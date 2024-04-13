Тур: 29. Стадион: Воновия Рурштадион. Главный судья: Иттрич Патрик
0:0
Первый тайм: 24'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
19
Беро
Матуш
11
Асано
Такума
16
Сесса
Кевин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Беро МатушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Асано ТакумаНападающий
- Запасные игроки
-
16 Луте АндреасВратарь
-
14 Оерманн ТимЗащитник
-
20 Ордец ИванЗащитник
-
41 Лоосли НоаЗащитник
- Полузащитник
-
13 Дашнер ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бучер Хайко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Сесса КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Айхер ВитусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Пик ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Бохум
Хайденхайм
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
90%
20%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
30%
7 побед 0 ничьих 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 4 победы
16 матчей
56.3%
18.8%
24.9%
9 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
13
Голов в среднем за матч
2.14
1.44
Среднее время на гол
42
62
Всего голов
13
5
Голов в среднем за матч
1.44
0.71
Среднее время на гол
62
126
Всего голов
28
18
Голов в среднем за матч
1.75
1.13
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
51
80
Бомбардиры внутри турнира
Бохум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Асано Такума
|6
|0.21
|Штёгер Кевин
|5 (4)
|0.17
|Хофманн Филипп
|3
|0.1
|Пасьенса Гонсало
|3
|0.1
|Шлоттербек Кевен
|3
|0.1
|Брошински Мориц
|2
|0.07
|Патрик Остерхаге
|2
|0.07
|Лосилья Антони
|1
|0.03
|Антви-Аджей Кристофер
|1
|0.03
|Беро Матуш
|1
|0.03
|Виттек Максимилиан
|1
|0.03
|Дашнер Лукас
|1
|0.03
|Ордец Иван
|1
|0.03
|Пасслак Феликс
|1
|0.03
|Бернардо Фернандес
|1
|0.03
|Гамбоа Кристиан
|0
|0
|Квартенг Мориц-Брони
|0
|0
Хайденхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кляйндинст Тим
|11 (2)
|0.38
|Динкчи Эрен
|8
|0.28
|Бесте Ян-Никлас
|7
|0.24
|Пирингер Марвин
|3
|0.1
|Шёппнер Ян
|2
|0.07
|Майнка Патрик
|2
|0.07
|Доведан Никола
|1
|0.03
|Гимбер Бенедикт
|1
|0.03
|Бек Адриан
|1
|0.03
|Малони Леннард
|1
|0.03
|Сесса Кевин
|1
|0.03
|Тоеркауф Норман
|0
|0
|Шиммер Штефан
|0
|0
|Хактаб Траоре Омар
|0
|0
Карточки
Бохум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лосилья Антони
|8
|0
|Бернардо Фернандес
|8
|0
|Шлоттербек Кевен
|8
|0
|Штёгер Кевин
|7
|0
|Машович Эрхан
|7
|0
|Гамбоа Кристиан
|6
|0
|Риман Мануэль
|5
|0
|Беро Матуш
|5
|0
|Антви-Аджей Кристофер
|4
|0
|Патрик Остерхаге
|4
|0
|Брошински Мориц
|4
|0
|Ордец Иван
|3
|0
|Виттек Максимилиан
|3
|0
|Квартенг Мориц-Брони
|1
|1
|Пасьенса Гонсало
|2
|0
|Асано Такума
|2
|0
|Дашнер Лукас
|2
|0
|Оерманн Тим
|2
|0
|Хофманн Филипп
|1
|0
|Лоосли Ноа
|1
|0
|Фёрстер Филипп
|1
|0
|Пасслак Феликс
|1
|0
Хайденхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Динкчи Эрен
|8
|0
|Гимбер Бенедикт
|6
|0
|Пирингер Марвин
|5
|0
|Бесте Ян-Никлас
|4
|0
|Хактаб Траоре Омар
|4
|0
|Тоеркауф Норман
|3
|0
|Кляйндинст Тим
|3
|0
|Шмидт Франк
|3
|0
|Пик Флориан
|2
|0
|Фёренбах Йонас
|2
|0
|Шёппнер Ян
|2
|0
|Доведан Никола
|0
|1
|Буш Марнон
|1
|0
|Майнка Патрик
|1
|0
|Мюллер Кевин
|1
|0
|Бек Адриан
|1
|0
|Малони Леннард
|1
|0
|Зирслебен Тим
|1
|0
Результаты матчей
Бохум
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Хайденхайм
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
14
14
Бохум
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
50% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Хайденхайм
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
14% (2)
71% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
33
11
Упущенные победы
5
17
Бохум
