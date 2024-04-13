Тур: 29. Стадион: Брита-Арена.
0:0
Первый тайм: 5'
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
25 Владение мячом, % 75
29
Гюнтер
Лассе
20
Hyun-ju
Lee
18
Пртайин
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Гюнтер ЛассеЗащитник
-
20 Hyun-ju LeeПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Пртайин ИванНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Чатич АмарЗащитник
- Защитник
-
30 Фроэзе КианзПолузащитник
-
21 Каде ЮлиусПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Айдэйл ДжонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Каучинский Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Обердорф ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Нимиц ЙонаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тьоне Даниэль
История личных встреч
Веен Висбаден
Фортуна
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Бомбардиры внутри турнира
Веен Висбаден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пртайин Иван
|10 (1)
|0.34
|Hyun-ju Lee
|4
|0.14
|Гоппел Теймен
|3
|0.1
|Ковачевич Франко
|3
|0.1
|Айдэйл Джон
|3 (1)
|0.1
|Вукотич Александар
|2
|0.07
|Хессер Робин
|1
|0.03
|Гюнтер Лассе
|1
|0.03
|Бэтцнер Ник
|1
|0.03
|Фроэзе Кианз
|1
|0.03
|Райнталер Макс
|1
|0.03
|Чатич Амар
|1
|0.03
|Якобсен Бьярке
|0
|0
|Фехнер Джино
|0
|0
|Карстенс Флориан
|0
|0
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цолис Христос
|18 (4)
|0.62
|Вермейж Винсент
|9 (1)
|0.31
|Танака Ао
|6
|0.21
|Клаус Феликс
|6
|0.21
|Энгельхардт Янник
|3
|0.1
|Нимиц Йона
|3
|0.1
|Аппелькамп Синта
|2
|0.07
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|2
|0.07
|Де Вейс Йорди
|2
|0.07
|Мустафа Сулиман
|2
|0.07
|Циммерман Маттиас
|1
|0.03
|Ястржембски Деннис
|1
|0.03
|Сиберт Джамиль
|1
|0.03
|Гинчек Даниэль
|1
|0.03
|Хоффманн Андре
|1
|0.03
|Учино Такаси
|1
|0.03
|Ийоха Эммануэль
|1
|0.03
|Николя Гавори
|0
|0
|Дафернер Кристоф
|0
|0
|Обердорф Тим
|0
|0
Карточки
Веен Висбаден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вукотич Александар
|8
|1
|Анга-Лётшер Мартин
|6
|1
|Фехнер Джино
|7
|0
|Матисен Маркус
|6
|0
|Пртайин Иван
|5
|0
|Карстенс Флориан
|5
|0
|Чатич Амар
|2
|1
|Hyun-ju Lee
|2
|1
|Мокенхаупт Саша
|3
|0
|Фроэзе Кианз
|3
|0
|Гоппел Теймен
|3
|0
|Якобсен Бьярке
|1
|1
|Штритцель Флориан
|2
|0
|Хессер Робин
|2
|0
|Бэтцнер Ник
|2
|0
|Гюнтер Лассе
|2
|0
|Райнталер Макс
|1
|0
|Рибле Нико
|1
|0
|Ковачевич Франко
|1
|0
|Беннеттс Кинан
|1
|0
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энгельхардт Янник
|8
|0
|Де Вейс Йорди
|5
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|5
|0
|Клаус Феликс
|4
|0
|Вермейж Винсент
|4
|0
|Ийоха Эммануэль
|4
|0
|Цолис Христос
|4
|0
|Сиберт Джамиль
|4
|0
|Учино Такаси
|3
|0
|Николя Гавори
|3
|0
|Циммерман Маттиас
|1
|1
|Зоботка Марсель
|2
|0
|Ястржембски Деннис
|2
|0
|Танака Ао
|2
|0
|Кастенмайер Флориан
|2
|0
|Нимиц Йона
|2
|0
|Daniel Thioune
|1
|0
|Гинчек Даниэль
|1
|0
|Хоффманн Андре
|1
|0
|Обердорф Тим
|1
|0
|Мустафа Сулиман
|1
|0
|Куарши Джошуа
|1
|0
Результаты матчей
Веен Висбаден
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Фортуна
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
7
9
Веен Висбаден
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
7% (1)
33% (5)
Фортуна
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
7% (1)
29% (4)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
19
8
Упущенные победы
12
22
Веен Висбаден
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (9)
39% (11)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
21% (6)
32% (9)
Фортуна
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
