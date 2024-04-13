Тур: 29. Стадион: Holstein Stadion.
4:0
Конец матча
0'
5' Желтая карточкаПорат Финн
1:0
9' ГолСкрибски Стивен
37' Желтая карточкаВиманн Никлас
2:0
38' ГолЗандер Филипп
40' Желтая карточкаЗандер Филипп
60' Желтая карточкаТеше Роберт
62' Желтая карточкаВридт Квази
3:0
76' ГолБеккер Тимо
4:0
84' ГолБернхардссон Александер
90' Желтая карточкаDave Gnaase
90'+5
Ход матча
5'
9'
1:0
37'
38'
2:0
40'
60'
62'
76'
3:0
84'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 2
-
4 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
471 Количество передач 326
-
55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
17
Беккер
Тимо
10
Холтби
Льюис
18
Роте
Том
13
Матино
Сюто
22
Кюн
Филипп
14
Диаките
Умар
26
Dave
Gnaase
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Беккер ТимоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Холтби ЛьюисПолузащитник
-
18 Роте ТомПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Матино СютоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Шульц МарвинПолузащитник
- Нападающий
-
20 Арп Янн-ФитеНападающий
-
-
-
Главный тренер: Рапп Марсель
- Основной состав
-
22 Кюн ФилиппВратарь
- Защитник
-
14 Диаките УмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Dave GnaaseЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Вридт КвазиНападающий
- Нападающий
-
13 Lukas Kunze
-
32 Jannes Wulff
-
Главный тренер: Кошинат Уве
История личных встреч
Хольштайн Киль
Оснабрюк
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
80%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
16 матчей
18.8%
18.8%
62.4%
3 победы 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
18.8%
31.3%
49.9%
3 победы 5 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.38
1.25
Среднее время на гол
65
72
Всего голов
20
13
Голов в среднем за матч
2.5
1.63
Среднее время на гол
36
55
Всего голов
31
23
Голов в среднем за матч
1.94
1.44
Тотал матчей
2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
46
62
Бомбардиры внутри турнира
Хольштайн Киль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скрибски Стивен
|10 (3)
|0.34
|Пихлер Бенедикт
|7
|0.24
|Беккер Тимо
|6 (1)
|0.21
|Матино Сюто
|5 (1)
|0.17
|Арп Янн-Фите
|5
|0.17
|Холтби Льюис
|4
|0.14
|Порат Финн
|4
|0.14
|Зандер Филипп
|3
|0.1
|Бернхардссон Александер
|3
|0.1
|Роте Том
|2
|0.07
|Nicolai Remberg
|2
|0.07
|Стернер Йонас
|2
|0.07
|Шульц Марвин
|1
|0.03
|Меес Джошуа
|1
|0.03
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0.03
|Эррас Патрик
|1
|0.03
|Marko Ivezic
|1
|0.03
|Niklas Niehoff
|1
|0.03
Оснабрюк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Erik Engelhardt
|10 (1)
|0.34
|Конте Кристиан
|4
|0.14
|Кюизанс Микаэль
|3 (3)
|0.1
|Dave Gnaase
|3
|0.1
|Теше Роберт
|1
|0.03
|Диаките Умар
|1
|0.03
|Florian Kleinhansl
|1
|0.03
|Вридт Квази
|1
|0.03
|Макридис Хараламбос
|1
|0.03
|Lukas Kunze
|1
|0.03
|Гьямфи Максвелл
|1
|0.03
|Ферхук Йон
|0
|0
|Тальхаммер Максимилиан
|0
|0
|Jannes Wulff
|0
|0
|Айдини Басхким
|0
|0
|Кюн Филипп
|0
|0
Карточки
Хольштайн Киль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холтби Льюис
|7
|0
|Зандер Филипп
|7
|0
|Роте Том
|7
|0
|Порат Финн
|6
|0
|Шульц Марвин
|3
|1
|Nicolai Remberg
|4
|0
|Беккер Тимо
|3
|0
|Юханссон Карл II
|1
|1
|Скрибски Стивен
|2
|0
|Эррас Патрик
|2
|0
|Меес Джошуа
|2
|0
|Симакала Ба-Муака
|2
|0
|Арп Янн-Фите
|2
|0
|Пихлер Бенедикт
|2
|0
|Матино Сюто
|2
|0
|Colin Kleine-Bekel
|2
|0
|Marko Ivezic
|2
|0
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0
|Marcel Rapp
|1
|0
|Коменда Марко
|1
|0
|Вайнер Тимон
|1
|0
|Бернхардссон Александер
|1
|0
|Стернер Йонас
|1
|0
Оснабрюк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Dave Gnaase
|11
|0
|Кюизанс Микаэль
|7
|2
|Айдини Басхким
|6
|1
|Гьямфи Максвелл
|5
|1
|Florian Kleinhansl
|6
|0
|Виманн Никлас
|2
|2
|Теше Роберт
|4
|0
|Ферхук Йон
|3
|0
|Вридт Квази
|3
|0
|Диаките Умар
|3
|0
|Андруцос Танасис
|3
|0
|Конте Кристиан
|3
|0
|Jannes Wulff
|3
|0
|Lukas Kunze
|2
|0
|Ниманн Ноэль
|2
|0
|Кюн Филипп
|2
|0
|Гойгингер Томас
|1
|0
|Henry Rorig
|1
|0
|Florian Bahr
|1
|0
|Уве Кошинат
|1
|0
Результаты матчей
Хольштайн Киль
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
7% (1)
33% (5)
Оснабрюк
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
9
12
Хольштайн Киль
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Оснабрюк
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
8
4
Волевые победы
7
