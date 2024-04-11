Тур: 24. Стадион: Ахмат-Арена.
Прогноз на матч от Liveresult
-
Главный тренер: Адиев Магомед
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
-
Главный тренер: Игнашевич Сергей
История личных встреч
Ахмат
Балтика
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
2.5
2
Среднее время на гол
36
45
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.67
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
54
90
Бомбардиры внутри турнира
Ахмат
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конате Мохамед II
|5 (4)
|0.23
|Агаларов Гамид
|3 (2)
|0.14
|Ильин Владимир
|2
|0.09
|Ковачев Светослав
|2
|0.09
|Тимофеев Артём
|2
|0.09
|Бериша Бернард
|1
|0.05
|Тодорович Дарко
|1
|0.05
|Камило Рейжерс
|1
|0.05
|Семёнов Андрей
|1
|0.05
|Олейников Иван
|1
|0.05
|Ловат Лукас
|1
|0.05
|Швец Антон
|0
|0
|Харин Евгений
|0
|0
|Диванович Заим
|0
|0
Балтика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энрикес Анхело
|3
|0.14
|Гузина Гедеон
|2
|0.09
|Мусаев Тамерлан
|2
|0.09
|Кузьмин Максим
|1
|0.05
|Бистрович Кристиян
|1
|0.05
|Фамейе Джоэль
|1
|0.05
|Лисакович Виталий
|1
|0.05
|Пряхин Сергей
|1
|0.05
|Фернандес Роберто II
|0
|0
|Ковалёв Юрий
|0
|0
|Лазарев Владислав
|0
|0
|Козлов Данила Сергеевич
|0
|0
Карточки
Ахмат
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Харин Евгений
|5
|1
|Тимофеев Артём
|6
|0
|Швец Антон
|6
|0
|Семёнов Андрей
|4
|1
|Тодорович Дарко
|3
|1
|Камило Рейжерс
|4
|0
|Бериша Бернард
|4
|0
|Камилов Владислав
|3
|0
|Богосавац Мирослав
|3
|0
|Челикович Ясмин
|3
|0
|Уциев Ризван
|2
|0
|Шелия Гиорги
|2
|0
|Ильин Владимир
|2
|0
|Олейников Иван
|2
|0
|Агаларов Гамид
|2
|0
|Быстров Марат
|0
|1
|Фузато Даниэл
|1
|0
|Гандри Надер
|1
|0
|Конате Мохамед II
|1
|0
|Волков Владислав II
|1
|0
Балтика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сото Гильермо
|4
|0
|Гузина Гедеон
|4
|0
|Радмановац Никола
|4
|0
|Кузьмин Максим
|3
|0
|Бистрович Кристиян
|3
|0
|Гассама Натан
|3
|0
|Остойич Иван
|2
|0
|Маляров Кирилл
|2
|0
|Игнашевич Сергей
|1
|0
|Дудиев Аслан
|1
|0
|Латышонок Евгений
|1
|0
|Лисакович Виталий
|1
|0
|Капленко Кирилл
|1
|0
|Луна Диего
|1
|0
|Мусаев Тамерлан
|1
|0
|Пряхин Сергей
|1
|0
|Фернандес Алекс II
|1
|0
Результаты матчей
Ахмат
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Балтика
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
6
4
Ахмат
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Балтика
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
13
6
Упущенные победы
4
8
Ахмат
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (9)
36% (8)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
50% (11)
23% (5)
Балтика
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
14% (3)
45% (10)
41% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
45% (10)
32% (7)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
3
9
Волевые победы
14
6
Упущенные победы
10
12
Голы по времени матча
Забито
13
4
9 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 0
14 Не забивали 19
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
1
8%
1
25%
46-60
1
8%
1
25%
61-75
2
15%
2
50%
76-90
Пропущено
13
15
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 9
2
15%
2
13%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
4
31%
3
20%
31-45
3
23%
2
13%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
23%
5
33%
76-90
Забито
8
8
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
15 Не забивали 17
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
4
50%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
2
25%
76-90
Пропущено
15
13
10 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 8
2
13%
3
23%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
8
53%
3
23%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
1
7%
2
15%
61-75
2
13%
2
15%
76-90
Забито
21
12
14 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 2
7 Не забивали 14
2
10%
0
0%
1-15
4
19%
2
17%
16-30
8
38%
3
25%
31-45
1
5%
2
17%
46-60
3
14%
1
8%
61-75
3
14%
4
33%
76-90
Пропущено
28
28
17 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 17
16 Не пропускали 17
4
14%
5
18%
1-15
1
4%
4
14%
16-30
12
43%
6
21%
31-45
5
18%
3
11%
46-60
1
4%
3
11%
61-75
5
18%
7
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ахмат
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ахмат - Локомотив Москва 0:2 Ахмат - Оренбург 0:1 Рубин - Ахмат 2:1 Волгарь - Ахмат 1:2
Динамо Москва - Ахмат 2:0 Ахмат - Урал 1:0 Оренбург - Ахмат 2:1 Алания - Ахмат 0:2 КАМАЗ - Ахмат 2:0 Енисей - Ахмат 1:2 Ахмат - Кызылжар 4:0 Ахмат - Нефтчи Фергана 1:0 Сочи - Ахмат 0:0 Ахмат - Елимай Семей 1:0 Ахмат - Елимай Семей 1:0 Ахмат - Ростов 0:0 Ахмат - Спартак Москва 2:1 Оренбург - Ахмат 1:1 Локомотив Москва - Ахмат 2:1 Ахмат - Факел 1:2
Балтика
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Зенит - Балтика 1:0 Балтика - ЦСКА Москва 0:1 Балтика - Пари НН 2:0 Балтика - Динамо Минск 3:1
