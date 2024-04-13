Тур: 29. Стадион: Брита-Арена.
0:2
Конец матча
0'
0:1
13' ГолАппелькамп Синта
15' Желтая карточкаЦиммерман Маттиас
26' Желтая карточкаЦолис Христос
35' Красная карточкаHyun-ju Lee
37' Желтая карточкаMarkus Kauczinski
0:2
64' ГолЙоханнессон Исак-Бергманн
66' Желтая карточкаВукотич Александар
70' Желтая карточкаПртайин Иван
90'+4
Ход матча
13'
26'
35'
64'
70'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 7
-
1 Удары в створ 4
-
2 Угловые 6
-
1 Офсайды 4
-
6 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
495 Количество передач 621
-
45 Владение мячом, % 55
29
Гюнтер
Лассе
20
Hyun-ju
Lee
18
Пртайин
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Гюнтер ЛассеЗащитник
-
20 Hyun-ju LeeПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Пртайин ИванНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Чатич АмарЗащитник
- Защитник
-
30 Фроэзе КианзПолузащитник
-
21 Каде ЮлиусПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Айдэйл ДжонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Каучинский Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Обердорф ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Нимиц ЙонаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тьоне Даниэль
История личных встреч
Веен Висбаден
Фортуна
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Бомбардиры внутри турнира
Веен Висбаден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пртайин Иван
|10 (1)
|0.34
|Hyun-ju Lee
|4
|0.14
|Гоппел Теймен
|3
|0.1
|Ковачевич Франко
|3
|0.1
|Айдэйл Джон
|3 (1)
|0.1
|Вукотич Александар
|2
|0.07
|Хессер Робин
|1
|0.03
|Гюнтер Лассе
|1
|0.03
|Бэтцнер Ник
|1
|0.03
|Фроэзе Кианз
|1
|0.03
|Райнталер Макс
|1
|0.03
|Чатич Амар
|1
|0.03
|Якобсен Бьярке
|0
|0
|Фехнер Джино
|0
|0
|Карстенс Флориан
|0
|0
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цолис Христос
|18 (4)
|0.62
|Вермейж Винсент
|9 (1)
|0.31
|Танака Ао
|6
|0.21
|Клаус Феликс
|6
|0.21
|Аппелькамп Синта
|3
|0.1
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3
|0.1
|Энгельхардт Янник
|3
|0.1
|Нимиц Йона
|3
|0.1
|Де Вейс Йорди
|2
|0.07
|Мустафа Сулиман
|2
|0.07
|Циммерман Маттиас
|1
|0.03
|Ястржембски Деннис
|1
|0.03
|Сиберт Джамиль
|1
|0.03
|Гинчек Даниэль
|1
|0.03
|Хоффманн Андре
|1
|0.03
|Учино Такаси
|1
|0.03
|Ийоха Эммануэль
|1
|0.03
|Николя Гавори
|0
|0
|Дафернер Кристоф
|0
|0
|Обердорф Тим
|0
|0
Карточки
Веен Висбаден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вукотич Александар
|9
|1
|Анга-Лётшер Мартин
|6
|1
|Фехнер Джино
|7
|0
|Матисен Маркус
|6
|0
|Пртайин Иван
|6
|0
|Hyun-ju Lee
|2
|2
|Карстенс Флориан
|5
|0
|Чатич Амар
|2
|1
|Мокенхаупт Саша
|3
|0
|Фроэзе Кианз
|3
|0
|Гоппел Теймен
|3
|0
|Якобсен Бьярке
|1
|1
|Штритцель Флориан
|2
|0
|Хессер Робин
|2
|0
|Бэтцнер Ник
|2
|0
|Гюнтер Лассе
|2
|0
|Райнталер Макс
|1
|0
|Рибле Нико
|1
|0
|Ковачевич Франко
|1
|0
|Беннеттс Кинан
|1
|0
|Markus Kauczinski
|1
|0
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энгельхардт Янник
|8
|0
|Де Вейс Йорди
|5
|0
|Цолис Христос
|5
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|5
|0
|Клаус Феликс
|4
|0
|Вермейж Винсент
|4
|0
|Ийоха Эммануэль
|4
|0
|Сиберт Джамиль
|4
|0
|Циммерман Маттиас
|2
|1
|Учино Такаси
|3
|0
|Николя Гавори
|3
|0
|Зоботка Марсель
|2
|0
|Ястржембски Деннис
|2
|0
|Танака Ао
|2
|0
|Кастенмайер Флориан
|2
|0
|Нимиц Йона
|2
|0
|Daniel Thioune
|1
|0
|Гинчек Даниэль
|1
|0
|Хоффманн Андре
|1
|0
|Обердорф Тим
|1
|0
|Мустафа Сулиман
|1
|0
|Куарши Джошуа
|1
|0
Результаты матчей
Веен Висбаден
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Фортуна
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
7
9
Веен Висбаден
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
7% (1)
33% (5)
Фортуна
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
7% (1)
27% (4)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
19
8
Упущенные победы
12
22
Веен Висбаден
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (9)
38% (11)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
21% (6)
34% (10)
Фортуна
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
48% (14)
