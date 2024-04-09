"Лидс" и "Сандерленд" выдали очень скучный матч, который завершился безголевой ничьей. Комментировал эту игру Соколов Александр. До новых встреч!

Продолжают падать в штрафной соперника футболисты "Лидса"! Теперь уже Рюттер слева рвался вперёд, но упал в борьбе с Баллардом. Как показал повтор, защитник гостей сыграли в мяч.

Три минуты к основному времени матча компенсировал Робинсон.

ОПАСНО! Ньонто получил мяч перед штрафной соперника и с правой ноги пробил по воротам. Снаряд по пути зацепил голову О'Найена и пролетел чуть выше перекладины!

Робертс от правого углового флага выполнил кросс в центр штрафной "Сандерленда", Фирпо головой пробил по воротам, однако сфера прошла выше створа, да и Паттерсон всё контролировал.

Замена в составе "Сандерленда". Ушёл с поля Беллингем, а появился Луиш Семеду.

Кларк поставил спину сопернику, и Ньонто нарушил против него правила. Свистят болельщики "Лидса" с трибун. Недовольны они сегодняшней работой арбитра.

Грэй с правого фланга выполнил кросс в центр штрафной гостей, защитники мяч выносили за лицевую, но Паттерсон невероятным образом сумел сохранить снаряд в пределах поля.

Эква из глубины выполнил передачу в правую часть штрафной соперника, Беллингем в одно касание пытался прострелить в центр, но эту попытку заблокировал защитник "Лидса".

Тройная замена в составе "Лидса". Ушли с поля Грэй, Джеймс и Бэмфорд, а появились Робертс, Пиру и Фернандес.

Рюттер получил игровой снаряд у центральной линии поля, и его откровенно руками схватил Эква. Рефери дал свисток, но вот карточку показывать не стал.

Угловой на левом фланге заработали футболисты "Лидса". Последовал короткий розыгрыш, после которого Саммервилл выполнил кросс к дальней штанге, а там Ампаду сделал скидку за лицевую.

Фирпо подключился к атаке своей команды по левому флангу и от края штрафной выполнил передачу к одиннадцатиметровой отметке, а там защитники гостей справились с угрозой.

Саммервилл слева ворвался в штрафную соперника и упал на газон в борьбе с Хьюмом. Робинсон сразу же развёл руки в стороны, показывая, что пенальти не будет.

Рюттер получил отскок у правого угла штрафной соперника и слёта пробил по воротам гостей, вот только получилось слабо, да и в створ попасть футболист "Лидса" не сумел.

Замена в составе "Сандерленда". Ушёл с поля Пембеле, а появился Алез.

Фирпо получает жёлтую карточку у "Лидса". Хьюм по правому полуфлангу рвался вперёд, а защитник хозяев в подкате уронил его на газон. Бесспорное решение рефери.

ОПАСНО! Хьюм со стандарта от правого угла штрафной пробил во вратарский угол, Мелье всё контролировал и в падении красиво этот выстрел сумел парировать!

Замена в составе "Лидса". Ушёл с поля Камара, а появился Ньонто.

Угловой на правом фланге заработали футболисты "Лидса". Последовал опасный навес к ближней штанге, а там защитники гостей панически смогли вынести снаряд подальше от владений Паттерсона.

Теперь уже на левом фланге заработали корнер хозяева. Последовал короткий розыгрыш, после которого Джеймс выполнил кросс к дальней штанге, а там защитники "Сандерленда" сферу вынесли.

СПОРНО! ОЧЕНЬ СПОРНО! Угловой на левом фланге заработали хозяева. Последовал кросс к линии вратарской, откуда головой пробил Родон, но сфера попала в руку О'Найену. Рефери пенальти назначать не стал!

Саммервилл рвался вперёд по левому флангу, но нарушил правила против Хьюма. Очень активно в эти минуты действуют хозяева, вот только счёт открыть по-прежнему никак не удаётся.

Хьюм протащил мяч по правому полуфлангу к штрафной соперника, а затем с дальней дистанции пробил по воротам. Игровой снаряд полетел мощно, но гораздо выше перекладины.

