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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 29. Стадион: .
Хольштайн Киль
0:0
Первый тайм: 4'
Оснабрюк
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 50 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хольштайн Киль
Ничья
Оснабрюк
1.48
6.30
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6.90
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Вайнер
Тимон
17
Беккер
Тимо
4
Эррас
Патрик
6
Marko
Ivezic
8
Порат
Финн
16
Зандер
Филипп
10
Холтби
Льюис
18
Роте
Том
11
Бернхардссон
Александер
7
Скрибски
Стивен
13
Матино
Сюто
22
Кюн
Филипп
4
Гьямфи
Максвелл
14
Диаките
Умар
25
Виманн
Никлас
5
Айдини
Басхким
26
Dave
Gnaase
3
Florian
Kleinhansl
8
Теше
Роберт
27
Кюизанс
Микаэль
17
Конте
Кристиан
9
Erik
Engelhardt
Хольштайн Киль
3-4-3
Оснабрюк
3-3-2-2

История личных встреч

Хольштайн Киль
Оснабрюк

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
80%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

16 матчей

18.8%
18.8%
62.4%
3 победы 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

18.8%
31.3%
49.9%
3 победы 5 ничьих 8 побед

История матчей

Б2
1:1
ТМК
5:3
Б2
1:3
Б2
1:2
Б2
4:1
Б2
2:4
Б3
2:1
Б3
0:1
Б3
0:1
Б3
3:2
Б3
1:0
Б3
2:1
Б3
4:0
Б3
1:1
Б3
3:1
Б3
1:1

Голы

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.38
1.25

Среднее время на гол

65
72

Всего голов

20
13

Голов в среднем за матч

2.5
1.63

Среднее время на гол

36
55

Всего голов

31
23

Голов в среднем за матч

1.94
1.44

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

46
62

Бомбардиры внутри турнира

Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скрибски Стивен 9 (3) 0.32
Пихлер Бенедикт 7 0.25
Матино Сюто 5 (1) 0.18
Беккер Тимо 5 (1) 0.18
Арп Янн-Фите 5 0.18
Холтби Льюис 4 0.14
Порат Финн 4 0.14
Роте Том 2 0.07
Зандер Филипп 2 0.07
Nicolai Remberg 2 0.07
Бернхардссон Александер 2 0.07
Стернер Йонас 2 0.07
Шульц Марвин 1 0.04
Меес Джошуа 1 0.04
Фридьонссон Хольмберт 1 0.04
Эррас Патрик 1 0.04
Marko Ivezic 1 0.04
Niklas Niehoff 1 0.04
Оснабрюк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Erik Engelhardt 10 (1) 0.36
Конте Кристиан 4 0.14
Кюизанс Микаэль 3 (3) 0.11
Dave Gnaase 3 0.11
Теше Роберт 1 0.04
Диаките Умар 1 0.04
Florian Kleinhansl 1 0.04
Вридт Квази 1 0.04
Макридис Хараламбос 1 0.04
Lukas Kunze 1 0.04
Гьямфи Максвелл 1 0.04
Ферхук Йон 0 0
Тальхаммер Максимилиан 0 0
Jannes Wulff 0 0
Айдини Басхким 0 0
Кюн Филипп 0 0

Карточки

Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холтби Льюис 7 0
Роте Том 7 0
Зандер Филипп 6 0
Порат Финн 5 0
Шульц Марвин 3 1
Nicolai Remberg 4 0
Беккер Тимо 3 0
Юханссон Карл II 1 1
Скрибски Стивен 2 0
Эррас Патрик 2 0
Меес Джошуа 2 0
Симакала Ба-Муака 2 0
Арп Янн-Фите 2 0
Пихлер Бенедикт 2 0
Матино Сюто 2 0
Colin Kleine-Bekel 2 0
Marko Ivezic 2 0
Фридьонссон Хольмберт 1 0
Marcel Rapp 1 0
Коменда Марко 1 0
Вайнер Тимон 1 0
Бернхардссон Александер 1 0
Стернер Йонас 1 0
Оснабрюк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кюизанс Микаэль 7 2
Dave Gnaase 10 0
Айдини Басхким 6 1
Гьямфи Максвелл 5 1
Florian Kleinhansl 6 0
Виманн Никлас 1 2
Теше Роберт 3 0
Ферхук Йон 3 0
Диаките Умар 3 0
Андруцос Танасис 3 0
Конте Кристиан 3 0
Jannes Wulff 3 0
Вридт Квази 2 0
Lukas Kunze 2 0
Ниманн Ноэль 2 0
Кюн Филипп 2 0
Гойгингер Томас 1 0
Henry Rorig 1 0
Florian Bahr 1 0
Уве Кошинат 1 0

