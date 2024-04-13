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  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: .
Сочи
0:0
Первый тайм: 17'
Спартак Москва
0'
Прогнозы 189
Сочи 12.7% (24)
X 20.1% (38)
Спартак Москва 67.2% (127)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Сочи
Ничья
Спартак Москва
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12
Заболотный
Николай
27
Заика
Кирилл
3
Дркушич
Ваня
33
Алвес
Марсело
25
Аттият-Аллах
Яхья
14
Кравцов
Кирилл
21
Сааведра
Игнасио
6
Юсупов
Артур
7
Крамарич
Мартин
23
Сауль
Гуарирапа
77
Юкич
Александар
98
Александр
Максименко
5
Классен
Леон
4
Дуарте
Алексис
6
Бабич
Срджан
82
Хлусевич
Даниил
77
Бонгонда
Тео
25
Пруцев
Данил
18
Умяров
Наиль
17
Зиньковский
Антон
7
Соболев
Александр
Сергеевич
9
Угальде
Манфред
Сочи
4-3-3
Спартак Москва
4-4-2

История личных встреч

Сочи
Спартак Москва

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

13 матчей

30.8%
15.4%
53.8%
4 победы 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед

История матчей

ПЛ
1:0
WЗКР
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
КPП
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ТМК
7:1
ТМК
2:0

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.2
0.63

Среднее время на гол

75
144

Всего голов

21
3

Голов в среднем за матч

2.63
0.6

Среднее время на гол

34
150

Всего голов

27
8

Голов в среднем за матч

2.08
0.62

Тотал матчей

2.5
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

43
146

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Мартин 5 0.22
Джорджевич Лука 2 0.09
Нобоа Кристиан 2 (2) 0.09
Бурмистров Никита 2 0.09
Дркушич Ваня 2 0.09
Кравцов Кирилл 2 0.09
Сауль Гуарирапа 2 0.09
Игнатьев Иван 2 (1) 0.09
Силвейра Мигел 1 0.04
Юсупов Артур 1 0.04
Медведев Юрий II 1 0.04
Алвес Марсело 1 0.04
Маргасов Тимофей 0 0
Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Промес Квинси 6 0.26
Соболев Александр Сергеевич 5 0.22
Бонгонда Тео 4 0.17
Хлусевич Даниил 3 0.13
Игнатов Михаил Александрович 2 0.09
Мартинс Кристофер 2 0.09
Зиньковский Антон 2 0.09
Медина Хесус 2 0.09
Мозес Виктор 1 0.04
Пруцев Данил 1 0.04
Бабич Срджан 1 0.04
Литвинов Руслан 0 0
Денисов Даниил 0 0

Карточки

Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алвес Марсело 4 2
Юсупов Артур 5 0
Кравцов Кирилл 3 1
Джорджевич Лука 4 0
Нобоа Кристиан 3 0
Заика Кирилл 3 0
Литвинов Вячеслав 3 0
Кордова Серхио 1 1
Бурмистров Никита 2 0
Крамарич Мартин 2 0
Миладинович Иван 2 0
Батырев Амир 2 0
Сааведра Игнасио 2 0
Заболотный Николай 1 0
Чистяков Дмитрий 1 0
Юрганов Игорь 1 0
Мелкадзе Георгий 1 0
Медведев Юрий II 1 0
Игнатьев Иван 1 0
Дркушич Ваня 1 0
Сауль Гуарирапа 1 0
Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хлусевич Даниил 6 1
Соболев Александр Сергеевич 6 0
Умяров Наиль 5 0
Бабич Срджан 3 1
Мартинс Кристофер 3 0
Медина Хесус 3 0
Игнатов Михаил Александрович 3 0
Дуарте Алексис 3 0
Пруцев Данил 2 0
Литвинов Руслан 2 0
Мозес Виктор 1 0
Игнатов Михаил 1 0
Промес Квинси 1 0
Селихов Александр 1 0
Бальде Диао Кейта 1 0
Джикия Георгий 1 0
Максименко Александр IV 1 0
Рябчук Олег 1 0
Угальде Манфред 1 0
Денисов Даниил 1 0
Классен Леон 1 0
Мелёшин Павел 1 0

Результаты матчей

Сочи
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Спартак Москва
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

8
4
Сочи
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Спартак Москва
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

16
4

Упущенные победы

8
16
Сочи
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (9)
32% (7)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
23% (5)
32% (7)
Спартак Москва
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
14% (3)
41% (9)
45% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

16
6

Упущенные победы

16
20

Голы по времени матча

Забито

14
12
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 3
16 Не забивали 16
1
7%
0
0%
1-15
4
29%
1
8%
16-30
2
14%
2
17%
31-45
1
7%
3
25%
46-60
4
29%
3
25%
61-75
2
14%
3
25%
76-90

Пропущено

14
16
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
7%
2
13%
1-15
2
14%
1
6%
16-30
5
36%
4
25%
31-45
2
14%
1
6%
46-60
2
14%
2
13%
61-75
2
14%
6
38%
76-90

