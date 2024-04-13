  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 29. Стадион: .
Шальке 04
1:0
Первый тайм: 43'
Нюрнберг
0'
13' Желтая карточка
Андерссон Себастьян
1:0
41' Гол
Караман Кенан

Ход матча

13'
 
Андерссон Себастьян
41'
Караман Кенан
1:0

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шальке 04
Ничья
Нюрнберг
1.70
Реклама, betcity.ru
4.90
Реклама, betboom.ru
5.80
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
32
Мюллер
Мариус
27
Бруннер
Седрик
26
Калаш
Томаш
35
Каминьски
Марцин
5
Мёркин
Дерри
7
Зегуйн
Пауль
17
Yusuf
Kabadayi
2
Оуведжан
Томас
19
Караман
Кенан
9
Теродде
Симон
42
Keke
Topp
1
Клаус
Карл
28
Гиамера
Ян
44
Ельч
Финн
38
Хорн
Яннес
27
Браун
Натаниэль
14
Голлер
Беньямин
17
Кастроп
Йенс
6
Флик
Флориан
42
Узун
Кан
36
Шлаймер
Лукас
20
Андерссон
Себастьян
Шальке 04
4-1-2-1-2
Нюрнберг
4-5-1

История личных встреч

Шальке 04
Нюрнберг

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

64.3%
35.7%
9 побед 0 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 6 ничьих 5 побед

20 матчей

65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

Б2
1:2
ТМК
0:1
Б2
1:2
Б2
4:1
Б
1:1
Б
5:2
К
2:3
Б
4:1
Б
0:0
Б
3:0
Б
1:0
Б
4:1
Б
4:0
Б
1:1
К
3:2
Б
2:1
Б
1:0
Б
1:2
Б
0:2
Б
2:1

Голы

Всего голов

25
14

Голов в среднем за матч

2.5
1.4

Среднее время на гол

36
64

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

1.5
0.9

Среднее время на гол

60
100

Всего голов

40
23

Голов в среднем за матч

2
1.15

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

45
78

Бомбардиры внутри турнира

Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Караман Кенан 9 (2) 0.31
Теродде Симон 5 (1) 0.17
Ласм Бриан 4 0.14
Yusuf Kabadayi 4 0.14
Полтер Себастьян 3 (1) 0.1
Оуведжан Томас 2 0.07
Каминьски Марцин 2 0.07
Keke Topp 2 0.07
Форсан Эудраого 2 0.07
Мёркин Дерри 1 0.03
Зегуйн Пауль 1 0.03
Идризи Бленди 1 0.03
Мор Тобиас 1 0.03
Темпельман Лино 1 0.03
Латца Данни 1 0.03
Дрекслер Доминик 1 0.03
Калаш Томаш 1 0.03
Чурлинов Дарко 1 0.03
Шалленберг Рон 0 0
Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Узун Кан 15 (3) 0.52
Шлаймер Лукас 4 0.14
Окунуки Кандзи 3 0.1
Кастроп Йенс 3 0.1
Хандверкер Тим 2 (1) 0.07
Андерссон Себастьян 2 0.07
Голлер Беньямин 2 0.07
Хаяси Даити 2 0.07
Гиамера Ян 1 0.03
Лохкемпер Феликс 1 0.03
Флик Флориан 1 0.03
Маркес Иван 1 0.03
Браун Натаниэль 0 0
Векессер Эрик 0 0
Дели Матс Мёллер 0 0
Хорн Яннес 0 0

Карточки

Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шалленберг Рон 6 1
Мёркин Дерри 6 1
Зегуйн Пауль 7 0
Каминьски Марцин 5 0
Бруннер Седрик 5 0
Караман Кенан 3 1
Yusuf Kabadayi 4 0
Полтер Себастьян 3 0
Сиссе Ибраима II 1 1
Оуведжан Томас 2 0
Чурлинов Дарко 2 0
Идризи Бленди 2 0
Матричани Хеннинг 2 0
Форсан Эудраого 2 0
Ферманн Ральф 1 0
Теродде Симон 1 0
Латца Данни 1 0
Калаш Томаш 1 0
Мор Тобиас 1 0
Ласм Бриан 1 0
Соппи Брэндон 1 0
Темпельман Лино 1 0
Keke Topp 1 0
Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастроп Йенс 10 2
Хорн Яннес 7 0
Маркес Иван 5 1
Гиамера Ян 6 0
Матения Кристиан 3 1
Хунгбо Джозеф 3 1
Браун Натаниэль 4 0
Флик Флориан 4 0
Окунуки Кандзи 3 0
Голлер Беньямин 3 0
Узун Кан 3 0
Гюрлеен Ахмет 1 1
Валентини Энрико 2 0
Дели Матс Мёллер 2 0
Векессер Эрик 2 0
Думан Тайлан 2 0
Хандверкер Тим 2 0
Хаяси Даити 2 0
Ельч Финн 2 0
Филь Кристиан 1 0
Андерссон Себастьян 1 0
Гайс Йоханнес 1 0
Клаус Карл 1 0
Дафернер Кристоф 1 0
Шлаймер Лукас 1 0
Лоун Али 1 0

