Тур: 29. Стадион: Боруссия Парк.
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Главный тренер: Сеоане Херардо
- Травмы и дисквалификации
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Главный тренер: Терзич Эдин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Боруссия М
Боруссия Д
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
72.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед
24 матча
100%
0 побед 0 ничьих 24 победы
Первый тайм
20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 19 побед
Второй тайм
4.2%
95.8%
0 побед 1 ничья 19 побед
35 матчей
22.9%
8.6%
68.5%
8 побед 3 ничьи 24 победы
Первый тайм
14.3%
31.4%
54.3%
5 побед 11 ничьих 19 побед
Второй тайм
20%
25.7%
54.3%
7 побед 9 ничьих 19 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
12
Голов в среднем за матч
1.39
0.71
Среднее время на гол
64
127
Всего голов
55
25
Голов в среднем за матч
3.24
1.39
Среднее время на гол
27
64
Всего голов
80
37
Голов в среднем за матч
2.29
1.06
Тотал матчей
2.5
27
Больше 77%
Меньше 23%
8
21
Больше 60%
Меньше 40%
14
14
Больше 40%
Меньше 60%
21
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
Среднее время на гол
39
85
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Плеа Алассан
|7 (1)
|0.25
|Райтц Рокко
|6
|0.21
|Сибачо Жордан
|5
|0.18
|Хак Робин
|5
|0.18
|Нгуму Натан
|5
|0.18
|Чванчара Томаш
|4 (1)
|0.14
|Онора Франк
|3
|0.11
|Нойхаус Флориан
|3
|0.11
|Итакура Ко
|3
|0.11
|Вайгль Юлиан
|2 (2)
|0.07
|Эльведи Нико
|2
|0.07
|Вебер Максимилиан
|1
|0.04
|Скалли Джозеф
|1
|0.04
|Коне Куадио
|1
|0.04
|Нец Лука
|0
|0
|Лайнер Штефан
|0
|0
|Омлин Йонас
|0
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фюллькруг Никлас
|11 (3)
|0.39
|Мален Дониэлл
|11
|0.39
|Брандт Юлиан
|6
|0.21
|Ройс Марко
|4
|0.14
|Рюэрсон Юлиан
|4
|0.14
|Адейеми Карим
|3
|0.11
|Хуммельс Матс
|3
|0.11
|Мукоко Юссуфа
|3
|0.11
|Забитцер Марсель
|2
|0.07
|Джан Эмре
|2 (2)
|0.07
|Шлоттербек Нико
|2
|0.07
|Байно-Гиттенс Джейми
|1
|0.04
|Матсен Ян
|1
|0.04
|Санчо Джедон
|1
|0.04
|Зюле Никлас
|1
|0.04
|Нмеча Феликс
|0
|0
|Аллер Себастьян
|0
|0
|Вольф Мариус
|0
|0
Карточки
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вайгль Юлиан
|9
|0
|Итакура Ко
|6
|0
|Коне Куадио
|4
|1
|Эльведи Нико
|5
|0
|Вебер Максимилиан
|3
|1
|Крамер Кристоф
|4
|0
|Нойхаус Флориан
|4
|0
|Скалли Джозеф
|4
|0
|Чванчара Томаш
|3
|0
|Николас Мориц
|2
|0
|Хак Робин
|2
|0
|Сибачо Жордан
|2
|0
|Нец Лука
|2
|0
|Лайнер Штефан
|1
|0
|Плеа Алассан
|1
|0
|Онора Франк
|1
|0
|Омлин Йонас
|1
|0
|Нгуму Натан
|1
|0
|Райтц Рокко
|1
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хуммельс Матс
|4
|1
|Мален Дониэлл
|5
|0
|Забитцер Марсель
|3
|1
|Бенсебаини Рами
|3
|1
|Джан Эмре
|4
|0
|Адейеми Карим
|4
|0
|Эзкан Салих
|3
|0
|Рюэрсон Юлиан
|3
|0
|Матсен Ян
|3
|0
|Аллер Себастьян
|2
|0
|Брандт Юлиан
|2
|0
|Вольф Мариус
|2
|0
|Нмеча Феликс
|2
|0
|Ройс Марко
|1
|0
|Кобель Грегор
|1
|0
|Шлоттербек Нико
|1
|0
|Рейна Джованни
|1
|0
|Мукоко Юссуфа
|1
|0
|Байно-Гиттенс Джейми
|1
|0
|Эдин Терзич
|1
|0
Результаты матчей
Боруссия М
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Боруссия Д
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
7% (1)
57% (8)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
9
8
Боруссия М
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
14% (2)
21% (3)
Боруссия Д
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
17
10
Упущенные победы
18
24
Боруссия М
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
43% (12)
36% (10)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
25% (7)
29% (8)
Боруссия Д
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (10)
39% (11)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
11% (3)
43% (12)
