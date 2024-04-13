в левом углу ринга - Краснодар - команда мечтателей, которая способна на подвиги. в правом углу - Зенит... Ещё
Шипа #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордоба Джон
|11
|0.5
|Сперцян Эдуард
|9 (5)
|0.41
|Олусегун Олакунле
|3
|0.14
|Ахметов Ильзат
|2
|0.09
|Батчи Жоау
|1
|0.05
|Кади
|1
|0.05
|Кайо Панталеао
|1
|0.05
|Черников Александр
|1
|0.05
|Ленини Пина
|1
|0.05
|Кривцов Никита
|1
|0.05
|Алонсо Хуниор
|0
|0
|Олаcа Лукас
|0
|0
|Баньяц Михайло
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кассьерра Матео
|15
|0.68
|Сергеев Иван
|6
|0.27
|Вендел Маркус
|4
|0.18
|Клаудиньо
|3 (1)
|0.14
|Мостовой Андрей
|3
|0.14
|Дуглас Сантос
|2
|0.09
|Мантуан Густаво
|2
|0.09
|Изидор Вильсон
|2
|0.09
|Артур Виктор Гимараес
|1
|0.05
|Родригао де Соуза
|1
|0.05
|Педро дос Сантос
|1
|0.05
|Караваев Вячеслав
|0
|0
|Ерохин Александр
|0
|0
|Сутормин Алексей
|0
|0
|Барриос Вильмар
|0
|0
|Бакаев Зелимхан
|0
|0
|Круговой Данил
|0
|0
|Эракович Страхинья
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Черников Александр
|10
|0
|Олусегун Олакунле
|4
|1
|Сперцян Эдуард
|5
|0
|Батчи Жоау
|5
|0
|Олаcа Лукас
|4
|0
|Кордоба Джон
|3
|0
|Ахметов Ильзат
|3
|0
|Кади
|3
|0
|Кайо Панталеао
|2
|0
|Алонсо Хуниор
|2
|0
|Ленини Пина
|2
|0
|Кривцов Никита
|2
|0
|Ивич Владимир
|1
|0
|Виктор Са
|1
|0
|Тормена Витор
|1
|0
|Волков Сергей Евгеньевич
|1
|0
|Баньяц Михайло
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эракович Страхинья
|5
|0
|Алип Нуралы
|4
|0
|Вендел Маркус
|4
|0
|Барриос Вильмар
|2
|1
|Дуглас Сантос
|3
|0
|Родригао де Соуза
|2
|0
|Сергеев Иван
|2
|0
|Кассьерра Матео
|2
|0
|Караваев Вячеслав
|1
|0
|Сутормин Алексей
|1
|0
|Бакаев Зелимхан
|1
|0
|Клаудиньо
|1
|0
|Изидор Вильсон
|1
|0
|Нино III
|1
|0
|Мантуан Густаво
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|13
|5
|4
|41 - 19
|44
|2.
|Заявка
|22
|12
|7
|3
|35 - 21
|43
|3.
|Заявка
|22
|10
|8
|4
|35 - 29
|38
|4.
|Заявка
|22
|9
|9
|4
|40 - 28
|36
|5.
|Заявка
|22
|9
|9
|4
|35 - 28
|36
|6.
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|29 - 28
|35
|7.
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|39 - 33
|33
|8.
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|20 - 27
|32
|9.
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|34 - 33
|31
|10.
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|20 - 23
|28
|11.
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|19 - 24
|26
|12.
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|24 - 29
|23
|13.
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|20 - 35
|20
|14.
|3:0 Заявка
|23
|5
|5
|13
|17 - 26
|20
|15.
|0:3 Заявка
|23
|5
|5
|13
|20 - 32
|20
|16.
|Заявка
|23
|4
|6
|13
|24 - 37
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|17 - 6
|26
|2.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|23 - 12
|25
|3.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 12
|24
|4.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|17 - 11
|24
|5.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|20 - 8
|23
|6.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|16 - 9
|23
|7.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 13
|23
|8.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|27 - 14
|22
|9.
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|18 - 13
|21
|10.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 10
|15
|11.
|3:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 11
|15
|12.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 15
|15
|13.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|9 - 7
|14
|14.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|15.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 18
|12
|16.
|0:3 Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 16
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 11
|21
|2.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|10 - 12
|17
|3.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 15
|17
|4.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 15
|15
|5.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|18 - 16
|15
|6.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|16 - 16
|12
|7.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 17
|12
|8.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 17
|11
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 19
|11
|10.
|0:3 Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 16
|8
|11.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 17
|8
|12.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|10 - 19
|8
|13.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 21
|6
|14.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|10 - 22
|6
|15.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|4 - 14
|5
|16.
|3:0 Заявка
|12
|1
|2
|9
|7 - 15
|5
|Зенит
|Кассьерра Матео
|15 (1)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|11 (2)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|9 (6)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|9 (3)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|9 (2)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 9
|Краснодар
|Черников Александр
|10
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|9
|Оренбург
|Перес Матиас
|9
|Спартак Москва
|Хлусевич Даниил
|1 7