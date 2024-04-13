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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Иттрич Патрик
Бохум
1:1
Конец матча
Хайденхайм
0'
35' Желтая карточка
Пасслак Феликс
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Кляйндинст Тим
45' Желтая карточка
Бернардо Фернандес
52' Желтая карточка
Лосилья Антони
59' Желтая карточка
Беро Матуш
60' Желтая карточка
Кляйндинст Тим
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Асано Такума
0:1
81' Гол в свои ворота
Шлоттербек Кевен
1:1
90' Гол
Шлоттербек Кевен
90'+7

Ход матча

35'
Пасслак Феликс
 
43'
 
Кляйндинст Тим
45'
Бернардо Фернандес
 
52'
Лосилья Антони
 
59'
Беро Матуш
 
60'
 
Кляйндинст Тим
63'
Асано Такума
 
71'
 
Пирингер Марвин
Сесса Кевин
73'
Дашнер Лукас
Беро Матуш
 
73'
Брошински Мориц
Хофманн Филипп
 
81'
0:1
Шлоттербек Кевен
83'
Пасьенса Гонсало
Патрик Остерхаге
 
83'
Виттек Максимилиан
Асано Такума
 
89'
 
Буш Марнон
Бесте Ян-Никлас
90'
 
Тоеркауф Норман
Динкчи Эрен
90'
Шлоттербек Кевен
(Штёгер Кевин)
1:1
90'
 
Томалла Денис
Кляйндинст Тим

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 11 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 19
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 439 Количество передач 281
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Бохум 49.6% (60)
X 32.2% (39)
Хайденхайм 18.2% (22)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Риман
Мануэль
15
Пасслак
Феликс
4
Машович
Эрхан
31
Шлоттербек
Кевен
5
Бернардо
Фернандес
19
Беро
Матуш
8
Лосилья
Антони
7
Штёгер
Кевин
6
Патрик
Остерхаге
33
Хофманн
Филипп
11
Асано
Такума
1
Мюллер
Кевин
23
Хактаб
Траоре
Омар
6
Майнка
Патрик
5
Гимбер
Бенедикт
19
Фёренбах
Йонас
8
Динкчи
Эрен
3
Шёппнер
Ян
33
Малони
Леннард
16
Сесса
Кевин
37
Бесте
Ян-Никлас
10
Кляйндинст
Тим
Бохум
4-4-2
Хайденхайм
4-5-1

История личных встреч

Бохум
Хайденхайм

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

90%
20%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
30%
7 побед 0 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 4 победы

16 матчей

56.3%
18.8%
24.9%
9 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

Б
0:0
Б2
0:2
Б2
3:0
Б2
3:0
Б2
2:3
Б2
1:0
Б2
3:2
Б2
1:0
Б2
1:2
Б2
0:0
Б2
2:1
Б2
2:4
Б2
1:1
Б2
4:1
Б2
5:0
К
0:2

Голы

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

2.14
1.44

Среднее время на гол

42
62

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

1.44
0.71

Среднее время на гол

62
126

Всего голов

28
18

Голов в среднем за матч

1.75
1.13

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

51
80

Бомбардиры внутри турнира

Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асано Такума 6 0.21
Штёгер Кевин 5 (4) 0.17
Шлоттербек Кевен 4 0.14
Хофманн Филипп 3 0.1
Пасьенса Гонсало 3 0.1
Брошински Мориц 2 0.07
Патрик Остерхаге 2 0.07
Лосилья Антони 1 0.03
Антви-Аджей Кристофер 1 0.03
Беро Матуш 1 0.03
Виттек Максимилиан 1 0.03
Дашнер Лукас 1 0.03
Ордец Иван 1 0.03
Пасслак Феликс 1 0.03
Бернардо Фернандес 1 0.03
Гамбоа Кристиан 0 0
Квартенг Мориц-Брони 0 0
Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кляйндинст Тим 11 (2) 0.38
Динкчи Эрен 8 0.28
Бесте Ян-Никлас 7 0.24
Пирингер Марвин 3 0.1
Шёппнер Ян 2 0.07
Майнка Патрик 2 0.07
Доведан Никола 1 0.03
Гимбер Бенедикт 1 0.03
Бек Адриан 1 0.03
Малони Леннард 1 0.03
Сесса Кевин 1 0.03
Тоеркауф Норман 0 0
Шиммер Штефан 0 0
Хактаб Траоре Омар 0 0

