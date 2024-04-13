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  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: .
Локомотив Москва
1:0
Перерыв
ЦСКА Москва
0'
24' Желтая карточка
Глушенков Максим
1:0
44' Гол
Самошников Илья

Ход матча

24'
Глушенков Максим
 
44'
Самошников Илья
(Глушенков Максим)
1:0
Прогнозы 169
Локомотив Москва 20.7% (35)
X 47.3% (80)
ЦСКА Москва 32% (54)
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Прогноз на матч от Liveresult
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22
Лантратов
Илья
24
Ненахов
Максим
85
Морозов
Евгений
3
Фассон
Лукас
45
Сильянов
Александр
93
Карпукас
Артём
6
Баринов
Дмитрий
77
Самошников
Илья
11
Миранчук
Антон
9
Пиняев
Сергей
15
Глушенков
Максим
35
Акинфеев
Игорь
2
Келлвен
Дуглас
27
Мойзес
Роберто
77
Агапов
Илья
22
Гайич
Милан
III
5
Зделар
Саша
88
Мендес
Виктор
10
Обляков
Иван
7
Давила
Виктор
11
Мусаев
Тамерлан
21
Файзуллаев
Аббосбек
Локомотив Москва
4-2-3-1
ЦСКА Москва
3-4-3

История личных встреч

Локомотив Москва
ЦСКА Москва

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
43.8%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
8 побед 8 ничьих 0 побед

22 матча

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 13 побед

Второй тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед

38 матчей

31.6%
21.1%
47.3%
12 побед 8 ничьих 18 побед

Первый тайм

26.3%
39.5%
34.2%
10 побед 15 ничьих 13 побед

Второй тайм

21.1%
39.5%
39.4%
8 побед 15 ничьих 15 побед

История матчей

ПЛ
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ТМК
1:2
ПЛ
1:2
К
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
С
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:3
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:4
ТМС
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
К
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

20
19

Голов в среднем за матч

1.05
1

Среднее время на гол

85
90

Всего голов

28
26

Голов в среднем за матч

1.47
1.37

Среднее время на гол

61
65

Всего голов

48
45

Голов в среднем за матч

1.26
1.18

Тотал матчей

2.5
37
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 71%
Меньше 29%
11
18
Больше 47%
Меньше 53%
20
8
Больше 21%
Меньше 79%
30
3
Больше 8%
Меньше 92%
35

Среднее время на гол

71
76

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушенков Максим 7 0.3
Тикнизян Наир 6 0.26
Жемалетдинов Рифат 5 0.22
Дзюба Артём 4 0.17
Миранчук Антон 3 (1) 0.13
Пиняев Сергей 3 0.13
Сулейманов Тимур 2 0.09
Баринов Дмитрий 1 0.04
Марадишвили Константин 1 0.04
Изидор Вильсон 1 0.04
Морозов Евгений 1 0.04
Погостнов Егор 1 0.04
Сарвели Владислав 0 0
Самошников Илья 0 0
Фассон Лукас 0 0
ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чалов Фёдор 9 (5) 0.39
Заболотный Антон 7 (1) 0.3
Файзуллаев Аббосбек 3 0.13
Давила Виктор 3 0.13
Гайич Милан III 3 0.13
Обляков Иван 2 0.09
Мусаев Тамерлан 2 0.09
Мухин Максим 2 0.09
Виллиан Роша 2 0.09
Келлвен Дуглас 1 0.04
Рядно Михаил 1 0.04
Мойзес Роберто 1 0.04
Мендес Виктор 1 0.04
Гайч Адольфо 0 0
Глебов Кирилл 0 0

Карточки

Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баринов Дмитрий 7 0
Карпукас Артём 4 1
Тикнизян Наир 2 2
Ненахов Максим 5 0
Глушенков Максим 5 0
Пиняев Сергей 4 0
Дзюба Артём 3 0
Миранчук Антон 3 0
Морозов Евгений 3 0
Митай Марио 3 0
Жемалетдинов Рифат 2 0
Сулейманов Тимур 2 0
Фассон Лукас 2 0
Лантратов Илья 1 0
Рыбчинский Дмитрий 1 0
Самошников Илья 1 0
Ньямси Жерзино 1 0
Марадишвили Константин 1 0
Изидор Вильсон 1 0
Сильянов Александр 1 0
Погостнов Егор 1 0
ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виллиан Роша 9 1
Зделар Саша 5 0
Мойзес Роберто 5 0
Заболотный Антон 4 0
Гайич Милан III 2 1
Чалов Фёдор 3 0
Файзуллаев Аббосбек 3 0
Давила Виктор 2 0
Федотов Владимир 2 0
Мухин Максим 2 0
Зайнутдинов Бактиёр 1 0
Обляков Иван 1 0
Гайч Адольфо 1 0
Мендес Виктор 1 0