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
54% (15)
39% (11)
7% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
36% (10)
25% (7)
Хайденхайм
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (8)
25% (7)
46% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
50% (14)
29% (8)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
36
12
Упущенные победы
19
31
Голы по времени матча
Забито
24
17
11 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 4
14 Не забивали 17
2
8%
3
18%
1-15
4
17%
2
12%
16-30
5
21%
2
12%
31-45
4
17%
3
18%
46-60
5
21%
4
24%
61-75
4
17%
3
18%
76-90
Пропущено
19
27
7 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
1
5%
6
22%
1-15
2
11%
5
19%
16-30
4
21%
7
26%
31-45
4
21%
1
4%
46-60
3
16%
5
19%
61-75
5
26%
3
11%
76-90
Забито
11
24
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 7
21 Не забивали 17
1
9%
1
4%
1-15
2
18%
3
13%
16-30
2
18%
3
13%
31-45
2
18%
7
29%
29%
46-60
2
18%
5
21%
61-75
2
18%
5
21%
76-90
Пропущено
37
22
20 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
4
11%
3
14%
1-15
5
14%
1
5%
16-30
11
30%
30%
6
27%
31-45
2
5%
3
14%
46-60
6
16%
3
14%
61-75
9
24%
6
27%
76-90
Забито
35
41
16 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 27
14 Забивали первыми 11
7 Не забивали 6
3
9%
4
10%
1-15
6
17%
5
12%
16-30
7
20%
5
12%
31-45
6
17%
10
24%
46-60
7
20%
9
22%
61-75
6
17%
8
20%
76-90
Пропущено
56
49
27 В 1-м тайме 28
29 Во 2-м тайме 21
12 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 23
5
9%
9
18%
1-15
7
13%
6
12%
16-30
15
27%
13
27%
31-45
6
11%
4
8%
46-60
9
16%
8
16%
61-75
14
25%
9
18%
76-90
Результаты последних матчей
Бохум
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Кёльн - Бохум 2:1 Бохум - Дармштадт 2:2 Майнц - Бохум 2:0 Бохум - Фрайбург 1:2
Бохум - РБ Лейпциг 1:4 Боруссия М - Бохум 5:2 Бохум - Бавария 3:2 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Бохум - Аугсбург 1:1 Боруссия Д - Бохум 3:1 Бохум - Штутгарт 1:0 Бохум - Вердер 1:1 Бохум - Витесс 2:0 Бохум - Гронинген 2:1 Байер Л - Бохум 4:0 Бохум - Унион Берлин 3:0 Хоффенхайм - Бохум 3:1 Бохум - Вольфсбург 3:1 Хайденхайм - Бохум 0:0 Де Графсхап - Бохум 1:2
Хайденхайм
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Хайденхайм - Бавария 3:2 Штутгарт - Хайденхайм 3:3 Хайденхайм - Карлсруэ 0:1 Хайденхайм - Боруссия М 1:1
Аугсбург - Хайденхайм 1:0 Хайденхайм - Айнтрахт Фр 1:2 Унион Берлин - Хайденхайм 2:2 Хайденхайм - Байер Л 1:2 Вердер - Хайденхайм 1:2 Хайденхайм - Боруссия Д 0:0 Хоффенхайм - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Вольфсбург 1:1 Кёльн - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Падерборн 2:0 Хайденхайм - Фрайбург 3:2 Майнц - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - Дармштадт 3:2 РБ Лейпциг - Хайденхайм 2:1 Хайденхайм - Бохум 0:0 Бавария - Хайденхайм 4:2
Результаты матчей
Бохум
Хайденхайм
Точный счет
1:1
5 раз 36%
2:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 64%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
6 раз 21%
2:2
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
1:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
3:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
14 раз 50%
0
6 раз 21%
2
5 раз 18%
3
3 раза 11%
1
11 раз 39%
2
7 раз 25%
0
5 раз 18%
3
4 раза 14%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Бохум
Хайденхайм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
59
Больше Меньше
77
311
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
113
311
59
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
226
Больше Меньше
235
820
1216
325
523
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|24
|4
|0
|69 - 19
|76
|2.
|0:0 Заявка
|29
|19
|4
|6
|80 - 36
|61
|3.
|Заявка
|28
|19
|3
|6
|64 - 34
|60
|4.
|1:0 Заявка
|29
|17
|5
|7
|65 - 33
|56
|5.
