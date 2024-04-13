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  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: .
Ахмат
0:3
Первый тайм: 23'
Балтика
0'
0:1
4' Гол
Энрикес Анхело
0:2
8' Гол
Фернандес Алекс
0:3
11' Гол
Ковалёв Юрий
13' Желтая карточка
Тимофеев Артём

Ход матча

4'
0:1
Энрикес Анхело
(Фернандес Роберто II)
8'
0:2
Фернандес Алекс
(Энрикес Анхело)
11'
0:3
Ковалёв Юрий
13'
Тимофеев Артём
 
Прогнозы 159
Ахмат 53.5% (85)
X 24.5% (39)
Балтика 22% (35)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
88
Шелия
Гиорги
15
Семёнов
Андрей
75
Гандри
Надер
23
Швец
Антон
6
Челикович
Ясмин
94
Тимофеев
Артём
21
Олейников
Иван
8
Богосавац
Мирослав
10
Садулаев
Лечи
13
Конате
Мохамед
II
29
Ильин
Владимир
1
Латышонок
Евгений
16
Андраде
Кевин
2
Жиров
Александр
13
Луна
Диего
11
Ковалёв
Юрий
25
Фернандес
Алекс
II
17
Бистрович
Кристиян
7
Фернандес
Роберто
II
18
Энрикес
Анхело
88
Лисакович
Виталий
77
Козлов
Данила
Сергеевич
Ахмат
3-4-3
Балтика
3-4-3

История личных встреч

Ахмат
Балтика

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

К
4:1
ПЛ
1:0
К
0:2

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
2

Среднее время на гол

36
45

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.67
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
90

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конате Мохамед II 5 (4) 0.22
Агаларов Гамид 3 (2) 0.13
Ильин Владимир 2 0.09
Ковачев Светослав 2 0.09
Тимофеев Артём 2 0.09
Бериша Бернард 1 0.04
Тодорович Дарко 1 0.04
Камило Рейжерс 1 0.04
Семёнов Андрей 1 0.04
Олейников Иван 1 0.04
Ловат Лукас 1 0.04
Швец Антон 0 0
Харин Евгений 0 0
Диванович Заим 0 0
Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энрикес Анхело 3 0.13
Гузина Гедеон 2 0.09
Мусаев Тамерлан 2 0.09
Кузьмин Максим 1 0.04
Бистрович Кристиян 1 0.04
Фамейе Джоэль 1 0.04
Лисакович Виталий 1 0.04
Пряхин Сергей 1 0.04
Фернандес Роберто II 0 0
Ковалёв Юрий 0 0
Лазарев Владислав 0 0
Козлов Данила Сергеевич 0 0

Карточки

Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Харин Евгений 5 1
Тимофеев Артём 6 0
Швец Антон 6 0
Семёнов Андрей 4 1
Тодорович Дарко 3 1
Камило Рейжерс 4 0
Бериша Бернард 4 0
Камилов Владислав 3 0
Богосавац Мирослав 3 0
Челикович Ясмин 3 0
Уциев Ризван 2 0
Шелия Гиорги 2 0
Ильин Владимир 2 0
Олейников Иван 2 0
Агаларов Гамид 2 0
Быстров Марат 0 1
Фузато Даниэл 1 0
Гандри Надер 1 0
Конате Мохамед II 1 0
Волков Владислав II 1 0
Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сото Гильермо 4 0
Гузина Гедеон 4 0
Радмановац Никола 4 0
Кузьмин Максим 3 0
Бистрович Кристиян 3 0
Гассама Натан 3 0
Остойич Иван 2 0
Маляров Кирилл 2 0
Игнашевич Сергей 1 0
Дудиев Аслан 1 0
Латышонок Евгений 1 0
Лисакович Виталий 1 0
Капленко Кирилл 1 0
Луна Диего 1 0
Мусаев Тамерлан 1 0
Пряхин Сергей 1 0
Фернандес Алекс II 1 0

Результаты матчей

Ахмат
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Балтика
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

6
4
Ахмат
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Балтика
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

