Тур: 29. Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг). Зрители: 45858 Главный судья: Дингерт Кристиан
3:0
Конец матча
0'
1:0
13' ГолОльмо Дани
25' Желтая карточкаФишер Килиан
25' Желтая карточкаБехренс Кевин
27' Желтая карточкаШлагер Ксавер
35' Желтая карточкаДженц Мориц
2:0
68' ГолШешко Беньямин
3:0
81' ГолОпенда Лои
85' Желтая карточкаСванберг Маттиас
90' Желтая карточкаСимонс Хави
90' Желтая карточкаРозе Марко
90'+6
Ход матча
13'
1:0
25'
25'
27'
35'
55'
68'
2:0
81'
3:0
85'
90'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
5 Удары по воротам 7
-
6 Удары в створ 3
-
6 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
500 Количество передач 485
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
20
Симонс
Хави
17
Опенда
Лои
12
Перван
Павао
25
Дженц
Мориц
20
Баку
Ридле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Симонс ХавиПолузащитник
-
17 Опенда ЛоиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Бласвих ЯнисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Защитник
-
25 Дженц МорицЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Баку РидлеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Меле ЙоакимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Майер ЛовроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Томаш ТьягуПолузащитник
-
23 Винд ЙонасНападающий
-
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
РБ Лейпциг
Вольфсбург
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
76.9%
46.2%
10 побед 6 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 4 победы
23 матча
43.5%
26.1%
30.4%
10 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
30.4%
34.8%
34.8%
7 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
43.5%
39.1%
17.4%
10 побед 9 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
20
14
Голов в среднем за матч
1.54
1.4
Среднее время на гол
58
64
Всего голов
9
12
Голов в среднем за матч
0.9
0.92
Среднее время на гол
100
97
Всего голов
29
26
Голов в среднем за матч
1.26
1.13
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
71
79
Бомбардиры внутри турнира
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Опенда Лои
|22 (2)
|0.76
|Шешко Беньямин
|9
|0.31
|Симонс Хави
|7
|0.24
|Поульсен Юссуф
|5
|0.17
|Ольмо Дани
|4
|0.14
|Баумгартнер Кристоф
|4
|0.14
|Раум Давид
|2
|0.07
|Форсберг Эмиль
|2
|0.07
|Айдара Амаду
|2
|0.07
|Вернер Тимо
|2 (1)
|0.07
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0.03
|Симакан Мохамед
|1
|0.03
|Кампль Кевин
|1
|0.03
|Клостерманн Лукас
|1
|0.03
|Люкеба Кастелло
|1
|0.03
|Шлагер Ксавер
|0
|0
|Зайвальд Николас
|0
|0
Вольфсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Винд Йонас
|9
|0.31
|Майер Ловро
|5 (2)
|0.17
|Лакруа Максанс
|3
|0.1
|Черны Вацлав
|3
|0.1
|Меле Йоаким
|2
|0.07
|Герхардт Янник
|2
|0.07
|Паредес Кевин
|2
|0.07
|Сванберг Маттиас
|1
|0.03
|Бехренс Кевин
|1
|0.03
|Томаш Тьягу
|1
|0.03
|Арнольд Максимилиан
|1
|0.03
|Нмеча Лукас
|1
|0.03
|Рожерио да Силва
|1
|0.03
|Баку Ридле
|1
|0.03
|Виммер Патрик
|1
|0.03
|Дженц Мориц
|0
|0
Карточки
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Симонс Хави
|8
|0
|Шлагер Ксавер
|7
|0
|Симакан Мохамед
|7
|0
|Айдара Амаду
|5
|0
|Раум Давид
|5
|0
|Розе Марко
|4
|0
|Опенда Лои
|4
|0
|Кампль Кевин
|3
|0
|Клостерманн Лукас
|3
|0
|Баумгартнер Кристоф
|3
|0
|Люкеба Кастелло
|3
|0
|Орбан Вилли
|2
|0
|Хенрихс Бенджамин
|2
|0
|Зайвальд Николас
|1
|0
Вольфсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лакруа Максанс
|3
|3
|Арнольд Максимилиан
|8
|0
|Сванберг Маттиас
|8
|0
|Дженц Мориц
|6
|1
|Герхардт Янник
|5
|0
|Зесигер Седрик
|5
|0
|Меле Йоаким
|5
|0
|Вранкс Астер
|5
|0
|Баку Ридле
|4
|0
|Виммер Патрик
|2
|1
|Нико Ковач
|3
|0
|Майер Ловро
|3
|0
|Винд Йонас
|3
|0
|Борнаув Себастьян
|3
|0
|Паредес Кевин
|3
|0
|Кастельс Коэн
|2
|0
|Черны Вацлав
|2
|0
|Томаш Тьягу
|2
|0
|Бехренс Кевин
|1
|0
|Перван Павао
|1
|0
|Коцца Николя
|1
|0
|Фишер Килиан
|1
|0
|Пейчинович Дженан
|1
|0
Результаты матчей
РБ Лейпциг
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Вольфсбург
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
4
11
РБ Лейпциг
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Вольфсбург
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
13% (2)
67% (10)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
14
14
Упущенные победы
24
14
РБ Лейпциг
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
41% (12)
45% (13)
14% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
34% (10)
28% (8)
Вольфсбург
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (9)
34% (10)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
31% (9)
45% (13)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
19
15
Упущенные победы
28
25
Голы по времени матча
Забито
34
16
17 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 7
17 Не забивали 19
8
24%
3
19%
1-15
4
12%
0
0%
16-30
5
15%
8
50%
31-45
5
15%
0
0%
46-60
6
18%
3
19%
61-75
6
18%
2
13%
76-90
Пропущено
11
26
6 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
2
18%
2
8%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
4
36%
5
19%
31-45
2
18%
2
8%
46-60
2
18%
7
27%
61-75
1
9%
7
27%
76-90
Забито
30
20
10 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 16
3
10%
5
25%
1-15
3
10%
2
10%
16-30
4
13%
5
25%
31-45
7
23%
3
15%
46-60
9
30%
3
15%
61-75
4
13%
2
10%
76-90
Пропущено
25
22
11 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
2
8%
5
23%
1-15
4
16%
1
5%
16-30
5
20%
4
18%
31-45
5
20%
4
18%
46-60
5
20%
5
23%
61-75
4
16%
3
14%
76-90
Забито
64
36
27 В 1-м тайме 23
37 Во 2-м тайме 13
16 Забивали первыми 13
4 Не забивали 6
11
17%
8
22%
1-15
7
11%
2
6%
16-30
9
14%
13
36%
31-45
12
19%
3
8%
46-60
15
23%
6
17%
61-75
10
16%
4
11%
76-90
Пропущено
36
48
17 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 28
11 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 24
4
11%
7
15%
1-15
4
11%
4
8%
16-30
9
25%
9
19%
31-45
7
19%
6
13%
46-60
7
19%
12
25%
61-75
5
14%
10
21%
76-90
Результаты последних матчей
РБ Лейпциг
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Фрайбург - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - Майнц 0:0 Кёльн - РБ Лейпциг 1:5 РБ Лейпциг - Дармштадт 2:0
Реал Мадрид - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - РБ Лейпциг 1:4 Бавария - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия М 2:0 РБ Лейпциг - Реал Мадрид 0:1 Аугсбург - РБ Лейпциг 2:2 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:0 Штутгарт - РБ Лейпциг 5:2 РБ Лейпциг - Байер Л 2:3 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:1 РБ Лейпциг - Санкт-Галлен 1:0 Вердер - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 РБ Лейпциг - Янг Бойз 2:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:3 РБ Лейпциг - Хайденхайм 2:1
Вольфсбург
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Вердер - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Аугсбург 1:3 Байер Л - Вольфсбург 2:0
Вольфсбург - Штутгарт 2:3 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Боруссия Д 1:1 Унион Берлин - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:2 Вольфсбург - Кёльн 1:1 Хайденхайм - Вольфсбург 1:1 Майнц - Вольфсбург 1:1 Шальке 04 - Вольфсбург 2:3 Вольфсбург - Бавария 1:2 Дармштадт - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Фрайбург 0:1 Боруссия М - Вольфсбург 1:0 Бохум - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - РБ Лейпциг 2:1 Боруссия М - Вольфсбург 4:0
Результаты матчей
РБ Лейпциг
Вольфсбург
Точный счет
2:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
2
7 раз 50%
1
6 раз 43%
0
1 раз 7%
Точный счет
1:4
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
3:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
Точный счет
2:0
4 раза 14%
2:1
3 раза 10%
3:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:0
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
1:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
9 раз 31%
3
7 раз 24%
0
4 раза 14%
1
4 раза 14%
4
2 раза 7%
5
2 раза 7%
6
1 раз 3%
1
12 раз 41%
2
11 раз 38%
0
6 раз 21%
Тоталы голов в матче
РБ Лейпциг
Вольфсбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
131
123
77
69
213
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
105
95
411
68
311
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
254
Больше Меньше
236
218
1118
1217
524
326
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|24
|4
|0
|69 - 19
|76
|2.
|Заявка
|29
|20
|3
|6
|82 - 36
|63
|3.
|Заявка
|28
|19
|3
|6
|64 - 34
|60
|4.
|Заявка
|29
|17
|5
|7
|67 - 33
|56
|5.
|Заявка
|29
|16
|8
|5
|57 - 34
|56
|6.
|Заявка
|28
|10
|12
|6
|43 - 36
|42
|7.
|Заявка
|29
|10
|9
|10
|47 - 46
|39
|8.
|Заявка
|28
|10
|6
|12
|40 - 52
|36
|9.
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|49 - 57
|36
|10.
|Заявка
|29
|8
|10
|11
|42 - 50
|34
|11.
|Заявка
|28
|8
|7
|13
|36 - 44
|31
|12.
|Заявка
|29
|7
|10
|12
|50 - 56
|31
|13.
|Заявка
|29
|8
|5
|16
|25 - 45
|29
|14.
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|34 - 50
|28
|15.
|Заявка
|29
|5
|12
|12
|34 - 59
|27
|16.
|Заявка
|29
|5
|11
|13
|30 - 47
|26
|17.
|Заявка
|29
|4
|10
|15
|23 - 51
|22
|18.
|Заявка
|28
|2
|8
|18
|28 - 71
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|38 - 8
|38
|2.
|Заявка
|15
|12
|1
|2
|49 - 11
|37
|3.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|40 - 14
|33
|4.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|35 - 10
|33
|5.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|27 - 20
|26
|6.
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|23 - 13
|25
|7.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|26 - 22
|24
|8.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|24 - 22
|22
|9.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|16 - 20
|20
|10.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|25 - 26
|20
|11.
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|23 - 22
|20
|12.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 17
|19
|13.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|26 - 25
|19
|14.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 22
|18
|15.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|20 - 22
|16
|16.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|22 - 25
|16
|17.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 24
|12
|18.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|15 - 36
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|31 - 11
|38
|2.
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|30 - 14
|30
|3.
|Заявка
|14
|9
|0
|5
|24 - 20
|27
|4.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|33 - 25
|26
|5.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|32 - 23
|23
|6.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|27 - 32
|20
|7.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 23
|17
|8.
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|15 - 26
|16
|9.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|21 - 24
|15
|10.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 22
|13
|11.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|24 - 31
|12
|12.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|14 - 28
|12
|13.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|18 - 28
|12
|14.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 27
|10
|15.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|9 - 25
|9
|16.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|13 - 35
|8
|17.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|11 - 37
|7
|18.
|Заявка
|14
|0
|7
|7
|11 - 30
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|32 (7)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|24 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|22 (6)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|15 (8)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|15 (8)
|Майнц
|Кор Доминик
|1 12
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 8
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 8
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 8
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 6