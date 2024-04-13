Первый тайм

23' Опасный момент! Удар Конате из пределов штрафной по воротам "Балтики". Евгений Латышонок выручает свою команду.

22' Хороший перехват в центре поля от Богосаваца, но вот в созидании у "Ахмата" пока проблемы и мяч до Конате не смогли партнёры довести.

21' Угловой в пользу "Ахмата" назначает Москалёв. Лечи Садулаев будет выполнять подачу.

20' Козлов хорошо простреливает на Фернандеса вдоль ворот и нападающий пробивал уже в, казалось, пустые ворота, но Семёнов подстраховал вратаря и вынес мяч с линии.

19' 0-4 по ударам и 0-3 по ударам в створ статистика в пользу "Балтики" пока что.

18' Козлов нарушает правила на Антоне Швеце в центральной зоне и Москалёв отдаёт мяч "Ахмату".