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  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: .
Ахмат
 
Позже
Балтика
Прогнозы 61
Ахмат 55.7% (34)
X 21.3% (13)
Балтика 23% (14)
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Ахмат
Ничья
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Ахмат
Балтика

История личных встреч

Ахмат
Балтика

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

К
4:1
ПЛ
1:0
К
0:2

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
2

Среднее время на гол

36
45

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.67
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
90

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конате Мохамед II 5 (4) 0.23
Агаларов Гамид 3 (2) 0.14
Ильин Владимир 2 0.09
Ковачев Светослав 2 0.09
Тимофеев Артём 2 0.09
Бериша Бернард 1 0.05
Тодорович Дарко 1 0.05
Камило Рейжерс 1 0.05
Семёнов Андрей 1 0.05
Олейников Иван 1 0.05
Ловат Лукас 1 0.05
Швец Антон 0 0
Харин Евгений 0 0
Диванович Заим 0 0
Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энрикес Анхело 3 0.14
Гузина Гедеон 2 0.09
Мусаев Тамерлан 2 0.09
Кузьмин Максим 1 0.05
Бистрович Кристиян 1 0.05
Фамейе Джоэль 1 0.05
Лисакович Виталий 1 0.05
Пряхин Сергей 1 0.05
Фернандес Роберто II 0 0
Ковалёв Юрий 0 0
Лазарев Владислав 0 0
Козлов Данила Сергеевич 0 0

Карточки

Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Харин Евгений 5 1
Тимофеев Артём 6 0
Швец Антон 6 0
Семёнов Андрей 4 1
Тодорович Дарко 3 1
Камило Рейжерс 4 0
Бериша Бернард 4 0
Камилов Владислав 3 0
Богосавац Мирослав 3 0
Челикович Ясмин 3 0
Уциев Ризван 2 0
Шелия Гиорги 2 0
Ильин Владимир 2 0
Олейников Иван 2 0
Агаларов Гамид 2 0
Быстров Марат 0 1
Фузато Даниэл 1 0
Гандри Надер 1 0
Конате Мохамед II 1 0
Волков Владислав II 1 0
Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сото Гильермо 4 0
Гузина Гедеон 4 0
Радмановац Никола 4 0
Кузьмин Максим 3 0
Бистрович Кристиян 3 0
Гассама Натан 3 0
Остойич Иван 2 0
Маляров Кирилл 2 0
Игнашевич Сергей 1 0
Дудиев Аслан 1 0
Латышонок Евгений 1 0
Лисакович Виталий 1 0
Капленко Кирилл 1 0
Луна Диего 1 0
Мусаев Тамерлан 1 0
Пряхин Сергей 1 0
Фернандес Алекс II 1 0

Результаты матчей

Ахмат
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Балтика
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

6
4
Ахмат
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Балтика
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

13
6

Упущенные победы

4
8
Ахмат
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (9)
36% (8)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
50% (11)
23% (5)
Балтика
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
14% (3)
45% (10)
41% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
45% (10)
32% (7)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

14
6

Упущенные победы

10
12

Голы по времени матча

Забито

13
4
9 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 0
14 Не забивали 19
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
1
8%
1
25%
46-60
1
8%
1
25%
61-75
2
15%
2
50%
76-90

Пропущено

13
15
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 9
2
15%
2
13%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
4
31%
3
20%
31-45
3
23%
2
13%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
23%
5
33%
76-90

Забито

8
8
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
15 Не забивали 17
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
4
50%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
2
25%
76-90

Пропущено

15
13
10 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 8
2
13%
3
23%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
8
53%
3
23%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
1
7%
2
15%
61-75
2
13%
2
15%
76-90

Забито

21
12
14 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 2
7 Не забивали 14
2
10%
0
0%
1-15
4
19%
2
17%
16-30
8
38%
3
25%
31-45
1
5%
2
17%
46-60
3
14%
1
8%
61-75
3
14%
4
33%
76-90

Пропущено

28
28
17 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 17
16 Не пропускали 17
4
14%
5
18%
1-15
1
4%
4
14%
16-30
12
43%
6
21%
31-45
5
18%
3
11%
46-60
1
4%
3
11%
61-75
5
18%
7
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ахмат
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ахмат - Локомотив Москва 0:2 Ахмат - Оренбург 0:1 Рубин - Ахмат 2:1 Волгарь - Ахмат 1:2
Динамо Москва - Ахмат 2:0 Ахмат - Урал 1:0 Оренбург - Ахмат 2:1 Алания - Ахмат 0:2 КАМАЗ - Ахмат 2:0 Енисей - Ахмат 1:2 Ахмат - Кызылжар 4:0 Ахмат - Нефтчи Фергана 1:0 Сочи - Ахмат 0:0 Ахмат - Елимай Семей 1:0 Ахмат - Елимай Семей 1:0 Ахмат - Ростов 0:0 Ахмат - Спартак Москва 2:1 Оренбург - Ахмат 1:1 Локомотив Москва - Ахмат 2:1 Ахмат - Факел 1:2
Балтика
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Зенит - Балтика 1:0 Балтика - ЦСКА Москва 0:1 Балтика - Пари НН 2:0 Балтика - Динамо Минск 3:1
Локомотив Москва - Балтика 1:1 Оренбург - Балтика 1:0 Балтика - Сочи 0:0 Динамо Москва - Балтика 0:3 Балтика - Ротор 1:2 Балтика - Динамо Махачкала 2:1 Арсенал Тула - Балтика 1:3 Балтика - Акрон 5:3 Факел - Балтика 2:1 Балтика - Борац Баня-Лука 2:0 Балтика - Рубин 0:1 Факел - Балтика 0:0 Балтика - Локомотив Москва 2:2 Балтика - Спартак Москва 0:2 Пари НН - Балтика 0:0 Балтика - Зенит 0:2

Результаты матчей

Ахмат
Балтика

Точный счет

1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
0
5 раз 45%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%

Точный счет

2:1
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:0
4 раза 36%
0:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
0
8 раз 73%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%

Точный счет

2:1
4 раза 18%
1:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:0
6 раз 27%
0:0
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 45%
0
8 раз 36%
2
3 раза 14%
4
1 раз 5%
0
13 раз 59%
2
5 раз 23%
1
4 раза 18%

Тоталы голов в матче

Ахмат
Балтика

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
6
5
3
8
1.5
4
7
1
10
2.5
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
3
8
1
10
1.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
8
0.5
Больше Меньше
9
13
4
18
1.5
5
17
1
21
2.5
1
21
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 22 13 5 4 41 - 19 44
2.
Краснодар
 Заявка 22 12 7 3 35 - 21 43
3.
Динамо Москва
 Заявка 22 10 8 4 35 - 29 38
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 22 9 9 4 40 - 28 36
5.
Локомотив Москва
 Заявка 22 9 9 4 35 - 28 36
6.
Спартак Москва
 Заявка 22 10 5 7 29 - 27 35
7.
Крылья Советов
 Заявка 22 9 6 7 39 - 33 33
8.
Рубин
 Заявка 22 9 5 8 20 - 27 32
9.
Ростов
 Заявка 22 8 7 7 34 - 33 31
10.
Пари НН
 Заявка 22 8 4 10 20 - 23 28
11.
Факел
 Заявка 22 6 8 8 19 - 24 26
12.
Оренбург
 Заявка 22 5 8 9 24 - 29 23
13.
Ахмат
 Заявка 22 5 5 12 20 - 29 20
14.
Урал
 Заявка 22 5 5 12 20 - 35 20
15.
Балтика
 Заявка 22 4 5 13 14 - 26 17
16.
Сочи
 Заявка 22 3 6 13 23 - 37 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 10 8 2 0 17 - 6 26
2.
Ростов
 Заявка 12 7 4 1 23 - 12 25
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 11 7 3 1 24 - 12 24
4.
Спартак Москва
 Заявка 12 7 3 2 17 - 11 24
5.
Зенит
 Заявка 11 7 2 2 20 - 8 23
6.
Пари НН
 Заявка 11 7 2 2 16 - 9 23
7.
Динамо Москва
 Заявка 12 7 2 3 17 - 13 23
8.
Крылья Советов
 Заявка 11 6 4 1 27 - 14 22
9.
Локомотив Москва
 Заявка 12 5 6 1 18 - 13 21
10.
Оренбург
 Заявка 10 4 3 3 14 - 10 15
11.
Балтика
 Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
12.
Рубин
 Заявка 11 4 3 4 10 - 15 15
13.
Факел
 Заявка 10 3 5 2 9 - 7 14
14.
Ахмат
 Заявка 11 3 3 5 13 - 13 12
15.
Урал
 Заявка 11 3 3 5 13 - 18 12
16.
Сочи
 Заявка 10 2 3 5 13 - 15 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 11 6 3 2 21 - 11 21
2.
Рубин
 Заявка 11 5 2 4 10 - 12 17
3.
Краснодар
 Заявка 12 4 5 3 18 - 15 17
4.
Локомотив Москва
 Заявка 10 4 3 3 17 - 15 15
5.
Динамо Москва
 Заявка 10 3 6 1 18 - 16 15
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 11 2 6 3 16 - 16 12
7.
Факел
 Заявка 12 3 3 6 10 - 17 12
8.
Спартак Москва
 Заявка 10 3 2 5 12 - 16 11
9.
Крылья Советов
 Заявка 11 3 2 6 12 - 19 11
10.
Ахмат
 Заявка 11 2 2 7 7 - 16 8
11.
Урал
 Заявка 11 2 2 7 7 - 17 8
12.
Оренбург
 Заявка 12 1 5 6 10 - 19 8
13.
Ростов
 Заявка 10 1 3 6 11 - 21 6
14.
Сочи
 Заявка 12 1 3 8 10 - 22 6
15.
Пари НН
 Заявка 11 1 2 8 4 - 14 5
16.
Балтика
 Заявка 11 0 2 9 4 - 15 2
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 15 (1)
Краснодар Кордоба Джон 11 (2)
Динамо Москва Тюкавин Константин 9 (6)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 9 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 9
Краснодар Черников Александр 10
Крылья Советов Костанца Фернандо 9
Оренбург Перес Матиас 9
Урал Бегич Сильвие 8
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ахмат - Балтика от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 апреля 2024, осталось 2 дня 6 часов 48 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 61
    Ахмат 55.7% (34)
    X 21.3% (13)
    Балтика 23% (14)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ахмат
    Ничья
    Балтика
    3.25
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ахмат - Балтика

    Исход игры
    Ахмат
    55.7% (34)
    Ничья
    21.3% (13)
    Балтика
    23% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.78% (19)
    Меньше
    61.22% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    61.22% (30)
    Нет
    38.78% (19)
    Популярный счёт
    1:0 Ахмат
    26.2% (16)
    2:1 Ахмат
    18% (11)
    1:1 Ничья
    18% (11)
    1:2 Балтика
    8.2% (5)
    1:3 Балтика
    3.3% (2)
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