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  3. Англия
  4. .Чемпионшип 2023-2024
Тур: 42. Стадион: . Зрители: 36793
Лидс
0:0
Конец матча
Сандерленд
0'
21' Желтая карточка
Баллард Дэниэл
46' Желтая карточка
О'Найен Люк
57' Желтая карточка
Ригг Крис
62' Желтая карточка
Беллингем Джуд
69' Желтая карточка
Камара Глен
70' Желтая карточка
Фирпо Жуниор
90'+5
1
Мелье
Иллан
22
Грэй
Арчи
14
Родон
Джо
4
Ампаду
Этан
3
Фирпо
Жуниор
44
Груев
Илия
8
Камара
Глен
20
Джеймс
Дэниэл
24
Рюттер
Жоржиньо
10
Саммервилл
Крисенсио
9
Бэмфорд
Патрик
1
Паттерсон
Энтони
6
Пембеле
Тимоте
5
Баллард
Дэниэл
13
О'Найен
Люк
32
Хьюм
Трай
24
Нил
Даниэль
28
Стайлс
Каллум
31
Ригг
Крис
39
Эква
Пьер
20
Кларк
Джек
7
Беллингем
Джуд
Лидс
4-2-3-1
Сандерленд
4-1-4-1

История личных встреч

Лидс
Сандерленд

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

Ч
1:0
Ч
1:1
Ч
0:2
К
1:0

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.75
0.75

Тотал матчей

1.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

120
120

Бомбардиры внутри турнира

Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саммервилл Крисенсио 17 (3) 0.4
Джеймс Дэниэл 13 0.31
Пиру Йоэл 12 (2) 0.29
Ньонто Вильфред 7 0.17
Бэмфорд Патрик 7 0.17
Рюттер Жоржиньо 6 0.14
Стрёйк Паскаль 3 (1) 0.07
Байрам Сэм 2 0.05
Грэй Арчи 1 0.02
Эйлинг Люк 1 0.02
Робертс Коннор II 1 0.02
Купер Лиам 1 0.02
Синистерра Луис 1 0.02
Энтони Джейдон 1 0.02
Фернандес Матео 1 0.02
Фирпо Жуниор 0 0
Камара Глен 0 0
Ампаду Этан 0 0
Шеклтон Джейми 0 0
Груев Илия 0 0
Сандерленд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кларк Джек 15 (5) 0.36
Беллингем Джуд 7 0.17
Нил Даниэль 4 0.1
Эква Пьер 4 0.1
Ба Абдулла 3 0.07
Баллард Дэниэл 3 0.07
Аушиш Адиль 2 (1) 0.05
Русин Назарий 2 0.05
О'Найен Люк 2 0.05
Ригг Крис 2 0.05
Притчард Алекс 1 0.02
Дак Брэдли 1 0.02
Хьюм Трай 1 0.02
Хаггинс Ниалл 1 0.02
Берстоу Мэйсон 1 0.02
Мандл Ромейн 1 0.02
Робертс Патрик 0 0
Киркин Деннис 0 0
Селт Йенсон 0 0
Беннетте Джевисон 0 0

Карточки

Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ампаду Этан 9 0
Родон Джо 6 1
Саммервилл Крисенсио 7 0
Рюттер Жоржиньо 6 0
Груев Илия 6 0
Фирпо Жуниор 5 0
Мелье Иллан 3 1
Джеймс Дэниэл 4 0
Эйлинг Люк 3 0
Камара Глен 3 0
Байрам Сэм 2 0
Шеклтон Джейми 2 0
Ньонто Вильфред 2 0
Грэй Арчи 2 0
Бэмфорд Патрик 1 0
Робертс Коннор II 1 0
Стрёйк Паскаль 1 0
Пиру Йоэл 1 0
Гелхардт Джо 1 0
Сандерленд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хьюм Трай 12 1
Баллард Дэниэл 13 0
О'Найен Люк 11 0
Ба Абдулла 8 0
Кларк Джек 5 0
Беллингем Джуд 5 0
Эква Пьер 4 0
Нил Даниэль 2 1
Притчард Алекс 3 0
Робертс Патрик 3 0
Киркин Деннис 3 0
Берстоу Мэйсон 3 0
Аушиш Адиль 2 0
Селт Йенсон 2 0
Стайлс Каллум 1 0
Русин Назарий 1 0
Хаггинс Ниалл 1 0
Фур-Хьельде Лео 1 0
Мандл Ромейн 1 0
Триантис Нектариос 1 0
Семеду Луиш 1 0
Паттерсон Энтони 1 0
Ригг Крис 1 0