Откровенно говоря, скучной получилась у нас первая половина встречи. "Лидс" владел территориальным преимуществом, однако ничего опасного у ворот гостей придумать не удалось.

Беллингем пока очень одиноко смотрится в атаке у "Сандерленда". Очередной сильный заброс последовал вперёд от гостей, а форварда не удалось за мяч зацепиться.

О'Найен получает жёлтую карточку у "Сандерленда". Джеймс рвался вперёд по правому флангу, а футболист гостей откровенно врезался в него, при этом уронив на газон.

Ампаду со своей половины поля выполнил сильный заброс вперёд, Бэмфорд задумку партнёра не понял, и игровой снаряд спокойно прилетел в руки Паттерсону.

Многие болельщики на трибунах очень часто достают свои телефоны. Думаю, основная причина этому матчи Лиги Чемпионов, которые проходят параллельно с нашей игрой.

Нисколько не изменилась игра у нас после перерыва. По-прежнему футбол идёт очень унылый. Команды много времени проводят в центре поля, пытаясь наладить контроль над мячом.

Кларк получил игровой снаряд на левом краю штрафной соперника, но кросс в центр исполнять не стал, а просто сохранил владение для своей команды. Не рискуют сегодня футболисты.

Баллард отдал очень рискованный пас назад своему голкиперу, Бэмфорд пытался сферу перехватить, однако Паттерсон сыграл очень расторопно и сумел мяч вынести.

Начинают постепенно режиссёры намекать на замены. Показывают нам скамейку запасных "Лидса". У основного состава есть сегодня большие проблемы с игрой.

Саммервилл от линии штрафной выполнил передачу вперёд, Джеймс готов был пробить по воротам, но его уронил на газон Баллард. Думаю, что момент закончился бы пенальти, однако игрок "Лидса" забрался в небольшой офсайд.

Досталось в предыдущем моменте Паттерсону, на которого упал Джеймс, однако голкипер гостей довольно быстро поднялся на ноги и готовится продолжить игру.

ОПАСНО! Саммервилл оказался с мячом в центре штрафной соперника и отдал передачу правее, откуда стрельнул Рюттер, вот только игровой снаряд прошёл рядом с ближним углом!

Угловой на правом фланге заработали футболисты "Лидса". С навесом защитники гостей справились и вынесли сферу на Джеймса, который с подбора пробил сильно левее створа.

Ригг получает жёлтую карточку у "Сандерленда". Саммервилл рвался вперёд по левой бровке, а футболист гостей откровенно схватил его руками, что не скрылось от глаз рефери.

Пембеле получил мяч на правом фланге от Ригга и пытался выполнить кросс в штрафную соперника, однако эту попытку заблокировал Фирпо. Аут заработали гости.

Замена в составе "Сандерленда". Ушёл с поля Ригг, а появился Робертс.

МОМЕНТ! Кларк слева ворвался в штрафную соперника и прострелил в центр на открытого партнёра, Ампаду в покадте в последний момент сумел перехватить эту передачу!

Робертс от левого углового флага выполнил навес в дальнюю часть штрафной, Беллингем головой сделал скидку в центр, а там находились только футболисты "Лидса".

Беллингем получает жёлтую карточку у "Сандерленда". Джеймс с левого фланга смешался к штрафной соперника, а футболист гостей откровенно в подкате въехал ему в ноги.

МОМЕНТИЩЕ! Шикарно исполнил стандарт Саммервилл! От левого угла штрафной он пробил, перекинул стенку, вот только снаряд прошёл рядом с ближней штангой, при этом задев сетку ворот!

Баллард со своей половины поля выполнил перспективный пас вперёд низом, Нил мог за эту передачу зацепиться, однако техника его немного подвела. Продолжают атаковать хозяева.

К середине второго тайма подобралась наша встреча. Футболисты "Лидса" добавили в активности, понимая, что терять сегодня очки им категорически запрещено.

Фирпо оказался с мячом на левом фланге атаки, и против него нарушил правила защитник "Сандерленда". Право на ещё один перспективный стандарт получают хозяева.