13
6

Упущенные победы

4
8
Ахмат
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (9)
36% (8)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
50% (11)
23% (5)
Балтика
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
14% (3)
45% (10)
41% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
45% (10)
32% (7)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

14
6

Упущенные победы

10
12

Голы по времени матча

Забито

13
4
9 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 0
14 Не забивали 19
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
1
8%
1
25%
46-60
1
8%
1
25%
61-75
2
15%
2
50%
76-90

Пропущено

13
15
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 9
2
15%
2
13%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
4
31%
3
20%
31-45
3
23%
2
13%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
23%
5
33%
76-90

Забито

8
8
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
15 Не забивали 17
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
4
50%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
2
25%
76-90

Пропущено

15
13
10 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 8
2
13%
3
23%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
8
53%
3
23%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
1
7%
2
15%
61-75
2
13%
2
15%
76-90

Забито

21
12
14 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 2
7 Не забивали 14
2
10%
0
0%
1-15
4
19%
2
17%
16-30
8
38%
3
25%
31-45
1
5%
2
17%
46-60
3
14%
1
8%
61-75
3
14%
4
33%
76-90

Пропущено

28
28
17 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 17
16 Не пропускали 17
4
14%
5
18%
1-15
1
4%
4
14%
16-30
12
43%
6
21%
31-45
5
18%
3
11%
46-60
1
4%
3
11%
61-75
5
18%
7
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ахмат
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ахмат - Локомотив Москва 0:2 Ахмат - Оренбург 0:1 Рубин - Ахмат 2:1 Волгарь - Ахмат 1:2
Динамо Москва - Ахмат 2:0 Ахмат - Урал 1:0 Оренбург - Ахмат 2:1 Алания - Ахмат 0:2 КАМАЗ - Ахмат 2:0 Енисей - Ахмат 1:2 Ахмат - Кызылжар 4:0 Ахмат - Нефтчи Фергана 1:0 Сочи - Ахмат 0:0 Ахмат - Елимай Семей 1:0 Ахмат - Елимай Семей 1:0 Ахмат - Ростов 0:0 Ахмат - Спартак Москва 2:1 Оренбург - Ахмат 1:1 Локомотив Москва - Ахмат 2:1 Ахмат - Факел 1:2
Балтика
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Зенит - Балтика 1:0 Балтика - ЦСКА Москва 0:1 Балтика - Пари НН 2:0 Балтика - Динамо Минск 3:1
Локомотив Москва - Балтика 1:1 Оренбург - Балтика 1:0 Балтика - Сочи 0:0 Динамо Москва - Балтика 0:3 Балтика - Ротор 1:2 Балтика - Динамо Махачкала 2:1 Арсенал Тула - Балтика 1:3 Балтика - Акрон 5:3 Факел - Балтика 2:1 Балтика - Борац Баня-Лука 2:0 Балтика - Рубин 0:1 Факел - Балтика 0:0 Балтика - Локомотив Москва 2:2 Балтика - Спартак Москва 0:2 Пари НН - Балтика 0:0 Балтика - Зенит 0:2

Результаты матчей

Ахмат
Балтика

Точный счет

1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
0
5 раз 45%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%

Точный счет

2:1
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:0
4 раза 36%
0:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
0
8 раз 73%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%

Точный счет

2:1
4 раза 18%
1:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:0
6 раз 27%
0:0
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 45%
0
8 раз 36%
2
3 раза 14%
4
1 раз 5%
0
13 раз 59%
2
5 раз 23%
1
4 раза 18%

