Тур: 29. Стадион: Holstein Stadion.
0:0
Первый тайм: 4'
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
50 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
17
Беккер
Тимо
10
Холтби
Льюис
18
Роте
Том
13
Матино
Сюто
22
Кюн
Филипп
14
Диаките
Умар
26
Dave
Gnaase
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Беккер ТимоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Холтби ЛьюисПолузащитник
-
18 Роте ТомПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Матино СютоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Шульц МарвинПолузащитник
- Нападающий
-
20 Арп Янн-ФитеНападающий
-
-
-
Главный тренер: Рапп Марсель
- Основной состав
-
22 Кюн ФилиппВратарь
- Защитник
-
14 Диаките УмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Dave GnaaseЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Вридт КвазиНападающий
- Нападающий
-
13 Lukas Kunze
-
32 Jannes Wulff
-
Главный тренер: Кошинат Уве
История личных встреч
Хольштайн Киль
Оснабрюк
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
80%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
16 матчей
18.8%
18.8%
62.4%
3 победы 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
18.8%
31.3%
49.9%
3 победы 5 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.38
1.25
Среднее время на гол
65
72
Всего голов
20
13
Голов в среднем за матч
2.5
1.63
Среднее время на гол
36
55
Всего голов
31
23
Голов в среднем за матч
1.94
1.44
Тотал матчей
2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
46
62
Бомбардиры внутри турнира
Хольштайн Киль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скрибски Стивен
|9 (3)
|0.32
|Пихлер Бенедикт
|7
|0.25
|Матино Сюто
|5 (1)
|0.18
|Беккер Тимо
|5 (1)
|0.18
|Арп Янн-Фите
|5
|0.18
|Холтби Льюис
|4
|0.14
|Порат Финн
|4
|0.14
|Роте Том
|2
|0.07
|Зандер Филипп
|2
|0.07
|Nicolai Remberg
|2
|0.07
|Бернхардссон Александер
|2
|0.07
|Стернер Йонас
|2
|0.07
|Шульц Марвин
|1
|0.04
|Меес Джошуа
|1
|0.04
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0.04
|Эррас Патрик
|1
|0.04
|Marko Ivezic
|1
|0.04
|Niklas Niehoff
|1
|0.04
Оснабрюк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Erik Engelhardt
|10 (1)
|0.36
|Конте Кристиан
|4
|0.14
|Кюизанс Микаэль
|3 (3)
|0.11
|Dave Gnaase
|3
|0.11
|Теше Роберт
|1
|0.04
|Диаките Умар
|1
|0.04
|Florian Kleinhansl
|1
|0.04
|Вридт Квази
|1
|0.04
|Макридис Хараламбос
|1
|0.04
|Lukas Kunze
|1
|0.04
|Гьямфи Максвелл
|1
|0.04
|Ферхук Йон
|0
|0
|Тальхаммер Максимилиан
|0
|0
|Jannes Wulff
|0
|0
|Айдини Басхким
|0
|0
|Кюн Филипп
|0
|0
Карточки
Хольштайн Киль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холтби Льюис
|7
|0
|Роте Том
|7
|0
|Зандер Филипп
|6
|0
|Порат Финн
|5
|0
|Шульц Марвин
|3
|1
|Nicolai Remberg
|4
|0
|Беккер Тимо
|3
|0
|Юханссон Карл II
|1
|1
|Скрибски Стивен
|2
|0
|Эррас Патрик
|2
|0
|Меес Джошуа
|2
|0
|Симакала Ба-Муака
|2
|0
|Арп Янн-Фите
|2
|0
|Пихлер Бенедикт
|2
|0
|Матино Сюто
|2
|0
|Colin Kleine-Bekel
|2
|0
|Marko Ivezic
|2
|0
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0
|Marcel Rapp
|1
|0
|Коменда Марко
|1
|0
|Вайнер Тимон
|1
|0
|Бернхардссон Александер
|1
|0
|Стернер Йонас
|1
|0
Оснабрюк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кюизанс Микаэль
|7
|2
|Dave Gnaase
|10
|0
|Айдини Басхким
|6
|1
|Гьямфи Максвелл
|5
|1
|Florian Kleinhansl
|6
|0
|Виманн Никлас
|1
|2
|Теше Роберт
|3
|0
|Ферхук Йон
|3
|0
|Диаките Умар
|3
|0
|Андруцос Танасис
|3
|0
|Конте Кристиан
|3
|0
|Jannes Wulff
|3
|0
|Вридт Квази
|2
|0
|Lukas Kunze
|2
|0
|Ниманн Ноэль
|2
|0
|Кюн Филипп
|2
|0
|Гойгингер Томас
|1
|0
|Henry Rorig
|1
|0
|Florian Bahr
|1
|0
|Уве Кошинат
|1
|0
Результаты матчей
Хольштайн Киль
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
7% (1)
36% (5)
Оснабрюк
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
9
12
Хольштайн Киль
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Оснабрюк
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
