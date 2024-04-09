Тур: 24. Стадион: Краснодар.
Прогноз на матч от Liveresult
-
Главный тренер: Мусаев Мурад
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
-
Главный тренер: Семак Сергей
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Краснодар
Зенит
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
85.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
57.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 12 побед
25 матчей
12%
28%
60%
3 победы 7 ничьих 15 побед
Первый тайм
16%
44%
40%
4 победы 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
24%
28%
48%
6 побед 7 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
13
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
28
22
Голов в среднем за матч
2.15
1.83
Среднее время на гол
41
49
Всего голов
40
35
Голов в среднем за матч
1.6
1.4
Тотал матчей
2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
15
Больше 60%
Меньше 40%
10
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
56
64
Бомбардиры внутри турнира
Краснодар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордоба Джон
|11
|0.5
|Сперцян Эдуард
|9 (5)
|0.41
|Олусегун Олакунле
|3
|0.14
|Ахметов Ильзат
|2
|0.09
|Батчи Жоау
|1
|0.05
|Кади
|1
|0.05
|Кайо Панталеао
|1
|0.05
|Черников Александр
|1
|0.05
|Ленини Пина
|1
|0.05
|Кривцов Никита
|1
|0.05
|Алонсо Хуниор
|0
|0
|Олаcа Лукас
|0
|0
|Баньяц Михайло
|0
|0
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кассьерра Матео
|15
|0.68
|Сергеев Иван
|6
|0.27
|Вендел Маркус
|4
|0.18
|Клаудиньо
|3 (1)
|0.14
|Мостовой Андрей
|3
|0.14
|Дуглас Сантос
|2
|0.09
|Мантуан Густаво
|2
|0.09
|Изидор Вильсон
|2
|0.09
|Артур Виктор Гимараес
|1
|0.05
|Родригао де Соуза
|1
|0.05
|Педро дос Сантос
|1
|0.05
|Караваев Вячеслав
|0
|0
|Ерохин Александр
|0
|0
|Сутормин Алексей
|0
|0
|Барриос Вильмар
|0
|0
|Бакаев Зелимхан
|0
|0
|Круговой Данил
|0
|0
|Эракович Страхинья
|0
|0
Карточки
Краснодар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Черников Александр
|10
|0
|Олусегун Олакунле
|4
|1
|Сперцян Эдуард
|5
|0
|Батчи Жоау
|5
|0
|Олаcа Лукас
|4
|0
|Кордоба Джон
|3
|0
|Ахметов Ильзат
|3
|0
|Кади
|3
|0
|Кайо Панталеао
|2
|0
|Алонсо Хуниор
|2
|0
|Ленини Пина
|2
|0
|Кривцов Никита
|2
|0
|Ивич Владимир
|1
|0
|Виктор Са
|1
|0
|Тормена Витор
|1
|0
|Волков Сергей Евгеньевич
|1
|0
|Баньяц Михайло
|1
|0
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эракович Страхинья
|5
|0
|Алип Нуралы
|4
|0
|Вендел Маркус
|4
|0
|Барриос Вильмар
|2
|1
|Дуглас Сантос
|3
|0
|Родригао де Соуза
|2
|0
|Сергеев Иван
|2
|0
|Кассьерра Матео
|2
|0
|Караваев Вячеслав
|1
|0
|Сутормин Алексей
|1
|0
|Бакаев Зелимхан
|1
|0
|Клаудиньо
|1
|0
|Изидор Вильсон
|1
|0
|Нино III
|1
|0
|Мантуан Густаво
|1
|0
Результаты матчей
Краснодар
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Зенит
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
2
5
Краснодар
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Зенит
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
14
17
Краснодар
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (9)
41% (9)
18% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
45% (10)
23% (5)
Зенит
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (6)
32% (7)
41% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
41% (9)
27% (6)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
12
8
Упущенные победы
16
22
Голы по времени матча
Забито
15
21
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 8
12 Не забивали 11
0
0%
3
14%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
4
27%
4
19%
31-45
2
13%
4
19%
46-60
2
13%
3
14%
61-75
5
33%
5
24%
76-90
Пропущено
8
11
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
0
0%
4
36%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
1
13%
1
9%
31-45
2
25%
1
9%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
4
36%
76-90
Забито
16
19
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
13 Не забивали 12
1
6%
2
11%
1-15
4
25%
3
16%
16-30
2
13%
5
26%
31-45
1
6%
2
11%
46-60
5
31%
2
11%
61-75
3
19%
5
26%
76-90
Пропущено
17
9
10 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
3
18%
2
22%
1-15
3
18%
1
11%
16-30
4
24%
1
11%
31-45
1
6%
1
11%
46-60
3
18%
1
11%
61-75
3
18%
3
33%
76-90
Забито
31
40
13 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 15
3 Не забивали 1
1
3%
5
13%
1-15
6
19%
5
13%
16-30
6
19%
9
23%
31-45
3
10%
6
15%
46-60
7
23%
5
13%
61-75
8
26%
10
25%
76-90
Пропущено
25
20
12 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 12
3
12%
6
30%
1-15
4
16%
2
10%
16-30
5
20%
2
10%
31-45
3
12%
2
10%
46-60
3
12%
1
5%
61-75
7
28%
7
35%
76-90
Результаты последних матчей
Краснодар
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Пари НН - Краснодар 3:4 Локомотив Москва - Краснодар 1:1 Химки - Краснодар 2:0 Ростов - Краснодар 2:1
Краснодар - Рубин 1:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:1 Краснодар - Урал 1:0 Краснодар - Астана 2:4 Краснодар - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:0 Краснодар - Родина Москва 3:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Краснодар - Оренбург 2:1 Урал - Краснодар 3:1 Зенит - Краснодар 1:1 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Спартак Москва - Краснодар 2:3 ЦСКА Москва - Краснодар 1:0 Балтика - Краснодар 2:2 Краснодар - Ростов 3:2 Краснодар - Пари НН 3:0