Сухие победы
2
6
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
23
14
Упущенные победы
27
32
Голы по времени матча
Забито
24
28
12 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 10
18 Не забивали 15
2
8%
5
18%
1-15
6
25%
3
11%
16-30
4
17%
6
21%
31-45
2
8%
4
14%
46-60
5
21%
1
4%
61-75
5
21%
9
32%
76-90
Пропущено
24
13
7 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 9
3
13%
2
15%
1-15
2
8%
3
23%
16-30
2
8%
3
23%
31-45
9
38%
0
0%
46-60
4
17%
3
23%
61-75
4
17%
2
15%
76-90
Забито
24
29
14 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 9
16 Не забивали 16
3
13%
4
14%
1-15
6
25%
5
17%
16-30
5
21%
7
24%
31-45
4
17%
2
7%
46-60
2
8%
4
14%
61-75
4
17%
7
24%
76-90
Пропущено
31
18
16 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
7
23%
6
33%
1-15
3
10%
1
6%
16-30
6
19%
2
11%
31-45
2
6%
1
6%
46-60
5
16%
5
28%
61-75
8
26%
3
17%
76-90
Забито
48
57
26 В 1-м тайме 30
22 Во 2-м тайме 27
14 Забивали первыми 19
6 Не забивали 3
5
10%
9
16%
1-15
12
25%
8
14%
16-30
9
19%
13
23%
31-45
6
13%
6
11%
46-60
7
15%
5
9%
61-75
9
19%
16
28%
76-90
Пропущено
55
31
23 В 1-м тайме 17
32 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 8
25 Не пропускали 18
10
18%
8
26%
1-15
5
9%
4
13%
16-30
8
15%
5
16%
31-45
11
20%
1
3%
46-60
9
16%
8
26%
61-75
12
22%
5
16%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия М
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Боруссия М - Фрайбург 0:3 Боруссия М - Эйпен 2:0 Хайденхайм - Боруссия М 1:1
Саарбрюккен - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Кёльн 3:3 Майнц - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Бохум 5:2 РБ Лейпциг - Боруссия М 2:0 Боруссия М - Дармштадт 0:0 Бавария - Боруссия М 3:1 Байер Л - Боруссия М 0:0 Боруссия М - Аугсбург 1:2 Боруссия М - Штутгарт 3:1 Боруссия М - Гоу Эхед Иглс 3:2 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Вердер 2:2 Унион Берлин - Боруссия М 3:1 Боруссия М - Вольфсбург 1:0 Боруссия М - Хоффенхайм 2:1
Боруссия Д
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Атлетико М - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Штутгарт 0:1 Бавария - Боруссия Д 0:2 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 3:1
Боруссия Д - ПСВ 2:0 Вердер - Боруссия Д 1:2 Унион Берлин - Боруссия Д 0:2 Боруссия Д - Хоффенхайм 2:3 ПСВ - Боруссия Д 1:1 Вольфсбург - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Фрайбург 3:0 Хайденхайм - Боруссия Д 0:0 Боруссия Д - Бохум 3:1 Кёльн - Боруссия Д 0:4 Дармштадт - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Стандард 3:3 Боруссия Д - АЗ Алкмаар 2:2 Боруссия Д - Майнц 1:1 Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:1
Результаты матчей
Боруссия М
Боруссия Д
Точный счет
0:3
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
2:3
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
4:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
Точный счет
3:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
3
4 раза 29%
0
2 раза 14%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
Точный счет
3:1
4 раза 14%
2:1
3 раза 11%
3:3
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 18%
1:0
3 раза 11%
4:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 29%
0
6 раз 21%
3
6 раз 21%
2
5 раз 18%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
1
9 раз 32%
2
6 раз 21%
3
6 раз 21%
4
4 раза 14%
0
3 раза 11%
Тоталы голов в матче
Боруссия М
Боруссия Д
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
122
86
86
410
59
212
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
131
68
86
59
59
113
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
226
Больше Меньше
253
1414
1612
919
1018
325
424
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|24
|4
|0
|69 - 19
|76
|2.