8
3
Волевые победы
7
15
Упущенные победы
26
9
Хольштайн Киль
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
25% (7)
36% (10)
39% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
14% (4)
46% (13)
Оснабрюк
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (6)
54% (15)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
43% (12)
32% (9)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
9
5
Волевые победы
13
16
Упущенные победы
35
21
Голы по времени матча
Забито
27
15
11 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 3
15 Не забивали 17
2
7%
1
7%
1-15
4
15%
1
7%
16-30
5
19%
4
27%
31-45
9
33%
2
13%
46-60
4
15%
2
13%
61-75
3
11%
5
33%
76-90
Пропущено
22
32
9 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 12
3
14%
2
6%
1-15
2
9%
4
13%
16-30
4
18%
6
19%
31-45
2
9%
7
22%
46-60
5
23%
8
25%
61-75
6
27%
5
16%
76-90
Забито
28
13
14 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 4
14 Не забивали 20
1
4%
2
15%
1-15
7
25%
3
23%
16-30
6
21%
2
15%
31-45
7
25%
1
8%
46-60
1
4%
2
15%
61-75
6
21%
3
23%
76-90
Пропущено
12
20
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 10
2
17%
4
20%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
4
20%
31-45
2
17%
2
10%
46-60
2
17%
4
20%
61-75
2
17%
6
30%
76-90
Забито
55
28
25 В 1-м тайме 13
30 Во 2-м тайме 15
17 Забивали первыми 7
1 Не забивали 9
3
5%
3
11%
1-15
11
20%
4
14%
16-30
11
20%
6
21%
31-45
16
29%
29%
3
11%
46-60
5
9%
4
14%
61-75
9
16%
8
29%
76-90
Пропущено
34
52
15 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 32
11 Пропускали первыми 18
16 Не пропускали 22
5
15%
6
12%
1-15
4
12%
4
8%
16-30
6
18%
10
19%
31-45
4
12%
9
17%
46-60
7
21%
12
23%
61-75
8
24%
11
21%
76-90
Результаты последних матчей
Хольштайн Киль
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Нюрнберг - Хольштайн Киль 0:4 Хольштайн Киль - Ганза 2:0 Эльвeрсберг - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Карлсруэ 1:0
Герта - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Падерборн - Хольштайн Киль 0:4 Хольштайн Киль - Шальке 04 1:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:1 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 2:3 Сент-Трейден - Хольштайн Киль 1:1 Дармштадт - Хольштайн Киль 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 3:0 Фортуна - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Веен Висбаден 3:2 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 0:3 Хольштайн Киль - Гамбург 4:2 Оснабрюк - Хольштайн Киль 1:1
Оснабрюк
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Оснабрюк - Гройтер Фюрт 2:0 Веен Висбаден - Оснабрюк 0:1 Эспелькамп - Оснабрюк 1:5 Оснабрюк - Фортуна 0:4
Кайзерслаутерн - Оснабрюк 3:2 Гамбург - Оснабрюк 1:2 Оснабрюк - Ганновер 96 1:0 Эльвeрсберг - Оснабрюк 3:1 Оснабрюк - Ганза 0:0 Нюрнберг - Оснабрюк 2:2 Шпелле Фенхаус - Оснабрюк 0:4 Оснабрюк - Падерборн 0:0 Карлсруэ - Оснабрюк 2:1 Оснабрюк - Санкт-Паули 3:1 Твенте - Оснабрюк 2:2 Герта - Оснабрюк 0:0 Оснабрюк - Санкт-Паули 1:1 Шальке 04 - Оснабрюк 4:0 Оснабрюк - Магдебург 0:2 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 3:2
Результаты матчей
Хольштайн Киль
Оснабрюк
Точный счет
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
6 раз 43%
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
Точный счет
0:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:4
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
Точный счет
0:2
4 раза 14%
2:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 36%
2
9 раз 32%
3
5 раз 18%
4
3 раза 11%
0
1 раз 4%
0
10 раз 36%
1
9 раз 32%
2
9 раз 32%
Тоталы голов в матче
Хольштайн Киль
Оснабрюк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
86
95
59
410
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
410
410
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
271
Больше Меньше
1810
1711
919
820
325
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|16
|9
|3
|51 - 28
|57
|2.