Результаты матчей

Локомотив Москва
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
ЦСКА Москва
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

8
10
Локомотив Москва
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
ЦСКА Москва
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

15
21
Локомотив Москва
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (7)
59% (13)
9% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)
ЦСКА Москва
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
27% (6)
32% (7)
41% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
32% (7)
45% (10)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

23
31

Голы по времени матча

Забито

19
15
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
12 Не забивали 13
4
21%
4
27%
1-15
3
16%
1
7%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
1
5%
4
27%
46-60
1
5%
3
20%
61-75
8
42%
1
7%
76-90

Пропущено

12
17
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
2
17%
2
12%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
1
8%
2
12%
31-45
4
33%
4
24%
46-60
2
17%
2
12%
61-75
3
25%
4
24%
76-90

Забито

17
23
4 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
13 Не забивали 11
2
12%
2
9%
1-15
2
12%
3
13%
16-30
0
0%
6
26%
31-45
4
24%
2
9%
46-60
3
18%
6
26%
61-75
6
35%
4
17%
76-90

Пропущено

15
13
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
3
20%
2
15%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
3
20%
2
15%
31-45
4
27%
2
15%
46-60
1
7%
2
15%
61-75
2
13%
4
31%
76-90

Забито

36
38
13 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 13
3 Не забивали 2
6
17%
6
16%
1-15
5
14%
4
11%
16-30
2
6%
8
21%
31-45
5
14%
6
16%
46-60
4
11%
9
24%
61-75
14
39%
5
13%
76-90

Пропущено

27
30
11 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 17
5
19%
4
13%
1-15
2
7%
4
13%
16-30
4
15%
4
13%
31-45
8
30%
30%
6
20%
46-60
3
11%
4
13%
61-75
5
19%
8
27%
76-90

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ахмат - Локомотив Москва 0:2 Урал - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Краснодар 1:1 Локомотив Москва - Балтика 1:1
Локомотив Москва - Сочи 2:2 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:1 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Локомотив Москва - Ашхабад 3:0 Локомотив Москва - Алтын Асыр 2:0 Локомотив Москва - Урарту 2:1 Локомотив Москва - Торпедо Москва 2:0 Локомотив Москва - Кайрат 4:1 Локомотив Москва - Урал 4:2 Локомотив Москва - Акрон 0:2 Локомотив Москва - Аль-Ахдуд 2:0 Локомотив Москва - Урал 2:0 Локомотив Москва - Зенит 3:1 Балтика - Локомотив Москва 2:2 Крылья Советов - Локомотив Москва 3:3 Локомотив Москва - Ахмат 2:1
ЦСКА Москва
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ЦСКА Москва - Факел 4:1 Балтика - ЦСКА Москва 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Бунёдкор 2:1
ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Оренбург 1:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Химки 3:0 ЦСКА Москва - Родина Москва 4:0 Сочи - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Факел 1:0 ЦСКА Москва - Андижан 2:0 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:2 ЦСКА Москва - Сохар 4:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:3 Факел - ЦСКА Москва 1:1

