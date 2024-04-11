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  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 29. Стадион: .
Боруссия М
 
Позже
Боруссия Д
Прогнозы 52
Боруссия М 9.6% (5)
X 11.5% (6)
Боруссия Д 78.8% (41)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Боруссия М
Ничья
Боруссия Д
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Боруссия М
Боруссия Д

История личных встреч

Боруссия М
Боруссия Д

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
72.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед

24 матча

100%
0 побед 0 ничьих 24 победы

Первый тайм

20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 19 побед

Второй тайм

4.2%
95.8%
0 побед 1 ничья 19 побед

35 матчей

22.9%
8.6%
68.5%
8 побед 3 ничьи 24 победы

Первый тайм

14.3%
31.4%
54.3%
5 побед 11 ничьих 19 побед

Второй тайм

20%
25.7%
54.3%
7 побед 9 ничьих 19 побед

История матчей

Б
4:2
Б
5:2
Б
4:2
Б
6:0
Б
1:0
К
0:1
Б
4:2
Б
3:0
Б
1:2
К
2:1
Б
1:0
Б
0:2
Б
2:1
Б
0:1
Б
6:1
Б
2:3
Б
4:1
Б
1:3
Б
4:0
Б
3:1
Б
1:0
Б
1:2
Б
2:0
ТК
1:0
Б
1:1
Б
5:0
Б
2:0
Б
1:1
Б
1:0
Б
4:1
Б
3:0
Б
0:1
Б
1:1
ТМС
2:4
Б
2:1

Голы

Всего голов

25
12

Голов в среднем за матч

1.39
0.71

Среднее время на гол

64
127

Всего голов

55
25

Голов в среднем за матч

3.24
1.39

Среднее время на гол

27
64

Всего голов

80
37

Голов в среднем за матч

2.29
1.06

Тотал матчей

2.5
27
Больше 77%
Меньше 23%
8
21
Больше 60%
Меньше 40%
14
14
Больше 40%
Меньше 60%
21
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
33

Среднее время на гол

39
85

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Плеа Алассан 7 (1) 0.25
Райтц Рокко 6 0.21
Сибачо Жордан 5 0.18
Хак Робин 5 0.18
Нгуму Натан 5 0.18
Чванчара Томаш 4 (1) 0.14
Онора Франк 3 0.11
Нойхаус Флориан 3 0.11
Итакура Ко 3 0.11
Вайгль Юлиан 2 (2) 0.07
Эльведи Нико 2 0.07
Вебер Максимилиан 1 0.04
Скалли Джозеф 1 0.04
Коне Куадио 1 0.04
Нец Лука 0 0
Лайнер Штефан 0 0
Омлин Йонас 0 0
Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фюллькруг Никлас 11 (3) 0.39
Мален Дониэлл 11 0.39
Брандт Юлиан 6 0.21
Ройс Марко 4 0.14
Рюэрсон Юлиан 4 0.14
Адейеми Карим 3 0.11
Хуммельс Матс 3 0.11
Мукоко Юссуфа 3 0.11
Забитцер Марсель 2 0.07
Джан Эмре 2 (2) 0.07
Шлоттербек Нико 2 0.07
Байно-Гиттенс Джейми 1 0.04
Матсен Ян 1 0.04
Санчо Джедон 1 0.04
Зюле Никлас 1 0.04
Нмеча Феликс 0 0
Аллер Себастьян 0 0
Вольф Мариус 0 0

Карточки

Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вайгль Юлиан 9 0
Итакура Ко 6 0
Коне Куадио 4 1
Эльведи Нико 5 0
Вебер Максимилиан 3 1
Крамер Кристоф 4 0
Нойхаус Флориан 4 0
Скалли Джозеф 4 0
Чванчара Томаш 3 0
Николас Мориц 2 0
Хак Робин 2 0
Сибачо Жордан 2 0
Нец Лука 2 0
Лайнер Штефан 1 0
Плеа Алассан 1 0
Онора Франк 1 0
Омлин Йонас 1 0
Нгуму Натан 1 0
Райтц Рокко 1 0
Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуммельс Матс 4 1
Мален Дониэлл 5 0
Забитцер Марсель 3 1
Бенсебаини Рами 3 1
Джан Эмре 4 0
Адейеми Карим 4 0
Эзкан Салих 3 0
Рюэрсон Юлиан 3 0
Матсен Ян 3 0
Аллер Себастьян 2 0
Брандт Юлиан 2 0
Вольф Мариус 2 0
Нмеча Феликс 2 0
Ройс Марко 1 0
Кобель Грегор 1 0
Шлоттербек Нико 1 0
Рейна Джованни 1 0
Мукоко Юссуфа 1 0
Байно-Гиттенс Джейми 1 0
Эдин Терзич 1 0

Результаты матчей

Боруссия М
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Боруссия Д
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
7% (1)
57% (8)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

9
8
Боруссия М
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
14% (2)
21% (3)
Боруссия Д
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

17
10

Упущенные победы

18
24
Боруссия М
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
43% (12)
36% (10)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
25% (7)
29% (8)
Боруссия Д
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (10)
39% (11)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
11% (3)
43% (12)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

23
14

Упущенные победы

27
32

Голы по времени матча

Забито

24
28
12 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 10
18 Не забивали 15
2
8%
5
18%
1-15
6
25%
3
11%
16-30
4
17%
6
21%
31-45
2
8%
4
14%
46-60
5
21%
1
4%
61-75
5
21%
9
32%
76-90

Пропущено

24
13
7 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 9
3
13%
2
15%
1-15
2
8%
3
23%
16-30
2
8%
3
23%
31-45
9
38%
0
0%
46-60
4
17%
3
23%
61-75
4
17%
2
15%
76-90

Забито

24
29
14 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 9
16 Не забивали 16
3
13%
4
14%
1-15
6
25%
5
17%
16-30
5
21%
7
24%
31-45
4
17%
2
7%
46-60
2
8%
4
14%
61-75
4
17%
7
24%
76-90

Пропущено

31
18
16 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
7
23%
6
33%
1-15
3
10%
1
6%
16-30
6
19%
2
11%
31-45
2
6%
1
6%
46-60
5
16%
5
28%
61-75
8
26%
3
17%
76-90

Забито

48
57
26 В 1-м тайме 30
22 Во 2-м тайме 27
14 Забивали первыми 19
6 Не забивали 3
5
10%
9
16%
1-15
12
25%
8
14%
16-30
9
19%
13
23%
31-45
6
13%
6
11%
46-60
7
15%
5
9%
61-75
9
19%
16
28%
76-90

Пропущено

55
31
23 В 1-м тайме 17
32 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 8
25 Не пропускали 18
10
18%
8
26%
1-15
5
9%
4
13%
16-30
8
15%
5
16%
31-45
11
20%
1
3%
46-60
9
16%
8
26%
61-75
12
22%
5
16%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия М
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Боруссия М - Фрайбург 0:3 Боруссия М - Эйпен 2:0 Хайденхайм - Боруссия М 1:1
Саарбрюккен - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Кёльн 3:3 Майнц - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Бохум 5:2 РБ Лейпциг - Боруссия М 2:0 Боруссия М - Дармштадт 0:0 Бавария - Боруссия М 3:1 Байер Л - Боруссия М 0:0 Боруссия М - Аугсбург 1:2 Боруссия М - Штутгарт 3:1 Боруссия М - Гоу Эхед Иглс 3:2 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Вердер 2:2 Унион Берлин - Боруссия М 3:1 Боруссия М - Вольфсбург 1:0 Боруссия М - Хоффенхайм 2:1
Боруссия Д
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Атлетико М - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Штутгарт 0:1 Бавария - Боруссия Д 0:2 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 3:1
Боруссия Д - ПСВ 2:0 Вердер - Боруссия Д 1:2 Унион Берлин - Боруссия Д 0:2 Боруссия Д - Хоффенхайм 2:3 ПСВ - Боруссия Д 1:1 Вольфсбург - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Фрайбург 3:0 Хайденхайм - Боруссия Д 0:0 Боруссия Д - Бохум 3:1 Кёльн - Боруссия Д 0:4 Дармштадт - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Стандард 3:3 Боруссия Д - АЗ Алкмаар 2:2 Боруссия Д - Майнц 1:1 Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:1

Результаты матчей

Боруссия М
Боруссия Д

Точный счет

0:3
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
2:3
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
4:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%

Точный счет

3:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
3
4 раза 29%
0
2 раза 14%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%

Точный счет

3:1
4 раза 14%
2:1
3 раза 11%
3:3
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 18%
1:0
3 раза 11%
4:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 29%
0
6 раз 21%
3
6 раз 21%
2
5 раз 18%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
1
9 раз 32%
2
6 раз 21%
3
6 раз 21%
4
4 раза 14%
0
3 раза 11%

