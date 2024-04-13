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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 29. Стадион: .
Падерборн
1:1
Перерыв
Карлсруэ
0'
1:0
21' Гол
Sirlord Conteh
1:1
26' Гол
Матанович Игорь
28' Желтая карточка
Marco Pledl
45' Желтая карточка
Небель Пауль

Ход матча

21'
Sirlord Conteh
1:0
21'
 
Брозински Даниэль
Херольд Дэвид
26'
1:1
Матанович Игорь
28'
Marco Pledl
 
45'
 
Небель Пауль

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Лучшие коэффициенты
Падерборн
Ничья
Карлсруэ
3.65
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3.74
3.10
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Все Коэффициенты
1
Бувинк
Пелле
33
Marcel
Hoffmeier
16
Муслиу
Визар
4
Calvin
Brackelmann
32
Аарон
Зентер
11
Sirlord
Conteh
45
Marco
Pledl
23
Обермайр
Рафаэль
7
Бильбия
Филип
39
Гримальди
Адриано
10
Костонс
Кун
23
Древес
Патрик
2
Юнг
Себастьян
22
Кобальд
Кристоф
4
Байфус
Марцель
20
Херольд
Дэвид
6
Йенсен
Леон
8
Гондорф
Жером
15
Бурнич
Дженис
26
Небель
Пауль
10
Ванитцек
Марвин
9
Матанович
Игорь
Падерборн
4-4-2
Карлсруэ
4-2-3-1

История личных встреч

Падерборн
Карлсруэ

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.5%
53.8%
7.7%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед

20 матчей

55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

Б2
0:3
Б2
0:1
Б2
5:0
Б2
2:2
Б2
2:4
Б2
2:2
Б2
1:0
Б3
0:0
Б3
0:2
Б2
0:0
Б2
2:0
Б2
4:0
Б2
1:0
Б2
2:0
Б2
2:1
Б2
3:0
Б2
2:1
Б2
1:2
Б2
2:0
ТМС
1:5

Голы

Всего голов

19
16

Голов в среднем за матч

2.11
1.45

Среднее время на гол

42
61

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

1.18
0.78

Среднее время на гол

76
115

Всего голов

32
23

Голов в среднем за матч

1.6
1.15

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18

Среднее время на гол

56
78

Бомбардиры внутри турнира

Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муслия Флоран 7 (1) 0.24
Гримальди Адриано 6 0.21
Бильбия Филип 5 0.17
Обермайр Рафаэль 3 0.1
Платте Феликс 3 0.1
Клаас Себастьян 3 0.1
Кинсомби Давид 3 (2) 0.1
Sirlord Conteh 2 0.07
Костонс Кун 2 0.07
Муслиу Визар 2 0.07
Mattes Hansen 2 0.07
Лайпертц Роберт 1 0.03
Аарон Зентер 1 0.03
Kai Klefisch 1 0.03
Niclas Nadj 1 0.03
Ilyas Ansah 1 0.03
Хеуэр Яннис 1 0.03
Крузе Макс 0 0
Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матанович Игорь 12 0.41
Зивзивадзе Буду 10 0.34
Ванитцек Марвин 8 (2) 0.28
Шлойзенер Фабиан 7 0.24
Небель Пауль 4 0.14
Штиндль Ларс 3 0.1
Йенсен Леон 2 0.07
Франке Марсель 2 0.07
Бурнич Дженис 2 0.07
Гондорф Жером 1 0.03
Херольд Дэвид 1 0.03
Бормут Робин 1 0.03
Кобальд Кристоф 1 0.03
Байфус Марцель 1 0.03
Юнг Себастьян 0 0
Хайзе Филип 0 0
Тиеде Марко 0 0

Карточки

Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kai Klefisch 6 1
Гримальди Адриано 5 1
Бильбия Филип 3 1
Клаас Себастьян 4 0
Хеуэр Яннис 4 0
Кинсомби Давид 3 0
Обермайр Рафаэль 3 0
Муслия Флоран 3 0
Муслиу Визар 1 1
Marcel Hoffmeier 2 0
Laurin Curda 2 0
Mattes Hansen 2 0
Ilyas Ansah 2 0
Martin Ens 0 1
Шустер Марко 1 0
Платте Феликс 1 0
Tobias Mueller 1 0
Костонс Кун 1 0
Бувинк Пелле 1 0
Marco Pledl 1 0
Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йенсен Леон 7 0
Небель Пауль 6 0
Франке Марсель 5 0
Ванитцек Марвин 5 0
Бурнич Дженис 5 0
Гондорф Жером 4 0
Юнг Себастьян 3 0
Хайзе Филип 3 0
Бормут Робин 3 0
Штиндль Ларс 2 0
Шлойзенер Фабиан 2 0
Рапп Николай 2 0
Тиеде Марко 1 0
Древес Патрик 1 0
Зивзивадзе Буду 1 0
Байфус Марцель 1 0
Матанович Игорь 1 0