Забито

11
18
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 7
17 Не забивали 12
3
27%
5
28%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
4
22%
31-45
2
18%
1
6%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
3
27%
7
39%
76-90

Пропущено

21
10
11 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 6
3
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
8
38%
3
30%
31-45
4
19%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
6
29%
3
30%
76-90

Забито

25
30
13 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 10
11 Не забивали 6
4
16%
5
17%
1-15
5
20%
1
3%
16-30
4
16%
6
20%
31-45
3
12%
4
13%
46-60
4
16%
4
13%
61-75
5
20%
10
33%
76-90

Пропущено

35
26
19 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 14
4
11%
2
8%
1-15
2
6%
1
4%
16-30
13
37%
7
27%
31-45
6
17%
3
12%
46-60
2
6%
4
15%
61-75
8
23%
9
35%
76-90

Результаты последних матчей

Сочи
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Ростов - Сочи 2:2 Сочи - ЦСКА Москва 2:2 СКА-Хабаровск - Сочи 1:1 Локомотив Москва - Сочи 2:2
Балтика - Сочи 0:0 Факел - Сочи 0:0 Сочи - Тюмень 2:1 Сочи - Нефтчи Фергана 2:2 Сочи - Нефтчи 0:1 Сочи - Нефтчи Фергана 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 2:1 Сочи - Славия София 1:0 Сочи - Ахмат 0:0 Сочи - Сочи (мол.) 3:0 Сочи - Оренбург 1:1 Сочи - Крылья Советов 0:2 Зенит - Сочи 3:0 Сочи - Рубин 0:2 Сочи - Динамо Москва 3:3 Сочи - Факел 2:0
Спартак Москва
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Динамо Москва - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Зенит 1:2 Спартак Москва - Урал 0:0 Спартак Москва - Оренбург 3:1
Спартак Москва - Факел 0:2 Зенит - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Астана 4:0 Спартак Москва - Абдыш-Ата 4:0 Спартак Москва - Кайрат 6:0 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Спартак Москва 0:5 Спартак Москва - Ростов 0:3 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:2 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Ахмат - Спартак Москва 2:1 Оренбург - Спартак Москва 1:0 Балтика - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Ростов 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Краснодар 2:3 Факел - Спартак Москва 2:0

Результаты матчей

Сочи
Спартак Москва

Точный счет

0:2
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
7 раз 58%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Точный счет