Результаты матчей

Хольштайн Киль
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
7% (1)
36% (5)
Оснабрюк
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

9
12
Хольштайн Киль
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Оснабрюк
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

8
3

Волевые победы

7
15

Упущенные победы

26
9
Хольштайн Киль
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
25% (7)
36% (10)
39% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
14% (4)
46% (13)
Оснабрюк
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (6)
54% (15)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
43% (12)
32% (9)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

9
5

Волевые победы

13
16

Упущенные победы

35
21

Голы по времени матча

Забито

27
15
11 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 3
15 Не забивали 17
2
7%
1
7%
1-15
4
15%
1
7%
16-30
5
19%
4
27%
31-45
9
33%
2
13%
46-60
4
15%
2
13%
61-75
3
11%
5
33%
76-90

Пропущено

22
32
9 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 12
3
14%
2
6%
1-15
2
9%
4
13%
16-30
4
18%
6
19%
31-45
2
9%
7
22%
46-60
5
23%
8
25%
61-75
6
27%
5
16%
76-90

Забито

28
13
14 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 4
14 Не забивали 20
1
4%
2
15%
1-15
7
25%
3
23%
16-30
6
21%
2
15%
31-45
7
25%
1
8%
46-60
1
4%
2
15%
61-75
6
21%
3
23%
76-90

Пропущено

12
20
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 10
2
17%
4
20%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
4
20%
31-45
2
17%
2
10%
46-60
2
17%
4
20%
61-75
2
17%
6
30%
76-90

Забито

55
28
25 В 1-м тайме 13
30 Во 2-м тайме 15
17 Забивали первыми 7
1 Не забивали 9
3
5%
3
11%
1-15
11
20%
4
14%
16-30
11
20%
6
21%
31-45
16
29%
29%
3
11%
46-60
5
9%
4
14%
61-75
9
16%
8
29%
76-90

Пропущено

34
52
15 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 32
11 Пропускали первыми 18
16 Не пропускали 22
5
15%
6
12%
1-15
4
12%
4
8%
16-30
6
18%
10
19%
31-45
4
12%
9
17%
46-60
7
21%
12
23%
61-75
8
24%
11
21%
76-90

Результаты последних матчей

Хольштайн Киль
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Нюрнберг - Хольштайн Киль 0:4 Хольштайн Киль - Ганза 2:0 Эльвeрсберг - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Карлсруэ 1:0
Герта - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Падерборн - Хольштайн Киль 0:4 Хольштайн Киль - Шальке 04 1:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:1 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 2:3 Сент-Трейден - Хольштайн Киль 1:1 Дармштадт - Хольштайн Киль 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 3:0 Фортуна - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Веен Висбаден 3:2 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 0:3 Хольштайн Киль - Гамбург 4:2 Оснабрюк - Хольштайн Киль 1:1
Оснабрюк
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Оснабрюк - Гройтер Фюрт 2:0 Веен Висбаден - Оснабрюк 0:1 Эспелькамп - Оснабрюк 1:5 Оснабрюк - Фортуна 0:4
Кайзерслаутерн - Оснабрюк 3:2 Гамбург - Оснабрюк 1:2 Оснабрюк - Ганновер 96 1:0 Эльвeрсберг - Оснабрюк 3:1 Оснабрюк - Ганза 0:0 Нюрнберг - Оснабрюк 2:2 Шпелле Фенхаус - Оснабрюк 0:4 Оснабрюк - Падерборн 0:0 Карлсруэ - Оснабрюк 2:1 Оснабрюк - Санкт-Паули 3:1 Твенте - Оснабрюк 2:2 Герта - Оснабрюк 0:0 Оснабрюк - Санкт-Паули 1:1 Шальке 04 - Оснабрюк 4:0 Оснабрюк - Магдебург 0:2 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 3:2

Результаты матчей

Хольштайн Киль
Оснабрюк

Точный счет

1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
6 раз 43%
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%

Точный счет

0:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:4
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%

Точный счет

0:2
4 раза 14%
2:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 36%
2
9 раз 32%
3
5 раз 18%
4
3 раза 11%
0
1 раз 4%
0
10 раз 36%
1
9 раз 32%
2
9 раз 32%

