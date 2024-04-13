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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: .
Краснодар
 
Позже
Зенит
Прогнозы 192
Краснодар 30.2% (58)
X 35.4% (68)
Зенит 34.4% (66)
0
выиграет Зенит, со счетом 1:2
в левом углу ринга - Краснодар - команда мечтателей, которая способна на подвиги. в правом углу - Зенит... Ещё
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Краснодар
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39
Сафонов
Матвей
5
Кастаньо
Кевин
3
Тормена
Витор
4
Алонсо
Хуниор
15
Олаcа
Лукас
20
Кади
53
Черников
Александр
40
Олусегун
Олакунле
9
Кордоба
Джон
10
Сперцян
Эдуард
11
Батчи
Жоау
41
Кержаков
Михаил
15
Караваев
Вячеслав
25
Эракович
Страхинья
24
Педро
дос
Сантос
3
Дуглас
Сантос
17
Мостовой
Андрей
28
Алип
Нуралы
5
Барриос
Вильмар
30
Кассьерра
Матео
11
Саусь
Владислав
27
Нино
III
Краснодар
4-3-3
Зенит
4-3-3

История личных встреч

Краснодар
Зенит

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
85.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
57.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 12 побед

25 матчей

12%
28%
60%
3 победы 7 ничьих 15 побед

Первый тайм

16%
44%
40%
4 победы 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

24%
28%
48%
6 побед 7 ничьих 12 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
3:2
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:4
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПЛ
2:2
ПЛ
4:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
5:0
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

28
22

Голов в среднем за матч

2.15
1.83

Среднее время на гол

41
49

Всего голов

40
35

Голов в среднем за матч

1.6
1.4

Тотал матчей

2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
15
Больше 60%
Меньше 40%
10
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

56
64

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Джон 11 0.5
Сперцян Эдуард 9 (5) 0.41
Олусегун Олакунле 3 0.14
Ахметов Ильзат 2 0.09
Батчи Жоау 1 0.05
Кади 1 0.05
Кайо Панталеао 1 0.05
Черников Александр 1 0.05
Ленини Пина 1 0.05
Кривцов Никита 1 0.05
Алонсо Хуниор 0 0
Олаcа Лукас 0 0
Баньяц Михайло 0 0
Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кассьерра Матео 15 0.68
Сергеев Иван 6 0.27
Вендел Маркус 4 0.18
Клаудиньо 3 (1) 0.14
Мостовой Андрей 3 0.14
Дуглас Сантос 2 0.09
Мантуан Густаво 2 0.09
Изидор Вильсон 2 0.09
Артур Виктор Гимараес 1 0.05
Родригао де Соуза 1 0.05
Педро дос Сантос 1 0.05
Караваев Вячеслав 0 0
Ерохин Александр 0 0
Сутормин Алексей 0 0
Барриос Вильмар 0 0
Бакаев Зелимхан 0 0
Круговой Данил 0 0
Эракович Страхинья 0 0

Карточки

Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Черников Александр 10 0
Олусегун Олакунле 4 1
Сперцян Эдуард 5 0
Батчи Жоау 5 0
Олаcа Лукас 4 0
Кордоба Джон 3 0
Ахметов Ильзат 3 0
Кади 3 0
Кайо Панталеао 2 0
Алонсо Хуниор 2 0
Ленини Пина 2 0
Кривцов Никита 2 0
Ивич Владимир 1 0
Виктор Са 1 0
Тормена Витор 1 0
Волков Сергей Евгеньевич 1 0
Баньяц Михайло 1 0
Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эракович Страхинья 5 0
Алип Нуралы 4 0
Вендел Маркус 4 0
Барриос Вильмар 2 1
Дуглас Сантос 3 0
Родригао де Соуза 2 0
Сергеев Иван 2 0
Кассьерра Матео 2 0
Караваев Вячеслав 1 0
Сутормин Алексей 1 0
Бакаев Зелимхан 1 0
Клаудиньо 1 0
Изидор Вильсон 1 0
Нино III 1 0
Мантуан Густаво 1 0

Результаты матчей

Краснодар
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Зенит
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

2
5
Краснодар
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Зенит
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

14
17
Краснодар
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (9)
41% (9)
18% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
45% (10)
23% (5)
Зенит
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (6)
32% (7)
41% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
41% (9)
27% (6)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

12
8

Упущенные победы

16
22

Голы по времени матча

Забито

15
21
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 8
12 Не забивали 11
0
0%
3
14%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
4
27%
4
19%
31-45
2
13%
4
19%
46-60
2
13%
3
14%
61-75
5
33%
5
24%
76-90

