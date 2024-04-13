В центре поля получил по ногам Заика в борьбе против Зиньковского, судья был рядом и назначил штрафной удар.

Сместился Бонгонда с фланга к линии штрафной и пробил по воротам, но мяч в гуще защитников застрял.

Тонкий пас исполнял Заика в штрафную на ход Крамаричу, но тот не смог догнать мяч в пределах поля.

На фланге получил по ногам Бонгонда в борьбе против Сааведры. Штрафной удар в пользу москвичей назначил судья.

В медленном темпе проходит старт нашего поединка. Команды не торопятся раскрываться, присматриваясь друг к другу.

С левого фланга низом прострелил вдоль ворот Юкич. Рикошетом от ноги защитника сфера полетела на угловой.

Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Бабич. Потребуется ему помощь медиков.

8' С правого фланга прострелил Бонгонда в штрафную на Соболева, но тот не смог пробить в борьбе с защитником.

7' Зацепился за мяч в чужой штрафной Сауль и сбросил поперек на Юкича, но тот пробить не смог в борьбе против Бабича.

6' Мог убегать на ворота соперника Угальде после заброса от Пруцева, но вышел далеко из ворот Заболотный и забрал сферу в руки.

5' Сместился с фланга к штрафной соперника Крамарич, но в борьбе с Бабичем выпустил снаряд за пределы поля.

4' Прорывался по флангу Бонгонда и прострелил в центр штрафной, но никто из партнеров так и не смог замкнуть.

3' В центре поля Дркушич заехал по ногам Соболеву в силовой борьбе. Штрафной удар исполнять будут москвичи.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя синих цветах, гости выбрали себе бело-красный комплект формы.