Тоталы голов в матче

Хольштайн Киль
Оснабрюк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
8
6
9
5
1.5
5
9
4
10
2.5
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
1.5
Больше Меньше
4
10
4
10
2.5
2
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
1
0.5
Больше Меньше
18
10
17
11
1.5
9
19
8
20
2.5
3
25
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 28 16 9 3 51 - 28 57
2.
Хольштайн Киль
 0:0 29 17 5 7 55 - 34 56
3.
Фортуна
 0:0 29 14 8 7 61 - 35 50
4.
Гамбург
 28 14 6 8 53 - 39 48
5.
Ганновер 96
 28 11 11 6 51 - 36 44
6.
Герта
 29 12 8 9 60 - 48 44
7.
Карлсруэ
 0:0 29 11 10 8 57 - 42 43
8.
Гройтер Фюрт
 29 12 6 11 40 - 42 42
9.
Падерборн
 0:0 29 11 7 11 43 - 48 40
10.
Нюрнберг
 28 10 7 11 38 - 52 37
11.
Эльвeрсберг
 28 10 6 12 39 - 48 36
12.
Шальке 04
 28 9 5 14 43 - 55 32
13.
Магдебург
 28 8 8 12 38 - 44 32
14.
Веен Висбаден
 0:0 29 8 8 13 31 - 38 32
15.
Ганза
 29 9 4 16 27 - 48 31
16.
Айнтрахт Бр
 28 9 3 16 30 - 41 30
17.
Кайзерслаутерн
 29 8 5 16 45 - 58 29
18.
Оснабрюк
 0:0 29 5 10 14 27 - 53 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 14 9 5 0 28 - 10 32
2.
Гамбург
 14 10 0 4 31 - 17 30
3.
Гройтер Фюрт
 15 9 3 3 28 - 17 30
4.
Карлсруэ
 0:0 15 8 5 2 36 - 19 29
5.
Ганновер 96
 14 7 6 1 30 - 14 27
6.
Хольштайн Киль
 0:0 15 8 2 5 27 - 22 26
7.
Герта
 15 7 5 3 39 - 20 26
8.
Фортуна
 0:0 14 7 3 4 25 - 18 24
9.
Шальке 04
 14 7 3 4 26 - 19 24
10.
Магдебург
 14 6 3 5 24 - 20 21
11.
Айнтрахт Бр
 14 6 3 5 20 - 17 21
12.
Ганза
 14 6 2 6 18 - 21 20
13.
Кайзерслаутерн
 14 6 1 7 26 - 29 19
14.
Нюрнберг
 14 5 4 5 18 - 24 19
15.
Падерборн
 0:0 15 5 4 6 21 - 23 19
16.
Эльвeрсберг
 14 5 3 6 18 - 22 18
17.
Веен Висбаден
 0:0 14 4 6 4 14 - 15 18
18.
Оснабрюк
 0:0 14 3 5 6 13 - 20 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 0:0 14 9 3 2 28 - 12 30
2.
Фортуна
 0:0 15 7 5 3 36 - 17 26
3.
Санкт-Паули
 14 7 4 3 23 - 18 25
4.
Падерборн
 0:0 14 6 3 5 22 - 25 21
5.
Эльвeрсберг
 14 5 3 6 21 - 26 18
6.
Герта
 14 5 3 6 21 - 28 18
7.
Нюрнберг
 14 5 3 6 20 - 28 18
8.
Гамбург
 14 4 6 4 22 - 22 18
9.
Ганновер 96
 14 4 5 5 21 - 22 17
10.
Карлсруэ
 0:0 14 3 5 6 21 - 23 14
11.
Веен Висбаден
 0:0 15 4 2 9 17 - 23 14
12.
Гройтер Фюрт
 14 3 3 8 12 - 25 12
13.
Магдебург
 14 2 5 7 14 - 24 11
14.
Ганза
 15 3 2 10 9 - 27 11
15.
Оснабрюк
 0:0 15 2 5 8 14 - 33 11
16.
Кайзерслаутерн
 15 2 4 9 19 - 29 10
17.
Айнтрахт Бр
 14 3 0 11 10 - 24 9
18.
Шальке 04
 14 2 2 10 17 - 36 8
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 19 (4)
Фортуна Цолис Христос 18 (6)
Гамбург Глацель Роберт 16 (5)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 16
Санкт-Паули Хартель Марсель 15 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 10
Оснабрюк Кюизанс Микаэль 2 7
Оснабрюк Dave Gnaase 10
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 8
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 6
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
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Хольштайн Киль
Ничья
Оснабрюк
1.48
6.30
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