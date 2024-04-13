Тур: 29. Стадион: Home Deluxe Arena.
0'
1:0
21' ГолSirlord Conteh
1:1
26' ГолМатанович Игорь
28' Желтая карточкаMarco Pledl
45' Желтая карточкаНебель Пауль
Ход матча
21'
1:0
26'
1:1
28'
45'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 4
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
16
Муслиу
Визар
32
Аарон
Зентер
45
Marco
Pledl
10
Костонс
Кун
26
Небель
Пауль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Муслиу ВизарЗащитник
- Защитник
-
32 Аарон ЗентерЗащитник
- Полузащитник
-
45 Marco PledlПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Костонс КунНападающий
- Запасные игроки
-
21 Хут ЯнникВратарь
-
24 Хеуэр ЯннисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Laurin Curda
-
29 Ilyas Ansah
-
46 Luis Engelns
-
43 Martin Ens
-
27 Kai Klefisch
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Небель ПаульПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Вейсc МаксимВратарь
-
21 Тиеде МаркоЗащитник
- Полузащитник
-
13 Штиндль ЛарсПолузащитник
-
17 Рапп НиколайПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
История личных встреч
Падерборн
Карлсруэ
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
38.5%
53.8%
7.7%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед
20 матчей
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
16
Голов в среднем за матч
2.11
1.45
Среднее время на гол
42
61
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
1.18
0.78
Среднее время на гол
76
115
Всего голов
32
23
Голов в среднем за матч
1.6
1.15
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
Среднее время на гол
56
78
Бомбардиры внутри турнира
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муслия Флоран
|7 (1)
|0.24
|Гримальди Адриано
|6
|0.21
|Бильбия Филип
|5
|0.17
|Обермайр Рафаэль
|3
|0.1
|Платте Феликс
|3
|0.1
|Клаас Себастьян
|3
|0.1
|Кинсомби Давид
|3 (2)
|0.1
|Sirlord Conteh
|2
|0.07
|Костонс Кун
|2
|0.07
|Муслиу Визар
|2
|0.07
|Mattes Hansen
|2
|0.07
|Лайпертц Роберт
|1
|0.03
|Аарон Зентер
|1
|0.03
|Kai Klefisch
|1
|0.03
|Niclas Nadj
|1
|0.03
|Ilyas Ansah
|1
|0.03
|Хеуэр Яннис
|1
|0.03
|Крузе Макс
|0
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матанович Игорь
|12
|0.41
|Зивзивадзе Буду
|10
|0.34
|Ванитцек Марвин
|8 (2)
|0.28
|Шлойзенер Фабиан
|7
|0.24
|Небель Пауль
|4
|0.14
|Штиндль Ларс
|3
|0.1
|Йенсен Леон
|2
|0.07
|Франке Марсель
|2
|0.07
|Бурнич Дженис
|2
|0.07
|Гондорф Жером
|1
|0.03
|Херольд Дэвид
|1
|0.03
|Бормут Робин
|1
|0.03
|Кобальд Кристоф
|1
|0.03
|Байфус Марцель
|1
|0.03
|Юнг Себастьян
|0
|0
|Хайзе Филип
|0
|0
|Тиеде Марко
|0
|0
Карточки
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kai Klefisch
|6
|1
|Гримальди Адриано
|5
|1
|Бильбия Филип
|3
|1
|Клаас Себастьян
|4
|0
|Хеуэр Яннис
|4
|0
|Кинсомби Давид
|3
|0
|Обермайр Рафаэль
|3
|0
|Муслия Флоран
|3
|0
|Муслиу Визар
|1
|1
|Marcel Hoffmeier
|2
|0
|Laurin Curda
|2
|0
|Mattes Hansen
|2
|0
|Ilyas Ansah
|2
|0
|Martin Ens
|0
|1
|Шустер Марко
|1
|0
|Платте Феликс
|1
|0
|Tobias Mueller
|1
|0
|Костонс Кун
|1
|0
|Бувинк Пелле
|1
|0
|Marco Pledl
|1
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йенсен Леон
|7
|0
|Небель Пауль
|6
|0
|Франке Марсель
|5
|0
|Ванитцек Марвин
|5
|0
|Бурнич Дженис
|5
|0
|Гондорф Жером
|4
|0
|Юнг Себастьян
|3
|0
|Хайзе Филип
|3
|0
|Бормут Робин
|3
|0
|Штиндль Ларс
|2
|0
|Шлойзенер Фабиан
|2
|0
|Рапп Николай
|2
|0
|Тиеде Марко
|1
|0
|Древес Патрик
|1
|0
|Зивзивадзе Буду
|1
|0
|Байфус Марцель
|1
|0
|Матанович Игорь
|1
|0
Результаты матчей
Падерборн
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Карлсруэ
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
8
9
Падерборн
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Карлсруэ
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
16
5
Упущенные победы
18
35
Падерборн
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (9)
