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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Бадштюбнер Флориан
Боруссия М
0:1
Первый тайм: 24'
Боруссия Д
0'
14' Желтая карточка
Матсен Ян
0:1
22' Гол
Забитцер Марсель

Ход матча

10'
 
Мукоко Юссуфа
Аллер Себастьян
14'
 
Матсен Ян
22'
0:1
Забитцер Марсель
(Шлоттербек Нико)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 31 Владение мячом, % 69

Владение мячом

Прогнозы 125
Боруссия М 8.8% (11)
X 15.2% (19)
Боруссия Д 76% (95)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Боруссия М
Ничья
Боруссия Д
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Омлин
Йонас
5
Фридрих
Марвин
30
Эльведи
Нико
39
Вебер
Максимилиан
18
Лайнер
Штефан
8
Вайгль
Юлиан
3
Итакура
Ко
20
Нец
Лука
9
Онора
Франк
14
Плеа
Алассан
19
Нгуму
Натан
1
Кобель
Грегор
17
Вольф
Мариус
25
Зюле
Никлас
4
Шлоттербек
Нико
22
Матсен
Ян
20
Забитцер
Марсель
6
Эзкан
Салих
43
Байно-Гиттенс
Джейми
19
Брандт
Юлиан
27
Адейеми
Карим
9
Аллер
Себастьян
Боруссия М
3-4-3
Боруссия Д
4-2-3-1

История личных встреч

Боруссия М
Боруссия Д

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
72.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед

24 матча

100%
0 побед 0 ничьих 24 победы

Первый тайм

20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 19 побед

Второй тайм

4.2%
95.8%
0 побед 1 ничья 19 побед

35 матчей

22.9%
8.6%
68.5%
8 побед 3 ничьи 24 победы

Первый тайм

14.3%
31.4%
54.3%
5 побед 11 ничьих 19 побед

Второй тайм

20%
25.7%
54.3%
7 побед 9 ничьих 19 побед

История матчей

Б
4:2
Б
5:2
Б
4:2
Б
6:0
Б
1:0
К
0:1
Б
4:2
Б
3:0
Б
1:2
К
2:1
Б
1:0
Б
0:2
Б
2:1
Б
0:1
Б
6:1
Б
2:3
Б
4:1
Б
1:3
Б
4:0
Б
3:1
Б
1:0
Б
1:2
Б
2:0
ТК
1:0
Б
1:1
Б
5:0
Б
2:0
Б
1:1
Б
1:0
Б
4:1
Б
3:0
Б
0:1
Б
1:1
ТМС
2:4
Б
2:1

Голы

Всего голов

25
12

Голов в среднем за матч

1.39
0.71

Среднее время на гол

64
127

Всего голов

55
25

Голов в среднем за матч

3.24
1.39

Среднее время на гол

27
64

Всего голов

80
37

Голов в среднем за матч

2.29
1.06

Тотал матчей

2.5
27
Больше 77%
Меньше 23%
8
21
Больше 60%
Меньше 40%
14
14
Больше 40%
Меньше 60%
21
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
33

Среднее время на гол

39
85

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Плеа Алассан 7 (1) 0.24
Райтц Рокко 6 0.21
Сибачо Жордан 5 0.17
Хак Робин 5 0.17
Нгуму Натан 5 0.17
Чванчара Томаш 4 (1) 0.14
Онора Франк 3 0.1
Нойхаус Флориан 3 0.1
Итакура Ко 3 0.1
Вайгль Юлиан 2 (2) 0.07
Эльведи Нико 2 0.07
Вебер Максимилиан 1 0.03
Скалли Джозеф 1 0.03
Коне Куадио 1 0.03
Нец Лука 0 0
Лайнер Штефан 0 0
Омлин Йонас 0 0
Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фюллькруг Никлас 11 (3) 0.38
Мален Дониэлл 11 0.38
Брандт Юлиан 6 0.21
Ройс Марко 4 0.14
Рюэрсон Юлиан 4 0.14
Адейеми Карим 3 0.1
Хуммельс Матс 3 0.1
Мукоко Юссуфа 3 0.1
Забитцер Марсель 2 0.07
Джан Эмре 2 (2) 0.07
Шлоттербек Нико 2 0.07
Байно-Гиттенс Джейми 1 0.03
Матсен Ян 1 0.03
Санчо Джедон 1 0.03
Зюле Никлас 1 0.03
Нмеча Феликс 0 0
Аллер Себастьян 0 0
Вольф Мариус 0 0