Результаты матчей

Лидс
100%
16 побед 0 поражений
Первый тайм
52% (11)
38% (8)
10% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (11)
38% (8)
10% (2)
Сандерленд
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (6)
48% (10)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
24% (5)
48% (10)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

4
9
Лидс
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
24% (5)
57% (12)
Сандерленд
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
19% (4)
52% (11)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
57% (12)
24% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

8
5

Волевые победы

10
21

Упущенные победы

29
26
Лидс
69.7%
30.3%
23 победы 10 поражений
Первый тайм
40% (17)
38% (16)
21% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (15)
31% (13)
33% (14)
Сандерленд
41.2%
58.8%
14 побед 20 поражений
Первый тайм
24% (10)
50% (21)
26% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (10)
40% (17)
36% (15)

Сухие победы

12
8

Сухие поражения

8
9

Волевые победы

20
23

Упущенные победы

33
35

Голы по времени матча

Забито

43
21
23 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 9
13 Забивали первыми 6
23 Не забивали 29
8
19%
4
19%
1-15
4
9%
4
19%
16-30
11
26%
4
19%
31-45
6
14%
1
5%
46-60
5
12%
3
14%
61-75
9
21%
5
24%
76-90

Пропущено

14
23
10 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 15
4
29%
4
17%
1-15
2
14%
3
13%
16-30
4
29%
6
26%
31-45
1
7%
4
17%
46-60
2
14%
2
9%
61-75
1
7%
4
17%
76-90

Забито

33
30
15 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 7
25 Не забивали 28
9
27%
3
10%
1-15
2
6%
2
7%
16-30
4
12%
7
23%
31-45
4
12%
5
17%
46-60
5
15%
5
17%
61-75
9
27%
8
27%
76-90

Пропущено

19
27
12 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 14
3
16%
1
4%
1-15
0
0%
7
26%
16-30
9
47%
4
15%
31-45
2
11%
6
22%
46-60
1
5%
5
19%
61-75
4
21%
4
15%
76-90

Забито

76
51
38 В 1-м тайме 24
38 Во 2-м тайме 27
24 Забивали первыми 13
6 Не забивали 15
17
22%
7
14%
1-15
6
8%
6
12%
16-30
15
20%
11
22%
31-45
10
13%
6
12%
46-60
10
13%
8
16%
61-75
18
24%
13
25%
76-90

Пропущено

33
50
22 В 1-м тайме 25
11 Во 2-м тайме 25
15 Пропускали первыми 24
23 Не пропускали 29
7
21%
5
10%
1-15
2
6%
10
20%
16-30
13
39%
10
20%
31-45
3
9%
10
20%
46-60
3
9%
7
14%
61-75
5
15%
8
16%
76-90

Результаты последних матчей

Лидс
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Ковентри - Лидс 2:1 Лидс - Халл Сити 3:1 Уотфорд - Лидс 2:2 Лидс - Миллуолл 2:0
Шеффилд Уэнсдей - Лидс 0:2 Лидс - Сток Сити 1:0 Хаддерсфилд Таун - Лидс 1:1 Челси - Лидс 3:2 Лидс - Лестер 3:1 Плимут - Лидс 0:2 Суонси - Лидс 0:4 Лидс - Ротерхэм 3:0 Плимут - Лидс 1:4 Бристоль Сити - Лидс 0:1 Лидс - Плимут 1:1 Лидс - Норвич 1:0 Лидс - Престон Норт Энд 2:1 Кардифф Сити - Лидс 0:3 Питерборо Юнайтед - Лидс 0:3 Лидс - Бирмингем 3:0
Сандерленд
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Сандерленд - Бристоль Сити 0:0 Сандерленд - Блэкберн 1:5 Кардифф Сити - Сандерленд 0:2 Сандерленд - КПР 0:0
Саутгемптон - Сандерленд 4:2 Сандерленд - Лестер 0:1 Норвич - Сандерленд 1:0 Сандерленд - Суонси 1:2 Бирмингем - Сандерленд 2:1 Хаддерсфилд Таун - Сандерленд 1:0 Сандерленд - Плимут 3:1 Мидлсбро - Сандерленд 1:1 Сандерленд - Сток Сити 3:1 Сандерленд - Халл Сити 0:1 Ипсвич - Сандерленд 2:1 Сандерленд - Ньюкасл 0:3 Сандерленд - Престон Норт Энд 2:0 Ротерхэм - Сандерленд 1:1 Халл Сити - Сандерленд 0:1 Сандерленд - Ковентри 0:3

Результаты матчей

Лидс
Сандерленд

Точный счет

1:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
3:0
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
3:1
4 раза 19%
0:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