Пропущено

8
11
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
0
0%
4
36%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
1
13%
1
9%
31-45
2
25%
1
9%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
4
36%
76-90

Забито

16
19
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
13 Не забивали 12
1
6%
2
11%
1-15
4
25%
3
16%
16-30
2
13%
5
26%
31-45
1
6%
2
11%
46-60
5
31%
2
11%
61-75
3
19%
5
26%
76-90

Пропущено

17
9
10 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
3
18%
2
22%
1-15
3
18%
1
11%
16-30
4
24%
1
11%
31-45
1
6%
1
11%
46-60
3
18%
1
11%
61-75
3
18%
3
33%
76-90

Забито

31
40
13 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 15
3 Не забивали 1
1
3%
5
13%
1-15
6
19%
5
13%
16-30
6
19%
9
23%
31-45
3
10%
6
15%
46-60
7
23%
5
13%
61-75
8
26%
10
25%
76-90

Пропущено

25
20
12 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 12
3
12%
6
30%
1-15
4
16%
2
10%
16-30
5
20%
2
10%
31-45
3
12%
2
10%
46-60
3
12%
1
5%
61-75
7
28%
7
35%
76-90

Результаты последних матчей

Краснодар
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Пари НН - Краснодар 3:4 Локомотив Москва - Краснодар 1:1 Химки - Краснодар 2:0 Ростов - Краснодар 2:1
Краснодар - Рубин 1:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:1 Краснодар - Урал 1:0 Краснодар - Астана 2:4 Краснодар - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:0 Краснодар - Родина Москва 3:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Краснодар - Оренбург 2:1 Урал - Краснодар 3:1 Зенит - Краснодар 1:1 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Спартак Москва - Краснодар 2:3 ЦСКА Москва - Краснодар 1:0 Балтика - Краснодар 2:2 Краснодар - Ростов 3:2 Краснодар - Пари НН 3:0
Зенит
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Зенит - Балтика 1:0 Спартак Москва - Зенит 1:2 Крылья Советов - Зенит 1:1 Црвена Звезда - Зенит 1:0
Зенит - Динамо Москва 2:0 Урал - Зенит 1:4 Зенит - Спартак Москва 0:0 Зенит - Сантос 4:1 Зенит - Аль-Райян 2:4 Зенит - Шанхай Шеньхуа 6:0 Зенит - Ноа Ереван 0:0 Зенит - Аль-Духаиль 2:0 Зенит - Аль-Фатех 1:1 Зенит - Урал 1:0 Зенит - Чонбук Моторс 5:1 Зенит - Динамо Самарканд 5:1 Зенит - Пари НН 1:0 Локомотив Москва - Зенит 3:1 Динамо Москва - Зенит 1:0 Зенит - Сочи 3:0

Результаты матчей

Краснодар
Зенит

Точный счет

2:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
1
4 раза 40%
3
1 раз 10%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
0:2
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:1
5 раз 23%
1:0
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
1:1
4 раза 18%
0:2
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 41%
2
8 раз 36%
0
2 раза 9%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%
1
9 раз 41%
2
6 раз 27%
3
4 раза 18%
4
2 раза 9%
0
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Краснодар
Зенит

