Тур: 29. Стадион: Фелтинс-Арена.
0'
13' Желтая карточкаАндерссон Себастьян
1:0
42' ГолКараман Кенан
42' Желтая карточкаУзун Кан
44' Желтая карточкаЗегуйн Пауль
45' Желтая карточкаМёркин Дерри
49' Желтая карточкаKeke Topp
1:0
56' Не забитый пенальтиКараман Кенан
66' Желтая карточкаЕльч Финн
85' Желтая карточкаФлик Флориан
2:0
86' ГолЗегуйн Пауль
88' Желтая карточкаЧурлинов Дарко
90'+6
Ход матча
42'
1:0
42'
44'
45'
49'
56'
1:0
66'
85'
86'
2:0
88'
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 10
-
7 Удары в створ 7
-
7 Угловые 6
-
0 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 14
-
4 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
289 Количество передач 408
-
40 Владение мячом, % 60
Прогноз на матч от Liveresult
26
Калаш
Томаш
42
Keke
Topp
28
Гиамера
Ян
44
Ельч
Финн
38
Хорн
Яннес
17
Кастроп
Йенс
42
Узун
Кан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Калаш ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
42 Keke ToppНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ласм БрианНападающий
-
Главный тренер: Герертс Карел
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Гиамера ЯнЗащитник
-
44 Ельч ФиннЗащитник
-
38 Хорн ЯннесЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Кастроп ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
-
42 Узун КанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Маркес ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Филь Кристиан
История личных встреч
Шальке 04
Нюрнберг
14 матчей
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
64.3%
35.7%
9 побед 0 ничьих 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 6 ничьих 5 побед
20 матчей
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
14
Голов в среднем за матч
2.5
1.4
Среднее время на гол
36
64
Всего голов
15
9
Голов в среднем за матч
1.5
0.9
Среднее время на гол
60
100
Всего голов
40
23
Голов в среднем за матч
2
1.15
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
45
78
Бомбардиры внутри турнира
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Караман Кенан
|10 (2)
|0.34
|Теродде Симон
|5 (1)
|0.17
|Ласм Бриан
|4
|0.14
|Yusuf Kabadayi
|4
|0.14
|Полтер Себастьян
|3 (1)
|0.1
|Оуведжан Томас
|2
|0.07
|Зегуйн Пауль
|2
|0.07
|Keke Topp
|2
|0.07
|Каминьски Марцин
|2
|0.07
|Форсан Эудраого
|2
|0.07
|Мёркин Дерри
|1
|0.03
|Идризи Бленди
|1
|0.03
|Мор Тобиас
|1
|0.03
|Темпельман Лино
|1
|0.03
|Латца Данни
|1
|0.03
|Дрекслер Доминик
|1
|0.03
|Калаш Томаш
|1
|0.03
|Чурлинов Дарко
|1
|0.03
|Шалленберг Рон
|0
|0
Нюрнберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Узун Кан
|15 (3)
|0.52
|Шлаймер Лукас
|4
|0.14
|Окунуки Кандзи
|3
|0.1
|Кастроп Йенс
|3
|0.1
|Хандверкер Тим
|2 (1)
|0.07
|Андерссон Себастьян
|2
|0.07
|Голлер Беньямин
|2
|0.07
|Хаяси Даити
|2
|0.07
|Гиамера Ян
|1
|0.03
|Лохкемпер Феликс
|1
|0.03
|Флик Флориан
|1
|0.03
|Маркес Иван
|1
|0.03
|Браун Натаниэль
|0
|0
|Векессер Эрик
|0
|0
|Дели Матс Мёллер
|0
|0
|Хорн Яннес
|0
|0
Карточки
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мёркин Дерри
|7
|1
|Зегуйн Пауль
|8
|0
|Шалленберг Рон
|6
|1
|Каминьски Марцин
|5
|0
|Бруннер Седрик
|5
|0
|Караман Кенан
|3
|1
|Yusuf Kabadayi
|4
|0
|Полтер Себастьян
|3
|0
|Чурлинов Дарко
|3
|0
|Сиссе Ибраима II
|1
|1
|Оуведжан Томас
|2
|0
|Идризи Бленди
|2
|0
|Матричани Хеннинг
|2
|0
|Keke Topp
|2
|0
|Форсан Эудраого
|2
|0
|Ферманн Ральф
|1
|0
|Теродде Симон
|1
|0
|Латца Данни
|1
|0
|Калаш Томаш
|1
|0
|Мор Тобиас
|1
|0
|Ласм Бриан
|1
|0
|Соппи Брэндон
|1
|0
|Темпельман Лино
|1
|0
Нюрнберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастроп Йенс
|10
|2
|Хорн Яннес
|7
|0
|Маркес Иван
|5
|1
|Гиамера Ян
|6
|0
|Флик Флориан
|5
|0
|Матения Кристиан
|3
|1
|Хунгбо Джозеф
|3
|1
|Браун Натаниэль
|4
|0
|Узун Кан
|4
|0
|Окунуки Кандзи
|3
|0
|Голлер Беньямин
|3
|0
|Ельч Финн
|3
|0
|Гюрлеен Ахмет
|1
|1
|Валентини Энрико
|2
|0
|Дели Матс Мёллер
|2
|0
|Векессер Эрик
|2
|0
|Думан Тайлан
|2
|0
|Хандверкер Тим
|2
|0
|Хаяси Даити
|2
|0
|Филь Кристиан
|1
|0
|Андерссон Себастьян
|1
|0
|Гайс Йоханнес
|1
|0
|Клаус Карл
|1
|0
|Дафернер Кристоф
|1
|0
|Шлаймер Лукас
|1
|0
|Лоун Али
|1
|0
Результаты матчей
Шальке 04
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Нюрнберг
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
7
10
Шальке 04
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Нюрнберг
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
32
15
Упущенные победы
7
16
