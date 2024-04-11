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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: .
Локомотив Москва
 
Позже
ЦСКА Москва
Прогнозы 58
Локомотив Москва 17.2% (10)
X 48.3% (28)
ЦСКА Москва 34.5% (20)
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История личных встреч

Локомотив Москва
ЦСКА Москва

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
43.8%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
8 побед 8 ничьих 0 побед

22 матча

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 13 побед

Второй тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед

38 матчей

31.6%
21.1%
47.3%
12 побед 8 ничьих 18 побед

Первый тайм

26.3%
39.5%
34.2%
10 побед 15 ничьих 13 побед

Второй тайм

21.1%
39.5%
39.4%
8 побед 15 ничьих 15 побед

История матчей

ПЛ
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ТМК
1:2
ПЛ
1:2
К
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
С
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:3
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:4
ТМС
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
К
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

20
19

Голов в среднем за матч

1.05
1

Среднее время на гол

85
90

Всего голов

28
26

Голов в среднем за матч

1.47
1.37

Среднее время на гол

61
65

Всего голов

48
45

Голов в среднем за матч

1.26
1.18

Тотал матчей

2.5
37
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 71%
Меньше 29%
11
18
Больше 47%
Меньше 53%
20
8
Больше 21%
Меньше 79%
30
3
Больше 8%
Меньше 92%
35

Среднее время на гол

71
76

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушенков Максим 7 0.32
Тикнизян Наир 6 0.27
Жемалетдинов Рифат 5 0.23
Дзюба Артём 4 0.18
Миранчук Антон 3 (1) 0.14
Пиняев Сергей 3 0.14
Сулейманов Тимур 2 0.09
Баринов Дмитрий 1 0.05
Марадишвили Константин 1 0.05
Изидор Вильсон 1 0.05
Морозов Евгений 1 0.05
Погостнов Егор 1 0.05
Сарвели Владислав 0 0
Самошников Илья 0 0
Фассон Лукас 0 0
ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чалов Фёдор 9 (5) 0.41
Заболотный Антон 7 (1) 0.32
Файзуллаев Аббосбек 3 0.14
Давила Виктор 3 0.14
Гайич Милан III 3 0.14
Обляков Иван 2 0.09
Мусаев Тамерлан 2 0.09
Мухин Максим 2 0.09
Виллиан Роша 2 0.09
Келлвен Дуглас 1 0.05
Рядно Михаил 1 0.05
Мойзес Роберто 1 0.05
Мендес Виктор 1 0.05
Гайч Адольфо 0 0
Глебов Кирилл 0 0

Карточки

Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баринов Дмитрий 7 0
Карпукас Артём 4 1
Тикнизян Наир 2 2
Ненахов Максим 5 0
Глушенков Максим 4 0
Пиняев Сергей 4 0
Дзюба Артём 3 0
Миранчук Антон 3 0
Морозов Евгений 3 0
Митай Марио 3 0
Жемалетдинов Рифат 2 0
Сулейманов Тимур 2 0
Фассон Лукас 2 0
Лантратов Илья 1 0
Рыбчинский Дмитрий 1 0
Самошников Илья 1 0
Ньямси Жерзино 1 0
Марадишвили Константин 1 0
Изидор Вильсон 1 0
Сильянов Александр 1 0
Погостнов Егор 1 0
ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виллиан Роша 9 1
Зделар Саша 5 0
Мойзес Роберто 5 0
Заболотный Антон 4 0
Гайич Милан III 2 1
Чалов Фёдор 3 0
Файзуллаев Аббосбек 3 0
Давила Виктор 2 0
Федотов Владимир 2 0
Мухин Максим 2 0
Зайнутдинов Бактиёр 1 0
Обляков Иван 1 0
Гайч Адольфо 1 0
Мендес Виктор 1 0

Результаты матчей

Локомотив Москва
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
ЦСКА Москва
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

8
10
Локомотив Москва
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
ЦСКА Москва
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

15
21
Локомотив Москва
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (7)
59% (13)
9% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)
ЦСКА Москва
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
27% (6)
32% (7)
41% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
32% (7)
45% (10)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

