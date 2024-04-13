Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Штёгер Кевин из команды Бохум своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Бернардо Фернандес получил желтую карточку от судьи

43' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Хайденхайм

43' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Хайденхайм , будет отменен из-за фола.

43' Патрик Остерхаге навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе

42' Хорошую попытку сделал Сесса Кевин . Удар в створ, но вратарь начеку

41' Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе

40' Кляйндинст Тим нанес удар головой, но Мануэль Риманн спокойно отбил мяч.

40' Динкчи Эрен из команды Хайденхайм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Хактаб Траоре Омар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Удар от ворот произведет Хайденхайм

37' Гимбер Бенедикт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Хорошую попытку сделал Кляйндинст Тим . Удар в створ, но вратарь начеку

35' Пасслак Феликс получил желтую карточку от судьи

34' Удар от ворот произведет Хайденхайм

32' Удар от ворот произведет Хайденхайм

32' Штёгер Кевин не смог попасть в створ ударом издали

32' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Шлоттербек Кевен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Сесса Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе

30' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Штёгер Кевин из команды Бохум своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

25' Удар от ворот произведет Бохум

24' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе

21' Шёппнер Ян пробует нанести удар издали, но Мануэль Риманн держит все под контролем

18' Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе

18' Бесте Ян-Никлас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Бернардо Фернандес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Хофманн Филипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Патрик Остерхаге из команды Бохум в офсайде

14' Удар от ворот произведет Хайденхайм

14' Штёгер Кевин не смог попасть в створ ударом издали

10' Удар от ворот произведет Бохум

9' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Сесса Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Беро Матуш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Удар от ворот произведет Хайденхайм

7' Асано Такума оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

5' Патрик Остерхаге из команды Бохум подал угловой слева.

2' Удар от ворот произведет Хайденхайм

2' Асано Такума оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

2' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Хайденхайм начинает с центра поля