46% (13)
21% (6)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
18% (5)
43% (12)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
21
13
Упущенные победы
19
31
Голы по времени матча
Забито
14
36
5 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 7
17 Не забивали 17
0
0%
5
14%
1-15
4
29%
2
6%
16-30
1
7%
8
22%
31-45
2
14%
7
19%
46-60
4
29%
6
17%
61-75
3
21%
8
22%
76-90
Пропущено
15
17
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
4
24%
16-30
3
20%
5
29%
29%
31-45
5
33%
3
18%
46-60
1
7%
2
12%
61-75
4
27%
3
18%
76-90
Забито
17
25
6 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
18 Не забивали 15
2
12%
3
12%
1-15
2
12%
6
24%
16-30
2
12%
2
8%
31-45
3
18%
8
32%
46-60
2
12%
3
12%
61-75
6
35%
3
12%
76-90
Пропущено
23
18
6 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
1
4%
4
22%
1-15
2
9%
5
28%
16-30
3
13%
2
11%
31-45
8
35%
4
22%
46-60
3
13%
2
11%
61-75
6
26%
1
6%
76-90
Забито
31
61
11 В 1-м тайме 26
20 Во 2-м тайме 35
14 Забивали первыми 14
7 Не забивали 4
2
6%
8
13%
1-15
6
19%
8
13%
16-30
3
10%
10
16%
31-45
5
16%
15
25%
46-60
6
19%
9
15%
61-75
9
29%
29%
11
18%
76-90
Пропущено
38
35
11 В 1-м тайме 20
27 Во 2-м тайме 15
14 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 20
1
3%
4
11%
1-15
4
11%
9
26%
16-30
6
16%
7
20%
31-45
13
34%
7
20%
46-60
4
11%
4
11%
61-75
10
26%
4
11%
76-90
Результаты последних матчей
Веен Висбаден
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ганза - Веен Висбаден 3:1 Веен Висбаден - Оснабрюк 0:1 Веен Висбаден - Вальдхоф 3:1 Гамбург - Веен Висбаден 3:0
Веен Висбаден - Ганновер 96 1:1 Эльвeрсберг - Веен Висбаден 0:3 Веен Висбаден - Шотт Майнц 3:0 Веен Висбаден - Падерборн 1:2 Шальке 04 - Веен Висбаден 1:0 Веен Висбаден - Нюрнберг 1:1 Карлсруэ - Веен Висбаден 2:2 Веен Висбаден - Герта 3:1 Магдебург - Веен Висбаден 1:0 Веен Висбаден - Сент-Трейден 2:2 Веен Висбаден - Зандхаузен 2:1 Санкт-Паули - Веен Висбаден 1:1 Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 1:3 Хольштайн Киль - Веен Висбаден 3:2 Гройтер Фюрт - Веен Висбаден 2:0 Веен Висбаден - Шотт Майнц 6:2
Фортуна
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Фортуна - Айнтрахт Бр 2:0 Байер Л - Фортуна 4:0 Кайзерслаутерн - Фортуна 1:3 Фортуна - Алмере Сити 0:2
Оснабрюк - Фортуна 0:4 Фортуна - Гамбург 2:0 Ганновер 96 - Фортуна 2:2 Фортуна - Ганза 2:0 Карлсруэ - Фортуна 2:2 Фортуна - Эльвeрсберг 1:1 Падерборн - Фортуна 4:3 Санкт-Паули - Фортуна 2:2 Фортуна - Санкт-Паули 1:2 Герта - Фортуна 2:2 Арминия - Фортуна 2:2 Дордрехт - Фортуна 2:6 НЕК Неймеген - Фортуна 2:0 Магдебург - Фортуна 2:3 Фортуна - Хольштайн Киль 0:1 Магдебург - Фортуна 1:2
Результаты матчей
Веен Висбаден
Фортуна
Точный счет
1:1
5 раз 38%
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 69%
0
2 раза 15%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
7 раз 50%
2
3 раза 21%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
2:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:2
3 раза 21%
0:5
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
2 раза 14%
5
2 раза 14%
Точный счет
1:1
6 раз 21%
1:0
4 раза 14%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:5
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
14 раз 50%
0
7 раз 25%
2
4 раза 14%
3
3 раза 11%
1
7 раз 25%
2
6 раз 21%
3
5 раз 18%
0
4 раза 14%
4
3 раза 11%
5
3 раза 11%
Тоталы голов в матче
Веен Висбаден
Фортуна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
131
211
68
112
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
113
510
113
213
86
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
217
Больше Меньше
244
721
1711
325
1117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|16
|9
|3
|51 - 28
|57
|2.