Зенит
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Зенит - Балтика 1:0 Спартак Москва - Зенит 1:2 Крылья Советов - Зенит 1:1 Црвена Звезда - Зенит 1:0
Зенит - Динамо Москва 2:0 Урал - Зенит 1:4 Зенит - Спартак Москва 0:0 Зенит - Сантос 4:1 Зенит - Аль-Райян 2:4 Зенит - Шанхай Шеньхуа 6:0 Зенит - Ноа Ереван 0:0 Зенит - Аль-Духаиль 2:0 Зенит - Аль-Фатех 1:1 Зенит - Урал 1:0 Зенит - Чонбук Моторс 5:1 Зенит - Динамо Самарканд 5:1 Зенит - Пари НН 1:0 Локомотив Москва - Зенит 3:1 Динамо Москва - Зенит 1:0 Зенит - Сочи 3:0
Результаты матчей
Краснодар
Зенит
Точный счет
2:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 50%
1
4 раза 40%
3
1 раз 10%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
0:2
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:1
5 раз 23%
1:0
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
1:1
4 раза 18%
0:2
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 41%
2
8 раз 36%
0
2 раза 9%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%
1
9 раз 41%
2
6 раз 27%
3
4 раза 18%
4
2 раза 9%
0
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Краснодар
Зенит
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
65
19
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
57
65
210
38
111
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
202
Больше Меньше
211
1111
1210
319
616
121
220
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|13
|5
|4
|41 - 19
|44
|2.
|Заявка
|22
|12
|7
|3
|35 - 21
|43
|3.
|Заявка
|22
|10
|8
|4
|35 - 29
|38
|4.
|Заявка
|22
|9
|9
|4
|40 - 28
|36
|5.
|Заявка
|22
|9
|9
|4
|35 - 28
|36
|6.
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|29 - 27
|35
|7.
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|39 - 33
|33
|8.
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|20 - 27
|32
|9.
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|34 - 33
|31
|10.
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|20 - 23
|28
|11.
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|19 - 24
|26
|12.
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|24 - 29
|23
|13.
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|20 - 29
|20
|14.
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|20 - 35
|20
|15.
|Заявка
|22
|4
|5
|13
|14 - 26
|17
|16.
|Заявка
|22
|3
|6
|13
|23 - 37
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|17 - 6
|26
|2.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|23 - 12
|25
|3.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 12
|24
|4.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|17 - 11
|24
|5.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|20 - 8
|23
|6.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|16 - 9
|23
|7.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 13
|23
|8.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|27 - 14
|22
|9.
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|18 - 13
|21
|10.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 10
|15
|11.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 11
|15
|12.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 15
|15
|13.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|9 - 7
|14
|14.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 13
|12
|15.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 18
|12
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 15
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 11
|21
|2.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|10 - 12
|17
|3.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 15
|17
|4.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 15
|15
|5.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|18 - 16
|15
|6.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|16 - 16
|12
|7.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 17
|12
|8.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 16
|11
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 19
|11
|10.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 16
|8
|11.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 17
|8
|12.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|10 - 19
|8
|13.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 21
|6
|14.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|10 - 22
|6
|15.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|4 - 14
|5
|16.
|Заявка
|11
|0
|2
|9
|4 - 15
|2
- — Выход в стыковые матчи
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|15 (1)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|11 (2)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|9 (6)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|9 (3)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|9 (2)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 9
|Краснодар
|Черников Александр
|10
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|9
|Оренбург
|Перес Матиас
|9
|Урал
|Бегич Сильвие
|8
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Краснодар - Зенит
Исход игры
Краснодар
40% (34)
Ничья
25.9% (22)
Зенит
34.1% (29)
Тотал 2.5
Больше
53.85% (28)
Меньше
46.15% (24)
Обе команды забьют
Да
86.54% (45)
Нет
13.46% (7)
Популярный счёт
1:1 Ничья
20% (17)
1:2 Зенит
14.1% (12)
2:1 Краснодар
8.2% (7)
2:2 Ничья
4.7% (4)
0:1 Зенит
3.5% (3)
1:3 Зенит
2.4% (2)
2:0 Краснодар
2.4% (2)
3:1 Краснодар
2.4% (2)
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