Результаты матчей

Шальке 04
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Нюрнберг
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

7
10
Шальке 04
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Нюрнберг
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

32
15

Упущенные победы

7
16
Шальке 04
73.9%
26.1%
17 побед 6 поражений
Первый тайм
46% (13)
25% (7)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (14)
32% (9)
18% (5)
Нюрнберг
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
39% (11)
39% (11)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
21% (6)
50% (14)

Сухие победы

8
7

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

39
18

Упущенные победы

14
26

Голы по времени матча

Забито

25
20
8 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
17 Не забивали 16
1
4%
3
15%
1-15
2
8%
1
5%
16-30
5
20%
7
35%
31-45
3
12%
1
5%
46-60
8
32%
4
20%
61-75
6
24%
4
20%
76-90

Пропущено

20
28
8 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
2
10%
3
11%
1-15
4
20%
5
18%
16-30
2
10%
3
11%
31-45
5
25%
6
21%
46-60
2
10%
3
11%
61-75
5
25%
8
29%
76-90

Забито

19
17
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 4
17 Не забивали 18
1
5%
1
6%
1-15
4
21%
2
12%
16-30
2
11%
3
18%
31-45
3
16%
5
29%
29%
46-60
5
26%
3
18%
61-75
4
21%
3
18%
76-90

Пропущено

34
25
16 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
4
12%
3
12%
1-15
7
21%
2
8%
16-30
5
15%
9
36%
31-45
8
24%
3
12%
46-60
4
12%
2
8%
61-75
6
18%
6
24%
76-90

Забито

44
37
15 В 1-м тайме 17
29 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 11
6 Не забивали 6
2
5%
4
11%
1-15
6
14%
3
8%
16-30
7
16%
10
27%
31-45
6
14%
6
16%
46-60
13
30%
30%
7
19%
61-75
10
23%
7
19%
76-90

Пропущено

54
53
24 В 1-м тайме 25
30 Во 2-м тайме 28
15 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 23
6
11%
6
11%
1-15
11
20%
7
13%
16-30
7
13%
12
23%
31-45
13
24%
9
17%
46-60
6
11%
5
9%
61-75
11
20%
14
26%
76-90

Результаты последних матчей

Шальке 04
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ганновер 96 - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Карлсруэ 0:0 Гутерслох - Шальке 04 0:1 Герта - Шальке 04 5:2
Шальке 04 - Падерборн 3:3 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:1 Магдебург - Шальке 04 3:0 Шальке 04 - Веен Висбаден 1:0 Хольштайн Киль - Шальке 04 1:0 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 1:0 Кайзерслаутерн - Шальке 04 4:1 Шальке 04 - Гамбург 0:2 Шальке 04 - Эйпен 3:1 Шальке 04 - Рекреативо 1:1 Шальке 04 - Вольфсбург 2:3 Шальке 04 - Гройтер Фюрт 2:2 Ганза - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Оснабрюк 4:0 Фортуна - Шальке 04 5:3 Шальке 04 - Патро Эйсден 0:0
Нюрнберг
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Нюрнберг - Хольштайн Киль 0:4 Герта - Нюрнберг 3:3 Нюрнберг - Ингольштадт 0:2 Нюрнберг - Санкт-Паули 0:2
Магдебург - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:1 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 2:1 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 1:1 Веен Висбаден - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Оснабрюк 2:2 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Ганза 3:0 Карлсруэ - Нюрнберг 3:1 Нюрнберг - Брюгге 0:3 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Эльвeрсберг - Нюрнберг 0:1 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Фортуна 0:5 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Штутгарт - Нюрнберг 2:0

Результаты матчей

Шальке 04
Нюрнберг

Точный счет

0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 29%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
2 раза 14%
2
1 раз 7%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%

Точный счет

1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
5:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
1
7 раз 50%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%

Точный счет

1:0
4 раза 14%
0:2
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
5:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
2:2
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
0:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 32%
0
7 раз 25%
3
6 раз 21%
2
4 раза 14%
4
2 раза 7%
1
11 раз 39%
0
6 раз 21%
2
6 раз 21%
3
5 раз 18%

