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  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Айтекин Дениз
Штутгарт
3:0
Перерыв
Айнтрахт Фр
0'
1:0
11' Гол
Гирасси Серу
2:0
17' Гол
Ундав Дениз
23' Желтая карточка
Нкунку Нильс
25' Желтая карточка
Кнауфф Ансгар
3:0
37' Гол
Левелинг Джейми

Ход матча

11'
Гирасси Серу
(Штиллер Анджело)
1:0
17'
Ундав Дениз
2:0
23'
 
Нкунку Нильс
25'
 
Кнауфф Ансгар
37'
Левелинг Джейми
(Ундав Дениз)
3:0

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Прогнозы 123
Штутгарт 91.1% (112)
X 2.4% (3)
Айнтрахт Фр 6.5% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Штутгарт
Ничья
Айнтрахт Фр
4.75
4.90
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6.20
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бредлов
Фабиан
20
Стергиу
Леонидас
2
Антон
Вальдемар
21
Ито
Хироки
7
Миттельштедт
Максимилиан
16
Каразор
Атакан
6
Штиллер
Анджело
18
Левелинг
Джейми
27
Фюрих
Крис
26
Ундав
Дениз
9
Гирасси
Серу
1
Трапп
Кевин
24
Бута
4
Кох
Робин
3
Пачо
Вильям
29
Нкунку
Нильс
20
Хасебе
Макото
16
Ларссон
Хуго
36
Кнауфф
Ансгар
19
Бахойа
Жан
Маттео
8
Шаиби
Фарес
7
Мармуш
Омар
Штутгарт
4-2-2-2
Айнтрахт Фр
4-2-2-2

История личных встреч

Штутгарт
Айнтрахт Фр

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед

28 матчей

46.4%
21.4%
32.2%
13 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
12 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

25%
46.4%
28.6%
7 побед 13 ничьих 8 побед

История матчей

Б
1:2
К
2:3
Б
1:1
Б
1:3
Б
2:3
Б
1:1
Б
1:1
Б
2:2
Б
3:0
Б
0:3
Б
1:0
Б
2:1
Б
2:4
Б
1:4
Б
3:1
Б
4:5
Б
2:1
Б
1:1
Б
1:2
Б
2:1
Б
0:2
Б
1:2
Б
2:1
Б
0:3
Б
2:0
Б
2:2
Б
4:1
Б
1:4

Голы

Всего голов

24
29

Голов в среднем за матч

1.71
2.07

Среднее время на гол

52
43

Всего голов

21
25

Голов в среднем за матч

1.5
1.79

Среднее время на гол

60
50

Всего голов

45
54

Голов в среднем за матч

1.61
1.93

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
11
Больше 39%
Меньше 61%
17
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

56
46

Бомбардиры внутри турнира

Штутгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гирасси Серу 25 (4) 0.86
Ундав Дениз 16 0.55
Фюрих Крис 7 0.24
Мийо Энцо 5 (1) 0.17
Левелинг Джейми 4 0.14
Мвумпа Силас 3 0.1
Миттельштедт Максимилиан 2 0.07
Вагноман Жоша 2 0.07
Штиллер Анджело 1 0.03
Дауд Махмуд 1 0.03
Загаду Дан-Аксель 1 0.03
Штенцель Паскаль 0 0
Антон Вальдемар 0 0
Каразор Атакан 0 0
Ито Хироки 0 0
Чжон Ву-Ён 0 0
Руо Антони 0 0
Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мармуш Омар 10 (1) 0.34
Кнауфф Ансгар 7 0.24
Эбимбе Эрик 4 0.14
Гётце Марио 3 0.1
Нкунку Нильс 3 0.1
Схири Эльес 2 0.07
Ларссон Хуго 2 0.07
Кох Робин 2 0.07
Шаиби Фарес 1 0.03
Тута 1 0.03
Макс Филипп 1 0.03
Бута 1 0.03
Коло-Муани Рандаль 1 0.03
Смолчич Хрвое 1 0.03
Ферри Начо 1 0.03
Граль Йенс 0 0
Чендлер Тимоти 0 0
Калайджич Саша 0 0
Пачо Вильям 0 0
Ааронсон Пакстен 0 0
Экитике Уго 0 0

Карточки

Штутгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каразор Атакан 9 0
Антон Вальдемар 5 0
Миттельштедт Максимилиан 4 0
Штенцель Паскаль 2 1
Ундав Дениз 3 0
Мийо Энцо 3 0
Штиллер Анджело 3 0
Руо Антони 3 0
Фюрих Крис 2 0
Вагноман Жоша 2 0
Левелинг Джейми 2 0
Ито Хироки 1 0
Нюбель Александр 1 0
Загаду Дан-Аксель 1 0
Массимо Роберто 1 0
Эглофф Лилиан 1 0
Раймунд Лука 1 0
Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кох Робин 7 0
Пачо Вильям 7 0
Мармуш Омар 6 0
Нкунку Нильс 4 1
Кнауфф Ансгар 4 1
Тута 2 2
Бута 5 0
Эбимбе Эрик 5 0
Гётце Марио 3 1
Экитике Уго 3 0
Трапп Кевин 2 0
Макс Филипп 2 0
Топпмёллер Дино 2 0
Нганкам Жессик 2 0
Шаиби Фарес 2 0
Ван де Бек Донни 1 0
Якич Кристиян 1 0
Ларссон Хуго 1 0