Результаты матчей

Падерборн
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Карлсруэ
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

8
9
Падерборн
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Карлсруэ
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

16
5

Упущенные победы

18
35
Падерборн
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (9)
39% (11)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
25% (7)
43% (12)
Карлсруэ
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
29% (8)
32% (9)
39% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
21% (6)
57% (16)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

21
10

Упущенные победы

26
44

Голы по времени матча

Забито

21
20
7 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
17 Не забивали 19
1
5%
6
30%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
3
14%
3
15%
31-45
5
24%
5
25%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
5
24%
5
25%
76-90

Пропущено

23
24
8 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
1
4%
7
29%
29%
1-15
3
13%
2
8%
16-30
4
17%
4
17%
31-45
6
26%
3
13%
46-60
1
4%
5
21%
61-75
8
35%
3
13%
76-90

Забито

22
35
9 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 10
16 Не забивали 15
3
14%
7
20%
1-15
4
18%
4
11%
16-30
2
9%
6
17%
31-45
4
18%
6
17%
46-60
4
18%
4
11%
61-75
5
23%
8
23%
76-90

Пропущено

25
20
13 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 12
3
12%
1
5%
1-15
1
4%
6
30%
16-30
9
36%
3
15%
31-45
7
28%
2
10%
46-60
2
8%
7
35%
61-75
3
12%
1
5%
76-90

Забито

43
55
16 В 1-м тайме 27
27 Во 2-м тайме 28
13 Забивали первыми 16
5 Не забивали 6
4
9%
13
24%
1-15
7
16%
5
9%
16-30
5
12%
9
16%
31-45
9
21%
11
20%
46-60
8
19%
4
7%
61-75
10
23%
13
24%
76-90

Пропущено

48
44
21 В 1-м тайме 23
27 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 11
23 Не пропускали 23
4
8%
8
18%
1-15
4
8%
8
18%
16-30
13
27%
7
16%
31-45
13
27%
5
11%
46-60
3
6%
12
27%
61-75
11
23%
4
9%
76-90

Результаты последних матчей

Падерборн
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Падерборн - Герта 2:3 Санкт-Паули - Падерборн 2:1 Падерборн - Айнтрахт Бр 1:2 Шальке 04 - Падерборн 3:3
Падерборн - Магдебург 0:0 Веен Висбаден - Падерборн 1:2 Падерборн - Хольштайн Киль 0:4 Кайзерслаутерн - Падерборн 1:2 Падерборн - Фортуна 4:3 Оснабрюк - Падерборн 0:0 Падерборн - Гройтер Фюрт 0:1 Падерборн - Пройссен Мюнстер 6:1 Генк - Падерборн 1:2 Хайденхайм - Падерборн 2:0 Падерборн - Ганза 3:0 Гамбург - Падерборн 1:2 Байер Л - Падерборн 3:1 Падерборн - Ганновер 96 1:0 Эльвeрсберг - Падерборн 4:1 Падерборн - Нюрнберг 1:3
Карлсруэ
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Карлсруэ - Санкт-Паули 2:1 Шальке 04 - Карлсруэ 0:0 Хайденхайм - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Магдебург 7:0
Хольштайн Киль - Карлсруэ 1:0 Карлсруэ - Гройтер Фюрт 4:0 Кайзерслаутерн - Карлсруэ 0:4 Карлсруэ - Киккерс Оффенбах 1:5 Карлсруэ - Фортуна 2:2 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 2:0 Карлсруэ - Веен Висбаден 2:2 Гамбург - Карлсруэ 3:4 Карлсруэ - Оснабрюк 2:1 Карлсруэ - Нюрнберг 3:1 Карлсруэ - Люцерн 3:1 Карлсруэ - Ульм 1846 4:0 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Ганза 2:2 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1

Результаты матчей

Падерборн
Карлсруэ

Точный счет

1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
2:2
4 раза 27%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
2
7 раз 47%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
1 раз 7%
7
1 раз 7%

