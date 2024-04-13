Давила с углового исполняет подачу на дальнюю штангу - Лантратов в этот раз вылавливает мяч.

Сильянов не смог попасть по мячу как следует, однако Глушенков опередил Акинфеева и перебросил его в направлении створа, но защитники обстановку разрядили.

Уже концовка первого тайма у нас, снова "Локомотив" в эти минуты смотрится чуть интереснее.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ИЛЬЯ САМОШНИКОВ! Глушенков от центра поля забрасывает мяч к чужой штрафной, Самошников опережает Гайича и в касание перебрасывает мяч через Акинфеева, попадая в ближний угол!

2 минуты добавляет к основному времени первого тайма Сергей Карасёв.

Давила подает штрафной с левого фланга, однако поднять мяч на нужную высоту чилийцу не удается.

Карпукас фолит против Мендеса на левом фланге обороны, готовят гости "стандарт".

Справляется оборона "Локомотива" с подачей Файзуллаева со штрафного, с подбора же Давила пробивает в своего.

Пиняев снова врывается в штрафную с левого края после передачи Глушенкова, однако передача на Баринова у Сергея получилась крайне неточной.

Снова Пиняев врывается в штрафную слева, Зделар остался не у дел, но Келлвен подстраховал серба.

После навеса с углового мяч отскочил к Карпукасу, тот прострелил на Ненахова, который пяткой направил снаряд Акинфееву.

Из углового ЦСКА рождается контратака "Локомотива", Пиняев после передачи Глушенкова врывается в штрафную и пробивает низом - Акинфеев на месте.

Угловой с правого фланга подает Давила, мяч летит на ближнюю штангу и легко выбивается защитниками.

Мусаев исполняет неплохую скидку в чужую штрафную на Файзуллаева, которого защитники опережают - угловой.

27' Миранчук забрасывает мяч в чужие владения, куда стремился Самошников, однако Акинфеев опередил соперника на выходе.

26' Проход Глушенкова к штрафной соперника завершается падением Максима, но свисток Карасёва молчит.

24' Требовал Глушенков назначить ещё один угловой, однако в этом моменте Максим получил только предупреждение.

23' Пиняев врывается в штрафную с левого края и простреливает из-под Зделара - Мойзес выбивает мяч на угловой.

21' А вот после подачи с углового Лантратов махнул на выходе мимо мяча, Обляков был один у открытого угла, однако Иван пробил головой рядом со штангой!

20' Файзуллаев после передачи из глубины врывается в штрафную хозяев и пробивает в ближний угол - Лантратов спасает свои ворота!

19' Подача с углового с левого фланга у армейцев не получилась удачной, мяч пришел точно в руки Лантратову.

18' Мусаев после аута от Гайича развернул Карпукаса, который успел выбить мяч на угловой головой.

17' За "Локомотивом" остается стартовый отрезок встречи, пару раз хозяева поля смогли завершить свои атаки неприятными ударами.