0:2
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
0:0
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
11 раз 50%
1
4 раза 18%
2
4 раза 18%
4
2 раза 9%
3
1 раз 5%
0
7 раз 32%
2
7 раз 32%
1
5 раз 23%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Сочи
Спартак Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
9
3
4
6
1.5
6
6
2
8
2.5
2
10
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
7
0.5
Больше Меньше
6
4
3
9
1.5
4
6
1
11
2.5
1
9
1
11
3.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
11
0.5
Больше Меньше
15
7
7
15
1.5
10
12
3
19
2.5
3
19
2
20
3.5
1
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 22 13 5 4 41 - 19 44
2.
Краснодар
 Заявка 22 12 7 3 35 - 21 43
3.
Динамо Москва
 Заявка 22 10 8 4 35 - 29 38
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 22 9 9 4 40 - 28 36
5.
Локомотив Москва
 Заявка 22 9 9 4 35 - 28 36
6.
Спартак Москва
 0:0 Заявка 23 10 6 7 29 - 27 36
7.
Крылья Советов
 Заявка 22 9 6 7 39 - 33 33
8.
Рубин
 Заявка 22 9 5 8 20 - 27 32
9.
Ростов
 Заявка 22 8 7 7 34 - 33 31
10.
Пари НН
 Заявка 22 8 4 10 20 - 23 28
11.
Факел
 Заявка 22 6 8 8 19 - 24 26
12.
Оренбург
 Заявка 22 5 8 9 24 - 29 23
13.
Ахмат
 Заявка 22 5 5 12 20 - 29 20
14.
Урал
 Заявка 22 5 5 12 20 - 35 20
15.
Балтика
 Заявка 22 4 5 13 14 - 26 17
16.
Сочи
 0:0 Заявка 23 3 7 13 23 - 37 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 10 8 2 0 17 - 6 26
2.
Ростов
 Заявка 12 7 4 1 23 - 12 25
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 11 7 3 1 24 - 12 24
4.
Спартак Москва
 0:0 Заявка 12 7 3 2 17 - 11 24
5.
Зенит
 Заявка 11 7 2 2 20 - 8 23
6.
Пари НН
 Заявка 11 7 2 2 16 - 9 23
7.
Динамо Москва
 Заявка 12 7 2 3 17 - 13 23
8.
Крылья Советов
 Заявка 11 6 4 1 27 - 14 22
9.
Локомотив Москва
 Заявка 12 5 6 1 18 - 13 21
10.
Оренбург
 Заявка 10 4 3 3 14 - 10 15
11.
Балтика
 Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
12.
Рубин
 Заявка 11 4 3 4 10 - 15 15
13.
Факел
 Заявка 10 3 5 2 9 - 7 14
14.
Ахмат
 Заявка 11 3 3 5 13 - 13 12
15.
Урал
 Заявка 11 3 3 5 13 - 18 12
16.
Сочи
 0:0 Заявка 11 2 4 5 13 - 15 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 11 6 3 2 21 - 11 21
2.
Рубин
 Заявка 11 5 2 4 10 - 12 17
3.
Краснодар
 Заявка 12 4 5 3 18 - 15 17
4.
Локомотив Москва
 Заявка 10 4 3 3 17 - 15 15
5.
Динамо Москва
 Заявка 10 3 6 1 18 - 16 15
6.
Спартак Москва
 0:0 Заявка 11 3 3 5 12 - 16 12
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 11 2 6 3 16 - 16 12
8.
Факел
 Заявка 12 3 3 6 10 - 17 12
9.
Крылья Советов
 Заявка 11 3 2 6 12 - 19 11
10.
Ахмат
 Заявка 11 2 2 7 7 - 16 8
11.
Урал
 Заявка 11 2 2 7 7 - 17 8
12.
Оренбург
 Заявка 12 1 5 6 10 - 19 8
13.
Ростов
 Заявка 10 1 3 6 11 - 21 6
14.
Сочи
 0:0 Заявка 12 1 3 8 10 - 22 6
15.
Пари НН
 Заявка 11 1 2 8 4 - 14 5
16.
Балтика
 Заявка 11 0 2 9 4 - 15 2
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 15 (1)
Краснодар Кордоба Джон 11 (2)
Динамо Москва Тюкавин Константин 9 (6)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 9 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 9
Краснодар Черников Александр 10
Крылья Советов Костанца Фернандо 9
Оренбург Перес Матиас 9
Урал Бегич Сильвие 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 16'
    Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Бабич. Потребуется ему помощь медиков.
  • Угловой
    15'
    С левого фланга низом прострелил вдоль ворот Юкич. Рикошетом от ноги защитника сфера полетела на угловой.
  • 14'
    В медленном темпе проходит старт нашего поединка. Команды не торопятся раскрываться, присматриваясь друг к другу.
  • 13'
    На фланге получил по ногам Бонгонда в борьбе против Сааведры. Штрафной удар в пользу москвичей назначил судья.
  • 12'
    Тонкий пас исполнял Заика в штрафную на ход Крамаричу, но тот не смог догнать мяч в пределах поля.
  • 11'
    Сместился Бонгонда с фланга к линии штрафной и пробил по воротам, но мяч в гуще защитников застрял.
  • 10'
    В центре поля получил по ногам Заика в борьбе против Зиньковского, судья был рядом и назначил штрафной удар.
  • 8'
    С правого фланга прострелил Бонгонда в штрафную на Соболева, но тот не смог пробить в борьбе с защитником.
  • 7'
    Зацепился за мяч в чужой штрафной Сауль и сбросил поперек на Юкича, но тот пробить не смог в борьбе против Бабича.
  • 6'
    Мог убегать на ворота соперника Угальде после заброса от Пруцева, но вышел далеко из ворот Заболотный и забрал сферу в руки.
  • 5'
    Сместился с фланга к штрафной соперника Крамарич, но в борьбе с Бабичем выпустил снаряд за пределы поля.
  • 4'
    Прорывался по флангу Бонгонда и прострелил в центр штрафной, но никто из партнеров так и не смог замкнуть.
  • 3'
    В центре поля Дркушич заехал по ногам Соболеву в силовой борьбе. Штрафной удар исполнять будут москвичи.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя синих цветах, гости выбрали себе бело-красный комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
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    • До матча
    • Приветствую всех любителей футбола. Стартует игровой день в рамках РПЛ интересным поединком между "Сочи" и "Спартаком". Комментировать игру для вас будет Федосов Дмитрий!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 39% завершится победой Спартак Москва.
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    Прогнозы 189
    Сочи 12.7% (24)
    X 20.1% (38)
    Спартак Москва 67.2% (127)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Сочи
    Ничья
    Спартак Москва
    3.35
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сочи 0:0 Спартак Москва

    Исход игры
    Сочи
    13.5% (26)
    Ничья
    19.7% (38)
    Спартак Москва
    66.8% (129)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.98% (75)
    Меньше
    38.02% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    81.82% (99)
    Нет
    18.18% (22)
    Популярный счёт
    1:2 Спартак Москва
    28.5% (55)
    1:1 Ничья
    13.5% (26)
    0:2 Спартак Москва
    5.7% (11)
    0:1 Спартак Москва
    3.6% (7)
    1:3 Спартак Москва
    3.1% (6)
    2:1 Сочи
    3.1% (6)
    2:2 Ничья
    2.6% (5)
    0:3 Спартак Москва
    1% (2)
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