3
7 раз 33%
2
5 раз 24%
1
5 раз 24%
0
2 раза 10%
4
2 раза 10%
0
7 раз 33%
1
5 раз 24%
2
4 раза 19%
3
4 раза 19%
5
1 раз 5%

Точный счет

1:0
4 раза 19%
0:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
2:1
4 раза 19%
1:0
4 раза 19%
0:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
1:3
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 33%
0
5 раз 24%
2
4 раза 19%
3
3 раза 14%
4
2 раза 10%
0
8 раз 38%
1
8 раз 38%
3
3 раза 14%
2
2 раза 10%

Точный счет

1:0
7 раз 17%
2:1
5 раз 12%
3:1
4 раза 10%
1:1
4 раза 10%
3:0
3 раза 7%
0:0
3 раза 7%
0:2
3 раза 7%
0:1
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
0:4
1 раз 2%
2:0
1 раз 2%
2:3
1 раз 2%
3:2
1 раз 2%
3:4
1 раз 2%
4:0
1 раз 2%
4:1
1 раз 2%
2:1
6 раз 14%
0:0
5 раз 12%
1:0
5 раз 12%
0:1
4 раза 10%
3:1
4 раза 10%
1:1
3 раза 7%
1:2
3 раза 7%
2:0
3 раза 7%
0:3
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
0:2
1 раз 2%
0:4
1 раз 2%
1:5
1 раз 2%
4:2
1 раз 2%
5:0
1 раз 2%

Точное количество голов

1
12 раз 29%
3
10 раз 24%
2
9 раз 21%
0
7 раз 17%
4
4 раза 10%
0
15 раз 36%
1
13 раз 31%
3
7 раз 17%
2
6 раз 14%
5
1 раз 2%

Тоталы голов в матче

Лидс
Сандерленд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
2
0.5
Больше Меньше
14
7
14
7
1.5
9
12
9
12
2.5
5
16
2
19
3.5
1
20