Локомотив Москва - Балтика 1:1 Оренбург - Балтика 1:0 Балтика - Сочи 0:0 Динамо Москва - Балтика 0:3 Балтика - Ротор 1:2 Балтика - Динамо Махачкала 2:1 Арсенал Тула - Балтика 1:3 Балтика - Акрон 5:3 Факел - Балтика 2:1 Балтика - Борац Баня-Лука 2:0 Балтика - Рубин 0:1 Факел - Балтика 0:0 Балтика - Локомотив Москва 2:2 Балтика - Спартак Москва 0:2 Пари НН - Балтика 0:0 Балтика - Зенит 0:2
Результаты матчей
Ахмат
Балтика
Точный счет
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
0
5 раз 45%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
Точный счет
2:1
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:0
4 раза 36%
0:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
0
8 раз 73%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
Точный счет
2:1
4 раза 18%
1:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:0
6 раз 27%
0:0
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 45%
0
8 раз 36%
2
3 раза 14%
4
1 раз 5%
0
13 раз 59%
2
5 раз 23%
1
4 раза 18%
Тоталы голов в матче
Ахмат
Балтика
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
65
38
47
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
38
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
148
Больше Меньше
913
418
517
121
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|13
|5
|4
|41 - 19
|44
|2.
|Заявка
|22
|12
|7
|3
|35 - 21
|43
|3.
|Заявка
|22
|10
|8
|4
|35 - 29
|38
|4.
|Заявка
|22
|9
|9
|4
|40 - 28
|36
|5.
|Заявка
|22
|9
|9
|4
|35 - 28
|36
|6.
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|29 - 27
|35
|7.
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|39 - 33
|33
|8.
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|20 - 27
|32
|9.
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|34 - 33
|31
|10.
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|20 - 23
|28
|11.
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|19 - 24
|26
|12.
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|24 - 29
|23
|13.
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|20 - 29
|20
|14.
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|20 - 35
|20
|15.
|Заявка
|22
|4
|5
|13
|14 - 26
|17
|16.
|Заявка
|22
|3
|6
|13
|23 - 37
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|17 - 6
|26
|2.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|23 - 12
|25
|3.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 12
|24
|4.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|17 - 11
|24
|5.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|20 - 8
|23
|6.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|16 - 9
|23
|7.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 13
|23
|8.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|27 - 14
|22
|9.
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|18 - 13
|21
|10.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 10
|15
|11.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 11
|15
|12.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 15
|15
|13.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|9 - 7
|14
|14.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 13
|12
|15.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 18
|12
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 15
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 11
|21
|2.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|10 - 12
|17
|3.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 15
|17
|4.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 15
|15
|5.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|18 - 16
|15
|6.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|16 - 16
|12
|7.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 17
|12
|8.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 16
|11
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 19
|11
|10.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 16
|8
|11.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 17
|8
|12.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|10 - 19
|8
|13.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 21
|6
|14.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|10 - 22
|6
|15.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|4 - 14
|5
|16.
|Заявка
|11
|0
|2
|9
|4 - 15
|2
- — Выход в стыковые матчи
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|15 (1)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|11 (2)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|9 (6)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|9 (3)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|9 (2)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 9
|Краснодар
|Черников Александр
|10
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|9
|Оренбург
|Перес Матиас
|9
|Урал
|Бегич Сильвие
|8
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ахмат - Балтика
Исход игры
Ахмат
55.7% (34)
Ничья
21.3% (13)
Балтика
23% (14)
Тотал 2.5
Больше
38.78% (19)
Меньше
61.22% (30)
Обе команды забьют
Да
61.22% (30)
Нет
38.78% (19)
Популярный счёт
1:0 Ахмат
26.2% (16)
2:1 Ахмат
18% (11)
1:1 Ничья
18% (11)
1:2 Балтика
8.2% (5)
1:3 Балтика
3.3% (2)
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