Результаты матчей

Локомотив Москва
ЦСКА Москва

Точный счет

1:1
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%

Точный счет

0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Точный счет

1:1
4 раза 18%
2:2
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 18%
1:0
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
2:1
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 36%
2
7 раз 32%
0
3 раза 14%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
1
8 раз 36%
2
6 раз 27%
3
4 раза 18%
0
2 раза 9%
4
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Локомотив Москва
ЦСКА Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
6
6
1.5
7
4
2
10
2.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
9
2
5
5
1.5
5
6
2
8
2.5
2
9
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
3
0.5
Больше Меньше
20
2
11
11
1.5
12
10
4
18
2.5
6
16
1
21
3.5
2
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 23 14 5 4 43 - 20 47
2.
Краснодар
 Заявка 23 12 7 4 36 - 23 43
3.
Локомотив Москва
 1:0 Заявка 23 10 9 4 36 - 28 39
4.
Динамо Москва
 Заявка 22 10 8 4 35 - 29 38
5.
ЦСКА Москва
 0:1 Заявка 23 9 9 5 40 - 29 36
6.
Спартак Москва
 Заявка 23 10 5 8 29 - 28 35
7.
Крылья Советов
 Заявка 22 9 6 7 39 - 33 33
8.
Рубин
 Заявка 22 9 5 8 20 - 27 32
9.
Ростов
 Заявка 22 8 7 7 34 - 33 31
10.
Пари НН
 Заявка 22 8 4 10 20 - 23 28
11.
Факел
 Заявка 22 6 8 8 19 - 24 26
12.
Оренбург
 Заявка 22 5 8 9 24 - 29 23
13.
Урал
 Заявка 22 5 5 12 20 - 35 20
14.
Балтика
 Заявка 23 5 5 13 21 - 27 20
15.
Ахмат
 Заявка 23 5 5 13 21 - 36 20
16.
Сочи
 Заявка 23 4 6 13 24 - 37 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 11 8 2 1 18 - 8 26
2.
Ростов
 Заявка 12 7 4 1 23 - 12 25
3.
ЦСКА Москва
 0:1 Заявка 11 7 3 1 24 - 12 24
4.
Спартак Москва
 Заявка 12 7 3 2 17 - 11 24
5.
Локомотив Москва
 1:0 Заявка 13 6 6 1 19 - 13 24
6.
Зенит
 Заявка 11 7 2 2 20 - 8 23
7.
Пари НН
 Заявка 11 7 2 2 16 - 9 23
8.
Динамо Москва
 Заявка 12 7 2 3 17 - 13 23
9.
Крылья Советов
 Заявка 11 6 4 1 27 - 14 22
10.
Оренбург
 Заявка 10 4 3 3 14 - 10 15
11.
Балтика
 Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
12.
Рубин
 Заявка 11 4 3 4 10 - 15 15
13.
Факел
 Заявка 10 3 5 2 9 - 7 14
14.
Сочи
 Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
15.
Урал
 Заявка 11 3 3 5 13 - 18 12
16.
Ахмат
 Заявка 12 3 3 6 14 - 20 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 12 7 3 2 23 - 12 24
2.
Рубин
 Заявка 11 5 2 4 10 - 12 17
3.
Краснодар
 Заявка 12 4 5 3 18 - 15 17
4.
Локомотив Москва
 1:0 Заявка 10 4 3 3 17 - 15 15
5.
Динамо Москва
 Заявка 10 3 6 1 18 - 16 15
6.
Факел
 Заявка 12 3 3 6 10 - 17 12
7.
ЦСКА Москва
 0:1 Заявка 12 2 6 4 16 - 17 12
8.
Спартак Москва
 Заявка 11 3 2 6 12 - 17 11
9.
Крылья Советов
 Заявка 11 3 2 6 12 - 19 11
10.
Ахмат
 Заявка 11 2 2 7 7 - 16 8
11.
Урал
 Заявка 11 2 2 7 7 - 17 8
12.
Оренбург
 Заявка 12 1 5 6 10 - 19 8
13.
Ростов
 Заявка 10 1 3 6 11 - 21 6
14.
Сочи
 Заявка 12 1 3 8 10 - 22 6
15.
Пари НН
 Заявка 11 1 2 8 4 - 14 5
16.
Балтика
 Заявка 12 1 2 9 11 - 16 5
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 16 (2)
Краснодар Кордоба Джон 11 (2)
Динамо Москва Тюкавин Константин 9 (6)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 9 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Краснодар Черников Александр 11
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 9
Крылья Советов Костанца Фернандо 9
Оренбург Перес Матиас 9
Спартак Москва Хлусевич Даниил 1 7
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • 45'
    Давила подает штрафной с левого фланга, однако поднять мяч на нужную высоту чилийцу не удается.
  • Дополнительное время
    45'
     2 минуты добавляет к основному времени первого тайма Сергей Карасёв.
  • Описание гола
    44'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ИЛЬЯ САМОШНИКОВ!
    Глушенков от центра поля забрасывает мяч к чужой штрафной, Самошников опережает Гайича и в касание перебрасывает мяч через Акинфеева, попадая в ближний угол!
  • 42'
    Уже концовка первого тайма у нас, снова "Локомотив" в эти минуты смотрится чуть интереснее.
  • 40'
    Сильянов не смог попасть по мячу как следует, однако Глушенков опередил Акинфеева и перебросил его в направлении створа, но защитники обстановку разрядили.
  • Угловой
    38'
    Давила с углового исполняет подачу на дальнюю штангу - Лантратов в этот раз вылавливает мяч.
  • 37'
    Мусаев исполняет неплохую скидку в чужую штрафную на Файзуллаева, которого защитники опережают - угловой.
  • Угловой
    36'
    Угловой с правого фланга подает Давила, мяч летит на ближнюю штангу и легко выбивается защитниками.
  • Угловой
    34'
    Из углового ЦСКА рождается контратака "Локомотива", Пиняев после передачи Глушенкова врывается в штрафную и пробивает низом - Акинфеев на месте.
  • Угловой
    33'
    После навеса с углового мяч отскочил к Карпукасу, тот прострелил на Ненахова, который пяткой направил снаряд Акинфееву.
  • 32'