Карточки

Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лосилья Антони 9 0
Бернардо Фернандес 9 0
Шлоттербек Кевен 8 0
Штёгер Кевин 7 0
Машович Эрхан 7 0
Беро Матуш 6 0
Гамбоа Кристиан 6 0
Риман Мануэль 5 0
Антви-Аджей Кристофер 4 0
Патрик Остерхаге 4 0
Брошински Мориц 4 0
Ордец Иван 3 0
Виттек Максимилиан 3 0
Квартенг Мориц-Брони 1 1
Пасьенса Гонсало 2 0
Асано Такума 2 0
Пасслак Феликс 2 0
Дашнер Лукас 2 0
Оерманн Тим 2 0
Хофманн Филипп 1 0
Лоосли Ноа 1 0
Фёрстер Филипп 1 0
Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Динкчи Эрен 8 0
Гимбер Бенедикт 6 0
Пирингер Марвин 5 0
Кляйндинст Тим 4 0
Бесте Ян-Никлас 4 0
Хактаб Траоре Омар 4 0
Тоеркауф Норман 3 0
Шмидт Франк 3 0
Пик Флориан 2 0
Фёренбах Йонас 2 0
Шёппнер Ян 2 0
Доведан Никола 0 1
Буш Марнон 1 0
Майнка Патрик 1 0
Мюллер Кевин 1 0
Бек Адриан 1 0
Малони Леннард 1 0
Зирслебен Тим 1 0

Результаты матчей

Бохум
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Хайденхайм
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

16
14
Бохум
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
50% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Хайденхайм
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
20% (3)
67% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

33
11

Упущенные победы

5
17
Бохум
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
52% (15)
41% (12)
7% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
38% (11)
24% (7)
Хайденхайм
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
28% (8)
28% (8)
45% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
52% (15)
28% (8)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

36
12

Упущенные победы

21
31

Голы по времени матча

Забито

26
17
11 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 4
14 Не забивали 18
2
8%
3
18%
1-15
4
15%
2
12%
16-30
5
19%
2
12%
31-45
4
15%
3
18%
46-60
5
19%
4
24%
61-75
6
23%
3
18%
76-90

Пропущено

19
29
7 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 14
1
5%
6
21%
1-15
2
11%
5
17%
16-30
4
21%
7
24%
31-45
4
21%
1
3%
46-60
3
16%
5
17%
61-75
5
26%
5
17%
76-90

Забито

11
24
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 7
22 Не забивали 18
1
9%
1
4%
1-15
2
18%
3
13%
16-30
2
18%
3
13%
31-45
2
18%
7
29%
29%
46-60
2
18%
5
21%
61-75
2
18%
5
21%
76-90

Пропущено

37
22
20 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
4
11%
3
14%
1-15
5
14%
1
5%
16-30
11
30%
30%
6
27%
31-45
2
5%
3
14%
46-60
6
16%
3
14%
61-75
9
24%
6
27%
76-90

Забито

37
41
16 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 27
15 Забивали первыми 11
7 Не забивали 7
3
8%
4
10%
1-15
6
16%
5
12%
16-30
7
19%
5
12%
31-45
6
16%
10
24%
46-60
7
19%
9
22%
61-75
8
22%
8
20%
76-90

Пропущено

56
51
27 В 1-м тайме 28
29 Во 2-м тайме 23
12 Пропускали первыми 16
24 Не пропускали 24
5
9%
9
18%
1-15
7
13%
6
12%
16-30
15
27%
13
25%
31-45
6
11%
4
8%
46-60
9
16%
8
16%
61-75
14
25%
11
22%
76-90

Результаты последних матчей

Бохум
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Кёльн - Бохум 2:1 Бохум - Дармштадт 2:2 Майнц - Бохум 2:0 Бохум - Фрайбург 1:2
Бохум - РБ Лейпциг 1:4 Боруссия М - Бохум 5:2 Бохум - Бавария 3:2 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Бохум - Аугсбург 1:1 Боруссия Д - Бохум 3:1 Бохум - Штутгарт 1:0 Бохум - Вердер 1:1 Бохум - Витесс 2:0 Бохум - Гронинген 2:1 Байер Л - Бохум 4:0 Бохум - Унион Берлин 3:0 Хоффенхайм - Бохум 3:1 Бохум - Вольфсбург 3:1 Хайденхайм - Бохум 0:0 Де Графсхап - Бохум 1:2
Хайденхайм
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Хайденхайм - Бавария 3:2 Штутгарт - Хайденхайм 3:3 Хайденхайм - Карлсруэ 0:1 Хайденхайм - Боруссия М 1:1
Аугсбург - Хайденхайм 1:0 Хайденхайм - Айнтрахт Фр 1:2 Унион Берлин - Хайденхайм 2:2 Хайденхайм - Байер Л 1:2 Вердер - Хайденхайм 1:2 Хайденхайм - Боруссия Д 0:0 Хоффенхайм - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Вольфсбург 1:1 Кёльн - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Падерборн 2:0 Хайденхайм - Фрайбург 3:2 Майнц - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - Дармштадт 3:2 РБ Лейпциг - Хайденхайм 2:1 Хайденхайм - Бохум 0:0 Бавария - Хайденхайм 4:2

