Коман накрутил соперника финтом на фланге и навесил в центр штрафной, но здесь головой вынес снаряд за пределы поля Шабо.

Подключился к атаке своей команды на скорости Алиду и прострелил в центр на Адамяна, но тот оказался в положении "вне игры".

На фланге получил по ногам Павлович в борьбе против Любичича. Штрафной удар в пользу хозяев назначил судья.

Забросил Киммих на ход Коману по правому флангу, но не хватило скорости французу, чтобы оторваться от опеки защитника.

Пробивал головой в падении с линии вратарской Адамян после навеса от Кайнца, но в красивом прыжке Ульрайх смог отбить сферу в сторону.

Проникающий пас исполнял Мазрауи в штрафную на Теля, но тот не смог пробить в окружении двоих защитников.

Зацепился за снаряд Геррейру в чужой штрафной и пяткой отдал вперед на Теля, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

17' Мог убегать на ворота соперника Адамян после заброса от Кристенсена, но нарушил он правила в борьбе против Дайера.

16' В центре поля получил по ногам Киммих в борьбе против Кайнца. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Баварии".

15' Диагональ исполнял Любичич в штрафную на ход Адамяну, но того опередил Де Лигт и головой сбросил в руки Ульрайху.

14' Сместился с левого фланга к линии штрафной Тель и пробил в дальний верхний угол, но смог отбить кулаком в сторону Швебе.

13' Тонко отдавал с фланга Тилманн в штрафную на Кайнца, который пробил в касание, но точности ему явно не хватило.

12' Мог убегать на ворота соперника Тель после заброса от Киммиха, но нарушил он правила в борьбе против Тилманна.

11' После поперечного паса от Адамяна пробил из пределов штрафной Алиду, но мяч полетел в сантиметрах от дальней штанги.