15
Упущенные победы
26
9
Хольштайн Киль
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
28% (8)
34% (10)
38% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
14% (4)
45% (13)
Оснабрюк
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (6)
52% (15)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
41% (12)
34% (10)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
9
6
Волевые победы
13
16
Упущенные победы
35
21
Голы по времени матча
Забито
31
15
13 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 3
15 Не забивали 18
3
10%
1
7%
1-15
4
13%
1
7%
16-30
6
19%
4
27%
31-45
9
29%
29%
2
13%
46-60
4
13%
2
13%
61-75
5
16%
5
33%
76-90
Пропущено
22
36
9 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 22
6 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 13
3
14%
3
8%
1-15
2
9%
4
11%
16-30
4
18%
7
19%
31-45
2
9%
7
19%
46-60
5
23%
8
22%
61-75
6
27%
7
19%
76-90
Забито
28
13
14 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 4
15 Не забивали 21
1
4%
2
15%
1-15
7
25%
3
23%
16-30
6
21%
2
15%
31-45
7
25%
1
8%
46-60
1
4%
2
15%
61-75
6
21%
3
23%
76-90
Пропущено
12
20
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 10
2
17%
4
20%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
4
20%
31-45
2
17%
2
10%
46-60
2
17%
4
20%
61-75
2
17%
6
30%
76-90
Забито
59
28
27 В 1-м тайме 13
32 Во 2-м тайме 15
18 Забивали первыми 7
1 Не забивали 10
4
7%
3
11%
1-15
11
19%
4
14%
16-30
12
20%
6
21%
31-45
16
27%
3
11%
46-60
5
8%
4
14%
61-75
11
19%
8
29%
76-90
Пропущено
34
56
15 В 1-м тайме 22
19 Во 2-м тайме 34
11 Пропускали первыми 19
16 Не пропускали 23
5
15%
7
13%
1-15
4
12%
4
7%
16-30
6
18%
11
20%
31-45
4
12%
9
16%
46-60
7
21%
12
21%
61-75
8
24%
13
23%
76-90
Результаты последних матчей
Хольштайн Киль
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Нюрнберг - Хольштайн Киль 0:4 Хольштайн Киль - Ганза 2:0 Эльвeрсберг - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Карлсруэ 1:0
Герта - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Падерборн - Хольштайн Киль 0:4 Хольштайн Киль - Шальке 04 1:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:1 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 2:3 Сент-Трейден - Хольштайн Киль 1:1 Дармштадт - Хольштайн Киль 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 3:0 Фортуна - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Веен Висбаден 3:2 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 0:3 Хольштайн Киль - Гамбург 4:2 Оснабрюк - Хольштайн Киль 1:1
Оснабрюк
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Оснабрюк - Гройтер Фюрт 2:0 Веен Висбаден - Оснабрюк 0:1 Эспелькамп - Оснабрюк 1:5 Оснабрюк - Фортуна 0:4
Кайзерслаутерн - Оснабрюк 3:2 Гамбург - Оснабрюк 1:2 Оснабрюк - Ганновер 96 1:0 Эльвeрсберг - Оснабрюк 3:1 Оснабрюк - Ганза 0:0 Нюрнберг - Оснабрюк 2:2 Шпелле Фенхаус - Оснабрюк 0:4 Оснабрюк - Падерборн 0:0 Карлсруэ - Оснабрюк 2:1 Оснабрюк - Санкт-Паули 3:1 Твенте - Оснабрюк 2:2 Герта - Оснабрюк 0:0 Оснабрюк - Санкт-Паули 1:1 Шальке 04 - Оснабрюк 4:0 Оснабрюк - Магдебург 0:2 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 3:2
Результаты матчей
Хольштайн Киль
Оснабрюк
Точный счет
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
0
6 раз 43%
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
Точный счет
0:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:4
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
4:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
Точный счет
0:2
4 раза 14%
2:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
4:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 34%
2
9 раз 31%
3
5 раз 17%
4
4 раза 14%
0
1 раз 3%
0
11 раз 38%
1
9 раз 31%
2
9 раз 31%
Тоталы голов в матче
Хольштайн Киль
Оснабрюк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
86
105
59
510
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
411
410
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
281
Больше Меньше
1811
1811
920
920
425
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|19 (4)
|Фортуна
|Цолис Христос
|18 (6)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|16 (5)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|16
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|15 (10)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 10
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|11
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 9
|Оснабрюк
|Кюизанс Микаэль
|2 7
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 6