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
5
0.5
Больше Меньше
13
8
9
12
1.5
5
16
5
16
2.5
3
18
2
19
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
35
7
0.5
Больше Меньше
27
15
23
19
1.5
14
28
14
28
2.5
8
34
4
38
3.5
1
41
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лестер
 Заявка 41 28 4 9 79 - 37 88
2.
Ипсвич
 Заявка 41 26 9 6 84 - 52 87
3.
Лидс
 Заявка 42 26 9 7 76 - 33 87
4.
Саутгемптон
 Заявка 40 23 9 8 78 - 52 78
5.
Вест Бромвич
 Заявка 41 19 12 10 64 - 41 69
6.
Норвич
 Заявка 42 20 8 14 75 - 60 68
7.
Престон Норт Энд
 Заявка 41 18 9 14 56 - 56 63
8.
Ковентри
 Заявка 41 17 12 12 66 - 49 63
9.
Халл Сити
 Заявка 40 17 10 13 57 - 52 61
10.
Мидлсбро
 Заявка 41 18 7 16 58 - 53 61
11.
Кардифф Сити
 Заявка 41 17 5 19 46 - 57 56
12.
Бристоль Сити
 Заявка 41 15 9 17 44 - 45 54
13.
Сандерленд
 Заявка 42 15 8 19 51 - 50 53
14.
Уотфорд
 Заявка 41 12 15 14 57 - 55 51
15.
Суонси
 Заявка 41 12 11 18 49 - 62 47
16.
КПР
 Заявка 42 12 11 19 40 - 54 47
17.
Миллуолл
 Заявка 42 12 11 19 39 - 54 47
18.
Блэкберн
 Заявка 41 12 10 19 56 - 66 46
19.
Сток Сити
 Заявка 41 12 10 19 40 - 56 46
20.
Плимут
 Заявка 42 11 12 19 57 - 66 45
21.
Шеффилд Уэнсдей
 Заявка 42 12 7 23 35 - 66 43
22.
Хаддерсфилд Таун
 Заявка 42 9 16 17 46 - 69 43
23.
Бирмингем
 Заявка 41 11 9 21 45 - 63 42
24.
Ротерхэм
 Заявка 41 4 11 26 32 - 82 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лидс
 Заявка 21 16 5 0 44 - 13 53
2.
Ипсвич
 Заявка 20 15 4 1 56 - 31 49
3.
Норвич
 Заявка 21 15 2 4 40 - 19 47
4.
Лестер
 Заявка 20 15 1 4 40 - 15 46
5.
Вест Бромвич
 Заявка 20 13 4 3 33 - 16 43
6.
Саутгемптон
 Заявка 20 13 3 4 48 - 26 42
7.
Престон Норт Энд
 Заявка 21 11 4 6 35 - 32 37
8.
Ковентри
 Заявка 20 9 8 3 32 - 20 35
9.
Сандерленд
 Заявка 21 10 2 9 30 - 27 32
10.
Мидлсбро
 Заявка 21 9 4 8 24 - 21 31
11.
Бристоль Сити
 Заявка 20 9 3 8 23 - 20 30
12.
Бирмингем
 Заявка 20 8 6 6 27 - 24 30
13.
Кардифф Сити
 Заявка 21 9 3 9 24 - 27 30
14.
Плимут
 Заявка 21 8 5 8 39 - 35 29
15.
Халл Сити
 Заявка 20 7 7 6 27 - 22 28
16.
Шеффилд Уэнсдей
 Заявка 21 7 6 8 23 - 26 27
17.
Миллуолл
 Заявка 21 7 5 9 18 - 28 26
18.
Хаддерсфилд Таун
 Заявка 21 6 7 8 25 - 31 25
19.
Блэкберн
 Заявка 21 6 6 9 26 - 31 24
20.
Сток Сити
 Заявка 21 6 6 9 17 - 27 24
21.
Суонси
 Заявка 20 6 5 9 22 - 27 23
22.
Уотфорд
 Заявка 21 5 8 8 31 - 28 23
23.
КПР
 Заявка 21 5 6 10 23 - 32 21
24.
Ротерхэм
 Заявка 21 4 7 10 19 - 26 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лестер
 Заявка 21 13 3 5 39 - 22 42
2.
Ипсвич
 Заявка 21 11 5 5 28 - 21 38
3.
Саутгемптон
 Заявка 20 10 6 4 30 - 26 36
4.
Лидс
 Заявка 21 10 4 7 32 - 20 34
5.
Халл Сити
 Заявка 20 10 3 7 30 - 30 33
6.
Мидлсбро
 Заявка 20 9 3 8 34 - 32 30
7.
Уотфорд
 Заявка 20 7 7 6 26 - 27 28
8.
Ковентри
 Заявка 21 8 4 9 34 - 29 28
9.
Кардифф Сити
 Заявка 20 8 2 10 22 - 30 26
10.
Престон Норт Энд
 Заявка 20 7 5 8 21 - 24 26
11.
КПР
 Заявка 21 7 5 9 17 - 22 26
12.
Вест Бромвич
 Заявка 21 6 8 7 31 - 25 26
13.
Бристоль Сити
 Заявка 21 6 6 9 21 - 25 24
14.
Суонси
 Заявка 21 6 6 9 27 - 35 24
15.
Блэкберн
 Заявка 20 6 4 10 30 - 35 22
16.
Сток Сити
 Заявка 20 6 4 10 23 - 29 22
17.
Сандерленд
 Заявка 21 5 6 10 21 - 23 21
18.
Миллуолл
 Заявка 21 5 6 10 21 - 26 21
19.
Норвич
 Заявка 21 5 6 10 35 - 41 21
20.
Хаддерсфилд Таун
 Заявка 21 3 9 9 21 - 38 18
21.
Шеффилд Уэнсдей
 Заявка 21 5 1 15 12 - 40 16
22.
Плимут
 Заявка 21 3 7 11 18 - 31 16
23.
Бирмингем
 Заявка 21 3 3 15 18 - 39 12
24.
Ротерхэм
 Заявка 20 0 4 16 13 - 56 4
  • — Выход в Премьер-Лигу
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Блэкберн Шмодикс Сэмми 23 (4)
Саутгемптон Армстронг Адам 20 (10)
Плимут Уиттакер Морган 19 (8)
Лидс Саммервилл Крисенсио 17 (8)
Ковентри Райт Хаджи 15 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Сток Сити Пирсон Бен 1 12
Сток Сити Томпсон Джордан 1 12
Сандерленд Хьюм Трай 1 12
Ипсвич Морси Сэм 13
Сандерленд Баллард Дэниэл 13
Весь список
  • После матча
  • "Лидс" и "Сандерленд" выдали очень скучный матч, который завершился безголевой ничьей. Комментировал эту игру Соколов Александр. До новых встреч! 
  • Второй тайм
  • Свисток
    Матч завершён! "Лидс" - "Сандерленд" 0-0. 
  • Замена
    90'
    Замена в составе "Сандерленда". Ушёл с поля Беллингем, а появился Луиш Семеду. 
  • Угловой
    90'
