

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

Ч
1:0
Ч
1:1
Ч
0:2
К
1:0

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.75
0.75

Тотал матчей

1.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

120
120

Бомбардиры внутри турнира

Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саммервилл Крисенсио 17 (3) 0.4
Джеймс Дэниэл 13 0.31
Пиру Йоэл 12 (2) 0.29
Ньонто Вильфред 7 0.17
Бэмфорд Патрик 7 0.17
Рюттер Жоржиньо 6 0.14
Стрёйк Паскаль 3 (1) 0.07
Байрам Сэм 2 0.05
Грэй Арчи 1 0.02
Эйлинг Люк 1 0.02
Робертс Коннор II 1 0.02
Купер Лиам 1 0.02
Синистерра Луис 1 0.02
Энтони Джейдон 1 0.02
Фернандес Матео 1 0.02
Фирпо Жуниор 0 0
Камара Глен 0 0
Ампаду Этан 0 0
Шеклтон Джейми 0 0
Груев Илия 0 0
Сандерленд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кларк Джек 15 (5) 0.36
Беллингем Джуд 7 0.17
Нил Даниэль 4 0.1
Эква Пьер 4 0.1
Ба Абдулла 3 0.07
Баллард Дэниэл 3 0.07
Аушиш Адиль 2 (1) 0.05
Русин Назарий 2 0.05
О'Найен Люк 2 0.05
Ригг Крис 2 0.05
Притчард Алекс 1 0.02
Дак Брэдли 1 0.02
Хьюм Трай 1 0.02
Хаггинс Ниалл 1 0.02
Берстоу Мэйсон 1 0.02
Мандл Ромейн 1 0.02
Робертс Патрик 0 0
Киркин Деннис 0 0
Селт Йенсон 0 0
Беннетте Джевисон 0 0

Карточки

Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ампаду Этан 9 0
Родон Джо 6 1
Саммервилл Крисенсио 7 0
Рюттер Жоржиньо 6 0
Груев Илия 6 0
Мелье Иллан 3 1
Джеймс Дэниэл 4 0
Фирпо Жуниор 4 0
Эйлинг Люк 3 0
Байрам Сэм 2 0
Камара Глен 2 0
Шеклтон Джейми 2 0
Ньонто Вильфред 2 0
Грэй Арчи 2 0
Бэмфорд Патрик 1 0
Робертс Коннор II 1 0
Стрёйк Паскаль 1 0
Пиру Йоэл 1 0
Гелхардт Джо 1 0
Сандерленд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хьюм Трай 12 1
Баллард Дэниэл 12 0
О'Найен Люк 10 0
Ба Абдулла 8 0
Кларк Джек 5 0
Беллингем Джуд 4 0
Эква Пьер 4 0
Нил Даниэль 2 1
Притчард Алекс 3 0
Робертс Патрик 3 0
Киркин Деннис 3 0
Берстоу Мэйсон 3 0
Аушиш Адиль 2 0
Селт Йенсон 2 0
Стайлс Каллум 1 0
Русин Назарий 1 0
Хаггинс Ниалл 1 0
Фур-Хьельде Лео 1 0
Мандл Ромейн 1 0
Триантис Нектариос 1 0
Семеду Луиш 1 0
Паттерсон Энтони 1 0

Результаты матчей

Лидс
100%
16 побед 0 поражений
Первый тайм
55% (11)
35% (7)
10% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (11)
35% (7)
10% (2)
Сандерленд
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (6)
48% (10)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
24% (5)
48% (10)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

4
9
Лидс
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
24% (5)
57% (12)
Сандерленд
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
20% (4)
50% (10)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
55% (11)
25% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

8
5

Волевые победы

10
21

Упущенные победы

29
26
Лидс
69.7%
30.3%
23 победы 10 поражений
Первый тайм
41% (17)
37% (15)
22% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (15)
29% (12)
34% (14)
Сандерленд
41.2%
58.8%
14 побед 20 поражений
Первый тайм
24% (10)
49% (20)
27% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (10)
39% (16)
37% (15)

Сухие победы

12
8

Сухие поражения

8
9

Волевые победы

20
23

Упущенные победы

33
35

Голы по времени матча

Забито

43
21
23 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 9
13 Забивали первыми 6
22 Не забивали 28
8
19%
4
19%
1-15
4
9%
4
19%
16-30
11
26%
4
19%
31-45
6
14%
1
5%
46-60
5
12%
3
14%
61-75
9
21%
5
24%
76-90