|0:0 Заявка
|29
|15
|9
|5
|55 - 33
|54
|6.
|Заявка
|28
|10
|12
|6
|43 - 36
|42
|7.
|Заявка
|29
|10
|9
|10
|47 - 46
|39
|8.
|0:0 Заявка
|29
|10
|7
|12
|48 - 53
|37
|9.
|Заявка
|28
|10
|6
|12
|40 - 52
|36
|10.
|0:0 Заявка
|29
|8
|10
|11
|41 - 49
|34
|11.
|0:0 Заявка
|29
|7
|11
|11
|49 - 54
|32
|12.
|Заявка
|28
|8
|7
|13
|36 - 44
|31
|13.
|Заявка
|29
|8
|5
|16
|25 - 45
|29
|14.
|0:1 Заявка
|29
|7
|7
|15
|34 - 48
|28
|15.
|0:0 Заявка
|29
|5
|12
|12
|33 - 58
|27
|16.
|0:0 Заявка
|29
|4
|12
|13
|26 - 46
|24
|17.
|0:0 Заявка
|29
|4
|11
|14
|23 - 49
|23
|18.
|Заявка
|28
|2
|8
|18
|28 - 71
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|38 - 8
|38
|2.
|0:0 Заявка
|15
|11
|2
|2
|47 - 11
|35
|3.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|40 - 14
|33
|4.
|1:0 Заявка
|15
|10
|3
|2
|33 - 10
|33
|5.
|0:0 Заявка
|14
|8
|2
|4
|27 - 20
|26
|6.
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|23 - 13
|25
|7.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|26 - 22
|24
|8.
|0:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|24 - 22
|22
|9.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|16 - 20
|20
|10.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|25 - 26
|20
|11.
|0:0 Заявка
|15
|5
|5
|5
|25 - 23
|20
|12.
|0:0 Заявка
|15
|4
|8
|3
|22 - 21
|20
|13.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 22
|18
|14.
|0:0 Заявка
|15
|4
|5
|6
|15 - 16
|17
|15.
|0:1 Заявка
|14
|4
|4
|6
|20 - 22
|16
|16.
|0:0 Заявка
|14
|4
|4
|6
|22 - 25
|16
|17.
|0:0 Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 24
|12
|18.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|15 - 36
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|31 - 11
|38
|2.
|0:0 Заявка
|15
|7
|7
|1
|28 - 13
|28
|3.
|Заявка
|14
|9
|0
|5
|24 - 20
|27
|4.
|0:0 Заявка
|14
|8
|2
|4
|33 - 25
|26
|5.
|1:0 Заявка
|14
|7
|2
|5
|32 - 23
|23
|6.
|0:0 Заявка
|15
|6
|3
|6
|26 - 28
|21
|7.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 23
|17
|8.
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|15 - 26
|16
|9.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|21 - 24
|15
|10.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 22
|13
|11.
|0:0 Заявка
|14
|2
|6
|6
|24 - 31
|12
|12.
|0:1 Заявка
|15
|3
|3
|9
|14 - 26
|12
|13.
|0:0 Заявка
|15
|2
|6
|7
|17 - 27
|12
|14.
|0:0 Заявка
|15
|1
|8
|6
|11 - 25
|11
|15.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|9 - 25
|9
|16.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|13 - 35
|8
|17.
|0:0 Заявка
|14
|1
|4
|9
|11 - 37
|7
|18.
|0:0 Заявка
|14
|0
|7
|7
|11 - 30
|7
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|Бавария
|Кейн Гарри
|32 (7)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|24 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|21 (6)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|15 (8)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|15 (8)
|Майнц
|Кор Доминик
|1 12
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 8
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 6
|Вердер
|Дукш Марвин
|9
|Боруссия М
|Вайгль Юлиан
|9
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бохум 0:0 Хайденхайм
Исход игры
Бохум
49.6% (60)
Ничья
32.2% (39)
Хайденхайм
18.2% (22)
Тотал 2.5
Больше
58.97% (69)
Меньше
41.03% (48)
Обе команды забьют
Да
84.62% (99)
Нет
15.38% (18)
Популярный счёт
2:1 Бохум
31.4% (38)
1:1 Ничья
24.8% (30)
1:2 Хайденхайм
16.5% (20)
1:0 Бохум
12.4% (15)
2:2 Ничья
6.6% (8)
3:2 Бохум
1.7% (2)
2:0 Бохум
1.7% (2)
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