    Робертс от правого углового флага выполнил кросс в центр штрафной "Сандерленда", Фирпо головой пробил по воротам, однако сфера прошла выше створа, да и Паттерсон всё контролировал. 
  • Опасный момент
    90'
    ОПАСНО! Ньонто получил мяч перед штрафной соперника и с правой ноги пробил по воротам. Снаряд по пути зацепил голову О'Найена и пролетел чуть выше перекладины! 
  • Дополнительное время
    90'
    Три минуты к основному времени матча компенсировал Робинсон. 
  • Судья
    89'
    Продолжают падать в штрафной соперника футболисты "Лидса"! Теперь уже Рюттер слева рвался вперёд, но упал в борьбе с Баллардом. Как показал повтор, защитник гостей сыграли в мяч. 
  • Судья
    88'
    Саммервилл слева ворвался в штрафную соперника и упал на газон в борьбе с Хьюмом. Робинсон сразу же развёл руки в стороны, показывая, что пенальти не будет. 
  • 87'
    Фирпо подключился к атаке своей команды по левому флангу и от края штрафной выполнил передачу к одиннадцатиметровой отметке, а там защитники гостей справились с угрозой. 
  • Угловой
    86'
    Угловой на левом фланге заработали футболисты "Лидса". Последовал короткий розыгрыш, после которого Саммервилл выполнил кросс к дальней штанге, а там Ампаду сделал скидку за лицевую. 
  • Фол, нарушение
    85'
    Рюттер получил игровой снаряд у центральной линии поля, и его откровенно руками схватил Эква. Рефери дал свисток, но вот карточку показывать не стал. 
  • Замена
    84'
    Тройная замена в составе "Лидса". Ушли с поля Грэй, Джеймс и Бэмфорд, а появились Робертс, Пиру и Фернандес. 
  • 83'
    Эква из глубины выполнил передачу в правую часть штрафной соперника, Беллингем в одно касание пытался прострелить в центр, но эту попытку заблокировал защитник "Лидса".
  • 82'
    Грэй с правого фланга выполнил кросс в центр штрафной гостей, защитники мяч выносили за лицевую, но Паттерсон невероятным образом сумел сохранить снаряд в пределах поля. 
  • Фол, нарушение
    81'
    Кларк поставил спину сопернику, и Ньонто нарушил против него правила. Свистят болельщики "Лидса" с трибун. Недовольны они сегодняшней работой арбитра. 
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    • 80'
      Хьюм протащил мяч по правому полуфлангу к штрафной соперника, а затем с дальней дистанции пробил по воротам. Игровой снаряд полетел мощно, но гораздо выше перекладины. 
    • Фол, нарушение
      79'
      Саммервилл рвался вперёд по левому флангу, но нарушил правила против Хьюма. Очень активно в эти минуты действуют хозяева, вот только счёт открыть по-прежнему никак не удаётся. 
    • Судья
      78'
      СПОРНО! ОЧЕНЬ СПОРНО! Угловой на левом фланге заработали хозяева. Последовал кросс к линии вратарской, откуда головой пробил Родон, но сфера попала в руку О'Найену. Рефери пенальти назначать не стал! 
    • Угловой
      77'
      Теперь уже на левом фланге заработали корнер хозяева. Последовал короткий розыгрыш, после которого Джеймс выполнил кросс к дальней штанге, а там защитники "Сандерленда" сферу вынесли. 
    • Угловой
      76'
      Угловой на правом фланге заработали футболисты "Лидса". Последовал опасный навес к ближней штанге, а там защитники гостей панически смогли вынести снаряд подальше от владений Паттерсона. 
    • Замена
      75'
      Замена в составе "Лидса". Ушёл с поля Камара, а появился Ньонто. 
    • Опасный момент
      74'
      ОПАСНО! Хьюм со стандарта от правого угла штрафной пробил во вратарский угол, Мелье всё контролировал и в падении красиво этот выстрел сумел парировать! 
    • Желтая карточка
      73'
      Фирпо получает жёлтую карточку у "Лидса". Хьюм по правому полуфлангу рвался вперёд, а защитник хозяев в подкате уронил его на газон. Бесспорное решение рефери. 
    • Замена
      72'
      Замена в составе "Сандерленда". Ушёл с поля Пембеле, а появился Алез. 
    • 71'
      Рюттер получил отскок у правого угла штрафной соперника и слёта пробил по воротам гостей, вот только получилось слабо, да и в створ попасть футболист "Лидса" не сумел. 
    • Фол, нарушение
      70'
      С левого фланга со штрафного последовал навес к воротам гостей, а там в борьбе Бэмфорд нарушил правила против Балларда. Робинсон находился рядом и сразу же дал свисток. 
    • Фол, нарушение
      69'