Пропущено

14
23
10 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 15
4
29%
4
17%
1-15
2
14%
3
13%
16-30
4
29%
6
26%
31-45
1
7%
4
17%
46-60
2
14%
2
9%
61-75
1
7%
4
17%
76-90

Забито

33
30
15 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 7
24 Не забивали 27
9
27%
3
10%
1-15
2
6%
2
7%
16-30
4
12%
7
23%
31-45
4
12%
5
17%
46-60
5
15%
5
17%
61-75
9
27%
8
27%
76-90

Пропущено

19
27
12 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 14
3
16%
1
4%
1-15
0
0%
7
26%
16-30
9
47%
4
15%
31-45
2
11%
6
22%
46-60
1
5%
5
19%
61-75
4
21%
4
15%
76-90

Забито

76
51
38 В 1-м тайме 24
38 Во 2-м тайме 27
24 Забивали первыми 13
5 Не забивали 14
17
22%
7
14%
1-15
6
8%
6
12%
16-30
15
20%
11
22%
31-45
10
13%
6
12%
46-60
10
13%
8
16%
61-75
18
24%
13
25%
76-90

Пропущено

33
50
22 В 1-м тайме 25
11 Во 2-м тайме 25
15 Пропускали первыми 24
23 Не пропускали 29
7
21%
5
10%
1-15
2
6%
10
20%
16-30
13
39%
10
20%
31-45
3
9%
10
20%
46-60
3
9%
7
14%
61-75
5
15%
8
16%
76-90

Результаты последних матчей

Лидс
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Ковентри - Лидс 2:1 Лидс - Халл Сити 3:1 Уотфорд - Лидс 2:2 Лидс - Миллуолл 2:0
Шеффилд Уэнсдей - Лидс 0:2 Лидс - Сток Сити 1:0 Хаддерсфилд Таун - Лидс 1:1 Челси - Лидс 3:2 Лидс - Лестер 3:1 Плимут - Лидс 0:2 Суонси - Лидс 0:4 Лидс - Ротерхэм 3:0 Плимут - Лидс 1:4 Бристоль Сити - Лидс 0:1 Лидс - Плимут 1:1 Лидс - Норвич 1:0 Лидс - Престон Норт Энд 2:1 Кардифф Сити - Лидс 0:3 Питерборо Юнайтед - Лидс 0:3 Лидс - Бирмингем 3:0
Сандерленд
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Сандерленд - Бристоль Сити 0:0 Сандерленд - Блэкберн 1:5 Кардифф Сити - Сандерленд 0:2 Сандерленд - КПР 0:0
Саутгемптон - Сандерленд 4:2 Сандерленд - Лестер 0:1 Норвич - Сандерленд 1:0 Сандерленд - Суонси 1:2 Бирмингем - Сандерленд 2:1 Хаддерсфилд Таун - Сандерленд 1:0 Сандерленд - Плимут 3:1 Мидлсбро - Сандерленд 1:1 Сандерленд - Сток Сити 3:1 Сандерленд - Халл Сити 0:1 Ипсвич - Сандерленд 2:1 Сандерленд - Ньюкасл 0:3 Сандерленд - Престон Норт Энд 2:0 Ротерхэм - Сандерленд 1:1 Халл Сити - Сандерленд 0:1 Сандерленд - Ковентри 0:3

Результаты матчей

Лидс
Сандерленд

Точный счет

1:0
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
3:0
3 раза 15%
3:1
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
3:1
4 раза 19%
0:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

3
7 раз 35%
2
5 раз 25%
1
5 раз 25%
4
2 раза 10%
0
1 раз 5%
0
7 раз 33%
1
5 раз 24%
2
4 раза 19%
3
4 раза 19%
5
1 раз 5%

Точный счет

1:0
4 раза 19%
0:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
2:1
4 раза 20%
1:0
4 раза 20%
1:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 33%
0
5 раз 24%
2
4 раза 19%
3
3 раза 14%
4
2 раза 10%
1
8 раз 40%
0
7 раз 35%
3
3 раза 15%
2
2 раза 10%