Карточки

Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вайгль Юлиан 9 0
Итакура Ко 6 0
Коне Куадио 4 1
Эльведи Нико 5 0
Вебер Максимилиан 3 1
Крамер Кристоф 4 0
Нойхаус Флориан 4 0
Скалли Джозеф 4 0
Чванчара Томаш 3 0
Николас Мориц 2 0
Хак Робин 2 0
Сибачо Жордан 2 0
Нец Лука 2 0
Лайнер Штефан 1 0
Плеа Алассан 1 0
Онора Франк 1 0
Омлин Йонас 1 0
Нгуму Натан 1 0
Райтц Рокко 1 0
Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуммельс Матс 4 1
Мален Дониэлл 5 0
Забитцер Марсель 3 1
Бенсебаини Рами 3 1
Джан Эмре 4 0
Адейеми Карим 4 0
Эзкан Салих 3 0
Рюэрсон Юлиан 3 0
Матсен Ян 3 0
Аллер Себастьян 2 0
Брандт Юлиан 2 0
Вольф Мариус 2 0
Нмеча Феликс 2 0
Ройс Марко 1 0
Кобель Грегор 1 0
Шлоттербек Нико 1 0
Рейна Джованни 1 0
Мукоко Юссуфа 1 0
Байно-Гиттенс Джейми 1 0
Эдин Терзич 1 0

Результаты матчей

Боруссия М
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Боруссия Д
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
7% (1)
57% (8)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

9
8
Боруссия М
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
14% (2)
21% (3)
Боруссия Д
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

17
10

Упущенные победы

18
24
Боруссия М
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
43% (12)
36% (10)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
25% (7)
29% (8)
Боруссия Д
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (10)
39% (11)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
11% (3)
43% (12)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

23
14

Упущенные победы

27
32

Голы по времени матча

Забито

24
28
12 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 10
18 Не забивали 15
2
8%
5
18%
1-15
6
25%
3
11%
16-30
4
17%
6
21%
31-45
2
8%
4
14%
46-60
5
21%
1
4%
61-75
5
21%
9
32%
76-90

Пропущено

24
13
7 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 9
3
13%
2
15%
1-15
2
8%
3
23%
16-30
2
8%
3
23%
31-45
9
38%
0
0%
46-60
4
17%
3
23%
61-75
4
17%
2
15%
76-90

Забито

24
29
14 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 9
16 Не забивали 16
3
13%
4
14%
1-15
6
25%
5
17%
16-30
5
21%
7
24%
31-45
4
17%
2
7%
46-60
2
8%
4
14%
61-75
4
17%
7
24%
76-90

Пропущено

31
18
16 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
7
23%
6
33%
1-15
3
10%
1
6%
16-30
6
19%
2
11%
31-45
2
6%
1
6%
46-60
5
16%
5
28%
61-75
8
26%
3
17%
76-90

Забито

48
57
26 В 1-м тайме 30
22 Во 2-м тайме 27
14 Забивали первыми 19
6 Не забивали 3
5
10%
9
16%
1-15
12
25%
8
14%
16-30
9
19%
13
23%
31-45
6
13%
6
11%
46-60
7
15%
5
9%
61-75
9
19%
16
28%
76-90

Пропущено

55
31
23 В 1-м тайме 17
32 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 8
25 Не пропускали 18
10
18%
8
26%
1-15
5
9%
4
13%
16-30
8
15%
5
16%
31-45
11
20%
1
3%
46-60
9
16%
8
26%
61-75
12
22%
5
16%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия М
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Боруссия М - Фрайбург 0:3 Боруссия М - Эйпен 2:0 Хайденхайм - Боруссия М 1:1
Саарбрюккен - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Кёльн 3:3 Майнц - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Бохум 5:2 РБ Лейпциг - Боруссия М 2:0 Боруссия М - Дармштадт 0:0 Бавария - Боруссия М 3:1 Байер Л - Боруссия М 0:0 Боруссия М - Аугсбург 1:2 Боруссия М - Штутгарт 3:1 Боруссия М - Гоу Эхед Иглс 3:2 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Вердер 2:2 Унион Берлин - Боруссия М 3:1 Боруссия М - Вольфсбург 1:0 Боруссия М - Хоффенхайм 2:1
Боруссия Д
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Атлетико М - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Штутгарт 0:1 Бавария - Боруссия Д 0:2 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 3:1
Боруссия Д - ПСВ 2:0 Вердер - Боруссия Д 1:2 Унион Берлин - Боруссия Д 0:2 Боруссия Д - Хоффенхайм 2:3 ПСВ - Боруссия Д 1:1 Вольфсбург - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Фрайбург 3:0 Хайденхайм - Боруссия Д 0:0 Боруссия Д - Бохум 3:1 Кёльн - Боруссия Д 0:4 Дармштадт - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Стандард 3:3 Боруссия Д - АЗ Алкмаар 2:2 Боруссия Д - Майнц 1:1 Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:1