|Заявка
|28
|19
|3
|6
|80 - 36
|60
|3.
|Заявка
|28
|19
|3
|6
|64 - 34
|60
|4.
|Заявка
|28
|16
|5
|7
|64 - 33
|53
|5.
|Заявка
|28
|15
|8
|5
|55 - 33
|53
|6.
|Заявка
|28
|10
|12
|6
|43 - 36
|42
|7.
|Заявка
|28
|10
|6
|12
|48 - 53
|36
|8.
|Заявка
|28
|10
|6
|12
|40 - 52
|36
|9.
|Заявка
|28
|9
|9
|10
|45 - 46
|36
|10.
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|41 - 49
|33
|11.
|Заявка
|28
|8
|7
|13
|36 - 44
|31
|12.
|Заявка
|28
|7
|10
|11
|49 - 54
|31
|13.
|Заявка
|28
|8
|5
|15
|25 - 43
|29
|14.
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|34 - 47
|28
|15.
|Заявка
|28
|5
|11
|12
|33 - 58
|26
|16.
|Заявка
|28
|4
|11
|13
|26 - 46
|23
|17.
|Заявка
|28
|4
|10
|14
|23 - 49
|22
|18.
|Заявка
|28
|2
|8
|18
|28 - 71
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|38 - 8
|38
|2.
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|47 - 11
|34
|3.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|40 - 14
|33
|4.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|32 - 10
|30
|5.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|27 - 20
|26
|6.
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|23 - 13
|25
|7.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|24 - 22
|22
|8.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|24 - 22
|21
|9.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|16 - 20
|20
|10.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|25 - 26
|20
|11.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|25 - 23
|19
|12.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|22 - 21
|19
|13.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 22
|18
|14.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 16
|16
|15.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|20 - 22
|16
|16.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|22 - 25
|16
|17.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 24
|12
|18.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|15 - 36
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|31 - 11
|38
|2.
|Заявка
|14
|9
|0
|5
|24 - 20
|27
|3.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|28 - 13
|27
|4.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|33 - 25
|26
|5.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|32 - 23
|23
|6.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|26 - 28
|20
|7.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 23
|17
|8.
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|15 - 26
|16
|9.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|21 - 24
|15
|10.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 22
|13
|11.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 25
|12
|12.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|24 - 31
|12
|13.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 27
|11
|14.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|11 - 25
|10
|15.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 23
|9
|16.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|13 - 35
|8
|17.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|11 - 37
|7
|18.
|Заявка
|14
|0
|7
|7
|11 - 30
|7
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|Бавария
|Кейн Гарри
|32 (7)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|24 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|21 (6)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|15 (8)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|15 (8)
|Майнц
|Кор Доминик
|1 12
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 8
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 6
|Вердер
|Дукш Марвин
|9
|Боруссия М
|Вайгль Юлиан
|9
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Боруссия М - Боруссия Д
Исход игры
Боруссия М
9.4% (5)
Ничья
13.2% (7)
Боруссия Д
77.4% (41)
Тотал 2.5
Больше
86% (43)
Меньше
14% (7)
Обе команды забьют
Да
94% (47)
Нет
6% (3)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
52.8% (28)
1:3 Боруссия Д
11.3% (6)
1:1 Ничья
7.5% (4)
2:3 Боруссия Д
7.5% (4)
2:1 Боруссия М
3.8% (2)
2:2 Ничья
3.8% (2)
0:1 Боруссия Д
3.8% (2)
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