Тоталы голов в матче

Шальке 04
Нюрнберг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
10
4
7
7
1.5
6
8
6
8
2.5
2
12
2
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
12
2
5
9
1.5
5
9
2
12
2.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
7
0.5
Больше Меньше
22
6
12
16
1.5
11
17
8
20
2.5
5
23
2
26
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 29 18 4 7 59 - 34 58
2.
Санкт-Паули
 28 16 9 3 51 - 28 57
3.
Фортуна
 29 15 7 7 63 - 35 52
4.
Гамбург
 28 14 6 8 53 - 39 48
5.
Ганновер 96
 28 11 11 6 51 - 36 44
6.
Герта
 29 12 8 9 60 - 48 44
7.
Карлсруэ
 29 11 10 8 58 - 43 43
8.
Гройтер Фюрт
 29 12 6 11 40 - 42 42
9.
Падерборн
 29 11 7 11 44 - 49 40
10.
Нюрнберг
 0:1 29 10 7 12 38 - 53 37
11.
Эльвeрсберг
 28 10 6 12 39 - 48 36
12.
Шальке 04
 1:0 29 10 5 14 44 - 55 35
13.
Магдебург
 28 8 8 12 38 - 44 32
14.
Ганза
 29 9 4 16 27 - 48 31
15.
Веен Висбаден
 29 8 7 14 31 - 40 31
16.
Айнтрахт Бр
 28 9 3 16 30 - 41 30
17.
Кайзерслаутерн
 29 8 5 16 45 - 58 29
18.
Оснабрюк
 29 5 9 15 27 - 57 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 14 9 5 0 28 - 10 32
2.
Гамбург
 14 10 0 4 31 - 17 30
3.
Гройтер Фюрт
 15 9 3 3 28 - 17 30
4.
Карлсруэ
 15 8 5 2 36 - 19 29
5.
Хольштайн Киль
 15 9 1 5 31 - 22 28
6.
Ганновер 96
 14 7 6 1 30 - 14 27
7.
Шальке 04
 1:0 15 8 3 4 27 - 19 27
8.
Герта
 15 7 5 3 39 - 20 26
9.
Фортуна
 14 7 3 4 25 - 18 24
10.
Магдебург
 14 6 3 5 24 - 20 21
11.
Айнтрахт Бр
 14 6 3 5 20 - 17 21
12.
Ганза
 14 6 2 6 18 - 21 20
13.
Кайзерслаутерн
 14 6 1 7 26 - 29 19
14.
Нюрнберг
 0:1 14 5 4 5 18 - 24 19
15.
Падерборн
 15 5 4 6 22 - 24 19
16.
Эльвeрсберг
 14 5 3 6 18 - 22 18
17.
Веен Висбаден
 14 4 5 5 14 - 17 17
18.
Оснабрюк
 14 3 5 6 13 - 20 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 14 9 3 2 28 - 12 30
2.
Фортуна
 15 8 4 3 38 - 17 28
3.
Санкт-Паули
 14 7 4 3 23 - 18 25
4.
Падерборн
 14 6 3 5 22 - 25 21
5.
Эльвeрсберг
 14 5 3 6 21 - 26 18
6.
Герта
 14 5 3 6 21 - 28 18
7.
Гамбург
 14 4 6 4 22 - 22 18
8.
Нюрнберг
 0:1 15 5 3 7 20 - 29 18
9.
Ганновер 96
 14 4 5 5 21 - 22 17
10.
Карлсруэ
 14 3 5 6 22 - 24 14
11.
Веен Висбаден
 15 4 2 9 17 - 23 14
12.
Гройтер Фюрт
 14 3 3 8 12 - 25 12
13.
Магдебург
 14 2 5 7 14 - 24 11
14.
Ганза
 15 3 2 10 9 - 27 11
15.
Кайзерслаутерн
 15 2 4 9 19 - 29 10
16.
Оснабрюк
 15 2 4 9 14 - 37 10
17.
Айнтрахт Бр
 14 3 0 11 10 - 24 9
18.
Шальке 04
 1:0 14 2 2 10 17 - 36 8
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 19 (4)
Фортуна Цолис Христос 18 (6)
Гамбург Глацель Роберт 16 (5)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 16
Санкт-Паули Хартель Марсель 15 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 10
Оснабрюк Dave Gnaase 11
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 9
Оснабрюк Кюизанс Микаэль 2 7
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 6
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шальке 04
Ничья
Нюрнберг
1.70
Реклама, betcity.ru
4.90
Реклама, betboom.ru
5.80
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Шальке 04 1:0 Нюрнберг онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Шальке 04
Нюрнберг
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный