Вайгль в центре поля заехал по ногам Эзкану.

Дортмундская команда покомбинировала у центрального круга и отправилась вперёд правым флангом.

Брандт от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Фридрих.

Нец слева с дальней дистанции решил низом пробить по воротам. Мяч пролетел значительно правее цели.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! ЗАБИТЦЕР!!! Шлоттербек слева сделал длинный заброс в штрафную площадь, на который откликнулся Забитцер и аккуратно перекинул мяч через Омлина.

16' Медики оказывают помощь Нгуму. Пауза в матче.

15' Матсен у чужой штрафной площади наступил на ногу Нгуму и получил жёлтую карточку.

14' Дортмундцы постепенно начинают доминировать в центре поля, а вот впереди пока остро не удаётся сыграть никому. Опасных ударов по воротам не было.

12' Онора слева в штрафной площади получил мяч, но на развороте не смог уйти от Зюле. На подборе у штрафной площади сыграл Плеа, пробивший с восемнадцати метров точно в Кобеля.

11' Замена в составе дортмундской "Боруссии": вместо Себастьяна Аллера на поле вышел Юссуфа Мукоко.

10' Итакура в центральном круге сбил Матсена.

9' Вольф на чужой половине поля толкнул в спину соперника.