Результаты матчей

Штутгарт
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (10)
14% (2)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (10)
14% (2)
14% (2)
Айнтрахт Фр
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

8
10
Штутгарт
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Айнтрахт Фр
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

14
3

Упущенные победы

23
22
Штутгарт
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
43% (12)
25% (7)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (14)
21% (6)
29% (8)
Айнтрахт Фр
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (9)
36% (10)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (4)
43% (12)
43% (12)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

19
6

Упущенные победы

31
32

Голы по времени матча

Забито

42
18
19 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 6
14 Не забивали 18
1
2%
5
28%
1-15
10
24%
2
11%
16-30
8
19%
3
17%
31-45
5
12%
3
17%
46-60
12
29%
3
17%
61-75
6
14%
2
11%
76-90

Пропущено

12
25
5 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
1
8%
2
8%
1-15
1
8%
2
8%
16-30
3
25%
6
24%
31-45
2
17%
5
20%
46-60
2
17%
3
12%
61-75
3
25%
7
28%
76-90

Забито

25
22
11 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
5
20%
4
18%
1-15
3
12%
1
5%
16-30
3
12%
5
23%
31-45
3
12%
3
14%
46-60
4
16%
4
18%
61-75
7
28%
5
23%
76-90

Пропущено

19
14
4 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
11%
3
21%
1-15
1
5%
3
21%
16-30
1
5%
5
36%
31-45
4
21%
1
7%
46-60
6
32%
1
7%
61-75
5
26%
1
7%
76-90

Забито

67
40
30 В 1-м тайме 20
37 Во 2-м тайме 20
21 Забивали первыми 12
3 Не забивали 7
6
9%
9
23%
1-15
13
19%
3
8%
16-30
11
16%
8
20%
31-45
8
12%
6
15%
46-60
16
24%
7
18%
61-75
13
19%
7
18%
76-90

Пропущено

31
39
9 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 21
3
10%
5
13%
1-15
2
6%
5
13%
16-30
4
13%
11
28%
31-45
6
19%
6
15%
46-60
8
26%
4
10%
61-75
8
26%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Штутгарт
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Боруссия Д - Штутгарт 0:1 Штутгарт - Хайденхайм 3:3 Хоффенхайм - Штутгарт 0:3 Штутгарт - Унион Берлин 2:0
Вольфсбург - Штутгарт 2:3 Штутгарт - Кёльн 1:1 Дармштадт - Штутгарт 1:2 Штутгарт - Майнц 3:1 Байер Л - Штутгарт 3:2 Фрайбург - Штутгарт 1:3 Штутгарт - РБ Лейпциг 5:2 Бохум - Штутгарт 1:0 Боруссия М - Штутгарт 3:1 Штутгарт - Гройтер Фюрт 6:1 Штутгарт - Аугсбург 3:0 Бавария - Штутгарт 3:0 Штутгарт - Байер Л 1:1 Штутгарт - Боруссия Д 2:0 Штутгарт - Вердер 2:0 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:2
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Айнтрахт Фр - Вердер 1:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 0:0 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 3:1 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1
Хайденхайм - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 2:2 Айнтрахт Фр - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Фрайбург - Айнтрахт Фр 3:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Айнтрахт Фр 2:2 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Дармштадт - Айнтрахт Фр 2:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:5 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:0 Абердин - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 5:1 Саарбрюккен - Айнтрахт Фр 2:0

Результаты матчей

Штутгарт
Айнтрахт Фр

Точный счет

3:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
5:0
2 раза 14%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

3
5 раз 36%
2
4 раза 29%
5
3 раза 21%
1
2 раза 14%
1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:3
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

3
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%

Точный счет

3:1
4 раза 14%
2:0
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 18%
2:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

3
10 раз 36%
2
7 раз 25%
1
5 раз 18%
0
3 раза 11%
5
3 раза 11%
1
11 раз 39%
2
6 раз 21%
0
5 раз 18%
3
5 раз 18%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Штутгарт
Айнтрахт Фр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
1.5
Больше Меньше
6
8
8
6
2.5
3
11
3
11
3.5
1
13
3
11
4.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
11
3
8
6
1.5
6
8
5
9
2.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
3
0.5
Больше Меньше
23
5
20
8
1.5
12
16
13
15
2.5
6
22
3
25
3.5
1
27
3
25
4.5
1
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 28 24 4 0 69 - 19 76
2.
Бавария
 Заявка 29 20 3 6 82 - 36 63
3.
Штутгарт
 3:0 Заявка 29 20 3 6 67 - 34 63
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 29 17 5 7 67 - 33 56
5.
Боруссия Д
 Заявка 29 16 8 5 57 - 34 56
6.
Айнтрахт Фр
 0:3 Заявка 29 10 12 7 43 - 39 42
7.
Аугсбург
 Заявка 29 10 9 10 47 - 46 39
8.
Фрайбург
 Заявка 28 10 6 12 40 - 52 36
9.
Хоффенхайм
 Заявка 29 10 6 13 49 - 57 36
10.
Хайденхайм
 Заявка 29 8 10 11 42 - 50 34
11.
Вердер
 Заявка 28 8 7 13 36 - 44 31
12.
Боруссия М
 Заявка 29 7 10 12 50 - 56 31
13.
Унион Берлин
 Заявка 29 8 5 16 25 - 45 29
14.
Вольфсбург
 Заявка 29 7 7 15 34 - 50 28
15.
Бохум
 Заявка 29 5 12 12 34 - 59 27
16.
Майнц
 Заявка 29 5 11 13 30 - 47 26
17.
Кёльн
 Заявка 29 4 10 15 23 - 51 22
18.
Дармштадт
 Заявка 28 2 8 18 28 - 71 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 14 12 2 0 38 - 8 38
2.
Бавария
 Заявка 15 12 1 2 49 - 11 37
3.
Штутгарт
 3:0 Заявка 15 11 3 1 43 - 14 36
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 15 10 3 2 35 - 10 33
5.
Боруссия Д
 Заявка 14 8 2 4 27 - 20 26
6.
Айнтрахт Фр
 0:3 Заявка 14 6 7 1 23 - 13 25
7.
Аугсбург
 Заявка 15 6 6 3 26 - 22 24
8.
Хайденхайм
 Заявка 14 6 4 4 24 - 22 22
9.
Унион Берлин
 Заявка 14 6 2 6 16 - 20 20
10.
Фрайбург
 Заявка 14 5 5 4 25 - 26 20
11.
Бохум
 Заявка 15 4 8 3 23 - 22 20
12.
Майнц
 Заявка 15 5 4 6 19 - 17 19
13.
Боруссия М
 Заявка 15 5 4 6 26 - 25 19
14.
Вердер
 Заявка 14 5 3 6 21 - 22 18
15.
Вольфсбург
 Заявка 14 4 4 6 20 - 22 16
16.
Хоффенхайм
 Заявка 14 4 4 6 22 - 25 16
17.
Кёльн
 Заявка 14 3 3 8 12 - 24 12
18.
Дармштадт
 Заявка 14 1 3 10 15 - 36 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 14 12 2 0 31 - 11 38
2.
Боруссия Д
 Заявка 15 8 6 1 30 - 14 30
3.
Штутгарт
 3:0 Заявка 14 9 0 5 24 - 20 27
4.
Бавария
 Заявка 14 8 2 4 33 - 25 26
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 14 7 2 5 32 - 23 23
6.
Хоффенхайм
 Заявка 15 6 2 7 27 - 32 20
7.
Айнтрахт Фр
 0:3 Заявка 15 4 5 6 20 - 26 17
8.
Фрайбург
 Заявка 14 5 1 8 15 - 26 16
9.
Аугсбург
 Заявка 14 4 3 7 21 - 24 15
10.
Вердер
 Заявка 14 3 4 7 15 - 22 13
11.
Боруссия М
 Заявка 14 2 6 6 24 - 31 12
12.
Вольфсбург
 Заявка 15 3 3 9 14 - 28 12
13.
Хайденхайм
 Заявка 15 2 6 7 18 - 28 12
14.
Кёльн
 Заявка 15 1 7 7 11 - 27 10
15.
Унион Берлин
 Заявка 15 2 3 10 9 - 25 9
16.
Дармштадт
 Заявка 14 1 5 8 13 - 35 8
17.
Бохум
 Заявка 14 1 4 9 11 - 37 7
18.
Майнц
 Заявка 14 0 7 7 11 - 30 7
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 32 (7)
Штутгарт Гирасси Серу 25 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 22 (6)
Штутгарт Ундав Дениз 16 (9)
Аугсбург Демирович Эрмедин 15 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 12
Фрайбург Хёфлер Николас 1 8
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 8
Хоффенхайм Кабак Озан 1 8
Дармштадт Маглица Матей 2 6
Весь список
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    Прогнозы 123
    Штутгарт 91.1% (112)
    X 2.4% (3)
    Айнтрахт Фр 6.5% (8)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Штутгарт
    Ничья
    Айнтрахт Фр
    4.75
    4.90
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    6.20
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Штутгарт 3:0 Айнтрахт Фр

    Исход игры
    Штутгарт
    91.1% (112)
    Ничья
    2.4% (3)
    Айнтрахт Фр
    6.5% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    79.49% (93)
    Меньше
    20.51% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    80.34% (94)
    Нет
    19.66% (23)
    Популярный счёт
    2:1 Штутгарт
    60.2% (74)
    2:0 Штутгарт
    10.6% (13)
    3:1 Штутгарт
    6.5% (8)
    1:0 Штутгарт
    6.5% (8)
    1:2 Айнтрахт Фр
    4.9% (6)
    1:1 Ничья
    1.6% (2)
    3:2 Штутгарт
    1.6% (2)
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