    Снова Пиняев врывается в штрафную слева, Зделар остался не у дел, но Келлвен подстраховал серба.
  • 31'
    Пиняев снова врывается в штрафную с левого края после передачи Глушенкова, однако передача на Баринова у Сергея получилась крайне неточной.
  • 29'
    Справляется оборона "Локомотива" с подачей Файзуллаева со штрафного, с подбора же Давила пробивает в своего.
  • Фол, нарушение
    28'
    Карпукас фолит против Мендеса на левом фланге обороны, готовят гости "стандарт".
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    • 27'
      Миранчук забрасывает мяч в чужие владения, куда стремился Самошников, однако Акинфеев опередил соперника на выходе.
    • Судья
      26'
      Проход Глушенкова к штрафной соперника завершается падением Максима, но свисток Карасёва молчит.
    • Желтая карточка
      24'
      Требовал Глушенков назначить ещё один угловой, однако в этом моменте Максим получил только предупреждение.
    • 23'
      Пиняев врывается в штрафную с левого края и простреливает из-под Зделара - Мойзес выбивает мяч на угловой.
    • Опасный момент
      21'
      А вот после подачи с углового Лантратов махнул на выходе мимо мяча, Обляков был один у открытого угла, однако Иван пробил головой рядом со штангой!
    • Опасный момент
      20'
      Файзуллаев после передачи из глубины врывается в штрафную хозяев и пробивает в ближний угол - Лантратов спасает свои ворота!
    • Угловой
      19'
      Подача с углового с левого фланга у армейцев не получилась удачной, мяч пришел точно в руки Лантратову.
    • 18'
      Мусаев после аута от Гайича развернул Карпукаса, который успел выбить мяч на угловой головой.
    • 17'
      За "Локомотивом" остается стартовый отрезок встречи, пару раз хозяева поля смогли завершить свои атаки неприятными ударами.
    • 15'
      Самошников из аута бросает далеко в штрафную в расчёте на рывок Пиняева, однако Акинфеев на выходе мяч забрал, опередив Сергея.
    • Опасный момент
      14'
      Пиняев смещается вдоль линии штрафной и пробивает с 16 метров в ближний угол - Акинфеев парирует угрозу!
    • Угловой
      13'
      Миранчук подает угловой с правого фланга, однако подача на ближнюю штангу прерывается Давилой.
    • 12'
      Вообще ЦСКА в четырех последних матчах в РПЛ не проигрывает "Локомотиву", посмотрим, удастся ли красно-зеленым прервать эту серию.
    • 11'
      "Локомотив" выиграть этой весной впервые смог лишь в прошлом туре - 2:0 в Грозном в большинстве. Ранее было поражение и две ничьи.
    • Фол, нарушение
      10'
      Попытка ЦСКА организовать быструю атаку завершается свистком Карасёва - Файзуллаев подыграл себе рукой.
    • 9'
      Первый удар в этой встрече наносит Баринов, которого вывел Миранчук - мяч свалился с ноги и прошел правее створа.
    • 8'
      Пиняев входит в штрафную гостей с левого края, обыгрывает Келлвена, но подача Сергея приходится в голову Мойзесу.
    • 7'
      Мусаев получил мяч на левом краю штрафной, однако организовать толковую передачу в центральную зону Тамерлану не позволили.
    • 6'
      Напомним, что ЦСКА этой весной в РПЛ чередует ничьи и победы, в прошлом туре армейцы уверенно разобрались с "Факелом" - 4:1.
    • 5'
      Ненахов протащил мяч по правому флангу и исполнил подачу в штрафную, где наверху побороться оказалось некому.
    • 4'
      Пока многовато брака в действиях команд, часто соперники дарят мяч друг другу или здорово играют на перехватах.
    • 3'
      В первом круге ЦСКА разгромил "Локомотив" со счётом 4:1 - в первом тайме забили Чалов (с пенальти) и Гайич, после перерыва дублем отметился Мухин, а между мячами Максима случился гол Погостнова.
    • 2'
      Напомним, что команды подходят к очному матчу с равными показателями, у ЦСКА лишь разница мячей немного лучше, а так же есть преимущество по личным встречам.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
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    • Первый тайм
    • 44'
      Глушенков Максим сделал результативную передачу.
    • 44'
      Г О О О О Л - Самошников Илья бьет в цель!
    • 24'
      Глушенков Максим получил желтую карточку от судьи
    • 22'
      ГОООООЛ ЦСКА Москва забивает
    • Судья начинает матч
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 34.9% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Локомотив Москва 1:0 ЦСКА Москва

    Исход игры
    Локомотив Москва
    20.7% (35)
    Ничья
    47.3% (80)
    ЦСКА Москва
    32% (54)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.5% (51)
    Меньше
    57.5% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    91.67% (110)
    Нет
    8.33% (10)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.9% (59)
    1:2 ЦСКА Москва
    14.8% (25)
    2:2 Ничья
    6.5% (11)
    2:1 Локомотив Москва
    6.5% (11)
    0:1 ЦСКА Москва
    3% (5)
    0:2 ЦСКА Москва
    2.4% (4)
    3:2 Локомотив Москва
    1.2% (2)
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