С левого фланга со штрафного последовал навес к воротам гостей, а там в борьбе Бэмфорд нарушил правила против Балларда. Робинсон находился рядом и сразу же дал свисток.

Первый тайм

— Завершён первый тайм! "Лидс" - "Сандерленд" 0-0.

45' Одну минуту к первому тайму компенсировал Робинсон.

44' Саммервилл из левой части штрафной отдал передачу немного назад, Бэмфорд игровой снаряд получил, а затем пробил сильно выше правого угла ворот.

43' Угловой на правом фланге заработали футболисты "Лидса". Грэй выполнил кросс к дальней штанге, а там защитники гостей без проблем сферу сумели вынести.

42' На своей половине поля потеряли мяч гости, сфера отскочила к Рюттеру, который пытался выполнить перевод на правый фланг, вот только эта попытка оказалась заблокирована.

41' Родон из центрального круга выполнил перевод на правый фланг, Стайлс сыграл внимательно и совершил важный перехват. Спокойно завершается у нас первый тайм.

40' Кларк оказался с мячом у левого угла штрафной соперника и сильно низом пробил в ближний угол, Мелье всё прекрасно видел, поэтому без проблем сферу в руки забрал.

39' Беллингем получил сферу на левой бровке в атаке, против него оказалось сразу два соперника, поэтому рваться вперёд он не решился, а просто сохранил владение для своей команды.

38' Бэмфорд активно рвался прессинговать голкипера "Сандерленда", а Баллард очевидно его уронил на газон. Робинсон, что удивительно, никак на этот момент не среагировал.

37' Угловой на левом фланге заработали футболисты "Сандерленда". Кларк выполнил высокий кросс к дальней штанге, а там защитники хозяев смогли спокойно отбиться.

36' МОМЕНТИЩЕ! Кларк технично сыграл на левом фланге, ушёл от нескольких соперников, вырвался к воротам, но с близкого расстояния пробил точно в Мелье!

35' Ригг получил передачу с левого фланга перед штрафной соперника и с правой ноги мощно пальнул по воротам, вот только снаряд полетел сильно выше перекладины.

34' Грэй от правого углового флага выполнил кросс в центр вратарской, Паттерсон в очередной раз вышел из ворот и кулаками сферу вынес. Классно пока действует голкипер гостей.

33' Показали нам с нескольких ракурсов повтор предыдущего момента. Грубо ошибся рефери, так как рукой помог себе Баллард. По-хорошему, это пенальти и вторая жёлтая защитнику гостей.

32' МОМЕНТ! Саммервилл слева вошёл в штрафную соперника, сместился в центр, а затем пробил в дальний угол, Баллард плечом сумел перевести эту попытку на угловой!

31' Кларк в центре поля сместился с левого фланга и пытался выполнить перевод на противоположный край, но эту попытку сумел перехватить Камара.

30' Камара по центру протащил сферу к штрафной соперника, а затем выполнил передачу правее, Рюттер мяч получил, вот только момент для удара найти так и не сумел.

29' Саммервилл от левого углового флага выполнил перспективный кросс в центр вратарской, Паттерсон вышел из ворот и кулаками разрядил обстановку у своих владений.

28' Фирпо по левому флангу выполнил заброс вперёд, Саммервилл рвался вперёд, но его сумел опередить Пембеле, в падении выбивший игровой снаряд за лицевую. Угловой разыграют хозяева.

27' В очередной раз на чужой половине поля с мячом расположились футболисты "Лидса". Стараются хозяева растянуть оборону соперника, однако подобраться к воротам пока не удаётся.

26' Саммервилл оказался с мячом у левого угла штрафной соперника, пытался обыграть защитника, однако далеко отпустил от себя сферу, поэтому перспективный момент закончился ничем.

25' Очередной длинный заброс вперёд от своей штрафной исполнили футболисты "Сандерленда", вот только адресата вновь найти не удалось. Очень часто длинные передачи используют гости в своей игре.

