Тур: 29. Стадион: МХП-Арена. Главный судья: Айтекин Дениз
3:0
Перерыв
0'
1:0
11' ГолГирасси Серу
2:0
17' ГолУндав Дениз
23' Желтая карточкаНкунку Нильс
25' Желтая карточкаКнауфф Ансгар
3:0
37' ГолЛевелинг Джейми
Ход матча
11'
1:0
17'
2:0
23'
25'
37'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
21
Ито
Хироки
27
Фюрих
Крис
26
Ундав
Дениз
24
Бута
29
Нкунку
Нильс
16
Ларссон
Хуго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Ито ХирокиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Фюрих КрисПолузащитник
-
26 Ундав ДенизНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
45 Чейс АнриеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Раймунд ЛукаПолузащитник
-
14 Мвумпа СиласПолузащитник
-
10 Чжон Ву-ЁнНападающий
-
Главный тренер: Хенесс Себастьян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
24 БутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Нкунку НильсЗащитник
- Полузащитник
-
16 Ларссон ХугоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Граль ЙенсВратарь
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
48 Ферри НачоНападающий
-
11 Экитике УгоНападающий
-
-
Главный тренер: Топмеллер Дино
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Штутгарт
Айнтрахт Фр
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед
28 матчей
46.4%
21.4%
32.2%
13 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
12 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
25%
46.4%
28.6%
7 побед 13 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
29
Голов в среднем за матч
1.71
2.07
Среднее время на гол
52
43
Всего голов
21
25
Голов в среднем за матч
1.5
1.79
Среднее время на гол
60
50
Всего голов
45
54
Голов в среднем за матч
1.61
1.93
Тотал матчей
2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
11
Больше 39%
Меньше 61%
17
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
56
46
Бомбардиры внутри турнира
Штутгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гирасси Серу
|25 (4)
|0.86
|Ундав Дениз
|16
|0.55
|Фюрих Крис
|7
|0.24
|Мийо Энцо
|5 (1)
|0.17
|Левелинг Джейми
|4
|0.14
|Мвумпа Силас
|3
|0.1
|Миттельштедт Максимилиан
|2
|0.07
|Вагноман Жоша
|2
|0.07
|Штиллер Анджело
|1
|0.03
|Дауд Махмуд
|1
|0.03
|Загаду Дан-Аксель
|1
|0.03
|Штенцель Паскаль
|0
|0
|Антон Вальдемар
|0
|0
|Каразор Атакан
|0
|0
|Ито Хироки
|0
|0
|Чжон Ву-Ён
|0
|0
|Руо Антони
|0
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мармуш Омар
|10 (1)
|0.34
|Кнауфф Ансгар
|7
|0.24
|Эбимбе Эрик
|4
|0.14
|Гётце Марио
|3
|0.1
|Нкунку Нильс
|3
|0.1
|Схири Эльес
|2
|0.07
|Ларссон Хуго
|2
|0.07
|Кох Робин
|2
|0.07
|Шаиби Фарес
|1
|0.03
|Тута
|1
|0.03
|Макс Филипп
|1
|0.03
|Бута
|1
|0.03
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0.03
|Смолчич Хрвое
|1
|0.03
|Ферри Начо
|1
|0.03
|Граль Йенс
|0
|0
|Чендлер Тимоти
|0
|0
|Калайджич Саша
|0
|0
|Пачо Вильям
|0
|0
|Ааронсон Пакстен
|0
|0
|Экитике Уго
|0
|0
Карточки
Штутгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каразор Атакан
|9
|0
|Антон Вальдемар
|5
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|4
|0
|Штенцель Паскаль
|2
|1
|Ундав Дениз
|3
|0
|Мийо Энцо
|3
|0
|Штиллер Анджело
|3
|0
|Руо Антони
|3
|0
|Фюрих Крис
|2
|0
|Вагноман Жоша
|2
|0
|Левелинг Джейми
|2
|0
|Ито Хироки
|1
|0
|Нюбель Александр
|1
|0
|Загаду Дан-Аксель
|1
|0
|Массимо Роберто
|1
|0
|Эглофф Лилиан
|1
|0
|Раймунд Лука
|1
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кох Робин
|7
|0
|Пачо Вильям
|7
|0
|Мармуш Омар
|6
|0
|Нкунку Нильс
|4
|1
|Кнауфф Ансгар
|4
|1
|Тута
|2
|2
|Бута
|5
|0
|Эбимбе Эрик
|5
|0
|Гётце Марио
|3
|1
|Экитике Уго
|3
|0
|Трапп Кевин
|2
|0
|Макс Филипп
|2
|0
|Топпмёллер Дино
|2
|0
|Нганкам Жессик
|2
|0
|Шаиби Фарес
|2
|0
|Ван де Бек Донни
|1
|0
|Якич Кристиян
|1
|0
|Ларссон Хуго
|1
|0
Результаты матчей
Штутгарт
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (10)
14% (2)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (10)
14% (2)
14% (2)
Айнтрахт Фр
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
8
10
Штутгарт
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Айнтрахт Фр