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
1.5
Больше Меньше
6
5
1
9
2.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
5
7
1.5
6
5
2
10
2.5
3
8
1
11
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
2
0.5
Больше Меньше
21
1
11
11
1.5
12
10
3
19
2.5
6
16
1
21
3.5
2
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 22 13 5 4 41 - 19 44
2.
Краснодар
 Заявка 22 12 7 3 35 - 21 43
3.
Динамо Москва
 Заявка 22 10 8 4 35 - 29 38
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 22 9 9 4 40 - 28 36
5.
Локомотив Москва
 Заявка 22 9 9 4 35 - 28 36
6.
Спартак Москва
 Заявка 23 10 5 8 29 - 28 35
7.
Крылья Советов
 Заявка 22 9 6 7 39 - 33 33
8.
Рубин
 Заявка 22 9 5 8 20 - 27 32
9.
Ростов
 Заявка 22 8 7 7 34 - 33 31
10.
Пари НН
 Заявка 22 8 4 10 20 - 23 28
11.
Факел
 Заявка 22 6 8 8 19 - 24 26
12.
Оренбург
 Заявка 22 5 8 9 24 - 29 23
13.
Урал
 Заявка 22 5 5 12 20 - 35 20
14.
Балтика
 3:0 Заявка 23 5 5 13 17 - 26 20
15.
Ахмат
 0:3 Заявка 23 5 5 13 20 - 32 20
16.
Сочи
 Заявка 23 4 6 13 24 - 37 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 10 8 2 0 17 - 6 26
2.
Ростов
 Заявка 12 7 4 1 23 - 12 25
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 11 7 3 1 24 - 12 24
4.
Спартак Москва
 Заявка 12 7 3 2 17 - 11 24
5.
Зенит
 Заявка 11 7 2 2 20 - 8 23
6.
Пари НН
 Заявка 11 7 2 2 16 - 9 23
7.
Динамо Москва
 Заявка 12 7 2 3 17 - 13 23
8.
Крылья Советов
 Заявка 11 6 4 1 27 - 14 22
9.
Локомотив Москва
 Заявка 12 5 6 1 18 - 13 21
10.
Оренбург
 Заявка 10 4 3 3 14 - 10 15
11.
Балтика
 3:0 Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
12.
Рубин
 Заявка 11 4 3 4 10 - 15 15
13.
Факел
 Заявка 10 3 5 2 9 - 7 14
14.
Сочи
 Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
15.
Урал
 Заявка 11 3 3 5 13 - 18 12
16.
Ахмат
 0:3 Заявка 12 3 3 6 13 - 16 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 11 6 3 2 21 - 11 21
2.
Рубин
 Заявка 11 5 2 4 10 - 12 17
3.
Краснодар
 Заявка 12 4 5 3 18 - 15 17
4.
Локомотив Москва
 Заявка 10 4 3 3 17 - 15 15
5.
Динамо Москва
 Заявка 10 3 6 1 18 - 16 15
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 11 2 6 3 16 - 16 12
7.
Факел
 Заявка 12 3 3 6 10 - 17 12
8.
Спартак Москва
 Заявка 11 3 2 6 12 - 17 11
9.
Крылья Советов
 Заявка 11 3 2 6 12 - 19 11
10.
Ахмат
 0:3 Заявка 11 2 2 7 7 - 16 8
11.
Урал
 Заявка 11 2 2 7 7 - 17 8
12.
Оренбург
 Заявка 12 1 5 6 10 - 19 8
13.
Ростов
 Заявка 10 1 3 6 11 - 21 6
14.
Сочи
 Заявка 12 1 3 8 10 - 22 6
15.
Пари НН
 Заявка 11 1 2 8 4 - 14 5
16.
Балтика
 3:0 Заявка 12 1 2 9 7 - 15 5
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 15 (1)
Краснодар Кордоба Джон 11 (2)
Динамо Москва Тюкавин Константин 9 (6)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 9 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 9
Краснодар Черников Александр 10
Крылья Советов Костанца Фернандо 9
Оренбург Перес Матиас 9
Спартак Москва Хлусевич Даниил 1 7
Весь список
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду рефери:

    Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия);
    Ассистент: Алексей Лунёв (Новосибирск, Россия);
    Ассистент: Роман Усачёв (Ростов-на-Дону, Россия);
    Резервный: Артём Чистяков (Азов, Россия).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к российскому футболу. В рамках поединка 24-го тура РПЛ схлестнутся в очной схватке футболисты «Краснодара» и «Зенита». Встреча состоится в Краснодаре, на стадионе «Краснодар».

    Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч, дамы и господа!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар - Зенит от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 апреля 2024, осталось 6 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 64 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогнозы 192
Краснодар 30.2% (58)
X 35.4% (68)
Зенит 34.4% (66)
0
выиграет Зенит, со счетом 1:2
в левом углу ринга - Краснодар - команда мечтателей, которая способна на подвиги. в правом углу - Зенит... Ещё
Шипа #
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Краснодар
Ничья
Зенит
3.50
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3.40
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2.40
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Краснодар - Зенит

Исход игры
Краснодар
31.8% (63)
Ничья
34.8% (69)
Зенит
33.3% (66)
Тотал 2.5
Больше
50.79% (64)
Меньше
49.21% (62)
Обе команды забьют
Да
91.27% (115)
Нет
8.73% (11)
Популярный счёт
1:1 Ничья
25.8% (51)
1:2 Зенит
12.6% (25)
2:1 Краснодар
7.6% (15)
2:2 Ничья
6.1% (12)
1:3 Зенит
2.5% (5)
2:3 Зенит
2% (4)
0:1 Зенит
1.5% (3)
1:0 Краснодар
1.5% (3)
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