24' Джеймс получил игровой снаряд на правом фланге атаки, и сразу два соперника вытолкали его за пределы поля. Робинсон никак на это падение не отреагировал.

23' К середине подобралась у нас первая половина матча. Довольно равный футбол мы пока наблюдаем. Хозяева имеют небольшое преимущество, однако опасных моментов у владений Паттерсона пока нет.

21' Баллард получает жёлтую карточку у "Сандерленда". Защитник гостей продолжает грубить против Бэмфорда. Вновь досталось форварду "Лидса", вот только на этот раз рефери решил нарушителю предъявить предупреждение.

20' Угловой на правом фланге заработали футболисты "Лидса". Последовал короткий розыгрыш, после которого к линии вратарской навесил Грэй, Паттерсон вышел из ворот и классно сыграл кулаками.

19' ОПАСНО! Рюттер получил мяч на левом фланге, сместился немного в центр, а затем с 25 метров неожиданно пальнул в ближний верхний угол. Сфера прошла рядом со штангой!

18' Рюттер по центру ворвался в штрафную соперника, слишком далеко отпустил от себя игровой снаряд, а затем рухнул на газон в борьбе с защитником. Рефери сразу же показал, что пенальти не будет.

17' Выровнялась у нас игра в эти минуты. Гости стали действовать гораздо активнее, поэтому мяч у них теперь держится гораздо чаще, в отличии от стартовых минут.

16' Хьюм с правого фланга выполнил заброс в штрафную "Лидса", Беллингем игровой снаряд получил, однако развернуться к воротам ему не позволили два защитника хозяев.

15' Бэмфорд по центру протащил мяч к штрафной соперника и выполнил пас вперёд, Саммервилл рвался к этой передаче, но его в последний момент сумел опередить Паттерсон.

14' ОПАСНО! Пембеле с правого фланга выполнил классный навес к дальней штанге, Кларк выскочил из-за спин защитников, но головой с близкого расстояния пробил выше цели!

13' Баллард в центре поля очень грубо врезал по ногам Бэмфорду. Робинсон нарушение зафиксировал, но карточку защитнику гостей почему-то показывать не стал.

12' Джеймс получил мяч на чужой половине поля и пытался отдать передачу на правый фланг, вот только получилось крайне неточно, и футболисты "Сандерленда" забрали сферу себе.

11' Хьюи со своей половины поля выполнил сильный заброс к штрафной соперника, Беллингем вёл активную борьбу за мяч, однако выиграть верховое единоборство у Родона не получилось.

10' Теперь уже на правом фланге заработали корнер футболисты "Лидса". Последовал кросс к линии вратарской, однако там защитники гостей пока играют очень внимательно.

9' Джеймс от левого углового флага выполнил кросс в центр штрафной "Сандерленда", а там защитники гостей сыграли уверенно и вынесли сферу от владений Паттерсона.

8' Фирпо получил игровой снаряд на левом краю штрафной соперника и прострелил в центр, Хьюм сумел заблокировать эту передачу, и сфера ушла за лицевую. Угловой разыграют хозяева.

7' Очень неспешно начинается у нас первая половина встречи. Футболисты "Лидса" действуют неторопливо, перекатывая мяч на своей половине поля.

6' Рюттер вёл активную борьбу перед штрафной соперника и нарушил правила против Балларда. Рефери нахоился рядом, поэтому сразу же дал свисток.

5' Сильный заброс со своей половины поля выполнили вперёд гости, вот только никто из форвардов за эту передачу зацепиться не сумел, и игровой снаряд прилетел к Мелье.

4' Фирпо рвался вперёд по левому флангу, однако против него уверенно сыграл О'Найен, в подкате выбивший сферу за боковую. Вырисовывается преимущество у хозяев.

3' Довольно спокойно начинается у нас встреча. Футболисты "Лидса" сразу же забрали игровой снаряд под свой контроль и перекатывают его в центре поля.

2' Хозяева вышли на эту встречу в белом комплекте формы, футболисты "Сандерленда" играют в розовых футболках и фиолетовых трусах. Ворота Мелье в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа.