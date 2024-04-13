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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 29. Стадион: .
Веен Висбаден
0:0
Первый тайм: 5'
Фортуна
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 25 Владение мячом, % 75
Лучшие коэффициенты
Веен Висбаден
Ничья
Фортуна
3.75
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3.90
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1.93
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Все Коэффициенты
16
Штритцель
Флориан
2
Анга-Лётшер
Мартин
24
Матисен
Маркус
26
Вукотич
Александар
4
Мокенхаупт
Саша
7
Хессер
Робин
29
Гюнтер
Лассе
20
Hyun-ju
Lee
8
Бэтцнер
Ник
18
Пртайин
Иван
14
Ковачевич
Франко
33
Кастенмайер
Флориан
25
Циммерман
Маттиас
15
Обердорф
Тим
20
Сиберт
Джамиль
19
Ийоха
Эммануэль
11
Клаус
Феликс
23
Аппелькамп
Синта
6
Энгельхардт
Янник
8
Йоханнессон
Исак-Бергманн
7
Цолис
Христос
9
Вермейж
Винсент
Веен Висбаден
3-3-2-2
Фортуна
4-5-1

История личных встреч

Веен Висбаден
Фортуна

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

Б2
1:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Бомбардиры внутри турнира

Веен Висбаден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пртайин Иван 10 (1) 0.34
Hyun-ju Lee 4 0.14
Гоппел Теймен 3 0.1
Ковачевич Франко 3 0.1
Айдэйл Джон 3 (1) 0.1
Вукотич Александар 2 0.07
Хессер Робин 1 0.03
Гюнтер Лассе 1 0.03
Бэтцнер Ник 1 0.03
Фроэзе Кианз 1 0.03
Райнталер Макс 1 0.03
Чатич Амар 1 0.03
Якобсен Бьярке 0 0
Фехнер Джино 0 0
Карстенс Флориан 0 0
Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цолис Христос 18 (4) 0.62
Вермейж Винсент 9 (1) 0.31
Танака Ао 6 0.21
Клаус Феликс 6 0.21
Энгельхардт Янник 3 0.1
Нимиц Йона 3 0.1
Аппелькамп Синта 2 0.07
Йоханнессон Исак-Бергманн 2 0.07
Де Вейс Йорди 2 0.07
Мустафа Сулиман 2 0.07
Циммерман Маттиас 1 0.03
Ястржембски Деннис 1 0.03
Сиберт Джамиль 1 0.03
Гинчек Даниэль 1 0.03
Хоффманн Андре 1 0.03
Учино Такаси 1 0.03
Ийоха Эммануэль 1 0.03
Николя Гавори 0 0
Дафернер Кристоф 0 0
Обердорф Тим 0 0

Карточки

Веен Висбаден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вукотич Александар 8 1
Анга-Лётшер Мартин 6 1
Фехнер Джино 7 0
Матисен Маркус 6 0
Пртайин Иван 5 0
Карстенс Флориан 5 0
Чатич Амар 2 1
Hyun-ju Lee 2 1
Мокенхаупт Саша 3 0
Фроэзе Кианз 3 0
Гоппел Теймен 3 0
Якобсен Бьярке 1 1
Штритцель Флориан 2 0
Хессер Робин 2 0
Бэтцнер Ник 2 0
Гюнтер Лассе 2 0
Райнталер Макс 1 0
Рибле Нико 1 0
Ковачевич Франко 1 0
Беннеттс Кинан 1 0
Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энгельхардт Янник 8 0
Де Вейс Йорди 5 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 5 0
Клаус Феликс 4 0
Вермейж Винсент 4 0
Ийоха Эммануэль 4 0
Цолис Христос 4 0
Сиберт Джамиль 4 0
Учино Такаси 3 0
Николя Гавори 3 0
Циммерман Маттиас 1 1
Зоботка Марсель 2 0
Ястржембски Деннис 2 0
Танака Ао 2 0
Кастенмайер Флориан 2 0
Нимиц Йона 2 0
Daniel Thioune 1 0
Гинчек Даниэль 1 0
Хоффманн Андре 1 0
Обердорф Тим 1 0
Мустафа Сулиман 1 0
Куарши Джошуа 1 0

Результаты матчей

Веен Висбаден
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Фортуна
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

7
9
Веен Висбаден
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
7% (1)
33% (5)
Фортуна
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
7% (1)
29% (4)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

19
8

Упущенные победы

12
22
Веен Висбаден
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (9)
39% (11)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
21% (6)
32% (9)
Фортуна
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
46% (13)
21% (6)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
18% (5)
43% (12)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

21
13

Упущенные победы

19
31

Голы по времени матча

Забито

14
36
5 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 7
17 Не забивали 17
0
0%
5
14%
1-15
4
29%
2
6%
16-30
1
7%
8
22%
31-45
2
14%
7
19%
46-60
4
29%
6
17%
61-75
3
21%
8
22%
76-90

Пропущено

15
17
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
4
24%
16-30
3
20%
5
29%
29%
31-45
5
33%
3
18%
46-60
1
7%
2
12%
61-75
4
27%
3
18%
76-90

Забито

17
25
6 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
18 Не забивали 15
2
12%
3
12%
1-15
2
12%
6
24%
16-30
2
12%
2
8%
31-45
3
18%
8
32%
46-60
2
12%
3
12%
61-75
6
35%
3
12%
76-90

Пропущено

23
18
6 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
1
4%
4
22%
1-15
2
9%
5
28%
16-30
3
13%
2
11%
31-45
8
35%
4
22%
46-60
3
13%
2
11%
61-75
6
26%
1
6%
76-90

Забито

31
61
11 В 1-м тайме 26
20 Во 2-м тайме 35
14 Забивали первыми 14
7 Не забивали 4
2
6%
8
13%
1-15
6
19%
8
13%
16-30
3
10%
10
16%
31-45
5
16%
15
25%
46-60
6
19%
9
15%
61-75
9
29%
29%
11
18%
76-90

Пропущено

38
35
11 В 1-м тайме 20
27 Во 2-м тайме 15
14 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 20
1
3%
4
11%
1-15
4
11%
9
26%
16-30
6
16%
7
20%
31-45
13
34%
7
20%
46-60
4
11%
4
11%
61-75
10
26%
4
11%
76-90

Результаты последних матчей

Веен Висбаден
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ганза - Веен Висбаден 3:1 Веен Висбаден - Оснабрюк 0:1 Веен Висбаден - Вальдхоф 3:1 Гамбург - Веен Висбаден 3:0
Веен Висбаден - Ганновер 96 1:1 Эльвeрсберг - Веен Висбаден 0:3 Веен Висбаден - Шотт Майнц 3:0 Веен Висбаден - Падерборн 1:2 Шальке 04 - Веен Висбаден 1:0 Веен Висбаден - Нюрнберг 1:1 Карлсруэ - Веен Висбаден 2:2 Веен Висбаден - Герта 3:1 Магдебург - Веен Висбаден 1:0 Веен Висбаден - Сент-Трейден 2:2 Веен Висбаден - Зандхаузен 2:1 Санкт-Паули - Веен Висбаден 1:1 Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 1:3 Хольштайн Киль - Веен Висбаден 3:2 Гройтер Фюрт - Веен Висбаден 2:0 Веен Висбаден - Шотт Майнц 6:2
Фортуна
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Фортуна - Айнтрахт Бр 2:0 Байер Л - Фортуна 4:0 Кайзерслаутерн - Фортуна 1:3 Фортуна - Алмере Сити 0:2
Оснабрюк - Фортуна 0:4 Фортуна - Гамбург 2:0 Ганновер 96 - Фортуна 2:2 Фортуна - Ганза 2:0 Карлсруэ - Фортуна 2:2 Фортуна - Эльвeрсберг 1:1 Падерборн - Фортуна 4:3 Санкт-Паули - Фортуна 2:2 Фортуна - Санкт-Паули 1:2 Герта - Фортуна 2:2 Арминия - Фортуна 2:2 Дордрехт - Фортуна 2:6 НЕК Неймеген - Фортуна 2:0 Магдебург - Фортуна 2:3 Фортуна - Хольштайн Киль 0:1 Магдебург - Фортуна 1:2

Результаты матчей

Веен Висбаден
Фортуна

Точный счет

1:1
5 раз 38%
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 69%
0
2 раза 15%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
7 раз 50%
2
3 раза 21%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

2:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:2
3 раза 21%
0:5
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
2 раза 14%
5
2 раза 14%

Точный счет

1:1
6 раз 21%
1:0
4 раза 14%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:5
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
14 раз 50%
0
7 раз 25%
2
4 раза 14%
3
3 раза 11%
1
7 раз 25%
2
6 раз 21%
3
5 раз 18%
0
4 раза 14%
4
3 раза 11%
5
3 раза 11%

Тоталы голов в матче

Веен Висбаден
Фортуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
13
1
2
11
1.5
6
8
1
12
2.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
11
3
5
10
1.5
11
3
2
13
2.5
8
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
7
0.5
Больше Меньше
24
4
7
21
1.5
17
11
3
25
2.5
11
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 28 16 9 3 51 - 28 57
2.
Хольштайн Киль
 0:0 29 17 5 7 55 - 34 56
3.
Фортуна
 0:0 29 14 8 7 61 - 35 50
4.
Гамбург
 28 14 6 8 53 - 39 48
5.
Ганновер 96
 28 11 11 6 51 - 36 44
6.
Герта
 29 12 8 9 60 - 48 44
7.
Карлсруэ
 0:0 29 11 10 8 57 - 42 43
8.
Гройтер Фюрт
 29 12 6 11 40 - 42 42
9.
Падерборн
 0:0 29 11 7 11 43 - 48 40
10.
Нюрнберг
 28 10 7 11 38 - 52 37
11.
Эльвeрсберг
 28 10 6 12 39 - 48 36
12.
Шальке 04
 28 9 5 14 43 - 55 32
13.
Магдебург
 28 8 8 12 38 - 44 32
14.
Веен Висбаден
 0:0 29 8 8 13 31 - 38 32
15.
Ганза
 29 9 4 16 27 - 48 31
16.
Айнтрахт Бр
 28 9 3 16 30 - 41 30
17.
Кайзерслаутерн
 29 8 5 16 45 - 58 29
18.
Оснабрюк
 0:0 29 5 10 14 27 - 53 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 14 9 5 0 28 - 10 32
2.
Гамбург
 14 10 0 4 31 - 17 30
3.
Гройтер Фюрт
 15 9 3 3 28 - 17 30
4.
Карлсруэ
 0:0 15 8 5 2 36 - 19 29
5.
Ганновер 96
 14 7 6 1 30 - 14 27
6.
Хольштайн Киль
 0:0 15 8 2 5 27 - 22 26
7.
Герта
 15 7 5 3 39 - 20 26
8.
Фортуна
 0:0 14 7 3 4 25 - 18 24
9.
Шальке 04
 14 7 3 4 26 - 19 24
10.
Магдебург
 14 6 3 5 24 - 20 21
11.
Айнтрахт Бр
 14 6 3 5 20 - 17 21
12.
Ганза
 14 6 2 6 18 - 21 20
13.
Кайзерслаутерн
 14 6 1 7 26 - 29 19
14.
Нюрнберг
 14 5 4 5 18 - 24 19
15.
Падерборн
 0:0 15 5 4 6 21 - 23 19
16.
Эльвeрсберг
 14 5 3 6 18 - 22 18
17.
Веен Висбаден
 0:0 14 4 6 4 14 - 15 18
18.
Оснабрюк
 0:0 14 3 5 6 13 - 20 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 0:0 14 9 3 2 28 - 12 30
2.
Фортуна
 0:0 15 7 5 3 36 - 17 26
3.
Санкт-Паули
 14 7 4 3 23 - 18 25
4.
Падерборн
 0:0 14 6 3 5 22 - 25 21
5.
Эльвeрсберг
 14 5 3 6 21 - 26 18
6.
Герта
 14 5 3 6 21 - 28 18
7.
Нюрнберг
 14 5 3 6 20 - 28 18
8.
Гамбург
 14 4 6 4 22 - 22 18
9.
Ганновер 96
 14 4 5 5 21 - 22 17
10.
Карлсруэ
 0:0 14 3 5 6 21 - 23 14
11.
Веен Висбаден
 0:0 15 4 2 9 17 - 23 14
12.
Гройтер Фюрт
 14 3 3 8 12 - 25 12
13.
Магдебург
 14 2 5 7 14 - 24 11
14.
Ганза
 15 3 2 10 9 - 27 11
15.
Оснабрюк
 0:0 15 2 5 8 14 - 33 11
16.
Кайзерслаутерн
 15 2 4 9 19 - 29 10
17.
Айнтрахт Бр
 14 3 0 11 10 - 24 9
18.
Шальке 04
 14 2 2 10 17 - 36 8
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 19 (4)
Фортуна Цолис Христос 18 (6)
Гамбург Глацель Роберт 16 (5)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 16
Санкт-Паули Хартель Марсель 15 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 10
Оснабрюк Кюизанс Микаэль 2 7
Оснабрюк Dave Gnaase 10
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 8
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 6
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Веен Висбаден
Ничья
Фортуна
3.75
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3.90
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1.93
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