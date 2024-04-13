  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Вилленборг Франк
Бавария
0:0
Первый тайм: 24'
Кёльн
0'
5' Желтая карточка
Кристенсен Якоб

Ход матча

5'
 
Кристенсен Якоб

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Прогнозы 129
Бавария 97.7% (126)
X 1.6% (2)
Кёльн 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бавария
Ничья
Кёльн
8.00
8.30
Реклама, betcity.ru
9.50
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
26
Ульрайх
Свен
6
Киммих
Йозуа
4
Де
Лигт
Маттейс
15
Дайер
Эрик
40
Мазрауи
Нуссаир
45
Павлович
Александр
22
Геррейру
Рафаэл
11
Коман
Кингсли
25
Мюллер
Томас
39
Тель
Матис
9
Кейн
Гарри
1
Швебе
Марвин
29
Тилманн
Ян
4
Хюберс
Тимо
24
Шабо
Юлиан
35
Финкгрефе
Макс
7
Любичич
Деян
22
Кристенсен
Якоб
40
Алиду
Фариде
11
Кайнц
Флориан
23
Адамян
Саркис
37
Майна
Линтон
Бавария
4-2-3-1
Кёльн
4-2-2-2

История личных встреч

Бавария
Кёльн

24 матча

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
20 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
29.2%
8.3%
15 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.8%
12.5%
16.7%
17 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 5 ничьих 4 победы

29 матчей

69%
20.7%
10.3%
20 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

51.7%
34.5%
13.8%
15 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

58.6%
27.6%
13.8%
17 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

Б
0:1
Б
1:2
Б
1:1
Б
0:4
Б
3:2
ТМК
2:3
Б
5:1
Б
1:2
Б
1:4
Б
4:0
Б
1:3
Б
1:0
Б
0:3
Б
1:1
Б
0:1
Б
4:0
Б
4:1
Б
0:2
Б
1:4
Б
3:0
Б
3:2
Б
0:0
ТМС
0:0
Б
1:1
Б
0:0
ТМС
0:2
Б
1:2
Б
0:3
ТМС
0:0

Голы

Всего голов

29
34

Голов в среднем за матч

2.07
2.27

Среднее время на гол

43
39

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

0.6
0.79

Среднее время на гол

150
114

Всего голов

38
45

Голов в среднем за матч

1.31
1.55

Тотал матчей

2.5
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
22
Больше 76%
Меньше 24%
7
17
Больше 59%
Меньше 41%
12
11
Больше 38%
Меньше 62%
18
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

68
58

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 32 (3) 1.1
Мусиала Джамал 10 0.34
Сане Лерой 8 0.28
Тель Матис 5 0.17
Горецка Леон 4 0.14
Коман Кингсли 3 0.1
Гнабри Серж 3 0.1
Мюллер Томас 2 0.07
Павлович Александр 2 0.07
Чупо-Мотинг Эрик 2 0.07
Геррейру Рафаэл 2 0.07
Де Лигт Маттейс 2 0.07
Киммих Йозуа 1 0.03
Дэвис Альфонсо 1 0.03
Мин-Чжэ Ким 1 0.03
Упамекано Дайо 1 0.03
Мазрауи Нуссаир 0 0
Лаймер Конрад 0 0
Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зельке Дейви 6 0.21
Алиду Фариде 4 0.14
Кайнц Флориан 3 (3) 0.1
Вальдшмидт Лука 3 0.1
Адамян Саркис 1 0.03
Майна Линтон 1 0.03
Мартель Эрик 1 0.03
Тиггес Штеффен 1 0.03
Тилманн Ян 1 0.03
Доунс Дамион 1 0.03
Финкгрефе Макс 1 0.03
Гусенбашич Денис 0 0
Любичич Деян 0 0
Шмиц Бенно 0 0

Карточки

Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Лигт Маттейс 5 0
Павлович Александр 5 0
Сане Лерой 4 0
Томас Тухель 4 0
Упамекано Дайо 2 1
Лаймер Конрад 3 0
Горецка Леон 3 0
Мин-Чжэ Ким 3 0
Мазрауи Нуссаир 3 0
Киммих Йозуа 1 1
Кейн Гарри 2 0
Геррейру Рафаэл 2 0
Мусиала Джамал 2 0
Тель Матис 2 0
Нойер Мануэль 1 0
Ульрайх Свен 1 0
Чупо-Мотинг Эрик 1 0
Коман Кингсли 1 0
Гравенберх Райан 1 0
Боэ Саша 1 0
Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шабо Юлиан 7 1
Любичич Деян 6 0
Тилманн Ян 4 1
Хюберс Тимо 5 0
Мартель Эрик 5 0
Гусенбашич Денис 4 0
Кайнц Флориан 3 0
Зельке Дейви 3 0
Шмиц Бенно 3 0
Алиду Фариде 3 0
Финкгрефе Макс 3 0
Карстенсен Расмус 1 1
Олесен Матиас 1 1
Стеффен Баумгарт 2 0
Майна Линтон 2 0
Пентке Филипп 1 0
Ут Марк 1 0
Адамян Саркис 1 0
Кристенсен Якоб 1 0
Килиан Лука 1 0

