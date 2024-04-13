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Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к российскому футболу. В рамках поединка 24-го тура РПЛ схлестнутся в очной схватке футболисты «Краснодара» и «Зенита». Встреча состоится в Краснодаре, на стадионе «Краснодар».



Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч, дамы и господа!