Точный счет

1:2
4 раза 29%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%

Точный счет

1:2
6 раз 21%
2:1
3 раза 11%
3:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
2:2
6 раз 21%
2:1
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 36%
2
7 раз 25%
0
5 раз 18%
3
5 раз 18%
4
1 раз 4%
2
9 раз 32%
0
6 раз 21%
1
4 раза 14%
3
4 раза 14%
4
4 раза 14%
7
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Падерборн
Карлсруэ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
13
2
6
8
1.5
12
3
3
11
2.5
5
10
1
13
3.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
9
4
7
7
1.5
6
7
3
11
2.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
5
0.5
Больше Меньше
22
6
13
15
1.5
18
10
6
22
2.5
9
19
1
27
3.5
5
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 2:0 29 18 4 7 57 - 34 58
2.
Санкт-Паули
 28 16 9 3 51 - 28 57
3.
Фортуна
 1:0 29 15 7 7 62 - 35 52
4.
Гамбург
 28 14 6 8 53 - 39 48
5.
Ганновер 96
 28 11 11 6 51 - 36 44
6.
Герта
 29 12 8 9 60 - 48 44
7.
Карлсруэ
 1:1 29 11 10 8 58 - 43 43
8.
Гройтер Фюрт
 29 12 6 11 40 - 42 42
9.
Падерборн
 1:1 29 11 7 11 44 - 49 40
10.
Нюрнберг
 28 10 7 11 38 - 52 37
11.
Эльвeрсберг
 28 10 6 12 39 - 48 36
12.
Шальке 04
 28 9 5 14 43 - 55 32
13.
Магдебург
 28 8 8 12 38 - 44 32
14.
Ганза
 29 9 4 16 27 - 48 31
15.
Веен Висбаден
 0:1 29 8 7 14 31 - 39 31
16.
Айнтрахт Бр
 28 9 3 16 30 - 41 30
17.
Кайзерслаутерн
 29 8 5 16 45 - 58 29
18.
Оснабрюк
 0:2 29 5 9 15 27 - 55 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 14 9 5 0 28 - 10 32
2.
Гамбург
 14 10 0 4 31 - 17 30
3.
Гройтер Фюрт
 15 9 3 3 28 - 17 30
4.
Карлсруэ
 1:1 15 8 5 2 36 - 19 29
5.
Хольштайн Киль
 2:0 15 9 1 5 29 - 22 28
6.
Ганновер 96
 14 7 6 1 30 - 14 27
7.
Герта
 15 7 5 3 39 - 20 26
8.
Фортуна
 1:0 14 7 3 4 25 - 18 24
9.
Шальке 04
 14 7 3 4 26 - 19 24
10.
Магдебург
 14 6 3 5 24 - 20 21
11.
Айнтрахт Бр
 14 6 3 5 20 - 17 21
12.
Ганза
 14 6 2 6 18 - 21 20
13.
Кайзерслаутерн
 14 6 1 7 26 - 29 19
14.
Нюрнберг
 14 5 4 5 18 - 24 19
15.
Падерборн
 1:1 15 5 4 6 22 - 24 19
16.
Эльвeрсберг
 14 5 3 6 18 - 22 18
17.
Веен Висбаден
 0:1 14 4 5 5 14 - 16 17
18.
Оснабрюк
 0:2 14 3 5 6 13 - 20 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 2:0 14 9 3 2 28 - 12 30
2.
Фортуна
 1:0 15 8 4 3 37 - 17 28
3.
Санкт-Паули
 14 7 4 3 23 - 18 25
4.
Падерборн
 1:1 14 6 3 5 22 - 25 21
5.
Эльвeрсберг
 14 5 3 6 21 - 26 18
6.
Герта
 14 5 3 6 21 - 28 18
7.
Нюрнберг
 14 5 3 6 20 - 28 18
8.
Гамбург
 14 4 6 4 22 - 22 18
9.
Ганновер 96
 14 4 5 5 21 - 22 17
10.
Карлсруэ
 1:1 14 3 5 6 22 - 24 14
11.
Веен Висбаден
 0:1 15 4 2 9 17 - 23 14
12.
Гройтер Фюрт
 14 3 3 8 12 - 25 12
13.
Магдебург
 14 2 5 7 14 - 24 11
14.
Ганза
 15 3 2 10 9 - 27 11
15.
Кайзерслаутерн
 15 2 4 9 19 - 29 10
16.
Оснабрюк
 0:2 15 2 4 9 14 - 35 10
17.
Айнтрахт Бр
 14 3 0 11 10 - 24 9
18.
Шальке 04
 14 2 2 10 17 - 36 8
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 19 (4)
Фортуна Цолис Христос 18 (6)
Гамбург Глацель Роберт 16 (5)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 16
Санкт-Паули Хартель Марсель 15 (10)
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Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 10
Оснабрюк Кюизанс Микаэль 2 7
Оснабрюк Dave Gnaase 10
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 8
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 6
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