Шальке 04
75%
25%
18 побед 6 поражений
Первый тайм
48% (14)
24% (7)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (15)
31% (9)
17% (5)
Нюрнберг
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
38% (11)
38% (11)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
21% (6)
52% (15)
Сухие победы
9
7
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
39
18
Упущенные победы
14
26
Голы по времени матча
Забито
27
20
9 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 7
17 Не забивали 17
1
4%
3
15%
1-15
2
7%
1
5%
16-30
6
22%
7
35%
31-45
3
11%
1
5%
46-60
8
30%
30%
4
20%
61-75
7
26%
4
20%
76-90
Пропущено
20
30
8 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
2
10%
3
10%
1-15
4
20%
5
17%
16-30
2
10%
4
13%
31-45
5
25%
6
20%
46-60
2
10%
3
10%
61-75
5
25%
9
30%
76-90
Забито
19
17
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 4
18 Не забивали 19
1
5%
1
6%
1-15
4
21%
2
12%
16-30
2
11%
3
18%
31-45
3
16%
5
29%
29%
46-60
5
26%
3
18%
61-75
4
21%
3
18%
76-90
Пропущено
34
25
16 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
4
12%
3
12%
1-15
7
21%
2
8%
16-30
5
15%
9
36%
31-45
8
24%
3
12%
46-60
4
12%
2
8%
61-75
6
18%
6
24%
76-90
Забито
46
37
16 В 1-м тайме 17
30 Во 2-м тайме 20
13 Забивали первыми 11
6 Не забивали 7
2
4%
4
11%
1-15
6
13%
3
8%
16-30
8
17%
10
27%
31-45
6
13%
6
16%
46-60
13
28%
7
19%
61-75
11
24%
7
19%
76-90
Пропущено
54
55
24 В 1-м тайме 26
30 Во 2-м тайме 29
15 Пропускали первыми 18
22 Не пропускали 24
6
11%
6
11%
1-15
11
20%
7
13%
16-30
7
13%
13
24%
31-45
13
24%
9
16%
46-60
6
11%
5
9%
61-75
11
20%
15
27%
76-90
Результаты последних матчей
Шальке 04
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ганновер 96 - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Карлсруэ 0:0 Гутерслох - Шальке 04 0:1 Герта - Шальке 04 5:2
Шальке 04 - Падерборн 3:3 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:1 Магдебург - Шальке 04 3:0 Шальке 04 - Веен Висбаден 1:0 Хольштайн Киль - Шальке 04 1:0 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 1:0 Кайзерслаутерн - Шальке 04 4:1 Шальке 04 - Гамбург 0:2 Шальке 04 - Эйпен 3:1 Шальке 04 - Рекреативо 1:1 Шальке 04 - Вольфсбург 2:3 Шальке 04 - Гройтер Фюрт 2:2 Ганза - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Оснабрюк 4:0 Фортуна - Шальке 04 5:3 Шальке 04 - Патро Эйсден 0:0
Нюрнберг
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Нюрнберг - Хольштайн Киль 0:4 Герта - Нюрнберг 3:3 Нюрнберг - Ингольштадт 0:2 Нюрнберг - Санкт-Паули 0:2
Магдебург - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:1 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 2:1 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 1:1 Веен Висбаден - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Оснабрюк 2:2 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Ганза 3:0 Карлсруэ - Нюрнберг 3:1 Нюрнберг - Брюгге 0:3 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Эльвeрсберг - Нюрнберг 0:1 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Фортуна 0:5 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Штутгарт - Нюрнберг 2:0
Результаты матчей
Шальке 04
Нюрнберг
Точный счет
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
Точный счет
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
5:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
Точный счет
1:0
4 раза 14%
0:2
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
5:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
0:2
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
9 раз 31%
0
7 раз 24%
3
6 раз 21%
2
5 раз 17%
4
2 раза 7%
1
11 раз 38%
0
7 раз 24%
2
6 раз 21%
3
5 раз 17%
Тоталы голов в матче
Шальке 04
Нюрнберг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
104
87
68
69
212
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
123
59
510
212
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
227
Больше Меньше
227
1316
1118
821
524
227
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|19 (4)
|Фортуна
|Цолис Христос
|18 (6)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|16 (5)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|16
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|15 (10)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 10
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|11
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 9
|Оснабрюк
|Кюизанс Микаэль
|2 7
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 6