Результаты матчей

Бавария
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Кёльн
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

2
10
Бавария
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
36% (5)
7% (1)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Кёльн
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
71% (10)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

14
20

Упущенные победы

28
9
Бавария
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
43% (12)
25% (7)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
25% (7)
29% (8)
Кёльн
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
18% (5)
64% (18)
18% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
32% (9)
36% (10)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

21
20

Упущенные победы

30
19

Голы по времени матча

Забито

46
11
16 В 1-м тайме 5
30 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 6
16 Не забивали 19
7
15%
1
9%
1-15
4
9%
0
0%
16-30
5
11%
4
36%
31-45
8
17%
2
18%
46-60
11
24%
2
18%
61-75
11
24%
2
18%
76-90

Пропущено

12
25
5 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 13
1
8%
1
4%
1-15
1
8%
3
12%
16-30
3
25%
7
28%
31-45
1
8%
2
8%
46-60
3
25%
5
20%
61-75
3
25%
7
28%
76-90

Забито

33
12
17 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 20
5
15%
1
8%
1-15
3
9%
3
25%
16-30
9
27%
0
0%
31-45
4
12%
1
8%
46-60
6
18%
2
17%
61-75
6
18%
5
42%
76-90

Пропущено

25
24
13 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
2
8%
3
13%
1-15
5
20%
3
13%
16-30
6
24%
1
4%
31-45
6
24%
4
17%
46-60
0
0%
10
42%
61-75
6
24%
3
13%
76-90

Забито

79
23
33 В 1-м тайме 9
46 Во 2-м тайме 14
18 Забивали первыми 11
3 Не забивали 11
12
15%
2
9%
1-15
7
9%
3
13%
16-30
14
18%
4
17%
31-45
12
15%
3
13%
46-60
17
22%
4
17%
61-75
17
22%
7
30%
76-90

Пропущено

37
49
18 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 31
10 Пропускали первыми 16
19 Не пропускали 25
3
8%
4
8%
1-15
6
16%
6
12%
16-30
9
24%
8
16%
31-45
7
19%
6
12%
46-60
3
8%
15
31%
61-75
9
24%
10
20%
76-90

Результаты последних матчей

Бавария
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Арсенал - Бавария 2:2 Хайденхайм - Бавария 3:2 Бавария - Боруссия Д 0:2 Дармштадт - Бавария 2:5
Бавария - Майнц 8:1 Бавария - Лацио 3:0 Фрайбург - Бавария 2:2 Бавария - РБ Лейпциг 2:1 Бохум - Бавария 3:2 Лацио - Бавария 1:0 Байер Л - Бавария 3:0 Бавария - Боруссия М 3:1 Аугсбург - Бавария 2:3 Бавария - Унион Берлин 1:0 Бавария - Вердер 0:1 Бавария - Хоффенхайм 3:0 Базель - Бавария 1:1 Вольфсбург - Бавария 1:2 Бавария - Штутгарт 3:0 Манчестер Юнайтед - Бавария 0:1
Кёльн
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Кёльн - Бохум 2:1 Аугсбург - Кёльн 1:1 Кёльн - Брейдаблик 2:2 Кёльн - РБ Лейпциг 1:5
Боруссия М - Кёльн 3:3 Кёльн - Байер Л 0:2 Штутгарт - Кёльн 1:1 Кёльн - Вердер 0:1 Хоффенхайм - Кёльн 1:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 2:0 Вольфсбург - Кёльн 1:1 Кёльн - Боруссия Д 0:4 Кёльн - Хайденхайм 1:1 Рот-Вайсс Эссен - Кёльн 4:4 Унион Берлин - Кёльн 2:0 Фрайбург - Кёльн 2:0 Кёльн - Майнц 0:0 Дармштадт - Кёльн 0:1 Кёльн - Бавария 0:1 Порц - Кёльн 0:8

Результаты матчей

Бавария
Кёльн

Точный счет

3:0
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
8:0
1 раз 7%
8:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

3
5 раз 36%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
8
2 раза 14%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
7
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:4
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
6 раз 43%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
8 раз 57%
0
5 раз 36%
3
1 раз 7%

Точный счет

3:0
4 раза 14%
2:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
8:0
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
8:1
1 раз 4%
1:1
8 раз 29%
0:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 29%
3
7 раз 25%
0
3 раза 11%
1
3 раза 11%
4
3 раза 11%
8
2 раза 7%
5
1 раз 4%
7
1 раз 4%
1
13 раз 46%
0
11 раз 39%
2
2 раза 7%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Бавария
Кёльн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
8
6
11
3
1.5
3
11
9
5
2.5
1
13
4
10
3.5
3
11
4.5
3
11
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
9
5
11
3
1.5
1
13
5
9
2.5
1
13
3
11
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
3
0.5
Больше Меньше
17
11
22
6
1.5
4
24
14
14
2.5
2
26
7
21
3.5
4
24
4.5
3
25
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 28 24 4 0 69 - 19 76
2.
Бавария
 0:0 Заявка 29 19 4 6 80 - 36 61
3.
Штутгарт
 Заявка 28 19 3 6 64 - 34 60
4.
РБ Лейпциг
 1:0 Заявка 29 17 5 7 65 - 33 56
5.
Боруссия Д
 1:0 Заявка 29 16 8 5 56 - 33 56
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 28 10 12 6 43 - 36 42
7.
Хоффенхайм
 1:0 Заявка 29 11 6 12 49 - 53 39
8.
Аугсбург
 Заявка 29 10 9 10 47 - 46 39
9.
Фрайбург
 Заявка 28 10 6 12 40 - 52 36
10.
Хайденхайм
 0:0 Заявка 29 8 10 11 41 - 49 34
11.
Вердер
 Заявка 28 8 7 13 36 - 44 31
12.
Боруссия М
 0:1 Заявка 29 7 10 12 49 - 55 31
13.
Унион Берлин
 Заявка 29 8 5 16 25 - 45 29
14.
Вольфсбург
 0:1 Заявка 29 7 7 15 34 - 48 28
15.
Бохум
 0:0 Заявка 29 5 12 12 33 - 58 27
16.
Майнц
 0:1 Заявка 29 4 11 14 26 - 47 23
17.
Кёльн
 0:0 Заявка 29 4 11 14 23 - 49 23
18.
Дармштадт
 Заявка 28 2 8 18 28 - 71 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 14 12 2 0 38 - 8 38
2.
Бавария
 0:0 Заявка 15 11 2 2 47 - 11 35
3.
Штутгарт
 Заявка 14 10 3 1 40 - 14 33
4.
РБ Лейпциг
 1:0 Заявка 15 10 3 2 33 - 10 33
5.
Боруссия Д
 1:0 Заявка 14 8 2 4 27 - 20 26
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 6 7 1 23 - 13 25
7.
Аугсбург
 Заявка 15 6 6 3 26 - 22 24
8.
Хайденхайм
 0:0 Заявка 14 6 4 4 24 - 22 22
9.
Унион Берлин
 Заявка 14 6 2 6 16 - 20 20
10.
Фрайбург
 Заявка 14 5 5 4 25 - 26 20
11.
Бохум
 0:0 Заявка 15 4 8 3 22 - 21 20
12.
Боруссия М
 0:1 Заявка 15 5 4 6 25 - 24 19
13.
Вердер
 Заявка 14 5 3 6 21 - 22 18
14.
Вольфсбург
 0:1 Заявка 14 4 4 6 20 - 22 16
15.
Хоффенхайм
 1:0 Заявка 14 4 4 6 22 - 25 16
16.
Майнц
 0:1 Заявка 15 4 4 7 15 - 17 16
17.
Кёльн
 0:0 Заявка 14 3 3 8 12 - 24 12
18.
Дармштадт
 Заявка 14 1 3 10 15 - 36 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 14 12 2 0 31 - 11 38
2.
Боруссия Д
 1:0 Заявка 15 8 6 1 29 - 13 30
3.
Штутгарт
 Заявка 14 9 0 5 24 - 20 27
4.
Бавария
 0:0 Заявка 14 8 2 4 33 - 25 26
5.
РБ Лейпциг
 1:0 Заявка 14 7 2 5 32 - 23 23
6.
Хоффенхайм
 1:0 Заявка 15 7 2 6 27 - 28 23
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 4 5 5 20 - 23 17
8.
Фрайбург
 Заявка 14 5 1 8 15 - 26 16
9.
Аугсбург
 Заявка 14 4 3 7 21 - 24 15
10.
Вердер
 Заявка 14 3 4 7 15 - 22 13
11.
Боруссия М
 0:1 Заявка 14 2 6 6 24 - 31 12
12.
Вольфсбург
 0:1 Заявка 15 3 3 9 14 - 26 12
13.
Хайденхайм
 0:0 Заявка 15 2 6 7 17 - 27 12
14.
Кёльн
 0:0 Заявка 15 1 8 6 11 - 25 11
15.
Унион Берлин
 Заявка 15 2 3 10 9 - 25 9
16.
Дармштадт
 Заявка 14 1 5 8 13 - 35 8
17.
Бохум
 0:0 Заявка 14 1 4 9 11 - 37 7
18.
Майнц
 0:1 Заявка 14 0 7 7 11 - 30 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 32 (7)
Штутгарт Гирасси Серу 24 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 21 (6)
Штутгарт Ундав Дениз 15 (8)
Аугсбург Демирович Эрмедин 15 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 12
Фрайбург Хёфлер Николас 1 8
Дармштадт Маглица Матей 2 6
Вердер Дукш Марвин 9
Боруссия М Вайгль Юлиан 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 24'
    Зацепился за снаряд Геррейру в чужой штрафной и пяткой отдал вперед на Теля, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
  • 23'
    Проникающий пас исполнял Мазрауи в штрафную на Теля, но тот не смог пробить в окружении двоих защитников.
