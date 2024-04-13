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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 29. Стадион: .
Падерборн
1:1
Конец матча
Карлсруэ
0'
1:0
21' Гол
Sirlord Conteh
1:1
26' Гол
Матанович Игорь
28' Желтая карточка
Marco Pledl
45' Желтая карточка
Небель Пауль
57' Желтая карточка
Marcel Hoffmeier
90'+6

Ход матча

21'
Sirlord Conteh
1:0
21'
 
Брозински Даниэль
Херольд Дэвид
26'
1:1
Матанович Игорь
28'
Marco Pledl
 
45'
 
Небель Пауль
46'
Кинсомби Давид
Костонс Кун
 
57'
Marcel Hoffmeier
 
62'
Хеуэр Яннис
Marco Pledl
 
66'
 
Шлойзенер Фабиан
Бурнич Дженис
76'
Laurin Curda
Calvin Brackelmann
 
76'
 
Тиеде Марко
Юнг Себастьян
76'
 
Рапп Николай
Гондорф Жером
76'
 
Штиндль Ларс
Матанович Игорь
82'
Ilyas Ansah
Sirlord Conteh
 
82'
Лайпертц Роберт
Гримальди Адриано
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 5
  • 8 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 3
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 413 Количество передач 508
  • 50 Владение мячом, % 50
1
Бувинк
Пелле
33
Marcel
Hoffmeier
16
Муслиу
Визар
4
Calvin
Brackelmann
32
Аарон
Зентер
11
Sirlord
Conteh
45
Marco
Pledl
23
Обермайр
Рафаэль
7
Бильбия
Филип
39
Гримальди
Адриано
10
Костонс
Кун
23
Древес
Патрик
2
Юнг
Себастьян
22
Кобальд
Кристоф
4
Байфус
Марцель
20
Херольд
Дэвид
6
Йенсен
Леон
8
Гондорф
Жером
15
Бурнич
Дженис
26
Небель
Пауль
10
Ванитцек
Марвин
9
Матанович
Игорь
Падерборн
4-4-2
Карлсруэ
4-2-3-1

История личных встреч

Падерборн
Карлсруэ

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.5%
53.8%
7.7%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед

20 матчей

55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

Б2
0:3
Б2
0:1
Б2
5:0
Б2
2:2
Б2
2:4
Б2
2:2
Б2
1:0
Б3
0:0
Б3
0:2
Б2
0:0
Б2
2:0
Б2
4:0
Б2
1:0
Б2
2:0
Б2
2:1
Б2
3:0
Б2
2:1
Б2
1:2
Б2
2:0
ТМС
1:5

Голы

Всего голов

19
16

Голов в среднем за матч

2.11
1.45

Среднее время на гол

42
61

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

1.18
0.78

Среднее время на гол

76
115

Всего голов

32
23

Голов в среднем за матч

1.6
1.15

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18

Среднее время на гол

56
78

Бомбардиры внутри турнира

Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муслия Флоран 7 (1) 0.24
Гримальди Адриано 6 0.21
Бильбия Филип 5 0.17
Обермайр Рафаэль 3 0.1
Платте Феликс 3 0.1
Клаас Себастьян 3 0.1
Кинсомби Давид 3 (2) 0.1
Sirlord Conteh 2 0.07
Костонс Кун 2 0.07
Муслиу Визар 2 0.07
Mattes Hansen 2 0.07
Лайпертц Роберт 1 0.03
Аарон Зентер 1 0.03
Kai Klefisch 1 0.03
Niclas Nadj 1 0.03
Ilyas Ansah 1 0.03
Хеуэр Яннис 1 0.03
Крузе Макс 0 0
Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матанович Игорь 12 0.41
Зивзивадзе Буду 10 0.34
Ванитцек Марвин 8 (2) 0.28
Шлойзенер Фабиан 7 0.24
Небель Пауль 4 0.14
Штиндль Ларс 3 0.1
Йенсен Леон 2 0.07
Франке Марсель 2 0.07
Бурнич Дженис 2 0.07
Гондорф Жером 1 0.03
Херольд Дэвид 1 0.03
Бормут Робин 1 0.03
Кобальд Кристоф 1 0.03
Байфус Марцель 1 0.03
Юнг Себастьян 0 0
Хайзе Филип 0 0
Тиеде Марко 0 0

Карточки

Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kai Klefisch 6 1
Гримальди Адриано 5 1
Бильбия Филип 3 1
Клаас Себастьян 4 0
Хеуэр Яннис 4 0
Кинсомби Давид 3 0
Обермайр Рафаэль 3 0
Муслия Флоран 3 0
Marcel Hoffmeier 3 0
Муслиу Визар 1 1
Laurin Curda 2 0
Mattes Hansen 2 0
Ilyas Ansah 2 0
Martin Ens 0 1
Шустер Марко 1 0
Платте Феликс 1 0
Tobias Mueller 1 0
Костонс Кун 1 0
Бувинк Пелле 1 0
Marco Pledl 1 0
Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йенсен Леон 7 0
Небель Пауль 6 0
Франке Марсель 5 0
Ванитцек Марвин 5 0
Бурнич Дженис 5 0
Гондорф Жером 4 0
Юнг Себастьян 3 0
Хайзе Филип 3 0
Бормут Робин 3 0
Штиндль Ларс 2 0
Шлойзенер Фабиан 2 0
Рапп Николай 2 0
Тиеде Марко 1 0
Древес Патрик 1 0
Зивзивадзе Буду 1 0
Байфус Марцель 1 0
Матанович Игорь 1 0

Результаты матчей

Падерборн
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Карлсруэ
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

9
10
Падерборн
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Карлсруэ
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

16
5

Упущенные победы

18
35
Падерборн
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
31% (9)
41% (12)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
28% (8)
41% (12)
Карлсруэ
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
28% (8)
34% (10)
38% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
24% (7)
55% (16)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

21
10

Упущенные победы

27
45

Голы по времени матча

Забито

22
21
8 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 6
17 Не забивали 19
1
5%
6
29%
1-15
4
18%
2
10%
16-30
3
14%
3
14%
31-45
5
23%
5
24%
46-60
4
18%
0
0%
61-75
5
23%
5
24%
76-90

Пропущено

24
25
9 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
1
4%
7
28%
1-15
4
17%
3
12%
16-30
4
17%
4
16%
31-45
6
25%
3
12%
46-60
1
4%
5
20%
61-75
8
33%
3
12%
76-90

Забито

22
35
9 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 10
17 Не забивали 16
3
14%
7
20%
1-15
4
18%
4
11%
16-30
2
9%
6
17%
31-45
4
18%
6
17%
46-60
4
18%
4
11%
61-75
5
23%
8
23%
76-90

Пропущено

25
20
13 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 12
3
12%
1
5%
1-15
1
4%
6
30%
16-30
9
36%
3
15%
31-45
7
28%
2
10%
46-60
2
8%
7
35%
61-75
3
12%
1
5%
76-90

Забито

44
56
17 В 1-м тайме 28
27 Во 2-м тайме 28
14 Забивали первыми 16
5 Не забивали 6
4
9%
13
23%
1-15
8
18%
6
11%
16-30
5
11%
9
16%
31-45
9
20%
11
20%
46-60
8
18%
4
7%
61-75
10
23%
13
23%
76-90

Пропущено

49
45
22 В 1-м тайме 24
27 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 12
24 Не пропускали 24
4
8%
8
18%
1-15
5
10%
9
20%
16-30
13
27%
7
16%
31-45
13
27%
5
11%
46-60
3
6%
12
27%
61-75
11
22%
4
9%
76-90

Результаты последних матчей

Падерборн
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Падерборн - Герта 2:3 Санкт-Паули - Падерборн 2:1 Падерборн - Айнтрахт Бр 1:2 Шальке 04 - Падерборн 3:3
Падерборн - Магдебург 0:0 Веен Висбаден - Падерборн 1:2 Падерборн - Хольштайн Киль 0:4 Кайзерслаутерн - Падерборн 1:2 Падерборн - Фортуна 4:3 Оснабрюк - Падерборн 0:0 Падерборн - Гройтер Фюрт 0:1 Падерборн - Пройссен Мюнстер 6:1 Генк - Падерборн 1:2 Хайденхайм - Падерборн 2:0 Падерборн - Ганза 3:0 Гамбург - Падерборн 1:2 Байер Л - Падерборн 3:1 Падерборн - Ганновер 96 1:0 Эльвeрсберг - Падерборн 4:1 Падерборн - Нюрнберг 1:3
Карлсруэ
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Карлсруэ - Санкт-Паули 2:1 Шальке 04 - Карлсруэ 0:0 Хайденхайм - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Магдебург 7:0
Хольштайн Киль - Карлсруэ 1:0 Карлсруэ - Гройтер Фюрт 4:0 Кайзерслаутерн - Карлсруэ 0:4 Карлсруэ - Киккерс Оффенбах 1:5 Карлсруэ - Фортуна 2:2 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 2:0 Карлсруэ - Веен Висбаден 2:2 Гамбург - Карлсруэ 3:4 Карлсруэ - Оснабрюк 2:1 Карлсруэ - Нюрнберг 3:1 Карлсруэ - Люцерн 3:1 Карлсруэ - Ульм 1846 4:0 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Ганза 2:2 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1

Результаты матчей

Падерборн
Карлсруэ

Точный счет

1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
2:2
4 раза 27%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
2
7 раз 47%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
1 раз 7%
7
1 раз 7%

Точный счет

1:2
4 раза 29%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%

Точный счет

1:2
6 раз 21%
2:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
3:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:0
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:2
6 раз 21%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 38%
2
7 раз 24%
0
5 раз 17%
3
5 раз 17%
4
1 раз 3%
2
9 раз 31%
0
6 раз 21%
1
5 раз 17%
3
4 раза 14%
4
4 раза 14%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Падерборн
Карлсруэ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
13
2
6
9
1.5
12
3
3
12
2.5
5
10
1
14
3.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
10
4
7
7
1.5
6
8
3
11
2.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
5
0.5
Больше Меньше
23
6
13
16
1.5
18
11
6
23
2.5
9
20
1
28
3.5
5
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 29 18 4 7 59 - 34 58
2.
Санкт-Паули
 28 16 9 3 51 - 28 57
3.
Фортуна
 29 15 7 7 63 - 35 52
4.
Гамбург
 28 14 6 8 53 - 39 48
5.
Ганновер 96
 28 11 11 6 51 - 36 44
6.
Герта
 29 12 8 9 60 - 48 44
7.
Карлсруэ
 29 11 10 8 58 - 43 43
8.
Гройтер Фюрт
 29 12 6 11 40 - 42 42
9.
Падерборн
 29 11 7 11 44 - 49 40
10.
Нюрнберг
 28 10 7 11 38 - 52 37
11.
Эльвeрсберг
 28 10 6 12 39 - 48 36
12.
Шальке 04
 28 9 5 14 43 - 55 32
13.
Магдебург
 28 8 8 12 38 - 44 32
14.
Ганза
 29 9 4 16 27 - 48 31
15.
Веен Висбаден
 29 8 7 14 31 - 40 31
16.
Айнтрахт Бр
 28 9 3 16 30 - 41 30
17.
Кайзерслаутерн
 29 8 5 16 45 - 58 29
18.
Оснабрюк
 29 5 9 15 27 - 57 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 14 9 5 0 28 - 10 32
2.
Гамбург
 14 10 0 4 31 - 17 30
3.
Гройтер Фюрт
 15 9 3 3 28 - 17 30
4.
Карлсруэ
 15 8 5 2 36 - 19 29
5.
Хольштайн Киль
 15 9 1 5 31 - 22 28
6.
Ганновер 96
 14 7 6 1 30 - 14 27
7.
Герта
 15 7 5 3 39 - 20 26
8.
Фортуна
 14 7 3 4 25 - 18 24
9.
Шальке 04
 14 7 3 4 26 - 19 24
10.
Магдебург
 14 6 3 5 24 - 20 21
11.
Айнтрахт Бр
 14 6 3 5 20 - 17 21
12.
Ганза
 14 6 2 6 18 - 21 20
13.
Кайзерслаутерн
 14 6 1 7 26 - 29 19
14.
Нюрнберг
 14 5 4 5 18 - 24 19
15.
Падерборн
 15 5 4 6 22 - 24 19
16.
Эльвeрсберг
 14 5 3 6 18 - 22 18
17.
Веен Висбаден
 14 4 5 5 14 - 17 17
18.
Оснабрюк
 14 3 5 6 13 - 20 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 14 9 3 2 28 - 12 30
2.
Фортуна
 15 8 4 3 38 - 17 28
3.
Санкт-Паули
 14 7 4 3 23 - 18 25
4.
Падерборн
 14 6 3 5 22 - 25 21
5.
Эльвeрсберг
 14 5 3 6 21 - 26 18
6.
Герта
 14 5 3 6 21 - 28 18
7.
Нюрнберг
 14 5 3 6 20 - 28 18
8.
Гамбург
 14 4 6 4 22 - 22 18
9.
Ганновер 96
 14 4 5 5 21 - 22 17
10.
Карлсруэ
 14 3 5 6 22 - 24 14
11.
Веен Висбаден
 15 4 2 9 17 - 23 14
12.
Гройтер Фюрт
 14 3 3 8 12 - 25 12
13.
Магдебург
 14 2 5 7 14 - 24 11
14.
Ганза
 15 3 2 10 9 - 27 11
15.
Кайзерслаутерн
 15 2 4 9 19 - 29 10
16.
Оснабрюк
 15 2 4 9 14 - 37 10
17.
Айнтрахт Бр
 14 3 0 11 10 - 24 9
18.
Шальке 04
 14 2 2 10 17 - 36 8
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 19 (4)
Фортуна Цолис Христос 18 (6)
Гамбург Глацель Роберт 16 (5)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 16
Санкт-Паули Хартель Марсель 15 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 10
Оснабрюк Dave Gnaase 11
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 9
Оснабрюк Кюизанс Микаэль 2 7
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Небель Пауль получил желтую карточку от судьи
  • 28'
    Marco Pledl получил желтую карточку от судьи
  • 26'
    Г О О О О Л - Матанович Игорь бьет в цель!
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