23
31

Голы по времени матча

Забито

19
15
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
12 Не забивали 13
4
21%
4
27%
1-15
3
16%
1
7%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
1
5%
4
27%
46-60
1
5%
3
20%
61-75
8
42%
1
7%
76-90

Пропущено

12
17
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
2
17%
2
12%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
1
8%
2
12%
31-45
4
33%
4
24%
46-60
2
17%
2
12%
61-75
3
25%
4
24%
76-90

Забито

17
23
4 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
13 Не забивали 11
2
12%
2
9%
1-15
2
12%
3
13%
16-30
0
0%
6
26%
31-45
4
24%
2
9%
46-60
3
18%
6
26%
61-75
6
35%
4
17%
76-90

Пропущено

15
13
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
3
20%
2
15%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
3
20%
2
15%
31-45
4
27%
2
15%
46-60
1
7%
2
15%
61-75
2
13%
4
31%
76-90

Забито

36
38
13 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 13
3 Не забивали 2
6
17%
6
16%
1-15
5
14%
4
11%
16-30
2
6%
8
21%
31-45
5
14%
6
16%
46-60
4
11%
9
24%
61-75
14
39%
5
13%
76-90

Пропущено

27
30
11 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 17
5
19%
4
13%
1-15
2
7%
4
13%
16-30
4
15%
4
13%
31-45
8
30%
30%
6
20%
46-60
3
11%
4
13%
61-75
5
19%
8
27%
76-90

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ахмат - Локомотив Москва 0:2 Урал - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Краснодар 1:1 Локомотив Москва - Балтика 1:1
Локомотив Москва - Сочи 2:2 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:1 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Локомотив Москва - Ашхабад 3:0 Локомотив Москва - Алтын Асыр 2:0 Локомотив Москва - Урарту 2:1 Локомотив Москва - Торпедо Москва 2:0 Локомотив Москва - Кайрат 4:1 Локомотив Москва - Урал 4:2 Локомотив Москва - Акрон 0:2 Локомотив Москва - Аль-Ахдуд 2:0 Локомотив Москва - Урал 2:0 Локомотив Москва - Зенит 3:1 Балтика - Локомотив Москва 2:2 Крылья Советов - Локомотив Москва 3:3 Локомотив Москва - Ахмат 2:1
ЦСКА Москва
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ЦСКА Москва - Факел 4:1 Балтика - ЦСКА Москва 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Бунёдкор 2:1
ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Оренбург 1:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Химки 3:0 ЦСКА Москва - Родина Москва 4:0 Сочи - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Факел 1:0 ЦСКА Москва - Андижан 2:0 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:2 ЦСКА Москва - Сохар 4:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:3 Факел - ЦСКА Москва 1:1