Тоталы голов в матче

Боруссия М
Боруссия Д

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
12
2
8
6
1.5
8
6
4
10
2.5
5
9
2
12
3.5
2
12
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
13
1
6
8
1.5
8
6
5
9
2.5
5
9
1
13
3.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
6
0.5
Больше Меньше
25
3
14
14
1.5
16
12
9
19
2.5
10
18
3
25
3.5
4
24
1
27
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 28 24 4 0 69 - 19 76
2.
Бавария
 Заявка 28 19 3 6 80 - 36 60
3.
Штутгарт
 Заявка 28 19 3 6 64 - 34 60
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 28 16 5 7 64 - 33 53
5.
Боруссия Д
 Заявка 28 15 8 5 55 - 33 53
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 28 10 12 6 43 - 36 42
7.
Хоффенхайм
 Заявка 28 10 6 12 48 - 53 36
8.
Фрайбург
 Заявка 28 10 6 12 40 - 52 36
9.
Аугсбург
 Заявка 28 9 9 10 45 - 46 36
10.
Хайденхайм
 Заявка 28 8 9 11 41 - 49 33
11.
Вердер
 Заявка 28 8 7 13 36 - 44 31
12.
Боруссия М
 Заявка 28 7 10 11 49 - 54 31
13.
Унион Берлин
 Заявка 28 8 5 15 25 - 43 29
14.
Вольфсбург
 Заявка 28 7 7 14 34 - 47 28
15.
Бохум
 Заявка 28 5 11 12 33 - 58 26
16.
Майнц
 Заявка 28 4 11 13 26 - 46 23
17.
Кёльн
 Заявка 28 4 10 14 23 - 49 22
18.
Дармштадт
 Заявка 28 2 8 18 28 - 71 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 14 12 2 0 38 - 8 38
2.
Бавария
 Заявка 14 11 1 2 47 - 11 34
3.
Штутгарт
 Заявка 14 10 3 1 40 - 14 33
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 14 9 3 2 32 - 10 30
5.
Боруссия Д
 Заявка 14 8 2 4 27 - 20 26
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 6 7 1 23 - 13 25
7.
Хайденхайм
 Заявка 14 6 4 4 24 - 22 22
8.
Аугсбург
 Заявка 14 5 6 3 24 - 22 21
9.
Унион Берлин
 Заявка 14 6 2 6 16 - 20 20
10.
Фрайбург
 Заявка 14 5 5 4 25 - 26 20
11.
Боруссия М
 Заявка 14 5 4 5 25 - 23 19
12.
Бохум
 Заявка 14 4 7 3 22 - 21 19
13.
Вердер
 Заявка 14 5 3 6 21 - 22 18
14.
Майнц
 Заявка 14 4 4 6 15 - 16 16
15.
Вольфсбург
 Заявка 14 4 4 6 20 - 22 16
16.
Хоффенхайм
 Заявка 14 4 4 6 22 - 25 16
17.
Кёльн
 Заявка 14 3 3 8 12 - 24 12
18.
Дармштадт
 Заявка 14 1 3 10 15 - 36 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 14 12 2 0 31 - 11 38
2.
Штутгарт
 Заявка 14 9 0 5 24 - 20 27
3.
Боруссия Д
 Заявка 14 7 6 1 28 - 13 27
4.
Бавария
 Заявка 14 8 2 4 33 - 25 26
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 14 7 2 5 32 - 23 23
6.
Хоффенхайм
 Заявка 14 6 2 6 26 - 28 20
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 4 5 5 20 - 23 17
8.
Фрайбург
 Заявка 14 5 1 8 15 - 26 16
9.
Аугсбург
 Заявка 14 4 3 7 21 - 24 15
10.
Вердер
 Заявка 14 3 4 7 15 - 22 13
11.
Вольфсбург
 Заявка 14 3 3 8 14 - 25 12
12.
Боруссия М
 Заявка 14 2 6 6 24 - 31 12
13.
Хайденхайм
 Заявка 14 2 5 7 17 - 27 11
14.
Кёльн
 Заявка 14 1 7 6 11 - 25 10
15.
Унион Берлин
 Заявка 14 2 3 9 9 - 23 9
16.
Дармштадт
 Заявка 14 1 5 8 13 - 35 8
17.
Бохум
 Заявка 14 1 4 9 11 - 37 7
18.
Майнц
 Заявка 14 0 7 7 11 - 30 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 32 (7)
Штутгарт Гирасси Серу 24 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 21 (6)
Штутгарт Ундав Дениз 15 (8)
Аугсбург Демирович Эрмедин 15 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 12
Фрайбург Хёфлер Николас 1 8
Дармштадт Маглица Матей 2 6
Вердер Дукш Марвин 9
Боруссия М Вайгль Юлиан 9
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия М - Боруссия Д от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 апреля 2024, осталось 2 дня 6 часов 47 минут.



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    • Прогнозы 52
    Боруссия М 9.6% (5)
    X 11.5% (6)
    Боруссия Д 78.8% (41)
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    Лучшие коэффициенты
    Боруссия М
    Ничья
    Боруссия Д
    4.25
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    4.21
    2.10
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    Прогнозы на матч Боруссия М - Боруссия Д

    Исход игры
    Боруссия М
    9.4% (5)
    Ничья
    13.2% (7)
    Боруссия Д
    77.4% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    86% (43)
    Меньше
    14% (7)
    Обе команды забьют
    Да
    94% (47)
    Нет
    6% (3)
    Популярный счёт
    1:2 Боруссия Д
    52.8% (28)
    1:3 Боруссия Д
    11.3% (6)
    1:1 Ничья
    7.5% (4)
    2:3 Боруссия Д
    7.5% (4)
    2:1 Боруссия М
    3.8% (2)
    2:2 Ничья
    3.8% (2)
    0:1 Боруссия Д
    3.8% (2)
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