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
14
3
Упущенные победы
23
22
Штутгарт
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
43% (12)
25% (7)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (14)
21% (6)
29% (8)
Айнтрахт Фр
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (9)
36% (10)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (4)
43% (12)
43% (12)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
19
6
Упущенные победы
31
32
Голы по времени матча
Забито
42
18
19 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 6
14 Не забивали 18
1
2%
5
28%
1-15
10
24%
2
11%
16-30
8
19%
3
17%
31-45
5
12%
3
17%
46-60
12
29%
3
17%
61-75
6
14%
2
11%
76-90
Пропущено
12
25
5 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
1
8%
2
8%
1-15
1
8%
2
8%
16-30
3
25%
6
24%
31-45
2
17%
5
20%
46-60
2
17%
3
12%
61-75
3
25%
7
28%
76-90
Забито
25
22
11 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
5
20%
4
18%
1-15
3
12%
1
5%
16-30
3
12%
5
23%
31-45
3
12%
3
14%
46-60
4
16%
4
18%
61-75
7
28%
5
23%
76-90
Пропущено
19
14
4 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
11%
3
21%
1-15
1
5%
3
21%
16-30
1
5%
5
36%
31-45
4
21%
1
7%
46-60
6
32%
1
7%
61-75
5
26%
1
7%
76-90
Забито
67
40
30 В 1-м тайме 20
37 Во 2-м тайме 20
21 Забивали первыми 12
3 Не забивали 7
6
9%
9
23%
1-15
13
19%
3
8%
16-30
11
16%
8
20%
31-45
8
12%
6
15%
46-60
16
24%
7
18%
61-75
13
19%
7
18%
76-90
Пропущено
31
39
9 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 21
3
10%
5
13%
1-15
2
6%
5
13%
16-30
4
13%
11
28%
31-45
6
19%
6
15%
46-60
8
26%
4
10%
61-75
8
26%
8
21%
76-90
Результаты последних матчей
Штутгарт
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Боруссия Д - Штутгарт 0:1 Штутгарт - Хайденхайм 3:3 Хоффенхайм - Штутгарт 0:3 Штутгарт - Унион Берлин 2:0
Вольфсбург - Штутгарт 2:3 Штутгарт - Кёльн 1:1 Дармштадт - Штутгарт 1:2 Штутгарт - Майнц 3:1 Байер Л - Штутгарт 3:2 Фрайбург - Штутгарт 1:3 Штутгарт - РБ Лейпциг 5:2 Бохум - Штутгарт 1:0 Боруссия М - Штутгарт 3:1 Штутгарт - Гройтер Фюрт 6:1 Штутгарт - Аугсбург 3:0 Бавария - Штутгарт 3:0 Штутгарт - Байер Л 1:1 Штутгарт - Боруссия Д 2:0 Штутгарт - Вердер 2:0 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:2
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Айнтрахт Фр - Вердер 1:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 0:0 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 3:1 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1
Хайденхайм - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 2:2 Айнтрахт Фр - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Фрайбург - Айнтрахт Фр 3:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Айнтрахт Фр 2:2 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Дармштадт - Айнтрахт Фр 2:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:5 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:0 Абердин - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 5:1 Саарбрюккен - Айнтрахт Фр 2:0
Результаты матчей
Штутгарт
Айнтрахт Фр
Точный счет
3:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
5:0
2 раза 14%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
3
5 раз 36%
2
4 раза 29%
5
3 раза 21%
1
2 раза 14%
1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:3
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
3
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
Точный счет
3:1
4 раза 14%
2:0
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 18%
2:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
3
10 раз 36%
2
7 раз 25%
1
5 раз 18%
0
3 раза 11%
5
3 раза 11%
1
11 раз 39%
2
6 раз 21%
0
5 раз 18%
3
5 раз 18%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Штутгарт
Айнтрахт Фр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
68
86
311
311
113
311
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
113
86
68
59
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
253
Больше Меньше
235
208
1216
1315
622
325
127
325
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|24
|4
|0
|69 - 19
|76
|2.
|Заявка
|29
|20
|3
|6
|82 - 36
|63
|3.
|3:0 Заявка
|29
|20
|3
|6
|67 - 34
|63
|4.
|Заявка
|29
|17
|5
|7
|67 - 33
|56
|5.
|Заявка
|29
|16
|8
|5
|57 - 34
|56
|6.
|0:3 Заявка
|29
|10
|12
|7
|43 - 39
|42
|7.
|Заявка
|29
|10
|9
|10
|47 - 46
|39
|8.
|Заявка
|28
|10
|6
|12
|40 - 52
|36
|9.
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|49 - 57
|36
|10.
|Заявка
|29
|8
|10
|11
|42 - 50
|34
|11.
|Заявка
|28
|8
|7
|13
|36 - 44
|31
|12.
|Заявка
|29
|7
|10
|12
|50 - 56
|31
|13.
|Заявка
|29
|8
|5
|16
|25 - 45
|29
|14.
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|34 - 50
|28
|15.
|Заявка
|29
|5
|12
|12
|34 - 59
|27
|16.
|Заявка
|29
|5
|11
|13
|30 - 47
|26
|17.
|Заявка
|29
|4
|10
|15
|23 - 51
|22
|18.
|Заявка
|28
|2
|8
|18
|28 - 71
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|38 - 8
|38
|2.
|Заявка
|15
|12
|1
|2
|49 - 11
|37
|3.
|3:0 Заявка
|15
|11
|3
|1
|43 - 14
|36
|4.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|35 - 10
|33
|5.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|27 - 20
|26
|6.
|0:3 Заявка
|14
|6
|7
|1
|23 - 13
|25
|7.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|26 - 22
|24
|8.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|24 - 22
|22
|9.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|16 - 20
|20
|10.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|25 - 26
|20
|11.
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|23 - 22
|20
|12.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 17
|19
|13.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|26 - 25
|19
|14.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 22
|18
|15.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|20 - 22
|16
|16.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|22 - 25
|16
|17.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 24
|12
|18.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|15 - 36
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|31 - 11
|38
|2.
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|30 - 14
|30
|3.
|3:0 Заявка
|14
|9
|0
|5
|24 - 20
|27
|4.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|33 - 25
|26
|5.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|32 - 23
|23
|6.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|27 - 32
|20
|7.
|0:3 Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 26
|17
|8.
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|15 - 26
|16
|9.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|21 - 24
|15
|10.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 22
|13
|11.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|24 - 31
|12
|12.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|14 - 28
|12
|13.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|18 - 28
|12
|14.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 27
|10
|15.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|9 - 25
|9
|16.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|13 - 35
|8
|17.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|11 - 37
|7
|18.
|Заявка
|14
|0
|7
|7
|11 - 30
|7
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|Бавария
|Кейн Гарри
|32 (7)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|25 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|22 (6)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|16 (9)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|15 (8)
|Майнц
|Кор Доминик
|1 12
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 8
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 8
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 8
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 6
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Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Штутгарт 3:0 Айнтрахт Фр
Исход игры
Штутгарт
91.1% (112)
Ничья
2.4% (3)
Айнтрахт Фр
6.5% (8)
Тотал 2.5
Больше
79.49% (93)
Меньше
20.51% (24)
Обе команды забьют
Да
80.34% (94)
Нет
19.66% (23)
Популярный счёт
2:1 Штутгарт
60.2% (74)
2:0 Штутгарт
10.6% (13)
3:1 Штутгарт
6.5% (8)
1:0 Штутгарт
6.5% (8)
1:2 Айнтрахт Фр
4.9% (6)
1:1 Ничья
1.6% (2)
3:2 Штутгарт
1.6% (2)
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