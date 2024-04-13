Тур: 29. Стадион: Home Deluxe Arena.
0'
1:0
21' ГолSirlord Conteh
1:1
26' ГолМатанович Игорь
28' Желтая карточкаMarco Pledl
45' Желтая карточкаНебель Пауль
57' Желтая карточкаMarcel Hoffmeier
90'+6
Ход матча
21'
1:0
26'
1:1
28'
45'
57'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 5
-
8 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 3
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
413 Количество передач 508
-
50 Владение мячом, % 50
16
Муслиу
Визар
32
Аарон
Зентер
45
Marco
Pledl
10
Костонс
Кун
26
Небель
Пауль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Муслиу ВизарЗащитник
- Защитник
-
32 Аарон ЗентерЗащитник
- Полузащитник
-
45 Marco PledlПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Костонс КунНападающий
- Запасные игроки
-
21 Хут ЯнникВратарь
-
24 Хеуэр ЯннисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Laurin Curda
-
29 Ilyas Ansah
-
46 Luis Engelns
-
43 Martin Ens
-
27 Kai Klefisch
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Небель ПаульПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Вейсc МаксимВратарь
-
21 Тиеде МаркоЗащитник
- Полузащитник
-
13 Штиндль ЛарсПолузащитник
-
17 Рапп НиколайПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
История личных встреч
Падерборн
Карлсруэ
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
38.5%
53.8%
7.7%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед
20 матчей
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
16
Голов в среднем за матч
2.11
1.45
Среднее время на гол
42
61
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
1.18
0.78
Среднее время на гол
76
115
Всего голов
32
23
Голов в среднем за матч
1.6
1.15
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
Среднее время на гол
56
78
Бомбардиры внутри турнира
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муслия Флоран
|7 (1)
|0.24
|Гримальди Адриано
|6
|0.21
|Бильбия Филип
|5
|0.17
|Обермайр Рафаэль
|3
|0.1
|Платте Феликс
|3
|0.1
|Клаас Себастьян
|3
|0.1
|Кинсомби Давид
|3 (2)
|0.1
|Sirlord Conteh
|2
|0.07
|Костонс Кун
|2
|0.07
|Муслиу Визар
|2
|0.07
|Mattes Hansen
|2
|0.07
|Лайпертц Роберт
|1
|0.03
|Аарон Зентер
|1
|0.03
|Kai Klefisch
|1
|0.03
|Niclas Nadj
|1
|0.03
|Ilyas Ansah
|1
|0.03
|Хеуэр Яннис
|1
|0.03
|Крузе Макс
|0
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матанович Игорь
|12
|0.41
|Зивзивадзе Буду
|10
|0.34
|Ванитцек Марвин
|8 (2)
|0.28
|Шлойзенер Фабиан
|7
|0.24
|Небель Пауль
|4
|0.14
|Штиндль Ларс
|3
|0.1
|Йенсен Леон
|2
|0.07
|Франке Марсель
|2
|0.07
|Бурнич Дженис
|2
|0.07
|Гондорф Жером
|1
|0.03
|Херольд Дэвид
|1
|0.03
|Бормут Робин
|1
|0.03
|Кобальд Кристоф
|1
|0.03
|Байфус Марцель
|1
|0.03
|Юнг Себастьян
|0
|0
|Хайзе Филип
|0
|0
|Тиеде Марко
|0
|0
Карточки
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kai Klefisch
|6
|1
|Гримальди Адриано
|5
|1
|Бильбия Филип
|3
|1
|Клаас Себастьян
|4
|0
|Хеуэр Яннис
|4
|0
|Кинсомби Давид
|3
|0
|Обермайр Рафаэль
|3
|0
|Муслия Флоран
|3
|0
|Marcel Hoffmeier
|3
|0
|Муслиу Визар
|1
|1
|Laurin Curda
|2
|0
|Mattes Hansen
|2
|0
|Ilyas Ansah
|2
|0
|Martin Ens
|0
|1
|Шустер Марко
|1
|0
|Платте Феликс
|1
|0
|Tobias Mueller
|1
|0
|Костонс Кун
|1
|0
|Бувинк Пелле
|1
|0
|Marco Pledl
|1
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йенсен Леон
|7
|0
|Небель Пауль
|6
|0
|Франке Марсель
|5
|0
|Ванитцек Марвин
|5
|0
|Бурнич Дженис
|5
|0
|Гондорф Жером
|4
|0
|Юнг Себастьян
|3
|0
|Хайзе Филип
|3
|0
|Бормут Робин
|3
|0
|Штиндль Ларс
|2
|0
|Шлойзенер Фабиан
|2
|0
|Рапп Николай
|2
|0
|Тиеде Марко
|1
|0
|Древес Патрик
|1
|0
|Зивзивадзе Буду
|1
|0
|Байфус Марцель
|1
|0
|Матанович Игорь
|1
|0
Результаты матчей
Падерборн
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Карлсруэ
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
9
10
Падерборн
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Карлсруэ
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
16
5
Упущенные победы
18
35
Падерборн
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
31% (9)
41% (12)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
28% (8)
41% (12)
Карлсруэ
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