39% (11)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
25% (7)
43% (12)
Карлсруэ
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
29% (8)
32% (9)
39% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
21% (6)
57% (16)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
21
10
Упущенные победы
26
44
Голы по времени матча
Забито
21
20
7 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
17 Не забивали 19
1
5%
6
30%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
3
14%
3
15%
31-45
5
24%
5
25%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
5
24%
5
25%
76-90
Пропущено
23
24
8 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
1
4%
7
29%
29%
1-15
3
13%
2
8%
16-30
4
17%
4
17%
31-45
6
26%
3
13%
46-60
1
4%
5
21%
61-75
8
35%
3
13%
76-90
Забито
22
35
9 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 10
16 Не забивали 15
3
14%
7
20%
1-15
4
18%
4
11%
16-30
2
9%
6
17%
31-45
4
18%
6
17%
46-60
4
18%
4
11%
61-75
5
23%
8
23%
76-90
Пропущено
25
20
13 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 12
3
12%
1
5%
1-15
1
4%
6
30%
16-30
9
36%
3
15%
31-45
7
28%
2
10%
46-60
2
8%
7
35%
61-75
3
12%
1
5%
76-90
Забито
43
55
16 В 1-м тайме 27
27 Во 2-м тайме 28
13 Забивали первыми 16
5 Не забивали 6
4
9%
13
24%
1-15
7
16%
5
9%
16-30
5
12%
9
16%
31-45
9
21%
11
20%
46-60
8
19%
4
7%
61-75
10
23%
13
24%
76-90
Пропущено
48
44
21 В 1-м тайме 23
27 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 11
23 Не пропускали 23
4
8%
8
18%
1-15
4
8%
8
18%
16-30
13
27%
7
16%
31-45
13
27%
5
11%
46-60
3
6%
12
27%
61-75
11
23%
4
9%
76-90
Результаты последних матчей
Падерборн
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Падерборн - Герта 2:3 Санкт-Паули - Падерборн 2:1 Падерборн - Айнтрахт Бр 1:2 Шальке 04 - Падерборн 3:3
Падерборн - Магдебург 0:0 Веен Висбаден - Падерборн 1:2 Падерборн - Хольштайн Киль 0:4 Кайзерслаутерн - Падерборн 1:2 Падерборн - Фортуна 4:3 Оснабрюк - Падерборн 0:0 Падерборн - Гройтер Фюрт 0:1 Падерборн - Пройссен Мюнстер 6:1 Генк - Падерборн 1:2 Хайденхайм - Падерборн 2:0 Падерборн - Ганза 3:0 Гамбург - Падерборн 1:2 Байер Л - Падерборн 3:1 Падерборн - Ганновер 96 1:0 Эльвeрсберг - Падерборн 4:1 Падерборн - Нюрнберг 1:3
Карлсруэ
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Карлсруэ - Санкт-Паули 2:1 Шальке 04 - Карлсруэ 0:0 Хайденхайм - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Магдебург 7:0
Хольштайн Киль - Карлсруэ 1:0 Карлсруэ - Гройтер Фюрт 4:0 Кайзерслаутерн - Карлсруэ 0:4 Карлсруэ - Киккерс Оффенбах 1:5 Карлсруэ - Фортуна 2:2 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 2:0 Карлсруэ - Веен Висбаден 2:2 Гамбург - Карлсруэ 3:4 Карлсруэ - Оснабрюк 2:1 Карлсруэ - Нюрнберг 3:1 Карлсруэ - Люцерн 3:1 Карлсруэ - Ульм 1846 4:0 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Ганза 2:2 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1
Результаты матчей
Падерборн
Карлсруэ
Точный счет
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
2:2
4 раза 27%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
2
7 раз 47%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
1 раз 7%
7
1 раз 7%
Точный счет
1:2
4 раза 29%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
Точный счет
1:2
6 раз 21%
2:1
3 раза 11%
3:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
2:2
6 раз 21%
2:1
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 36%
2
7 раз 25%
0
5 раз 18%
3
5 раз 18%
4
1 раз 4%
2
9 раз 32%
0
6 раз 21%
1
4 раза 14%
3
4 раза 14%
4
4 раза 14%
7
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Падерборн
Карлсруэ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
132
68
123
311
510
113
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
94
77
67
311
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
235
Больше Меньше
226
1315
1810
622
919
127
523
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|29
|18
|4
|7
|57 - 34
|58
|2.