  • Опасный момент
    22'
    Пробивал головой в падении с линии вратарской Адамян после навеса от Кайнца, но в красивом прыжке Ульрайх смог отбить сферу в сторону.
  • 21'
    Забросил Киммих на ход Коману по правому флангу, но не хватило скорости французу, чтобы оторваться от опеки защитника.
  • 20'
    На фланге получил по ногам Павлович в борьбе против Любичича. Штрафной удар в пользу хозяев назначил судья.
  • Офсайд
    19'
    Подключился к атаке своей команды на скорости Алиду и прострелил в центр на Адамяна, но тот оказался в положении "вне игры".
  • 18'
    Коман накрутил соперника финтом на фланге и навесил в центр штрафной, но здесь головой вынес снаряд за пределы поля Шабо.
  • 17'
    Мог убегать на ворота соперника Адамян после заброса от Кристенсена, но нарушил он правила в борьбе против Дайера.
  • 16'
    В центре поля получил по ногам Киммих в борьбе против Кайнца. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Баварии".
  • 15'
    Диагональ исполнял Любичич в штрафную на ход Адамяну, но того опередил Де Лигт и головой сбросил в руки Ульрайху.
  • 14'
    Сместился с левого фланга к линии штрафной Тель и пробил в дальний верхний угол, но смог отбить кулаком в сторону Швебе.
  • 13'
    Тонко отдавал с фланга Тилманн в штрафную на Кайнца, который пробил в касание, но точности ему явно не хватило.
  • 12'
    Мог убегать на ворота соперника Тель после заброса от Киммиха, но нарушил он правила в борьбе против Тилманна.
  • Опасный момент
    11'
    После поперечного паса от Адамяна пробил из пределов штрафной Алиду, но мяч полетел в сантиметрах от дальней штанги.
  • 10'
    Убегал в контратаку Адамян по правой бровке и прострелил вдоль ворот, но мяч в полете выскочил за пределы поля.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 9'
      По флангу отдавал пас Тилманн на ход Алиду, но того опередил Мазрауи и в чистом подкате вынес сферу в аут.
    • 8'
      Прорывался по левой бровке в атаку Майна и навесил на дальнюю штангу, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.
    • 7'
      Мог убегать на ворота соперника Адамян после заброса от Любичича, но на выходе Ульрайх оказался первым на мяче.
    • Желтая карточка
      6'
      В центре поля Кейну по ноге грубо заехал в подкате Кристенсен. Судья показал нарушителю желтую карточку.
    • 5'
      Диагональный пас исполнял Мазрауи на правый фланг, куда забегал Киммих, но догнать мяч в пределах поля не смог.
    • 4'
      Ушел от соперника по флангу Тель и прострелил в центр штрафной, но здесь Кейну пробить помешал Хюберс.
    • 3'
      Отдавал пас по флангу Кристенсен на ход Алиду, но тот не смог оторваться от Мазрауи и потерял мяч.
    • 2'
      Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя бело-красных цветах, гости выбрали себе бело-красный комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • До матча
    • Добрый вечер, уважаемые болельщики. Игровой день в рамках Бундеслиги представлен несколькими интересными поединками, в одном из таких "Бавария" примет "Кёльн". Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 34.9% пользователей.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 34.9% пользователей.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Бавария 0:0 Кёльн онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бавария 0:0 Кёльн

    Исход игры
    Бавария
    97.7% (126)
    Ничья
    1.6% (2)
    Кёльн
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.17% (71)
    Меньше
    39.83% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    45.76% (54)
    Нет
    54.24% (64)
    Популярный счёт
    2:0 Бавария
    34.9% (45)
    3:1 Бавария
    19.4% (25)
    2:1 Бавария
    17.8% (23)
    3:0 Бавария
    9.3% (12)
    4:1 Бавария
    2.3% (3)
    4:0 Бавария
    2.3% (3)
    1:0 Бавария
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Бавария
    Кёльн
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный