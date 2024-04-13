Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Астер Вранкс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Оооо... вот это был удар! Бехренс Кевин должен был забить с этой позиции.

47' О, нет. Из многообещающей позиции Бехренс Кевин из команды Вольфсбург наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

47' Фишер Килиан из команды Вольфсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Баку Ридле создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Фишер Килиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Ольмо Дани нанес удар головой, но Павао Перван спокойно отбил мяч.

43' Астер Вранкс из команды Вольфсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

43' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Шлагер Ксавер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Удар от ворот произведет Вольфсбург

39' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Матч возобновится спорным мячом

38' Зесигер Седрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Матч возобновится спорным мячом

36' Бехренс Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Удар от ворот произведет Вольфсбург

35' Матч возобновлен

35' Судья подбегает и показывает Дженц Мориц из команды Вольфсбург отложенную желтую карточку за фол.

35' Матч остановлен

34' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Баку Ридле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Люкеба Кастелло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Перван Павао взял и забрал мяч на выходе

33' Ольмо Дани создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Симакан Мохамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Перван Павао взял и забрал мяч на выходе

30' Астер Вранкс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Айдара Амаду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Зесигер Седрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Зесигер Седрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Шлагер Ксавер совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

26' Удар от ворот произведет Вольфсбург

25' Рефери не любит споров - именно за это Бехренс Кевин сейчас получил желтую

25' Фишер Килиан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

25' Баку Ридле навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Симонс Хави навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Ольмо Дани создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Шлагер Ксавер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Симонс Хави создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Зесигер Седрик не смог попасть в створ ударом издали

21' Игрок из команды Вольфсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

21' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

20' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Арнольд Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Бехренс Кевин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

16' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

15' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Шлагер Ксавер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Арнольд Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.