|28
|16
|9
|3
|51 - 28
|57
|3.
|1:0
|29
|15
|7
|7
|62 - 35
|52
|4.
|28
|14
|6
|8
|53 - 39
|48
|5.
|28
|11
|11
|6
|51 - 36
|44
|6.
|29
|12
|8
|9
|60 - 48
|44
|7.
|1:1
|29
|11
|10
|8
|58 - 43
|43
|8.
|29
|12
|6
|11
|40 - 42
|42
|9.
|1:1
|29
|11
|7
|11
|44 - 49
|40
|10.
|28
|10
|7
|11
|38 - 52
|37
|11.
|28
|10
|6
|12
|39 - 48
|36
|12.
|28
|9
|5
|14
|43 - 55
|32
|13.
|28
|8
|8
|12
|38 - 44
|32
|14.
|29
|9
|4
|16
|27 - 48
|31
|15.
|0:1
|29
|8
|7
|14
|31 - 39
|31
|16.
|28
|9
|3
|16
|30 - 41
|30
|17.
|29
|8
|5
|16
|45 - 58
|29
|18.
|0:2
|29
|5
|9
|15
|27 - 55
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|5
|0
|28 - 10
|32
|2.
|14
|10
|0
|4
|31 - 17
|30
|3.
|15
|9
|3
|3
|28 - 17
|30
|4.
|1:1
|15
|8
|5
|2
|36 - 19
|29
|5.
|2:0
|15
|9
|1
|5
|29 - 22
|28
|6.
|14
|7
|6
|1
|30 - 14
|27
|7.
|15
|7
|5
|3
|39 - 20
|26
|8.
|1:0
|14
|7
|3
|4
|25 - 18
|24
|9.
|14
|7
|3
|4
|26 - 19
|24
|10.
|14
|6
|3
|5
|24 - 20
|21
|11.
|14
|6
|3
|5
|20 - 17
|21
|12.
|14
|6
|2
|6
|18 - 21
|20
|13.
|14
|6
|1
|7
|26 - 29
|19
|14.
|14
|5
|4
|5
|18 - 24
|19
|15.
|1:1
|15
|5
|4
|6
|22 - 24
|19
|16.
|14
|5
|3
|6
|18 - 22
|18
|17.
|0:1
|14
|4
|5
|5
|14 - 16
|17
|18.
|0:2
|14
|3
|5
|6
|13 - 20
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|14
|9
|3
|2
|28 - 12
|30
|2.
|1:0
|15
|8
|4
|3
|37 - 17
|28
|3.
|14
|7
|4
|3
|23 - 18
|25
|4.
|1:1
|14
|6
|3
|5
|22 - 25
|21
|5.
|14
|5
|3
|6
|21 - 26
|18
|6.
|14
|5
|3
|6
|21 - 28
|18
|7.
|14
|5
|3
|6
|20 - 28
|18
|8.
|14
|4
|6
|4
|22 - 22
|18
|9.
|14
|4
|5
|5
|21 - 22
|17
|10.
|1:1
|14
|3
|5
|6
|22 - 24
|14
|11.
|0:1
|15
|4
|2
|9
|17 - 23
|14
|12.
|14
|3
|3
|8
|12 - 25
|12
|13.
|14
|2
|5
|7
|14 - 24
|11
|14.
|15
|3
|2
|10
|9 - 27
|11
|15.
|15
|2
|4
|9
|19 - 29
|10
|16.
|0:2
|15
|2
|4
|9
|14 - 35
|10
|17.
|14
|3
|0
|11
|10 - 24
|9
|18.
|14
|2
|2
|10
|17 - 36
|8
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|19 (4)
|Фортуна
|Цолис Христос
|18 (6)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|16 (5)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|16
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|15 (10)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 10
|Оснабрюк
|Кюизанс Микаэль
|2 7
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|10
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 8
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 6