Тур: 24. Стадион: Фишт.
0:0
Первый тайм: 17'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
27
Заика
Кирилл
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Заика КириллЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Морено Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Бонгонда ТеоПолузащитник
-
25 Пруцев ДанилПолузащитник
-
18 Умяров НаильПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Медина ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Абаскаль Гильермо
История личных встреч
Сочи
Спартак Москва
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
13 матчей
30.8%
15.4%
53.8%
4 победы 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.2
0.63
Среднее время на гол
75
144
Всего голов
21
3
Голов в среднем за матч
2.63
0.6
Среднее время на гол
34
150
Всего голов
27
8
Голов в среднем за матч
2.08
0.62
Тотал матчей
2.5
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
43
146
Бомбардиры внутри турнира
Сочи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамарич Мартин
|5
|0.22
|Джорджевич Лука
|2
|0.09
|Нобоа Кристиан
|2 (2)
|0.09
|Бурмистров Никита
|2
|0.09
|Дркушич Ваня
|2
|0.09
|Кравцов Кирилл
|2
|0.09
|Сауль Гуарирапа
|2
|0.09
|Игнатьев Иван
|2 (1)
|0.09
|Силвейра Мигел
|1
|0.04
|Юсупов Артур
|1
|0.04
|Медведев Юрий II
|1
|0.04
|Алвес Марсело
|1
|0.04
|Маргасов Тимофей
|0
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Промес Квинси
|6
|0.26
|Соболев Александр Сергеевич
|5
|0.22
|Бонгонда Тео
|4
|0.17
|Хлусевич Даниил
|3
|0.13
|Игнатов Михаил Александрович
|2
|0.09
|Мартинс Кристофер
|2
|0.09
|Зиньковский Антон
|2
|0.09
|Медина Хесус
|2
|0.09
|Мозес Виктор
|1
|0.04
|Пруцев Данил
|1
|0.04
|Бабич Срджан
|1
|0.04
|Литвинов Руслан
|0
|0
|Денисов Даниил
|0
|0
Карточки
Сочи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алвес Марсело
|4
|2
|Юсупов Артур
|5
|0
|Кравцов Кирилл
|3
|1
|Джорджевич Лука
|4
|0
|Нобоа Кристиан
|3
|0
|Заика Кирилл
|3
|0
|Литвинов Вячеслав
|3
|0
|Кордова Серхио
|1
|1
|Бурмистров Никита
|2
|0
|Крамарич Мартин
|2
|0
|Миладинович Иван
|2
|0
|Батырев Амир
|2
|0
|Сааведра Игнасио
|2
|0
|Заболотный Николай
|1
|0
|Чистяков Дмитрий
|1
|0
|Юрганов Игорь
|1
|0
|Мелкадзе Георгий
|1
|0
|Медведев Юрий II
|1
|0
|Игнатьев Иван
|1
|0
|Дркушич Ваня
|1
|0
|Сауль Гуарирапа
|1
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хлусевич Даниил
|6
|1
|Соболев Александр Сергеевич
|6
|0
|Умяров Наиль
|5
|0
|Бабич Срджан
|3
|1
|Мартинс Кристофер
|3
|0
|Медина Хесус
|3
|0
|Игнатов Михаил Александрович
|3
|0
|Дуарте Алексис
|3
|0
|Пруцев Данил
|2
|0
|Литвинов Руслан
|2
|0
|Мозес Виктор
|1
|0
|Игнатов Михаил
|1
|0
|Промес Квинси
|1
|0
|Селихов Александр
|1
|0
|Бальде Диао Кейта
|1
|0
|Джикия Георгий
|1
|0
|Максименко Александр IV
|1
|0
|Рябчук Олег
|1
|0
|Угальде Манфред
|1
|0
|Денисов Даниил
|1
|0
|Классен Леон
|1
|0
|Мелёшин Павел
|1
|0
Результаты матчей
Сочи
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Спартак Москва
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
8
4
Сочи
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Спартак Москва
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
16
4
Упущенные победы
8
16
Сочи
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (9)
32% (7)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
23% (5)
32% (7)
Спартак Москва
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
14% (3)
41% (9)
45% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
16
6
Упущенные победы
16
20
Голы по времени матча
Забито
14
12
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 3
16 Не забивали 16
1
7%
0
0%
1-15
4
29%
1
8%
16-30
2
14%
2
17%
31-45
1
7%
3
25%
46-60
4
29%
3
25%
61-75
2
14%
3
25%
76-90
Пропущено
14
16
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
7%
2
13%
1-15
2
14%
1
6%
16-30
5
36%
4
25%
31-45
2
14%
1
6%
46-60
2
14%
2
13%
61-75
2
14%
6
38%
76-90
Забито
11
18
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 7
17 Не забивали 12
3
27%
5
28%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
4
22%
31-45
2
18%
1
6%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
3
27%
7
39%
76-90
Пропущено
21
10
11 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 6
3
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
8
38%
3
30%
31-45
4
19%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
6
29%
3
30%
76-90
Забито
25
30
13 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 10
11 Не забивали 6
4
16%
5
17%
1-15
5
20%
1
3%
16-30
4
16%
6
20%
31-45
3
12%
4
13%
46-60
4
16%
4
13%
61-75
5
20%
10
33%
76-90
Пропущено
35
26
19 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 14
4
11%
2
8%
1-15
2
6%
1
4%
16-30
13
37%
7
27%
31-45
6
17%
3
12%
46-60
2
6%
4
15%
61-75
8
23%
9
35%
76-90
Результаты последних матчей
Сочи
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Ростов - Сочи 2:2 Сочи - ЦСКА Москва 2:2 СКА-Хабаровск - Сочи 1:1 Локомотив Москва - Сочи 2:2
Балтика - Сочи 0:0 Факел - Сочи 0:0 Сочи - Тюмень 2:1 Сочи - Нефтчи Фергана 2:2 Сочи - Нефтчи 0:1 Сочи - Нефтчи Фергана 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 2:1 Сочи - Славия София 1:0 Сочи - Ахмат 0:0 Сочи - Сочи (мол.) 3:0 Сочи - Оренбург 1:1 Сочи - Крылья Советов 0:2 Зенит - Сочи 3:0 Сочи - Рубин 0:2 Сочи - Динамо Москва 3:3 Сочи - Факел 2:0
Спартак Москва
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Динамо Москва - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Зенит 1:2 Спартак Москва - Урал 0:0 Спартак Москва - Оренбург 3:1