Точный счет

1:0
7 раз 17%
2:1
5 раз 12%
3:1
4 раза 10%
1:1
4 раза 10%
0:2
3 раза 7%
3:0
3 раза 7%
2:2
2 раза 5%
0:0
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
2:0
1 раз 2%
2:3
1 раз 2%
0:4
1 раз 2%
3:2
1 раз 2%
3:4
1 раз 2%
4:0
1 раз 2%
4:1
1 раз 2%
2:1
6 раз 15%
1:0
5 раз 12%
0:0
4 раза 10%
0:1
4 раза 10%
3:1
4 раза 10%
1:1
3 раза 7%
1:2
3 раза 7%
2:0
3 раза 7%
0:3
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
0:2
1 раз 2%
0:4
1 раз 2%
1:5
1 раз 2%
4:2
1 раз 2%
5:0
1 раз 2%

Точное количество голов

1
12 раз 29%
3
10 раз 24%
2
9 раз 22%
0
6 раз 15%
4
4 раза 10%
0
14 раз 34%
1
13 раз 32%
3
7 раз 17%
2
6 раз 15%
5
1 раз 2%

Тоталы голов в матче

Лидс
Сандерленд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
1
0.5
Больше Меньше
14
7
14
6
1.5
9
12
9
11
2.5
5
16
2
18
3.5
1
20

