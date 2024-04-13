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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Дингерт Кристиан
РБ Лейпциг
1:0
Первый тайм: 24'
Вольфсбург
0'
1:0
13' Гол
Ольмо Дани

Ход матча

13'
Ольмо Дани
(Шлагер Ксавер)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогнозы 126
РБ Лейпциг 96% (121)
X 4% (5)
Вольфсбург 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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РБ Лейпциг
Ничья
Вольфсбург
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Гулачи
Петер
2
Симакан
Мохамед
4
Орбан
Вилли
23
Люкеба
Кастелло
39
Хенрихс
Бенджамин
7
Ольмо
Дани
8
Айдара
Амаду
24
Шлагер
Ксавер
20
Симонс
Хави
17
Опенда
Лои
30
Шешко
Беньямин
12
Перван
Павао
3
Борнаув
Себастьян
25
Дженц
Мориц
5
Зесигер
Седрик
2
Фишер
Килиан
31
Герхардт
Янник
6
Вранкс
Астер
27
Арнольд
Максимилиан
20
Баку
Ридле
9
Сарр
Амин
17
Бехренс
Кевин
РБ Лейпциг
4-4-2
Вольфсбург
3-4-2-1

История личных встреч

РБ Лейпциг
Вольфсбург

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

76.9%
46.2%
10 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 4 победы

23 матча

43.5%
26.1%
30.4%
10 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

30.4%
34.8%
34.8%
7 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

43.5%
39.1%
17.4%
10 побед 9 ничьих 4 победы

История матчей

Б
2:1
К
1:0
Б
0:3
Б
2:0
Б
2:0
Б
1:0
Б
2:2
К
2:0
Б
2:2
ТМС
1:1
Б
0:0
К
1:6
Б
1:1
Б
2:0
К
1:0
Б
1:0
Б
4:1
Б
1:1
Б
0:1
Б
0:1
К
0:2
К
0:2
К
3:2

Голы

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

1.54
1.4

Среднее время на гол

58
64

Всего голов

9
12

Голов в среднем за матч

0.9
0.92

Среднее время на гол

100
97

Всего голов

29
26

Голов в среднем за матч

1.26
1.13

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

71
79

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Опенда Лои 21 (2) 0.72
Шешко Беньямин 8 0.28
Симонс Хави 7 0.24
Поульсен Юссуф 5 0.17
Ольмо Дани 4 0.14
Баумгартнер Кристоф 4 0.14
Раум Давид 2 0.07
Форсберг Эмиль 2 0.07
Айдара Амаду 2 0.07
Вернер Тимо 2 (1) 0.07
Хенрихс Бенджамин 1 0.03
Симакан Мохамед 1 0.03
Кампль Кевин 1 0.03
Клостерманн Лукас 1 0.03
Люкеба Кастелло 1 0.03
Шлагер Ксавер 0 0
Зайвальд Николас 0 0
Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винд Йонас 9 0.31
Майер Ловро 5 (2) 0.17
Лакруа Максанс 3 0.1
Черны Вацлав 3 0.1
Меле Йоаким 2 0.07
Герхардт Янник 2 0.07
Паредес Кевин 2 0.07
Сванберг Маттиас 1 0.03
Бехренс Кевин 1 0.03
Томаш Тьягу 1 0.03
Арнольд Максимилиан 1 0.03
Нмеча Лукас 1 0.03
Рожерио да Силва 1 0.03
Баку Ридле 1 0.03
Виммер Патрик 1 0.03
Дженц Мориц 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Симакан Мохамед 7 0
Симонс Хави 7 0
Шлагер Ксавер 6 0
Айдара Амаду 5 0
Раум Давид 5 0
Опенда Лои 4 0
Розе Марко 3 0
Кампль Кевин 3 0
Клостерманн Лукас 3 0
Баумгартнер Кристоф 3 0
Люкеба Кастелло 3 0
Орбан Вилли 2 0
Хенрихс Бенджамин 2 0
Зайвальд Николас 1 0
Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лакруа Максанс 3 3
Арнольд Максимилиан 8 0
Сванберг Маттиас 7 0
Дженц Мориц 5 1
Герхардт Янник 5 0
Зесигер Седрик 5 0
Меле Йоаким 5 0
Вранкс Астер 5 0
Баку Ридле 4 0
Виммер Патрик 2 1
Нико Ковач 3 0
Майер Ловро 3 0
Винд Йонас 3 0
Борнаув Себастьян 3 0
Паредес Кевин 3 0
Кастельс Коэн 2 0
Черны Вацлав 2 0
Томаш Тьягу 2 0
Перван Павао 1 0
Коцца Николя 1 0
Пейчинович Дженан 1 0

Результаты матчей

РБ Лейпциг
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Вольфсбург
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

4
11
РБ Лейпциг
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Вольфсбург
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

14
14

Упущенные победы

24
14
РБ Лейпциг
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
39% (11)
46% (13)
14% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
36% (10)
29% (8)
Вольфсбург
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (9)
36% (10)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
32% (9)
43% (12)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

19
15

Упущенные победы

28
25

Голы по времени матча

Забито

31
16
16 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 7
17 Не забивали 18
7
23%
3
19%
1-15
4
13%
0
0%
16-30
5
16%
8
50%
31-45
5
16%
0
0%
46-60
5
16%
3
19%
61-75
5
16%
2
13%
76-90

Пропущено

11
23
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
2
18%
1
4%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
4
36%
5
22%
31-45
2
18%
2
9%
46-60
2
18%
6
26%
61-75
1
9%
6
26%
76-90

Забито

30
20
10 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 15
3
10%
5
25%
1-15
3
10%
2
10%
16-30
4
13%
5
25%
31-45
7
23%
3
15%
46-60
9
30%
3
15%
61-75
4
13%
2
10%
76-90

Пропущено

25
22
11 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
2
8%
5
23%
1-15
4
16%
1
5%
16-30
5
20%
4
18%
31-45
5
20%
4
18%
46-60
5
20%
5
23%
61-75
4
16%
3
14%
76-90

Забито

61
36
26 В 1-м тайме 23
35 Во 2-м тайме 13
15 Забивали первыми 13
4 Не забивали 5
10
16%
8
22%
1-15
7
11%
2
6%
16-30
9
15%
13
36%
31-45
12
20%
3
8%
46-60
14
23%
6
17%
61-75
9
15%
4
11%
76-90

Пропущено

36
45
17 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 26
11 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 23
4
11%
6
13%
1-15
4
11%
4
9%
16-30
9
25%
9
20%
31-45
7
19%
6
13%
46-60
7
19%
11
24%
61-75
5
14%
9
20%
76-90

Результаты последних матчей

РБ Лейпциг
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Фрайбург - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - Майнц 0:0 Кёльн - РБ Лейпциг 1:5 РБ Лейпциг - Дармштадт 2:0
Реал Мадрид - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - РБ Лейпциг 1:4 Бавария - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия М 2:0 РБ Лейпциг - Реал Мадрид 0:1 Аугсбург - РБ Лейпциг 2:2 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:0 Штутгарт - РБ Лейпциг 5:2 РБ Лейпциг - Байер Л 2:3 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:1 РБ Лейпциг - Санкт-Галлен 1:0 Вердер - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 РБ Лейпциг - Янг Бойз 2:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:3 РБ Лейпциг - Хайденхайм 2:1
Вольфсбург
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Вердер - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Аугсбург 1:3 Байер Л - Вольфсбург 2:0
Вольфсбург - Штутгарт 2:3 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Боруссия Д 1:1 Унион Берлин - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:2 Вольфсбург - Кёльн 1:1 Хайденхайм - Вольфсбург 1:1 Майнц - Вольфсбург 1:1 Шальке 04 - Вольфсбург 2:3 Вольфсбург - Бавария 1:2 Дармштадт - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Фрайбург 0:1 Боруссия М - Вольфсбург 1:0 Бохум - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - РБ Лейпциг 2:1 Боруссия М - Вольфсбург 4:0

Результаты матчей

РБ Лейпциг
Вольфсбург

Точный счет

2:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
2
7 раз 50%
1
6 раз 43%
0
1 раз 7%

Точный счет

1:4
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
3:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%

Точный счет

2:0
4 раза 14%
2:1
3 раза 11%
3:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:0
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
1:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
1:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 32%
3
6 раз 21%
0
4 раза 14%
1
4 раза 14%
4
2 раза 7%
5
2 раза 7%
6
1 раз 4%
1
12 раз 43%
2
11 раз 39%
0
5 раз 18%

Тоталы голов в матче

РБ Лейпциг
Вольфсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
13
1
11
3
1.5
7
7
5
9
2.5
2
12
3.5
2
12
4.5
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
10
4
9
5
1.5
4
10
6
8
2.5
3
11
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
4
0.5
Больше Меньше
23
5
20
8
1.5
11
17
11
17
2.5
5
23
3.5
3
25
4.5
1
27
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 28 24 4 0 69 - 19 76
2.
Бавария
 0:0 Заявка 29 19 4 6 80 - 36 61
3.
Штутгарт
 Заявка 28 19 3 6 64 - 34 60
4.
РБ Лейпциг
 1:0 Заявка 29 17 5 7 65 - 33 56
5.
Боруссия Д
 1:0 Заявка 29 16 8 5 56 - 33 56
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 28 10 12 6 43 - 36 42
7.
Хоффенхайм
 1:0 Заявка 29 11 6 12 49 - 53 39
8.
Аугсбург
 Заявка 29 10 9 10 47 - 46 39
9.
Фрайбург
 Заявка 28 10 6 12 40 - 52 36
10.
Хайденхайм
 0:0 Заявка 29 8 10 11 41 - 49 34
11.
Вердер
 Заявка 28 8 7 13 36 - 44 31
12.
Боруссия М
 0:1 Заявка 29 7 10 12 49 - 55 31
13.
Унион Берлин
 Заявка 29 8 5 16 25 - 45 29
14.
Вольфсбург
 0:1 Заявка 29 7 7 15 34 - 48 28
15.
Бохум
 0:0 Заявка 29 5 12 12 33 - 58 27
16.
Майнц
 0:1 Заявка 29 4 11 14 26 - 47 23
17.
Кёльн
 0:0 Заявка 29 4 11 14 23 - 49 23
18.
Дармштадт
 Заявка 28 2 8 18 28 - 71 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 14 12 2 0 38 - 8 38
2.
Бавария
 0:0 Заявка 15 11 2 2 47 - 11 35
3.
Штутгарт
 Заявка 14 10 3 1 40 - 14 33
4.
РБ Лейпциг
 1:0 Заявка 15 10 3 2 33 - 10 33
5.
Боруссия Д
 1:0 Заявка 14 8 2 4 27 - 20 26
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 6 7 1 23 - 13 25
7.
Аугсбург
 Заявка 15 6 6 3 26 - 22 24
8.
Хайденхайм
 0:0 Заявка 14 6 4 4 24 - 22 22
9.
Унион Берлин
 Заявка 14 6 2 6 16 - 20 20
10.
Фрайбург
 Заявка 14 5 5 4 25 - 26 20
11.
Бохум
 0:0 Заявка 15 4 8 3 22 - 21 20
12.
Боруссия М
 0:1 Заявка 15 5 4 6 25 - 24 19
13.
Вердер
 Заявка 14 5 3 6 21 - 22 18
14.
Вольфсбург
 0:1 Заявка 14 4 4 6 20 - 22 16
15.
Хоффенхайм
 1:0 Заявка 14 4 4 6 22 - 25 16
16.
Майнц
 0:1 Заявка 15 4 4 7 15 - 17 16
17.
Кёльн
 0:0 Заявка 14 3 3 8 12 - 24 12
18.
Дармштадт
 Заявка 14 1 3 10 15 - 36 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 14 12 2 0 31 - 11 38
2.
Боруссия Д
 1:0 Заявка 15 8 6 1 29 - 13 30
3.
Штутгарт
 Заявка 14 9 0 5 24 - 20 27
4.
Бавария
 0:0 Заявка 14 8 2 4 33 - 25 26
5.
РБ Лейпциг
 1:0 Заявка 14 7 2 5 32 - 23 23
6.
Хоффенхайм
 1:0 Заявка 15 7 2 6 27 - 28 23
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 4 5 5 20 - 23 17
8.
Фрайбург
 Заявка 14 5 1 8 15 - 26 16
9.
Аугсбург
 Заявка 14 4 3 7 21 - 24 15
10.
Вердер
 Заявка 14 3 4 7 15 - 22 13
11.
Боруссия М
 0:1 Заявка 14 2 6 6 24 - 31 12
12.
Вольфсбург
 0:1 Заявка 15 3 3 9 14 - 26 12
13.
Хайденхайм
 0:0 Заявка 15 2 6 7 17 - 27 12
14.
Кёльн
 0:0 Заявка 15 1 8 6 11 - 25 11
15.
Унион Берлин
 Заявка 15 2 3 10 9 - 25 9
16.
Дармштадт
 Заявка 14 1 5 8 13 - 35 8
17.
Бохум
 0:0 Заявка 14 1 4 9 11 - 37 7
18.
Майнц
 0:1 Заявка 14 0 7 7 11 - 30 7
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 32 (7)
Штутгарт Гирасси Серу 24 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 21 (6)
Штутгарт Ундав Дениз 15 (8)
Аугсбург Демирович Эрмедин 15 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 12
Фрайбург Хёфлер Николас 1 8
Дармштадт Маглица Матей 2 6
Вердер Дукш Марвин 9
Боруссия М Вайгль Юлиан 9
Весь список
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    Прогнозы 126
    РБ Лейпциг 96% (121)
    X 4% (5)
    Вольфсбург 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    РБ Лейпциг
    Ничья
    Вольфсбург
    5.60
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч РБ Лейпциг 1:0 Вольфсбург

    Исход игры
    РБ Лейпциг
    96% (121)
    Ничья
    4% (5)
    Вольфсбург
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (80)
    Меньше
    33.33% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    67.5% (81)
    Нет
    32.5% (39)
    Популярный счёт
    2:1 РБ Лейпциг
    43.7% (55)
    2:0 РБ Лейпциг
    23.8% (30)
    3:1 РБ Лейпциг
    15.1% (19)
    1:0 РБ Лейпциг
    5.6% (7)
    1:1 Ничья
    1.6% (2)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    3:2 РБ Лейпциг
    1.6% (2)
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