Спартак Москва - Факел 0:2 Зенит - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Астана 4:0 Спартак Москва - Абдыш-Ата 4:0 Спартак Москва - Кайрат 6:0 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Спартак Москва 0:5 Спартак Москва - Ростов 0:3 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:2 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Ахмат - Спартак Москва 2:1 Оренбург - Спартак Москва 1:0 Балтика - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Ростов 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Краснодар 2:3 Факел - Спартак Москва 2:0
Результаты матчей
Сочи
Спартак Москва
Точный счет
0:2
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
7 раз 58%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:2
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
0:0
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
11 раз 50%
1
4 раза 18%
2
4 раза 18%
4
2 раза 9%
3
1 раз 5%
0
7 раз 32%
2
7 раз 32%
1
5 раз 23%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Сочи
Спартак Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
93
46
66
28
210
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
57
Больше Меньше
64
39
46
111
19
111
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1111
Больше Меньше
157
715
1012
319
319
220
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|13
|5
|4
|41 - 19
|44
|2.
|Заявка
|22
|12
|7
|3
|35 - 21
|43
|3.
|Заявка
|22
|10
|8
|4
|35 - 29
|38
|4.
|Заявка
|22
|9
|9
|4
|40 - 28
|36
|5.
|Заявка
|22
|9
|9
|4
|35 - 28
|36
|6.
|0:0 Заявка
|23
|10
|6
|7
|29 - 27
|36
|7.
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|39 - 33
|33
|8.
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|20 - 27
|32
|9.
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|34 - 33
|31
|10.
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|20 - 23
|28
|11.
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|19 - 24
|26
|12.
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|24 - 29
|23
|13.
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|20 - 29
|20
|14.
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|20 - 35
|20
|15.
|Заявка
|22
|4
|5
|13
|14 - 26
|17
|16.
|0:0 Заявка
|23
|3
|7
|13
|23 - 37
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|17 - 6
|26
|2.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|23 - 12
|25
|3.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 12
|24
|4.
|0:0 Заявка
|12
|7
|3
|2
|17 - 11
|24
|5.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|20 - 8
|23
|6.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|16 - 9
|23
|7.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 13
|23
|8.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|27 - 14
|22
|9.
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|18 - 13
|21
|10.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 10
|15
|11.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 11
|15
|12.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 15
|15
|13.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|9 - 7
|14
|14.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 13
|12
|15.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 18
|12
|16.
|0:0 Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 15
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 11
|21
|2.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|10 - 12
|17
|3.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 15
|17
|4.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 15
|15
|5.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|18 - 16
|15
|6.
|0:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 16
|12
|7.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|16 - 16
|12
|8.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 17
|12
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 19
|11
|10.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 16
|8
|11.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 17
|8
|12.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|10 - 19
|8
|13.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 21
|6
|14.
|0:0 Заявка
|12
|1
|3
|8
|10 - 22
|6
|15.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|4 - 14
|5
|16.
|Заявка
|11
|0
|2
|9
|4 - 15
|2
- — Выход в стыковые матчи
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|15 (1)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|11 (2)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|9 (6)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|9 (3)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|9 (2)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 9
|Краснодар
|Черников Александр
|10
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|9
|Оренбург
|Перес Матиас
|9
|Урал
|Бегич Сильвие
|8
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сочи 0:0 Спартак Москва
Исход игры
Сочи
13.5% (26)
Ничья
19.7% (38)
Спартак Москва
66.8% (129)
Тотал 2.5
Больше
61.98% (75)
Меньше
38.02% (46)
Обе команды забьют
Да
81.82% (99)
Нет
18.18% (22)
Популярный счёт
1:2 Спартак Москва
28.5% (55)
1:1 Ничья
13.5% (26)
0:2 Спартак Москва
5.7% (11)
0:1 Спартак Москва
3.6% (7)
1:3 Спартак Москва
3.1% (6)
2:1 Сочи
3.1% (6)
2:2 Ничья
2.6% (5)
0:3 Спартак Москва
1% (2)
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