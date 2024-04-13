Тур: 24. Стадион: РЖД Арена.
1:0
Перерыв
Ход матча
24'
44'
Прогноз на матч от Liveresult
77
Агапов
Илья
10
Обляков
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Митай МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Хамулич СаидНападающий
-
27 Раков ВадимНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Галактионов Михаил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
77 Агапов ИльяЗащитник
-
22 Гайич МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Обляков ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
90 Лукин МатвейЗащитник
-
68 Рядно МихаилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Федотов Владимир
История личных встреч
Локомотив Москва
ЦСКА Москва
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
43.8%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
8 побед 8 ничьих 0 побед
22 матча
18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 13 побед
Второй тайм
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед
38 матчей
31.6%
21.1%
47.3%
12 побед 8 ничьих 18 побед
Первый тайм
26.3%
39.5%
34.2%
10 побед 15 ничьих 13 побед
Второй тайм
21.1%
39.5%
39.4%
8 побед 15 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
19
Голов в среднем за матч
1.05
1
Среднее время на гол
85
90
Всего голов
28
26
Голов в среднем за матч
1.47
1.37
Среднее время на гол
61
65
Всего голов
48
45
Голов в среднем за матч
1.26
1.18
Тотал матчей
2.5
37
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 71%
Меньше 29%
11
18
Больше 47%
Меньше 53%
20
8
Больше 21%
Меньше 79%
30
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
Среднее время на гол
71
76
Бомбардиры внутри турнира
Локомотив Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глушенков Максим
|7
|0.3
|Тикнизян Наир
|6
|0.26
|Жемалетдинов Рифат
|5
|0.22
|Дзюба Артём
|4
|0.17
|Миранчук Антон
|3 (1)
|0.13
|Пиняев Сергей
|3
|0.13
|Сулейманов Тимур
|2
|0.09
|Баринов Дмитрий
|1
|0.04
|Марадишвили Константин
|1
|0.04
|Изидор Вильсон
|1
|0.04
|Морозов Евгений
|1
|0.04
|Погостнов Егор
|1
|0.04
|Сарвели Владислав
|0
|0
|Самошников Илья
|0
|0
|Фассон Лукас
|0
|0
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чалов Фёдор
|9 (5)
|0.39
|Заболотный Антон
|7 (1)
|0.3
|Файзуллаев Аббосбек
|3
|0.13
|Давила Виктор
|3
|0.13
|Гайич Милан III
|3
|0.13
|Обляков Иван
|2
|0.09
|Мусаев Тамерлан
|2
|0.09
|Мухин Максим
|2
|0.09
|Виллиан Роша
|2
|0.09
|Келлвен Дуглас
|1
|0.04
|Рядно Михаил
|1
|0.04
|Мойзес Роберто
|1
|0.04
|Мендес Виктор
|1
|0.04
|Гайч Адольфо
|0
|0
|Глебов Кирилл
|0
|0
Карточки
Локомотив Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баринов Дмитрий
|7
|0
|Карпукас Артём
|4
|1
|Тикнизян Наир
|2
|2
|Ненахов Максим
|5
|0
|Глушенков Максим
|5
|0
|Пиняев Сергей
|4
|0
|Дзюба Артём
|3
|0
|Миранчук Антон
|3
|0
|Морозов Евгений
|3
|0
|Митай Марио
|3
|0
|Жемалетдинов Рифат
|2
|0
|Сулейманов Тимур
|2
|0
|Фассон Лукас
|2
|0
|Лантратов Илья
|1
|0
|Рыбчинский Дмитрий
|1
|0
|Самошников Илья
|1
|0
|Ньямси Жерзино
|1
|0
|Марадишвили Константин
|1
|0
|Изидор Вильсон
|1
|0
|Сильянов Александр
|1
|0
|Погостнов Егор
|1
|0
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виллиан Роша
|9
|1
|Зделар Саша
|5
|0
|Мойзес Роберто
|5
|0
|Заболотный Антон
|4
|0
|Гайич Милан III
|2
|1
|Чалов Фёдор
|3
|0
|Файзуллаев Аббосбек
|3
|0
|Давила Виктор
|2
|0
|Федотов Владимир
|2
|0
|Мухин Максим
|2
|0
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0
|Обляков Иван
|1
|0
|Гайч Адольфо
|1
|0
|Мендес Виктор
|1
|0
Результаты матчей
Локомотив Москва
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
ЦСКА Москва
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
8
10
Локомотив Москва
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
ЦСКА Москва
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
15
21
Локомотив Москва
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (7)
59% (13)
9% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)
ЦСКА Москва
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
27% (6)
32% (7)
41% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
32% (7)
45% (10)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
11
5
Упущенные победы
23
31
Голы по времени матча
Забито
19
15
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
12 Не забивали 13
4
21%
4
27%
1-15
3
16%
1
7%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
1
5%
4
27%
46-60
1
5%
3
20%
61-75
8
42%
1
7%
76-90
Пропущено
12
17
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
2
17%
2
12%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
1
8%
2
12%
31-45
4
33%
4
24%
46-60
2
17%
2
12%
61-75
3
25%
4
24%
76-90
Забито
17
23
4 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
13 Не забивали 11
2
12%
2
9%
1-15
2
12%
3
13%
16-30
0
0%
6
26%
31-45
4
24%
2
9%
46-60
3
18%
6
26%
61-75
6
35%
4
17%
76-90
Пропущено
15
13
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
3
20%
2
15%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
3
20%
2
15%
31-45
4
27%
2
15%
46-60
1
7%
2
15%
61-75
2
13%
4
31%
76-90
Забито
36
38
13 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 13
3 Не забивали 2
6
17%
6
16%
1-15
5
14%
4
11%
16-30
2
6%
8
21%
31-45
5
14%
6
16%
46-60
4
11%
9
24%
61-75
14
39%
5
13%
76-90
Пропущено
27
30
11 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 17
5
19%
4
13%
1-15
2
7%
4
13%
16-30
4
15%
4
13%
31-45
8
30%
30%
6
20%
46-60
3
11%
4
13%
61-75
5
19%
8
27%
76-90
Результаты последних матчей
Локомотив Москва
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ахмат - Локомотив Москва 0:2 Урал - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Краснодар 1:1 Локомотив Москва - Балтика 1:1
Локомотив Москва - Сочи 2:2 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:1 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Локомотив Москва - Ашхабад 3:0 Локомотив Москва - Алтын Асыр 2:0 Локомотив Москва - Урарту 2:1 Локомотив Москва - Торпедо Москва 2:0 Локомотив Москва - Кайрат 4:1 Локомотив Москва - Урал 4:2 Локомотив Москва - Акрон 0:2 Локомотив Москва - Аль-Ахдуд 2:0 Локомотив Москва - Урал 2:0 Локомотив Москва - Зенит 3:1 Балтика - Локомотив Москва 2:2 Крылья Советов - Локомотив Москва 3:3 Локомотив Москва - Ахмат 2:1
ЦСКА Москва
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ЦСКА Москва - Факел 4:1 Балтика - ЦСКА Москва 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Бунёдкор 2:1
ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Оренбург 1:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Химки 3:0 ЦСКА Москва - Родина Москва 4:0 Сочи - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Факел 1:0 ЦСКА Москва - Андижан 2:0 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:2 ЦСКА Москва - Сохар 4:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:3 Факел - ЦСКА Москва 1:1
Результаты матчей
Локомотив Москва
ЦСКА Москва
Точный счет
1:1
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
Точный счет
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Точный счет
1:1
4 раза 18%
2:2
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 18%
1:0
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
2:1
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 36%
2
7 раз 32%
0
3 раза 14%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
1
8 раз 36%
2
6 раз 27%
3
4 раза 18%
0
2 раза 9%
4
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Локомотив Москва
ЦСКА Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
66
74
210
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
92
55
56
28
29
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
193
Больше Меньше
202
1111
1210
418
616
121
220
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|14
|5
|4
|43 - 20
|47
|2.
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|36 - 23
|43
|3.
|1:0 Заявка
|23
|10
|9
|4
|36 - 28
|39
|4.
|Заявка
|22
|10
|8
|4
|35 - 29
|38
|5.
|0:1 Заявка
|23
|9
|9
|5
|40 - 29
|36
|6.
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|29 - 28
|35
|7.
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|39 - 33
|33
|8.
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|20 - 27
|32
|9.
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|34 - 33
|31
|10.
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|20 - 23
|28
|11.
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|19 - 24
|26
|12.
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|24 - 29
|23
|13.
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|20 - 35
|20
|14.
|Заявка
|23
|5
|5
|13
|21 - 27
|20
|15.
|Заявка
|23
|5
|5
|13
|21 - 36
|20
|16.
|Заявка
|23
|4
|6
|13
|24 - 37
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|18 - 8
|26
|2.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|23 - 12
|25
|3.
|0:1 Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 12
|24
|4.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|17 - 11
|24
|5.
|1:0 Заявка
|13
|6
|6
|1
|19 - 13
|24
|6.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|20 - 8
|23
|7.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|16 - 9
|23
|8.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 13
|23
|9.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|27 - 14
|22
|10.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 10
|15
|11.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 11
|15
|12.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 15
|15
|13.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|9 - 7
|14
|14.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|15.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 18
|12
|16.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 20
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|23 - 12
|24
|2.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|10 - 12
|17
|3.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 15
|17
|4.
|1:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 15
|15
|5.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|18 - 16
|15
|6.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 17
|12
|7.
|0:1 Заявка
|12
|2
|6
|4
|16 - 17
|12
|8.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 17
|11
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 19
|11
|10.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 16
|8
|11.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 17
|8
|12.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|10 - 19
|8
|13.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 21
|6
|14.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|10 - 22
|6
|15.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|4 - 14
|5
|16.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|11 - 16
|5
- — Выход в стыковые матчи
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|16 (2)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|11 (2)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|9 (6)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|9 (3)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|9 (2)
|Краснодар
|Черников Александр
|11
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 9
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|9
|Оренбург
|Перес Матиас
|9
|Спартак Москва
|Хлусевич Даниил
|1 7
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Локомотив Москва 1:0 ЦСКА Москва
Исход игры
Локомотив Москва
20.7% (35)
Ничья
47.3% (80)
ЦСКА Москва
32% (54)
Тотал 2.5
Больше
42.5% (51)
Меньше
57.5% (69)
Обе команды забьют
Да
91.67% (110)
Нет
8.33% (10)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.9% (59)
1:2 ЦСКА Москва
14.8% (25)
2:2 Ничья
6.5% (11)
2:1 Локомотив Москва
6.5% (11)
0:1 ЦСКА Москва
3% (5)
0:2 ЦСКА Москва
2.4% (4)
3:2 Локомотив Москва
1.2% (2)
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