|0:0
|29
|17
|5
|7
|55 - 34
|56
|3.
|0:0
|29
|14
|8
|7
|61 - 35
|50
|4.
|28
|14
|6
|8
|53 - 39
|48
|5.
|28
|11
|11
|6
|51 - 36
|44
|6.
|29
|12
|8
|9
|60 - 48
|44
|7.
|0:0
|29
|11
|10
|8
|57 - 42
|43
|8.
|29
|12
|6
|11
|40 - 42
|42
|9.
|0:0
|29
|11
|7
|11
|43 - 48
|40
|10.
|28
|10
|7
|11
|38 - 52
|37
|11.
|28
|10
|6
|12
|39 - 48
|36
|12.
|28
|9
|5
|14
|43 - 55
|32
|13.
|28
|8
|8
|12
|38 - 44
|32
|14.
|0:0
|29
|8
|8
|13
|31 - 38
|32
|15.
|29
|9
|4
|16
|27 - 48
|31
|16.
|28
|9
|3
|16
|30 - 41
|30
|17.
|29
|8
|5
|16
|45 - 58
|29
|18.
|0:0
|29
|5
|10
|14
|27 - 53
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|5
|0
|28 - 10
|32
|2.
|14
|10
|0
|4
|31 - 17
|30
|3.
|15
|9
|3
|3
|28 - 17
|30
|4.
|0:0
|15
|8
|5
|2
|36 - 19
|29
|5.
|14
|7
|6
|1
|30 - 14
|27
|6.
|0:0
|15
|8
|2
|5
|27 - 22
|26
|7.
|15
|7
|5
|3
|39 - 20
|26
|8.
|0:0
|14
|7
|3
|4
|25 - 18
|24
|9.
|14
|7
|3
|4
|26 - 19
|24
|10.
|14
|6
|3
|5
|24 - 20
|21
|11.
|14
|6
|3
|5
|20 - 17
|21
|12.
|14
|6
|2
|6
|18 - 21
|20
|13.
|14
|6
|1
|7
|26 - 29
|19
|14.
|14
|5
|4
|5
|18 - 24
|19
|15.
|0:0
|15
|5
|4
|6
|21 - 23
|19
|16.
|14
|5
|3
|6
|18 - 22
|18
|17.
|0:0
|14
|4
|6
|4
|14 - 15
|18
|18.
|0:0
|14
|3
|5
|6
|13 - 20
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|14
|9
|3
|2
|28 - 12
|30
|2.
|0:0
|15
|7
|5
|3
|36 - 17
|26
|3.
|14
|7
|4
|3
|23 - 18
|25
|4.
|0:0
|14
|6
|3
|5
|22 - 25
|21
|5.
|14
|5
|3
|6
|21 - 26
|18
|6.
|14
|5
|3
|6
|21 - 28
|18
|7.
|14
|5
|3
|6
|20 - 28
|18
|8.
|14
|4
|6
|4
|22 - 22
|18
|9.
|14
|4
|5
|5
|21 - 22
|17
|10.
|0:0
|14
|3
|5
|6
|21 - 23
|14
|11.
|0:0
|15
|4
|2
|9
|17 - 23
|14
|12.
|14
|3
|3
|8
|12 - 25
|12
|13.
|14
|2
|5
|7
|14 - 24
|11
|14.
|15
|3
|2
|10
|9 - 27
|11
|15.
|0:0
|15
|2
|5
|8
|14 - 33
|11
|16.
|15
|2
|4
|9
|19 - 29
|10
|17.
|14
|3
|0
|11
|10 - 24
|9
|18.
|14
|2
|2
|10
|17 - 36
|8
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|19 (4)
|Фортуна
|Цолис Христос
|18 (6)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|16 (5)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|16
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|15 (10)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 10
|Оснабрюк
|Кюизанс Микаэль
|2 7
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|10
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 8
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 6