      Фирпо оказался с мячом на левом фланге атаки, и против него нарушил правила защитник "Сандерленда". Право на ещё один перспективный стандарт получают хозяева. 
    • 68'
      К середине второго тайма подобралась наша встреча. Футболисты "Лидса" добавили в активности, понимая, что терять сегодня очки им категорически запрещено. 
    • 67'
      Баллард со своей половины поля выполнил перспективный пас вперёд низом, Нил мог за эту передачу зацепиться, однако техника его немного подвела. Продолжают атаковать хозяева. 
    • Опасный момент
      66'
      МОМЕНТИЩЕ! Шикарно исполнил стандарт Саммервилл! От левого угла штрафной он пробил, перекинул стенку, вот только снаряд прошёл рядом с ближней штангой, при этом задев сетку ворот! 
    • Желтая карточка
      65'
      Беллингем получает жёлтую карточку у "Сандерленда". Джеймс с левого фланга смешался к штрафной соперника, а футболист гостей откровенно в подкате въехал ему в ноги. 
    • Угловой
      64'
      Робертс от левого углового флага выполнил навес в дальнюю часть штрафной, Беллингем головой сделал скидку в центр, а там находились только футболисты "Лидса". 
    • Опасный момент
      63'
      МОМЕНТ! Кларк слева ворвался в штрафную соперника и прострелил в центр на открытого партнёра, Ампаду в покадте в последний момент сумел перехватить эту передачу! 
    • Замена
      62'
      Замена в составе "Сандерленда". Ушёл с поля Ригг, а появился Робертс. 
    • 61'
      Пембеле получил мяч на правом фланге от Ригга и пытался выполнить кросс в штрафную соперника, однако эту попытку заблокировал Фирпо. Аут заработали гости. 
    • Желтая карточка
      60'
      Ригг получает жёлтую карточку у "Сандерленда". Саммервилл рвался вперёд по левой бровке, а футболист гостей откровенно схватил его руками, что не скрылось от глаз рефери. 
    • Угловой
      59'
      Угловой на правом фланге заработали футболисты "Лидса". С навесом защитники гостей справились и вынесли сферу на Джеймса, который с подбора пробил сильно левее створа. 
    • Опасный момент
      58'
      ОПАСНО! Саммервилл оказался с мячом в центре штрафной соперника и отдал передачу правее, откуда стрельнул Рюттер, вот только игровой снаряд прошёл рядом с ближним углом! 
    • 57'
      Досталось в предыдущем моменте Паттерсону, на которого упал Джеймс, однако голкипер гостей довольно быстро поднялся на ноги и готовится продолжить игру. 
    • Офсайд
      56'
      Саммервилл от линии штрафной выполнил передачу вперёд, Джеймс готов был пробить по воротам, но его уронил на газон Баллард. Думаю, что момент закончился бы пенальти, однако игрок "Лидса" забрался в небольшой офсайд. 
    • 55'
      Начинают постепенно режиссёры намекать на замены. Показывают нам скамейку запасных "Лидса". У основного состава есть сегодня большие проблемы с игрой. 
    • 54'
      Баллард отдал очень рискованный пас назад своему голкиперу, Бэмфорд пытался сферу перехватить, однако Паттерсон сыграл очень расторопно и сумел мяч вынести. 
    • 53'
      Кларк получил игровой снаряд на левом краю штрафной соперника, но кросс в центр исполнять не стал, а просто сохранил владение для своей команды. Не рискуют сегодня футболисты. 
    • 52'
      Нисколько не изменилась игра у нас после перерыва. По-прежнему футбол идёт очень унылый. Команды много времени проводят в центре поля, пытаясь наладить контроль над мячом. 
    • 51'
      Многие болельщики на трибунах очень часто достают свои телефоны. Думаю, основная причина этому матчи Лиги Чемпионов, которые проходят параллельно с нашей игрой. 
    • 50'
      Ампаду со своей половины поля выполнил сильный заброс вперёд, Бэмфорд задумку партнёра не понял, и игровой снаряд спокойно прилетел в руки Паттерсону. 
    • Желтая карточка
      49'
      О'Найен получает жёлтую карточку у "Сандерленда". Джеймс рвался вперёд по правому флангу, а футболист гостей откровенно врезался в него, при этом уронив на газон. 
    • 48'
      Беллингем пока очень одиноко смотрится в атаке у "Сандерленда". Очередной сильный заброс последовал вперёд от гостей, а форварда не удалось за мяч зацепиться. 
    • 47'