Результаты матчей

Боруссия М
Боруссия Д

Точный счет

0:3
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
2:3
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
4:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%

Точный счет

3:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
3
4 раза 29%
0
2 раза 14%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%

Точный счет

3:1
4 раза 14%
2:1
3 раза 11%
3:3
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 18%
1:0
3 раза 11%
4:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 29%
0
6 раз 21%
3
6 раз 21%
2
5 раз 18%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
1
9 раз 32%
2
6 раз 21%
3
6 раз 21%
4
4 раза 14%
0
3 раза 11%

Тоталы голов в матче

Боруссия М
Боруссия Д

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
12
2
8
6
1.5
8
6
4
10
2.5
5
9
2
12
3.5
2
12
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
13
1
6
8
1.5
8
6
5
9
2.5
5
9
1
13
3.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
6
0.5
Больше Меньше
25
3
14
14
1.5
16
12
9
19
2.5
10
18
3
25
3.5
4
24
1
27
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 28 24 4 0 69 - 19 76
2.
Бавария
 0:0 Заявка 29 19 4 6 80 - 36 61
3.
Штутгарт
 Заявка 28 19 3 6 64 - 34 60
4.
РБ Лейпциг
 1:0 Заявка 29 17 5 7 65 - 33 56
5.
Боруссия Д
 1:0 Заявка 29 16 8 5 56 - 33 56
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 28 10 12 6 43 - 36 42
7.
Хоффенхайм
 1:0 Заявка 29 11 6 12 49 - 53 39
8.
Аугсбург
 Заявка 29 10 9 10 47 - 46 39
9.
Фрайбург
 Заявка 28 10 6 12 40 - 52 36
10.
Хайденхайм
 0:0 Заявка 29 8 10 11 41 - 49 34
11.
Вердер
 Заявка 28 8 7 13 36 - 44 31
12.
Боруссия М
 0:1 Заявка 29 7 10 12 49 - 55 31
13.
Унион Берлин
 Заявка 29 8 5 16 25 - 45 29
14.
Вольфсбург
 0:1 Заявка 29 7 7 15 34 - 48 28
15.
Бохум
 0:0 Заявка 29 5 12 12 33 - 58 27
16.
Майнц
 0:1 Заявка 29 4 11 14 26 - 47 23
17.
Кёльн
 0:0 Заявка 29 4 11 14 23 - 49 23
18.
Дармштадт
 Заявка 28 2 8 18 28 - 71 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 14 12 2 0 38 - 8 38
2.
Бавария
 0:0 Заявка 15 11 2 2 47 - 11 35
3.
Штутгарт
 Заявка 14 10 3 1 40 - 14 33
4.
РБ Лейпциг
 1:0 Заявка 15 10 3 2 33 - 10 33
5.
Боруссия Д
 1:0 Заявка 14 8 2 4 27 - 20 26
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 6 7 1 23 - 13 25
7.
Аугсбург
 Заявка 15 6 6 3 26 - 22 24
8.
Хайденхайм
 0:0 Заявка 14 6 4 4 24 - 22 22
9.
Унион Берлин
 Заявка 14 6 2 6 16 - 20 20
10.
Фрайбург
 Заявка 14 5 5 4 25 - 26 20
11.
Бохум
 0:0 Заявка 15 4 8 3 22 - 21 20
12.
Боруссия М
 0:1 Заявка 15 5 4 6 25 - 24 19
13.
Вердер
 Заявка 14 5 3 6 21 - 22 18
14.
Вольфсбург
 0:1 Заявка 14 4 4 6 20 - 22 16
15.
Хоффенхайм
 1:0 Заявка 14 4 4 6 22 - 25 16
16.
Майнц
 0:1 Заявка 15 4 4 7 15 - 17 16
17.
Кёльн
 0:0 Заявка 14 3 3 8 12 - 24 12
18.
Дармштадт
 Заявка 14 1 3 10 15 - 36 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 14 12 2 0 31 - 11 38
2.
Боруссия Д
 1:0 Заявка 15 8 6 1 29 - 13 30
3.
Штутгарт
 Заявка 14 9 0 5 24 - 20 27
4.
Бавария
 0:0 Заявка 14 8 2 4 33 - 25 26
5.
РБ Лейпциг
 1:0 Заявка 14 7 2 5 32 - 23 23
6.
Хоффенхайм
 1:0 Заявка 15 7 2 6 27 - 28 23
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 4 5 5 20 - 23 17
8.
Фрайбург
 Заявка 14 5 1 8 15 - 26 16
9.
Аугсбург
 Заявка 14 4 3 7 21 - 24 15
10.
Вердер
 Заявка 14 3 4 7 15 - 22 13
11.
Боруссия М
 0:1 Заявка 14 2 6 6 24 - 31 12
12.
Вольфсбург
 0:1 Заявка 15 3 3 9 14 - 26 12
13.
Хайденхайм
 0:0 Заявка 15 2 6 7 17 - 27 12
14.
Кёльн
 0:0 Заявка 15 1 8 6 11 - 25 11
15.
Унион Берлин
 Заявка 15 2 3 10 9 - 25 9
16.
Дармштадт
 Заявка 14 1 5 8 13 - 35 8
17.
Бохум
 0:0 Заявка 14 1 4 9 11 - 37 7
18.
Майнц
 0:1 Заявка 14 0 7 7 11 - 30 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 32 (7)
Штутгарт Гирасси Серу 24 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 21 (6)
Штутгарт Ундав Дениз 15 (8)
Аугсбург Демирович Эрмедин 15 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 12
Фрайбург Хёфлер Николас 1 8
Дармштадт Маглица Матей 2 6
Вердер Дукш Марвин 9
Боруссия М Вайгль Юлиан 9
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    22'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    ЗАБИТЦЕР!!! Шлоттербек слева сделал длинный заброс в штрафную площадь, на который откликнулся Забитцер и аккуратно перекинул мяч через Омлина.
  • 22'
    Удар Адейеми с двадцати метров соперники заблокировали.
  • 21'
    Нец слева с дальней дистанции решил низом пробить по воротам. Мяч пролетел значительно правее цели.
  • Угловой
    20'
    Брандт от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Фридрих.
  • Фол, нарушение
    19'
    Вольф на чужой половине поля сыграл рукой.
  • 18'
    Дортмундская команда покомбинировала у центрального круга и отправилась вперёд правым флангом.
  • Фол, нарушение
    17'
    Вайгль в центре поля заехал по ногам Эзкану.
  • Травма, повреждение
    16'
    Медики оказывают помощь Нгуму. Пауза в матче.
  • Желтая карточка
    15'
    Матсен у чужой штрафной площади наступил на ногу Нгуму и получил жёлтую карточку.
  • 14'
    Дортмундцы постепенно начинают доминировать в центре поля, а вот впереди пока остро не удаётся сыграть никому. Опасных ударов по воротам не было.
  • 12'
    Онора слева в штрафной площади получил мяч, но на развороте не смог уйти от Зюле. На подборе у штрафной площади сыграл Плеа, пробивший с восемнадцати метров точно в Кобеля.
  • Замена
    11'
    Замена в составе дортмундской "Боруссии": вместо Себастьяна Аллера на поле вышел Юссуфа Мукоко.
  • Фол, нарушение
    10'
    Итакура в центральном круге сбил Матсена.
  • Фол, нарушение
    9'
    Вольф на чужой половине поля толкнул в спину соперника.
  • 8'
    Теперь уже мёнхенгладбахская команда покатала мяч на своей половине поля. Хозяевам пока впереди играть не получается.
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    • Угловой
      6'
      Брандт исполнил первый угловой удар в матче. Подача дошла до Шлоттербека, чью скидку к воротам перехватил на выходе Омлин.
    • 5'
      Аллер вернулся на поле, и Байно-Гиттенс слева устремился вперёд. А вот передача Джейми в штрафную площадь не получилась.
    • 4'
      Гости в меньшинстве решили покатать мяч на своей половине поля. Аллер пока с медиками за пределами поля.
    • Травма, повреждение
      3'
      23 градуса тепла сейчас в Мёнхенгладбахе. Аллеру пришлось полежать на газоне после неудачного стыка с Эльведи на чужой половине поля.
    • 2'
      Мёнхенгладбахская "Боруссия" играет в белой форме, дортмундская - в жёлто-чёрной.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Боруссия Парк"!
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Боруссия М 0:1 Боруссия Д

    Исход игры
    Боруссия М
    8.8% (11)
    Ничья
    15.2% (19)
    Боруссия Д
    76% (95)
    Тотал 2.5
    Больше
    84.03% (100)
    Меньше
    15.97% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    92.44% (110)
    Нет
    7.56% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Боруссия Д
    58.4% (73)
    1:1 Ничья
    8% (10)
    1:3 Боруссия Д
    6.4% (8)
    2:1 Боруссия М
    4.8% (6)
    2:2 Ничья
    4.8% (6)
    2:3 Боруссия Д
    4% (5)
    0:1 Боруссия Д
    3.2% (4)
    0:2 Боруссия Д
    1.6% (2)
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