Результаты матчей

Локомотив Москва
ЦСКА Москва

Точный счет

1:1
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%

Точный счет

0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Точный счет

1:1
4 раза 18%
2:2
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 18%
1:0
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
2:1
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 36%
2
7 раз 32%
0
3 раза 14%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
1
8 раз 36%
2
6 раз 27%
3
4 раза 18%
0
2 раза 9%
4
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Локомотив Москва
ЦСКА Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
6
6
1.5
7
4
2
10
2.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
9
2
5
5
1.5
5
6
2
8
2.5
2
9
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
3
0.5
Больше Меньше
20
2
11
11
1.5
12
10
4
18
2.5
6
16
1
21
3.5
2
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 22 13 5 4 41 - 19 44
2.
Краснодар
 Заявка 22 12 7 3 35 - 21 43
3.
Динамо Москва
 Заявка 22 10 8 4 35 - 29 38
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 22 9 9 4 40 - 28 36
5.
Локомотив Москва
 Заявка 22 9 9 4 35 - 28 36
6.
Спартак Москва
 Заявка 22 10 5 7 29 - 27 35
7.
Крылья Советов
 Заявка 22 9 6 7 39 - 33 33
8.
Рубин
 Заявка 22 9 5 8 20 - 27 32
9.
Ростов
 Заявка 22 8 7 7 34 - 33 31
10.
Пари НН
 Заявка 22 8 4 10 20 - 23 28
11.
Факел
 Заявка 22 6 8 8 19 - 24 26
12.
Оренбург
 Заявка 22 5 8 9 24 - 29 23
13.
Ахмат
 Заявка 22 5 5 12 20 - 29 20
14.
Урал
 Заявка 22 5 5 12 20 - 35 20
15.
Балтика
 Заявка 22 4 5 13 14 - 26 17
16.
Сочи
 Заявка 22 3 6 13 23 - 37 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 10 8 2 0 17 - 6 26
2.
Ростов
 Заявка 12 7 4 1 23 - 12 25
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 11 7 3 1 24 - 12 24
4.
Спартак Москва
 Заявка 12 7 3 2 17 - 11 24
5.
Зенит
 Заявка 11 7 2 2 20 - 8 23
6.
Пари НН
 Заявка 11 7 2 2 16 - 9 23
7.
Динамо Москва
 Заявка 12 7 2 3 17 - 13 23
8.
Крылья Советов
 Заявка 11 6 4 1 27 - 14 22
9.
Локомотив Москва
 Заявка 12 5 6 1 18 - 13 21
10.
Оренбург
 Заявка 10 4 3 3 14 - 10 15
11.
Балтика
 Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
12.
Рубин
 Заявка 11 4 3 4 10 - 15 15
13.
Факел
 Заявка 10 3 5 2 9 - 7 14
14.
Ахмат
 Заявка 11 3 3 5 13 - 13 12
15.
Урал
 Заявка 11 3 3 5 13 - 18 12
16.
Сочи
 Заявка 10 2 3 5 13 - 15 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 11 6 3 2 21 - 11 21
2.
Рубин
 Заявка 11 5 2 4 10 - 12 17
3.
Краснодар
 Заявка 12 4 5 3 18 - 15 17
4.
Локомотив Москва
 Заявка 10 4 3 3 17 - 15 15
5.
Динамо Москва
 Заявка 10 3 6 1 18 - 16 15
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 11 2 6 3 16 - 16 12
7.
Факел
 Заявка 12 3 3 6 10 - 17 12
8.
Спартак Москва
 Заявка 10 3 2 5 12 - 16 11
9.
Крылья Советов
 Заявка 11 3 2 6 12 - 19 11
10.
Ахмат
 Заявка 11 2 2 7 7 - 16 8
11.
Урал
 Заявка 11 2 2 7 7 - 17 8
12.
Оренбург
 Заявка 12 1 5 6 10 - 19 8
13.
Ростов
 Заявка 10 1 3 6 11 - 21 6
14.
Сочи
 Заявка 12 1 3 8 10 - 22 6
15.
Пари НН
 Заявка 11 1 2 8 4 - 14 5
16.
Балтика
 Заявка 11 0 2 9 4 - 15 2
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 15 (1)
Краснодар Кордоба Джон 11 (2)
Динамо Москва Тюкавин Константин 9 (6)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 9 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 9
Краснодар Черников Александр 10
Крылья Советов Костанца Фернандо 9
Оренбург Перес Матиас 9
Урал Бегич Сильвие 8
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - ЦСКА Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 апреля 2024, осталось 2 дня 9 часов 48 минут.



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    • Прогнозы 58
    Локомотив Москва 17.2% (10)
    X 48.3% (28)
    ЦСКА Москва 34.5% (20)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Локомотив Москва
    Ничья
    ЦСКА Москва
    3.35
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Локомотив Москва - ЦСКА Москва

    Исход игры
    Локомотив Москва
    17.2% (10)
    Ничья
    48.3% (28)
    ЦСКА Москва
    34.5% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.83% (22)
    Меньше
    54.17% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    87.5% (42)
    Нет
    12.5% (6)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.5% (20)
    1:2 ЦСКА Москва
    19% (11)
    2:1 Локомотив Москва
    8.6% (5)
    2:2 Ничья
    6.9% (4)
    0:1 ЦСКА Москва
    5.2% (3)
    0:2 ЦСКА Москва
    5.2% (3)
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