      Откровенно говоря, скучной получилась у нас первая половина встречи. "Лидс" владел территориальным преимуществом, однако ничего опасного у ворот гостей придумать не удалось. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовал второй тайм! 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Завершён первый тайм! "Лидс" - "Сандерленд" 0-0. 
    • Дополнительное время
      45'
      Одну минуту к первому тайму компенсировал Робинсон. 
    • 44'
      Саммервилл из левой части штрафной отдал передачу немного назад, Бэмфорд игровой снаряд получил, а затем пробил сильно выше правого угла ворот. 
    • Угловой
      43'
      Угловой на правом фланге заработали футболисты "Лидса". Грэй выполнил кросс к дальней штанге, а там защитники гостей без проблем сферу сумели вынести. 
    • 42'
      На своей половине поля потеряли мяч гости, сфера отскочила к Рюттеру, который пытался выполнить перевод на правый фланг, вот только эта попытка оказалась заблокирована. 
    • 41'
      Родон из центрального круга выполнил перевод на правый фланг, Стайлс сыграл внимательно и совершил важный перехват. Спокойно завершается у нас первый тайм. 
    • 40'
      Кларк оказался с мячом у левого угла штрафной соперника и сильно низом пробил в ближний угол, Мелье всё прекрасно видел, поэтому без проблем сферу в руки забрал. 
    • 39'
      Беллингем получил сферу на левой бровке в атаке, против него оказалось сразу два соперника, поэтому рваться вперёд он не решился, а просто сохранил владение для своей команды. 
    • Судья
      38'
      Бэмфорд активно рвался прессинговать голкипера "Сандерленда", а Баллард очевидно его уронил на газон. Робинсон, что удивительно, никак на этот момент не среагировал. 
    • Угловой
      37'
      Угловой на левом фланге заработали футболисты "Сандерленда". Кларк выполнил высокий кросс к дальней штанге, а там защитники хозяев смогли спокойно отбиться. 
    • Опасный момент
      36'
      МОМЕНТИЩЕ! Кларк технично сыграл на левом фланге, ушёл от нескольких соперников, вырвался к воротам, но с близкого расстояния пробил точно в Мелье! 
    • 35'
      Ригг получил передачу с левого фланга перед штрафной соперника и с правой ноги мощно пальнул по воротам, вот только снаряд полетел сильно выше перекладины. 
    • Угловой
      34'
      Грэй от правого углового флага выполнил кросс в центр вратарской, Паттерсон в очередной раз вышел из ворот и кулаками сферу вынес. Классно пока действует голкипер гостей. 
    • Судья
      33'
      Показали нам с нескольких ракурсов повтор предыдущего момента. Грубо ошибся рефери, так как рукой помог себе Баллард. По-хорошему, это пенальти и вторая жёлтая защитнику гостей. 
    • Опасный момент
      32'
      МОМЕНТ! Саммервилл слева вошёл в штрафную соперника, сместился в центр, а затем пробил в дальний угол, Баллард плечом сумел перевести эту попытку на угловой! 
    • 31'
      Кларк в центре поля сместился с левого фланга и пытался выполнить перевод на противоположный край, но эту попытку сумел перехватить Камара. 
    • 30'
      Камара по центру протащил сферу к штрафной соперника, а затем выполнил передачу правее, Рюттер мяч получил, вот только момент для удара найти так и не сумел. 
    • Угловой
      29'
      Саммервилл от левого углового флага выполнил перспективный кросс в центр вратарской, Паттерсон вышел из ворот и кулаками разрядил обстановку у своих владений. 
    • 28'
      Фирпо по левому флангу выполнил заброс вперёд, Саммервилл рвался вперёд, но его сумел опередить Пембеле, в падении выбивший игровой снаряд за лицевую. Угловой разыграют хозяева. 
    • 27'
      В очередной раз на чужой половине поля с мячом расположились футболисты "Лидса". Стараются хозяева растянуть оборону соперника, однако подобраться к воротам пока не удаётся. 
    • 26'
      Саммервилл оказался с мячом у левого угла штрафной соперника, пытался обыграть защитника, однако далеко отпустил от себя сферу, поэтому перспективный момент закончился ничем. 
    • 25'
      Очередной длинный заброс вперёд от своей штрафной исполнили футболисты "Сандерленда", вот только адресата вновь найти не удалось. Очень часто длинные передачи используют гости в своей игре. 
    • 24'
      Джеймс получил игровой снаряд на правом фланге атаки, и сразу два соперника вытолкали его за пределы поля. Робинсон никак на это падение не отреагировал. 
    • 23'