21% (6)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
17% (5)
41% (12)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
21
13
Упущенные победы
19
31
Голы по времени матча
Забито
14
38
5 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 8
18 Не забивали 17
0
0%
6
16%
1-15
4
29%
2
5%
16-30
1
7%
8
21%
31-45
2
14%
7
18%
46-60
4
29%
7
18%
61-75
3
21%
8
21%
76-90
Пропущено
17
17
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
1
6%
0
0%
1-15
2
12%
4
24%
16-30
3
18%
5
29%
29%
31-45
5
29%
29%
3
18%
46-60
2
12%
2
12%
61-75
4
24%
3
18%
76-90
Забито
17
25
6 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
19 Не забивали 16
2
12%
3
12%
1-15
2
12%
6
24%
16-30
2
12%
2
8%
31-45
3
18%
8
32%
46-60
2
12%
3
12%
61-75
6
35%
3
12%
76-90
Пропущено
23
18
6 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
1
4%
4
22%
1-15
2
9%
5
28%
16-30
3
13%
2
11%
31-45
8
35%
4
22%
46-60
3
13%
2
11%
61-75
6
26%
1
6%
76-90
Забито
31
63
11 В 1-м тайме 27
20 Во 2-м тайме 36
14 Забивали первыми 15
8 Не забивали 4
2
6%
9
14%
1-15
6
19%
8
13%
16-30
3
10%
10
16%
31-45
5
16%
15
24%
46-60
6
19%
10
16%
61-75
9
29%
29%
11
17%
76-90
Пропущено
40
35
12 В 1-м тайме 20
28 Во 2-м тайме 15
15 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 20
2
5%
4
11%
1-15
4
10%
9
26%
16-30
6
15%
7
20%
31-45
13
33%
7
20%
46-60
5
13%
4
11%
61-75
10
25%
4
11%
76-90
Результаты последних матчей
Веен Висбаден
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ганза - Веен Висбаден 3:1 Веен Висбаден - Оснабрюк 0:1 Веен Висбаден - Вальдхоф 3:1 Гамбург - Веен Висбаден 3:0
Веен Висбаден - Ганновер 96 1:1 Эльвeрсберг - Веен Висбаден 0:3 Веен Висбаден - Шотт Майнц 3:0 Веен Висбаден - Падерборн 1:2 Шальке 04 - Веен Висбаден 1:0 Веен Висбаден - Нюрнберг 1:1 Карлсруэ - Веен Висбаден 2:2 Веен Висбаден - Герта 3:1 Магдебург - Веен Висбаден 1:0 Веен Висбаден - Сент-Трейден 2:2 Веен Висбаден - Зандхаузен 2:1 Санкт-Паули - Веен Висбаден 1:1 Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 1:3 Хольштайн Киль - Веен Висбаден 3:2 Гройтер Фюрт - Веен Висбаден 2:0 Веен Висбаден - Шотт Майнц 6:2
Фортуна
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Фортуна - Айнтрахт Бр 2:0 Байер Л - Фортуна 4:0 Кайзерслаутерн - Фортуна 1:3 Фортуна - Алмере Сити 0:2
Оснабрюк - Фортуна 0:4 Фортуна - Гамбург 2:0 Ганновер 96 - Фортуна 2:2 Фортуна - Ганза 2:0 Карлсруэ - Фортуна 2:2 Фортуна - Эльвeрсберг 1:1 Падерборн - Фортуна 4:3 Санкт-Паули - Фортуна 2:2 Фортуна - Санкт-Паули 1:2 Герта - Фортуна 2:2 Арминия - Фортуна 2:2 Дордрехт - Фортуна 2:6 НЕК Неймеген - Фортуна 2:0 Магдебург - Фортуна 2:3 Фортуна - Хольштайн Киль 0:1 Магдебург - Фортуна 1:2
Результаты матчей
Веен Висбаден
Фортуна
Точный счет
1:1
5 раз 36%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 64%
0
3 раза 21%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
7 раз 50%
2
3 раза 21%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
2:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:2
3 раза 20%
0:5
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
3
4 раза 27%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
4
2 раза 13%
5
2 раза 13%
Точный счет
1:1
6 раз 21%
1:0
4 раза 14%
0:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:5
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 48%
0
8 раз 28%
2
4 раза 14%
3
3 раза 10%
1
7 раз 24%
2
7 раз 24%
3
5 раз 17%
0
4 раза 14%
4
3 раза 10%
5
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Веен Висбаден
Фортуна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
131
212
68
113
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
123
510
123
213
87
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
218
Больше Меньше
254
722
1811
326
1118
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|19 (4)
|Фортуна
|Цолис Христос
|18 (6)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|16 (5)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|16
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|15 (10)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 10
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|11
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 9
|Оснабрюк
|Кюизанс Микаэль
|2 7
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 6