Результаты матчей

Бохум
Хайденхайм

Точный счет

1:1
6 раз 40%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
10 раз 67%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
7 раз 24%
2:2
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 52%
0
6 раз 21%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%
1
12 раз 41%
2
7 раз 24%
0
5 раз 17%
3
4 раза 14%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Бохум
Хайденхайм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
10
1.5
Больше Меньше
7
7
3
12
2.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
12
3
3
11
1.5
5
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
6
0.5
Больше Меньше
24
5
8
21
1.5
12
17
3
26
2.5
5
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 28 24 4 0 69 - 19 76
2.
Бавария
 Заявка 29 20 3 6 82 - 36 63
3.
Штутгарт
 Заявка 28 19 3 6 64 - 34 60
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 29 17 5 7 67 - 33 56
5.
Боруссия Д
 Заявка 29 16 8 5 57 - 34 56
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 28 10 12 6 43 - 36 42
7.
Аугсбург
 Заявка 29 10 9 10 47 - 46 39
8.
Фрайбург
 Заявка 28 10 6 12 40 - 52 36
9.
Хоффенхайм
 Заявка 29 10 6 13 49 - 57 36
10.
Хайденхайм
 Заявка 29 8 10 11 42 - 50 34
11.
Вердер
 Заявка 28 8 7 13 36 - 44 31
12.
Боруссия М
 Заявка 29 7 10 12 50 - 56 31
13.
Унион Берлин
 Заявка 29 8 5 16 25 - 45 29
14.
Вольфсбург
 Заявка 29 7 7 15 34 - 50 28
15.
Бохум
 Заявка 29 5 12 12 34 - 59 27
16.
Майнц
 Заявка 29 5 11 13 30 - 47 26
17.
Кёльн
 Заявка 29 4 10 15 23 - 51 22
18.
Дармштадт
 Заявка 28 2 8 18 28 - 71 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 14 12 2 0 38 - 8 38
2.
Бавария
 Заявка 15 12 1 2 49 - 11 37
3.
Штутгарт
 Заявка 14 10 3 1 40 - 14 33
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 15 10 3 2 35 - 10 33
5.
Боруссия Д
 Заявка 14 8 2 4 27 - 20 26
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 6 7 1 23 - 13 25
7.
Аугсбург
 Заявка 15 6 6 3 26 - 22 24
8.
Хайденхайм
 Заявка 14 6 4 4 24 - 22 22
9.
Унион Берлин
 Заявка 14 6 2 6 16 - 20 20
10.
Фрайбург
 Заявка 14 5 5 4 25 - 26 20
11.
Бохум
 Заявка 15 4 8 3 23 - 22 20
12.
Майнц
 Заявка 15 5 4 6 19 - 17 19
13.
Боруссия М
 Заявка 15 5 4 6 26 - 25 19
14.
Вердер
 Заявка 14 5 3 6 21 - 22 18
15.
Вольфсбург
 Заявка 14 4 4 6 20 - 22 16
16.
Хоффенхайм
 Заявка 14 4 4 6 22 - 25 16
17.
Кёльн
 Заявка 14 3 3 8 12 - 24 12
18.
Дармштадт
 Заявка 14 1 3 10 15 - 36 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 14 12 2 0 31 - 11 38
2.
Боруссия Д
 Заявка 15 8 6 1 30 - 14 30
3.
Штутгарт
 Заявка 14 9 0 5 24 - 20 27
4.
Бавария
 Заявка 14 8 2 4 33 - 25 26
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 14 7 2 5 32 - 23 23
6.
Хоффенхайм
 Заявка 15 6 2 7 27 - 32 20
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 4 5 5 20 - 23 17
8.
Фрайбург
 Заявка 14 5 1 8 15 - 26 16
9.
Аугсбург
 Заявка 14 4 3 7 21 - 24 15
10.
Вердер
 Заявка 14 3 4 7 15 - 22 13
11.
Боруссия М
 Заявка 14 2 6 6 24 - 31 12
12.
Вольфсбург
 Заявка 15 3 3 9 14 - 28 12
13.
Хайденхайм
 Заявка 15 2 6 7 18 - 28 12
14.
Кёльн
 Заявка 15 1 7 7 11 - 27 10
15.
Унион Берлин
 Заявка 15 2 3 10 9 - 25 9
16.
Дармштадт
 Заявка 14 1 5 8 13 - 35 8
17.
Бохум
 Заявка 14 1 4 9 11 - 37 7
18.
Майнц
 Заявка 14 0 7 7 11 - 30 7
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 32 (7)
Штутгарт Гирасси Серу 24 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 22 (6)
Штутгарт Ундав Дениз 15 (8)
Аугсбург Демирович Эрмедин 15 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 12
Фрайбург Хёфлер Николас 1 8
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 8
Хоффенхайм Кабак Озан 1 8
Дармштадт Маглица Матей 2 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 121
    Бохум 49.6% (60)
    X 32.2% (39)
    Хайденхайм 18.2% (22)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бохум 1:1 Хайденхайм

    Исход игры
    Бохум
    49.6% (60)
    Ничья
    32.2% (39)
    Хайденхайм
    18.2% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.97% (69)
    Меньше
    41.03% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    84.62% (99)
    Нет
    15.38% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Бохум
    31.4% (38)
    1:1 Ничья
    24.8% (30)
    1:2 Хайденхайм
    16.5% (20)
    1:0 Бохум
    12.4% (15)
    2:2 Ничья
    6.6% (8)
    3:2 Бохум
    1.7% (2)
    2:0 Бохум
    1.7% (2)
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