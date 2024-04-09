Первый тайм

24' Джеймс получил игровой снаряд на правом фланге атаки, и сразу два соперника вытолкали его за пределы поля. Робинсон никак на это падение не отреагировал.

23' К середине подобралась у нас первая половина матча. Довольно равный футбол мы пока наблюдаем. Хозяева имеют небольшое преимущество, однако опасных моментов у владений Паттерсона пока нет.

21' Баллард получает жёлтую карточку у "Сандерленда". Защитник гостей продолжает грубить против Бэмфорда. Вновь досталось форварду "Лидса", вот только на этот раз рефери решил нарушителю предъявить предупреждение.

20' Угловой на правом фланге заработали футболисты "Лидса". Последовал короткий розыгрыш, после которого к линии вратарской навесил Грэй, Паттерсон вышел из ворот и классно сыграл кулаками.

19' ОПАСНО! Рюттер получил мяч на левом фланге, сместился немного в центр, а затем с 25 метров неожиданно пальнул в ближний верхний угол. Сфера прошла рядом со штангой!

18' Рюттер по центру ворвался в штрафную соперника, слишком далеко отпустил от себя игровой снаряд, а затем рухнул на газон в борьбе с защитником. Рефери сразу же показал, что пенальти не будет.