      К середине подобралась у нас первая половина матча. Довольно равный футбол мы пока наблюдаем. Хозяева имеют небольшое преимущество, однако опасных моментов у владений Паттерсона пока нет. 
    • Желтая карточка
      21'
      Баллард получает жёлтую карточку у "Сандерленда". Защитник гостей продолжает грубить против Бэмфорда. Вновь досталось форварду "Лидса", вот только на этот раз рефери решил нарушителю предъявить предупреждение. 
    • Угловой
      20'
      Угловой на правом фланге заработали футболисты "Лидса". Последовал короткий розыгрыш, после которого к линии вратарской навесил Грэй, Паттерсон вышел из ворот и классно сыграл кулаками. 
    • Опасный момент
      19'
      ОПАСНО! Рюттер получил мяч на левом фланге, сместился немного в центр, а затем с 25 метров неожиданно пальнул в ближний верхний угол. Сфера прошла рядом со штангой!
    • Судья
      18'
      Рюттер по центру ворвался в штрафную соперника, слишком далеко отпустил от себя игровой снаряд, а затем рухнул на газон в борьбе с защитником. Рефери сразу же показал, что пенальти не будет. 
    • 17'
      Выровнялась у нас игра в эти минуты. Гости стали действовать гораздо активнее, поэтому мяч у них теперь держится гораздо чаще, в отличии от стартовых минут. 
    • 16'
      Хьюм с правого фланга выполнил заброс в штрафную "Лидса", Беллингем игровой снаряд получил, однако развернуться к воротам ему не позволили два защитника хозяев. 
    • 15'
      Бэмфорд по центру протащил мяч к штрафной соперника и выполнил пас вперёд, Саммервилл рвался к этой передаче, но его в последний момент сумел опередить Паттерсон. 
    • Опасный момент
      14'
      ОПАСНО! Пембеле с правого фланга выполнил классный навес к дальней штанге, Кларк выскочил из-за спин защитников, но головой с близкого расстояния пробил выше цели! 
    • Фол, нарушение
      13'
      Баллард в центре поля очень грубо врезал по ногам Бэмфорду. Робинсон нарушение зафиксировал, но карточку защитнику гостей почему-то показывать не стал. 
    • 12'
      Джеймс получил мяч на чужой половине поля и пытался отдать передачу на правый фланг, вот только получилось крайне неточно, и футболисты "Сандерленда" забрали сферу себе. 
    • 11'
      Хьюи со своей половины поля выполнил сильный заброс к штрафной соперника, Беллингем вёл активную борьбу за мяч, однако выиграть верховое единоборство у Родона не получилось. 
    • Угловой
      10'
      Теперь уже на правом фланге заработали корнер футболисты "Лидса". Последовал кросс к линии вратарской, однако там защитники гостей пока играют очень внимательно. 
    • Угловой
      9'
      Джеймс от левого углового флага выполнил кросс в центр штрафной "Сандерленда", а там защитники гостей сыграли уверенно и вынесли сферу от владений Паттерсона. 
    • 8'
      Фирпо получил игровой снаряд на левом краю штрафной соперника и прострелил в центр, Хьюм сумел заблокировать эту передачу, и сфера ушла за лицевую. Угловой разыграют хозяева. 
    • 7'
      Очень неспешно начинается у нас первая половина встречи. Футболисты "Лидса" действуют неторопливо, перекатывая мяч на своей половине поля. 
    • Фол, нарушение
      6'
      Рюттер вёл активную борьбу перед штрафной соперника и нарушил правила против Балларда. Рефери нахоился рядом, поэтому сразу же дал свисток. 
    • 5'
      Сильный заброс со своей половины поля выполнили вперёд гости, вот только никто из форвардов за эту передачу зацепиться не сумел, и игровой снаряд прилетел к Мелье. 
    • 4'
      Фирпо рвался вперёд по левому флангу, однако против него уверенно сыграл О'Найен, в подкате выбивший сферу за боковую. Вырисовывается преимущество у хозяев. 
    • 3'
      Довольно спокойно начинается у нас встреча. Футболисты "Лидса" сразу же забрали игровой снаряд под свой контроль и перекатывают его в центре поля. 
    • 2'
      Хозяева вышли на эту встречу в белом комплекте формы, футболисты "Сандерленда" играют в розовых футболках и фиолетовых трусах. Ворота Мелье в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли хозяева. 
    • До матча
    • Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на матче 42-го тура английского Чемпионшипа, в котором "Лидс" на своём поле будет принимать "Сандерленд". Комментировать эту встречу буду я, Соколов Александр. 
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