28% (8)
34% (10)
38% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
24% (7)
55% (16)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
21
10
Упущенные победы
27
45
Голы по времени матча
Забито
22
21
8 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 6
17 Не забивали 19
1
5%
6
29%
1-15
4
18%
2
10%
16-30
3
14%
3
14%
31-45
5
23%
5
24%
46-60
4
18%
0
0%
61-75
5
23%
5
24%
76-90
Пропущено
24
25
9 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
1
4%
7
28%
1-15
4
17%
3
12%
16-30
4
17%
4
16%
31-45
6
25%
3
12%
46-60
1
4%
5
20%
61-75
8
33%
3
12%
76-90
Забито
22
35
9 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 10
17 Не забивали 16
3
14%
7
20%
1-15
4
18%
4
11%
16-30
2
9%
6
17%
31-45
4
18%
6
17%
46-60
4
18%
4
11%
61-75
5
23%
8
23%
76-90
Пропущено
25
20
13 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 12
3
12%
1
5%
1-15
1
4%
6
30%
16-30
9
36%
3
15%
31-45
7
28%
2
10%
46-60
2
8%
7
35%
61-75
3
12%
1
5%
76-90
Забито
44
56
17 В 1-м тайме 28
27 Во 2-м тайме 28
14 Забивали первыми 16
5 Не забивали 6
4
9%
13
23%
1-15
8
18%
6
11%
16-30
5
11%
9
16%
31-45
9
20%
11
20%
46-60
8
18%
4
7%
61-75
10
23%
13
23%
76-90
Пропущено
49
45
22 В 1-м тайме 24
27 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 12
24 Не пропускали 24
4
8%
8
18%
1-15
5
10%
9
20%
16-30
13
27%
7
16%
31-45
13
27%
5
11%
46-60
3
6%
12
27%
61-75
11
22%
4
9%
76-90
Результаты последних матчей
Падерборн
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Падерборн - Герта 2:3 Санкт-Паули - Падерборн 2:1 Падерборн - Айнтрахт Бр 1:2 Шальке 04 - Падерборн 3:3
Падерборн - Магдебург 0:0 Веен Висбаден - Падерборн 1:2 Падерборн - Хольштайн Киль 0:4 Кайзерслаутерн - Падерборн 1:2 Падерборн - Фортуна 4:3 Оснабрюк - Падерборн 0:0 Падерборн - Гройтер Фюрт 0:1 Падерборн - Пройссен Мюнстер 6:1 Генк - Падерборн 1:2 Хайденхайм - Падерборн 2:0 Падерборн - Ганза 3:0 Гамбург - Падерборн 1:2 Байер Л - Падерборн 3:1 Падерборн - Ганновер 96 1:0 Эльвeрсберг - Падерборн 4:1 Падерборн - Нюрнберг 1:3
Карлсруэ
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Карлсруэ - Санкт-Паули 2:1 Шальке 04 - Карлсруэ 0:0 Хайденхайм - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Магдебург 7:0
Хольштайн Киль - Карлсруэ 1:0 Карлсруэ - Гройтер Фюрт 4:0 Кайзерслаутерн - Карлсруэ 0:4 Карлсруэ - Киккерс Оффенбах 1:5 Карлсруэ - Фортуна 2:2 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 2:0 Карлсруэ - Веен Висбаден 2:2 Гамбург - Карлсруэ 3:4 Карлсруэ - Оснабрюк 2:1 Карлсруэ - Нюрнберг 3:1 Карлсруэ - Люцерн 3:1 Карлсруэ - Ульм 1846 4:0 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Ганза 2:2 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1
Результаты матчей
Падерборн
Карлсруэ
Точный счет
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
2:2
4 раза 27%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
2
7 раз 47%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
1 раз 7%
7
1 раз 7%
Точный счет
1:2
4 раза 29%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
Точный счет
1:2
6 раз 21%
2:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
3:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:0
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:2
6 раз 21%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 38%
2
7 раз 24%
0
5 раз 17%
3
5 раз 17%
4
1 раз 3%
2
9 раз 31%
0
6 раз 21%
1
5 раз 17%
3
4 раза 14%
4
4 раза 14%
7
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Падерборн
Карлсруэ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
132
69
123
312
510
114
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
104
77
68
311
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
245
Больше Меньше
236
1316
1811
623
920
128
524
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|19 (4)
|Фортуна
|Цолис Христос
|18 (6)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|16 (5)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|16
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|15 (10)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 10
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|11
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 9
|Оснабрюк
|Кюизанс Микаэль
|2 7
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 6