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
5
0.5
Больше Меньше
13
7
9
12
1.5
5
15
5
16
2.5
3
17
2
19
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
35
6
0.5
Больше Меньше
27
14
23
18
1.5
14
27
14
27
2.5
8
33
4
37
3.5
1
40
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лестер
 0:0 Заявка 41 28 5 8 79 - 36 89
2.
Ипсвич
 Заявка 41 26 9 6 84 - 52 87
3.
Лидс
 0:0 Заявка 42 26 9 7 76 - 33 87
4.
Саутгемптон
 2:0 Заявка 40 23 9 8 78 - 51 78
5.
Норвич
 2:0 Заявка 42 21 7 14 75 - 58 70
6.
Вест Бромвич
 Заявка 41 19 12 10 64 - 41 69
7.
Ковентри
 0:2 Заявка 41 17 12 12 65 - 49 63
8.
Халл Сити
 Заявка 40 17 10 13 57 - 52 61
9.
Мидлсбро
 Заявка 41 18 7 16 58 - 53 61
10.
Престон Норт Энд
 0:0 Заявка 41 17 10 14 52 - 55 61
11.
Кардифф Сити
 Заявка 41 17 5 19 46 - 57 56
12.
Бристоль Сити
 Заявка 41 15 9 17 44 - 45 54
13.
Сандерленд
 0:0 Заявка 42 15 8 19 51 - 50 53
14.
Уотфорд
 Заявка 41 12 15 14 57 - 55 51
15.
Суонси
 Заявка 41 12 11 18 49 - 62 47
16.
КПР
 0:0 Заявка 42 12 11 19 39 - 53 47
17.
Блэкберн
 Заявка 41 12 10 19 56 - 66 46
18.
Сток Сити
 Заявка 41 12 10 19 40 - 56 46
19.
Плимут
 0:0 Заявка 42 11 12 19 56 - 65 45
20.
Миллуолл
 0:0 Заявка 42 11 12 19 38 - 54 45
21.
Хаддерсфилд Таун
 0:0 Заявка 42 9 17 16 45 - 65 44
22.
Бирмингем
 Заявка 41 11 9 21 45 - 63 42
23.
Шеффилд Уэнсдей
 0:2 Заявка 42 12 6 24 33 - 66 42
24.
Ротерхэм
 Заявка 41 4 11 26 32 - 82 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лидс
 0:0 Заявка 21 16 5 0 44 - 13 53
2.
Ипсвич
 Заявка 20 15 4 1 56 - 31 49
3.
Норвич
 2:0 Заявка 21 15 2 4 40 - 19 47
4.
Лестер
 0:0 Заявка 20 15 1 4 40 - 15 46
5.
Вест Бромвич
 Заявка 20 13 4 3 33 - 16 43
6.
Саутгемптон
 2:0 Заявка 20 13 3 4 48 - 25 42
7.
Ковентри
 0:2 Заявка 20 9 8 3 32 - 20 35
8.
Престон Норт Энд
 0:0 Заявка 21 10 5 6 31 - 31 35
9.
Сандерленд
 0:0 Заявка 21 10 2 9 30 - 27 32
10.
Мидлсбро
 Заявка 21 9 4 8 24 - 21 31
11.
Бристоль Сити
 Заявка 20 9 3 8 23 - 20 30
12.
Бирмингем
 Заявка 20 8 6 6 27 - 24 30
13.
Кардифф Сити
 Заявка 21 9 3 9 24 - 27 30
14.
Плимут
 0:0 Заявка 21 8 5 8 38 - 34 29
15.
Халл Сити
 Заявка 20 7 7 6 27 - 22 28
16.
Шеффилд Уэнсдей
 0:2 Заявка 21 7 5 9 21 - 26 26
17.
Хаддерсфилд Таун
 0:0 Заявка 21 6 7 8 25 - 31 25
18.
Блэкберн
 Заявка 21 6 6 9 26 - 31 24
19.
Сток Сити
 Заявка 21 6 6 9 17 - 27 24
20.
Миллуолл
 0:0 Заявка 21 6 6 9 17 - 28 24
21.
Суонси
 Заявка 20 6 5 9 22 - 27 23
22.
Уотфорд
 Заявка 21 5 8 8 31 - 28 23
23.
КПР
 0:0 Заявка 21 5 6 10 23 - 32 21
24.
Ротерхэм
 Заявка 21 4 7 10 19 - 26 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лестер
 0:0 Заявка 21 13 4 4 39 - 21 43
2.
Ипсвич
 Заявка 21 11 5 5 28 - 21 38
3.
Саутгемптон
 2:0 Заявка 20 10 6 4 30 - 26 36
4.
Лидс
 0:0 Заявка 21 10 4 7 32 - 20 34
5.
Халл Сити
 Заявка 20 10 3 7 30 - 30 33
6.
Мидлсбро
 Заявка 20 9 3 8 34 - 32 30
7.
Уотфорд
 Заявка 20 7 7 6 26 - 27 28
8.
Ковентри
 0:2 Заявка 21 8 4 9 33 - 29 28
9.
Кардифф Сити
 Заявка 20 8 2 10 22 - 30 26
10.
Престон Норт Энд
 0:0 Заявка 20 7 5 8 21 - 24 26
11.
КПР
 0:0 Заявка 21 7 5 9 16 - 21 26
12.
Вест Бромвич
 Заявка 21 6 8 7 31 - 25 26
13.
Бристоль Сити
 Заявка 21 6 6 9 21 - 25 24
14.
Суонси
 Заявка 21 6 6 9 27 - 35 24
15.
Норвич
 2:0 Заявка 21 6 5 10 35 - 39 23
16.
Блэкберн
 Заявка 20 6 4 10 30 - 35 22
17.
Сток Сити
 Заявка 20 6 4 10 23 - 29 22
18.
Сандерленд
 0:0 Заявка 21 5 6 10 21 - 23 21
19.
Миллуолл
 0:0 Заявка 21 5 6 10 21 - 26 21
20.
Хаддерсфилд Таун
 0:0 Заявка 21 3 10 8 20 - 34 19
21.
Шеффилд Уэнсдей
 0:2 Заявка 21 5 1 15 12 - 40 16
22.
Плимут
 0:0 Заявка 21 3 7 11 18 - 31 16
23.
Бирмингем
 Заявка 21 3 3 15 18 - 39 12
24.
Ротерхэм
 Заявка 20 0 4 16 13 - 56 4
  • — Выход в Премьер-Лигу
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Топ бомбардиров
Блэкберн Шмодикс Сэмми 23 (4)
Саутгемптон Армстронг Адам 20 (10)
Плимут Уиттакер Морган 19 (8)
Лидс Саммервилл Крисенсио 17 (8)
Ковентри Райт Хаджи 15 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Сток Сити Пирсон Бен 1 12
Сток Сити Томпсон Джордан 1 12
Сандерленд Хьюм Трай 1 12
Ипсвич Морси Сэм 13
Сандерленд Баллард Дэниэл 13
Весь список
  • Первый тайм
  • 24'
    Джеймс получил игровой снаряд на правом фланге атаки, и сразу два соперника вытолкали его за пределы поля. Робинсон никак на это падение не отреагировал. 
  • 23'