|0:0
|29
|17
|5
|7
|55 - 34
|56
|3.
|0:0
|29
|14
|8
|7
|61 - 35
|50
|4.
|28
|14
|6
|8
|53 - 39
|48
|5.
|28
|11
|11
|6
|51 - 36
|44
|6.
|29
|12
|8
|9
|60 - 48
|44
|7.
|0:0
|29
|11
|10
|8
|57 - 42
|43
|8.
|29
|12
|6
|11
|40 - 42
|42
|9.
|0:0
|29
|11
|7
|11
|43 - 48
|40
|10.
|28
|10
|7
|11
|38 - 52
|37
|11.
|28
|10
|6
|12
|39 - 48
|36
|12.
|28
|9
|5
|14
|43 - 55
|32
|13.
|28
|8
|8
|12
|38 - 44
|32
|14.
|0:0
|29
|8
|8
|13
|31 - 38
|32
|15.
|29
|9
|4
|16
|27 - 48
|31
|16.
|28
|9
|3
|16
|30 - 41
|30
|17.
|29
|8
|5
|16
|45 - 58
|29
|18.
|0:0
|29
|5
|10
|14
|27 - 53
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|5
|0
|28 - 10
|32
|2.
|14
|10
|0
|4
|31 - 17
|30
|3.
|15
|9
|3
|3
|28 - 17
|30
|4.
|0:0
|15
|8
|5
|2
|36 - 19
|29
|5.
|14
|7
|6
|1
|30 - 14
|27
|6.
|0:0
|15
|8
|2
|5
|27 - 22
|26
|7.
|15
|7
|5
|3
|39 - 20
|26
|8.
|0:0
|14
|7
|3
|4
|25 - 18
|24
|9.
|14
|7
|3
|4
|26 - 19
|24
|10.
|14
|6
|3
|5
|24 - 20
|21
|11.
|14
|6
|3
|5
|20 - 17
|21
|12.
|14
|6
|2
|6
|18 - 21
|20
|13.
|14
|6
|1
|7
|26 - 29
|19
|14.
|14
|5
|4
|5
|18 - 24
|19
|15.
|0:0
|15
|5
|4
|6
|21 - 23
|19
|16.
|14
|5
|3
|6
|18 - 22
|18
|17.
|0:0
|14
|4
|6
|4
|14 - 15
|18
|18.
|0:0
|14
|3
|5
|6
|13 - 20
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|14
|9
|3
|2
|28 - 12
|30
|2.
|0:0
|15
|7
|5
|3
|36 - 17
|26
|3.
|14
|7
|4
|3
|23 - 18
|25
|4.
|0:0
|14
|6
|3
|5
|22 - 25
|21
|5.
|14
|5
|3
|6
|21 - 26
|18
|6.
|14
|5
|3
|6
|21 - 28
|18
|7.
|14
|5
|3
|6
|20 - 28
|18
|8.
|14
|4
|6
|4
|22 - 22
|18
|9.
|14
|4
|5
|5
|21 - 22
|17
|10.
|0:0
|14
|3
|5
|6
|21 - 23
|14
|11.
|0:0
|15
|4
|2
|9
|17 - 23
|14
|12.
|14
|3
|3
|8
|12 - 25
|12
|13.
|14
|2
|5
|7
|14 - 24
|11
|14.
|15
|3
|2
|10
|9 - 27
|11
|15.
|0:0
|15
|2
|5
|8
|14 - 33
|11
|16.
|15
|2
|4
|9
|19 - 29
|10
|17.
|14
|3
|0
|11
|10 - 24
|9
|18.
|14
|2
|2
|10
|17 - 36
|8
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|19 (4)
|Фортуна
|Цолис Христос
|18 (6)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|16 (5)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|16
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|15 (10)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 10
|Оснабрюк
|Кюизанс Микаэль
|2 7
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|10
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 8
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 6