Тоталы голов в матче

Ахмат
Балтика

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
6
5
3
8
1.5
4
7
1
10
2.5
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
3
8
1
10
1.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
8
0.5
Больше Меньше
9
13
4
18
1.5
5
17
1
21
2.5
1
21
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 22 13 5 4 41 - 19 44
2.
Краснодар
 Заявка 22 12 7 3 35 - 21 43
3.
Динамо Москва
 Заявка 22 10 8 4 35 - 29 38
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 22 9 9 4 40 - 28 36
5.
Локомотив Москва
 Заявка 22 9 9 4 35 - 28 36
6.
Спартак Москва
 Заявка 23 10 5 8 29 - 28 35
7.
Крылья Советов
 Заявка 22 9 6 7 39 - 33 33
8.
Рубин
 Заявка 22 9 5 8 20 - 27 32
9.
Ростов
 Заявка 22 8 7 7 34 - 33 31
10.
Пари НН
 Заявка 22 8 4 10 20 - 23 28
11.
Факел
 Заявка 22 6 8 8 19 - 24 26
12.
Оренбург
 Заявка 22 5 8 9 24 - 29 23
13.
Урал
 Заявка 22 5 5 12 20 - 35 20
14.
Балтика
 3:0 Заявка 23 5 5 13 17 - 26 20
15.
Ахмат
 0:3 Заявка 23 5 5 13 20 - 32 20
16.
Сочи
 Заявка 23 4 6 13 24 - 37 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 10 8 2 0 17 - 6 26
2.
Ростов
 Заявка 12 7 4 1 23 - 12 25
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 11 7 3 1 24 - 12 24
4.
Спартак Москва
 Заявка 12 7 3 2 17 - 11 24
5.
Зенит
 Заявка 11 7 2 2 20 - 8 23
6.
Пари НН
 Заявка 11 7 2 2 16 - 9 23
7.
Динамо Москва
 Заявка 12 7 2 3 17 - 13 23
8.
Крылья Советов
 Заявка 11 6 4 1 27 - 14 22
9.
Локомотив Москва
 Заявка 12 5 6 1 18 - 13 21
10.
Оренбург
 Заявка 10 4 3 3 14 - 10 15
11.
Балтика
 3:0 Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
12.
Рубин
 Заявка 11 4 3 4 10 - 15 15
13.
Факел
 Заявка 10 3 5 2 9 - 7 14
14.
Сочи
 Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
15.
Урал
 Заявка 11 3 3 5 13 - 18 12
16.
Ахмат
 0:3 Заявка 12 3 3 6 13 - 16 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 11 6 3 2 21 - 11 21
2.
Рубин
 Заявка 11 5 2 4 10 - 12 17
3.
Краснодар
 Заявка 12 4 5 3 18 - 15 17
4.
Локомотив Москва
 Заявка 10 4 3 3 17 - 15 15
5.
Динамо Москва
 Заявка 10 3 6 1 18 - 16 15
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 11 2 6 3 16 - 16 12
7.
Факел
 Заявка 12 3 3 6 10 - 17 12
8.
Спартак Москва
 Заявка 11 3 2 6 12 - 17 11
9.
Крылья Советов
 Заявка 11 3 2 6 12 - 19 11
10.
Ахмат
 0:3 Заявка 11 2 2 7 7 - 16 8
11.
Урал
 Заявка 11 2 2 7 7 - 17 8
12.
Оренбург
 Заявка 12 1 5 6 10 - 19 8
13.
Ростов
 Заявка 10 1 3 6 11 - 21 6
14.
Сочи
 Заявка 12 1 3 8 10 - 22 6
15.
Пари НН
 Заявка 11 1 2 8 4 - 14 5
16.
Балтика
 3:0 Заявка 12 1 2 9 7 - 15 5
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 15 (1)
Краснодар Кордоба Джон 11 (2)
Динамо Москва Тюкавин Константин 9 (6)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 9 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 9
Краснодар Черников Александр 10
Крылья Советов Костанца Фернандо 9
Оренбург Перес Матиас 9
Спартак Москва Хлусевич Даниил 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    23'
    Опасный момент! Удар Конате из пределов штрафной по воротам "Балтики". Евгений Латышонок выручает свою команду.
  • 22'
    Хороший перехват в центре поля от Богосаваца, но вот в созидании у "Ахмата" пока проблемы и мяч до Конате не смогли партнёры довести.
  • Угловой
    21'
    Угловой в пользу "Ахмата" назначает Москалёв. Лечи Садулаев будет выполнять подачу.
  • Опасный момент
    20'
    Козлов хорошо простреливает на Фернандеса вдоль ворот и нападающий пробивал уже в, казалось, пустые ворота, но Семёнов подстраховал вратаря и вынес мяч с линии.
  • 19'
    0-4 по ударам и 0-3 по ударам в створ статистика в пользу "Балтики" пока что.
  • Фол, нарушение
    18'
    Козлов нарушает правила на Антоне Швеце в центральной зоне и Москалёв отдаёт мяч "Ахмату".
  • 17'
    Тимофеев переводит на Богосаваца, но того накрывает Жиров и мяч переходит под контроль гостевой команды.
  • 16'
    Разыграли балтийцы мяч и попытался Фернандес навесит в штрафную соперника, однако навес вышел слишком сильным и мяч улетает за лицевую линию.
  • Угловой
    15'
    Первый угловой в матче мы увидим в исполнении "Балтики". С правого фланга идёт подавать Фернандес.
  • 14'
    "Ахмат" пытается подобраться к штрафной. Сейчас заброс на Конате и тот зацепился за мяч.
  • Желтая карточка
    13'
    Артём Тимофеев получает жёлтую карточку за подкат против Фернандеса.
  • Видеоповтор
    12'
    Уже третья проверка гола, но и она вновь положительный вердикт имеет для "Балтики".
  • 11'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! Ковалёв!!! 0:3!! Невероятно!
    "Ахмат" забыл выйти из раздевалки на эту игру.
     
  • Судья
    10'
    Гол засчитан и счёт уже 0:2 в пользу "Балтики".
  • Видеоповтор
    9'
    Снова видео проверка гола.
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    • Описание гола
      7'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! Фернандес!!! 0:2!!
      После борьбы в центре поля Бистрович разрезает оборону хозяев по правому краю. Благодаря отскоку мяч проникает в штрафную, где его принимает Лисакович и отдаёт на Фернандеса. Алекс перед пустыми воротами не мог растеряться и закатил мяч в сетку ворот "Ахмата".
    • Судья
      6'
      После проверки мяч всё-таки засчитан и "Балтика" получает преимущество в самом начале матча.
    • Видеоповтор
      5'
      Арбитры смотрят момент на положение "вне игры". Гол может быть отменён.
    • Описание гола
      4'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! Энрикес!!! 0:1!!
      Врывается Фернандес по правому флангу в штрафную и катит на Энрикеса. Анхело закатывает уже в пустые ворота. Вот так быстро гости выходят вперёд.
    • 3'
      "Балтика" ошибается при розыгрыше мяча в центральной зоне и "Ахмат" будет вбрасывать аут.
    • 2'
      Козлов головой замыкал заброс из глубины поля в чужой штрафной, но первым касанием пробил выше ворот.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! Владимир Москалёв даёт стартовый свисток.
    • Первый тайм
    • 13'
      Тимофеев Артём получил желтую карточку от судьи
    • 11'
      Г О О О О Л - Ковалёв Юрий бьет в цель!
    • 8'
      Энрикес Анхело сделал результативную передачу.
    • 8'
      Г О О О О Л - Фернандес Алекс II бьет в цель!
    • 4'
      Фернандес Роберто II сделал результативную передачу.
    • 4'
      Г О О О О Л - Энрикес Анхело бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:0 – на это поставили 27.7% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ахмат 0:3 Балтика

    Исход игры
    Ахмат
    53.5% (85)
    Ничья
    24.5% (39)
    Балтика
    22% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.73% (33)
    Меньше
    72.27% (86)
    Обе команды забьют
    Да
    55.46% (66)
    Нет
    44.54% (53)
    Популярный счёт
    1:0 Ахмат
    27.7% (44)
    1:1 Ничья
    20.8% (33)
    2:1 Ахмат
    13.2% (21)
    1:2 Балтика
    5.7% (9)
    0:0 Ничья
    1.9% (3)
    2:0 Ахмат
    1.9% (3)
    1:3 Балтика
    1.3% (2)
    0:1 Балтика
    1.3% (2)
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