    К середине подобралась у нас первая половина матча. Довольно равный футбол мы пока наблюдаем. Хозяева имеют небольшое преимущество, однако опасных моментов у владений Паттерсона пока нет. 
  • Желтая карточка
    21'
    Баллард получает жёлтую карточку у "Сандерленда". Защитник гостей продолжает грубить против Бэмфорда. Вновь досталось форварду "Лидса", вот только на этот раз рефери решил нарушителю предъявить предупреждение. 
  • Угловой
    20'
    Угловой на правом фланге заработали футболисты "Лидса". Последовал короткий розыгрыш, после которого к линии вратарской навесил Грэй, Паттерсон вышел из ворот и классно сыграл кулаками. 
  • Опасный момент
    19'
    ОПАСНО! Рюттер получил мяч на левом фланге, сместился немного в центр, а затем с 25 метров неожиданно пальнул в ближний верхний угол. Сфера прошла рядом со штангой!
  • Судья
    18'
    Рюттер по центру ворвался в штрафную соперника, слишком далеко отпустил от себя игровой снаряд, а затем рухнул на газон в борьбе с защитником. Рефери сразу же показал, что пенальти не будет. 
  • 17'
    Выровнялась у нас игра в эти минуты. Гости стали действовать гораздо активнее, поэтому мяч у них теперь держится гораздо чаще, в отличии от стартовых минут. 
  • 16'
    Хьюм с правого фланга выполнил заброс в штрафную "Лидса", Беллингем игровой снаряд получил, однако развернуться к воротам ему не позволили два защитника хозяев. 
  • 15'
    Бэмфорд по центру протащил мяч к штрафной соперника и выполнил пас вперёд, Саммервилл рвался к этой передаче, но его в последний момент сумел опередить Паттерсон. 
  • Опасный момент
    14'
    ОПАСНО! Пембеле с правого фланга выполнил классный навес к дальней штанге, Кларк выскочил из-за спин защитников, но головой с близкого расстояния пробил выше цели! 
  • Фол, нарушение
    13'
    Баллард в центре поля очень грубо врезал по ногам Бэмфорду. Робинсон нарушение зафиксировал, но карточку защитнику гостей почему-то показывать не стал. 
  • 12'
    Джеймс получил мяч на чужой половине поля и пытался отдать передачу на правый фланг, вот только получилось крайне неточно, и футболисты "Сандерленда" забрали сферу себе. 
  • 11'
    Хьюи со своей половины поля выполнил сильный заброс к штрафной соперника, Беллингем вёл активную борьбу за мяч, однако выиграть верховое единоборство у Родона не получилось. 
  • Угловой
    10'
    Теперь уже на правом фланге заработали корнер футболисты "Лидса". Последовал кросс к линии вратарской, однако там защитники гостей пока играют очень внимательно. 
  • Угловой
    9'
    Джеймс от левого углового флага выполнил кросс в центр штрафной "Сандерленда", а там защитники гостей сыграли уверенно и вынесли сферу от владений Паттерсона. 
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    • 8'
      Фирпо получил игровой снаряд на левом краю штрафной соперника и прострелил в центр, Хьюм сумел заблокировать эту передачу, и сфера ушла за лицевую. Угловой разыграют хозяева. 
    • 7'
      Очень неспешно начинается у нас первая половина встречи. Футболисты "Лидса" действуют неторопливо, перекатывая мяч на своей половине поля. 
    • Фол, нарушение
      6'
      Рюттер вёл активную борьбу перед штрафной соперника и нарушил правила против Балларда. Рефери нахоился рядом, поэтому сразу же дал свисток. 
    • 5'
      Сильный заброс со своей половины поля выполнили вперёд гости, вот только никто из форвардов за эту передачу зацепиться не сумел, и игровой снаряд прилетел к Мелье. 
    • 4'
      Фирпо рвался вперёд по левому флангу, однако против него уверенно сыграл О'Найен, в подкате выбивший сферу за боковую. Вырисовывается преимущество у хозяев. 
    • 3'
      Довольно спокойно начинается у нас встреча. Футболисты "Лидса" сразу же забрали игровой снаряд под свой контроль и перекатывают его в центре поля. 
    • 2'
      Хозяева вышли на эту встречу в белом комплекте формы, футболисты "Сандерленда" играют в розовых футболках и фиолетовых трусах. Ворота Мелье в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли хозяева. 
    • До матча
    • Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на матче 42-го тура английского Чемпионшипа, в котором "Лидс" на своём поле будет принимать "Сандерленд". Комментировать эту встречу буду я, Соколов Александр. 
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