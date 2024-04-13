Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

52' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Бута выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Штиллер Анджело выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

46' Мармуш Омар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Матч возобновлен

43' Бахойа Жан Маттео на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Шаиби Фарес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Г О О О О Л - Левелинг Джейми забивает с правой ноги!

37' Ундав Дениз создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Удар от ворот произведет Штутгарт

37' Шаиби Фарес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Бредлов Фабиан взял и забрал мяч на выходе

34' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Матч возобновлен

33' Кох Робин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Кнауфф Ансгар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Миттельштедт Максимилиан не смог попасть в створ ударом издали

32' Фюрих Крис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Хорошую попытку сделал Гирасси Серу . Удар в створ, но вратарь начеку

32' Миттельштедт Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Мармуш Омар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Матч возобновится спорным мячом

29' Бредлов Фабиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Хорошую попытку сделал Мармуш Омар . Удар в створ, но вратарь начеку

26' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Кнауфф Ансгар - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

25' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Нкунку Нильс совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

22' Антон Вальдемар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Бахойа Жан Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Ито Хироки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Г О О О О Л - Ундав Дениз забивает ударом с правой ноги!

15' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

13' ГОЛ! После пересмотра ситуации судья изменил первоначальное решение и засчитал гол команды Штутгарт

12' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Штутгарт

11' Г О О О О Л - Гирасси Серу забивает с правой ноги!

11' Штиллер Анджело создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Бахойа Жан Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Каразор Атакан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Фюрих Крис из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола